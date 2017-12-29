Автосалон Мир Машин отзывы
Адрес: г. Самара, Южное шоссе, 20 (ТЦ «Идея», 3й этаж)
Телефон: +7 (846) 215-09-03
Сайт: https://mir-machine.ru/
Адрес: г. Самара, Южное шоссе, 20 (ТЦ «Идея», 3й этаж)
Телефон: +7 (846) 215-09-03
Сайт: https://mir-machine.ru/
Осторожно, этот Мир Машин обманывает с ценами. Ставит их ниже чем на самом деле. И все для того чтобы привлечь побольше покупателей. Я вот специально прибыл из другого региона в этот автосалон, надеясь что смогу выгадать немного денег, а вышло так что я зря потратил их впустую на дорогу до автосалона. Потому что ничего там не смог купить. Планировал приобрести Фольксваген Поло за 450 тысяч рублей. Но менеджер мне сказал что такого автомобиля нет и не было, и я смогу купить эту модель лишь за 750 тысяч рублей. Я спросил, для чего тогда на сайте указана такая низкая цена. Он ответил что в рекламных целях. Предложил мне купить Датсун или Ладу Калину. Но я как услышах их стоимость, сразу решил валить домой, потому что она была дороже чем в моем родном городе. Уехал разочарованный и больше никогда не буду верить во все эти акции и скидки.
Осторожнее, если решите поехать в Мир Машин. И будьте все время на чеку, так как сотрудники меняют договора и в итоге ты уезжаешь оттуда с кредитом под огромную ставку или вынужден оплачивать различные доп услуги. Я хотел вначале оформить автокредит, но как увидел сколько денег надо отдать за разные страховки в автосалон, передумал. Благо возможность имелась и купил за наличные. Так и здесь меня умудрились обмануть. Подсунули договор, в котором написано что я обязан оплатить еще 100 штук, за коврики и чехлы. А они по большому счету мне на хрен не сдались. Но пришлось оплачивать, иначе машину не отдавали. Кстати, коврики и чехлы, отвратительного качества, я их сразу же выкинул.Если хотите без обмана что то купить, то вам точно не сюда.
От мир машин одни плохие воспоминания, не ожидал что с такой легкостью они смогут меня развести. Ну видимо там работают профессионалы по мошенничеству. Именно поэтому напишу этот отзыв, чтобы предупредить всех, что ни стоит верить ни их рекламе, ни словам продаванов. И знайте, автосалон никогда не будет работать себе в убыток, поэтому скидок даже не ждите. Я вот тоже приехал лишь из-за дешевой стоимости Ниссан Альмеры. Размечтался что куплю ее за 420 тысяч рублей, а на сэкономленные средства поеду в отпуск к теплому морю. Но моря мне походу еще долго не видать, так как вляпался в очень дорогой кредит. и все ради того чтобы не потерять те деньги, которые отдал в автосалон в качестве задатка за машину. Потому что в наличии Альмеры за 420 тысяч не было, предложили заказать. Что я и сделал. Ну а потом внезапно цена выросла плюс добавились транспортные расходы, короче я оказался должен еще столько же. Пришлось оформлять у них автокредит. Ну а про него уже много отзывов написано, не поленитесь прочитайте их.
Кинули на 100 штук в Мир Машин и как так и надо! Х@ровы разводилы! С начала мне самому показалась подозрительной слишком уж низкая цена, но меня успокоили якобы проводимой у них в эти дни акцией, вот я и повелся. Да т на официальном их сайте я читал про такое, уже много клиентов остались довольными, купив машины по низким ценам. В общем приехал в автосалон на Южное шоссе 20 я, мне показали машину, все отлично, оплатил. Перед этим несколько раз уточнял про цену, говорили, что цена не изменится. Но потом мне сказали, что мне не хватает 260 тысяч для полной оплаты. Я сначала ничего не понял, на вскоре осознал, что меня просто напросто развели, как последнего лоха. И они даже не пытались сделать вид, что они меня предупреждали, или что я не так все понял. Нет, они просто нагло ухмылялись и спрашивали: ну что, оформляем или как? Я отказался, потому что у меня не было выбора. Денег не было да и нереальная это цена машины. С моих денег забрали 10% неустойку, что как раз и вышло 100 тысяч. Я был в бешенстве! Требовал деньги и грозил вызвать полицию. Но мне сказали, что я могу хоть кого вызывать, хоть кому жаловаться, но они сделали всё, согласно договору. Люди не ведитесь на их акции, скидки и интересные предложения, все закончится кидаловом.
И у нас похожая ситуация была! Вот сволочи, всех разводят! Тоже приехали в Мир Машин за авто со скидкой, а узнали, что скидка действительна только когда берешь в кредит. Нам так расписали условия по кредиту, что мы уже решились взять машину подороже в кредит, процентная ставка небольшая, всего 4,9%, плюс к этому КАСКО в подарок и возможность досрочного погашения. Но потом чуть не вляпались! Это хорошо еще, что у меня супруг шарит в документах, будь я одна, влипла бы по полной. А он нашел подвох и вовремя отказался. 28%! Вот реальная ставка! Это ужас какой-то! Так нам еще и угрожали, после того, как мы забрали наши документы и собрались уходить. И что кредита нам не видать ни в каком банке, и что кредитную историю нам испортят. Наслушались всякого. Но ладно хоть не влипли и то хорошо. Да, с кредитами автосалон ужас просто творит.
Мы в Мир Машин приобретали новый Фольксваген Поло. И мне очень захотелось написать отзыв про автосалон, хотя никогда до этого не писал их. Но тут я просто обязан предупредить народ, чтобы все были поаккуратнее с этими аферюгами. Они там готовы за любую мелочь содрать столько денег, что я за месяц таких не получаю. Навязали нафиг мне не нужное дополнительное оборудование, парктроник с камерой заднего вида и сигнализацию с противоугонным чипом, еще и взяли за это завышенную цену. Я не стал ругаться,лишь потому что был со своей невестой, для которой и приобретали этот автомобиль. Не хотелось портить себе настроение. Далее оказалось что ждать получения машины надо не менее 7 рабочих дней, но мы можем заплатить за внеочередное обслуживание, всего то 6 тысяч рублей, и они сделают предпродажную подготовку гораздо быстрее. Вот паразиты, на чем только деньги не делают!!! Ну и последнее, что я вам скажу, это маленький совет, который убережет вас от больших проблем. Как можно внимательнее осматривайте купленную машину. Так нам хотели ее выдать с перегоревшими фарами и неправильно установленным парктроником, за установку которого содрали 8 тысяч рублей.
Меня в Мир Машин продержали с утра до позднего вечера, причем прекрасно знали, сволочи, что я иногородняя. Обещали оплатить проезд в автосалон и проживание, х@й там. Прошу прощения, но больше нет слов, чтобы выразить всё то, что я чувствую. Специально сначала позвонила, чтобы узнать что как будет, чтобы не ехать зря. Сказали, что проблем не будет, что кредит мне одобрен, и без машины я не уеду. Да, конечно, я уехала от них на “своей” машине. Сердечно за что им благодарна. Но вот боюсь, что месяца три-четыре я протяну, а что потом делать, я ума не приложу! Кредит под 29% мне не потянуть!!!! тем более, что машина мне обошлась значительно дороже, чем обещали. Добавилось куча допов и страховок, на что я никак не рассчитывала. Несчастный Ларгус выше больше ляма стоимостью! Ну куда это годится? Не верьте им люди! Правду говорю, только хуже будет.
Меня добивают эти туполобые бараны, типа менеджеры, которые по делу двух слов связать не могут, несут какую-то ахинею. Я на специалист в этом деле, но по ходу побольше их про тачки знаю. Тупо читают по написанному, а если вопрос чуть не по тексту, всё, долгая пауза и попытки втюхать что-нибудь другое. Но больше убил тот момент, что этот, стесняюсь сказать, менеджер в Мир машин, усиленно пытался навязать мне свой выгодный кредит, хотя у меня были деньги для покупки. Но он убеждал меня, что так будет гораздо выгоднее. Типа если брать тачку в кредит, тогда она будет со скидкой, проплатить три месяца по кредиту, а потом погасить досрочно. Так-то да, вроде как дешевле получается, но где вы видели такое, чтобы банки выдавали кредиты без выгоды для себя. По ходу этот утырок лоха во мне увидел, но я популярно объяснил ему, кто из нас кто. Отстойная контора по разводу для тупых лохов, не менее тупыми типа менеджерами. Не рекомендую автосалон.
Не собираюсь никому навязывать своё мнение, не хочу никого отговаривать или переубеждать, просто сделайте выводы, а там уже дело ваше. В моей жизни этот автосалон оставил неизгладимое впечатление. По крайней мере ближайшие 5 лет я буду вспоминать Мир Машин“добрым” словом наверное ежедневно, да и потом не забуду. Дело в том, что мне “посчастливилось” приобрести у них автомобиль в кредит. Когда оставляла заявку, когда общались по телефону, да и уже в салоне, условия обещали отличные. Ну правда, всё так классно складывалось. Если бы я только могла предположить. что эти твари потом накрутят, я бы и на пушечный выстрел к ним не подошла. Обычный Ларгус в базовой комплектации, обещанный мне за 430000, в общем обойдется мне почти 1200000. Это вообще нормально? Постоянно говорили что процентная ставка 2,9%, и кредит мне одобрили именно под эти проценты. Потом оказывается кредит уже под 24% и страховок кучу напихали, не предупреждая меня ни о чем. Это аферисты! Они задуривают голову, держат по нескольку часов, хотя обещают быстрое оформление, отвлекают, мешают сосредоточиться. Я в ужасе.
Как можно так откровенно мошенничать и продолжать работать. Наверное такое возможно только здесь. Покупал недавно в Мир Машин Hower H3, как и многие польстился на несуществующие низкие цены, про которые автосалон пишет у себя на официальном сайте. Но халявы не оказалось и я что бы оправдать дорогу решил брать по предложенной цене. Тем более зимнии шины подарят, хоть какая то выгода. Не буду рассказывать весь процесс оформления, скажу только ну уж очень долго. А рядом даже столовой нет, ни чаю попить, ни перекусить нет возможности. Там же оформил страхование каско. А тут меня вообще надурили незнаю как. Отдал 60 000 рублей, а страховка оказалась липовой.И самое обидное что узнал я об этом когда стал потерпевшим в аварии, а виновника я отпустил, говорю мне все равно починят, езжайте.Звоню в автосалон, а мне отвечают мы не держим ответ за страховую компанию, их представитель от нас съехал, выясняйте все сами, как так получилось. Я в шоке как так, сами же навязывают их услуги и сами же ни при чем. Сто процентов имели долю. Не ездите в это место вас там точно надурят.
Терпеть не могу людей которые ставят себя выше других. Столкнулся, когда пришел в Мир Машин, там работают именно такие сотрудники. Сами в устройстве автомобиля нихрена не понимают, но гонора. выше крыши. Я считаю, что менеджер должен консультировать, а не только навязывать установку доп оборудования. Поняв что я лучше их разбираюсь в технике, стали дерзить ,типа раз ты такой умный,то ходи и смотри все сам, а до нас не докапывайся. Нормально услышать такое от персонала. Я пришел в автосалон, а не на рынок и хотел бы к себе уважительного отношения. Плюнул на весь их сервис и уехал в другое место.Там и купил машину за 1 500 000 рублей. Надеюсь руководство прочитает этот отзыв и примет соответствующие меры!
Ребята, я вам советую слушать людей, которые катят бочку на этот автосалон. Поверьте мне, есть за что! Я сюда приехала после предварительной консультации, подумала, что такой хороший сайт должен быть у отличной конторы! Блин, а потом выяснилось, что все это обманка. Ширма, так сказать, для наивных покупателей, которые не любят ходит по сайтам-отзовикам. Если бы я раньше мужа послушалась и почитала информацию, то сняла бы розовые очки…А так Андрей конечно посмеялся надо мной, так как я, наивная дура, поверила в сказки. Хотела по скидке купить мощный и красивый автомобиль, а выяснялось, что на месте у них таких машин нет. Такие вот дела творятся в Мир Машин.
Пришло время купить новый автомобиль взамен моего Рено Логана, который без нареканий проходил 5 лет, для этой цели выбрал ближайший автосалон, в котором предлагалась услуга Трейд ин. Решил что,зачем самому заморачиваться с продажей,когда можно просто сделать выгодный обмен. Приехал в Мир Машин на Южное шоссе 20 , где по телефону мне было предложено отдать свою машину за 390 000 р. Цена меня устроила и взамен я выбрал Джелли Атлас механической коробкой передач. Долго и муторно подписывали все бумаги, в итоге к доплате у меня вышло 900 000 р. Плюс за срочную подготовку я отдал еще 10 000 рублей и в этот же день уехал домой на новой машине. И вот когда на следующий день стал внимательно читать договор, выяснилось что на самом деле мое авто взяли значительно дешевле , ведь стоимость Джелли составляла 1 029 000 р. Это был серьезный развод, ведь меня в наглую обманули! Ни за что больше не поверю в эти сказки про выгодный трейд ин, лучше сам буду продавать свой автомобиль, и ни хрена не стоить верить в отзывы, которые так хвалят этих проклятых мошенников!
Мир Машин грабят людей в открытую!!! И при этом чувствуют себя безнаказанными! Просто ужас какой-то! Я приехала в автосалон покупать машину, которая стоила 280 тысяч. Я для уверенности, переспрашивала о цене несколько раз. Для меня это было важно, у меня не было больше денег, и я должна была удостовериться в том, что цена не вырастет. Менеджер мне сказал, что это окончательная стоимость и в нее уже включены все необходимые доп услуги. Это меня и успокоило. С меня взяли оплату полностью и дали подписать договор. Через некоторое время ко мне подошел менеджер и сказал, что мне не хватает 90 тысяч, для полной оплаты. Это якобы за установку обязательного дополнительного оборудования. Я объяснила, что не имею такой возможности внести необходимую сумму, и попросила обойтись как-нибудь без этого оборудования. На это он ответил мне, что так сделать невозможно. И если я откажусь покупать автомобиль, то я должна буду оплатить неустойку, и показал соответствующий пункт в договоре. Я его видела, когда читала и подписывала, но я подумать не могла, что мне предстоит такое. У меня нет слов, чтобы выразить то отчаяние которое я испытала. Я осталась без автомобиля и 40 тысяч у меня отняли бессовестным образом. Люди! Не связывайтесь с ними! Это самые настоящие мошенники! Они просто издеваются над нами, заманивают к себе низкими ценами, а потом нас же и обворовывают. Вот за что они с меня взяли эти несчастные 40 тысяч? За заранее спланированный обман! Сволочи! Чтоб вам пусто было!!!
Только наивные глупцы могут купить автомобиль в Мир Машин. Друзья читайте вы как следует договор, которые они вам приносят что бы вы подписали. Причем не только свой комплект, но и ту часть что останется у них, потому что они могут здорово отличаться. Меня моя бдительность уберегла от серьезного попадоса. В автосалон я обратился для покупки Ниссан Патрол. Стоимость за самую обычную комплектацию назвали вполне нормальную, дешевле на 90 тысяч чем у официалов, так же получить авто можно было в день покупки. Приобретаемый автомобиль осмотреть не было возможности, он стоял на складе и без денег никто бы ее мне не стал привозить.И это вполне ожидаемо. Но в договоре они обязаны были указать что в случае моего отказа от покупки, деньги мне вернут в полном объеме в этот же день. В моем случае этого не было в документе и я не стал его подписывать. Сказал что поставлю свою подпись только после того как этот пункт будет указан, но мне вежливо отказали. Вывод напрашивается сам собой- меня хотели развести!!!
У вас не получится купить у Мир Машин автомобиль нормально, без развода, это у них просто невозможно. Перед поездкой в автосалон звонил, уточнял наличие и техническое состояние автомобиля, сказали что авто стопроцентно в шоуруме, полностью исправен, абсолютно новый, муха не сидела, приезжайте. Уже на месте узнаю, что автомобиль еще только везут со склада. Почему тогда мне говорили, что он в салоне? Отвечают, что не думали, что я так быстро приеду. Ну, ладно, думаю, приехал я действительно быстро, так как был неподалеку. Предложили начать оформление документов, чтобы не отнимать мое время. Отличное предложение, как раз в тот момент со временем у меня было туго. Для начала попросили внести предоплату т подписать договор. Но позже мне сообщили, что автомобиль мне не смогут продать, потому что он неисправен. Оппа! Это же как надо было везти автомобиль со склада, чтобы он, абсолютно новый и уж наверняка подготовленный к продаже, вдруг оказался неисправным? А выяснили они это, заметьте, сразу после того, как я внес предоплату. Естественно, я понял, что меня решили развести, как последнего лоха, и стал требовать с них свои деньги. Не отдают, сволочи! Навязывают купить другой автомобиль. Или вернут деньги за вычетом неустойки за отказ. За отказ от чего? От автомобиля, который мне даже не показали? Я стал вызывать полицию. Только после этого мне со злостью швырнули мои деньги. Уроды конченные! Не ездите к ним никогда!!!!!
Добрый день. Хотелось бы в своем отзыве рассказать о том, как обслуживают клиентов в Мир Машин на Южное шоссе 20. Приехали мы к ним, чтобы приобрести автомобиль и с утра до обеда ждали. Менеджер уверял, что до вечера все документы на машину оформят, всё сделают и отдадут. Машина нам нужна была срочно, поэтому просидели до тех пор, когда вечером автосалон закрыли. Автомобиль так и не отдали! Из — за того, что сотрудники даже не предупредили нас о том, что не успевают с оформлением машины, мы опоздали и у нас сорвалась деловая сделка! Ни администрация автосалона, ни менеджер даже не извинились! Сказали только, чтобы мы приехали к 9 часам утра, тогда все будет готово. Приехали следующим утром. Ситуация ничуть не изменилась, ничего не было готово! Сколько же можно ждать? Любому терпению наступает предел!!! Сложившаяся ситуация вызвала наше крайне негативное отношение к компании в целом, и к её безответственным сотрудникам, в частности!!! Больше никогда в будущем мы не обратимся в этот автосалон!!!!
Вчера оставил отзыв на официальном сайте Мир машин. От всей души “поблагодарил” менеджеров, сотрудников колл центра и конечно же руководство. Я во всех подробностях описал как они меня жестоко развел автосалон. А сегодня с утра смотрю, а моего отзыва там нет, как и не было. Зато положительных полно. Мне бы хоть одним глазком глянуть, живьём увидеть хотя бы на одного счастливого обладателя автомобиля, купившего его в этом автосалоне. Эй! Отзовись, никому неизвестный человек, который все положительные отзывы пишет. Я так думаю, он единственный, если вообще существует. Потому что этот автосалон сплошной развод, обман, кидалово. Они объ*бывают клиентов на каждом шагу и причём по крупному.
Я согласен, бизнес есть бизнес. Где-то скидку сделал, где-то надурил слегонца. А у них же везде и на всём только обман.
Друзья, не верьте ни единому их слову. Ни в рекламе, ни по телефону. Обходить этот салон стороной, вот единственный способ уберечься от их обмана.Держитесь от этого дерьма подальше.
Так называемый менеджер Мир машин, который на самом деле не работает в самом салоне, а является сотрудником колл центра, тупо развел на деньги, которые мне пришлось потратить на дорогу, потому что я не проживаю в городе, и благодаря ему я зря потратила на эту тупую поездку целый день своего времени. Когда я позвонила, он представился именно менеджером по продажам, был в якобы в курсе всех дел. Я уточнила все детали по поводу понравившегося мне автомобиля и попросила забронировать его для меня, так как смогу приехать только завтра. “Менеджер” пообещал мне так и сделать и сказал, что никаких проблем с покупкой не возникнет и максимум через 3 часа я уеду в свой город на собственном автомобиле. Но приехав в автосалон, я узнала, что никакой брони на мое имя не было, более того, таких автомобилей у них недели две как нет. Мне пришлось возвращаться домой ни с чем, так как те автомобили, что мне были предложены, были мне не по карману. А тот автохлам, что подешевле, мне и бесплатно не нужен. Я не знаю, важно это для руководства Мир Машин , или не очень, но еще одного клиента они сегодня потеряли навсегда, потому как я теперь к ним точно не поеду.
Вот что я вам ни в коем случае не стану советовать, так это брать автомобиль в кредит в Мир Машин. На себе испытал это жестокое разводилово. Про другие способы покупки ничего сказать не могу. Но в кредит это просто жесть жестокая. После этого об их порядочности и думать нет смысла. Раз так разводят с кредитами, значит велика вероятность, что они разводят на всем. Удерживали 8 часов, пели песни про супер выгоду, а по факту на мне теперь повис кредит под 28% годовых сроком на семь лет. И автомобиль, который мне обещали со скидкой, в итоге оказался еще дороже на 80000, чем он шел бы без кредита. А ведь я и звонил им перед поездкой, так убеждали, так все расписывали, что в покупка автомобиля в кредит выйдет мне даже выгоднее. И потом уже в глаза все врали, весь день мариновали и врали постоянно. Не связывайтесь с этими уродами, никогда, автосалон типичный лохотрон!
Не ведитесь на рекламу Мир Машин! Это развод голимый! Я вообще не советую с ними связываться, но особенно не рекомендую ехать к ним в автосалон за покупкой подержанного автомобиля. Жесть что творят! Мало того, что вместо обещанной скидки еще плюс к стоимости 60 косарей навесили, так обещали год гарантийного ремонта, а в итоге х*ен вам, а не ремонт. У купленного у них соляриса, с их слов в отличном состоянии, движок оказался ушатанный, и что? починили мне его по гарантии? НЕТ! Отпрыгнули моментально и кучу отмазок нашли.
Какой это к е*еням собачьим официальный дилер? С*аные перекупы это! Уроды с*ка конченные!!! Убитую тачку продали, бабла срубили, и в сторону. Какого фига их никто не закроет? Так нагибать клиентов, и при этом оставаться безнаказанными! Просто пипеццц!
Настало то время, когда я решил продать свою прежнюю машину и купить взамен нее что тот более презентабельнее. Выставил на сайте продаж объявление и через пару дней мне звонят из этого автосалона. Спрашивают не желаю ли я воспользоваться программой Трейд Ин? Они мне готовы дать желаемую сумму за мое авто, а я в свою очередь покупаю у них новое. Дельное предложение, решил я и поехал в автосалон. Выбор у них конечно не большой, но пока оценивали мой Ниссан, я выбрал Мазду СХ-9. Стали подготавливать на нее документы и распечатывать договор. Тут как раз и озвучили цену за мою тачку, гораздо меньше чем я за нее просил. Но менеджер меня успокоил, сказал что зато на новую я получу скидку. Только по ходу обманул, там то я не сразу увидел что никакой скидки мне не сделали, а наоборот продали Мазду по завышенной цене. Еще и содрали дополнительные деньги за диагностику моего автомобиля. Очень нехорошее место этот Мир Машин, держитесь от него подальше.
Я сдала в Мир Машин свой автомобиль по трейд ину. Скажу честно, измотала я его сильно. Во первых я брала его пять лет назад уже с пробегом, во вторых до меня было два хозяина, в третьих я тот ещё Шумахер))), дважды только на моей памяти он кувыркнулся, и один раз была лобовуха. Оценили мне его в 70 тысяч, и то нормально. Но через два дня мы с подругой были в районе автосалона, проезжаем мимо, она мне говорит: Натаха, смотри, тачка как у тебя была, стоит на площадке! Я притормозила, смотрю, и правда на мою похожа. Я говорю подруге, ты зайди, узнай что по чём, интересно просто, сама не пойду, может они меня запомнили. Она и пошла, потом возвращается и рассказывает, что да, это моя машина, она то её не хуже меня знает, в общем предложили они её купить за 280 тысяч, сказали что был только один хозяин, в ДТП не участвовала. Смотрите, чё творят!!! Это же обалдеть можно. Теперь я вот думаю, что мне мою новую надо бы тоже по базе пробить, не известно что с ней? Раз автосалон так брехать умеют, то и не мудрено…
Заинтересовали скидки и акции в Мир Машин, решил съездить и убедиться своими глазами что это не обман. По стоимости, как я и ожидал они приврали, но в целом цены меня устроили и не захотев искать другой автосалон, где возможно будет та же история оформил покупку здесь.Лада Гранта лифтбек в комплектации Классик Оптима обошлась мне в 598 000 рублей. С учетом того что обещали дать зимнюю резину и каско в подарок, цена выходила нормальная. Но одно дело обещать, а другое давать, ничего я не получил. Каско дают только тем кто оформил у них автокредит, а колеса только за покупку свыше 700 000 рублей. Вот паразиты, не могли об этом раньше сказать, ведь теперь выходило что я за эту машину переплатил, у конкурентов она стоит на 50 000 дешевле.
Был у меня Киа Рио 2009 года выпуска и пришла пора его менять. Продавать на рынке я не умею, сдавать в автосалон на комиссию, и ходить в это время пешком мне тоже не очень хотелось поэтому решила воспользоваться предложением Мир Машин и поменять с доплатой по Трейд ин. Предварительная оценка меня более чем устроила и я уже предвкушала как поеду домой на новенькой Шкоде Йети. Но после того как мою машину продиагностировали и предложили за нее в 3 раза меньше чем обещали изначально я поняла что вся эта программа типичный лохотрон. Хоть я и блондинка, но не настолько же чтобы не знать сколько на самом деле стоит мое авто.Так что, ребята, не ведитесь на их обман и не отдавайте свои автомобили по очень низкой цене.
Спасибо вам большое всем, кто не беднеется на время и предупреждает всех об обмане. Благодаря вам я, житель другого города, не попал на деньги и не потратил время на откровенных уродов, которым только дай возможность людей обмануть. До денег очень жадные, но работать за них не хотят…Никогда раньше не сталкивался с настолько откровенным актом обмана, когда какой-то частник средь бела дня позволяет себе вести настолько отвратительную политику! Еще раз спасибо всем, чуть не загубил свои сбережения. Только вот теперь у меня встает другой вопрос, а кому можно доверять? Если кто располагает сведениями о дилерах проверенных, где цены более-менее нормальные и есть выбор достойный, то был бы благодарен за наводку. Желательно по разным городам, чтобы не ориентироваться только на одном. А то я, вот, подумал, что в Мир машин куплю авто и не искал других дилеров сначала. А, как показала практика и отзывы, стоило бы, этот автосалон никуда не годится.
Этот автосалон тупо не официальный! Чего вы ждете от таких мрачных созданий? Вам никто в Мир Машин не даст гарантии, что купленный автомобиль не сломается через неделю. Никто потом не примет ваши претензии или не окажет сервиса дополнительного, так как вы чего-то там у них когда-то купили. Это у официалов все ништяки для постоянных клиентов, выгодные условия для новых клиентов и просто куча разных услуг по самым разным ценам. Здесь же, если вы купите тачку, которая хотя бы пару месяцев отработает без сбоев, уже будет за радость. Хотя тратиться тут на что-либо я вам категорически не советую. Скорее всего вам просто подсунут дерьмо, которое потом через пару дней стопорнется где-нибудь на трассе.
Если вы думаете что обратясь в этот автосалон вы сможете купить качественную машину, то вы очень ошибаетесь. Прочитайте до конца мой отзыв и вы узнаете почему я так говорю. Приобрел в Мир Машин автомобиль марки Ниссан Кашкай и очень пожалел об этом. Потому Кашкай оказался перекрашенным. Через небольшой промежуток после после покупки краска на заднем бампере начала облупляться. И видно было что она по оттенку отличается от остального кузова. Еду к ним в дилерский центр, прошу вернуть назад мои деньги и забрать авто. Мне отказывают. Тогда я прошу хотя бы перекрасить его заново, по гарантии.Но мне отвечают что на кузов гарантия не распространяется. К тому же где доказательства что это действительно их косяк. Вот козлы!!!Не ездийте к ним.
Приехал в этот автосалон на тест драйв Рено Каптур. Машина мне понравилась и я решил ее брать. Сотрудник предложил внести аванс, который в случае чего вернут без всяких заморочек. Меня это вполне устроило и я заплатил 100 тысяч рублей. Через 3 дня приезжаю в Мир Машин на подписание договора и понимаю что я вынужден буду уехать в другое место, так как стоимость Каптура внезапно возросла на 340 тысяч рублей, к тому еще непонятные 25 процентов за комиссию автосалона и предпродажная подготовка которая обойдется мне в 79 тысяч рублей. Говорю продавцу что на таких условиях я ничего подписывать не буду, ведь ранее мне говорили совершенно другие цифры. Он ответил что мое право, но деньги которые я уже отдал, мне вернуть не смогут. Меня все это очень разозлило и я прямиком оттуда поехал в прокуратуру, написал на них заяву. Теперь жду чем все это закончится.
Подумал,а вдруг и правда в Мир Машин раздают кредиты под 4,9 процентов. Поехал узнать что к чему, и если повезет,то возможно и новый автомобиль прикуплю. Скажу сразу, не ожидал что на то что бы подать заявку и дождаться одобрения банка,уйдет весь день. Пока ждал ответа,даже выбрал себе Фольксваген Поло, ведь менеджер сказал что почти все кто пришел в автосалон получали одобрение под низкий процент. И когда пришел положительный ответ я очень обрадовался. Еще бы прямо сегодня уеду на своем авто. А когда стал подписывать документы, то прочитав кредитный договор,понял что вся эта лабуда с низкими процентами обман. Чтобы получить эти самые ставки необходимо кучу всего застраховать, и жизнь и авто от угона и полис Каско.Меня такой вариант не устроил и я отказался.
Обычный СЕРЫЙ салон. Не рекомендую.
Сегодня поехал в салон за Хенде Крета, за комплектацию актив 2 wd, 1,6, МКПП, они мне озвучили цену в 1180 000 руб., когда у официалов она стоит 1020 000 руб.- не плохая выгода))))
Рио 4 в комплектации престиж хотели продать за 1050 000, у официалов 1025 000, как Вам разница??? Очень дешево???))
Машины в шоуруме у них есть разные, в том числе и Б. У- как я понял.
Новые авто стоят все не ухоженные- залапанные, машины все закрыты, посмотреть салон авто только по просьбе у менеджера, если он конечно к Вам подойдёт, тестдрайва -НЕТ!!
В новой крете к примеру на заднем сиденье лежали диски от нее, хоть и в целофане, но всё же как то жутко от этого мне, вроде как за тачку 1180 000 за начальную просят, а диски в салон кинули тупо)))
Я просто не понимаю за счёт чего они вообще существуют?? То что салон серый и дурак поймет, обслуживания никакого, тачки небрежные стоят в шоуруме, цены завышены по сравнению с официалами, и почему то я думаю что гарантия тоже никакая. Тогда вопрос: зачем люди к ним вообще идут, я понял бы если скидка тысяч на 150 руб, была, тогда можно и взять у них проверив тачку с экспертом на дтп и т. п., а по всему вышесказанному, считаю разумней и выгодней брать машину у официального дилера.
Сам повелся на скидку в 50 т. р с Рио4 + обещали подарок типо сигналки, ну и в трейд ин тачку щедро сказали по телефону возьмут.
В кратце: если скидка норм(150 или больше тысяч рублей) и машина новая и машина здесь и сейчас существует- БЕРИТЕ, НО после проверки со своим человеком грамотным в этих делах.
Если же скидка 50 или 70 тыщ, я бы переплатил официалам за спокойствие и нормальную гарантию и гарантию что машину точно будет и будет новой.
Похожие салоны это Ультра Моторс в Тольятти…
Лохотрон и разводилово!! Оказывается я буду указан ВТОРЫМ владельцем по документам, при приобретении автомобиля! Вторым! Это что за бред?! Оказывается еще эта же контора ранее стояла на партизанской улице в Самаре… Будьте осторожны, не ведитесь, люди!!!
Друзья, судя по всем отзывам это ни кто иной как ТД Куйбышев с московского шоссе 19 км, который так же славился своими чудо низкими ценами на сайте, а по факту впаривающим авто на 100-150 т. р.дороже и делали это всё по той же гнилой схеме — забирали первый взнос под предлогом показать вашу платежеспособность, а когда вы в итоге подписывали договор где сумма уже была на порядок выше заявленной и пытались отказаться, то тут то эти гнилые менеджеры, в частности Аристарх и Радик, вам преподносили интересный факт, что первоначальный взнос в таком случае остаётся салону! И люди от безысходности брали и оформляли кредиты не под 4 %годовых а под 17%. И так же всем обещали зимнюю резину в подарок, но никто до сих пор её не получил! Так что обходите стороной этот ГОВНО Салон — это очередной лохотрон, только под новой вывеской, но всё с теми же пид…сами!
Какие же засранцы,этот автосалон Мир Машин, совершенно не выполняют своих обещаний. Пообещали что забронируют для меня Киа Рио за 504 900 рублей, и я бросив все дела еду первым же поездом в Самару, а они так подло поступили. Говорят вы извините но этой машины сейчас нет и давай мне навязывать всякое китайское говно, а уж когда я не захотел даже смотреть эти марки вообще предложили купить авто с пробегом. Говорю им четко и ясно,мне нужна именно Киа Рио и никакой другой вариант я даже не буду рассматривать.Ну и что же ,нашлась такая модель,только стоимость была совершенно другая,аж на 190 000 рублей дороже. Видимо и не было никах низких цен, а весь этот обман для заманухи. У меня создалось впечатление что это не автосалон, а лохотрон какой то. Больше туда ни за что не обращусь!
Долго искал где купить Шевроле Орландо, с пробегом. И тут увидел что Мир машин предлагают нужный мне автомобиль, да еще и белого цвета. Прям то о чем я мечтал. Времени на размышления не было, боялся что авто уведут прямо из под носа. Приехал в автосалон в тот же день и купил эту машину. Неприятности начались почти сразу на заправке я из салона не смог открыть бачок. Вернулся обратно, там мне поддели его отверткой и сказав что немного заедает, ничего страшного. Потом обнаружились проблемы с подвеской и так по нарастающей. Заменив и починив все что только возможно, я в итоге решил его продать, так как уже никакого желания ездить на этом Орландо не осталось.
Планировали в Мир Машин взять по госпрограмме Семейный Автомобиль,Форд Куга. У нас как раз имеется 2 ребенка и нам обещали сделать скидку 10 процентов, подарить Осаго и Каско, а так первый платеж.Но все эти программы оказывается просто обман, чтобы навязать свои дорогие машины. Пока оформляли кредит, очень долго пудрили нам мозги, и в итоге когда прислали положительный ответ, у нас имелось только одно-единственное желание добраться поскорее до своей теплой кровати. И поэтому сразу не поняли что нас разводят. В итоге нам продали авто по очень завышенной цене, и под высокий процент. Вместо заявленных 4,9 процента, насчитали 19,9. И самое интересное, что все это они они сделали втихаря, ничего нам не озвучивая. И как потом выяснилось под госпрограмму мы вообще не попали, так как на этот год уже закончен лимит. Вот так мы нарвались на лохотрон!Не верьте в те отзывы которые хвалят их!
Лохотрон который творится в Мир Машин заставил меня написать этот отзыв чтобы как можно больше людей узнали какой обман творится в этом автосалоне. Я купил здесь новый Ниссан жук, и когда получили документы, не увидел среди них ПТС. Меня успокоили, сказав что сейчас все бумаги на оформлении в ГИБДД, и буквально через неделю мне все вернут. Но когда прошло это время, я не дождавшись своего документа, пришел в бешенство, я рискую вообще остаться без него. Тем более в интернете предостаточно отзывов о серых дилерах. Я не собираюсь бегать и упрашивать этих гадов отдать ПТС, а буду действовать решительно. Сейчас пишу претензию,если на нее никак не отреагируют, то потом в суд.
Был недавно в Мир Машин и у меня сложилось не самое приятное мнение об этой фирме. Пока меня консультировал безграмотный, менеджер, в котором напрочь отсутствует дар убеждения, я не увидел ни одного посетителя. Сервис тоже ни о чем, даже водички попить негде, я уж не говорю про чай или кофе. На куллер могли бы и расщедриться. Мне нужно было купить автомобиль, что бы я смог сразу же его забрать, но мне смогли предложить только Ладу Калину или Лифан, или Джили, и то в самой простой комплектации, да по завышенным ценам. А все остальные марки только под заказ, точные сроки доставки мне озвучить не смогли. Вообщем мутная какая то организация, решил не рисковать, а то нарвусь еще на лохотрон.
Этот отзыв меня заставил написать один автосалон,который использует крайне непорядочные схемы обмана. Я приехал в Мир Машин из Ульяновска, для того чтобы услышать что забронированного автомобиля сейчас нет. Но мы вам сейчас подберем другой вариант,ничуть не хуже. Ну а зачем вообще тогда по телефону обещали что оставили за мной бронь. Посмотрел что можно выбрать взамен Ниссан Террано который как указано на сайте,стоил 568 000 рублей. Вы знаете, а ничего путного, или дешевую китайскую машину или Ладу Калину. Понравилась еще Альмера, но на нее не хватало 200 000, хотел взять их в кредит, да только уж больно у них зверские проценты, переплата выходит аж в 3 раза больше. Я так понял что они специально заманивают людей с других городов , думая что раз человек приехал, то ему что бы оправдать дорогу придется купить у них машину, ну что ж расчет верный, я тоже ведь хотел оформить кредит,но здравый разум победил. Вообщем развод,да и только.
Не верьте акциям с официального сайта Мир Машин и ни в коем случае не обращайтесь за покупкой автомобиля!!!! Я очень хотела мужу на юбилей сделать сюрприз, он мечтал о новенькой кие уже давно, но все финансов не хватало. тут нам однушка по наследству перепала, продала я ее и недолго думая пришла в этот автосалон купить спортейдж ему, порадовать любимого. Порадовала — каждые две недели ездием в сервис к ним, как на работу уже.. То масло течет, то дверь не закрывается, то дворник не работает…На наш вопрос как так машина новая, в ответ тишина… Муж матерится, говорит нахрена без меня так сделала, куча проблем теперь. Вот такой вот сюрприз… Покупайте машины в других местах, и ни в коем случае не у них!!!!
Давно хотел купить статусную машину, что бы как то в моём обществе меня воспринимали более серьёзно. На эту покупку я долго собирал деньги и долго себе во многом ограничивал, но это того стоило, я цели добился и в этом помог мне Мир Машин, который мне друг по работе очень советовал. Покупку я недавно осуществлял, помню что в тот день я жутко волновался, но консультант который мне помогал меня подбадривал и вообще сотрудники тут классные, мне приятно было там находится. Ну а купил я Toyota Camry New, представительская машина и у меня как раз денег на неё впритык хватило, но главное что сделка честно прошла, автосалон очень порядочный, в этом я сам убедился.
Неплохим оказался этот автосалон. На сайте выбрал машину и получил звонок от оператора с приглашение на тест — драйв. Утром встретился с менеджером в Мир Машин и сделали пробную поездку на Киа-Рио. После обеда еще один тест-драйв на Солярисе с АКПП. Второй понравился больше. Симпатичная машинка с резвым мотором. Подал заявку на кредитование заранее и пока катались, пришел ответ от банков. Засели за оформление бумаг, сразу же ознакомился с условиями договора купли- продажи, ничего мерзкого не обнаружил. Все прописано стандартно. Никаких подводных камней не было. После обеда спокойно покинул Мир Машин на новом Солярисе.