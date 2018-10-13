Автосалон Олимп Авто отзывы Адрес: г.Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 57а Телефон: +7 (800) 301-10-35 Сайт: https://olimp-car.ru/
Менеджеры в этом автосалоне вообще работать не хотят. Беседуют спокойно, даже когда человек пришел. Мне пришлось нормально так прокашляться, чтобы на меня просто внимание обратили! А когда сказал, что ищу самый бюджетный вариант, то вообще тупо отморозились. Я такое даже обслуживанием назвать не могу, не понимаю, за что они там зарплату свою получают. В других автосалонах тебя нормально выслушают и посоветуют, что взять, а тут их буквально за руку приходится тянуть просто для того, чтобы тебе ответили на вопросы. Короче, отвратительный сервис, никакой клиентоориентированности. Если не хотите зря свое время тратить на бесперспективный автосалон, то проходите мимо этого Олимп авто.
Мда, походу у московских салонов научились людей дурить. В Екатеринбурге на Сибирском тракте 57а не так давно появился Олимп авто, который вот прямо таки идеальный со всех ракурсов. А на деле выясняется, что нихрена это даже не автосалон, а тупо барахолка. Говорю вам, как человек, который пытался у них взять авто. Это просто перекупщики, которые берут у людей с рук тачки покоцанные, а потом их выставляют на продажу с двойной наценкой. Ну да, я все понимаю, сейчас не заработаешь, если крутиться не будешь. Но я бы понял, если бы там процентов 20 была переплата, но не 200 же! Такой наглости себе даже официальные дилеры не позволяют, которые реально расходы имеют и сотрудничают напрямую с производителем. Видимо, чем мельче салон, тем меньше он боится ответственности. Жаль, что до сих пор люди так и не поняли, что халява у нас только в мышеловках бывает.
Обещают одно,по факту другое. Несколько раз консультировались по телефону с менеджером, он меня заверил что кредит 100% одобрен. Я должен был приехать только на оформление бумаг и как итог приехав в Екатеринбург из другого города, оформив анкету заемщика, у кредитного специалиста , меня попросили подождать, зачем то оставив у себя мои права. В это время я общался с менеджером, который все так же говорил что кредит одобрен и авто уже у меня в руках… через мин 20 подошла девушка и отдав права сказала едьте домой, Вам отказали… Зачем врать и говорить что все одобренно.
Мое мнение про Олимп Авто строго отрицательное и советовать никому бы их не стал. Потому что разводят не по детски всех. В результате моего обращения к ним, меня грубо развели на деньги, подсунули совершенно другую машину, которую я не планировал покупать. Целенаправленно ехал за Дастером, обещанным мне по телефону т даже забронированным. Заплатил я за эту услугу 10000 и был уверен, что машина у них будет. Но к моему приезду оказалось, что ее уже продали. На этот счет у меня большие сомнения и недоверие словам менеджера, потому что как не крути, а продать авто за 40 минут они не могли. Из чего я могу сказать, что меня заведомо ввели в заблуждение и те несчастные 10 тысяч были взяты с меня нагло, зная о том, что Дастера у них нет. Но и возвращать их мне они отказались, так как подсунули мне совершенно другую машину, и якобы от покупки отказался, а я и не собирался покупать убитый Дастер за те деньги, что он за него просили. В общем автосалон срубил с меня 10000 на пустом месте.
Ох и любят же в этом салоне впаривать товар, который им нужно продать, а не тот, который клиента интересует. Я к ним обращался за Йети, а мне попытались продать Кашкай. Сначала сообщили, что тачка нужная есть в этом Олимп авто, а потом выяснилось, что у нее какой-то заводской брак. А нельзя было по телефону мне это сказать? Я бы тогда и не тратил свое время на поездку…Но нет, попытались втюхать вшивый Кашкай, который мне и нахрен не нужен. Я там чуть скандал не закатил, но потом подумал, что это пустая трата нервов и времени. Просто развернулся и уехал. Пусть кому-нибудь другому свое дерьмо продают, а я лучше обращусь в нормальную контору, где к людям НОРМАЛЬНО относятся, а не работают через жопу.
Салон машенники не верьте ценам !!!!
Всем привет. Речь пойдет об Олимп Авто, как они самым нахальным образом обманывают покупателей. Я долго и мучительно выбирал себе новый автомобиль и наконец то решил брать Ниссан Террано Уже даже собирался ехать к официальному дилеру, как на глаза мне попался сайт вышеуказанной компании, и там за эту машину просят намного меньше. Всего за 533 000 рублей я могу получить новое авто. Недолго думая, тут же еду в автосалон. Зашел и сразу же интересуюсь у менеджера о наличии машины и причине низкой стоимости. Мне был дан ответ, что скоро конец года и распродают авто этого года. Что ж, такой ответ меня вполне устроил и я оформил договор купли продажи. Но вот только Ниссан мне нифига не отдали, оказалось что во время подготовки, не смогли завести, а так как он был в последнем экземпляре, надо подождать пока пригонят другой. Я дождался, но уже по другой цене, даже дороже чем у официалов. Теперь жду возврата денег, тянут резину и ничего не возвращают!
Будьте внимательны при посещении Олимп авто, обман на каждом шагу, начиная от низких цен на машины и заканчивая автокредитом под 3,9 процента. Я хотел купить Ладу Приору Седан, но выяснилось что цена в 368 900 рублей только для тех кто оформляет автокредит. Я же хотел взять ее за наличный расчет. В таком случае пришлось бы выложить на 50 000 рублей больше. Думаю а не попробовать ли мне оформить кредит, ведь ставка вроде не высокая, к тому же Каско не надо будет покупать, его мне обещали дать в подарок. Только кого я хотел удивить, этот автосалон, настоящий трендец. Проценты мне насчитали аж 18 годовых, плюс невозможность досрочного погашения. Нафиг мне это нужно. Решил не связываться, ни слова правды не сказали, еще подсунут втридорога корыто неисправное.
Кому как, с мне очень все не понравилось… ехал из другого города, предварительно созвонившись с менеджером и оставив заявку на кредит (как сказал менеджер,3 банка кредит одобрили). Я несколько раз переспросил ,точно ли далут кредит или решение предварительное…. меня менеджер уверил, что решение точное и еду я на офлрмление. И как итог потратив время, приезжаю в салон, оформляю бумаги в кредитном отделе, сказали подождать… с менеджером еще раз уточнил, точно ли кредит одобрен… конечно,конечно сказал менеджер, только сейчас определимся с банком и все… проходит мин 30 подходит девушка, и говорит Вам отказали,едьте домой….
Зачем вводить в заблуждение, врать по телефону и при личном визите… никому не по советую
Жаль, что нет никакого смысла писать заявление в прокуратуру на Олимп авто. У таких ребят все дорожки уже давно протоптаны, так что прикрыть их законными методами вряд ли получится. Просто еще больше денег и нервов своих потратите, не получив никакого профита. Те, кто пострадал от мошеннической деятельности которую ведет автосалон, рекомендую оставить попытки получить компенсацию и вернуть деньги. Если вы подписали договор, то вам ни один юрист не поможет. Смиритесь просто и учтите на будущее, что с этой конторой нельзя связываться. Что поделать, такова наша жизнь, каждый хочет на*бать простого человека и поиметь его деньги, не потратив при этом ничего. И чем быстрее вы это поймете, тем меньше ошибок критических совершите.
Минусов в Олимп авто очень много. Начиная с самого автомобиля, заканчивая тем что автосалон впаривает кучу ненужных допов, под предлогом «пригодится». Ожидание заняло очень много времени, прежде чем со мной начали хотя бы просто общаться. Затем, когда меня консультировали по наличию автомобилей было допущено слишком много ошибок со стороны консультанта. Я немного разбираюсь и когда указывал парню на его ошибки он сразу начинал бегать глазами и пытаться найти оправдание, что заставляет задуматься не о самом высоком профессионализме рабочего персонала. Когда с консультантами закончили меня направили к кредитному специалисту, так как я планировал брать авто в кредит. Тут также не обошлось без интересных моментов. Таких, например, как запутывание клиентов с целью тайно повысить процентную ставку, благо я водворения сообразил и заметил это, что по сути меня и спасло. Также дополнительные продукты, которые никак не влияют ни на что, выставляют так, будто от них зависит одобрят мне кредит или нет, ясное дело что все это бред и это всего лишь уловка, на которую ведётся большинство клиентов, мол, купите страховку и вам с большей вероятностью одобрят кредит. В один момент мне надоело это и я принял решение удалиться из этой компании, уверен что мой поступок был единственным верным решением, если бы я повёл себя иначе, возможно, сейчас бы пришлось решать серьезные проблемы.
Внимание!!!! Внимание!!!! Будьте бдительны, это ГОРЕ, а не автосалон. Никаких скидок у них нет, и не было, один развод на бабки! Проехав 150 км. просто так и потеряв при этом свое время. Горе руководитель и его подчиненные
У нас с мужем в конце июля радостное событие, 15 лет совместной жизни. Нам родственники подарили путевку на отдых в Сочи, а мы сами себе планировали купить по этому поводу автомобиль и поехать отдыхать своим ходом. Нашли автосалон, исходя из общего мнения клиентов, судя по отзывам, вполне надежный. Присмотрели для себя автомобиль и решили что будем покупать именно у них. Тем более, что пообщавшись по телефону в менеджером автосалона, были уверены, что покупка автомобиля пройдет быстро и без проблем. Нас уверили в том, что автомобиль находится в автосалоне, что цена такая же как на сайте. Мы приехали к ним и узнали, что за пол часа до нашего приезда автомобиль был продан. Как? мы же утром еще звонили, спрашивали все ли еще в силе? Менеджер только развел руками и сочувственно покачал головой. Но потом видимо войдя в наше положение, (А как оказалось на самом деле, поняв, что нас можно легко развести, раз уж мы настроены на покупку) сообщил нам, что он сможет нам помочь, что якобы на складе у них еще есть такой автомобиль, нам нужно внести за него предоплату и его пригонят в автосалон за час-полтора. Мы согласились и сделали все, что он требовалось. Но нас просто обманули! После трёх часов ожидания нам сообщили, что наш автомобиль оказался бракованным и продавать они его не будут. Предложили на выбор любой другой автомобиль, но они были либо значительно дороже, либо откровенный автохлам. Предоплату нам отдавать отказались, сказали что вернут только в течении 20-ти рабочих дней и то за вычетом неустойки за отказ от покупки. Конечно просто так мы этого не оставим, будем добиваться полного возврата денег через суд. Вы просто только представьте себе, как автосалон испортил нам праздник. Даже если деньги вернут, это буде уже самый конец июля, а мы планировали выехать после 20-го. Ехать в другой автосалон, покупать автомобиль там, теперь не хватает денег. Очень сожалеем, что обратились именно к ним. Обидно до невозможности. И кстати мысли такие были, что не было у них вообще того автомобиля, что мы выбрали, просто висел на сайте, как приманка. В общем, чтобы не потерять деньги, не таскаться по судам и просто не портить себе настроение, в Олимп Авто советуем не обращаться.
Всем доброго времени суток. Хочу вас предупредить, автосалон-лохотрон. Не ведитесь на их рекламу, так как это сплошное враньё. Об этом кричат многочисленные отзывы от реальных покупателей. К моему глубокому сожалению, я нашел этот сайт на следующий день, после покупки автомобиля, то есть после того, как автосалон меня благополучно уже развел. Реклама Олимп авто была более чем заманчивая, отличные условия, низкая стоимость и подарки. По телефону тоже всё представили в лучшем свете. Примчался в автосалон, на радостях, что наконец-то удастся и автомобиль приобрести и еще деньги останутся. До этого смотрел, цены такие, что моих сбережений не хватало, нужно было еще месяца два собирать. А тут вдруг такая удача, автомобиль дешевле на 120 000. В салоне автомобиля не было, менеджер сказал, что доставят быстро, нужно только внести предоплату и подписать кое-какие бумаги. Да без проблем. Я ни о чем другом и думать не мог, только бы скорее заполучить долгожданный автомобиль, да еще по такой суперской цене. Прошло 3 часа и я узнал, что автосалон не сможет мне продать автомобиль в связи с выявленными в нем дефектами. Но мне взамен предложили купить другой, на 150 000 дороже. Нет конечно, у меня на этот еле денег хватило. Тогда предложили подержанный, но его состояние оставляло желать лучшего.Больше за мои деньги вариантов у них не было. Я отказался от покупки, за это автосалон забрал с меня неустойку за отказ. Советую отказаться от затеи покупать автомобиль в этом автосалоне, обманывают всех. Можете сами приехать и убедиться в этом лично. Только не едьте целенаправленно покупать автомобиль, проверьте сначала.
Долго искала себе Шевроле Круз, прям настоящий дифицит машин на нашем рынке. Нашла подходящий вариант на сайте Олимп Авто, договорилась о заключении предварительного договора. С меня взяли 50 тысяч, через день пригласили на заключение финального договора. Когда я приехала, то поняла, что они мне пытаются продать подержанную машину. Да, ее стоимость была чуть ниже, чем у новой, но мне все равно такой вариант не подходил, модель прилично ушатанная, если судить по затертому рулю и сиденьям.Уверена, пробей ее по базе и аварии найдутся! Остаток суммы я вносить отказалась, но 50 тысяч мне так и не вернули. Сама виновата, понимаю теперь, что надо было более внимательно бумаги читать перед тем, как что-то подписывать. Но все равно обидно((( Во-первых они не предупредили что цена не на новую машину указана, а потом еще и посмеялись надо мной по этому поводу, типа девушка как можно быть такой наивной. А во вторых,для меня внесенные деньги очень немалая сумма, а я просто подарила их каким-то мошенникам! А теперь вот открыла отзывы, так они оказывается вообще прославленные негодяи! Самое смешное что первые пару сайтов только хорошее о них пишут, а потом вот правда и открывается!
24% по кредиту и чаще всего только на 7 лет!!! Вот вам реальные супер-выгодные условия, которые всем и каждому навязывает автосалон. Никаких 2,9% ждать не стоит! Поймите вы наконец! Еще и страховка добавится и скидка исчезнет! Помяните мои слова. Эти поганые разводилы обдирают покупателей по беспределу. До последнего момента клиент не в курсе того, что его ожидает на самом деле. Мало кому удается распознать истинный развод до момента подписания договора. Кредитные менеджеры в Олимп авто старательно скрывают настоящую информацию, всячески не давая досконально ознакомиться с условиями договора. Клиент верит в то, что берет кредит под минимальный процент, а потом, когда уже поздно что-либо менять, менеджер просто разводит руками, мол надо было читать внимательно что подписывали, мы вас обо всем предупреждали, скорее всего вы нас просто неправильно поняли. Вызывать полицию тоже бессмысленно, я пробовал, ничего это не дало. Они тоже самое сказали, читать надо что подписываешь. Наилучший и по ходу единственный способ не быть обманутым этим автосалоном, просто не обращаться к ним никогда.
Оказалось, что Олимп авто обыкновенные мошенники. Приехал в автосалон и узнал, что он продает побитые автомобили под видом новых! Мне лично попытались впарить модель, которая дважды побывала в ДТП! Это все легко проверяется соответствующими программами, можете погуглить. Так вот, Ниссан 2015 года, который я пытался купить, числился у двух владельцев, последний из которых два раза оказывался в центре аварии. Не знаю, по его ли вине все происходило, но уже факт того, что сотрудники салона об этом умалчивают, характеризует данную организацию, как мошенническую. То есть ценник на авто высокий, как на новую, а новой же она по факту не является. Учитывайте этот момент, всегда готовьтесь заранее и проверяйте по регистрационному номеру, чтобы с машиной все было в порядке.
Хотел в Олимп Авто купить Ниссан Кашкай. Звоню спрашиваю есть такой? Отвечают что есть, приезжайте смотрите. Еду в автосалон, а там говорят что автомобиль не ходовой и в наличии не имеется. Предлагают сделать заказ. Но сколько ждать точно не говорят. И стоимость сказать тоже не могут. Все это очень странно, не правда ли? Нормальный автосалон всегда четко соблюдает сроки доставки и знает сколько будет стоить машина. Все это напоминает кидалово из 90. Уехал домой и на следующий день снова им звоню, спрашиваю про тот же самый Кашкай. Услышав в ответ что он стоит на складе, говорю, а вчера же не было его, так быстро привезли? Но им пофиг на все, просто бросили трубку и внесли мой номер в черный список. Я бы здесь точно ничего не стал покупать!
Как эту проблему правильно описать и изложить, я не в силах понять. Можно посчитать меня дураком, но я прекрасно понимаю как меня обманули и на сколько, но я не знаю как и кому это рассказать, чтобы мне как-нибудь помогли. Самому мне решить данную проблему не под силу, но я думаю, что это более чем решаемая ситуация. Автосалон Олимп авто не рассматривает интересы покупателя, им в принципе, человек, в выступающий в роли клиента, интересен только с финансовой точки зрения, никаких нравственных моралей и человечности у этих людей не наблюдается, поэтому и за человека тут клиента не считают. Очень жаль, что такое направление мошенничества существует и процветает в наше время, потому что суммы тут крутятся неплохие. Серьезно, незнающий человек ты иди знающий, умный или глупый, не важно, тут тебя ждёт только один итог, но не тот, которого ты ждёшь. Я и сам, естественно, был шокирован исходом, но когда появилось осознание случившегося, тут же появилось осознание того что уже поздно. Куда идти, кому говорить, сообщать, писать, я не знаю. Берегите кошельки, когда едите в Олимп авто. Ну а вообще лучше сюда вообще не соваться, я вам советую. Много других салонов, лучше не рискуйте…
Здравствуйте. Хочу поделиться с вами своей историей. Связана она, конечно, с Олимп авто. Тойоту Авенсис можно найти где угодно, мне почему-то она больше приглянулась здесь. Сайт ну просто загляденье. Все так красиво и вкусно выглядит что так и хочется что-нибудь купить. Я перекопал массу Тойот, но мне всё-таки Авенсис за 470 кусков больше всего пришлась по вкусу. Я решил вступить в переговоры с менеджерами. Позвонил, объяснил что меня интересует и все такое. Меня обрадовали, когда сказали что автомобиль у них есть. Недолго думая, я собрался и поехал в автосалон. Меня очень хорошо встретили, что сильно подкупает. Я дал понять, что меня интересует конкретная модель. Мы перенеслись в зал где и находился автомобили, мне показали тот о котором и шла речь. Внешне, ничего в глаза не бросалось, что тоже давало больше надежды. Покупка-дело серьезное, поэтому и относиться к ней надо с должной внимательностью. Я изучал каждый миллиметр. Находя какой-либо косяк, я, не говоря о находке консультанту, интересовался о подобного рода проблемах, меня утешали, мол такого здесь нет и я продолжал осматривать. Когда я закончил, я просто уехал. Я заметил кучу недочётов, которые салон пытается скрыть. Такие как не родные крылья, меняеные стёкла, краска и ещё куча мелочей. Суть в том, что вам не говорят правды, вам нагло лгут. Эта лож, со временем, может стать для вас серьезной проблемой.
Друзья, не омрачайте радостное событие в вашей жизни, такое как покупка долгожданного автомобиля, обращением в этот автосалон. Поверьте людям на слово, которые уже побывали в Олимп авто, что ничем хорошим это не кончится. Потеря времени, нервов и денег вам стопроцентно обеспечена. Именно так у меня и получилось. Я не один год собирала деньги на автомобиль, работала, копила. И вот настал тот день, когда я нашла автомобиль по приемлемой для меня стоимости. Шкода Рапид за 460 тысяч! Это просто удача! Звоню, все так и есть! Цена на сайте указана окончательная, гарантийное обслуживание на год, фирменные коврики, зимняя резина, навигатор, сигнализация и компенсация затрат на проезд. Да это не автосалон, а песня!!! Еду, ни о чем не думая. По факту же выясняется, что все обещанные подарки и не подарки вовсе, за них нужно доплатить и намного дороже их реальной стоимости. Окончательная стоимость моей желанной Шкоды вырисовывается мне совсем в другом цвете. 689 тысяч!! Зачем нужно было обманом срывать меня с места? Мне одна дорога в 900 км чего стоила? Купить я у них ничего не купила, и уже точно знаю что никогда не куплю. Чего добивались? Того, что от них навсегда ушел еще один клиент, который всем и каждому из своих близких расскажет об этом тупом разводе. Не вижу смысла в их глупой работе.