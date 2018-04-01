Автосалон СВ Моторс отзывы
Адрес: г. Саратов, ул. Соколовая гора, 4а
Телефон: +7 8452 289381
Сайт: https://motors64.ru/
СВ Моторс в Саратове на ул. Соколовая гора, 4а
Автосалон открылся в городе совсем недавно, но уже успел удивить своих покупателей низкими ценами и обилием подарков за покупку. Выгодные условия по кредиту, обмен по трейд-ин, участие в программах с государственной поддержкой — все это СВ Моторс предлагает жителям Саратова и гостям города.
На официальном сайте автосалона есть множество отзывов, с благодарностями и похвалами в адрес SV Motors. В свою очередь, мы тоже предлагаем реальным покупателям оставить свои отзывы на нашем сайте.
Больше всего в СВ Моторс рады клиентам с регионов. Вот их встречают с распростертыми обятьями. Появился заезжий лох на пороге в автосалон, менеджеры аж приплясывать начинают. Откуда знаю? А был я у них, с соседом за машиной приезжали, он меня в качестве группы поддержки с собой брал, ну и как водитель заодно. Ну пока там они с машинами возились, я многое понаблюдал. А то что соседа моего кинуть хотели, так при этом лично присутствовал. Он собирался Рено Дастер там покупать, вроде акция там какая-то проходила. А ему вместо нового, что обещали, пытались втюхать подержанный, да еще такой, что невооруженным глазом видно, что сильно битый. Но уверяли, что Дастер почти новый и ни разу не битый. Надеятся на то, что если человек издалека приехал, то купит хоть какую машину, чтобы поездка порожняком не прошла. Вот поэтому не советую я вам переться к ним со всех городов и весей в надежде на чудо. Везде машины продаются и здесь медом не намазано. А если и намазано, то далеко не медом.
Люди, будьте предельно внимательны и осторожны, коль уж намереваетесь покупать машину именно у СВ Моторс. Я сама там так попала, что никому не пожелаю. Купила у них новую Шкоду Рапид, замечу, что новую, здесь ключевое слово. Повелась на цену, не сказать что намного дешевле среднерыночной, всего на 30 тысяч. Еще обещали подарить зимние шины, зацепили меня короче. Скидку правда сделали, а вот подарки закончились прямо на мне, но они пообещали позвонить, когда завезут еще. Я была довольна покупкой, но спустя 5 дней в моторе что-то в моторе появился какой-то стук, я в сервис, а мне говорят, что машина моя вовсе не новая и судя по износу двигателя пробег там приличный. Звоню продавцу, меня не хотят слушать. Поехала к ним, там также без всяких объяснений выпроводили меня на улицу. До начальства не достучаться, письменные претензии без ответа. Написала на автосалон заявление в прокуратуру, жду теперь, какой мне ответ пришлют. Надеюсь на справедливость.
Подавал заявку на кредит через сайт СВ Моторс через 15 минут потом пришло сообщение, что мне одобрено выделение 900 000 рублей. Могу приезжать в автосалон и покупать автомобиль. Поехал, с собой взял всю наличку, что была. Думал, что, ух, щас как вернусь домой на новых колесах! Ага, только сюрпризы начались с момента, когда я порог переступил. Мало того, что мне пришлось заново все документы заполнять и ждать час, пока мои доки проверят. Так потом еще пришел отрицательный ответ от банков! Я показываю СМСку, говорю менеджеру, что, что ж вы тогда тут указываете, что деньги выдадут? А мне был ответ – это предварительная оценка, там история кредитная не оценивается. Ну да, круто. Значит, человек приедет к ним и окажется, что зря приехал. Никакой компенсации, конечно. Даже никто банально не извинился, что в такое меня неловкое положение поставили. Сволочи, одним словом…
Торгуют в СВ Моторс ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО подержанными машинами. Если бы мне это еще по телефону сказали, то ноги бы моей здесь не было. А так пришлось тащиться домой из Саратова без ничего, так как автосалон оказался туфтовый. Твари просто мне навешали лапши на уши во время телефонной консультации, а теперь еще и трубку не снимают. Они там наверное, если понимают, что человек в салон поехал, больше ему не отвечают. Иначе знают, что там разнос мозгов только будет. Во всяком случае, я бы его точно устроил, если бы мне довелось нарваться на того прохиндея, который меня консультировал. Ну, теперь остается только довольствоваться отзывами на сайте. Искренне надеюсь, что эта мразотная организация поскорее схлопнется!!!
Хотите купить машину без проблем? Тогда не ходите в СВ Моторс на Соколовую гору 4а. Лично я тут приобрел Хендай Крету, переплатив за нее 90 000 рублей. И еще не весь обман на который способен автосалон. После получения денег, мне сказали что сейчас у них нет в наличии паспорта технического средства, их мол еще везут, но я могу забрать машину сегодня, а за птс приехать через неделю. И что мне делать с автомобилем без документов? Сказал заберу все в один день, а потом бегал туда чуть ли не месяц, каждый раз находили новые отговорки.Когда я совсем отчаялся и отнес заявление в прокуратуру, то в этот же день услышал звонок и мне сказали что я могу приходить к ним в любой момент, все готово. И главное ведь деньги то мои уже давно прокрутили, а обязательств своих не выполнили. Чертовы лохотронщики!
Меня как своего клиента этот автосалон потерял раз и навсегда, это факт. Хотя к слову сказать, я собирался оставить В СВ Моторс порядка 1500000. Но после очевидного развода я вовремя от них свалил. Теперь хочу чтобы как можно больше людей узнало об этом “честном” дилере, и не попадалось на приманки.
Ничего не подписывайте пока не увидите автомобиль! Тем более не передавайте им никаких денег!! Обязательно убедитесь в наличии ПТС! Если вам говорят что сначала предоплата потом автомобиль, не верьте! Это явный развод!! Вы или не увидите машину вообще, или же вам привезут другую, но на много дороже. И вам придётся покупать, иначе попращайтесь с предоплатой.
Даже если автомобиль есть в наличии, советую ооочень внимательно изучить договор. Не поленитесь прочитать все листы и всё что написано мелким почерком, это в ваших же интересах. И следите за менеджерами, они порой их по ходу из цирка набирают, фокусники ёпта.
Вообще будьте с ними предельно осторожными. А лучше совсем к ним не ездить.
Я с полной уверенностью заявляю всем! В СВ Моторс орудует банда мошенников!!! Будьте предельно внимательны и осторожны!!! Приехала в автосалон покупать авто в кредит 50 на 50. Обговорили все условия, ничего подозрительного сразу на заметила, автомобиль был в салоне, показали, проверили. Стоил он 900 тысяч, я раз пять наверное уточняла, не изменится ли цена. Зуб давали что не изменется. Внесла 50% от всей стоимости, на остальную половину стали оформлять кредит, обещали под 6%. По предворительным подсчетам ежемесячный платёж выходил около 9 000, очень даже неплохо. Банк кредит одобрил, подписали договор. Я была так рада, что для меня все эти часы ожидания пролетели как то незаметно.
Только дома на следующее утро до меня дошло, что именно я натворила. Перечитывая документы я обнаружила, что и окончательная цена авто выросла почти на 300 тысяч, и проценты по кредиту из 6% превратились в 29%…
Что то менять, звонить, ехать разбираться, было уже поздно да и не имело смысла. Я всё сама подписала. Кроме как саму себя винить было не кого.
А от этих наглых и бессовестных мошенников всем советую держаться как можно дальше.
Хотела написать свою историю из жизни, как меня развели при покупке автомобиля в СВ Моторс, думала я одна такая несчастная, а тут смотрю нас мнооого!!! И у всех подобные ситуации. Выходит что автосалон процветает благодаря обманутым клиентам. Мне так и не удалось забрать свои деньги, которые я оставила им в качестве предоплаты. Автомобиль который мне обещали пригнать со склада, я так и не дождалась. Другой предлагали, он дороже, и мне такой не надо. В общем всё как у всех. У меня есть знакомый юрист, он говорит что может попробовать помочь разобраться в этом деле. Если вам также как мне нужна помощь, пишите, договоримся как и где встретиться, соберёмся вместе и с юристом решим этот вопрос. Мне например совсем не улыбается дарить салону свои деньги. Да и хочется чтобы их наказали.
Запомните, СВ моторс не несут ответственности за бэушные машины и гарантии на них не дают. Никогда не покупайте там подержанную тачку, стопудово купите себе проблем. Мне они подсунули Каптур после аварии, причем серьезной, и следы постоянно проявляющейся сквозь покраску ржавчины, намекают мне на то, что по ходу он еще и утопленник. Они ловко скрывают любую ненужную для клиента информацию, завышают стоимость и решительно втолковывают, что автомобиль в идеальном состоянии. А если купился, то уже ничего не поделаешь. Никакие прокуратуры и суды не помогут. Договор читал, когда подписывал? Читал. Дал свое согласие на то, что техническое состояние данного транспортного средства удовлетворительное и тебя полностью устраивает? Дал. Какие теперь могут быть претензии? Пользуйся на здоровье! Автосалон все продумал!
Хотели купить новую машину для меня, поэтому подыскивала автосалон тоже я. Муж теперь на меня ворчит, говорит, что больше не доверит мне такие серьезные вещи. Мы потеряли в СВ моторс денег, хоть и немного, но все равно неприятно. Я салон выбирала по отзывам на официальном сайте, ну и по ценам конечно. На сайте данного дилера было идеально и то и другое. Киа Соул, в комплектации комфорт, новый, надо заметить, стоил у них 990 тысяч. В то время, как другие дилеры предлагали за 1200000, ну там плюс, минус. Мне и понравилось, говорю же, еще и многочисленные отзывы от благодарных клиентов в добавок ко всему. В общем оплатили бронь приехали. Нам выкатили повидавший виды Соул, который сразу захотелось покупать, даже за пол цены от заявленной. А вы же говорили, что будет новый? Новый есть, пожалуйста, 1239000. А так как мы бронировали этот убитый, согласно номеру брони, а покупать отказались, то соответственно 10000 нам так и не отдали. Пусть муж теперь дилера выбирает, может у него лучше получится.
Был я в СВ Моторс и говорю уверенно, нет там скидок. Там вообще ничего из того что обещают нет! И тех кто обещает, там тоже нет. Банальный лохотрон. Заманивают в свой автосалон несуществующими машинами, скидками, подарками, только в расчете на то, что приедет какой-нибудь лох и поведется на их сказки, внесет предоплату и будет дожидаться со склада (которого нет) отличной, новой машины по неимоверно низкой, но обещанной ему стоимости. А в итоге его вынудят купить то, что им нужно продать. Либо дорогую тачку с доплатой, если нет денег бери кредит. Либо подсунут откровенный автохлам, чтобы хоть что-нибудь купил, а не потерял тупо деньги. Ну а если откажется, то все таки тупо потерять деньги придется, потому что за отказ от покупки у них предусмотрена неустойка. Короче, попадос, как не крути. Исходя из вышеизложенного можно сделать соответствующие выводы, что нефиг вам ловить в этом лохотроне СВ Моторс.
Надеюсь, что мой отзыв кому-то окажется полезным и поможет не потратить хотя бы время зря. Редкостная помойка это, а вовсе не автосалон, еще и официальным дилером себя называют. Уроды! Наглое вранье! реальность настолько далека от сайта, что не сразу понимаешь, куда попал, когда заходишь к ним в СВ моторс на Солоковая гора 4а. Машины пыльные и неухоженные, сразу не понять, новые или подержанные. Но в прайс-листе такие цены, как будто самолеты продают. такие же неухоженные менеджеры, с позволения сказать, чтобы не обидеть нормальных ребят, занимающих такую же должность. Зачуханные, но это не мешает им вести себя развязно и нагло. Когда стали меня разводить на то, что машина на складе, а оплатить ее уже надо, только потом привезут. Я отказалась от такой сделки, так они начали хамить, типа зачем я тогда вообще сюда ехала, и на что надеялась, дешевые тачки на авторазборе ищи, и все в таком духе. Очень неприятное впечатление осталось от СВ моторс.
Ехала к ним в СВ моторс под впечатлением после множества прочитанных отзывов, все как один, были положительные, что меня и подкупило, хотя должно было насторожить. Но в тот момент я об этом не думала, а думала лишь о предстоящей выгодной покупке. Перед поездкой в автосалон пообщалась с их менеджером по телефону, в результате чего я была уверена, что сегодня же буду разъезжать на новеньком Ниссане. Жука я давно мечтала купить, но с деньгами вечно нарпяжно было, не удавалось собрать нужную сумму. А тут такая скидка, стоимость меньше на 200 тысяч. Ну в общем приехала я к ним, но настроение мне подпортили быстро. Уже тем, что в наличии Жука у них не было. На складе, привезут после предоплаты в 30%. А по другому никак? Ну может я подожду пока привезут, а потом уже деньги? Или давайте сама съезжу? Нет, по другому никак! Сначала деньги, потом машина. А вот про такой развод я тоже много читала. Рисковать не стала, уехала. Так мне еще и нахамили, за то что отказалась.
Внешне СВ Моторс смахивают на приличного официального дилера, а снутри гнилая система, в которой нагло швыряют каждого, кто на это купился. Репутация для них пустое слово. Правду автосалон не пропускеют, а мало ли что и где там пишут, это типа происки конкурентов. На оф сайте только хорошие отзывы от благодарных клиентов. Почитаешь и нарадоваться не можешь, как оказывается все хорошо и гладко может быть, вот повезло же кому-то, может и мне попробовать. Попробовала, теперь знаю откуда про них столько негатива. Это алчные твари, способные на многое. Я вообще там конкретно попала. Взяла в кредит Киа Соул, по первоначальным расчетам все было нормально, низкие проценты и скидка 160000. Я подписала договор, потом увидела только, что цена 1 179 000, плюс страховки и под 24% на 5 лет. Кто знает, как правильно поступить, что договор признали недействительным? Подскажите, please.
Ребят, спасибо вам всем большое, что пишете правду. Очень всем сочувствуем и вместе с вами желаем, чтобы справедливость наконец-то восторжествовала и вы все получили назад отобранные наглым образом деньги, а этим мошенникам СВ Моторс досталось по заслугам. Мы с мужем уже буквально сидели на чемоданах, были куплены билеты на поезд, чтобы ехать в этот “ автосалон”. Нам также пришло одобрение кредита с трёх солидных банков, кредит под 4,9%, КАСКО и зимняя резина в подарок, плюс полный бак, а еще оплата первого платежа по кредиту за их счет, тоже в подарок. За час до вызова такси муж залез в интернет(любимое занятие)) и нечаянно наткнулся на этот сайт с вашими отзывами. Мы штук сто наверное просмотрели, конечно же резко передумали к ним ехать. До самого вечера еще сидели и читали о том, как жестоко автосалон обходится со своими клиентами. Мы сдали билеты, немного денег потеряли, но это ерунда по сравнению с тем, чем бы все могло закончиться. Даже представить страшно.
То что жуликов на рынке авто полно, никого уже не удивишь! Но они все время придумывают новые схемы, чтобы облапошить доверчивых покупателей ну или невнимательных. Я попал в такую неприятную историю. на новую машину денег не хватало, поэтому решил купить подержанную машину в автосалоне. Начитавшись про битые и перекрашенные машины, которые продают как целенькие и почти новые я взял у знакомого с сервиса с собой толщиномер. Выбрал машину для покупки в СВ Моторс, кредитов не брал никаких, поэтому не могу ничего сказать. Когда я при продавце вынул прибор и стал простреливать машину, то его лицо надо было видеть!!! Но к его счастью, ЛКП было родное, поэтому он так быстро сообразил, типа я не первый такой, бывало. Машину купил езжу. Завез другу прибор в сервис. Он мне говорит, типа покажи ПТС, какой там год выпуска машины, а сам полез в салон смотреть ремни безопасности. Короче автосалон явно проворачивают черные делишки с пробежными машинами, потому что бирки с датой выпуска ремней были срезаны и как сказал друг это значит, что машина криминальная. По хорошему предупреждаю, что лучше не брать тут машину, а то можно попасть на такой развод! кстати, свою машину я выставил на продажу, от греха подальше.
Не умеют работать в СВ моторс, гонят пургу, и видимо думают, что вокруг одни идиоты и согласятся на их “супер-выгодное” предложение. Хотел воспользоваться трейд-ином. По телефону дали неплохую предварительную оценку моего автомобиля, надо было совсем немного доплатить и я мог бы взять новый Датсун Он-До. Приехав в автосалон, узнал что того консультанта с кем я договаривался , сейчас нет на месте. Я общался с другим менеджером. Такой хам, я вам скажу. Ему нельзя работать с людьми, такое чувство что он всех вокруг ненавидит. Сказал, что внешний вид моей тачки ему не нравится и навряд ли я много за нее получу.Специалист по оценке сказал те же слова, ее даже не взяли на диагностику,а уже снизили цену вдвое. В общем, я понял, что все это голимый лохотрон. Надеются что кто то клюнет на их развод и согласится отдать им свое авто задарма.
Хочу сказать всем вам, уважаемые возможные клиенты этого автолохотрона из СВ Моторс, что не стоит верить этим мошенникам на слово, а вот к негативным отзывам всё-таки лучше прислушаться. Не зря ведь люди описывают свои печальные истории в подробностях. Я понимаю, что сложно устоять, когда тебе обещают золотые горы, сам повелся, чего греха таить, но я то хоть поехал вооруженный, после прочтения реальных(как оказалось) отзывов. А дело все в том, что основная задача Св моторс заманить к себе в автосалон можно больше клиентов. Их большинства соответственно найдется больше тех, кого уже окончательно можно будет развести на деньги. Вот они и стараются изо всех сил, придумывают сказочные условия по кредитам, самые низкие цены на авто, дорогие подарки и всё, чем только можно привлечь клиентов. По телефону нас всех так же разводят, подтверждая всё, что предложено на сайте. Но самое страшное, что в салоне развод не заканчивается, вам никто не скажет, типа, чувак, в реале цена гораздо больше. Тебе так же будут обещать низкую цену, до того момента, пока не возьмут с тебя деньги. А потом уж извини, покупай или плати неустойку. Поэтому с ними не связывайтесь.
Итак, я уже в который раз убеждаюсь, что сотрудничать стоит исключительно с официальным дилером. Когда вы выбираете для себя автосалон, где хотите взять машину, обязательно требуйте от них показать лицензию, что все четко работает. То есть официалы они должны быть не только на словах, доказательство обязательно показать! А то сейчас развелось столько мошенников, типа СВ моторс, которые говорят, что торгуют автомобилями по официалке, но по факту просто прикрываются этим словом. То есть показать лицензию не могут. А потом мы удивляемся, почему этот самый «официальный дилер» подпихивает покупателям разбитые и подержанные машины по цене и под видом новых. Я уже несколько раз на таких дельцов попадался, но каждый из них палился на этапе проверки документов.
Уже который раз замечаю, что в основном сайты серых дилеров очень похожи. Сразу тебя встречает огромная вывеска с баннерами и акциями, куча объявлений о подарках и бонусах. Но я уже на себе несколько раз проверял, что все это чухня – вместо экономии вы переплачиваете, так как повелись на обманку. Ни одна частная компания не будет работать себе в убыток, особенно в автопроме. Ну и СВ Моторс- прямо бесплатно обещают тачки продавать (ну, с огромными скидками я имею ввиду), дарят и страховки, и почти беспроцентные кредиты. Ага, еще и доплатят нам, да? Не верьте во все это, просто пыль в глаза, чтобы вы с высунутым языком к ним в автосалон ломанулись.
СВ Моторс лохотрон, без всяких шуток, не ведитесь! Заманивают в автосалон на ул. Соколовая гора 4а низкими ценами, большим выбором, подарками и скидками, а на деле разводят и вынуждают покупать машины втридорога. Пудрят мозг до последнего момента, а потом делают вид, что все так и было, а клиент дурак. Мне говорили неоднократно о том, что стоимость Логана заявлена окончательная, я поверила и подписала договор, а после вынуждена была доплачивать 130 т.р. Благо то, что у меня было еще 60000, а 70000 заняла подруга. А то бы мне пришлась платить мошенникам неустойку, или соглашаться на предложенный кредит. И пришлось бы мне потом эти 130000 выплачивать под 25% годовых лет семь, и больше чем уверена, вынудили бы еще застраховаться от всего на свете. Никогда не соглашайтесь на кредит, эти сволочи вас так надурят, что потом жизнь медом не покажется. Я столько про это читала, волосы на голове шевелились. Самым безопасным способом избежать многих проблем, будет пожалуй единственный, просто не связываться с ними.
Покупайте только у проверенных официальных дилеров. Сейчас, в наше сложное время, каждый стремиться хорошо жить, не смотря на то, какими способами он к этому идет. Автосалоны, это вообще жестокая тема, там большие деньги крутятся, поэтому жажда наживы растет. Вот поэтому и стараются нагнуть каждого клиента, а если они еще доверчивый и наивный лох, так это просто находка для мошенников, разведут не напрягаясь. Определенно к такому типу салонов-лохотронов запросто можно отнести и этот. Мне пришлось в СВ Моторс побывать и насмотреться своими глазами, как там кидают. Приехал с другом, он просил помочь определиться с выбором, ну и подсказать там по ходу. Обещанную весту в отличном состоянии мы сразу списали со счетов. Да оно и понятно было, как можно выбирать авто по фотографиям и консультироваться на этот счет по телефону. Ну естественно всем скажут, что все замечательно. Машину надо покупать, только когда потрогаешь, поездишь. А в этом моему другу было оказано. Присмотрели шкоду рапид, хотели ее проверить, тоже нельзя. Почему? После предоплаты-пожалуйста. А хотя бы ПТС покажите? Всё после предоплаты. А я читал про такое, вносишь предоплату, потом отказываешься, потому что тачка хлам, а с тебя неустойку за отказ рубят. В общем увел я друга. Там делать нечего. Завтра поедем искать другой автосалон.
Я ведь читал плохие отзывы про СВ моторс но не поверил и поехал туда. Подумал что вдруг это конкуренты им написали, а я могу упустить возможность купить автомобиль по заманчивой цене. Как оказалось зря я это сделал.Как только приехал в автосалон то сразу понял что все их скидки не более чем развод. Так как ни на одном из представленных в торговом зале автомобиле нет информации о стоимости. Но не уходить же сразу, поэтому я подошел к менеджеру, который вальяжно сидел на кресле и занимался своими делами, рассказать поподробнее про технические характеристики и цены на Рено Логан. Но на удивление ответил он мне очень грубо. Что то вроде того что он тут занимается важным отчетом, а я его отвлекаю. Странная ситуация, казалось бы наоборот, должен лебезить передо мной, что бы я отдал им свои деньги, а тут такое отношение. Видимо совсем зажрались уроды!!! Молча проглотил это и пошел к другому продавцу, он оказался любезнее, но тем не менее ничего покупать я там не стал. и вот почему. Когда мне дали договор, я увидел что он предварительный, а это стопудово, будут требовать потом еще доплатить. Менеджер стал ругаться, что я такой сякой, но мне пофиг, я развернулся и ушел.
Приехал в СВ Моторс за новым авто. Но ничего не купил, так как понял что меня наглым образом пытаются развести. Хотели чтобы я внес предоплату за автомобиль не видя его. Да об этом обмане знает уже даже ребенок. Хоть бы что то новое придумали. Ради интереса прошу принести договор по которому я должен что то оплатить. ( ну я конечно сделал вид что буду его подписывать) Менеджер мне его дает, и начинает заговаривать зубы, что бы я как можно чаще отвлекался и договор прочитал невнимательно. Тогда я попросил его помолчать 5 минут. Он скривил свою морду, но все таки замолчал. а я читаю документ и прихожу в дикий ужас. Если кратко, то там указано, что автосалон не несет никаких обязательств и ни за что не отвечает. Деньги само собой не возвращаются. Вот и думайте, стоит ли к ним обращаться, тем более, что я посмотрел отзывы, пишут что это мошенники, и я думаю, чо так и есть!!!
СВ Моторс заманивают в автосалон, якобы низкой процентной ставкой по кредиту. И большими скидками на новое авто. На самом деле все это не так. Когда я получил одобрение от банка “Совкомбанк” выяснилось что ставка уже не 5,5 процентов, а 11,9. Нот и она действует лишь при оформлении “Защиты платежей” а это тоже самое что дополнительное страхование и предполагает ежемесячный платеж 2500 рублей. К тому же обязательно надо приобретать Каско, которое здесь стоит намного дороже чем везде, аж 95 000 рублей и это на автомобиль отечественного производителя. Таким образом ежемесячный платеж вместо обещанных 9800 рублей стал в 2 раза больше. Вообщем я просто так провел в автосалоне 4 часа и уехал ни с чем, так как на таких условиях покупать машину не согласился. Думайте, стоит ли вам ехать на Ул. Соколовая гора 4а в Саратове, или лучше сразу подыскать пристойного дилера.
Очень плохо что СВ Моторс не продают автомобили без допов. Чтобы купить у них Рено Логан, мне пришлось брать сигнализацию и парктроник. Ну и соответсвенно тут же заказывать установку этого оборудования. И скажу вам правду об этом автоцентре. Нет здесь дешевых машин, они с помощью навязанных дополнительных опций с вас сдерут столько что стоимость авто в конечном итоге выходит намного дороже чем у официала. И самое обидное что до последнего не озвучивают сколько все это будет стоить. Я, о том что мне придется доплатить еще 120 000 рублей, узнал лишь при получении Логана. На мои возмущения, менеджер лишь усмехнулся и сказал что насильно меня никто не принуждал подписывать договор, а теперь плати молча и не хер тут возникать. Настоящее беззаконие!!! Никогда не обращайтесь в этот автосалон!
Возмущен беспределом который творит этот автосалон!!! Накануне забронировали автомобиль Хендай Крета, да еще и 2019 года, по старой цене. Обговорили все нюансы, начиная от стоимости и, заканчивая комплектацией. Далее приезжаем, а нам порога заявляют, что таких цен на эту машину нет. После долгих разбирательств оказалось что Крета все таки есть и по заявленной нам цене, но только она с браком. у нее треснул цилиндр сцепления. Только вот по телефону нам об этом не сказали. Что за дешевый развод, не пойму. Неужели они думали что приехав за определенной моделью, мы согласимся взять что то другое. Ну это же глупость. Жалею что не прочитал отзывы о СВ Моторс это помогло бы сэкономить свое время и нервы.
В СВ Моторс дурят людей как хотят. Автосалон расчитан на лохов!!! Пару дней назад решил у них сдать по трейд ин свою старушку Ладу Приору. А взамен взять Ладу Х-рей. В итоге Приору мне оценили в 80 000 рублей, и это за авто 2015 года выпуска. Совсем они там что ли обалдели!!! Говорят что там неисправна коробка и по подвеске много замечаний. Только вот не надо мне лапшу на уши вешать, я очень хорошо следил за машиной и уверен что эти слова обман. Ну а по поводу Х-Рей, ее мне хотели продать за 980 000 рублей и это с учетом скидки. Да она у другого дилера без скидки намного дешевле стоит. Я конечно не стал ничего менять, уехал продавать Приору самостоятельно. И сюда точно больше никогда не приеду. И хорошо, что люди пишут отзывы!!! Я надеюсь, на их обман больше никто не клюнет!!!
Я очень недовольна тем как работают сотрудники в СВ Моторс. Ни грамма уважения к клиенту. Пытаются содрать деньги за каждую мелочь. Даже консультация менеджера у них платная. И если вы хотите обратиться в этот автосалон, будьте готовы что при покупке автомобиля с вас возьмут комиссию. А это просто огромная сумма, 45 процентов от цены за авто. Мы с мужем так попали.Хендай Солярис вместо обещанных 550 000 рублей, обошелся нам в 2 раза больше, потому что приплюсовали эту злополучную комиссию, и 50 000 рублей за услуги продавца консультанта. Предпродажная подготовка тоже стоит денег, а это еще 50 000 рублей. Мы очень пожалели что не прочитали отзывы об этом дилере и связались с ними.
Когда вы хотите продать свою машину через СВ Моторс, вам не раскрывают всех подводных камней. На самом деле, тут никакой помощи нет, вы просто становитесь вечным должником автосалона. Договор подписывается на год и если через год никто из клиентов компании не покупает тачку, автосалон сам вам выплачивает стоимость модели. Но весь этот год, пока контора, якобы, пытается втюхать вашу тачку кому-то, вам приходится оплачивать нахождение машины в салоне. То есть, простым языком, платить за то, что она стоит в салоне. Типа этакая платная стоянка по принуждению. Данные условия не афишируются клиентам по телефону, а в договоре мельчайшим шрифтом прописывается на самых последних страницах. Вот так они и дурят людей, которые думают, что им оказывают помощь, а на самом деле доят бабки из воздуха.
Хорошо, что я приехал без денег в автосалон, а то бы точно облапошили. Когда я сказал, что прицениваюсь просто, со мной прекратили всякое общение. Ну понятно, им не нужны постоянные клиенты. Кинуть здесь и сейчас – это да, пожалуйста. В общем, СВ Моторс этот – серый автосалон, который работает черными методами. Никаких лицензий показать мне не смогли, никаких доказательств того, что компания выдает какие-то гарантии надежности клиентам. У меня такое чувство сложилось, что эта вшивая конторка просто существует, лишь бы занять место. Никаких продаж у них нет, в этом я точно уверен. Со мной в салоне не было ни одного клиента, хотя был разгар выходного дня. Обычно в это время люди решают свои бытовые задачи и как раз машины выбирают, чтобы не спешить никуда. А отсутствие других людей – яркое доказательство того, что данному салону никто не доверяет.
Приехали с супругой в СВ Моторс, за новым автомобилем. Выбрали Чери Тиго 5 и стали подписывать договор. Меня насторожил пункт о дилерской комиссии 46 процентов, но менеджер нас успокоил, сказал что цена на машину окончательная и эти проценты уже входят в стоимость. Ну вроде как убедил и мы заключили сделку. Чери нам пообещали отдать через 2 дня, сказав что позвонят и скажут во сколько приехать, но звонка мы так и не дождались. Через 4 дня сами поехали в автосалон, там заявили что звонили, но никто не брал трубку, но это точно обман, потому что даже пропущенных не было. Пошли получать машину и нас ошарашили что мы должны оплатить еще 290 000 рублей, за ту самую комиссию. Вот это лохотрон!!!!
Это с какого-такого перепугу автосалон СВ Моторс отказывают покупателям в тестировании автомобиля? Мне менеджер прямо заявил, что вот эту машину можно будет покатать, а вот эту и эту – нельзя. У них что, даже на бензин денег нет? Тогда о каком сервисе по продаже автомобилей может идти речь? Как человек будет оформлять покупку, если даже не потестил товар перед этим? В общем, мутный какой-то автосалон. Никогда о нем не слышал, инфы в интернете нет, только куча негативных отзывов. Интересно, кто-то еще такое видел у нас в каком-то салоне? На моей памяти такое впервые, всегда, когда посещал дилеров, они без проблем давали покататься на любой модели и не вы***бывались, когда человек отказывался или менял свое мнение в сторону другой машины. А тут такое чувство, будто тебе одолжение какое-то делают, продавая тачку без тест-драйва.
Эх, как жаль, что я не потрудился сразу отзывы почитать, так бы и деньги свои сэкономил, которые на проезд потратил, и нервы. Короче, посетил я сей чудо автосалон, прости Господи. Меня вроде бы нормально встретили. Вот только не дали даже нормально автомобиль осмотреть! Менеджер (вроде бы Владимиром звали, фамилию не помню) постоянно отвлекал разговорами, не давал сконцентрироваться. После того, как я уже прям сказал, мол, товарищ, уймись, дай мне нормально тачку осмотреть, товарищ, видимо, обиделся и вообще ретировался. Я его потом тупо не нашел, ко мне подошел другой человек и сказал, что Владимир срочно отъехал по делам салона. А заново все рассказывать, что меня интересует, другому человеку мне просто не захотелось. Соответственно, я бросил попытки тут что-то купить и уехал дальше. Повторюсь, посещение СВ Моторс– это просто трата вашего времени.