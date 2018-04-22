Адрес: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, дом.82, лит. В

Телефон: +7 (343) 302-49-14

Сайт: https://park-auto96.ru/

Парк Авто на ул. Селькоровская, дом.82, лит. В

Автосалон открылся совсем недавно, но, судя по отзывам, оставленных на официальном сайте, Парк Авто уже успел порадовать многих. Правда все они от довольных клиентов, которые все, как один, утверждают, что действительно есть много автомобилей по привлекательным ценам. Разницу в цене объясняют акциями и скидками. Например автомобили прошлого года можно купить дешевле средней стоимости по рынку на 20%. Также в ПаркАвто возможно приобрести авто в кредит, что будет даже выгоднее, чем за наличные. И всем клиентам дарят щедрые подарки. Узнать так ли это в действительности, нам помогут ваши честные отзывы. Просим писать нам обо всем, что там с вами произошло.