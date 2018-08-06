Адрес: г. Сургут, ул. Производственная д. 6
Телефон: 8 (800) 551-51-95
Сайт: https://srgt-auto.ru/
Автоцентр Автомобильный Дом Сургут на ул. Производственная, д.6
Автосалон продает новые и подержанные автомобили буквально всех существующих автомобильных марок и по заниженным ценам. В продаже у Автомобильный Дом Сургут имеется любой авто, который только пожелает клиент. Но вот в отзывах мы часто видим, что по большей части клиенты недовольны, как выбором, так и ценами. Поэтому предлагаем всем потенциальным клиентам данного АД, прежде чем решить покупать авто у них, ознакомиться с честными отзывами реальных клиентов. Мы размещаем их на нашем сайте для того, чтобы обезопасить людей от возможных мошенников. Просьба написать нам тех, кто уже побывал у них и знает из личного опыта, как в действительности там проводятся сделки.
Ничему и никому верить нельзя, только своей интуиции. Это я понял, столкнувшись с очевидным разводом , когда приехал в Автомобильный Дом Сургут. Я живу за 400 км от города, поэтому кататься выбирать и присматриваться мне чисто физически неудобно. Искал в интернете, нашел то что нужно, позвонил, подтвердили. Чтобы не промахнуться, созванивался с менеджером несколько раз перед поездкой, ничего не менялось, автомобиль 100% ждал меня в салоне. Уже подъезжая на Производственную, д.6 сделал контрольный звонок, тот же самый менеджер, Артем, даже имя этого козла запомнил, еще раз подтвердил мне все, сказанное до этого. Вхожу в автосалон, спрашиваю Артема, говорят отъехал по делам. Интересуюсь по поводу автомобиля, говоря продали. У меня скулы свело от удивления и возмущения, я ничего сказать не мог. Менеджер тут же выкрутился, сказал, что у них на складе стоит точь в точь такой же автомобиль, просто мне его надо оплатить и его привезут. Не, я конечно не слишком высокого о себе мнения, но не думал, что меня на лбу “ЛОХ” написано. Говорю ему, что он наверное попутался, раз такой явный развод с ходу предлагает. Менеджер стал отводить глаза в сторону и лепетать что-то там про их порядки. Но у меня было дикое и единственное желание разъе#ать там всё к чертовой матери. Покинул эту контору еле сдерживая себя в руках. Через час я уже был в другом автосалоне, где мне спокойно, без всяких предоплат и подпунктов, оформляли нужный мне автомобиль. Зачем поперся к этим уродам, не понимаю, и ведь отзывы о них даже не смотрел. Было же ведь предчуствие, что не все так мягко, как следят.
Покупать автомобиль в Автомобильный дом сургут не рекомендую категорически. Объясню почему. (для тех кто там не был, но очень хочет, а кто побывал, туда и палкой не загонишь и калачом не заманишь) Причин несколько, но пожалуй самая основная — это попадос на деньги. Хотя если вдуматься, то по любой причине ты попадаешь на деньги, если только вовремя не сделаешь ноги. Это редко у кого получается, потому что оочень много красивых обещаний. Вот только вопрос, на какую именно сумму ты попадешь. Самая безобидная, но все же неприятная ситуация, это оплата брони, 5000, ты их тупо даришь автосалону, потому что ты приедешь за авто, а стоит совсем не то. Потом идет задаток, при оформлении авто под заказ, здесь тоже по любому попадаешь, на сумма 30-50 тысяч. Обидно, досадно, но ладно. Похуже обстоят дела, когда твой автомобиль оказывается на складе и тебе его необходимо оплатить, это конкретный попадос. Но тут каждый может свалить, не отдавая никаких денег. Еще хуже, с тебя просят предоплату, ты вносишь, а окончательная стоимость оказывается на 150-250 тысяч больше, тогда в случае отказа с тебя автосалон взимает неустойку, 10% от окончательноьй цены, тут уже зависит от стоимости авто. Самая пожалуй страшная ситуация, это приобретение автомобиля в кредит. Это что-то! Это попадалово лет так на семь, с ежемесячным платежом, на который совсем не рассчитывал, ну где-то раз в 6-7 больше предполагаемого. Я попался на одной из ситуаций, а мои знакомые каждый на какой-то, все это крайне неприятно. Выход один, чтобы не попадаться, просто в этот автосалон не обращаться. Удачи!
Позорники! Как Автосалон Автомобильный дом сургут еще работают??? Давно пора закрывать такие недоразумения! Зря только время на них покупатели тратят. Я если бы знала, ни за что бы к ним в автосалон не обратилась. Нет у них машин! На сайте обещают много и недорого, а фактически в наличии только битые корыта, которые они тщетно попытались замаскировать под нормальные машины. Грязные, пыльные, крашеные, шпаклеваные корыта! И они еще смеют уверять, что это вполне приличные машины и прослужат еще долго без серьезных вложений. Ну тогда бы и цену им реальную назначали, а то ценники как на новые. Я больше всего злилась от того, что время потратила зря. Было воскресенье, мой законный выходной, который я потратила так бестолково. Ну и конечно добила наглость тупых продаванов, которые врут не стесняясь. Это ж насколько надо быть глупым человеком, чтобы поверить в такие дикие сказки! И слепой бы разглядел, что машины все в ужасном состоянии. Не могу представить себе, чтобы кто-нибудь покупал у них машины. Такому безобразию не место на авторынке!
Я думал меня уже сложно удивить. Автомобильный Дом Сургут это запросто удалось, такого я еще не встречал. Прежде чем купить Рено, я решил что неплохо было бы ее протестировать. Позвонил в автосалон, записался на определенное время и в назначенный день был там. Меня очень удивило что менеджер предложил вначале заполнить анкету, потом внести залог в размере 10 000 рублей и только потом меня пригласят на тест драйв. Не подозревая никакого подвоха я все сделал, что он просил. далее мы покатались 15 минут вокруг стоянки и на этом все тестирование закончилось. Разумеется я ничего не понял об автомобиле и не стал его покупать, так мне в кассе из залоговых денег вернули только половину. Остальное взяли за транспортные расходы. Типа бензин, работа сотрудника и так далее. Нихера себе заявочки. Да это же голимый лохотрон!!! Никогда не проходите у них тест драйв!!
Мы с мужем поехали в автомобильный дом Сургут потому что там нам пообещали льготный автокредит по государственной программе, всего под 2 процента. Оказавшись на месте мы удивились что нам снова потребовалось отправлять запрос на одобрение необходимой нам суммы, ведь по телефону сказали что нам уже все одобрено и надо будет только подписать договор. Оказалось что это было предварительное решение.
Пока ждали ответ, выбрали себе Ладу Весту, оказалось что это выставочный вариант, если нас это устроит, то мы ее сможем забрать прямо сегодня. Ну а почему бы и нет, так даже лучше, мы точно видим автомобиль который покупаем.
При подписании кредитного договора мы были сама внимательность, полностью все перечитали , но насколько надо быть ловким, что бы в итоге нас надурить. Вроде бы подписывались под 5 процентов, а уже дома обнаружили что договор нам все таки подменили, когда и как автосалон это сделали, понятия не имею, но теперь у нас имеется долг аж под 33 процента. Я просто в ужасе!
Мне очень не повезло с покупкой машины. Захотел немного сэкономить и купить машину с пробегом но 2019 года. На сайте Автомобильный Дом Сургут увидел шикарный выбор автомобилей вообще 2020 года, и с небольшим пробегом. Решил наведаться туда лично. Действительно выбрать есть из чего и даже обещают гарантию, правда обслуживаться надо только у них. Не думая ни о чем плохом покупаю Ниссан Террано за 970 000 рублей со всякими наворотами и пробегом 250 км. Хоть я и подписал договор на сервисное обслуживание в этом месте,но решил вообще отказаться от гарантии, так как дешевле самому менять все расходники.А ремонт этой машине долго не потребуется. Первый раз так и сделал, а потом пришлось ехать в автосервис,потому что появились проблемы с ходовой. Там работает очень хороший мастер,который сказал мне машина битая и причем очень сильно, повело стойки и пробег тоже хорошо скрутили, он явно не меньше 20 000 км. Вот тебе и купил качественную машину. Обращаться в автосалон я не стал, потому что даже знаю что мне ответят, мол мы тут ни при чем,вы видели что покупали
Я об этих тварях Автомобильный дом сургут, оставлю такой отзыв, что нормальному человеку сразу расхочется иметь с ними дело!!! Вот послушайте, не так давно я купил ДВ Ховер Н5, отдал за нее не мало денег, ведь это только на сайте они обещают автомобили почти задарма, на самом деле стоимость такая же как и везде, а некоторые модели даже выше. А самое главное то что здесь вы рискуете под видом новой машины приобрести ее с пробегом и я не шучу. Именно так меня у них и развели. Ховеру оказалось около 3 лет, и хотя эта марка и надежная,но все равно периодически возникали вопросы к ее качеству. И ведь в сервисном центре молчали как партизаны, и только когда я отогнал ее в другой автосервис для того чтобы посмотрели почему на ямках возникает стук, там ребята и сказали что она сто пудово не новая, судя по подвеске у нее изрядный пробег. Еду в автосалон с претензией, сразу же иду к директору, так дело серьезное и менеджеры мне здесь ничем помочь не смогут. Говорю что за беспредел вы тут устроили, такой обман может дорого вам обойтись, а тот ухмыляясь и говорить, а мы свалим всю вину на сотрудников и обойдемся малой кровью, всего лишь уволим, а дальше вы будете решать все свои проблемы с ними. Вот козлы,ничего не боятся, но я в любом случае обращусь в прокуратуру.
Еще одним клиентом у Автомобильный Дом Сургут стало меньше. А ведь по началу не поверил негативным отзывам про них, которые часто встречал на разных сайтах. Пока сам не убедился, что это мошенники. Ехал в автосалон покупать подержанный Рено Логан, который со слов телефонного разводилы, не битый и не крашеный, с оригинальным пробегом и скидкой 60 тысяч. Как потом узнал, что скидкой это недоразумение назвать нельзя, потому что обязательным условием сделки является покупка гарантийного обслуживания 40 тысяч и оплата услуг 30 тысяч. Вместо обещанных минус 60000, плюс 70000. Но и это еще не всё! Пробил по базе и узнал, что Логан из такси и не один раз битый, а пробег в три раза скручен. Невозможно у них купить на прозрачных условиях, никакой чистоты сделок там нет. Соответственно покупать там не безопасно. Советую вам в пересмотреть свое решение и в корне изменить мнение, если в планах есть посещение данного автоцентра.
Поделюсь о том как мне довелось пообщаться с одним из сотрудников Автомобильный Дом Сургут. Мне вот интересно это я пришел не вовремя в автосалон, или они там всегда такие охамевшие? Если кто то тоже столкнулся с отвратительным отношением и хамством, прошу не молчать и написать об этом отзыв, только так мы сможем поставить зарвавшийся персонал на место. Вобщем решил я после работы съездить в этот автосалон, хотелось узнать об условиях обмена своего автомобиля по программе трейд ин. До конца рабочего дня оставалось еще 2 часа, но половина менеджеров отсутствовали на своих рабочих местах. Об этом мне кстати сообщил их коллега. Который потом стал мне внаглую грубить и сказал что я поздно приперся и никто сейчас не будет заниматься оценкой моего Ниссана. И все это было сказано в довольно пренебрежительном тоне. Ну я вобщем то и не собирался прямо сейчас ставить свое авто на диагностику, хотел просто узнать примерную стоимость. Но раз мне не могут сейчас этого сказать, то попросил записать меня на любое свободное время. Так он и этого не сделал, дал мне их номер телефона и сказал чтобы я позвонил завтра. Не понимаю я такого отношения!!! Решил уехать в другой автосалон.
Не понравишься этот автосалон по нескольким причинам. Я люблю когда к клиентам относятся с уважением, я не прошу каких-то поклонений, но хотя бы просто уважительное отношение должно быть. В Автомобильный дом Сургут этим и не пахнет, персонал совершенно ужасный, работают одни хамы, перебивают и не могут ничего сказать по делу. Это один вопрос. Другой вопрос касается самой продукции, так скажем. Автомобили здесь выбрать невозможно. Потому что, во-первых, очень узкий выбор из тех что более или менее, а если из них выбирать, то мерзкие консультанты отобьют любое желание что-то купить. Я рада что не купила здесь автомобиль, но все же я жалею что потратила три часа своей жизни на отвратительное общение с хамами и скитание между ржавых корыт. Всем тем кто планирует посетить сиё место, я желаю набраться побольше терпения. Будьте осторожны. И, я бы не посоветовала здесь что-то покупать, конечно.
Менеджеры, работающие в Автомобильный Дом Сургут, похожи на матерых рецидивистов. Хоть и молодые, но настолько прожженные и хамовитые, что неприятно даже с ним общаться. Мне приглянулись условия по кредиту, потому я и приехала в автосалон. Как эти хитрые и наглые рожи увидела, честно сказать первое желание было уйти оттуда поскорее. Потом подумала, что мне с ними детей не крестить, машину возьму и уеду. Но мне достался менеджер, молоденький совсем еще парнишка, единственное лицо, на которое было приятно смотреть. Он мне помогал в выборе машины, подсказывал, что лучше. Те за ним наблюдали, и когда он это замечал, то старался вести себя как они, как-то неумело по хамски. Но позже, когда я уже пошла в кредитный отдел, он меня остановил, и так незаметно шепнул мне, чтобы я не соглашалась. Он сказал мне всего два слова, но глаза его кричали, тётя, вали пока не поздно! Я все таки зашла в кредитный отдел, но к каждому слову менеджера прислушивалась уже более внимательно и также внимательно вчитывалась в договор. Благодаря этому я уловила момент, когда процентная ставка увеличилась в 5 раз, и когда куда-то пропала обещанная скидка, а еще поняла, что в кредит войдет и страховка. С меня было достаточно, я прервала общение, отказалась что-либо подписывать и покинула это поганое место. Уходя, глазами поискала того парнишку, который по сути отвел меня от крупных проблем, но так и не нашла его. Парень, если ты вдруг читаешь это, знай, я тебе очень благодарна и бросай эту скотскую работу, она не для тебя.
Хочу пожаловаться на этот автосалон, потому что меня здесь кинули на бабки. Во-первых я приехал в Автомобильный Дом Сургут за конкретным автомобилем, который я заранее забронировал. По приезду я этот автомобиль в салоне не обнаружил. На вопрос где машина, мне ответили что ее продали, без каких-либо извинений, абсолютно спокойным тоном, как будто так и должно быть. Этот вопрос, хоть и с трудом, но я опустил, решил выбрать что-нибудь подобное, надеялся что вышеописанная проблема была случайностью, но нет. Я купил другую машину, но цену мне очень сильно загнули. Непонятно как работает эта система, но она работает и причём неплохо. Переплатил я около 200 тысяч рублей. Обосновывалось это различными дополнительными моментами, которые мне совершенно не нужны. Однозначно, не советую закупаться в этом салоне, потому что здесь очень сложно не напороться на такую проблему. Я довольно аккуратно и бдительно покупал авто, но все равно меня обвели вокруг пальца.