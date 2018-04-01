Адрес: г. Саратов, ул. Соколовая гора, 4а

Телефон: +7 8452 289381

Сайт: https://motors64.ru/

СВ Моторс в Саратове на ул. Соколовая гора, 4а

Автосалон открылся в городе совсем недавно, но уже успел удивить своих покупателей низкими ценами и обилием подарков за покупку. Выгодные условия по кредиту, обмен по трейд-ин, участие в программах с государственной поддержкой — все это СВ Моторс предлагает жителям Саратова и гостям города.

На официальном сайте автосалона есть множество отзывов, с благодарностями и похвалами в адрес SV Motors. В свою очередь, мы тоже предлагаем реальным покупателям оставить свои отзывы на нашем сайте.