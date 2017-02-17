Автосалон Карат Авто отзывы Адрес:г. Казань, ул.Беломорская, 69 а. Телефон: +7 (843) 205-71-64 Сайт: https://karat-auto.ru/
После того, как пообщалась с менеджером Карат авто по телефону, не раздумывая поехала смотреть машину, выбранную мною на официальном сайте Карат авто, для дальнейшей покупки соответственно. Было много всего обещано, помимо приятной цены еще и отличные подарки. Ну естественно комплект зимних шин, их сейчас в каждом автосалоне обещают, ну та видеорегистратор еще, но больше всего меня подкупило обещание гарантийного обслуживания на год. Я намеревалась приобрести немного подержанный Ниссан Жук, поэтому это было для меня кстати. Рада, что не согласилась на бронирование машины, в чем меня убеждал менеджер, потому что 10 тысяч я бы тогда гарантированно потеряла. А так я сказала, что живу не очень далеко и буквально через полтора-два часа буду уже у них. Ну а когда я добралась в автосалон увидела машину, мне даже как-то не по себе стало. Это было нечто очень убитое и совершенно не похожее на то, что я видела на сайте и о чем мне очень красочно рассказывал менеджер. На мой немой вопрос мне ответили, разводя руками: “Ну а что вы хотели за такую сумму?”. Так и не сказав ни слова, я уехала ни с чем. Голимый развод.
Не ездите в Карат авто, время потеряете только, а можете и деньги. Потому что эти лохотронщики так сладко поют про выгоду, что отказаться невозможно. Но надо всегда сохранять светлую голову и не вестись на мошеннические уловки. Не может такого быть, чтобы нормальная, исправная машина, без дефектов и брака, стоила дешевле закупочной стоимости.Просто задумайтесь, с чего вдруг? Это убыток для дилера и кто на это пойдет. Вам просто потом такую цену предъявят, что было бы дешевле у официалов купить. Я тоже очень хотела сэкономить деньги, мне обещали Весту на 90 тысяч дешевле, чем она есть.Я уже было согласилась и хотела подписать договор КП, но все-таки решила почитать повнимательнее. Там есть пункт о неустойке за необоснованный отказ от покупки. Вроде бы ничего странного, бывают же люди со странностями, да беру, потом раз, и ой, передумал. Но не все так просто, как кажется. так еще есть пункт, где говорится, что дилер вправе устанавливать допы, это написано очень мелким шрифтом. А тут они уже накрутить могут, как им вздумается. Я подписывать не стала, ищу теперь другой автосалон.
Ездил на своем Тигуане 6 лет без проблем и дальше ездить буду, пока не найду нормальный автосалон, который не на@ывает своих клиентов настолько нагло. Наткнулся на сайт Карат авто, где предлагали воспользоваться программой trade-in. Обещали выгодный обмен старого автомобиля на новый, честную оценку гарантировали. Приезжаю к ним, оценщик глянул на мой Тигуан в топовой комплектации и сразу озвучил нормальную цену. Я обрадовался, уже новый себе решил присмотреть, по поводу кредита обговорить детали. Возвращается оценщик и говорит мне, что максиму, что они могут дать за мою развалюху, это 650 тысяч, это лучшая цена, больше никто не предложит. Вот в этот момент я сильно о@уел, даже не сразу дар речи вернулся. Что, реально во мне лоха увидели? Отъе@укал их там, как следует и уже уходил, как с меня решили содрать 15 000 за работу оценщика. Я там чуть 15 суток не заработал, как меня понесло. Вот же твари!
Пи@дец просто, а не выгода у них получается в итоге с этим Карат авто! Я еще долго тихо о@уевал после обращения к ним в автосалон. Шарился в интернете в поисках приличного дилера, с нормальными условиями по автокредитованию. Нашел этих, глазам своим не поверил, 2,9% всего-то. Не может быть такого! Позвонил, сказали, что может, не только такое, а даже лучше, потому что автоцентр еще дарит своим клиентам КАСКО и первый платеж. Ну не условия, а сказка! Маялся весь день, а утром поехал, жадность свое взяла. Выбрал Шкоду Рапид, говорю менеджеру, оформляй, под 2,9% грех не взять. Он мне говорит, что это устаревшая информация, сейчас в кредит можно только от 9%. Я согласился, потому что и скидку 15% они обещали. В кредитном отделе мне дают пакет документов на подпись и я офигеваю от увиденного, кредит уже под 15%. Ну, думаю, ладно, у других 18% и скидки нет, согласился. А дальше только хуже. Оказывается мне все банки по непонятным причинам отказали, а один дает под 24%.Так и уехал без машины, потому что это уже ни в какие ворота.
Не стоит верить что Карат авто приличная компания. Стоит только прочесть отзывы которые пишут многочисленные обманутые клиенты. И вы поймете что это серые дилеры, которым пофиг на все, у них только один интерес поиметь с вас как можно больше денег. Если у вас их полно, то можете смело идти в этот автосалон, а тем кто с большим трудом копил на новую машину, там делать нечего. Мне так навешали лапши на уши, что я купил совершенно иной автомобиль, чем хотел, да еще и по завышенной цене. Думал взять Рено Логан Степвей , а приобрел Датсун ОН-До. И отдал за нее 754 000 рублей. Потому что базовую комплектацию они не привозят, типа они плохого качества. А этот Датсун был со всякими наворотами, за которые я собственно и переплатил 90 тысяч рублей.
Я уже после покупки звонил официалам, они мне сказали что все это чушь, и моя машина у них стоит гораздо дешевле. Очень пожалел что приехал именно в этот автосалон.
Я уже три дня не могу прийти в себя, только и делаю что реву, после того как съездила в этот проклятый Карат авто. Я не знаю к кому обратиться за помощью. В полицию точно бесполезно, потому что все документы я подписала собственноручно. Я только дома поняла во что вляпалась, когда решила посмотреть график платежей по кредиту. Осознав весь реальный ужас я кажется даже отключилась на какое-то время, настолько был сильный шок. Люди, меня по ходу загипнотизировали! Потому что будь я в здравом уме и твёрдой памяти, я бы в жизни, даже под пытками, не подписала бы такой кабальный договор! Машина стоимостью 750 тысяч + дорогущие допы+ страховка, и всё это под 31% на семь лет!!! Представляете! И я это подписала! Да быть такого не может! Я прекрасно помню, что была озвучена окончательная стоимость машины 750 тысяч и всё!!! И кредит был на 5 лет под 4,8% годовых. Это я и подписывала. Откуда вылез весь этот бред, и как автосалон мне это пропихнул, я понятия не имею. Я все три дня мечусь по квартире и не знаю что мне делать! Может у кого нибудь была подобная ситуация? Подскажите выход! Пожалуйста!
я иду в суд. ни стыда ни какой элементарной человечности нет у работников этого автосалона.Мне одинокой беременной женщине оформили кредит с пятидесяти процентной ставкой. и обнаружила я это только дома, сотрудники Карат Авто мурыжат покупателей до тех пор пока ничего не соображаешь, я так понимаю… другой объективной причины почему я подписала эти документы у меня нет
Друзья, всем кто точно так же был обманут этим салоном предлагаю собраться и написать коллективное заявление, оставляйте свои контакты!
Они совсем озверели, если их в ментовку не засадить, так и будут людей дурить!!!!Очень надеюсь, что получится найти управу на автосалон!!!
После обращения в этот автосалон у меня сложилась общая картина их работы, которая никак не вяжется с принципами работы официального автодилера. Если в двух словах, то это голимый лохотрон. В наглую, открыто разводят всех подряд, кто только ступит к ним на порог. Обман начиная с рекламы. Нет в Карат авто таких цен, какие заявлены на сайте, более того там нет и тех машин. Все находятся на складе. Что как минимум странно! От кого они их прячут? На всеобщее обозрение стоят несколько изрядно подержанных автомобилей, и только 2 новых. А остальные,говорят, на складе. По моему любой продавец старается выставить лучший товар для привлечения клиентов, а эти прячут. Когда попросил доставить нужный мне автомобиль, мне предложили сначала его оплатить. После этих слов мне стало всё понятно. Банальная схема лохотрона:”утром деньги-вечером стулья”. Никому не буду их рекомендовать, автосалон-лохотрон.
Я перестала обращать внимание на негативные отзывы, когда стала часто встречать такие:”…мне обещали подарить коврики и не подарили, безобразие”, или “…да, я красивая, менеджер так на меня смотрел, пожирал глазами, я потребовала, чтобы мне предоставили другого, но мне отказали, отвратительный автосалон, буду всех отговаривать к ним ехать”. Согласитесь, что это бред! Не это главное при покупке машины. А если конкретным курицам что-то не понравилось, это не повод лить грязь на работу всего автосалона. Из-за таких вот, вечно недовольных клиентов, люди пропускают важное, реальное предупреждение, где правда лохотрон и развод. Я недавно увидела подобные отзывы про Карат авто, не стала читать дальше, а зря. Результат: машину не купила, так как цена изменилась, и деньги потеряла, пришлось платить неустойку. Меньше воды надо сюда лить, чтобы люди могли видеть суть.
Купить автомобиль без гарантии и узнать об этом только после поломки, возможно в Карат Авто. Мне нужна была машина для работы, поэтому не искал навороченных моделей, а взял простую Ладу Гранту. Для покупки, выбрал этот автосалон не случайно, цены предлагаемые у них, были ниже чем везде. Так за комплектацию Стандарт я отдал 304 900 рублей. Мне сделали хорошую скидку и я радостный всем рекомендовал этого дилера. А через некоторое время, ни с того ни с сего, машина заглохла и отказалась вообще заводиться. Думая что она на гарантии отгоняю ее в сервисный центр, а сам тем временем еду домой за документами. Там я не нахожу сервисную книжку, поэтому звоню в автосалон, узнать где ее можно получить. А мне заявляют- Какая вам книжка, вы авто по скидке купили, на них нет гарантии.
У меня нет приличных слов, чтобы выразить свои эмоции по отношению к этому Карат авто. Увидела предложение о продаже Датсун Ми-До за 320 тысяч рублей. Звоню, в автосалон, спрашиваю, точно есть в наличии автомобиль по указанной цене, говорят да, естественно. Объясняю им, что приеду издалека, вы мне можете обещать что я смогу получить машину в этот же день? Меня снова ждал положительный ответ. И что же вы думаете еду я к ним за 700 с лишним километров. И нарвалась на непорядочного серого дилера.Автомобиля этого нет в наличии, но есть другой или оставьте предоплату и мы вам пригоним точно такую же модель. Только стоить она будет уже дороже. Разозлилась, послала их нахрен и уехала. Обидно только зря потратила время и деньги на дорогу.
Хочу рассказать всю правду почему в этот автосалон не стоит обращаться. Конечно каждый человек мечтает сделать удачную покупку и сэкономить деньги , только не стоит забывать одну простую истину: скупой платит дважды! Я тоже не стала исключением, когда обратилась в Карат авто за Киа Риа с пробегом. Внешне мне показалось что состояние отличное, не заметила ни ржавчины, стекла вроде целые все стоят. Вот только ПТС-ку мне не дали оригинальную, дубликат. Но я не придала этому особенного значения мало ли какая ситуация. А потом прям через два дня я стала глохнуть, сначала думала проблема во мне — не привыкла к машине, а еще через день и заводится не смогла. Попросила чтобы «дернули» и поехала в сервис, где мне сказали что с двигателем нужно прощаться и ставить новый. Пробег был скручен и машина очень жестко экспуатировалась. Новый двигатель мне обошелся в приличную сумму, плюс оплата услуг . Посчитала, мне уже выгоднее было бы брать новую машину у официалов(((
Кто где слышал, чтобы за доставку автомобиля в салон клиент должен был заплатить сверху стоимости? Причем еще и сначала деньги наперед выдать, а потом уже машину увидеть? Я, если честно, впервые с таким сталкиваюсь. Всегда полагала, что сначала человек должен товар увидеть, а потом уже за него будет какой-то расчет в деньгах производиться. Но нет, в Карат авто все делается, не как у людей…Отказалась я от такой дичи, так как не привыкла отдавать деньги, не видя продукт. И пусть мне там хоть 200 раз пообещают, что авто будет полностью исправное и полностью удовлетворит мои нужды. Я уже давно отвыкла верить незнакомым людям на слово, теперь все сделки совершаются твердым рублем и только после предварительного ознакомления с тем, что я покупаю. А то бывали уже случаи, когда мне просто подпихивали дичь всякую, которую я потом с огромным трудом обратно возвращала. Уверена, что с автомобилем такого бы у меня провернуть не получилось, пришлось бы кататься, автосалон то отмажется все равно…
Автосалон этот просто обманывает людей. Если бы я предполагал что такое вообще в принципе возможно, то хотя бы внимательнее служил за всеми действиями сотрудников, но увы, отточенная схема обмана взяла своё. Меня в Карат авто заинтересовало то что тут много разных акций и бонусов. При покупке авто, в подарок шли там разные вещи, комплект резины и т.п., вот уж видите ли, я думал что подарки дарят не так. Всю стоимость их «подарков» они суммировали и добавили к стоимости автомобиля, естественно, меня об этом не предупредив, но тот момент когда я отдавал деньги, мне сказали что сумма другая совсем и то что мне придётся платить больше.
Бесит меня этот лохотрон! Два часа потратил только на то, чтобы согласовать все вопросы касаемо автомобиля, комплектация, цвет, на счет кредита, какие проценты, то-сё. А когда приехал в Карат авто, узнал, что все это время со мной по телефону беседовал сотрудник колл-центра, а тут снова-здорова, опять отправили заявку, ждал три часа. Все это время ждал, пока привезут авто со склада. А потом на меня обрушились сразу две поганые новости. Кредит мне одобрен под 24%, нужно помимо КАСКО и ОСАГО купить еще страховок немерено и автомобиль, хоть и новый, но 2018 года, тупо пылился у них на складе. А раз его никто не покупал, значит что-то с ним не так. Как вы понимаете, я не стал приобретать такой авто под такие проценты. Зря прос*ал время, да и нервы потрепали, когда угрожать стали, что кредитную историю подпортят. Автосалон категорически никому не советую!
По телефону автосалон будут говорить, что авто в наличии, пообещают подарки и обязательно скидку, а как приедете, так сразу окажется, что или продали, или на складе. Станут навязывать другие варианты или предлагать оформить под заказ. Если согласитесь, то будьте уверены, что итоговая стоимость авто стопудово вырастет на пару сотен тысяч. А всё за счет допов, которые они вам напихают, и скажут что это обязательное условие покупки. Решите отказаться, денег своих вам не видать. Также могут вообще автомобиль вам не предоставить, заводской брак, пострадал при транспортировке, или еще что-нибудь придумают. А все просто — эго и не было! Клиента развели и поимели. Этот лохотрон только и процветает благодаря наглому, жесткому разводу. А в глазах менеджеров и руководства Карат авто все их клиенты жадные и алчные лохи, которых можно нужно разводить.
Просмотрела сайт Карат Авто. Много машин по привлекательным ценам. Позвонила. ответил менеджер, сказал что всё так и есть, машин много, цены соответствуют заявленным, пообещал скидку и подарки если приеду сегодня. Я отпросилась с работы и поехала в автосалон, чтобы не упустить такой шанс. Но по факту поняла, что врут они все там, как дышат. Машин в салоне хрен да маленько, цены ого-го. Но мне пообещали привезти желаемый автомобиль со склада, правда после предоплаты. Меня этот момент напряг. За что собственно я должна вносить предоплату? Я понятия не имею что они мне привезут. Предложила наоборот, сначала путь привезут машину, я ее посмотрю, а потом уже оплата, предоплата и все остальное. Менеджер сказал, что так нельзя. Ну и нельзя и нельзя, идите вы лесом. Я не настолько дура, чтобы платить за кота в мешке. Мутный автосалон, в который не стоит соваться, неизвестно чем может закончиться такая покупка.
Ездила на Рено Логане 4 года, брали абсолютно новый, поддерживала его в хорошем состоянии. Решила сдать по трейдин в этот автосалон. Позвонила обсудили все , условия предложили очень хорошие, вплоть до того что за новую машину доплатить придется не больше двухсот тысяч, на это я и клюнула , естественно! Но уже в Карат авто на месте все вдруг резко изменилось. Начиная с того что мою прекрасную машину оценили в ЖАЛКИЕ 150 000!!!!всего-то! Тогда как его цена ну в два раза больше точно! Причем менеджеры так нагло себя вели, как будто были уверены что я никуда не денусь. Даже с пренебрежением каким-то. В общем я в УЖАСЕ ОТ НИХ!
Карат авто ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОСТО РАЗВОДЯТ! а люди-то едут, даже отзывы не читают, небось. Лично я вот сначала поленилась просто. Но знаете , без скандала мне от них не удалось уйти. СВОЮ же машину обратно ОТВОЕВЫВАТЬ пришлось!
Недавно связался на свою голову с этим Карат Авто. Развели по полной программе. Сдал свой автомобиль по программе трейд-ин плюс предоплата, это всё как мне говорили должно было войти с стоимость авто. Моя машина была не так уж и плоха, просто хотелось чего-то новенького и покруче. Предворительно мою машину оценили в 230 тыс. рублей, я примерно так и расчитывал. Как раз плюс мои 300 и номальную с пробегом присмотреть можно. Что собственно я и сделал, выбрал, внёс свои 300 штук. Тут выясняется, что за мою больше 120 тысяч они не дадут. А предоплату я уже внёс, назад никак. Они стали навязывать кредит, или бери какую-нибудь другую за 450 000. От кредита отказался, подобрали на сколько хватало. Стрёмно конечно, ну ладно, думать надо было.
Всё бы нечего, но тут я вижу объявление, продаётся авто, а на фотографии моя бывшая машина!!! И цена её 260 000 рублей! Я не удержался, позвонил, ответил какой-то Андрей, утверждал что хозяин один, хотя в ПТС я был второй, и пробег волшебным образом уменьшился на 90 000 км. Тут уже и смех и грех. Ох и хитрожопые падлы. На всём наживутся.
А вы 300 раз подумайте, стоит ли вам ехать в автосалон и связываться с этими жуликами.
Полностью согласна со всеми негативными отзывами про Карат авто. Потому что это правда! В этом автосалоне действительно наглым образом обворовывают людей! Я лично побывала в такой ситуации. Поэтому советую даже не допускать мысли о том, чтобы покупать у них автомобиль. У вас есть сто шансов из ста быть обманутыми. Почитайте реальные отзывы, из десяти только двое уходят, потратив нервы, а остальные восемь теряют и нервы и деньги. Не стоит доверять лживой рекламе. Просто нужно понимать, что не может нормальный автомобиль стоить настолько вдруг дешевле. Когда вы колбасу покупаете, вас же смущает низкая цена, из чего же она сделана, раз такая дешёвая. И вы не будете её покупать, потому что она наверняка не из мяса, а если и купите, то если не понравится — просто выбросите, потеряв при этом рублей 500. Может не совсем удачный пример, но в случае с покупкой “дешёвой” машины в этом салоне вы потеряете сотни тысяч. Всем советую хорошенько подумать, выбирая автосалон.
Хочу всех предупредить о лохотроне, который творится в Карат авто. У них вы можете влегкую купить машину у с нерабочим движком, и без гарантийного обслуживания. Мне именно такую здесь и продали. Причем, о том что мне не оформят гарантию на Хендай Солярис я не знал. А когда автомобиль внезапно перестал заводится и я вынужден был отогнать ее в сервисный центр, тут вся правда и вылезла наружу. Разумеется я снова поехал в автосалон, и стал там выяснять что мне делать и как решить этот спорный вопрос, так в ответ услышал что я сам отказался от гарантии, и за это они мне сделали скидку, 75 тысяч рублей. Но я думаю ни один здравомыслящий человек на такое не согласится, вот и я не исключение, не давал я добро на это. Менеджеры, гады специально подсунули мне доп соглашения, прекрасно зная что за тачку они мне впаривают. Никогда не доверяйте этим мошенникам!!! .
о господи! это не автосалон а шарага какая то, считают себя приличной компанией , а на самом деле говно — обслуживание творится в “Карат авто”. Считают, как будто в нашем городу нет им равных а на самом деле продавцы — ни о чем, автомобили — ждать пол года минимум, предлагают все на свете по телефону, почку свою продать готовы, а на деле: хамское обслуживание, если видят что ты не дурачек какой то и на их удочку не поведешься. Пытаются надуть на каждом шагу, на покупке авто, на кредите, на страховках, на допах своих. Вынуждают прям брать их дополнительное оборудование, а иначе намекают что автомобиль свой не дождешься никогда. Охренели совсем чтоли, везде конечно допы продают, но не так же откровенно ни во что людей не ставить!!!! Больше ни ногой туда!!!!
Прочитайте мой отзыв, если вы в поисках нового автомобиля. Ни в коем случае не покупайте авто в такой ужасной компании как Карат авто. Они продают бракованные авто. Я знаю о чем говорю, мне именно такой и подсунули, причем заранее зная о поломке, ведь гарантию они мне не оформили, что бы я не мог претендовать на бесплатный ремонт.
Купил я у них Шкода Фабиа, вроде бы надежный автомобиль. Затем ждал 4 дня после оформления и когда получил свою машину то через пару дней загорелась лампочка двигателя. Я проверяю масло, а щуп сухой. Залил до нормы, лампочка погасла. Через 3 дня снова такая же ситуация, все проверил, нигде ничего не подтекает, тогда я сразу же еду в сервис, где мне сообщают что необходимо перебирать двигатель. Начинаю разбирать документы и не вижу гарантийного талона, я мчу в автосалон, а там только разводят руками. Оказывается они мне скидку сделали, за то что Шкода не гарантийная. Вот ублюдки, мне то они об этом не сказали. Сейчас ищу денег на ремонт.
Из всех наших автомобилей очень нравится Шевролет Нива. Давно уже думал о покупке, и вот, появилась возможность осуществить план.Нашел Карат Авто в интернете, внешне все очень понравилось, поехал в автосалон на Беломорскую 69 а, но там сильно разочаровался.. Новые модели Нив за наличку взять оказалось невозможным. Вариантов, подходящим мне, в моей ситуации не предложили. Большие переплаты и нет выгодных процентных ставок. 20% — совсем не вариант. Старье брать тоже не подходит, потом ремонтироваться заколебаешься. Спросил ребят, почему они с ценой так сильно врут, услышал бред, что вот только сегодня цена поднялась, на сайте-то все по старому прописано! Хорошо умеют убеждать, я ведь чуть не подписался на все их адовы условия, но вовремя позвонил другу, который смог меня отговорить и был прав. Машину я купил в официальном автосалоне, гораздо дешевле и проще , чем я думал. Не рекомендую никому этих врунишек!
Я недавно столкнулся с мошенниками в лице Карат авто. Задумал продать свою тойоту, выставил объявление на авито . Через некоторое время, звонок. Здравствуйте, мы из автосалона, у нас есть покупатель на вашу машину, для этого вы должны пригнать ее к нам в автосалон на Беломорскую 69а. Услуга эта абсолютно бесплатна, мы берем комиссию с покупателя. Ну раз я ничего не теряю. то поехал к ним . Там мы подписали договор, в котором указано что в течении недели они обязуются продать мою машину и погнали ее на предпродажную подготовку, как мне сказали мыть и полировать. Прошла неделя, с автосалона мне не звонили, а на мои звонки не отвечали. Пришлось туда ехать. Смотрю мой автомобиль стоит, значит еще не продали. Спросил у продавца, почему еще не продали, ведь говорили что уже есть покупатель? Мне ответили что тот отказался, но автомобилем часто интересуются и скоро они его продадут. Я согласился еще немного подождать. Но прошел месяц, а авто так и не продали, тогда я решил забрать свою тойоту. Но представьте себе, не смог ее забрать просто так, оказывается я должен был вернуть деньги за предпродажную подготовку и за стоянку, всего 50 тыс. Офигели совсем, ничего я оплачивать не стал и обратился в полицию. Выяснилось что автосалон абсолютно прав, так как есть доп соглашение к договору, в котором они подделали мою подпись, что в случае расторжения основного договора, я должен буду возместить им убытки. Вообщем ничего я не смог доказать и мне так и пришлось отдать им эти деньги. Я если честно, в шоке, и ведь хрен что докажешь, видимо у них там все куплено.Так вот у нас в Казани дурят людей.
Не введитесь на рекламу на сайте об оплате проезда и что процентная ставка будет ниже, если внести больше сумму за авто! Так мы купили у них новый хендай солярис с двигателем 1.6 в комплектации актив плюс. Цена на сайте Карат авто была указана около 730 тысяч рублей это обман! На самом деле ее цена 840 тысяч рублей, брали в кредит с первоначальным взносов в 60 процентов, ставку по телефону обещали и якобы одобрили при таком взносе 4.9 процентов, а оказалось когда оформляли 12.8 процентов, хотя мы и вносили существенную сумму первоначально. Также нам не оплатили проезд в автосалон, мотивируя тем, что акция якобы закончилась хотя она действовала судя по рекламе на сайте. Скажу и то, что оформление очень долгое ждали кучу времени! Минусов много, но один большой это цена она не соответствует действительности, и кредиты завышены, долго оформляют документы, подарков Карат Авто не выдает!
Взялся купить автомобиль боссу, после чего я всех посылаю нахер с такими просьбами. Ну его в жопу, я несколько контор посетил, и везде меня хотели через х*р бросить. Этот автосалон был в числе, хотя сначала ничто не предвещало беды. Созвонился с работниками, вроде бы все нормально, договорился о времени визита и о том, какая мне примерно машина нужна. Прикатил в обозначенный срок, меня встретил манагер (не тот, с которым я по телефону болтал). Пришлось еще раз все объяснить. Так этот товарищ показал мне совершенно не те автомобили, которые меня интересовали! Обосновал это так: вы, говорит, гавно ищите, я вам могу предложить варианты получше…На несколько сотен тысяч дороже! Это нормально? Челик совершенно все попутал, а потом еще сделал глазки круглые, мол, меня эти модели и интересовали. Мда уж, ну их в жопу эти автосалоны, а особенно Карат авто! Так мозги выклюют, что охреневать начинаешь!
Автомобиль Kia Ceed нравился мне всегда. Это не только оценка пао внешнему виду, но и технические характеристики. Время от времени просматривал каталоги и заинтересовался предложением «Карат авто», здесь Kia Ceed Новый предлагали всего за 845000 рублей. Удобно, что здесь же, на сайте автосалона выставлена и сумма ежемесячного платежа при покупке в кредит. Оценив свои возможности я приехал на улицу Беломорская и без труда нашел номер 69 А , где находится автосалон. Сначала посмотрели машину, я попросил пробную поездку для меня сделать. Ребята пошли на встречу, хоть по телефону я не записывался на нее. Но если клиента ценят, всегда можно сделать уступки, как тут и произошло. Оформился уже ближе к вечеру.
Карат авто славится своими махинациями, а все положительные отзывы про них пишут друзья сотрудников. А я убедился лично, что нет там ничего хорошего. Покупал там Хендай Солярис, так столько они мне измотали нервов, это какой то кошмар. Когда я полностью оплатил покупку, выяснилось что машина в неисправном состоянии. Что бы вернуть назад свои деньги пришлось бы писать заявление и оплачивать комиссию банка. И я согласился на предложение менеджера подождать пару недель, чтобы доставили новое авто. Как ни странно сроки они не нарушили, но вот цена оказалась иной. К доплате было 230 000 рублей, как мне объяснили, что произошло подорожание и комплектацию мне привезли улучшенную, мол базовой не было. А позвонить спросить мое мнение видимо не судьба? Что за развод!!! Очень долго я ругался и жаловался директору на этот лохотрон, но так и пришлось отдать им эти деньги. Одним словом ЛОХОТРОН!!!
Увы, но КАРАТ АВТО не то место, где следует покупать автомобиль. Почитайте отзывы в интернете, если мне не верите. Я приехала в этот автосалон издалека, и вынуждена была уехать ни с чем, потому что эти мерзкие люди, обманули меня!!! Я звонила им, перед тем как ехать, узнавала не получится ли так что я зря прокатаю деньги, но меня клятвенно заверили, что Ниссан Жук, стоит на парковке, уже даже прошел предпродажную подготовку и мне только останется оплатить его.
Ну раз такое дело, то я на следующий день выезжаю из другого региона в автосалон. Приехала в 9 утра. Пришлось около часу ждать пока все придут на свои рабочии места, пунктуальностью они не отличаются. Ну а потом начались сплошные сюрпризы, Ниссан мне отказались показывать, пока я не оплачу задаток, и цена действительна лишь при оформлении кредита, а потом и вовсе оказалось что этой модели нет в наличии. Для чего мне пудрили мозги не понятно. Вообщем все сказанное по телефону оказалось обманом.
Не стоит тратить свое драгоценное время, на Карат авто! Нет там машин с халявной ценой! Заезжали туда вчера. Заранее сделали на сайте бронь на Рено Сандеро. Бронирование оформлял менеджер которого зовут Андрей. В реальности же выяснилось что он там даже не работает, это консультант с колл центра. И по нашему бронированию нам ничего сказать не могли, так как первый раз о нем слышали. С нами разговаривал продавец Александр, который разговаривал очень грубо и вместо забронированной машины цена которой составляла 490 тысяч рублей стал втюхивать нам Террано стоимостью намного дороже. По поводу Рено начал нам втирать что это говняная машина и народ жалуется на вечные поломки. Хорошо, он меня уговорил. Ну и так как у нас налички было недостаточно, стали подавать заявку на автокредит. И здесь я вам могу сказать одну вещь. НИКОГДА ЕГО НЕ ОФОРМЛЯЙТЕ В ЭТОЙ КОМПАНИИ!!!! Низкая ставка только на словах. По факту же, обязательные допы, и переплата получается огромная. Мы вовремя увидели что с нас хотят содрать за страховку жизни 90 000 руб. и разорвали договор. Надеюсь наш отзыв поможет сохранить ваши деньги, и вы обойдете автосалон стороной!!!
Да идите вы лесом со своими выгодными предложениями, скидками и подарками!!! Что б я ещё хоть раз повёлся на ваш дешёвый развод??? Карат авто только на рынке торговать!!! Барыги!!!! Прикрылись вывеской, а сами творят что попало!!!»Да! Конечно! Приезжайте! У нас как раз сейчас действуют скидки. Мы вам оплатим проезд. И в подарок зимняя резина!” Примерно такие слова я слышал в телефонном общении с представителем автосалона. Я ещё сказал, что проживаю не близко, мне 12 часов только на дорогу надо. Скидки то не кончатся? Ответили, что нет, так как забронируют для меня автомобиль сегодняшним числом. Всё бросил, отпросился с работы и помчался в автосалон. Приезжаю, а мне сообщают, что действительно скидки были, но до вчерашнего дня, а вот как раз сегодня закончились. Говорю, что мне вчера девушка бронь на авто оформляла? Нет, говорят, никаких отметок об этом нет. Автомобиль был, но на 240 тысяч дороже. “оформлять будем? “ Бортанули так бортанули… Уроды конченные!! Слов нормальных просто уже не осталось, дальше только маты…
ВНИМАНИЕ!!! Работаю мошенники. Карат Авто это развод лохов… Если вы потенциальный ЛОХ то ВАМ именно туда…
Заезжал я как то в этот автосалон. Сидит парочка менеджеров с унылым лицом, и с порога задают мне вопрос, “что вам надо”. Отвечаю, ну вообще то приехал посмотреть автомобили, для чего же еще. На что мне говорят ,ну иди смотри. Прикольное отношение к покупателям, впервые с таким сталкиваюсь. Побродил я по торговому залу, приглянулся мне Рено Колеос. Но рядом не было стойки с информацией о цене и технической характеристики. Подхожу опять к этим продаванам. Говорю — Парни, простите что отвлекаю от какого то важного дела, но как бы мне узнать стоимость одной из представленных здесь моделей. Ну это я уже стебаться над ними стал. Ответили мне просто потрясающе! А вы прямо сейчас будете ее приобретать или у вас просто праздный интерес? Тут уж я не сдержался, да какое тебе нафиг дело? Твоя задача дать грамотную консультацию клиенту, а не задавать тупых вопросов. Какой то гаденыш, младше меня в несколько раз будет так со мной разговаривать. На мой повышеный тон вышел руководитель и извинился за поведение персонала. Но желание что либо у Карат авто приобретать у меня напрочь отпало!
Покупала у Карат авто машину с пробегом. Часть денег внесла наличными, часть оформили в кредит. Мурыжили они меня целый день. Что-то там химичили с банками, с документами. Мрак! И в течении дня постоянно дёргали. Вымотали меня в конец! Я вообще сама по себе очень осторожная, прежде чем что-то сделать я всё по пять раз перепроверю. А здесь же они не давали сосредоточиться. И я не догадалась на месте пробить по номеру авто на счёт ДТП. Это я дома уже узнала, что авто побывал как минимум в четырёх авариях. В одной их которых лоб в лоб. А мне ни слова об этом в салоне не сказали. И ведь стоимость автомобиля после таких случаев должна быть значительно меньше.Я считаю это отвратительным поступком и собираюсь завтра же передать им претензию в автосалон. Если это не подействует, буду писать в прокуратуру.
Самый худший автосалон Кара авто г. Казань. Приехал за машиной в 8 часов утра машину забрал в 19 часов. Очень медленное обслуживание. Менеджер Александр пообещал возврат денег в сумме 15000 рублей в течение 10 суток на карту. По истечению срока начал прозванивать, трубку перестали брать. Денег конечно же я не увидел. По телефону сказали что кредит одобрили под 1 % в итоге втюхали под 14,5%.Ребята не ездите в этот салон. Лохотрон
Я впервые позволила себе купить машину. К перекупщикам идти побоялась, сколько слышала как обманывают. Решила в интернете поискать приличный автосалон. Этот выбрала по отзывам, теперь с ужасом буду вспоминать этот день.
Я живу небогато, а машина мне очень нужна, чтобы детей в школу отвезти, а потом на работу не опоздать. Копила на неё четыре года, во всём себе отказывала.
На сайте Карат авто увидела рекламу, автомобили по очень выгодным ценам. Выбрала простенькую машину, самое главное цена подходящая, ровно столько денег у меня и было. На следующий день приехала в автосалон. Машина такая есть, только стоит на 50 тысяч дороже. Я спросила почему так, мне ответили что такие машины пользуются большим спросом,поэтому цены на них растут чуть ли не каждый день. Так как у меня такой суммы нет, я попросила придержать эту машину до завтра, в надежде занять 50 000 у друзей. Мне сказали, да, конечно, только внесите предоплату, и можете быть уверены, машина будет вас ждать. Подписали все необходимые документы, я отдала все деньги в качестве задатка. Вечером я нашла недостающую сумму, а на следующий день приехала в салон. Вот, говорю, деньги, давайте мне документы и мою машину. Мне принесли договор, а в нём окончательная сумма совсем другая. Я должна ещё 120 тысяч! Как? Почему? Где мне их взять? У меня всё поплыло перед глазами. Они меня на стульчик усадили и водички принесли, это был единственный человеческий поступок с их стороны. Я говорю, что у меня нет такой суммы, они предлагают оформить кредит, а кредит я точно не потяну, Требую вернуть свои деньги, говорят мы задаток не возвращаем. Я в слезах вылетела оттуда, не помню как до дома доплелась, ревела всю дорогу. А ещё дура детям пообещала, что сегодня вечером будет сюрприз. Сюрприз так сюрприз, все деньги салону подарила.У них там наверно каждый день такие сюрпризы. Очень больно и обидно.
Хотел тут купить себе автомобиль, но запросил тест драйв. Какой сейчас нормальный человек будет покупать товар, не попробовав его в деле? Сначала мне разрешили, но работники Карат авто долго не позволяли сесть за руль. То есть сказали, что, да, я могу пройти тест драйв, но надо чего-то там подождать, пока авто будет готово. У меня после этого сразу возник вопрос, а что, сейчас машины не готовы к продаже? Что там с ними еще делать надо? Бензином заправлять чтоли? Спустя час ожидания мне сказали, что тест драйв я пройти не смогу, так как в авто обнаружился заводской брак. Конечно, не по вине автосалона, а чота там намудрил производитель. Бред собачий, любой автосалон должен товар проверять перед тем, как его выставить на продажу. Так что те отзывы, которые не советуют их, правду говорят.
Добрый день! Хочу оставить отзыв в помощь другим покупателям. Поехали с другого города, до этого звонили обещали одно, в итоге получили другое. Обманывают конкретно и на каждом шагу. Это наш первый автомобиль и мы плохо разбирались в этом. Наша ошибка. Теперь будем умнее на горько опыте. Не рекомендую Карат авто!
Никакой скидки этот автосалон НЕ ПРЕДЛАГАЕТ, не обращайте внимание на обещания менеджеров и липовую инфу, которая на сайте стоит. Никаких акций и рассрочек нет, тачки продаются ПО ПОЛНОЙ стоимости, причем, нехило так завышенной. Не знаю, что это за автосалон такой и почему такую политику проводит, но я крайне недоволен тем, что мне пообещали одно, а предоставили совсем другое. Менеджер постоянно находил способ обойти все условия, по которым они якобы свои товары реализуют. Те модели, мол, не акционные, эти только за наличку покупаются, а эти, вообще, заказаны другим человеком. Вот и приходится мне снова искать дилера , так как эти твари меня обманули. Уже боюсь в другие конторы обращаться, чтобы и там не попасться на мошенников типа Карат Авто!!!!
Увидел в интернете предложение Карат авто о продаже Киа Рио. Позвонил в автосалон, спросил почему такая низкая цена, мне отвитили что распродают прошлогоднии модели, поэтому такая хорошая скидка. Решил зря не терять время и сразу же к ним выехал. Приезжаю буквально через 2 часа после звонка и мне заявляют, нет такой машины, уже продали, но мы можем заказать для вас точно такой же автомобиль. единственное надо будет внести в качестве задатка всю сумму сразу. Я на это соглашаюсь, оставляю предоплату и уезжаю домой ждать. В итоге ожидание затянулось, слышал кучу отговорок, и когда его наконец то пригнали, оказалось что он вырос в цене на 230 000 рублей. Вот это попадос!!! И теперь хочешь не хочешь надо где то искать эту сумму и платить автосалону, иначе авто я не получу. Так как по договору, если я откажусь от покупки аванс не возвращается.
Захотелось нам с супругом поменять автомобиль. Остановили свой выбор на ниссан Кашкай.
Сравнив стоимость в различных местах, решили поехать в Карат авто. Пообщавшись там с сотрудником, решили что прямо сейчас и будем оформлять покупку. Только в наличии не было машины черного цвета и нам предложили пригнать ее под заказ. Мы согласились,отдали полностью всю сумму и стали ждать, когда пройдут обещанные 2 недели. Через указанное время мы так и не получили свое авто, и нам даже никто не позвонил. А когда мы сами в автосалон стали звонить, то услышали обещание завтра или послезавтра. В итоге прошло почти 2 месяца, когда мы смогли получить свой Кашкай. И с нас потребовали 200 тысяч рублей, потому что за это время Ниссан вырос в цене. Вот так нас развели!!!
Я очень огорчен визитом в Карат авто, и просто не понимаю как повелся на такой развод. Сейчас я расскажу подробнее . Я давно хотел купить машину марки Рено Каптур, долго сравнивал цены, читал отзывы о дилерских центрах. И вот наткнулся на их сайт. Решил сразу поехать в Казань на Беломорскую 69 а, хотя расстояние было приличным. И вот я на месте, нашел автосалон, меня встретил менеджер и отговорил покупать Рено. Сказал что лучше взять Фольксваген Тигуан. У меня деньги были и я его купил. А сейчас понимаю что мне продали бракованный автомобиль. Так как через 7 дней после его использования, я обнаружил что автоматическая коробка передач начала заедать. отогнал в сервис, где мне сказали что ремонт невозможен, только замена. А так как авто не на гарантии, то стоить это будет 210 тысяч рублей. Я возмущен таким обманом .
Люди выше правы, данный автосалон таковым только по бумаге называется. Руководители в Карат авто – самые настоящие чудаки, которые даже нанять сотрудников нормальных не могут. Модельный ряд очень скудный, а цены на тачки крайне высокие. Не связывайтесь с этими тварями, не стоит оно того. В очереди мурыжат несколько часов, а потом еще пытаются навязать покупку той тачки, которую им выгодно продать, а не вам выгодно купить. Типичный лохотрон, который только на словах имеет приятные условия для приобретения товара. Сколько я уже с такими уродами связывался, а их все никак не выведут. Пожалуйтесь уже на них, давайте проверки натравим!
Нет, нет и нет, никогда в жизни я больше не поведусь на рекламу. Уже второй такой автосалон, который меня завлекает приятными условиями, а потом расстраивает, так как ничего из этого по факту не предлагается! Ценники на машины не стоят в Карат авто, менеджер вам их с потолка указывает! Да и выбора нет практически никакого, большую часть моделей, которые вы на сайте найдете, только под заказ гнать. А это еще сверху готовьтесь тысяч 20-30 накинуть МИНИМУМ. Короче, ребята, меньше доверия рекламе и больше доверия собственной интуиции. Приедьте в автосалон на Беломорская 69 а посмотрите все своими глазами и сделайте выводы. Только так, и не ждите никаких подарков, лучше всегда готовьтесь заплатить полную стоимость тачки или, вообще, переплатить. Но переплата должна быть ОБОСНОВАННОЙ, а не выдуманной.
С отцом посетили на днях Карат авто по совету моего дяди, подбирали мне мою первую машину. Что меня поразило, так это прекрасный ассортимент авто, даже по нескольку комплектаций стояли и цветов несколько, чего я меньше всего ожидал. Я заметил много красивых машин, но больше всего из тех автомобилей, которые я мог себе позволить, мне приглянулся Ниссан тиида: седан, эта модель была как раз по мне. Цена 781 000 рублей идеально подошла под мой бюджет, нормальная машина дешевле и стоить не может на мой взгляд, так что в течение последующих пятнадцати минут сотрудники оформляли документы на указанную машину для меня. До сих пор не могу поверить, что мне так повезло, всем хочу посоветовать этот автосалон, не ошибетесь, если заедете сюда.
На сайте у Карат авто нашел всю нужную информацию по пакету документов для получения кредита. Но все равно, когда ехал к ним в автосалон, на душе было неспокойно — переживал, что могут отказать, а я уже настроился на покупку иномарки. Но, как оказалось, не напрасно в отзывах народ хвалил специалистов. Мне рассказали, какая программа конкретно в моей ситуации будет выгодной. Поскольку планировал внести минимальную сумму в качестве первоначального взноса, то выбрал самый доступный автомобиль для будущего погашения — это Lifan X60 с платежами по 5,5 тысяч ежемесячно. Одобрение пришло быстро, зря волновался.
Заказывал автомобиль через сайт Карат авто. Написано было, что если заявку оставляешь на ресурсе, то получаешь товар без дилерских наценок. Хз, раскрутка такая наверное. Приехал потом к ним в автосалон после звонка, а мне заявляют, что машина получила повреждения во время транспортировки и ее мол мне продать не могут, выбирайте другую. Глянул выбор, а там тупо все убитые в хламину тачки стоят. Такие даже за бесплатно ни один нормальный человек не возьмет, так как они помрут на дороге и сотки не проехав. То еще место, головняка куча, а выхлопа никакого. Если сюда обратитесь, то гарантированно только время свое зря потратите. Никакого толку, только тупо реклама по интернету разбросана со скидками там какими-то и просто нереально огромным ассортиментом. По факту ничего этого в Карат авто нет нет и не будет, тоже отзывы сейчас решил посмотреть- такая ситуация почти с каждым…
Живу не в Казани, но ездил пару раз в течение последнего месяца, чтобы походить по автосалонам и сравнить цены на мицубиси аутлендер. В Карат Авто мне понравилось, как менеджер Виталий рассказал о выбранной модели. Не спешил, не настаивал на той модификации, что подороже стоит. Дал возможность хорошенько осмотреть машину и потом в течение получаса организовал тест-драйв. Я все же взял тайм-аут, сказал, что хочу еще подумать. Только в следующий раз целенаправленно к ним в автосалон поехал, потому что серфинг по интернету показал, что дешевле не получится купить, чем у них. Ну и отзывы почитал про них, хвалят покупатели. Цена и условия соответствуют, без обмана.
Мы решили, что если и будем покупать автомобиль Lada Niva 4×4 3-dr, то конечно в Карат авто. Этому автосалону мы полностью доверяем. Здесь уже как то раз авто выгодно покупали наши друзья, и отзывы про автосалон на ул. Беломорская 69 а достаточно хорошие. Тем более Нива здесь стоит от 398 510 рублей. С осмотром машины и оформлением документов на нее в автосалоне никаких проблем не возникло. Так же в наличии авто было именно в той комплектации, которую мы хотели приобрести. Цвет выбрали черный. Так что забрали мы машину почти сразу. С сотрудниками общаться было тоже приятно, узнали много нового и интересного об этой машине.
Про этот автосалон мне тоже есть что рассказать. Все было как у многих, увидел сайт Карат авто, сравнил цены и решил ехать. Перед выездом позвонил им сказал что через пару часов буду на месте попросил подготовить для меня Рено Сандеро. На том конце пообещали все сделать в лучшем виде. Приезжаю, меня встречает менеджер Алексей, так он представился , мы стали оформлять документы. Я подписал договор, заплатил деньги и все,бабки свои я можно сказать им подарил. Этот Алексей сказал завтра можете приезжать за машиной. Но когда я приехал на следующий день, мой Сандеро мне не выдали. И как оказалось те деньги, что я отдал, были предоплатой за заказ авто. И сколько я его буду ждать непонятно, потому что уже жду 2 месяца,а мне только обещают завтра, послезавтра.
Сегодня мы с женой приехали с утра в автосалон Карат авто на Беломорской 69 а. Как планировалось , нам уже должны были ожидать, так как нами был забронирован Elantra New за 657 000, в цену входит и страховка по тем условиям на которых мы договаривались. Менеджер Сергей был занят, поэтому первые 15 минут к нам вообще никто не подошел. Народу очень много, даже на улице стоят номера даже из других регионов, торговля в общем прямо бойко идет.Поэтому когда нам все-таки уделили внимание и началось все с того, что предложили внести первоначалку (пока вроде нет и там очереди), а потом уже смотреть машину, то мне это вообще не показалось подозрительным, даже наоборот , вполне логично — быстрее оплатим, быстрее уедем. Сейчас я конечно понимаю свою ошибку потому что прочитал целую кучу отзывов, не я один повелся на такую ловушку, и дальше все пошло точно так как и у всех : цена подскочила на 180 000, банк с напрягом одобрение дал, но под 23%, страховки никакой в подарок нет, и даже больше скажу — включили в стоимость все что могли! По времени общение с кредитными специалистами, осмотр , и все прочее затянулось на 5 часов!!! Потому что все постоянно заняты и нас просили подождать буквально через каждую минуту. В конце всей процедуры мы были просто измученные, и когда я увидел в договоре окончательную цену, то больше всего захотелось просто втащить этому менеджеру. Не будь рядом со мной жены , я бы так и поступил наверное. А так я просто сказал что хочу вернуть свои деньги и уехать и они на этом этапе просто с такой радостью в глазах ткнули мне пункт доп. соглашения, в котором написано что в том случае, если клиент отказывается от покупки, деньги ему никто не возвращает. Не знаю как это все возможно в нашем вроде как современном обществе, но с карат авто расклад простой : или ты даришь им свои деньги, или ты уезжаешь на машине но переплачиваешь за нее огромные деньги.
Если вы прочитав положительные отзывы на сайте Карат авто и думаете что там на самом деле все так замечательно, то не поленитесь и поищите что о них пишут на других источниках. Я в свое время этого не сделал и сейчас очень жалею, так как дилер является серым и проворачивают такие махинации с автомобилями, что я даже и не думал что такое вообще возможно. Торгуют машинами с пробегом, только вот выдают их за новые. Когда вся правда вылезла наружу, я приехал в автосалон и стал им предъявлять. Так мне в открытую стали угрожать и сказали, что у них все везде куплено, писать куда либо жалобы бессмысленно. И если я начну это делать, то моя машина запросто может сгореть. И я точно знаю что я не единственный пострадавший! Мошенники!!!
Полнейший развод в этом автосалоне это просто жуть!!! На сайте пишут что есть мазда по цене подходящая да еще и со скидкой, звоню в Карат авто, говорят да , мол приезжайте! Вот только как приедешь сразу понимаешь что это всё сивого мерина бред. Ведь тот манагер с которым общался и который брал у меня заявку ,он вообще не работает в самом автосалоне – а это всего лиш рекламный ход. Машины такой о которой договаривались не оказалось, а то что предложили, на порядок дороже! А я с дочкой миллионера не сплю, чтоб баблом кидаться!!! Жалко что мы раньше не почитали отзывы про автосалон! В общем я сюда больше ни ногой, да и друзьям и знакомым всю правду о них расскажу!
Ребята, то что творят в Карат авто, это просто невообразимо. Обманывают как хотят, бедные люди едут из других регионов и нарываются на жестокий развод!!! Я тоже крупно попал, придя в этот автосалон за машиной. Оказывается у них, помимо той цены что указана на сайте, есть еще комиссия дилера, которая составляет 25 процентов от стоимости покупаемого авто. Но менеджеры об этом естественно не говорят и если ты читаешь внимательно все бумаги что тебе дали на подпись, ты это увидишь. Но согласитесь, не все смогут сосредоточиться на чтении документов, когда тебя постоянно отвлекают. Вот и подписывают не глядя, а потом оказывается что авто ты хрен получишь, пока не заплатишь эту комиссию, на возврат своих денег тоже не надейся, их оставят себе в качестве неустойки. И этот отзыв я написал с целью найти ещё пострадавших и написать коллективную жалобу в роспотребнадзор. Пишите в личку!