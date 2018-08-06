Адрес: г. Сургут, ул. Производственная д. 6

Телефон: 8 (800) 551-51-95

Сайт: https://srgt-auto.ru/

Автоцентр Автомобильный Дом Сургут на ул. Производственная, д.6

Автосалон продает новые и подержанные автомобили буквально всех существующих автомобильных марок и по заниженным ценам. В продаже у Автомобильный Дом Сургут имеется любой авто, который только пожелает клиент. Но вот в отзывах мы часто видим, что по большей части клиенты недовольны, как выбором, так и ценами. Поэтому предлагаем всем потенциальным клиентам данного АД, прежде чем решить покупать авто у них, ознакомиться с честными отзывами реальных клиентов. Мы размещаем их на нашем сайте для того, чтобы обезопасить людей от возможных мошенников. Просьба написать нам тех, кто уже побывал у них и знает из личного опыта, как в действительности там проводятся сделки.