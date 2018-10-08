Автосалон Курай Моторс отзывы
Адрес: г. Уфа, ул. Луганская, 6
Телефон: +7 (347) 2009459
Сайт: https://kuray-motors.ru/
Курай Моторс в городе Уфа на ул. Луганская
Если среди сияющих автомобилей из шоу-рума Курай Моторс вы не выбрали свой, то автосалон предлагает через первоначальный взнос и бронь осуществить заказ автомобиля мечты. Подобрать цвет кузова, комплектацию, прочие характеристики вы можете самостоятельно через конфигуратор на сайте. Получить подробную консультацию менеджера можно лично, а можно по телефону — оставьте заявку. Специальные предложения распространяются практические на весь модельный ряд нескольких автобрендов. Помимо краткосрочных акций есть постоянные — подарки за покупку в кредит, оформление полисов КАСКО и прочее. Реальных покупателей интересуют конкретные условия приобретения автомобиля, ведь акции и подарки почти везде одинаковые. Своим отзывом вы можете помочь сделать правильный выбор: купить авто тут или навсегда отказаться от посещения Курай Моторс.
Обманули с продажей подержанного автомобиля! Ни стыда ни совести! Я понадеялась на их порядочность, такие отзывы хорошие про автосалон читала, а тут на тебе. Шкода Рапид 2018 года выпуска, внешне выглядела отлично, а во всем остальном я доверилась менеджеру. Сказал, что состояние машины как у новой, реальный пробег соответствует показаниям на спидометре, 20000 километров. Я купила без задней мысли. А когда вечером с подругой обмывали покупку, она мне стала рассказывать, что читала много о разводе в автосалонах, и что первое, что делают с подержанными машины, это скручивают пробег. Я еще засомневалась тогда, говорю, зачем ты на порядочных людей наговариваешь. А она мне предложила пробить Шкоду по базе и узнать правду. Пробили и узнали, что настоящий ее пробег 110000 километров. Я конечно пришла в ужас от такого известия. Жалею, что не проверила это при покупке, потому что теперь поздно уже им что-то предъявлять. Будьте осторожны с этими мошенниками Курай моторс.
Если вы купили автомобиль в Курай Моторс и поставили подпись в договоре, то я вам крайне сочувствую. Дело в том, что в юридическом плане не докопаться к компании, так как вы согласились на их условия. В договоре точно должно быть указано, что в автомобиле могут обнаружиться «некритические проблемы», которые не способны привести к риску для жизни водителя. А если вы нашли что-то серьезное, то ничего не сможете доказать. Юристы в этой конторе работают грамотные. Это единственная статья расходов, на которую руководство серых дилеров готово идти. Ведь, если их прикроют, то не получится и дальше народ дурить. А так они застрахованы от любых посягательств, особенно в тех случаях, когда подпись в документе уже стоит, автосалон потирает ручки, и типа они ни при чем.
Все что пишут на своем сайте Курай моторс, сплошной лохотрон. По трейд ин настолько низкая оценка автомобиля, что дешевле только даром. Привезла им свой Митсубиси Лансер, хотела поменять его на Ниссан Жук, а в качестве доплаты оформить кредит. Обещали за мой автомобиль 450 000 рублей. Пока ждала оценки, подала заявку на автокредит. И только когда пришло одобрение, наконец то появился оценщик и сказал что мой Лансер участвовал в 2 авариях, и они могут дать за него всего 210 000 рублей. Какие еще нахрен аварии, я единственный владелец и знаю точно, что она не битая. Тогда он мне показывает какой то левый сайт ГИБДД, в котором действительно есть такая информация. За такие копейки отдавать машину я не собиралась, тогда менеджер начал меня уговаривать, оформить сейчас Жук, полностью, в кредит, а когда я продам свой Митсубиси, смогу его досрочно погасить. Сперва я даже согласилась, но потом, когда выяснилось что надо оформлять Каско и страхования жизни, отказалась от этой затеи. Так и уехала ни с чем, жалко только целый день зря потеряла на этот автосалон.
Милая девушка, сотрудница контактного центра в Курай Моторс, сладко вешала мне на уши лапшу. И машина есть нужного цвета и нужной комплектации, и стоимость намного ниже средней, и подарки нам будут обязательно. Приехав в автосалон, я узнал, что Ларгус стоит на 47 тысяч дороже, подумал тогда, ладно, не такая уж и большая переплата, куплю, раз приехал. У меня взяли мои документы, предоплату и пропали на 2 часа. Потом мне дали на подпись основной договор, из которого я узнал, что машина дороже 180 тысяч, (это помимо тех 47000, итого переплата 227 тысяч), а за отказ от покупки — неустойка 20%. Ни туда, ни сюда, ловушка. Думал вызвать полицию в автосалон, так как мне и документы мои не вернули, но они сразу права и паспорт отдали. А вот с деньгами вопрос решать надо было все равно и полиция тут не поможет. В договоре то все четко написано, мне просто надо было решить, каким способом мне лучше потерять деньги. Я решил хотя бы остаться с машиной, пусть и не деньгам дорогой. Все же лучше, чем просто потерять деньги.
Осторожнее с ними, разводят Курай моторс знатно. Велика вероятность остаться без машины, но кредит придется выплачивать. У меня приятель так попал. Рассказывал в подробностях, все желание отбил машину в кредит брать даже у официалов. При оформлении, когда уже кредит был получен и он забирал машину, выяснилось что оригинал ПТС куда-то затерялся, клятвенно пообещали, что в ближайшие пару дней обязательно найдут и доставят домой. Второй месяц пошел, а они все завтраками кормят. Уже первый ежемесячный платеж проплачен, а машина до сих пор не оформлена и пользоваться ею не возможно. За что мужик платит кредит, он так и не понял. Руководство на контакт не идет, при звонке сразу отключаются, а при личной встрече просят подождать еще день-два. И так уже второй месяц. Посоветовал ему обратиться в прокуратуру, потому что это переходит уже все границы, может там смогут призвать автосалон к ответу.
Недавно купила в Курай Моторс Ниссан Жук, обожглась сильно. Основная ошибка каждого из нас, это то, что мы ленимся читать договор внимательно, со всеми его пунктами и подпунктами со звездочками. Мы видим нужную нам информацию, а именно цену, и больше ни на чем внимания не заостряем. Вот это и плохо. Потом очень трудно добиться правды, потому что по сути мы подписываем договор, в котором оговорены все неприятные для нас нюансы, и о том, что покупка допов, это обязательное условие, и о том, что клиент должен оплатить услуги дилера, и о том, что в случае отказа от покупки, взимается неустойка. Да, это фактически развод на законных основаниях. Ну так не подписывайте, если вас что-либо не устраивает! Нам привычнее доверять словам, но их как водится, к делу не пришьешь. При подписании договора все устные договоренности аннулируются, и потом эти наши возмущенные фразы: Ну вы обещали!! Вы же мне сами говорили!!! — никому и никуда не стучат. Я не советую вам этот автосалон, но надо быть внимательными везде.
Хотел поменять свой старый автомобиль на что то более современное. Обратился в Курай мотрс, так как там есть программа трейд-ин. Ну и скидки вроде у них неплохие. Поехал к ним на улицу Луганская, 6, через весь город, потратил половину дня чтобы уйти ни с чем.А на деле оказалось, ничего нового, сплошное вранье. Машину мою они оценили в 2 раза дешевле ее стоимости. Никаких скидок там нет, все автомобили по завышенным ценам, а те кредитные программы которые они предлагают, банки почему то не одобряют, зато под 26 процентов годовых, да еще и со страхованием жизни это да, бери не хочу. Не стал я с ними связываться, не люблю когда меня считают дураком. Автосалон оставил только негативные впечатления.
Короче этот Курай моторс на Луганская, 6 хрень полнейшая, а не официальный дилер, как я сначала думала. Представляете, забронировала Пиканто, поехала в автосалон, а там у них по факту даже помещения своего нет! Менеджеры просто упоротые, я их по другому не могу охарактеризовать. Ну а что еще скажешь, если я их прошу проводить меня на осмотр, а они даже машину ко времени не доставили и говорят что-то про какой-то склад и про то что сначала надо кредит брать? Это что за условия? Просто лохотрон как я считаю. Отзывы про хорошее обслуживание и богатый выбор — бред какой-то!
А я вот сначала отзывы почитал, а потом уже поехал в Курай Моторс. Кстати, на официальных сайтах автосалона можете комментарии даже не читать, там все делается самими работниками. Даже фото людей подставные – просто с улицы берут первого попавшегося и за сотню рублей просят сфотографироваться рядом с машиной и с ключами в руках. Такая вот пиар акция для доверчивых идиотов. Только когда сами к ним приедете, поймете, что я был прав. Кстати, все, что написано гневного о данном месте, является правдой! Сам это понял во время визита. Машин у них на выбор очень мало, а на те, что есть, ценники устанавливаются с потолка. Манагер может вам любую цифру назвать, и никак ее не обоснует. Вот такое «замечательное» обслуживание в Курай моторс.
Mне родители подарили денег на юбилей и поднакопив еще часть решила себе прикупить новую машину. Пересмотрела много сайтов и попала на автосалон Курай Моторс. Предложение было очень даже ничего в начале работала программа мой первый автомобиль предлагали скидку до 120 тысяч рублей и подарок. Ну и я повелась и поехала к ним на Луганскую, 6. Понятно, что всей суммы не было, приобрести хотела в кредит. Но ничего не получилось, начались заморочки с программой, якобы машина эта под программу не подпадает, и цена у нее другая оказалась не то, что на сайте. На сайте была цена около 545 тысяч рублей а оказалась по факту в договоре в 670 тысяч рублей. Чтобы выяснить, что автосалон жульничает , мне понадобилось 5 часов ожидания! Козлины, позорят всю Уфу!
Да как вообще можно назвать эту шарагу автосалоном????
Там сдание убогое которое ни один навигатор не видит. Эти , сотрудницы кредитного отдела, понабрвали из колхоза ни на один вопрос нормально ответить не могут и думают что все вокруг бараны и их договоры неглядя подписывать будут.И что за бред что есть ограничения по кредиту в ту сторону что меньше не дадут, а вот дорогущую тачку- бери пожалста. Я в шоке от Курай моторс разводня полная, читайте отзывы перед тем как сунуться к ним в автосалон вообще.
Куда смотрит полиция? Курай моторс в наглую обманывает покупателей! Сначала там у них надо просидеть весь день пока не устанешь и не согласишься на что угодно, заставляют договор подписывать или оплатить в кассу взнос, а потом говорят что та машинв, которую собирался купить сломалась оказывается и это только сейчас узнали. Но вы можете выбрать то, что стоит в зале. А там в основном рухлядь с огромным пробегом, зато по за нее ломят. А новых моделей — две-три штуки. Хочешь на старой езжай. если денег хватает. Нет оформляй кредит и бери втридорога, вот такой дерьмовый автосалон, к официалам не имеют вообще отношения!
Когда думаешь, что что-то тут не так, то стоит доверять своей интуиции. Если бы я сразу ее послушался, то предварительно прочекал бы отзывы в интернете. А так пришлось потратить целый свой выходной, чтобы приехать в автосалон и понять, что ты лошара последний. Теперь сижу и жалею себя. Как же я мог повестись? Уроды на самом деле, разводят людей, на чем свет стоит. Я понимаю, что далеко не все люди у нас прохаванные и знают, как мошенников определить. Но мне неповезло реально, так как я раньше еще дела с подобными конторами не имел. Хотел купить себе свой первый автомобиль, а заработал только головную боль. Не советую вам сюда обращаться, а то тоже будете на дизморали. Курай моторс вообще забивает на честность сделки, просто впаривают вам все что смогут!
Согласен, Курай моторс на ул. Луганская 6– это не автосалон, а базар-вокзал. На стендах машины стоят в категорически убитом состоянии. При этом товарищи менеджеры пытаются их спихнуть по стоимости новых автомобилей! Так даже не стараются как-то замазать косяки или исправить их! Если бы я предварительно не оценил состояние авто, то никогда бы не поверил, что такие конторы до сих пор существуют. Пришельцы из 90-х короче, приди к ним и отдай свои деньги, а взамен получи раздолбанную машину, которая развалится при первой поездке. Работники притензии не принимают, даже когда им тупо указываешь на поломки и ржавчину на корпусе. Вот такие дела. Надеюсь, мой отзыв поможет вам сделать правильный выбор и не обратиться в это убогое местечко.
Пыталась выбрать машину для своей сестры, выбор пал на этот автосалон. Сначала я в интернете видела о нем только положительную информацию, но потом стоило немного полистать ,как ситуация изменилась. Хорошие отзывы вдруг пропали, не знаю, почему но люди в один голос кричат о разводе. Я сначала не поверила, но потом решила поспрашивать у знакомых. Коллега один с работы с машинами часто дело имеет, подтвердил, что есть такой Курай моторс. И да, там реально людей кидают! Даже и представить себе не могла, что такое место существует на самом деле. А еще думала, почему в интернете так много отзывов пишут негативных. Посчитала все работой конкурентов, но выяснилось, что и доля правды в комментариях имеется, очень жаль я теперь не знаю кому верить и где покупать машину!
Все что они умеют — это лапшу на уши вешать по телефону. Меня обрабатывали 4 дня вплотную, звонили уточняли, когда я к ним в Уфу смогу приехать. Обещают все что вообще можно : и большой выбор и низкие цены, да ещё и подарки. Ну и оформление страховок, вроде бы. Все уже не помню.
Когда приехала то конечно разочаровалась с первого взгляда — даже внешне не похож на приличный автосалон. Внутри тоже — запах какой-то неприятный и сотрудники так и не смогли внятно объяснить, где те модели на выбор, о которых шла речь.Вывод напрашивается сам собой — Курай моторс просто очередной лохотрон, думаю что долго не продержится, власти прикроют
Приехал в Курай моторс за новой Шкодой Рапид, которую увидел на официальном сайте дилера. Общался с менеджером по телефону, тот мне расписал все в подробностях, что машина на месте, про подарки и скидку 15% в честь праздников. Только вошел, меня сразу взял в оборот какой-то наглый кавказец, который назвался менеджером по продажам Игорем)) (а чё не Иваном)) Да ясно, что имена у них там вымышленные, ну мог хотя бы Ибрагимом представиться. Хотя мне по фигу. Я все равно там ничего не купил, потому что это лохотрон с кавказской тематикой. Короче прямо с входа в автосалон, мне было предложено внести предоплату. Причем предложено с таким напором, что будь я морально и физически слабее, согласился бы не раздумывая. А это я стал сопротивляться и требовать сначала посмотреть машину, как это вообще принято. Но меня “Игорь” по ходу не слышал, у него своя особая работа, которую он целеустремленно выполнял. Сначала деньги, машину потом. Я понял, что обратился не по адресу и уехал домой.