Адрес: г. Иркутск, Старокузьмихинская улица 71/1
Телефон: 8 (800) 333-79-59
Сайт: https://irkutsk-auto.ru/
АЦ Иркутск на Старокузьмихинская улица 71/1
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Покупая у Ац Иркутск подержанный автомобиль, будьте готовы ко всему, точнее к любому неприятному сюрпризу, или даже нескольким сразу. Каким бы хорошим вам не показался автосалон, по сайту, по отзывам, по общению по телефону и даже по приезду, уверяю вас, что покупка авто с пробегом окажется кидаловом. Хотя я больше всего уверен, что покупка нового автомобиля тоже ничем хорошим не закончится. Мне подсунули машину с серьезными проблемами, о которых старательно умалчивали при сделке. Мало того, что меня конкретно развели на отличное состояние, а немного позже я выяснил, что авто перевертыш, в переваренной крышей и тонной шпаклевки, так еще при постановке на учет я узнал о запрете на регистрацию. Не долго думая, я отправился к дилеру для разрешения создавшейся ситуации, но меня там попросту послали. Менеджер сказал, что меня обо всем предупреждали, поэтому и дешевле продали, а тот факт, что меня все устраивало на момент сделки, подтверждает специальный документ с моей подписью. Всё на этом, дальше конструктивного диалога не случилось, мне также было сказано, что я могу жаловаться куда угодно, доказать всё равно ничего не смогу. Это сволочи, от которых надо держаться на максимальном расстоянии.
Официальный вроде дилер, а в работе Ац Иркутск применяются методы перекупов. Как можно им после такого доверять? Да вообще кому сейчас доверять можно? Если на каждом шагу каждый только и норовит развести и денег поиметь. Смотрел у них машину с пробегом, на словах все отлично, еле добился тест драйва, сто отмазок придумали, лишь бы отказать, но я настоял на своем. Так сразу загорелся чек, сказали что сейчас все исправят, это якобы они аккумулятор снимали и все сбилось, ничего страшного. Меня подкупала стоимость авто, и если в принципе все в порядке, а это мелкая неполадка объяснима и легко устранима, то и правда, что тут страшного. Пока суть да дело, меня уломали на покупку доп гарантии, все таки авто с пробегом, мне еще пригодится, и денег вроде не особо много попросили, 40 тысяч всего, согласился. Все оформили, подписали, уехал. Но домой меня притащили на тросу, ночь уже, обратно ехать не резон, не возле салона же мне ночевать. Утром звоню в автосалон, надеюсь на адекватное общение, хотя сам на срыве, но вместо того, чтобы выслушать меня, принести извинения и предложить нормальное решение проблемы, меня открыто посылают, мол это теперь ваши проблемы, сами их решайте. Я слова не успел вставить, как они отключились. Не стал гадать, сразу обратился к автоюристу, будем разбираться.
Мне не понять в принципе их методы работы и какую цель ац Иркутск преследуют, ТАК обманывая своих клиентов. Приметил авто на офсайте данного дилера, мне подходило всё, включая разумеется стоимость. Поскольку я проживаю в другом городе, мне было важно, чтобы авто полностью соответствовал характеристикам на сайте. Для уточнения я позвонил в автосалон по указанному номеру и пообщался с менеджером по продажам Анатолием, который мне подтвердил наличие авто, его стоимость, комплектацию и цвет. Впереди дальняя дорога, 430 км, и покупка заветного автомобиля, у меня было отличное настроение, но его мне испортили сразу, как только переступил порог этой конторы по разводу. Анатолия я не смог застать на рабочем месте, хоть он мне обещал провести сделку лично, но не это самое обидное. Также в наличии не было и того авто, за которым я проделал свой путь. Мне показали машину абсолютно другой марки, плюс к этому еще и три года как в эксплуатации. Полное несоответствие, ни одного попадания. Я как мог вежливо попросил посмотреть еще раз в компьютере информацию, Анатолий обещал совсем другое, в ответ на меня окрысились и сказали, что они не ошибаются, это я не знаю чего хочу и мешаю работать. Да работайте вы дальше! Только вряд ли такая работа принесет вам прибыль.
Люди, хочу вас предупредить, что не стоит с АЦ Иркутск связываться, иначе потом вас ждет куча проблем. Предварительно я созвонилась с менеджером, чтобы уточнить, является ли информация на сайте правдивой, потому что сравнивая другие автосалоны, уж больно низкие цены, менеджер все подтвердила и рассказала, что мне, как покупателю своей первой машины, предоставляется 10% скидка, это очень привлекло мой интерес и я решила, что буду покупать автомобиль у них. На месте, консультант усердно расхваливал все машины, у меня создалось такое впечатление, что будто от количества проданных автомобилей зависит их зарплата. После того, как я смогла определиться с выбором начали составлять документы. Сначала все было нормально, но когда я обратила внимание на цену, указанную в договоре, я не поняла в чем дело, ведь буквально 20 минут назад, данная машина стоила намного меньше и тем более менеджер сказала, что мне предоставляется скидка, следовательно стоимость должна была снизиться, а не повыситься. Я стала возмущаться и требовать цену со скидкой. На мои высказывания, консультант начал хамить, выставляя меня дурой, типа, лишь лохи могут на такое повестись и не понять, что это обычная замануха для клиентов. Я естественно отказалась от покупки машины. Я была в шоке, где совесть у людей!? Короче говоря, ужас полный, зря потратила на автосалон время и нервы.
Приехал в автосалон на Старокузьмихинскую улицу за покупкой Киа Рио с пробегом всего 10 тысяч км., 2017 года выпуска. Раз я за ней приехал, соответственно был уверен в наличии авто. Меня в этом очень старательно убеждали и таки убедили. И по цене все отлично выходило. Но фактически меня просто развели. Тачки в салоне не было, ее обещали пригнать со склада в ближайшее время, но только после того, как я внесу предоплату. И вы знаете, я повелся. Менегер, общавшийся со мной по телефону, так ловко мне все расписал, и этот, который встретил, точно то же говорил. Но в итоге вышло так, что подержанный Киа Рио обошелся мне немного дешевле нового. Как это не печально, но купить мне его пришлось, потому что совсем не хотелось отдавать им деньги просто так. Но за отказ у них полагается неустойка. Что я хочу сказать, тут хоть умный, хоть дурак, хоть ушлый, хоть простодыра, попасть может каждый. Уж очень умело обрабатывают ребята, как будто специально обучались этому. Не связывайтесь лучше с АЦ Иркутск.
После поездки к ним в АЦ Иркутск у меня остались только негативные впечатления. В очередной раз убедилась, что никому верить нельзя. Обманывают сейчас все, и официалы в том числе. Но эти мошенники впереди всех по разводу. Главное заманить, а там, как в какой-то рекламе “всё равно купят”. Нет, я у них ничего покупать не стала, очень мутно все у них и связываться не хочется. Сам тот факт, что все обещания по телефону ничего не стоят, уже отталкивает. Так и на месте не лучше. Мне пообещали привезти машину со склада только после полной оплаты. Я не повелась, чем разозлила продавца. Он грубым тоном предложил мне тогда купить то, что у них есть в наличии. Но мне совершенно расхотелось покупать у них и я уехала ни с чем, несмотря на то, что проделала путь 400 километров в автосалон. Лучше уж так, чем вляпаться по уши в этом лохотроне
Этот поганый автосалон не заслуживает даже того, чтобы люди обращали на него внимание. Падлы, заманивают народ, а потом норовят
швырнуть каждого и не важно откуда человек приехал, 5 остановок, или 500 километров. Я общался с их му*илой по телефону, сразу сказал, что ехать мне к ним в Иркутск не ближний свет, поэтому хочу точно знать, 100% наличие тачки и ее стоимость. Мне он сказал, что машина стоит перед его глазами и цена будет такая же, что и указанная на сайте. На другой день, когда я стоял уже в АЦ Иркутск, они сказали, что тот му*ила якобы заболел, а машина, за которой я приехал, уже продана. Вот как вообще поступают в такие моменты? Я просто хотел уе*ать тому, кто меня пригласил приехать. С*ка злости столько было! Попытались втюхать мне какое-то дерьмо, я просто их послал. Гон*оны! Слов даже нет!
Благодаря АЦ Иркутск, потратил впустую уйму времени, а так же очень много нервов, так как этот автосалон не исполняет своих обязательств. Тем кто только планирует совершить у них покупку я бы посоветовал поискать другое место, но если вам так уж хочется купить автомобиль именно у них, то знайте, что за те цены что они обещают, вы ничего не купите, это я вам заявляю со 100 процентной гарантией. Ну и конечно тщательно проверяйте все документы которые вам должны выдать, я вот уехал без птс, потому что он якобы еще на заводе и на днях обещали привезти. Так как деваться было некуда, машину я уже получил, не отказываться же от покупки из-за такой мелочи, поверил этим товарищам на слово. Только вот им совершенно плевать на то что они кому то там что то обещают. Уже давно прошло обещанное время, а я так и не могу поставить свою машину на учет в Гибдд, из-за отсутствия самого важного документа. Боролся с ними уже по всякому, но только кормят завтраками, и все. Думаю попытаться обратиться в прокуратуру.
В этот АЦ Иркутск, мы вынуждены были приехать всем семейством, так как ребенка оставить некому, а супруга должна была оформить на себя автокредит. Ехали из соседнего региона, и было довольно не радостно, когда мы услышали, что машину которую для нас забронировали 2 дня назад, кому то продали. По какой причине это произошло, не сказали, даже извинений не принесли. Но зато мастерски стали уговаривать на покупку другой машины. А так как автосалон нам уже предварительно одобрил хорошую сумму, решили не уезжать просто так, а купить что то другое. Изначально планировалась покупка Хендай Солярис, но одобренных денег нам вполне хватало и на Крету, мы выбрали второй вариант. После чего пришлось подождать, пока кредитная организация даст токончательный ответ. Конечно с ребенком было сложно высидеть 4 часа, но мы это сделали. И когда пошли подписывать договор, прочитав его внимательно резко передумали что либо здесь покупать. Потому что вся информация о процентах на кредит и стоимости Креты, которую нам озвучил менеджер, была обманом. На самом деле проценты уже были 16,9, а Хендай стал стоить на 360 тысяч рублей выше. Жалко только деньги на дорогу в автосалон зря потратили.
Приехала к ним в АЦ Иркутск за обещанной Киа Соул со скидкой 10%. В наличии ее не оказалось, вроде как вчера продали, а у сотрудника колл центра не было этой информации. Принесли извинения и предложили оформить Соул под заказ по такой же цене, то есть со скидкой, дабы компенсировать оплошность. Я сдуру согласилась. И что вы думаете? Мне машина пришла позже срока на три недели, что дополнительная нервотрепка. Так еще и скидка куда-то пропала. Они сделали вид, что ни о какой скидке не имеют понятия, а по бумагам она нигде не прошла, только на словах. Вместо этого реальная стоимость машины выросла на 7%. Я пыталась скандалить и добиваться правды, но все бесполезно. Я категорически отказалась от покупки, а мне просто отказали в возврате задатка. И они по сути правы, как это не ужасно звучит. По человечески конечно беспределят, а вот по документам все чисто. Ужассс!
Менеджеров нормальных на работу нанять не могут в автосалон, о каком «качественном сервисе» может идти речь? Я не знаю, никогда раньше не сталкивался с такими ситуациями, а тут сразу какие-то лохотронщики. Скажите мне пожалуйста, это везде сейчас такая ситуация? Как не читаю отзывы, так вечно вижу, что люди жалуются на ту или иную компанию. Как же теперь нормально автомобили покупать? Только, получается, у доверенных людей, в которых ты точно уверен. Вслепую идти – это огромный риск попасть на разводил, которым только твои деньги нужны. Короче, ребята, с этим АЦ Иркутск не связывайтесь, так как тут нормальной консультации вы точно не получите.
Итак, господа. Рассказываю, в чем суть скидок на машины, которые могут показаться вам очень привлекательными в АЦ Иркутск. Сотрудники заявляют, что такие огромные поблажки по цене являются следствием того, что они распродают остатки склада (и не удивляйтесь, что в «остатках» могут оказаться вполне себе новые автомобили). На самом деле таким образом они пытаются замаскировать всякие дефекты у тачек, которые нормальный человек за обычную цену не возьмет. У одних внешние косяки сразу заметны, у других нужно покопаться под капотом, чтобы обнаружить дефект. Но, в любом случае, каждая модель, которую вам будут предлагать по «скидке», является бракованной. Хочу вас предупредить от работы с данным салоном. Это серая организация, которая сбагривает простой хлам. Учитывайте это, когда будете себе автосалон выбирать.
Буду краток. Автосалон Иркутск отстой. Менегеры тупые как дерево. Выбор машин оставляет желать лучшего, как в принципе и все остальное. А на телефоне висят самые обычные разводилы, которым вообще по барабану, что тебе надо, какую тачку, в какой комплектации, и откуда ты собираешься к ним ехать. Скажут то, что ты захочешь услышать, потому что для них главная задача заманить тебя в салон, а вовсе не предоставить тебе достоверную информацию. Я там был, сам убедился, что у них просто тупой развод и ничего больше. Машину, которую вам клятвенно обещали по телефону, вы там вряд ли найдете, как и того чувака, который вам всё это назвездел. Цен низких там нет и близко! У них даже автохлам по нереальным ценам пихают. Я не стал там ничего покупать и вам советую. Даже не думайте с ними связываться, еще и швырнуть на деньги могут.
В договорах в АЦ Иркутск явно какая-то дичь происходит. То модель не ту укажут, то в данных клиента ошибутся. Мой друг пытался тут оформиться, так сказал, что, прочитав документ, который ему на подпись подсунули, обнаружил, что в графе о модели авто стояла совсем другая тачка, а не та, которую он выбрал. Тут явный намек на подмену информации в угоду салону. Другим я такое объяснить не могу. Автосалон просто пытается подпихнуть старые и древние тачки по цене новеньких авто. И не удивлюсь, если при проверке выяснится, что те автомобили, которые они продают, побывали у десятка владельцев, причем, попали еще в аварии. Короче, если собрались тачку брать, отправляйтесь сразу к официальному дилеру. Там у вас хотя бы гарантия будет, что др*чь всякую не подсунут, а этот автосалон просто хрень несет, посмотрите какие у них отзывы.