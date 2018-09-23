Автосалон Револт Моторс отзывы
Адрес: г. Москва, Щелковское шоссе, д.5 стр.3
Телефон: +7 (800) 333-08-98
Сайт: https://revolt-motors.ru/
Автосалон Револт Моторс на Щелковском шоссе, д.5 стр.3 Москве
Автосалон предлагает своим клиентам широкий выбор автомобилей по сравнительно низким ценам. Льготное кредитование по госпрограммам “Мой первый автомобиль” и “Семейный автомобиль”. Удобная и выгодная программа Trade-in. Юридическая чистота сделки, по словам операторов call-центра Револт Моторс, гарантирована.
Чтобы не попасться на всевозможные уловки мошенников, старайтесь внимательно изучать отзывы от реальных клиентов. Здесь вы можете оставлять свои комментарии, если вы остались довольны обращением в автосалон, или же наоборот. Ваш опыт может помочь потенциальным клиентам сделать правильный выбор.
Попробовал купить в Револт Моторс Лансер, так мне даже договор правильно составить не смогли. Ох уж и дельцы, говорили мне партнеры, чтобы я не связывался со всякими непонятными конторами. Лучше бы послушал и сразу обратился в официальный автосалон, так бы пару дней своего личного времени сберег. Потом все равно пришлось в другое место ехать, но зато я для себя вынес один очень важный урок – никогда не пытаться сэкономить, а быть готовым к худшему развитию истории. Если бы не чаял надежд, то и не разочаровался бы в салоне. А так, просто еще раз убедил сам себя, что лучше умных людей слушать, а не надеяться на чуда. Оно, как водится, случается в нашей жизни, но чтобы с тобой – это никогда))) Кому-то да, везет, но мне никогда с этими не фартило.
Да никто им не даст официального дилера, этот автосалон просто лохотрон! Ни один уважаемый себя бренд не будет сотрудничать с теневой организацией, о которой так много негатива пишут! Ребята, это просто барахолка обычная, торгуют кучей тачек от разных производителей. Причем автомобили низкого качества, никто вам никакой гарантии не даст, что они не помрут, не довезя вас до дома. А потом еще попробуй докажи, что ты не поменял что-то из внутряка, когда покинул салон. Такие хапуги всегда найдут повод не выполнять свои сервисные обязательства. Экономят на всем, а с людей дерут немалые деньги. Уже сколько раз я на таких тварей как автосалон на Щелковском шоссе 5 стр. 3, натыкался, их с каждым днем становится все больше и больше. Все хотят заработать и ничего для этого не делать.
Хотел прикупить женушке подарок — двадцать лет вместе как никак, пошел в автосалон Револт Моторс, чтоб кредит посчитали. Глаза чуть не полопались как сумму переплаты увидел. Это не считая того что голые автомобили они не продают! Так что бюджетный вариант там взять не получится у вас. Так же Каско — обязательно, вообщем пихают все че только можно, пока возражать не начнешь. Я начал возражать говорю не надо мне вашей магнитолы и чехлов, и ковриков, все на рынке куплю. Так менеджер этого автосалона говорит, тогда нет машины для вас. Вот это сервис я понимаю, что хотят то и делают. КОНЧЕННЫЕ придурки и автосалон хреновый!
Я купил машину в Револт Моторс и безумно зол на эту контору. Менеджер уговорил меня купить автомобиль с пробегом, хотя я приехал за новым Фольксваген Поло. Но так как на складе не оказалось желаемого авто, вернее он был, но цена оказалась вовсе не 549 900 рублей, а гораздо выше. Так что мне не хватало на него денег, пришлось брать Форд Фокус 2014 года выпуска. За него я отдал 550 000 рублей и заверение что автосалон полностью проверил техническое состояние авто и дает гарантию на год. Но когда он начал бесконечно ломаться про свои обещания они напрочь забыли. Ремонтирую за свои деньги.Вообщем обман во всем, ни низких цен, ни хороших автомобилей там нет. Я ни за какие коврижки туда больше не обращусь, а отзывы про то какие они хорошие — вранье!!!!
С кредитом в Револт Моторс запара сплошная. Когда общался по телефону с манагершей (Кристина Ларионова мне попалась), то мне дамочка пообещала, что условия дилерские меня «приятно удивят своей доступностью». Пообещала, что максимум по процентам может получиться 5. Обычно дают под 4 годовых, где-то так. Ну, я и поехал к ним в автосалон, окрыленный скорой покупкой тачки. Ага, а вот когда приехал и подал заявочку, то господа мне сообщили, что, увы, мне кредит придется оплачивать под 18 процентов годовых. Я так посидел, почесал затылок и скомкал их «выгодное предложение», бросил манагерше и посоветовал подтереться им при следующем походе в туалет. На этом мы с ними и разъехались, мне вслед даже ничего сказать не смогли))) Ну, хотя бы в этом я кайф получил. Всегда мечтал послать оборзевшего частника, который считает, что в этом мире все создано для того, чтобы он набивал наличкой свои итак уже пухлые кармашки.