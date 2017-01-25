Автосалон Престиж Авто отзывы Адрес: г. Воронеж, ул. Дубровина 19а Телефон: +7 (3412) 20-92-74 Сайт: https://prestizh-auto.com/
Я девушка независимая и самостоятельная, поэтому в Престиж Авто за покупкой машины отправилась одна. С помощью менеджера выбрала себе Киа Спортейдж и подписав договор оплатила в кассу 1 034 900 рублей. Довольная что скоро стану автоледи поехала домой ждать пока подготовят к выдаче мое авто. Через 3 дня мне перезвонили и сказали что все готово я могу приезжать в автосалон. А там меня ждал неприятный сюрприз, когда подписывали документы я обратила внимание что договор был предварительный, но меня заверили что так и надо, типа основной мы подпишем, когда я буду забирать автомобиль, так вот оказалось что я должна им отдать еще 300 000 рублей, а иначе не видать мне свое машины. Это натуральный лохотрон!
Впечатление после Престиж авто осталось просто неприятное. Такое наплевательское отношение к клиентам выводит из себя. Договаривались по телефону, что приедем в автосалон на тест драйв, нам назначили время 10:30. К этому времени мы и приехали. Но менеджер, который обещал нами заниматься, оказался занят, и нас попросили подождать. Прошел час, но ничего не изменилось. Мы подошли на ресепшен, узнать сколько нам еще ждать, или может быть нами займется кто-нибудь другой. Нам довольно грубо объяснили, что на данный момент нет свободных менеджеров. В общей сложности, на то, чтобы тупо просидеть у них, мы потратили 2 с половиной часа. К нам так никто и не подошел. Мы просто развернулись и уехали. Уже приехав домой мужу позвонил тот самый менеджер, и сказал, что готов с нами работать. Но муж послал его откровенно. Мы что, подростки какие-нибудь, чтобы туда сюда мотаться, нам что заняться больше нечем. Еще у нас лично сложилось впечатление, что такое отношение к нам было вызвано тем, что мы хотели покупать автомобиль низкой ценовой категории. Неприятно это все как-то. К ним мы больше уж точно обращаться не станем.
Сколько много хорошего мне наобещал менеджер Евгений в телефонном общении, это надо было слышать. Наверное даже самый дотошный клиент купился. 20% скидка на Киа Соул, зимняя резина, подлокотники, коврики и видеорегистратор в подарок. О как! А если бы я еще была иногородняя, то мне оплатили бы проезд до самого Престиж авто, при надобности еще и ночь в гостишке. Я аж пожалела, что близко живу) Примерно понимала, с кем имею дело, потому что частенько зависаю в инете на разных сайтах, читаю отзывы, комменты. А тут сама машину подыскивала, и вплотную сайты с отзывами шерстила. Про этот автосалон написано много, как хорошего, так и плохого. Не стала раздумывать, поехала, чтобы разобраться на месте. Они мне чисто территориально ближе и цены у них приемлемые. Только вошла, сразу потянуло обратно. Машин мало, продаваны разводилы, к гадалке не ходи, на рожах написано. А когда один завел песню про то, что Соул на складе, все стопэ. Домой и дальше шарить по сайтам.
Хотите нажить себе массу неприятностей? Тогда вам к Престиж авто, который ждёт вас с распростёртыми объятьями!!! Приехал к ним покупать рено дастер, видел на сайте сейчас на него хорошая скидка. Я сразу сказал менеджеру что буду оплачивать наличными. Он сказал что нужно внести предоплату и ждать, а сам ушёл куда-то. Я прождал около двух часов. За это время ко мне никто не подошёл. Я уже другого менеджера выловил, спрашиваю у него сколько мне ещё ждать. Он говорит, что наверное ещё не пришёл ответ из банка. Из какого банка? Я за наличку авто беру! Ааа, ну тогда тут другой момент, понимаете, стоимость авто на ценнике только при покупке в кредит, а за наличку он дороже будет на 220 тысяч. Мне интересно, а первый менеджер об этом разве не знал, когда говорил о предоплате?? У меня нет денег доплачивать. А кредиты я принципиально не беру, у меня на этот счёт свои правила. И что теперь делать? Ну давайте, говорит, подберём что-нибудь за ваши деньги. Нашли старенький логан. Ну а как? Иначе просто так пришлось бы подарить им предоплату. Всё это банальный развод. Они изначально знали, что кинут меня.Предупреждаю всех, не связывайтесь с ними, автосалон и вас обманет.
Ребята, буду краток. Престиж авто это, так скажем крайне не порядочный дилер. Думал купить у них Фольсваген Поло мне объявили цену в 529 000 рублей. Приезжаю с деньгами, вношу предоплату, после чего начали оформлять документы. Когда договор был готов, меня позвали на заключительный этап сделки. Я все подписал, заплатил оставшиеся деньги, и пошел получать автомобиль. И тут выясняется что я должен им еще 400 000 рублей. Дилерская комиссия!!! Что за фигня??? интересуюсь я у менеджера, а тот услужливо показывает мне пункт, на первой странице договора, где действительно идет речь об этой комиссии. Блин, но я точно знаю что перед тем как ставить свою подпись его там не было. Вывод один, подменили!!! Но так как все подписано мною собственноручно, выбора у меня не было, пришлось доплачивать. А вас, хочу предостеречь, не суйтесь в этот автосалон!!!
Этот солидный официальный дилер, коим Престиж авто себя представляют и по поводу чего у меня масса сомнений, совершенно не заморачивается насчет своей репутации. Они вообще значение и значимость этого слова понимают? Похоже, что не совсем.
Так вести себя с клиентами могут только серые дилеры. Заявлена одна цена на машину. Звонишь, тебе отвечает как бы менеджер, как бы автосалона и называет эту же стоимость. Приезжаешь к ним в автосалон и начинаешь соображать, что не все так гладко, как казалось. Ценники на большей половине машин отсутствуют, менеджеры придумывают их от балды, еще и спорят между собой в этих вопросах, постоянно бегают советоваться то к старшему менеджеру, то к компьютеру. Я понадеялась все-таки на то, что это официалы и попыталась купить у них Жука, но услышав, за что мне нужно будет дополнительно заплатить, передумала. Не советую вам туда обращаться, много времени зря на Престиж авто потеряете.
Лохотрон этот «Престиж авто» самый натуральный!!! Говорят, что несколько тысяч тачек в салоне есть в наличии, но где же они все??? Стоят пару десятков машин, причем не самого лучшего качества..А когда начинаешь у менеджеров спрашивать, мол, где остальное, сразу тушуются. «Ну, типа, на складе». «На каком-таком складе? Где расположен»? В общем, если вы начинаете задавать им такие провокационные вопросы, то сразу теряются, так как программа не была рассчитана на противостояние с агрессивными клиентами, которые не желают быть обманутыми овечками. Мне, честно слово, было смешно с ними общаться. Когда понял, что потратил на поездку в автосалон время впустую, то решил себя хоть так развлечь. Кто знает, когда еще выдастся возможность лохотронщиков постебать)))
Я во вторник стала счастливой обладательницей нового Nissan Juke. Приобрели автомобиль вместе с мужем, в Престиж авто. Покупка не была для нас спонтанной, поскольку мы ее планировали за полгода вперед. Только подбирали момент, когда цены на автомобили снизятся. По цене с предыдущим месяцем произошли значительные изменения и мы смогли воспользоваться таким шансом. Если еще в прошлом месяце Nissan Juke стоил 1 200 000 рублей, то сейчас мы купили его вдвое дешевле. Выгоднее было оформить автокредит. В месяц ежемесячный платеж составляет для нас немного больше 8 000 рублей. Отлично вообще! Спасибо за скидочки, автосалон мне очень понравился, я вас всем рекомендую!
Престиж авто меня привлек тем что в продаже у них большой выбор автомобилей, думал уж эти ребята должны дорожить своей репутацией. Ага, фиг я угадал. Обычный серый дилер!!! По ценам сплошной обман, по наличию. тоже не из чего выбрать. Мне хотелось Фольксваген Тигуан черного цвета, когда я звонил в этот автосалон, то сотрудница сказала что такая машина есть, но приехав я узнаю что ее только что продали. Ну думаю этот развод мы уже знаем. Менеджер предложил оформить доставку, пообещав что через неделю я смогу уехать отсюда уже на новом автомобиле. Я заказал. Полностью оплачивать всю сумму я не стал, отдал лишь 50 000 рублей и хорошо что так сделал. Потому что через неделю мне никто ничего не привез, а стали кормить завтраками, а потом и вовсе скидывать мои звонки. Мне это все надоело и я приезжаю в автосалон и требую возврата денег. Их мне не хотят отдавать, говоря что это штраф за отказ от заказа. Настоящий лохотрон!!! Но я верну эти деньги, пусть даже через прокуратуру!!!
Ребята, читайте реальные отзывы про Престиж авто, в них вся правда. Только не обращайте внимания на приторные комментарии на официальных сайтах автосалонов, там все настолько сладко, до тошноты, но очень далеко от реальности. Я очень жалею, что нашла этот сайт с правдивыми отзывами поздно, когда уже побывала в скользких лапах этих мошенников. Подыскивала нормальный автосалон, нашла этих, привлекательная реклама, выгодные условия и конечно же куча положительных отзывов от благодарных покупателей. И я правда поверила. Тем более, что менеджер в телефонном разговоре все подтвердил и много еще хорошего рассказал. В общем я приехала с осознанием того, что сделала правильный выбор. Мне сообщили, что мой автомобиль сейчас привезут со склада, а за это время можно пока решить некоторые формальности, это внести предоплату и подписать договор. Я даже не усомнилась в том, что меня могут обмануть, ведь уже столько клиентов, довольных этим автосалоном, а я чем хуже? Мне в скором времени показали автомобиль, он мне понравился. Я пошла оплачивать покупку, вношу озвученную ранее сумму, за минусом предоплаты, а мне говорят что недостаточно средств. В смысле? Может быть ошиблась? Пересчитала, пробую еще раз, опять не хватает. Я к менеджеру, в чем дело? Он мне и говорит, что окончательная стоимость автомобиля 810000. У меня чуть глаза не вылезли от удивления и возмущения! Как? Вы же сами озвучивали цену 590000???Он мне ответил, что не может такого быть, и что автомобиль изначально стоил 810000, обратите внимание на комплектацию. Но я не просила в дорогой?? Мне негде было брать эти 220000, и я отказалась от покупки автомобиля. Меня попросили подписать отказ, я вся на нервах, подписала, а потом узнала, что за отказ от покупки теперь должна автосалону 81000. !!!!! А в правдивых отзывах на этом сайте есть огромное количество подобных историй, которые я потом нашла. Читайте отзывы, это поможет избежать проблем с такими мошенниками
Таких наглых менеджеров, как в Престиж авто, я еще не встречал.
Автосалон рассчитан на лохов, которые верят, в халяву. Я тоже чуть было не повелся, но вовремя понял, что к чему. Увидел в интернете предложение о продаже нового Рено Логан, за 360 тысяч рублей. Позвонил, забронировал и через 2 дня поехал ее покупать. От моего дома до них, ехал я 500 км.
Приезжаю, подхожу к менеджеру, снова уточняю цену. Он мне подтвердил что Логан стоит 360 тыс. Стали подписывать документы и хорошо, что есть у меня такая привычка читать внимательно все что подписываю. И вот в договоре вижу, напечатано мелким шрифтом, что названная цена. это без учета ндс, и что бы забрать авто я должен буду доплатить еще 300 тысяч рублей. Вот тебе и скидка. Я сразу же разорвал все бумаги и сказал что я вроде не похож на идиота, такое подписывать, и вообще в прокуратуру на них пожалуюсь. Но это менеджера абсолютно не смутило, видно у них все куплено, раз так нагло проворачивают такие махинации.
Я просмотрела много сайтов, и заметила что Престиж авто предлагает наиболее выгодные условия по кредиту. Оставила заявку и со мной связались через две минуты. У меня спросили, работаю ли я официально и какая у меня зарплата. Через 30 минут позвонили и сказали, что два банка уже одобрили мне кредит. Это как минимум подозрительно. Как это они смогли мне одобрить, только по ФИО и номеру телефона, а, еще имея представление о моих доходах. А где и кем я работаю, чтобы проверить достоверность моих слов, номер телефона организации. И элементарно, паспортные данные уже предоставлять банкам не нужно? Они на слово верят? Мне настойчиво названивали в течении дня, приглашали приехать, это меня уже напрягало и я отказалась. Чрезмерная назойливость и сомнительное одобрение от банков, говорило о том, что меня разводят. После моего категоричного отказа мне позвонили с угрозами, что подпортят мою кредитную историю, но меня это не напугало, имея ту информацию, что есть у них, вряд ли что-то получится. Я думаю вам теперь понятно, как работает автосалон?
Да, друзья, добавить даже нечего. Автосалон отвратительный. Но самое поганое, что люди убеждаются в этом, когда уже сами там побывают, а на слово никому не верят. И ладно еще если только приехали, разочаровались и уехали. А ведь зачастую этим ушлым барыгам удается прибалтывать клиентов и на покупку машины, и на приобретение в кредит. Больше всего жаль тех, кто повелся на их выгодные условия по кредиту, там совсем жесть. Такие дикие проценты выставляют по итогу, что реально страшно. Какая-нибудь зас*атая Калина выходит под миллион. А Престиж авто как работал, так и будет продолжать, потому что пока есть спрос, предложения не кончатся.
Кто нибудь покупал машину без ПТС? Подскажите как его можно вернуть, если автосалон морочит мне голову и кормить одними обещаниями. К Престиж авто я приехал специально за Рено Сандеро, но так как его не было, то взял Датсун, который между прочим вышел по стоимости значительно дороже чем говорил менеджер. И самое обидное что теперь машина стоит в гараже и я не могу поставить ее на учет. Когда только подписывали договор купли продажи я спросил все ли документы на машину в наличии, мне сказали конечно, они честно работают и недовольные клиенты им не к чему. А потом сказали что все ПТС на машины в кабинете директора, а тот уехал и закрыл его, а ключи не оставил, завтра мы вам все отдадим. Но как вы уже поняли, это был обман. Я до сих пор жду это завтра…
Всем привет! Хочу привести несколько причин, из за которых не стоит посещать этот автосалон. Знаю не понаслышке, сама попала.
Все эти Антоны, Дарьи, Игори и Алины, которые по телефону обещают вам золотые горы, к автосалону никакого отношения не имеют. Они просто выдают вам ту инфу, которую вы хотите услышать, то есть попросту заманивают вас в салон и всё, искать их там бесполезно.
Далее вы попадаете в руки профессиональных кидал, а там уж как пойдёт.
Никакого кредита под 3,4,5,6% вам не видать, это точно. Минимум 18%, а может быть и 30%.
На самом деле новую машину в их салоне купить оч сложно, я бы даже сказала невозможно. Поцарапаная, битая, после ДТП, возможно в залоге, или даже ворованая, вот это пожалуйста.
И никакого склада, с которого “вам сейчас привезут машину, только внесите предоплату”, у них не существует.
Вся “работа” Престиж авто — простой, а чаще всего жестокий, развод.
Не ведитесь!
Почему то довольные клиенты из Престиж авто публикуют свои отзывы только на их сайте, а вот негатив они не пропускают. Зато весь интернет пестрит, о том как попали на бабки приехав в этот автосалон. Я тоже повелся на низкую цену и решил съездить, посмотреть что да как. Оказывается все эти низкие цены, только для тех кто оформляет там кредит. Попробовал я подать заявку, так проценты сжирают всю выгоду. Менеджер вообще неадекват, после того как я отказался от оформления автокредита стал гнать, что я никогда больше не смогу получить деньги, ни в одном банке, так как сейчас меня заблокируют. Что за чушь, как будто я вчера родился и ничего не знаю. Не стал с ним дальше вести диалог, покинул сие заведение, дабы больше не иметь ничего общего с этими аферистами.
Дерьмовый автосалон, каких еще поискать надо. Рекламируют себя как надежный и проверенный официальный дилер, а ведут себя хуже базарных перекупов. Покупал в Престиж авто автомобиль, мало того что со стоимостью аферу провернули, накрутили еще плюс 90000, так еще и продали с неполным пакетом документов. Менеджер прекрасно знал, что я из другого города, но когда я позвонил и попросил прислать мне ПТС, он мне ответил, тебе надо, ты и приезжай. Мне ничего не оставалось делать, как бросать все дела, собираться и ехать, потому что необходимо было ставить автомобиль на учет. Пришлось отмотать туда обратно 500 км, плюс затраты на бензин, плюс потерянное в пустую время. Но передо мной даже никто не соизволил извиниться. Ни за то, что это по их вине у меня появились дополнительные проблемы, потому что это они готовили автомобиль к продаже, а не я, и это они должны были следить за тем, чтобы все было собрано как положено. Также мне не принесли извинения за хамский ответ менеджера по телефону, когда я обратился к нему с просьбой выслать мне ПТС.
Я не рекомендую этот автосалон никому, по причине того, что обманывают с ценами и издеваются над клиентами.
Когда пытаешься в Престиж авто оформить покупку машины в кредит, то деньги тебе намеревается выдать какой-то левый банк, о котором лично я никогда раньше не слышал. В принципе, я и про автосалон тоже ничего не слышал, но вот с кредитом…В общем, я немного постремался, решил взять время, чтобы инфу в инете отрыть. Вообще ничего не нашел о банке, даже сайта. Хотя сейчас у каждой такой конторы должен быть свой сайт. Проверил адрес юридический, он липовый оказался. То есть такой улицы и дома вообще нет! Люди, будьте бдительны, тут явно все нечисто с салоном! Банк – пустышка, это точно. Так что можете в серьезные неприятности попасть, если попытаетесь с ними поработать!
Худший автосалон, с которым мне когда-либо приходилось иметь дело…Мало того, что выбрать авто не из чего (ассортимент крайне мал и ограничен), так еще и работать там просто тупо никто не хочет. Менеджеры между собой постоянно ругаются, отвлекаются на какие-то сторонние вещи, не имеющие к клиенту отношения. Неприятно просто банально с такими непрофессионалами общаться. Для себя я определил, что в Престиж авто ничего не куплю. Поехал к другим, там без проблем смог найти себе и машину подходящую, и общение приятное с реально знающим свое дело человеком. Не понимаю, как на относительно небольшом участке земли могут уживаться два абсолютно разных салона: один – тупо свалка без ассортимента и с кретинами-менеджерами, а второе – крутой дилерский центр, где и тачки классные, и работники приятные.
Решили покупать автомобиль в этом автосалоне, заранее готовьтесь решать кучу проблем, которые Престиж авто вам гарантированно предоставит. Это единственное, что он делает гарантированно. Больше ничего, поверьте. Я ехала за автомобилем, стоимостью 650 тысяч рублей.(этобыло гарантированно) В итоге со всеми накрутками, о которых не было сказано ни слова, стоимость автомобиля выросла до 990 тысяч!! Мне обещали возместить затраты на проезд (кстати тоже гарантированно), не возместили, потому что я купила авто дешевле миллиона рублей. Так что же вы так слабо постарались, накинули бы ещё десяточку к цене?? Ладно. Подарки тоже были гарантированны. Фиг вам!!! Прямо на мне закончились. Вот и все их гарантии!!!А мне пришлось искать, перезанимать 300 тысяч у знакомых, чтобы не потерять предоплату и кучу потраченного на них времени. Вот эти проблемы автосалон мне создал гарантированно!!!
Что это за бред, когда тебе говорят, типа, «если внесете предоплату за машину от 10% от стоимости, то мы вам одобрим кредит с шансом в 95%»? А если я откажусь предоплату вносить, то что, откажут? И какой смысл вносить деньги за тачку СРАЗУ, если ты ее даже не видел еще? Короче, Престиж авто что-то тут мутят-крутят, менеджеры толком по условиям кредитования рассказать ничего не могут. Я бы на вашем месте побоялся здесь оформляться, а то еще не известно, какие автосалон подводные камни имеет. Оформитесь в долг, а потом еще не рассчитаетесь, так как вскроется, что вы там то должны были сделать или это…Были у моих знакомых уже подобные истории, еле выкрутились через суды.
Более неуважительного отношения к покупателям , чем в Престиж Авто, я еще не встречала. Смотрю у них на сайте пишут что Лифан Х50 можно купить с хорошей скидкой,всего за 529 900р. Звоню в автосалон по номеру на официальном сайте, слышу в ответ — Приезжайте, все есть в наличии. Отпрашиваюсь с работы, мчу в автосалон. В результате машины нет. Говорят, посидите в комнате отдыха, сейчас ее привезут со склада. На вопрос сколько ждать, отвечают примерно 2 часа,так как авто необходимо сначала проверить. Просто так сидеть там, у меня не было времени и я решила вернуться на работу, попросив менеджера перезвонить мне как только автомобиль будет на месте. Оставила свой номер телефона и как дура ждала звонка. Потом решила сама набрать их номер и спросить что с моим заказом. Мне пообещали что через несколько минут перезвонят и снова тишина. И так несколько раз. Я так поняла им просто клиенты не нужны, вот и ведут себя так. Естественно я никогда больше не обращусь к этому дилеру!
купил я в этом говно автосалоне кию сид, так вот приехал на плановое ТО к ним в Престиж авто, на день опоздал — так они мне автомобиль с гарантии сняли, охреневшие в доску. Объясняю им, на вахте был, справки все могу предоставить, им все равно. Не положено говорят и все, мол время у вас было чтобы приехать. Да где это видано, что за политика , продать продали, а обслуживать не хотят. Такое ощущение что прям специально ждали чтобы с гарантии снять. Меня бешенство берет орал у них там на ресепшене как ненормальный, вывели. буду теперь через юристов с ними вопросы решать, но так не оставлю, не на того напали, гады конченные. Руководителя их похвал — так ко мне хрен кто спустился, побоялся видимо директор их, таких вот “неадекватных” клиентов. Ну ниче, посмотрим как автосалон еще попляшет у меня.
Когда мне срочно понадобился автомобиль, выбор пал именно на автосалон Престиж Авто. Вроде и цены ниже чем везде и подходящая машина имеется в наличии, так же сотрудница с которой общался по телефону была очень приятна в общении и я решил что и остальной персонал будет со мной так же любезен. Приезжаю в автосалон, обговариваю с менеджером условия сделки, я оставляю в качестве залога 90 000 рублей, и уезжаю на работу, договорившись что как только машина будет на стоянке мне перезвонят. Далее этот чел ушел на больничный,и я слышал только одни обещания, что завтра мы подпишем с вами договор. Итог — Шкоды Октавии в наличии нет, оказалось что она была в единственном экземпляре и в процессе проведения предпродажной подготовки выяснилось что авто с браком. Целую неделю мне морочили голову и все впустую. Теперь еще предстоит как то аванс свой забрать, не знаю, читал отзывы, люди пишут, что деньги обратно не отдают.
Заявленные на сайте автомобили в Престиж Авто отсутствуют. Я пробовал у них купить 3 разных модели, в первом случае мне сказали, что продали буквально пару дней назад. Потом вторую обещали доставить со склада, но не смогли – мне сообщили, что она в нерабочем состоянии. В последний раз просто сказали, что у них никогда данная тачка и не продавалась,
хотя я на сайте четко видел позицию. Жаль, что не сфоткал, а то бы работнику в нос было бы чем ткнуть. В общем, я месяц тупо зря промотался и прообщался с ними. Знал бы, что такая хрень будет, сразу бы обратился в нормальный автосалон. Но захотел сэкономить, понимаешь. Вот и экономия бля*ь…не повторяйте моих ошибок, не ведитесь на обещания!
Заманчивые цены на сайте Престиж авто, это не более чем обман. Операторы,которые отвечают на входящие звонки, очень вежливы и делают свою работу на все 100 баллов. Пообещали что при покупке автомобиля у них, мне дадут в подарок комплект зимней резины и 50 литров топлива. А также на все автомобили гарантия 5 лет. Вообщем я решил съездить и убедиться во всем лично. Но никак не ожидал что все слова девушки окажутся неправдой. Мне ни в какую не хотели показывать машину которую я хотел купить. Предложили сначала ее оплатить, после того как я отказался это делать, предложили оставить залог 15 000, который вернут если мне не понравится авто. Не особо поняв смысл этих действий я согласился. Но после того как мне привезли Рено Сандеро в другой комплектации, естественно намного дороже, я отказался его покупать, мне не вернули эти деньги, сказав что это компенсация за транспортные расходы. Гады, что бы они вам поперек глотки встали!
Купил в Престиж авто тачку по скидке, думал повезло. А у нее через пару недель движ сдох. Покатил обратно в автосалон, а они компенсировать не хотят. Ремонт не делают, так как напирают на то, что моя вина и непонятно, что я с тачкой делал. Моя беда, не проверил в салоне пломбы. Оказалось, что движ не родной. Да и тачка подержанная, а не новая…Короче на*бали меня по полной, а еще говорят, что такие уроды в минус работают. Да нихера подобного, таких идиотов как я у них по несколько десятков в день. С меня срубили почти лям, с других пусть по полляма. И так в день лярд и поднимают. А чо, спокойно так жить можно, я бы жил. Уф, злости не хватает…Если тоже про*баться не хотите, не ходите к ним. Поверьте, оно вам боком 100% выйдет.
Обман да и только!!! Уроды и твари!!! Хотели нажиться на нас, хотели приобрести у них новый шкода рапид с двигателем 1,6 и 110 лошадок. Цена со скидкой на сайте была 730 тысяч рублей! По приезду к ним на ул. Дубровина 19 а, где и располагается автосалон, попросили показать шкоду рапид в той комплектации которую присмотрели на сайте. Нам ее, конечно, не показали, а показали другую более дорогую комплектацию. И стали уговаривать купить ее якобы там идут коврики, КАСКО, и комплект дополнительных опций практически бесплатно но нужно только заплатить всего 170 тысяч рублей сверху. А цена авто была 890 тысяч рублей! Но мы то уже смотрели на сайте эту комплектацию и знали, что это все уже идет в комплекте с машиной данной комплектации и совершенно бесплатно!! Эти уроды хотели втюхать нам то, что идет уже бесплатно! Мы развернулись и ушли! Смешно! Вот бы знали официалы, что они комплектующие отдельно продают, может они бы помогли Престиж авто скорее закрыться к чертям собачьим!
Этот Престиж Авто просто какой-то пипец!!! Попалась на глаза их реклама. Звоню, спрашиваю про нужную мне марку и модель. Девушка представившаяся Еленой, озвучила цену и сказала, что автомобили есть в наличии в количестве 9 штук. Я на радостях беру такси и еду в автосалон. Там мне показалось, что” все ушли на фронт” Так тихо было в зале и ни одного сотрудника не наблюдалось. Через 10 минут появился менеджер-затупок по имени Антон. Подошел, поздоровался, весь какой-то прокуренный, и в мятой одежде. Спрашиваю у него про Кашкай, на что слышу ответ, что у них в данный момент нет такого авто. С ХЕРА ЛИ???? пару часов назад было много машин, а тут вдруг все продали? Я начинаю психовать. Шутка ли отдать за проезд 2 000 рублей и услышать что нихрена нет. Звоню этой девице, с которой общался ранее и она начинает что лепетать про то что она просто перепутала модели! ОХ*РЕТЬ!!!
Не так давно купил в Престиж авто Киа Пиканто, в подарок жене. Не успели доехать до дома, как лопнуло колесо, хорошо хоть мы ехали не быстро и в правом ряду. Машину повело на обочину и никто не пострадал. Тут же позвонил в автосалон обрисовал ситуацию. мне сказали что поменяют это колесо по гарантии. В тот же день мы не стали возвращаться, а на следующее утро поехали. Там нас встречает менеджер и говорит что в данный момент мне ничем помочь не может, так как новых колес нет на складе и когда привезут неизвестно. Нормальное отношение!!! Зачем тогда было обманывать когда я звонил. Написал им отзыв в жалобной книге, но никто даже не отреагировал на него. А я ведь пошел на поводу у сотрудников и купил ненужные мне допы, за которые заплатил дороже чем везде. Бесят такие дилеры.
Придя в Престиж Авто столкнулся с отвратительной работой менеджеров. По телефону мною была оставлена бронь на автомобиль Фольксваген Тигуан, белого цвета. Мне ее подтвердили, но по приезду, спустя 3 часа моего там пребывания оказалось, что эту машину уже продали…Я поинтересовался почему не позвонили и не предупредили. Или не сказали сразу,а заставили ждать. Менеджер заявил что им было некогда. То есть для них совершенно нормально что я приехал просто так из соседнего региона, потратил деньги, время. И передо мной даже не извинились. Пообещал написать отзыв о том как “замечательно” они работают. Только похоже им там вообще на все наплевать. Держитесь подальше от таких работяг, автосалон занимается обманом!!!
Купила новенький Хендай Солярис. Правда изрядно переплатила, но о том как этот Престиж Авто разводит людей с помощью навязывания дополнительного оборудования написано много отзывов. Я же хочу рассказать о другом обмане с которым мне пришлось столкнуться. Через небольшой промежуток времени, после того как я стала ездить на своей машине, на капоте появились пузыри и стала отходить краска. Я поехала в автосалон, мне сказали что это оттого что на мойке использовали некачественную химию. Я не поверила что такое возможно и обратилась в автосервис, где и подтвердились мои худшие опасения. Автомобиль был крашенный, причем очень некачественно, видимо торопились. Мастера посоветовали провести экспертизу и подать на них в суд, но я решила не связываться с этими уродами и не трепать себе нервы. Пусть это останется на их совести!!!
Престиж Авто самый стремный автосалон в Воронеже!!! И отзывы про них правду говорят!!!! Хамское отношение работников и ужаснейший лохотрон!!! Приехал за забронированной накануне Маздой 3 Седан, но мне сказали что по той цене что заявлена на сайте. машины уже нет, осталась только в полной комплектации дороже на 500 000 рублей. Предложили привезти под заказ. Я согласился. Доставку обещали быструю в течении недели. Но в договоре указали что сроки могут меняться по независящим от дилера причинам. Знал бы я чем это все для меня обернется, никогда бы не стал сотрудничать с этими аферистами!!! Теперь они обманывают что на заводе нет сейчас нужной модели, и мне придется ждать неизвестно сколько времени, ну или выбрать любой из имеющихся у них автомобилей. А там блин цены, на 100-200 тысяч дороже чем везде. Но видимо придется все таки соглашаться на предложенный вариант, так как я сдуру отдал полностью всю сумму за заказанную Мазду…А деньги возвращаются не в полном объеме.