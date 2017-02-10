Автосалон Лайф Авто отзывы
Адрес: г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 47
Телефон:+7 (845) 298-57-83
Сайт: https://lifea.ru/
Лайф Авто в г. Саратов
Это новый автосалон, расположенный на ул. Шехурдина, д.47. На официальном сайте Лайф Авто заявлено, что именно здесь можно найти самые выгодные предложения для покупки автомобиля в Саратове. Так же, есть информация, что Лайф Авто — авторизированный дилер многих марок. Перечисления этих марок не добавлено.
Если вы собираетесь посетить Лайф Авто, ознакомьтесь с отзывами, оставленными посетителями на нашем сайте.
Здесь я попал на полный развод! По телефону, указанному на сайте Лайф Авто, говорят одно, а когда приезжаешь к ним в автосалон, в реальности получаешь совсем другое! Когда мы договаривались о встрече, мне сказали, что кредит одобрен, можно приезжать и оформлять документы. И вот мы приехали, и вы даже представить не сможете, что тут началось! Автомобилей по такой стоимости, которая рекламировалась на сайте, нет, на кредит пришлось снова делать заявку и далее всё по такому же сценарию! Люди, будьте осмотрительней меня, если не хотите обременять себя лишними проблемами, никогда не обращайтесь в этот автосалон!!! Я начал возмущаться, почему они нас обманывают, на что получил ответ, что это такая система маркетинга и что она действует во всех абсолютно дилерских центрах!! Враньё бессовестное!
Народ не ходите за машинами к ним в Лайф авто там одни минусы, а положительного ничего нет. Поехали приобретать новый хендай грета по выгодной цене, но вот беда цена растет и меняется по три раза, хотя изначально она была всего от 620 тысяч рублей. К тому же кредит предлагают только под большие проценты, хотя обещают меньше так и нам одобрили под 16.9 процентов годовых. Консультанты толком предложить и рассказать про авто не могут, иными словами не знают свой товар. Вообщем одни минусы там, а предложенные варианты нас не устроили. В итоге отказались от покупки, уехали на другой адрес и там нашли нормального дилера!
Согласна на все 100 процентов с пользователями, которым там не понравилось. Этот лайф авто только на сайте такой весь прекрасный. А когда сама лично к ним приезжаешь, то тебе раскрываются все неприятные подробности. С ассортиментом автомобилей идет явный обман, так как по факту там даже десятой части нет от того выбора, который они выставляют на ресурсе в интернете. Да и цены на товар, я бы так сказала, максимальные из возможных. Не знаю, чем они обусловлены, но лучше уже тогда к официальному дилеру обратиться – там хотя бы гарантии предоставляют и отвечают за сервис многолетней репутацией. А такие вот темные лошадки, не знаешь, какой тебя сюрприз ожидает. Вдруг там еще хуже в плане расчета за покупку? Короче не рискуйте, ребята, автосалон явно работает по серым схемам!
Дурацкое место, которое автосалоном назвать невозможно. Какая-то шарага этот Лайф авто, с мутными работничками, и такими же мутными условиями сделки. Мне было предложено вначале подписать договор. Да-да, сразу с порога, не показывая машины, просто с ходу подписать договор. Спрашиваю, а машина то где? машина, отвечают, на складе, у нас такие правила, не переживайте, это вас ни к чему не обязывает, просто подпишите, это нужно, чтобы машину отправили со склада сюда. Памятуя о стоимости со скидкой, любезно обещанной разводилами, я чуть было не подписал тот с*аный договор, но решил все-таки повнимательней отнестись к этому и подробненько все прочитать. Это мне и помогла избежать лишних трат. В договоре, где-то в середине, мелким шрифтом, говорилось о том, что клиент обязуется оплатить затраты на транспортировку и в случае отказа от покупки выплатить неустойку. Эх я им там вставил! Высказал свое мнение про автосалон не выбирая выражений. Уехал без машины, но с легкой душой.
Мне Лайф авто не понравились. Врут все и всегда. Если верить рекламе, то машины все должны покупать только у них, потому что там очень дешево. Не понятно, зачем тогда другие дилеры пыжатся, если все так просто. Реально, раза в два дешевле тачки предлагают. Звонишь, уточняешь информацию, сотрудники колл центра полностью ее подтверждают. приезжаешь в автосалон и видишь абсолютно другую картину. Машины у них есть, но совсем не те, которые представлены на официальном сайте, и совсем не по заявленным ценам. там не то, чтобы как везде, там значительно дороже И еще не известно, окончательная ли это стоимость, или еще за что-нибудь доплачивать заставят, грозя неустойкой. Задаешь вопрос менеджеру, почему и зачем так обманывают, ответ: в колл центре не получили обновленную информацию и сайт тоже не успели обновить. Х*рово значит работаете. Что еще тут скажешь?
Всем привет, вставлю и свои три копейки в обсуждение этого безобразия. Тоже приехал к ним в Лайф авто, поверив инфе на сайта. Ниссан Альмеру 2016 года обещали за 519 000 продать. На фотках вполне приличный автомобиль, цена устраивала даже очень. Звонить в автосалон не стал, сразу поехал. Ну что могу сказать, развод это, еще и кинуть пытались. На 200 штук дороже эта Альмера на самом деле стоит, что дороже реальной цены и значительно. Да, понятно, что они изначально низковатую цены предложили, но так задирать тоже не стоило. Это еще хорошо, что я вовремя допер и не стал предоплату вносить, которую они старались с меня вытребовать. Да, еще что хочу сказать, звонить им тоже не имеет смысла. Я еще думал, вот не позвонил, поэму зря проездил. Фиг там, они по телефону то же самое обещают. Я им с дома позвонил, мне ту же низкую цену и назвали. Короче нет там правды, только развод.
Сплошной развод, даже как-то странно читать о них положительные отзывы. Сам там был, ничего хорошего сказать про автосалон не могу. Масса негатива, это да. Изначально дается заведомо лживая информация, и тянется до момента подписания договора и оплаты. После этого всплывают настолько неприятные сюрпризы, что первое и единственное желание, разорвать договор, плюнуть в рожу разводиле и уехать. Но увы… Плюнуть в рожу и уехать конечно можно, но стоить это удовольствие будет 10% от реальной стоимости машины. Водят за нос до последнего, а потом бац и тачка на 300 штук вдруг подорожала. Мне была обещана за 650000, в договоре сам видел эту цену, а потом на тебе, уже 949000. Допы, шмопы, всякой хери напихали, за то заплатить, за это заплатить, короче в общей сложности на 300000 накрутили и все б*ля согласно договору. А с хе*али я им должен подарить теперь почти сотку, нет, такого удовольствия я их лишил. А завтра наведаюсь к ним со своим юристом и очень хорошим знакомым из прокуратуры. Они мне сказали, что деньги я смогу забрать через 10 рабочих дней и за минусом неустойки, завтра посмотрю, как они запляшут. Обходите стороной эту с*аную контору Лайф авто, нервы целей будут.
Осторожно! Мошенники! У меня уже имеется горький опыт покупки автомобиля с предоплатой. А тут чуть не наступила на те же грабли. По телефону в Лайф авто очень доходчиво объяснили, авто есть в наличии, в нужной комплектации и желаемом цвете, обсудили все моменты покупки, оплаты, в общем всё было понятно, оставалось только приехать и купить. Меня интересовал белый Ларгус в базовой комплектации, цену мне пообещали с 10% скидкой, так как я попадала на проводимую сейчас у них акцию. Я даже не запомнила в честь чего акция, услышала про стоимость и решила ехать. Но приехав в автосалон, я не нашла менеджера, с которым договаривалась по телефону. Подошла к другому, объяснила ему все заново, он удивленно сказал, что акции у них никакой не проводится, есть Ларгус по обычной стоимости. Я уже была согласна покупать и попросила мне показать машину, но мне сказали, что покажут обязательно, но сначала необходимо внести предоплату. Я опешила, с чего вдруг? покажите сначала машину! Менеджер ответил, что в данный момент Ларгус на стоянке, чтобы его пригнали, необходимо выполнить некоторые формальности, в число которых входит предоплата. У меня пропало желание дальше слушать этот бред, два года назад я также попала на предоплату, правда в другом городе, но схема была один в один. В общем слышите от продавца что-то подобное, сразу уходите, это развод.
Потратила весь день, устала как собака и сама и еще брата выдернула, чтобы поехать в этот Лайф авто Хотели взять нисан жук, для меня самый подходящий вариант. На новый не накопила , но эти уверяли же меня что у них все машины с небольшим сроком эксплуатации, максимум три года и их там и проверяют и ремонтируют так что от новых ничем не отличаются. Я и поверила, как оказалось — совершенно зря! Приехали в автосалон сначала нас просто так час продержали , кого мы ждали непонятно. А потом повели смотреть машину! Настоящий шок от внешнего вида даже , краска вздыбленная на заднем крыле, между задним стеклом и корпусом торчит резинка какая-то , я даже и не вникала, брат с ними общался. Пробил вин код по базе говорит, у нее 6 хозяев было и две аварии. Вот тебе и хороший автомобиль после предпродажной подготовки автосалона! Хорошо еще не успела кредит взять а они очень рекомендовали скорее подавать заявку а то можем упустить такой хороший и выгодный экземпляр! Мошенники настоящие другого слова не найдешь для них!!!
Брал у них Ладу Ларгус в кредит, без первого взноса. Понадеялся на низкий процент и сотрудники автосалона уверяли что да, никаких проблем с этим не будет, многие покупатели делают именно так. Одобрение я получил у банка который напрямую партнер с Лайф авто , называется Юни-Кредит .Кстати очень часто люди именно от них берут деньги, советую открыть интернет и почитать отзывы о их мошеннических операциях отдельно, найдете много интересного. От всех страховок я отказался, тем не менее в договор мне их все равно включили, как и немало других дополнительных услуг. Получилось, что Ларгус мне обошелся больше миллиона. Пошел в полицию но мне отказали в факте возбуждения уголовного дела, говорят мало доказательств, договор подписан моей рукой.Обращаюсь ко всем : НЕ НАДО ВООБЩЕ ОБРАЩАТЬСЯ В ЛАЙФ АВТО!!Но если мой отзыв не убедил кого-то, то хоть видео записывайте, фото делайте, когда придете в автосалон, потом в полиции пригодится, будет какие доказательства показать…
Занимаюсь продажей овощей и решил приобрести себе автомобиль для работы. За свои кровные, принялся искать, и вдруг в интернете мне попалось рекламное объявление Лайф авто где продают б\у автомобили, почитав положительные отзывы клиентов, я узнал, что продаваемое авто там по приемлемой цене, в хорошем состоянии, нет проблем с документами, имеется широкий выбор, ну, наивно поверив этим сказкам, я позвонил в этот автосалон и мне сказали, что у них есть подходящий для меня автомобиль и подходящий по стоимости. На следующий день, прибыв на место, я принялся рассматривать авто, на мой глаз выпала Лада Ларгус, черного цвета 21-го века. Значит все-таки решил приобрести его в кредит, после они оформили быстро. Оформили кредит и я довольный поехал. Спустя 3 дня начали появляться первые проблемы, нужно было срочно менять расходники, хотя в салоне мне сказали, что стоят новые, ладно, эту проблему решил. После у меня начала барахлить электроника, и навернулся бензонасос, что тоже было неприятно, но это еще не все, через несколько месяцев мне начали звонить и говорить, что я плачу не всю требую сумму за кредит, как оказалось, что в салоне, мне обещали кредитную ставку на 6 процента, а оператор сообщил, что в контракте указаны все 10 процентов, так я ее никогда не лажал. Поэтому, лучше не сталкиваться с этими ребятами, ну их лесом.
Если у вас есть возможность переплачивать баснословные бабки за автокредит то можете смело ехать в Лайф Авто. Лично я в этот автосалон больше ни ногой. Меня нагрели на такие деньги,что мне теперь работать и работать чтобы рассчитаться за купленный автомобиль.А все потому что я видимо невнимательно читал кредитный договор и написав отказ от страховки тем самым повысил процентную ставку до 28,9. Самое что интересное менеджеры молчат об этом, им главное поиметь с вас деньги. Попробовал перезанять кредит в другом банке, под меньший процент, так выяснилось что я в любом случае должен отдать им всю сумму с процентами за 2 года.Ни где больше нет таких зверских условий. Это же натуральный лохотрон! Никогда больше не поеду в данный автосалон!!!
Ребята, даже не думайте! Лайф авто — Развод однозначно! Поедите к ним в автосалон, только время зря потеряете, да нервы себе подпортите. Обещают всем всё и сразу, но фактически там ничего толкового нет. Машин мало, все стремные стоят, цены на них нереальные. А те, что значатся на оф сайте, якобы находятся на складе или же надо заказывать. Но запомните, что и в том и в другом случае, это банальный развод на деньги. Склада у них судя по всему нет, потому что еще нет ни одного свидетельства о том, чтобы со склада привезли обещанную машину. даже если вдруг есть склад, в чем я очень сомневаюсь, то машин там все равно нет, опять потому же. Под заказ оформлять тоже весьма сомнительно, прося оплатить 30% от стоимости машины, а не факт, что привезут тебе ту, которую заказывал и по той же стоимости, вечно у них что-нибудь меняется, о сроках можно даже промолчать, а вот комплектации приходят другие или же за то время, пока ждешь, производитель поднимает цену (это только с их слов). Но в любом случае задаток по закону не возвращается. Так что смотрите сами, но то, что переданные вами деньги к вам никогда не вернутся, это неоспоримый факт.
Смотрел ленту новостей и как вдруг вылезла реклама Лайф авто, распродают новые машины 2019 года со скидкой, выгода около 200000. Купился, правда сначала позвонил. Хотя в принципе от этого не холодно, не жарко, там то же самое сказали. А словам менеджера по продажам я поверил и приехал. Повели меня смотреть шкоду октавию и показывают заметно подержанную. Я говорю, что мне обещали новую. А новых у них оказывается нет, нужно только заказывать и цена соответственно будет обычная. Зачем тогда меня обманывали? Мне говорят, что никто меня обманывать и не думал, посмотрите какой выбор, типа неужели вы ничего здесь для себя не подберете? Я целенаправленно ехал в автосалон за новой октавией по сниженной стоимости, почему я должен присматривать себе что-то другое? Меня ввели в заблуждение, прекрасно знали, что машины нет, а специально врали, надеялись наверно, что приедет лох и купит любую другую тачку, а салон еще и наварится на этом. Но мне пришлось их разочаровать и уехать ни с чем. Хуже они сделали только себе, ни я к ним больше не поеду, ни мои родственники, друзья и просто знакомые, я всем про них расскажу. Вы тоже не верьте им.
Лайф авто самый обыкновенный лохотрон, каких сотни. Просто автосалон грамотно маскируются под официального дилера, чем и покупают многих. Я совершенно не ожидала такой подлянки. Увидев на официальном сайте приемлемые для меня условия по кредиту, я позвонила, чтобы уточнить некоторые детали. Мне ответил их менеджер и проконсультировал по всем вопросам, да так, что у меня только прибавилось желания к ним обратиться. Я планировала приобрести в кредит Шкоду Рапид, мне пообещали на нее 10-ти процентную скидку, якобы это для всех клиентов, которые берут у них машины по программе автокредитования, также сказали, что автосалон полностью берет на себя КАСКО и платит за клиента первый платеж, плюс еще комплект зимней резины и видеорегистратор в подарок. Я оставила свои данные и мне перезвонили через полчаса с известием о том, что несколько банков дали положительное решение и мне мне можно будет на месте выбрать, в каком банке мне брать кредит, везде были низкие проценты, от 2,9 до 4,9. Я бросила всё и примчалась к ним. В кредитном отделе мне уже всё совсем по другому расписали, реальные проценты от 18, никаких страховок и платежей за счет автосалона нет, как и скидки на машину. Подарки правда пообещали. Я отказалась, потому что не была готова к такому крутому повороту. Единственное чему я благодарна, это что мне разъяснили все моменты сразу, а не после пяти часового ожидания и не дай Бог после подписания договора. Возьмите на заметку мой отзыв те, кто собирается к ним ехать за несколько сот километров, эта поездка вас точно не обрадует.
У них и правда самые выгодные предложения, большой выбор машин по ценам, ниже чем везде. Обещают подарки, скидки акции. Цвет и комплектацию можно выбрать на месте. По телефону всегда говорят, что любой желаемый автомобиль в наличии. Очень мило и дружелюбно общаются, зовут приехать в автосалон и обещают, что без машины в любом случае клиент не уедет. То есть найдется все и для каждого. Но то, что у них в реальности, идет вразрез всем обещаниям. По факту нужного мне авто в наличии не было. На вопрос, зачем же тогда меня ввели в заблуждение, ничего не ответили, просто предложили альтернативу. Я решил попробовать, не зря же ехал. Начальная стоимость предложенной мне машины меня в принципе устроила, но когда я узнал, за что мне будет нужно еще доплатить и что цена увеличивается на треть, мне покупать у них перехотелось. И сам факт осмотра машины не внушает доверия, не дают нормально все проверить и доки не показывают. Не стал с Лайф авто связывать и рад этому.
Обходите это дер#мо Лайф авто стороной, не ошибетесь. А если наоборот, то по любасу вляпаетесь. Время потеряете это сто пудов, настроение испоганете, а может еще и на деньги влетите. Это конченые уроды, нормально работать они не могут, не умеют и не хотят. Основная цель этой конторы отжать с каждого клиента денег по максимуму, не важно каким образом. Будь то предоплата, задаток, первоначальный платеж, будьте готовы расстаться со своими деньгами, если уж повелись на их развод. Мне много времени не понадобилось, чтобы раскусить этих тварей. Они очень много обещают, но на деле тупо кидают и всё. Когда мне было предложено внести предоплату, а тачку типа пригонят позже, мне сразу стало понятно, чем они тут дышат. Я задал вопрос в лоб, вернут ли мне деньги в случае чего, но мне сказали, что у них не бывает таких случаев, машины все в порядке. То есть меня обязательно швырнут и плакали мои денежки. Слышал я уже про неустойку за отказ и все такое. Короче все бы ничего, но вот потраченного времени мне никто не вернет. Зря только проехал 500 км в автосалон вобщем. Уроды, и по телефону пи#дят и по факту разводят.
Хотел купить в Лайф авто машину себе, но судьба меня уберегла. Если вы сейчас читали сказки про подарки на сайте этого автосалона то забудьте все что вы прочитали потому что там нету ни единого честного слова. Вас хотят заманить сюда чтобы вживую вас легче было обрабатывать, если вы диктанте что тут гарантирована честность и прозрачность любой покупки, то вы сильно заблуждаетесь. Тут вас всякими способами будут склонять к покупке, даже если вы не хотите сейчас покупать автомобиль, а если хотите и даже собираетесь, то для них не составит проблемы вам навешать на уши лапши и тогда вы точно возьмёте авто и тогда поймёте что это было лишним. Если у вас нет никакой спешки, то лучше не торопитесь с приездом сюда, лучше потратьте своё премия и найдите какую-то альтернативу этому салону, поверьте мне, это вам обойдётся гораздо дешевле, неделе покупка здесь машины. Я вовремя заметил несостыковки слов консультанта и реальных видимых фак-тов, которые ну никак не сходились, это меня спасло от покупки, то есть и от беды. Когда я дал понять что меня не нужно консультировать сам консультант, наверное, понял что я раскусил его скрытые намерения, тогда он сразу изменил тон, начал хамить и выражаться. Я не нашёл ничего адекватнее чем покинуть автосалон, что и сделал. Через время я нашёл людей которые, к сожалению не смогли вовремя соскочить и всё-таки купили здесь машину. Я пообщался с некоторыми и выяснил что вариантов обмана у этого салона неисчислимое количество и они владеют ими в совершенстве. Я услышал много историй и все они отличались друг от друга, но суть у них была одна. Вывод из всего я сделал также один. Не стоит доверять в этим людям и не важно что они вам говорят.
В самом деле, почему бы вам еще в более глубокой заднице не арендовать офис себе? Еле нашла Лайф авто, да и то потом поняла, что оно того не стоило. Компания просто ничего хорошего собой не представляет, никаких интересных предложений вам выдвинуть не способна. Просто автосалон, которых тучи. Но только не слишком престижный – с первого взгляда на них становится понятно, что бюджета у владельца попросту нет. Никакой рекламы рядом, никаких богатых вывесок. Да и место, честно говоря, выбрано крайне неудачное. Если нет своей машины, то человеку добраться сюда будет крайне проблематично. Не знаю, на что там руководство автосалона надеется, но лично я в таком салоне машину себе покупать не рискну. Мало ли какие там у них еще моменты вскроются в процессе…
Не люблю писать отзывы, но о том как хитро действуют в Лайф авто думаю должны знать все, чтобы не нарваться на обман. Пришел к ним допустим человек для того чтобы сдать свой автомобиль по программе Трейд ин, ему обещают дать за нее очень хорошую цену, за такую он даже сам ее не продаст, и окрыленный своей радостью клиент с легкостью соглашается. А в это время на выбранную им машину цена резко увеличивается тысяч так на 70-80 тысяч р. Менеджеры работают грамотно, забалтывают мастерски и пока он не одумался, навешивают ему до кучи еще и различное доп оборудование. Это все случилось со мной и мой разум вернулся ко мне только на следующие сутки, именно тогда я и охренел когда увидел что я купил Хендай Солярис за 900 тысяч рублей. Вот это попадос!
Зачем все это нужно делать со своими покупателями? Я не понимаю, как работает этот автосалон. Я уверен, что тут какая-то специальная задумка, потому что долго на одном месте, с такими действиями, проработать Лайф авто не смогут. Видимо они часто меняют местоположение, потому что если бы они всегда были в одном, то к ним либо вообще не ходили бы люди, любо из давным давно прихлопнули бы. Я не знаю кого материть, потому что тут каждый свою руку приложил, как руководство, так и рядовой состав. Владелец автосалона работает по мошеннической схеме, то ли он сам ее разработал, то ли как, я не знаю, а все его прихвостни, разводят по ней людей, ведь без них ничего не получилось бы. Автомобили тут стоят хреновые, а вам заливают что они идеальные, хороший спец, пожни быть и выявит какую-то неполадку, а вот большинству остальных людей, приходится верить словам этих людей и покупать дерьмовые машины. Я не разбираюсь в авто, но на помощь мне пришли консультанты и помогли, подсказали так скажем. Не хочется иметь ничего общего с такими людьми, а тем более верить им и что-то покупать, но на лбу у них не написано что они с*ки, а в доверие они втираются хорошо, поэтому ты и веришь им.
Согласен со всеми кто написал отзывы! Мрак, а не автосалон. Приехал я к ним после работы, хотел посмотреть, какими машинами торгуют. Вроде бы относительно свежий автосалон, а уже хамят людям. Попытался добиться ответа от администрации по поводу, почему сотрудники из Лайф Авто так долго не подходят к клиенту и не могут нормально проконсультировать, но мне ответили, что никого из начальства нет на месте. Хотя я видел, что свет в офисе руководителя (или кто там сидел) горит, значит, кто-то был. Но не стал дальше ругаться, так как итак сильно устал, а тут еще эти обезьяны со своими понтами. Заезжал чисто посмотреть, что да как, а уехал с головной болью и злой. Никому не буду советовать с ними сотрудничать, обслуживание от life avto на минимальном уровне. Точнее, его вообще нет, менеджеры не умеют себя вести с клиентами, а начальство тупо игнорит желание человека пожаловаться на обслуживание.
Чтобы выразить все эмоции по поводу этого автосалона реально бля слов не хватает! Но это последняя мошеничья шарага в которой собрались профессиональные балоболы , поменяли название с Гир авто и готово, работают!!!!! Не умеют ничего только разводить людей! Машину я решил брать супруге как раз скидки обещаны были прям суперские! Выбрали Venga Хэтчбек в красном цвете, оператор трендел про скидку в 350 000 и мы в пятницу в 5 утра выехали из Башкирии в Саратов , еще порадовались что так удобно 4 выходных дня все успеем! у них в автосалоне были перед открытием с утра задолбаные дорогой но в надежде что сейчас быстренькр все оформим и будем отмечать! Встретили нас как-то безрадостно я бы сказал, буркнули ждите сейчас посмотрим что с заказом, можете пока заявку на кредит одобрять. Подали заявку девочка Ирина из кредитного отдела нам стала говорить чтобы мы указали сумму от ляма, по непонятной причине такие клиенты типа быстрее одобряются. Без задней мысли согласились. Через часа полтора пришел менеджер Максим и сказал о технической неисправности на нашей машине которую вот только сейчас обнаружил механик. Предложил походить по залу повыбирать другие варианты. Я начал жене говорить что хреново они работают , проверку могли еще вчера сделать и нам позвонить но нет. Но так как жена была настроена на покупку, пошли по залу смотреть. В наличие до хренища старья которое гниет у них на улице а в залах выставили китайчатину в основном, есть конечно и нормальные марки, только ценники везде от миллиона и выше! И причем по каждой отдельно надо спрашивать нигде никакой информации не написано. На наш бюджет они предложили Чери Индис вот эта коробка у них как раз и стоила 700 000. Думаю нет и смысла говорить что это дерьмо не стоит и половины от таких денег! Тут девочки из кредитного зала пришли говорят что три банка нам одобрение сделали, я отвечаю да идите лесом, давайте документы и прощаемся по хорошему. И нет бы молча отдать они нам стали втирать что мы отказываемся зря что теперь даже если и попросим ни один банк с нами работать не станет и что цены у них нормальные и от клиентов отбоя нет! Потом выяснилось что куда-то пропали права жены и они не могут их найти. Искали их с час примерно жена плакать начала я уже пошел скандалить. Настроения нет абсолютно конечно изгадили все праздники и деньги на ветер выкинули. И если увидите бредовые отзывы, про то как кому-то понравился Лайф авто- НЕ ВЕРЬТЕ ИМ!!!!Это не правда!!!
Автосалон Лайф Авто на Шехурдина с виду приличный, автомобили есть в наличии, возможно они даже в нормальном состоянии. Но что там начинает происходить после подписания бумаг и передачи денег, будь то задаток, залог, предоплата, называйте как хотите, дальше просто жесть!!!!!!! Отношение к клиенту меняется на прямо противоположное. Ты им уже не интересен. Они с тебя уже поимели. Те деньги что ты им отдал стопудово остаются в Лайф авто. А ты хочешь доплачивай и бери авто дороже чем везде, и тут они тебя ещё раз поимеют, или иди домой. Мне пришлось занимать деньги у родственников. Потому как покупал я машину за 320 т.р. а в договоре вылезло 490 000. Я на такую сумму не рассчитывал, а влазить в кредит это ещё дополнительный геморрой.
Просто издевательское отношение к людям.
Это самый поганый автосалон из всех, которые я встречала. Стараются развести каждого клиента по любому поводу. Обман везде и на всем. В каждой рекламе Лайф авто навязывают людям свои выгодные кредиты, под нереально низкие проценты. А фактически вгоняют людей в такие страшные долги. Они то деньги с продажи автомобиля получили, а дальше люди платят банкам. А как этим людям потом живется, после их “выгодных” кредитов, уже никого не касается.
Я лишилась дара речи, когда увидела реальные 27% и сумму ежемесячного платежа. Еще и страховку дорогущую навязали. А первоначальный взнос куда-то пропал, о нем не было ни одной записи, и у меня ни квитанции ни какого подтверждения, что я его оплатила.
Я долго не могла прийти в себя, все думала, как я смогу жить с детьми, на оставшиеся от зарплаты копейки.
Не ходите к ним, люди! Никогда! Чтобы не случилось так, как со мной.