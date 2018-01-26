Автосалон А-Моторс отзывы Адрес: г. Казань, Горьковское шоссе, 55 Телефон: +7 843 205 73 97 Сайт: https://motors16.ru/
Автосалон действительно отличный, мне очень понравилось здесь. Отмечу, что купил тут автомобиль Lada XRAY. Автомобиль замечательный, мне в нём всё понравилось, несмотря на достаточно бюджетную стоимость, я всё же доволен всем и в принципе не вижу смысла переплачивать за иномарку.
Плавно перейду к самому автосалону и скажу, что тут всё на уровне — обслуживание, хороший выбор и цены. Как только перешли к оформлению документов, то я окончательно убедился, что
А-моторс — это именно то, что нужно, так что определенно могу порекомендовать этот автосалон. Решил, кстати, застраховать свой автомобиль здесь, поскольку этому способствовали выгодные условия, ну и времени сэкономил своего не мало.
Мне машина нужна была в первую очередь недорогая в плане стоимости и в плане обслуживания. Я покупал ее для работы в такси. Продавец в А-моторс предложил мне отличный вариант, от которого я отказаться не смог. Это был автомобиль — Renault Logan. По отзывам коллег я знал, что машина действительно надежная и практичная. Поэтому предложение продавца мне понравилось. Я присел для принятия окончательно решения в салон Renault Logan, с позволения продавца и сказал: «Беру!». Покупку оформили буквально за полтора часа. Большую часть этого времени я ждал одобрения банка. Покупкой доволен на 200%, автосалон на Горьковское шоссе 55,заслуживает рекомендаций.
Взял в А-моторс Lada Vesta за 266 000 тысяч рублей. По всем автосалонам Казани я приценился, дешевле не нашел. В целом. покупка прошла хорошо и быстро. Переживал, что банк откажет в кредите или не одобрит низкую процентную ставку. Но мои опасения не оправдались, к счастью. И я за рулем новенькой Lada Vesta уехал домой. А-моторс на Горьковском шоссе 55 могу порекомендовать всем, кто сейчас читает мой отзыв. Автосалон большой и цены здесь невысокие. Я например, на покупке своей машины сэкономил 350 000 рублей и еще на покупке зимней резины, поскольку резину мне подарили. Мои рекомендации и хороших вам клиентов!
Про А-моторс я уже слышал от друзей, хвалили автосалон, решил именно тут покупать автомобиль. Хотел не очень дорогой внедорожник взять, хотя не был уверен что денег хватит, но когда взглянул на цены, был приятно удивлён. Выбирал я не долго, почти сразу мне на глаза Geely Emgrand X7 попался, правда я долго изучал характеристики машины и комплектацию, мне в этом консультант помогал, хороший парень, очень уважительно ко мне отнёсся. Машину купил, подготовка и оформление нужных бумаг прошло без задержек, это ещё один плюс. Уже успел объездить, очень крутая тачка. Про автосалон только плюсы могу сказать, рад что его выбрал.
Нам понравились в А-моторс прежде всего цены. Volkswagen Passat в комплектации Trendline за 1 519 000 руб. Именно этот автомобиль мы и искали. Узнали по знакомым и в интернете — отзывы хорошие, не кидалово. Заказ сделали через их официальный сайт и с менеджером созвонились, сразу по кредиту обсудили все, узнали с какими банками сотрудничает автосалон, он нам посоветовал где самые выгодные условия, подали предварительную заявку. Как приехали на Горьковское шоссе 55, увидели что машина нас уже ждала, как и заказывали — цвета серебристый «Reflex». Тот же менеджер нам помог с осмотром, всё рассказал о возможностях автомобиля. Съездили в пробную поездку, всё понравилось, решили покупать. Обстановка в автосалоне достаточно комфортная, кофе в зоне ожидания вкусный. Нам ещё и подарок достался —парктроник.
Сюда меня направил друг со службы. Я у всех знакомых узнавал, кто знает хороший автосалон и один подсказал мне А-моторс, он несколько месяцев назад тут покупал машину, а я три недели назад сюда приехал. На другом конце города находится от меня, не удобно было добираться, но автосалон стоящий, очень большой по выбору, ну и внешне он похож на солидное заведение, мне понравилось. Сотрудники тоже не плохие, по крайней мере приветливые и меня хорошо обслуживали. Я купил KIA Ceed NEW, подходящая для меня машина и нормальная цена. По сделки замечаний у меня нет, всё было законно, ну и машина отличная, очень ею доволен, дилером тоже конечно.
В А-моторс я купил такую же машину, как и у друга. Он если не ошибаюсь, брал здесь же, но месяцем ранее. Приезжал в автосалон я сам. Поддержка мне не нужна была, поскольку я ехал целенаправленно за KIA Ceed. Но тем не менее, оказалось, что совет консультанта все же потребовался — при выборе комплектации. Об этом я как-то не подумал. Мне консультант подробно рассказал какие опции у самой базовой комплектации и какие у более люксовых. После его описания я выбрал полную комплектацию. А у друга оказалась базовая. Я рад, что взял именно полную. менеджеру за помощь спасибо. Рекомендую всем А-моторс.
Нормальный автосалон на самом деле, но чего то выдающегося от него ждать не надо. Я знаю многих дилеров и может А-моторс далеко не самый лучший, но и не худший. Приехал покупать сюда, просто в тот период именно здесь были значительные скидки, я купил Mazda 3 Хэтчбек, хотел эту машину и здесь выгоднее всего оказалось. Работают здесь не плохо, достаточно компетентные сотрудники, сужу об этом по заключённой сделке и тому как ко мне тут относились, ничего такого, но результатом я доволен, а результат, это то что я уехал от сюда на купленном авто по той самой скидке, значит не зря покупал тут, всё было честно.
К выбору дилера я отношусь с особой осторожностью. На моем счету уже несколько покупок автомобилей для знакомых и родных. Так получается, что меня берут в качестве советчика. Ну и не удивительно, ведь я машину вожу с 18 лет и знаю про автомобили многое. В А-моторс я покупал авто отцу и знакомому и поэтому сюда я приезжаю в первую очередь. Так получается, что выбор здесь широкий и мы посмотрев авто воочию, останавливаем свой выбор на нем и дальше никуда не едем. Так произошло и в последний раз, когда брали Фольцваген Поло. Отдали 525 000 рублей, плюс сигнализацию нам установили в качестве подарка. Мелочь, но приятно. Хороший автосалон!
Я приехал сюда вместе со своим братом, именно он мне показал это место, ведь несколько месяцев назад он здесь купил машину и решил привезти меня сюда. В целом автосалон хороший, выбор нормальный, если какой-то модели не нашлось в наличии, можно заказать. Сразу хочу похвалить работу менеджера по продажам, он был на протяжении всего времени рядом, помогал с выбором, но не навязывал мне какую-то определенную марку автомобиля, выбор был прежде всего за мной. Через час примерно, я остановил свой выбор на автомобиле — это Hyundai Solaris, взял самую обычную комплектацию и ни капли не пожалел, деньги переплачивать просто за комфорт мне не хотелось совсем. На сэкономленные деньги я купил хорошие и качественные титановые колёса, автомобиль сразу преобразился. Мне понравилось, что здесь можно установить магнитофон, сигнализацию, пока оформляешь автомобиль всё это сделают, быстро и качественно. В целом я могу сказать, что здесь приличный выбор, разные марки автомобилей и их комплектации. С оформлением документов проблем не было никаких. Я думаю что смогу советовать автосалон А-моторс, теперь своим друзьям, потому что мы уже сделали здесь две покупки и остались довольны и я и брат.
Меня в данном автосалоне интересовал исключительно Hyundai Solaris. Я искал его не одну неделю по разным автосалонам и нашел в наличие, в нужном мне цвете и комплектации именно здесь, в А-Моторс. Чтобы авто не купил кто-то другой, я по телефону забронировал его за собой, до приезда в автосалон. Мне пошли на встречу и авто не продали другим покупателям. машина меня дождалась. Я вообще не думал брать/не брать. Сразу приступили к оформлению сделки. На автомобиль мне сделали скидку, впрочем, как и всем другим покупателям. Порадовало, что в придачу залили полный бак бензина. Мои рекомендации.
Знакомство с А-моторс у меня состоялось на прошлой неделе. Здесь я обзавелся автомобилем Toyota Camry New, который мне смог профессионально презентовать один из сотрудников. Суммы в 1179000 рублей у меня, к сожалению, при себе не было, так что я решил оформить кредит на этот автомобиль, тем более, что условия для этого мне автосалон предложил крайне выгодные. Справедливости ради должен упомянуть, что разнообразие авто здесь превысило все мои ожидания, я даже сначала был в лёгком ступоре, когда увидел этот удивительный ассортимент. С оформлением документов на машину ребята долго не тянули, справились за 15 минут.
Чувствуется, что в А-моторс тщательно подбирают специалистов для работы с клиентами. Ребята хорошо знают технические характеристики и умеют вежливо и терпеливо беседовать с потенциальными покупателями. У меня есть с чем сравнить — до них был в паре других мест и там консультанты либо меня не замечали, либо пытались побыстрее от меня отделаться — мне нужен был недорогой лифан или равон. А здесь я получил хорошее консультирование, мне позволили присесть за руль выбранных машин и подсказали, что определенные модели сейчас с хорошей скидкой. И, когда решил брать, все за 2 часа сделали.Хороший автосалон, не зря отзывы о них положительные.
Неделю назад здесь я взял Пежо 408 2012 года выпуска. Несмотря на немаленький пробег (95 000 км) машина находится в идеальном состоянии. Отличный кузов, ухоженный салон, плюс оптимальная комплектация автомобиля. Также хочется отметить квалифицированных сотрудников А-моторс, которые предоставили возможность провести бесплатный тест-драйв автомобиля и помогли сделать идеальный выбор. Отмечу достаточно быстрое оформление документов, которое вместе с договором по кредиту и страховкой заняло чуть больше часа. Могу от себя сказать, что автосалон на Горьковское шоссе 55 мне показался самым лучшим в Казани.
Покупку нового Форд Эксплорер я запланировал еще осенью. А так как автомобиль не из дешевых, то покупку рассматривал исключительно в кредит. Найти хороший автосалон было непросто. Для этого я перелопатил множество информации в сети, а также читал отзывы клиентов. Лайф авто меня заинтересовал настолько, что уже следующим утром я приехал за автомобилем. Меня встретил грамотный сотрудник, поинтересовался ищу я что-то определенное или нет. Я ему сообщил марку и модель нужного автомобиля и не теряя времени мы прошли к месту его нахождения. Автомобиль мне понравился и я долго не думая приобрел его. Оформление бумаг заняло 2 часа. Рекомендую А-моторс.
За всю мою жизнь я дважды покупал машину из автосалона, правда это машины с пробегом, но всё же понятия о сервисе я имею и есть с чем сравнивать. Я когда к этой покупке готовился, объездил по городу не один автосалон, решил что в живую лучше пообщаться с администрацией. Разные люди попадались, было в основном высокомерие, никто времени особо не выделял, лишь в А-моторс мне удалось как следует поговорить с менеджером, очень уважительный человек, на все мои вопросы развёрнуто отвечал, мне понравился такой подход и тут же решил, что здесь машину и куплю. В результате я не ошибся, обслужили меня здесь очень круто. Ни малейшего напряга при выборе машины, консультант был всё время наготове ответить на любой вопрос, я часто с ним советовался, мне импонировало, что консультант и о минусах многих моделей говорил, думаю так не многие делают, все всегда хвалят свой товар, за честность отдельный респект. Ну и по совету консультанта я и купил Changan CS35, это было в рамках моего бюджета, к тому же я скидку на неё получил ещё, это приятно, да и лучше машины я и представить не мог, думал что-то скромнее куплю, а купил яркий и крутой автомобиль, из-за чего отношение к этому дилеру у меня еще лучше стало. Считаю так должен работать каждый автосалон, а все отзывы выше про них это подтверждают.
Смотрели с мужем несколько автосалонов для приобретения нашего первого автомобиля и, в конце концов, остановились именно на А-моторс. Понравился достаточно хороший выбор новых моделей машин, приличные скидки, а также наличие государственной программы «Семейный автомобиль». В общем-то, благодаря ей нам и удалось приобрести новый внедорожник Hyundai Tucson NEW на очень хороших и выгодных условиях автокредита. Во-первых, отмечу, что погашение части процентов по кредиту на себя взяло государство. Во-вторых, мы получили довольно низкую кредитную ставку от 9,2% годовых. Ну а, в-третьих, минимальный первоначальный взнос составил всего лишь 10% от общей стоимости автомобиля. Также, приятно порадовала общая скидка на машину по акции, предоставленная нам автосалоном. Из других моментов можно выделить приятное и вежливое отношение персонала, а также профессиональную работу менеджера, который занимался нашей сделкой. Он провел очень качественную презентацию авто, объяснил все непонятные и сложные моменты по управлению и комплектации, а в конце очень помог с оформлением всех необходимых документов. Кстати, весь процесс покупки машины у нас занял меньше трех часов, автосалон работает хорошо и быстро.
Живу я хоть и в другом городе, но этому автосалону удалось привлечь моё внимание. Я просто в интернете многих дилеров сравнил и здесь в плане выбора машин огромное преимущество, и было решено покупать машину в А-моторс. На прошлой неделе я туда отправился, прям с утра, побеседовал с местным менеджером, приятный человек попался и видно что профессионал. Он у меня выяснил мои предпочтения и мне продавец делал подборку из различных марок, я остановился на PEUGEOT 408, всё устраивало меня, даже цвет. Минут за сорок мы решили вопрос с составлением и подписанием договора, я оплатил и потом получил машину. Никаких неприятных сюрпризов не было, автосалон честно работает.
Я давно хотела для себя машину и муж мне обещал, что как только появится у него возможность приобрести авто, то он его купит. Когда более-менее стало все с бюджетом, то мы начали подыскивать подходящий автосалон и наткнулись на этот, где и выбор машин хороший оказался и ценовая политика даже более, чем устроила (мы попали на скидки). Менеджер из А-моторс дал отличные рекомендации по выбору авто, потому что я не была сама до конца уверена в правильности выбора и в итоге мне больше всех приглянулся Ниссан Жук в красном цвете, который мы приобрели. Машина не очень большая, но удобная, легко парковаться и ездить по дворам. Сервис в автосалоне на уровне и оформление документов затянулось всего лишь на часа полтора, включая всю работу с кредитным отделом. На автомобиле езжу вторую неделю, обкатала и могу точно сказать, что он всем меня устраивает полностью.
Спасибо автосалону за новый Форд Мондео. За это время пока ни разу не подвел, не заглох. Отличная управляемость. Очень легкий на трассе. Машину купил за 1,7 миллиона с небольшим. Мощь аж 199 лс. Для такой машины впечатляет. Менеджер предлагал титаниум плюс на 240 лошадей, но немного денег не хватило. Так бы взял. Цены в принципе в А-моторс нормальные, просто я не хотел связываться с кредитами, купил своими кровными, так сказать. Ничего плохого про автосалон тоже сказать не могу. Ребята работают на совесть. Оформляют быстро. Подарки даже дарят. Например, мне зимнюю резину. До меня покупал машину мужик, ему тоже резину и еще что-то. Щедро.