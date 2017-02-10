Адрес: г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 47

Телефон:+7 (845) 298-57-83

Сайт: https://lifea.ru/

Лайф Авто в г. Саратов

Это новый автосалон, расположенный на ул. Шехурдина, д.47. На официальном сайте Лайф Авто заявлено, что именно здесь можно найти самые выгодные предложения для покупки автомобиля в Саратове. Так же, есть информация, что Лайф Авто — авторизированный дилер многих марок. Перечисления этих марок не добавлено.

Если вы собираетесь посетить Лайф Авто, ознакомьтесь с отзывами, оставленными посетителями на нашем сайте.