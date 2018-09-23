Адрес: г. Москва, Щелковское шоссе, д.5 стр.3

Телефон: +7 (800) 333-08-98

Сайт: https://revolt-motors.ru/

Автосалон Револт Моторс на Щелковском шоссе, д.5 стр.3 Москве

Автосалон предлагает своим клиентам широкий выбор автомобилей по сравнительно низким ценам. Льготное кредитование по госпрограммам “Мой первый автомобиль” и “Семейный автомобиль”. Удобная и выгодная программа Trade-in. Юридическая чистота сделки, по словам операторов call-центра Револт Моторс, гарантирована.

Чтобы не попасться на всевозможные уловки мошенников, старайтесь внимательно изучать отзывы от реальных клиентов. Здесь вы можете оставлять свои комментарии, если вы остались довольны обращением в автосалон, или же наоборот. Ваш опыт может помочь потенциальным клиентам сделать правильный выбор.