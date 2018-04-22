Автосалон Парк Авто отзывы
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, дом.82, лит. В
Телефон: +7 (343) 302-49-14
Сайт: https://park-auto96.ru/
Парк Авто на ул. Селькоровская, дом.82, лит. В
Автосалон открылся совсем недавно, но, судя по отзывам, оставленных на официальном сайте, Парк Авто уже успел порадовать многих. Правда все они от довольных клиентов, которые все, как один, утверждают, что действительно есть много автомобилей по привлекательным ценам. Разницу в цене объясняют акциями и скидками. Например автомобили прошлого года можно купить дешевле средней стоимости по рынку на 20%. Также в ПаркАвто возможно приобрести авто в кредит, что будет даже выгоднее, чем за наличные. И всем клиентам дарят щедрые подарки. Узнать так ли это в действительности, нам помогут ваши честные отзывы. Просим писать нам обо всем, что там с вами произошло.
Подумайте 200 раз, прежде чем поверить мошенникам из Парк Авто. Моя подруга купила у них Хендай Солярис, абсолютно новый, как думала она, и как ей сообщил менеджер при продаже. Она совершенно не разбирается в автомобилях, поэтому развести ее не составило больших усилий. А таких ведь наивных ой как много! Узнала она о распродаже и поехала к ним, там то ее и приняли, как полагается. Показали машину, расписали во всех красках, а еще и дешевле, чем у официального дилера, удача. Купила, вечером мне похвалилась. Я смотрю и понимаю, обули девочку там не по-детски. Для такой машины это высокая цена, приблизительно сотни три она переплатила. Объяснил ей, она в слезы, типа завтра поедем разбираться. Поехать то поедем, только вряд ли чего добьемся. У таких мошенников, как этот автосалон на Селькоровской, 82 лит. В по бумагам все чисто и фиг что докажешь. Лучше с такими не связываться.
Я проживаю в другой области, а мне очень уж понравился Парк Авто с его привлекательными ценами и большим выбором машин. Приметила я себе у них Ниссан Жук с небольшим пробегом и отличным внешним видом. Созвонилась с ними, чтобы узнать более подробную информацию и понять вообще стоит ехать, или лучше передумать. Всеволод, менеджер по продажам, поведал мне, что если я приеду, то никогда не пожалею, так как автомобиль просто в идеальном состоянии, почти новый, это для меня просто удача. Якобы хозяева продали, потому нуждались срочно в деньгах, а пользовались совсем немного и очень аккуратно. Он меня купил своими сказками и я забронировала Жука, чтобы другим он уже не достался. Приехала, Всеволода конечно не нашла, а от вида машины впала в шок. Царапины, вмятины, сколы, жуткая грязь в салоне и он даже не заводился. Мне посоветовали попробовать еще раз завести, но я не стала даже пытаться. Зачем так обманывать, тем более знали, что не местная. Очень неприятный осадок остался и конечно больше к ним в автосалон на Селькоровскую 82 лит. В ни ногой. Еще и деньги за бронь не вернули, козлы.
Этот Парк Авто конченые ублюдки! Дурят каждого, кто приехал. Они считают, раз повелся, значит лох, значит можно что хочешь навязать и все равно купят. Меня пригласили купить подержанный Рено Дастер в состоянии нового, просто отличном. Я немного разбираюсь в автомобилях и сразу оценил его состояние, как ужасное. Он явно был битый. Но меня старательно пытались переубедить. Посмотрел еще несколько и не увидел там ни одной нормальной машины их подержанных. Скажу больше, там и среди новых битые стояли, как объяснил мне менеджер, они повредились при перевозке. Тогда почему на них цена не меньше? От ответа на данный вопрос он просто ушел, причем в прямом смысле этого слова. Отвратительный автосалон, отвратительные сотрудники, обслуживание ниже плинтуса. По делу ничего не говорят, только воду льют, какие они хорошие и какие у них отличные машины. Это развод для наивных и не разбирающихся в машинах людей. Осторожно.
Мы с мужем повелись на сладкое предложение от Парк Авто приобрести автомобиль Шкоду Октавия дешевле на 15%. Якобы распродажа прошлогодних машин и все такое. Подарки нам обещал классные. Ну приехали мы значит, а машины в наличии нет, закончились, ажиотаж был. Ну нет так нет, собрались уходить, как вдруг он нам пошел навстречу и сказал, что можно доставить машину с их филиала в другом городе, по той же стоимости, нам единственное что радо будет, так это оплатить транспортировку. Мы согласились, внесли задаток 30% от стоимости, подписали договор и уехали. Обещал, что Шкода будет через 3 дня. На сегодняшний день прошло 2 недели и нам позвонили наконец. Мы примчались, а машина дороже на 270 тысяч. Отказ от покупки, соответственно потеря задатка. И никаких подарков! Ну вообще оборзели, сволочи! И спросить не с кого, тот менеджер вроде как уволился. Не советуем вам связываться с этими бессовестными аферистами, дурят нас, как хотят.
Говорят много, а потом за слова не отвечают. Парк Авто найдут кучу отмазок, лишь бы скидку не делать. Все бы ладно, но приехал я к ним в автосалон из другого города. Жаль потраченного впустую времени, да и деньги на проезд не на дороге нашел. Досадно конечно, но радует то, что не позволил этим прохиндеям обмануть себя. Выгоды они с меня никакой не поимели, а вот славу себе нажили. Уже каждый в нашем городке про них знает и точно туда не сунется. А теперь вот и вам пишу, чтобы в курсе были. Короче, дело в том, что по телефону они нам лапшу вешают, про огромный выбор машин, про нереально низкие цены, скидки и акции, про щедрые подарки и компенсацию проезда. на самом же деле все это полнейшая туфта. По приезду понимаешь, что попал ты на лохотрон, машин фактически нет, обещают привезти со склада после оплаты, что уже пи@дец. На этом месте уже можно возвращаться домой. На все вопросы дают размытые ответы, типа, это не мы, это рекламное агентство и колл центр виноваты. Не ездите к ним, особенно издалека.
Ехал к ним в Парк авто, абсолютно уверенный в том, что домой вернусь на новом Ларгусе, о которой давно всей семьей мечтали. Решили брать в кредит, так как денег накопить, когда большая семья, никак не получается. А тут еще автосалон очень хорошие условия по кредиту предложил, вот и согласились. Я звонил, узнавал, сказали, что мы подходим под программу “Семейный автомобиль”, сказали какие документы привезти для подтверждения, сообщили что по моей заявке уже предварительно пришло одобрение, еще подарки пообещали хорошие, поехал. Провел там весь день, оказывается предварительное одобрение ничего не означает, стали отправлять заявки снова. Машина была в комплектации подороже, но я все равно согласился. Просили внести первоначальный взнос, но у меня хватило ума отказаться. Так как дальше пошло все не так, как обещали. Не знаю почему, но под эту программу наша семья не попала и нам одобрили только потребительский кредит под космические 28%. Я чуть не сел где стоял. Конечно отказался, чем вызвал бурю недовольства в свой адрес.
Не очень люблю писать, но это отзыв я просто обязан был оставить, для того чтобы как можно больше людей были предупреждены о том что автосалон Парк авто это всего лишь очередной лохотрон.На сайте указанно огромное количество автомобилей. Звоню к ним и спрашиваю, действительны ли цены и как обстоят дела с наличием авто. Милая девушка, представившаяся Дианой, сообщила что в честь открытия, у них сейчас хорошие скидки и конечно же все марки и модели есть в свободном доступе. Т. е. я могу прямо сейчас приехать, купить любой понравившийся автомобиль и на нем уехать домой. Мне понравился такой вариант событий, поэтому я поспешил поехать к ним в автоцентр. Уж больно не терпелось мне наконец то стать водителем иномарки и ездить в комфорте. По каталогу выбрал Митсубиси Аутлендер, по цене 1 300 000 руб, только ее не было на складе. Тогда решил взять ту же марку, но модель АСХ, она стоила чуть дешевле, но и этого авто не оказалось. Короче еще 5 марок навыбирал себе,но ничего не было в наличии. Лада Калина зато была. Аж смешно, ей богу! Так и уехал ни с чем.
Моя идея прийти в Парк авто реально была плохой, потому что такого обмана я еще не встречал, в своей жизни.Пришлось просто так проездить за 500 км, чтобы дать возможность менеджеру попытаться впарить мне совершенно иной автомобиль. Я приехал в автосалон за Рено Логан, а мне стали навязывать покупку Шкоды. Конечно, я понимаю что это авто более высокого уровня, но у меня элементарно не хватает на него денег, и я вообще звонил предварительно, в клиентский отдел и просил что зы для меня забронировали Рено. При чем тут шкода, вообще не въехал.Разумеется я от отбрыкался от всех уговоров менеджера и стал требовать показать мне Логан. Но мне наврали про наличие его на складе.оказалось что эту машину можно только заказать, что мне и было предложено. Да ну нафиг, не буду я сюда по 100 раз мотаться. Раз наше знакомство началось с такого лохотрона, то не думаю что эти ребята работают честно. Жалко только что не удалось вернуть деньги которые я потратил на дорогу.
Доброго всем дня. Решил к празднику сделать супруге королевский подарок — новую машину. Для этой цели я заранее присмотрел Парк Авто. Мне показалось что этот автосалон идеальное место для покупки Весты. Хорошие отзывы, говорят, что работают как официальный дилер. Тем более цену в 361 000 рублей больше никто в Екатеринбурге не предлагал. Приехав туда, мне долго пудрили мозги, по поводу стоимости, и в итоге я согласился взять модель подороже, ну зато и покомфортнее. Отдал в кассу деньги, подписал все документы и на следующий день забрал авто и торжественно подарил жене. Радости небыло предела. Но в через совсем короткое время появляется странный стук в передней части авто, в районе двигателя.Сначала я грешил что супруга что то уже сломала, но она уверила что совсем не лазила под капот. Мы сразу же едем в автосервис, и нам сообщают что диагностика показала неисправность двигателя, будет проведена экспертиза , кто виновен в этом и если она покажет что это заводской брак, то все отремонтируют по гарантии, а уж если это наша вина, то и ремонт должны оплачивать сами. Не Знаю чем все это закончится, но твердо знаю одно, нашей вины в этой поломке нет. Мне продали некачественную машину. А теперь мы должны ждать целый месяц экспертизы и ходить пешком! Вывод напрашивается сам собой — на Селькоровской 82 лит.В обитают Мошенники!