Автосалон Гросс Моторс отзывы
Адрес: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 53
Телефон: +7 (845) 274-66-76
Сайт: https://gross-motors64.ru/
Адрес: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, д. 53
Телефон: +7 (845) 274-66-76
Сайт: https://gross-motors64.ru/
Не связывайтесь с Гросс Моторс. В любом случае вас обманут.
Они предлагали купить автомобиль по очень выгодной цене. Я сравнивала с другими салонами, выходило дешевле в среднем тысяч на 80. Для меня это деньги, поэтому я решила к ним ехать. Но перед этим почитала отзывы, они были разные, как хорошие так и негативные. Ну в хороших понятное дело все всем довольны, а в негативных в основном призывали внимательно читать договор. Так вот я, прежде чем подписывать, изучила каждый документ досканально. Стоимость была прописана та, что значилась на ценнике, ни о каких дополнительных услугах и опциях сказано не было. Я внесла предоплату , оплатила 15000 предпродажную подготовку. Но когда мне показали окончательный договор я была просто в ужасе, так как реальная стоимость автомобиля стала дороже на 180000. Я конечно же устроила скандал и стала требовать вернуть мне мои деньги. Они мне их вернули, только вычли оттуда 10% от окончательной стоимости автомобиля, за необоснованный отказ от покупки. Также не вернули мне 15000, которые я отдала за предпродажную подготовку. Итого я ни за что ни про что оставила в салоне почти 90000! Так что я хочу сказать, как бы вы не надеялись на то, что вы владеете ситуацией, вас все равно обманут. Хоть вы наизусть тот договор выучите, они по любому все сделают так, чтобы с вас поиметь. И поверьте моим словам, у них это получится, автосалон в этом профи!
Абсолютный обман в Гросс моторс! Менеджер по продажам Виктория, фамилию к сожалению не запомнила, в телефонном общении говорила, что я сделала правильный выбор, что обратилась именно к ним в автосалон, потому что они предлагают самые выгодные условия в городе. Обещала, что будет низкая процентная ставка, и если я буду брать автомобиль в кредит, то и скидка будет 15%. Но по приезду к ним я Викторию так и не дождалась, она даже не соизволила выйти, сказала, что в данный момент занимается другим клиентом. Не знаю каким правда, так как кроме меня в зале были еще два клиента и с ними работали менеджеры — мужчины. Но главное не в этом, а том, что реальная процентная ставка у них 28%. Мне удалось это увидеть совершенно случайно. Кредитный специалист ловко работает руками, будто фокусник, и когда дает подписывать договор, во первых отвлекает, а во вторых прикрывает рукой то, что клиент не должен увидеть. А я увидела! Я была просто в шоке! Это насколько нужно быть жестокими и бесчеловечными, чтобы так обманывать людей? У меня в голове не укладывается! Я никогда в жизни больше не приеду к ним, какие бы выгодные предложения они не обещали.
НА*Б НЕОБЫКНОВЕННЫЙ!!! В общем, выбрали в Гросс моторс Рено Сандеро за 420 000 рублей, на сайте оставили данные на автокредит. Всю неделю нас доставали звонками, типа кредит одобрен, когда вас ждать? Договорились что мы приедем в автосалон во вторник. Каждый раз когда менеджеры звонили, мы спрашивали точно ли данная машина имеется в наличии, отвечали, разумеется есть, мы ее даже забронировали и ждем вас на подписание договора.Мы с супругой собираемся и едем в автосалон, приезжаем к открытию и нам сообщают что автомобиль вчера вечером продали и начинают уговаривать купить авто совершенно другой ценовой категории, естественно дороже. Также оказалось что всю процедуру оформления кредита надо проходить заново, никакого одобрения нет, все это обман. В общем уехали оттуда с испорченным настроением, и абсолютно до сих не можем понять, почему этот дилер вообще позволяет себе настолько ох*евшее отношение к клиентам????
Зачем так нагло обманывать людей? Неужели не понимают что в нынешнее время все делятся своими отзывами в интернете. Я тоже перед тем как ехать в Гросс моторс прочитал про них много интересного, но подумал что лучше один раз увидеть,чем сто услышать, и отправился в автосалон. А там,все как и пишут,сплошной лохотрон! Цены, о них наверное не сказал только ленивый, что реальная стоимость автомобиля выходит намного дороже,чем та что указана на сайте. Но люди видимо до сих пор продолжают им верить, иначе откуда столько гневных отзывов. Еще меня смутил персонал, нет единой униформы, одет кто во что хочет,сложно опознать кто менеджер,а кто простой посетитель, бейджики я не наблюдал. Хотел задать пару вопросов сотруднику,но он сказал подождите я пока занят сейчас отправлю к вам другого парня.Никого я так и не дождался, в общем ушел убедившись что все что говорят о них,правда.
А я купил у них в Гросс моторс проверенный автомобиль с пробегом, но в отличном состоянии. В этом меня убеждал менеджер по продажам Александр, очень хотелось бы выловить его и в глаза его бесстыжие посмотреть. По документам машина и правда была нормальная, не битая, результаты ТО и диагностики тоже говорили о ее хорошем техническом состоянии. но я примерно понял теперь, как штампуют у них там эти документы. Через два дня буквально полетела коробка передач, а это не самый дешевый ремонт, как вы догадываетесь. Памятуя о том, что мне на коробку давали гарантию, я первым делом отправился в автосалон, на Песчано-Уметскую, 53, продавшему мне проблемную машину. Так эти сволочи нагло признали мой случай не гарантийным и отказались ремонтировать. Только за свой счет. Боюсь предположить, что проявившаяся проблема далеко не единственная и мне теперь придется на бесконечные ремонты только и работать. Судите сами, ребята, я советовать ничего не буду, но задуматься все же надо.
По поводу порядочности гросс моторс у меня возникло очень много вопросов. Если они называют себя официалами, то почему используют такие дешевые схемы развода? (Ну да, конечно, официалы должны применять схемы развода покруче)) Нет, просто “утром деньги, вечером стулья” уже по-моему не работает. Например, мне они предложили оплатить 30% от стоимости и подождать пару часов, пока Хендай Солярис пригонят со склада. А если учесть, что машина подержанная, и если обратить внимание на пункт о неустойке за отказ от покупки, то вырисовывается вполне понятный итог. Подсунут фиг знает что, а покупать придется, или дарить салону приличную сумму денег. Схема хоть и избитая временем, но все-таки действенная. Потому что 5 из 10 все равно купятся на низкую цену и согласятся на их условия. Это не официалы. Я против таких мошенников, как этот автосалон.
Меня очень удивляет, когда люди называют всякий бычий автосалон «лучшим дилером на рынке». Б@ять, уважаемые, в каком месте он лучший? Продает дешевые и качественные тачки? Нет. Предлагает выгодные кредиты под небольшой процент? Нет. Имеет хорошее отношение к клиентам? Тоже нет, везде НЕТ. А есть тут только: неуважение к посетителям, грабежные кредиты под 15-20 процентов годовых и отвратительные машины. Я бы вам посоветовал перед тем, как ехать в Гросс моторс оставлять, хотя бы в вопросе разобраться более детально. А то вам, видимо, впарили убитую развалину какую-то, а вы радуетесь, так как «сэкономить» получилось. Посмотрим, как вы через месяцок запоете, когда первый раз мастерскую посетите.
Гросс моторс -барахолка обычная. Торгуют подержанными тачками. Никаких нормальных вариантов нет, только бэу. Если вас такое устраивает, милости просим. Всем остальным НОРМАЛЬНЫМ людям тут делать нечего. Бабки просят большие, не обосновывая свои требования. Просто НАДО и все тут. Не советую покупать. Если торгуют кучей брендов, значит дерьмо, а не автосалон. Или хотя бы надо не называть себя ЛУЧШИМ САЛОНОМ. Тогда и запросов к вам будет не так много. А так, раз взялись. Получайте. Не советую рисковать, лучше к официальному дилеру конкретного бренда обратиться. Там гарантия, не такие огромные наценки. В общем, решайте сами.
Чтобы вам доставили заказанный автомобиль в Гросс моторс, вы должны внести в качестве предоплаты в автосалон почти 15-20 процентов от стоимости машины. Это с каких таких времен такие идиотские условия стали диктовать?? Как нормальный человек будет настолько рисковать своими деньгами, что захочет их отдать за товар, который даже в глаза не видел? Не говоря уже о тест-драйве банальном, который мастхэв сразу перед покупкой. В общем, не знаю я, ребята, как вы, а лично я таким требованиям сразу минус ставлю. Автосалон не рекомендую, не известно, что у руководителя на уме. Кидалово скорее всего, других вариантов я не вижу.
Побывала я у них в Гросс моторс, надо сказать впечатлили…Правда впечатления остались только негативные, но запомню я их надолго. В первую очередь это поведение менеджеров и их отношение к клиентам. Ощущение такое, будто пришла к ним милостыню просить. Сначала никак не реагировали, а когда наконец-то соизволили отвлечься от общения между собой, пожалела что обратила на себя внимание и вообще в автосалон зашла. Подошел ко мне один, с недовольной рожей, типа чё надо. Ты, козлина, выполняй свою работу как положено, тебе за это деньги платят! Ни один продавец себя так не ведет. А здесь деньги не малые крутятся, чё надо. Что касается машин, их там очень мало, а те что заявлены на сайте, вроде как находятся на складе. Но мне с трудом в это верится. Да и обещают доставить нужную только после предоплаты. А это ни в какие ворота не лезет. Оплатить неизвестно что, а потом добиваться возврата денег. Если такое отношение клиентам прямо с порога, то что можно ждать дальше. Кроме негатива у меня никаких эмоций относительно автосалона нет.
У Гросс моторс все обещания только на словах. После предоплаты всё кардинально меняется. Нужно было брать письменное подтверждение каждого слова. Мне например пообещали скидку 15% на автомобиль стоимостью 799 тысяч. Три года гарантийного обслуживания. Подарки: комплект зимней резины, навигатор и фирменный коврики. На всё это я в общем-то и купился. Но к моменту полной оплаты вылезло столько неприятных сюрпризов, что и вспоминать не хочется. Оказалось что скидка распространяется только на покупку автомобиля в кредит. За гарантийное обслуживание нужно платить отдельно. И самый поганый момент, в случае отказа от покупки с меня вычтут неустойку. Меня это очень взбесило, я высказал им всё что думаю, но всё же купил автомобиль. Дома уже вспомнил об обещанных подарках, заглянул в багажник, а там даже запаски не было, эти сволочи не то что подарки положили, как обещали, они даже вытащили то, что там должно было лежать. Позвонил в автосалон, а мне менеджер сказал, что ничего не знает, они всё положили. Уроды? Несомненно!
Я уже писал до этого про Гросс моторс, и еще напишу. Этот автосалон разводит людей по черному. Причисляют себя к официальным дилерам, но таковыми на самом деле не являются. После моего негативного отзыва добавилось еще больше сотни! Люди! Куда вы лезете? Вам что, мало того что уже сколько людей попались, вы на себе испытать хотите? Поймите уже наконец, кроме развода вас там ничего не ждет!!! Эти мошенники специально размещают лживую рекламу. А работнички контактного центра говорят вам то, что вам хочется услышать. По приезду же вы обязательно нарветесь на развод, порой и жестокий. Перестаньте надеяться на русский авось, не будет вам там автомобиля по низкой стоимости. На нас только наживается обманным путем. Запомните, этот автосалон только разводит и ничего больше!!!
Никогда больше не буду доверять отзывам в интернете. Точнее, тем, в которых все так прекрасно и чудесно. По рекомендации из сети решил обратиться в Гросс моторс, так как была инфа, что там огромные скидки на машины. Я зашел к ним на сайт, подобрал для себя оптимальный (как я тогда считал) вариант и поехал на следующий день. Когда переступил порог автосалона, ко мне сразу же подбежал работник и спросил, чем может помочь. Я сообщил, что делал бронь на сайте на Опель. Он почекал по компу, но информации о моем заказе не нашел. Спрашивается, накой черт тогда делать на сайте такую функцию? Стал заново все рассказывать, что мне нужно. И мне сказали, что такой машины в наличии нет (продали, мол, два дня назад последнюю модель). Вот такие дела. Дерьмовый автосалон, в жизни больше таким не поверю!
Зла не хватает! Приехала сегодня в Гросс моторс, собиралась сдать свою шкоду Рапид по трейдин и поменять ее на мицубиши лансер. По всем предварительным договоренностям получалось так, что доплатить я должна буду в пределах 250 000, не больше. Но когда приехала в автосалон, то сначала полтора часа прождала оценщика, а потом выслушала предложение они готовы выкупить у меня мою машину аж за 120 000! Такой цены я ну никак не ожидала, и какой надо быть дурой вообще чтобы согласиться??? Конечно, я отказалась. Да, а еще мицубиши мне никто не показал изначально, и когда я попросила консультанта это сделать, то тот сначала вообще мне отказал, мотивируя тем что я типа сама сорвала сделку. Я ему объясняю машину я могу продать сама за большую сумму. Но ваш лансер я не отказывалась покупать! В итоге он мне нехотя так сообщил что сейчас его в наличии нет, нужно заказ оформлять. Представляете!!!! То есть я отдала бы сначала свою машину за какие-то несчастные копейки, а потом бы еще и узнала в добавок ко всему, что той модели, за которой я ехала просто нет! Рекомендую держаться подальше от этих сволочей, не то обманут!
Я очень долго пытался накопить деньги на машину, но у меня никак не выходило накопить нужную сумму. Какие-то деньги были, но их не хватало на тот автомобиль который я хочу. Долго думал и решил, что копить на буду, а лучше возьму автомобиль в кредит. Такие возможности были только в автосалонах такого типа. Просмотрел несколько вариантов и нашёл сайт Гросс моторс. Внимательно изучил кредитные условия. Меня устраивало все. Неделю я смотрел ассортимент и созванивался напрямую с ними. Договорился, что приеду. Когда приехал мнение немного изменилось. Если на сайте был все красиво и удобно, то в жизни все с точностью да наоборот. Не стал заострять на этом внимание, так как меня в первую очередь интересовал автомобиль. Когда оформляли кредит почему-то ставка, которую я ранее оговаривал по телефону выросла на 5 процентов, что существенно меняет стоимость автомобиля. Также возникли проблемы со страхованием. Мне убедительно порекомендовали купить страховки, в таком случае, по словам сотрудников, кредит одобрят с большей вероятностью. Я, конечно, как и любой понимающий в этом хоть немного человек, отказался от всех этих вещей, после мне стали в приказном тоне говорить чтобы я купил эти страховки. Решили сделать из меня дурака. Мало того что ставка выросла, так ещё и какую-то хрень пытаются втюхать. Короче, худший автосалон. Оценка 1/10.
Я давно хотел купить Хендай Солярис! И вчера случайно нашел рекламу одного хорошего дилерского центра. Ну это я думал что он хороший. На машину которую я хотел, в принципе неплохая цена. Ознакомившись со всеми акциями и подарками, я решил что автосалон мне подходит. Хотелось автомобиль именно синего цвета! Звоню в автосалон спрашиваю есть ли он в наличии? Мне ответили да! И уже сегодня я мчался за новеньким авто. Приезжаю туда и сотрудники этого злосчастного автосалона говорят что Солярис стоит на складе и надо отдать 300 тысяч задатка, что бы его пригнали. Я так и сделал, после чего услышал что авто сломано и предложили выбрать что то другое. Я разозлился и попросил вернуть предоплату на что они ответили:что вернуть они не могут! Либо брать другую машину, либо оформлять заказ, который может быть исполнен в течении 10 дней, но это не точные сроки. Ну или деньги остаются автосалону. Моему возмущению нет предела, так как предоплата была в половину стоимости машины. Пришлось брать Ладу Гранту. Езжу на этой машине с большим осадком в душе, им лишь бы продать, а на желание клиента наплевать! Никому Гросс моторс не посоветую!
Умудрился же я обратиться к Гросс моторс для покупки автомобиля. Планировал управится в течении дня, а вечером уехать домой, но вынужден был снимать квартиру и торчать там долгих четыре дня, в ожидании когда смогу получить машину. Так как приехал к ним в автосалон из другого региона. А все потому что повелся на заманчивое предложение стать владельцем Рено Аркана, за 890 тысяч рублей. Но реальность оказалась другой, такая дешевая стоимость всего лишь развод. Такая стоимость это за нулевую комплектацию, которых в принципе не существует. Правда сообщили об этом слишком поздно, когда я уже заплатил по пред договору. И теперь не смогу получить Аркану, пока не оплачу установку дополнительного оборудования. Вот лохотрон!!! Ну что делать, выложил им требуемую сумму. А иначе никак. Нафига я вообще с ними связался. Лучше бы у себя в Ульяновске купил точно такую же машину, за те же деньги и не морочил себе голову.
Гросс моторс сделан для развода доверчивых лошков. Слава богу, что я предварительно решил поинтересоваться документацией, а то попал бы на крупные бабки. Договор мне долго не хотели давать на оценку. Говорили, что все это сложно и типа их порядками не предусмотрено. Но я на своем настоял, так как привык заранее все оценивать перед тем, как разговор о цене заводить. Оказалось, что в документах у них марка машины, комплектация и цена проставляют ВРУЧНУЮ. То есть вы никак не застрахованы от того, что менеджеры просто поставят другую цифру, и тогда вам придется переплачивать в несколько раз. Конечно, об этом вам никто не скажет, все написано мелким шрифтом. Явно работают недобросовестно, проблема на проблеме. Я бы тут машину ни за какие ковришки не стал покупать, бортанут и не почешутся, автосалон просто лоховской!
ЛЮДИ!!! Не обращайтесь в Гросс Моторс для покупки автомобиля в КРЕДИТ!!!
Мы купили там кашкай, в кредит, как приехали домой ахнули: менеджер которая с банками работает у них, обещала все совсем по другому, а тут: страховка жизни, работы, еще чего то там, все мелким шрифтом прописали в договоре, переплата такая, что можно было бы две машины купить. Вернулись в автосалон, расторгнуть договор, не тут то было — нельзя говорят. И похрен им все, законы не писаны, говорю товар же не получали, еще имеем право. Хорошо но часть процентов по кредиту нужно будет оплатить — говорит. Да как это мать вашу???? надули с кредитом, автомобиль не забирали, еще и часть процентов им заплати. ЗА ЧТО????? Бодались с ними бодались, в итоге кое как расторгли договор, в банке справку на всякий случай запросил, вроде все ок. ТВАРИ!!!
Никогда слышите,никогда не берите авто в гросс моторс , так как там работают обманщики которые хотят только развести вас с приобретением авто потому что у них якобы нет авто и они их заказывают а на самом деле они просто все скидывают все на поставщиков,сейчас я вам расскажу. Я хотел брать машину, искал долго , но потом когда увидел этот автосалон, решил зайти,там было написано хорошие скидки, отличное качество. Зашел к ним и сказал что купить у них Датсун ми-До они говорили что все в наличии хотите выбирайте и договоримся . На следующий день я приехал к ним в автосалон оформлять покупку,но они сказали что авто нет в наличии я сказал как так вы ведь сказали что все в наличии , но они и ответили вчера купили авто . Ну они предложили заказать авто но только я должен совершить предоплату а я согласился все оформили, но машину так и не отдавали, а стали втюхивать совсем другие! Конечно я стал отказываться, когда узнал что я должен еще добавить им кругленькую сумму, а если я откажусь от покупки, то должен буду вернуть неустойку в размере 150 тыс.Так и пришлось отдать деньги этим долба@бам
Я безумно разочарован обращением в Гросс Моторс, крайне непорядочные ребята. Устроили у себя там лохотрон с ценами и их абсолютно не волнует то что люди приезжают из других городов, тратя деньги на дорогу. А там обнаруживают что на самом деле автосалон торгует довольно дорогими автомобилями. Лично я приехал в Саратов из солнечного Ростова повелся на то что и дорогу оплатят и смогу купить новую машину с хорошей скидкой. Меня конечно уговаривали не уезжать с пустыми руками, и взять кредит на недостающую сумму, но только зачем мне лишний геморрой,когда я и у себя в городе прекрасно могу это сделать.Вообщем кто хочет купить хорошее новое авто, вам явно не сюда.
Обещают индивидуальный подход к каждому клиенту, так и есть, разводят каждого индивидуально. Вот на это Гросс моторс мастера. А если серьезно, то контора отстойная. Развод и кидалово на каждом шагу. Цены совершенно не совпадают с теми, что заявлены на сайте. Машин в салоне толком то и нет. Стоят несколько, в основном бэушки, и штук пять вроде бы новых. А так, про какую машину не спроси, которая вызвала интерес на сайте, ее в зале нет, но есть на каком-то сомнительном складе. Потому что самому туда съездить и посмотреть нельзя, но можно сначала внести предоплату и тогда тебе в течении часа пригонят нужную машину. Для меня такое предложение показалось не убедительным и попахивало явным разводом. Я предложил дождаться, пока машину привезут с их секретного склада), а потом уже рассчитаться за нее, если не возникнет проблем. Но от моего предложения отказались, сказав что они так не работают. Пока я находился там, несколько клиентов все-таки купились на их сомнительное предложение, внесли предоплату и остались в ожидании машин. Часа через два я проезжал мимо салона, и мне стало интересно, дождались клиенты своих машин или нет. А то может быть зря я усомнился в честности и порядочности дилера. Представляете, не дождались, так и сидели, как на иголках, привезут, не привезут. Один из них, по рассказам очевидцев, уже покинул салон со скандалом, потеряв при этом 10% от стоимости машины. Так что я не ошибся! Стремное заведение. Не советую автосалон.
Приехал в автосалон,хотел взять Ладу Гранта в кредит под небольшой процент. Но видимо работать честно и порядочно это не то что умеет Гросс Моторс, их девиз — Обман и Лохотрон,наш лучший компаньон. Нет никакой порядочности у людей, прошу показать автомобиль,который хочу приобрести, так в ответ говорят что надо сначала получить одобрение банка. Окей, иду и подаю заявку, жду 2.5 часа получаю одобрение и снова требую осмотра машины, так теперь слышу в ответ что вы пока подпишите кредитный договор,а мы в это время подгоним вашу Ладу, что то мне не понравился такой вариант. Но на всякий случай иду к специалистам и уточняю, под какой вообще процент я получил одобрение. Ответ меня развеселил под 28,9. Неужели у меня на лбу написано лох, чтобы согласиться на эти условия.
Вводят клиента в заблуждение в Гросс моторс, в большинстве вопросом умалчивают истину. Этим и пользуются, что не подозревающий ни о каком-либо подвохе с их стороны клиент, спокойно соглашается на все предложенные условия в письменном виде. Потом, манипулируя подписанным документом, в буквальном смысле, грабят его. А иначе не назовешь. Как, например со мной, стоимость автомобиля изначально была указана 680 000 рублей, на этом и договорились. Уточнил еще у менеджера, на всякий случай, чтобы быть полностью уверенным, не изменится ли цена, ответили, что точно не изменится. А вот если подумать, мне кому верить? Естественно я спрашиваю продавца, он мне называет стоимость, я ему верю. Как по другому? В любом магазине, есть цена товара, если что-то не знаешь, спрашиваешь у консультанта, и этого достаточно. Здесь же все настроено на развод. Говорят одно, на деле совершенно другое. Выбранный мною автомобиль стоил уже 770000, на все вопросы по этому поводу давали один ответ, читайте договор. В договоре об этом упоминается мелким шрифтом и где-то в середине. И еще говорится об уплате неустойки за отказ от покупки. Хитрые сволочи. Так не делается! Купил я этот автомобиль, но сам к ним в автосалон больше никогда не обращусь и вам не советую.
Лохотрон голимый Гросс моторс! Где такое видано, чтобы с покупателя требовали сначала оплатить автомобиль, а потом только давали его посмотреть, проверить. Вот он, в салоне стоит, а мне только издалека дают на него посмотреть. Ни под капот заглянуть, ни в салон, ни завести нельзя, даже документы на него не дают посмотреть. Только после предоплаты. Это что-то из ряда вон выходящее. По моему мнению так ведут себя только в тех случаях, если есть что скрывать. Либо серьезные неисправности у автомобиля, либо какие-то проблемы с документами. А возможно и то и другое. Если я в дальнейшем откажусь его покупать, то с меня возьмут 10% за необоснованный отказ. Для меня то он вполне обоснованный, но вот доказать я ничего не смогу. Раз я внесу в автосалон предоплату и подпишу предворительный договор, тем самым я дам согласие на то, что меня автомобиль вполне устраивает. Нет, ребята, это развод, самый что ни на есть натуральный. Какую бы стоимость они перед вами не рисовали, не ведитесь.
Автосалон ужасный. Развод от начала и до конца в Гросс моторс. Но все делается настолько деликатно, что клиент до последнего момента и предположить не может, насколько серьезно он попал. Приезжаешь за автомобилем, встречают вежливые менеджеры, показывают, рассказывают. Цена устраивает. Все замечательно. Решаешь покупать. Далее все необходимые формальности. 10 000 оплачиваешь за предпродажную подготовку, не очень нравится конечно этот момент, ну да ладно. Оплачиваешь покупку и ни о чем плохом не подозревая, стоишь в ожидании своего автомобиля. Проходит полчаса, час, полтора, уже начинаешь немного нервничать, че за фигня. Через два часа спрашиваешь менеджера, почему так долго не отдают автомобиль и он тебе с невозмутимым взглядом отвечает: так вы же его еще не оплатили. В смысле? Как? Смотришь на чек, а там написано, что 428000 — это предоплата. Епта, заглядываешь в договор и видишь, что окончательная стоимость автомобиля 650000. Сразу же эмоции, шум, скандал, типа мне это не дано, верните мои деньги. Отвечают: да без проблем, только за минусом 10% от полной стоимости, за отказ от покупки. Вот так!!! А дальше выбирай, что тебе больше нравится, подарить салону 75000 и уехать ни с чем, или же заплатить еще 200 с лишним тысяч и уехать на автомобиле, который бы ты в любом другом ДЦ купил гораздо дешевле. Не суйтесь в это кидальное место, без проблем не обойдется.
После того как я побывал в Гросс Моторс, я сделал вывод, что им главное заманить к себе клиентов с деньгами, а дальше как пойдёт.По телефону мне твердили, что авто есть в наличии, что цена не изменется, что вернут мне деньги за билет на поезд, а на обратный путь полностью оплатят затраты на бензин, и финальным аккордом была зимняя резина в подарок. Условия просто шикарные. Но на самом деле ничего из того что они клятвенно обещали, я так и не получил. Абсолютно!!! Зато потерял ого-го сколько!!За автомобиль нужно было сперва внести предоплату, после этого они обещали привезти его в автосалон. Они дали этому вполне четкое объяснение, поэтому я без сомнения согласился. Дальше был целый день ожидания. Всё было настолько противно что ни вспоминать, ни описывать нет ни малейшего желания. Скажу только что мне пришлось домой возвращаться поездом, с утраченной предоплатой и поганым настроением. Совет всем, кто хочет ехать к ним за автомобилем — Не делайте этого!!! Будете очень жалеть!!!
Глубоко сочувствую тем бедолагам, которые имели неосторожность связаться с этими наглыми мошенниками Гросс Моторс. Я вчера чуть не попала в их ловушку. Благо голова включилась вовремя. Хотела взять авто в кредит. Отправили заявку в несколько банков. Далее бесконечные часы ожидание. Потом позвонили с банка, кредит одобрили под 4,9%. Расчитали ежемесячный платёж, на 9000 рублей, платить 5 лет, вполне нормально. Потом всё время разные менеджеры приносили на подпись разные документы, и каждый из них уверял, что это просто формальности. В одной из многочисленных бумаг я заметила странные цифры, я чуть не подписала соглашение на доп оборудование по космической цене, почти стоимость авто! и проценты по кредиту значились 29%.!!! Вот из такого водоворота документов, от которого голова кружится, и выходит потом баснословная стоимость машины. Я прекратила этот балаган, сказала что больше не нуждаюсь в услугах жуликов. Так они ещё не хотели мне паспорт отдавать, пока я полицию не стала вызывать. Беспредел!!!!!!А менеджерам я сказала, чтобы они вспомнили закон бумеранга. Так нельзя с людьми поступать, автосалон еще обязательно припомнит мои слова!
Мне для работы очень нужна была машина. Срочно! Я пробежалась по сайтам, наткнулась на сайт этого Гросс моторс, вроде бы официальный дилер, и что немаловажно было для меня в тот момент, они предлагали автокредит по очень низкой процентной ставке 3,6% годовых. К ним я и отправилась, как выяснилось позже, на свою голову.
Автомобиль выбрали быстро, стоимость была вполне приемлема. Заплатила первоначальный взнос. Кредит одобрили несколько банков. Выбрали с наименьшей процентной ставкой, 8%. Почему ни один не предложил обещанные 3,6%. Ну да ладно, не смертельно, подумала я, да и время поджимало.
Всё это длилось часов семь наверное, я вся на нервах, издёргалась. А они всё носят и носят какие-то бумаги, подпишите то здесь, то вот здесь.
А в итоге я чуть не упала со стула! Проценты вдруг выросли до 31%!!!
По предворительным расчётам я должна была платить по 7 465 рублей, это было для меня реально, с чем я в общем то и согласилась. А теперь моя подпись давала согласие на то, что я буду платить 27 465 рублей в месяц на 5 лет!!!!!!
Ну вот как это назвать? Лохотрон? Развод? Мошенничество?
Да хоть как не называй, а платить мне всё равно придётся.
Даже не суйтесь в автосалон к этим бессовестным аферистам.
Потратили кучу времени на этих официальных брехунов в Гросс моторс.
Хорошо хоть ума хватило ничего у них не подписать и не оплатить. А навязывали прям в наглую.
Предложенных на сайте машин в салоне нет. Предлагают выбирать из того что у них имеется.Сначала озвучивают приемлимую цену, а потом внагляк впихивают туда же доп оборудование, которое в принципе на фиг не нужно. А без этого машину не продают. Да и если такую же ерунду как их допы брать на авторынке, то в несколько раз дешевле выйдет. И самое смешное, они и подарочки обещенные тоже к стоимости добавляют.
А если понимают, что клиент никак не ведётся, то могут и прямым текстом послать куда подальше.
Ужасный автосалон, хитровые@аные менеджеры. Оценка -1.
Хотел бы я написать что-то хорошее о Гросс моторс но, к сожалению, кроме негатива ничего не будет. Что тут сказать, сами виноваты, что ведете подобную политику обмана клиентов. Предварительно по телефону предоставляют лживую информацию по поводу ценников и наличия моделей в автосалоне. Когда приезжаешь на место, то тебе говорят, что автомобиль, который заказывался через сайт (или по телефону) отсутствует (его продали, угнали, убили в хлам). Но вы можете посмотреть другие товары, которые будут гарантированно дороже. Сравнил ценники в реальности и на сайте – разница практически в половину. Выходит, что обманывают? Верно? Вот такой отзыв, уважаемые пользователи, думайте долго перед тем, как в автосалон обращаться.
Нормальных автосалонов неверное уже и не осталось. Везде сплошной обман. А Гросс Моторс — первый в рейтинге лохотронщиков. Судя по отзывам ни один клиент не ушёл от них не обманутым. Только к сожелению отзывы я эти нашла уже после того как меня жестоко обманули в этом автосалоне.
Я прекрасно понимала, что не стоит расчитывать на стопроцентную честность и порядочность. Но что бы до такой степени…!
Купила я у них новый ниссан, проблем при оформлении никаких не возникло. Я всё думала, что будет какой-нибудь подвох с окончательной стоимаостью автомобиля, нет, как и договаривались. Я давольная, подписала все документы и уехала из салона на своей новой (во всех смыслах этого слова, как я думала) машине. Через неделю укатила к своей подруге в Казань. Похвасталась перед ней своей обновкой. А у неё муж свой автосервис держит, и естественно сам в машинах отлично разбирается. Когда он с точки зрения профессионала оценил мою машину, спросил меня, как это моя машина ещё смогла такое расстояние проехать и не рассыпаться, она вся битая и еле прихвачена, о чем автосалон конечно знал. После его заключения сказать что я была в шоке, это ничего не сказать.
А меня в Гросс моторс нае*али при подписании договора. Они реально допечатали туда ещё несколько пунктов, потому что я весь договор перечитал внимательно три раза, не было там этого охрененно дорогого дополнительного оборудования, половина из которого на фиг никому не надо. И цена в итоге выросла на 280 тыщ. А под всем этим я подписался выходит заранее. На самом деле тачку напичкали дешёвой китайской х*йнёй, которая стоит в разы дешевле. Например видеорегистратор по документам мне поставили за 24 тыщи, а когда я загугулил по фотке, его реальная цена 2700. И всё остальное барахло примерно с такой же разницей. Просто ауеть можно! На хрен мне всё это спрашивается нужно. Говорят, вот ваша подпись, вы сами дали на это согласие. Когда я вам его давал? Сволочи. Дерьмо автосалон! не ходите туда!
Не знаю как этот Гросс Моторс держится еще на рынке с таким отношением к клиентам. В этот автосалон я заехала неслучайно, увидела сайт в интернете. И на каждом шагу меня ждал обман и разочарование, начиная от процентной ставки по кредиту, заканчивая комплектацией. Везде обман! А сотрудники врут прямо в глаза! Говорят что нет у них автомобилей в базовой комплектации, что кредиты в банке выдают только со ставкой более 50%. Банк же в свою очередь хочет кредит оформить со страхованием жизни и здоровья, и сотрудник банка уверяет что это обязательное условие. Вообщем, посчитали мы и вышла нам переплата более трехсот тысяч. У меня слов не было, где они видели такие переплаты. Ушла я с этого автосалона ни с чем, а автомобиль купила подержанный, взяв денежный кредит
Решил по трейд — ин поменять свою старую(2015 года) Таёту Кароллу на новую Камри с доплатой. Позвонил в этот автосалон, менеджер в красках расписал выгодный обмен, про скидку на допы и страховку, пообещал даже помочь с быстрым оформлением в ГИБДД. На следующий день я пригнал в Гросс Моторс свою машину, её посмотрели, и оценили в 500 тысяч рублей. Чтож, не плохо. Я им отдал документы, ключи. Пообещали оформить за день. К вечеру я подъехал и тут они мне сообщили, что при тщательном осмотре увидели , что коробка передач накрылась совсем и нужно либо заменить на новую это приблизительно 150 тысяч или снизить цену на эту сумму.Я охренел, конечно, неделю назад к другу в сервис её заганял, всё нормально, проблем с коробкой не было. Это развод!!! Забрал машину, обложил их матом и уехал домой. Этому салону не верьте!
Пожалуй, я тоже выскажусь по поводу этого дрянного Гросс Моторс. Вы, господа, не обращайте внимание на их вывески по всему городу. Рекламы полно и в интернете, но все в ней практически на 100% состоит из вранья. Из правды там только адрес, да и то ненадолго. Просто господ явно спихнут, так как с каждым днем у них машин все меньше, а обстановка в салоне становится все более какой-то удручающей. Появляется запустение. Знаете, такое бывает чувство в местах, за которыми совсем не ухаживают. Вечный срач начинается, так тут то же самое. Просто начальству, видимо, совсем плевать, что с их конторой будет…Они высасывают из нее последние соки, а потом благополучно закроются и что-нибудь новое начнут…А пострадаем мы, простые люди. И я призываю вас бойкотировать этот автосалон и не покупаться на их дешевую рекламу!
Отправляемся с супругой в ментовку писать заявление на этих уродов из Гросс моторс. Вместе с нами будет еще 3 человека, с которыми мы предварительно договорились по почте. Они тоже относятся к числу клиентов, которых этот автосалон чуть ли на бабки не кинула. Реально мошенники у нас работают, от нормального салона там даже названия нет! Правда, у нас с доказательствами так себе…Но планируем провернуть одно мероприятие, которое, если выгорит, то позволит нам окончательно прикрыть эту шарагу. Раскрывать все карты здесь не буду, пишите, если хотите, то расскажу там подробнее. Если вы тоже относитесь к людям, которые пострадали от деятельности этих мошенников, давайте работать вместе! Я уже узнал все необходимое, чтобы прикрыть это место раз и навсегда.
Интересно, накой фиг гросс моторс называть неправильные цены, если потом все равно все вскроется? Ну, вынудили вы меня приехать, ну рассказали там, что у вас все так прекрасно и замечательно. Но я же все равно понял, что стоимость на авто на сайте и в реальности отличается. Какой смысл был во всем этом обмане? На что надеялись, что я просто так отдам свои деньги за милые глазки тем, кто мне соврал? Не, они там пытались замаскировать все это, якобы, дополнительными условиями, но потом я все-равно все узнал. И смысл в этом? Не понимаю. Другие дилеры за клиентов сражаются, всякие программы лояльности устраивают и предлагают РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ, а не липу всякую. А этот автосалон действуют какими-то серыми схемами аля привет из 80-х и надеются, что все проканает. Нет, господа, не проканает. Во всяком случае не со мной. Может быть какой-нибудь дед или дурачок просто купится, но таких сейчас единицы. Наверное, вам можно только посочувствовать.
Гросс Моторс это мошенники , они в Саратове под этим названием совсем недавно и никакой это не официальный дилер , не ведитесь на брехню, а лучше ищите отзывы про пионер моторс!!!!Непонятно зачем звонили мне целыми днями, говорили что я могу хоть сегодня забрать Веста кросс в синем цвете, а когда приехал к ним на Песчано-Уметскую 53, между прочим автосалон по местонахождению в ту еще дыру заехал, то тупо увидел что нет ни машины ни акций их хваленых! Я конечно сразу заподозрил что такой низкий процент ни один банк не даст, не выгодно. Но то что ПОЛНОСТЬЮ все не так как они мне п*дят по телефону конечно не ожидал!!! Как итог- просраное время, отвратительное настроение и желание написать отзывы везде где можно, чтобы этот ЛОХОТРОН не мог больше обманывать людей! Им по ходу и в голову не приходит, что в автосалон приходят тоже ЛЮДИ и нельзя так по скотски обращаться!!!!
Ценники просто НЕРЕАЛЬНЫЕ! Космические стоимости на машины в Гросс моторс ставят, причем, сами машины вызывают спорные ощущения. С виду, вроде бы, нормальные тачки, а под капотом скрываются развалюхи, которым пора под пресс. Не знаю, что там руководство себе думает, но, если человек нормальный и решит проверить тот товар, который ему предлагают, то он сразу обнаружит, что дело темное. Более того, они постоянно мешают ознакамливаться с бумагами, отвлекают левыми и сторонними разговорами, из-за чего я реально бесился. Говорю уже, типа, отвалите от меня, дайте нормально бумаги почитать. А оно будто бы мимо ушей это пропустило и продолжило меня нервировать. Посидел я там полчаса где-то, но мне хватило этого времени, чтобы сделать для себя кое-какие выводы. А они таковы – автомобили, которые автосалон продает, абсолютно не соответствуют заявленным за них ценам. Лучше обращаться к официальному представительству, в котором вы точно получите достойный сервис за свои деньги!
Ездили вчера с женой в Саратов, специально в Гросс Моторс, и зря поехал и потратил много времени и нервов!!! Оставляли мы заявку на сайте на авто ниссан кошкай по акции стоил он 1104000 рублей. Хотели брать в кредит под 6.5 процентов. Менеджер мне по телефону подтвердил, что мне одобрили и настойчиво звал. Выбрали день и поехали с женой забирать новенький наш автомобиль в автосалон! Менеджер сказал чтобы спросили Ивана как приедем он все покажет и расскажет, а как оказалось все лохотрон и обман там такого нет и не было. К тому же еще и машины в той комплектации, которую хотел мне не показали, предложили другие варианты. Плюс ко всему еще и заново подавать нужно было заявку на кредит! Мы с женой охренели другого слова и нет!!! пилили туда 4 часа а нам говорят заново подавайте когда одобрят будем выбирать авто! Вот так ищут лохов! Я конечно покричал там но потом успокоившись уехали оттуда. Если желаете не потратить нервов и здоровья туда не ногой хотите сохранить здоровье и время даже одним глазом туда не смотрите!
Хочу поделится мнением о Гросс Моторс ведь там работают одни лохотронщики . Если вы доверчивый человек не ходите туда вас просто разведут и все дела. Со мной было так, я захотел купить рено Дастер, искал хорошие автосалоны сравнивал стоимость и качество и обратил внимание на этот автосалон, сразу же позвонил им и мы договорились что завтра приеду за машиной . На следующий день я был там, где со мной начал работать менеджер Арсений, который сказал что Дастер практически готов к выдаче, и пока мы будем оформлять документы, предпродажная подготовка будет закончена. Я стал подписывать договор и вижу что с меня пытаются взять деньги за дополнительное оборудование, которое мне совершенно было не нужно. Я стал интересоваться с какой это стати мне нужно платить, за то что я не просил. Мне ответили что таковы правила и без этих допов они не смогут мне продать авто. Плюнул я на все это и уехал к официалам.
Недавно я хотел оформить автомобиль в кредит, выбрал самый простой Рено Логан.
Покупать решил в Гросс моторс, так как он находится не так далеко от моей работы. Планировал в день покупки уехать домой на своем автомобиле. Это же мне пообещал менеджер, но в итоге все вышло совсем иначе. Очень долго мне выносили мозг с этим автокредитом, то в один банк отправляют запрос, то в другой. И к моменту подписания договора я был уставший и злой. Этим и воспользовались нечестные сотрудники, запутали меня и я подписал договор, под 28 процента годовых, ну не дурак ли? Ругаю себя последними словами.Так еще и авто мне пришлось ждать 2,5 недели. Вобщем катаюсь сейчас на новенькой машине, выплачиваю по 25 тысяч рублей в месяц и не ощущаю никакой радости. не знаю, может сейчас так везде, но мне кажется любой другой автосалон помог бы мне с кредитованием гораздо лучше.
А я вам так скажу, чем негативнее отзыв о автосалоне, тем он правдивее. В случае с Гросс Моторс абсолютно все комментарии, которые я встречал, содержат сплошную негативщину. О чем это говорит? Верно, о том, что этой конторе доверия ноль. Не понимаю, как допускают, что подобные темы прокатывают. Видимо, если забашлять, сколько надо, то пусть хоть каждого своего клиента на бабки кидают, никому не будет никакого дела. Беспредел самый настоящий! Не автосалон, а сборище уродов, которые только нажиться на простом народе хотят. Уже и машину нормально не купить, куда бы не обратился, везде найдутся твари, желающие присвоить твои деньги, которые ты несколько лет на машину откладывал. Ублюдки, мать их.
Гросс Моторс не исполняет своих обязательств!!! Наглый развод в стиле 90-х. Думал что это все осталось в прошлом, но видимо нет. Заманивают клиентов с помощью скидок, а сами потом нагружают ему множество дополнительных опций, и получается что купив автомобиль у этого дилера, ты здорово переплачиваешь. Но самое главное не это. А то что машины которые они продают идут без гарантии и с дубликатами ПТС. За все не ручаюсь, но мне именно такой и достался. После того как в подвеске появился шум, у меня возникли кое-какие подозрения. Везу авто в сервис и убеждаюсь, что моя интуиция меня не подвела. На моем НОВЕНЬКОМ Сандеро, уже кто то ОЧЕНЬ МНОГО ПРОЕЗДИЛ!!!!! Короче, подсунули мне ФУФЛО!!!! Сейчас думаю как наказать этот автосалон!!!
Ужасный автосалон!!!! Там сидят одни грубияны и мощенники. Нам сказали, что одобрили кредит на новую машину. Даже перед приездом уточнили позвонили, женщина которая представилаь как Ольга, настойчиво утверждала, что все одобрено приезжайте забирайте машину. Живем от Саратова очень далко 850 км. Приехали на место и вдруг говорят отказ по кредиту, почему так обманывать людей потрачено на дорогу 7-8 тыс рублей. Кто нам их возместит. Обьязательно обратимся в прокуратуру!!! Злости не хватает на этот Гросс моторс!!!
Если меня читает администрация Гросс моторс, знайте – ваша контора туфта!!! И вы уроды, которые совершенно не уважают людей!! Как так можно относиться к клиентам, кидая их на пустом месте??? Подсовываяют вместо новых покоцанные автомобили, да еще и нагло в глаза врут, что они с завода. Ни у одного производителя на сайте не указано, что они с вами работают, а вы себя нагло называете официальным представительством. Да тут сразу понятно, что мультибрендовый автосалон априори не может быть официалом у какого-то бренда! Иначе продавать пришлось бы автомобили только от этого производителя, но в салоне же представлена целая куча самых разных фирм. В общем, сразу понятно, что вы за дилер такой. Надеюсь, что справедливость вас настигнет.
Привет всем! Я сам недавно попал в число жертв развода в Гросс моторс. Чего там только не было: был и неверный договор купли — продажи с неустойкой в пятьдесят процентов от первоначального взноса, и обязательное страхование залоговой собственности в банке, и завышенные проценты, отличные от тех, которые были заявлены вначале! После моего отказа подписать грабительский кредитный договор, мне не хотели возвращать деньги из – за хитро составленного договора купли — продажи. В общем, ситуация находится пока в стадии разбирательства!!! Если вы попали в подобную ситуацию, предлагаю объединить усилия, ведь коллективное обращение в суд поможет навсегда закрыть этот автосалон!!!
Нас с женой буквально силой вывели из Гросс Моторс. А все потому что эти ребята не любят правды.Когда мы приехали и обнаружили что обещанный нам Фольксваген Поло стоит на 200 тыс рублей дороже, то стал предъявлять по этому поводу претензии. Да и на остальные автомобили тоже полное несоответствие цен. На сайте специально указывают низкие, а когда приезжаешь все намного дороже. И ладно бы это было 20-30 тысяч, так нет же 200 а то и 300 тысяч разница. Ну это реально, просто супер наглость!!! А мы ведь приехали из другого региона. Перед выездом позвонили в автосалон, убедились что бронь которую мы оставляли накануне действительна и тут такой облом. Конечно, мы были очень злы!!!
Товарищи менеджеры из Гросс моторс, я вам со всей ответственностью заявляю, что вы нихрена не умеете делать свою работу. Вам бы еще пару лет поучиться сервис предоставлять, а то только позоритесь. Поучите еще матчасть, а то не различаете Хонды и Хюндай – это вообще край. Даже я, человек далекий от автомобильной темы, могу больше рассказать по поводу товара. А вы только и гнете свою линию, что, мол, ценники доступные. Я вам так скажу, ваши цены одни из самых высоких, которые мне приходилось видеть, так что и тут прокол,самый плохой автосалон во всем Саратове!
Приехала за автомобилем в Гросс Моторс, привезла свою Тойоту на обмен по trade in. Мастер ее очень долго осматривал, сказал потом, что автосалон может принять авто и сделает скидку в размере 150 000 рублей. В других местах мне предлагали минимум 180, но решила осмотреть, что же они покажут в качестве замены. Так вот, мне подсунули такие машины, которые даже, будучи новыми, были хуже моей малышки. Да и вообще, сомнения у меня проявились по поводу их новизны. То тут, то там находила на корпусе явные следы того, что машинки побывали на дорогах и их очень серьезно «тестировали». Не стала рисковать, вернулась за руль своей Тойоты и поехала дальше искать более серьезных дилеров.
Мариновали меня в Гросс моторс несколько часов, автомобиль так и не показали. На сайте нашла себе сначала несколько хороших вариантов, а когда приехала в автосалон, то оказалось, что их нет в наличии. Работник попросил подождать, пошел узнавать, что да как. Короче, я просидела там несколько часов, все думала, что вот-вот все решится. Но потом этот деятель приперся и сообщил, что у них, видите ли, на сайте информация устаревшая. А я из-за этой устаревшей информации потратила большую часть своего выходного дня. Сначала на поездку к ним, потом на ожидание, потом на обратную поездку. От визита в автосалон остались только негативные эмоции. Не следят абсолютно за актуальностью информации на сайте=соответственно никакого уважения ко времени других людей.
Автосалон Гросс моторс, мошенники!!! Когда звонишь им , то тебе отвечают сотрудники колл центра у которых нет информации по наличию и актуальных цен. Главной задачей этих специалистов, является привлечь клиента. После приезда к дилеру обнаруживаешь что автомобиль за которым ты приехал или стоит в 2 раза дороже или его вообще нет. Лично мне вообще этот дилер не понравился. Приехал за Ладой Х-РЕЙ, которую накануне забронировал, а на месте мне начали парить мозги, просили внести предоплату и уговаривали оформить кредит. Для чего я так и не понял, ведь менеджеру я сразу сказал что буду рассчитываться банковской карточкой. Говорил что при покупке в кредит, сделают хорошую скидку, но когда я спросил нужно ли будет оформлять Каско, то он как то туманно ответил. Вообщем после того как меня 3 часа просто так про мурыжили, я узнал что забронированного авто нет. А эти уроды, надеялись меня развести на покупку другой машины.
Все делают в Гросс моторс ну очень медленно, растягивают каждый этап до невозможности…Мне пришлось сначала в очереди на прием просидеть час (внимание, по записи, а не в порядке живой очереди!), потом еще документы мои смотрели минут 40, а после еще консультировали столько же. Не понимаю, как они там зарабатывают, если так долго мусолят каждого своего клиента. Не оперативно, не профессионально, неудобно…Одни только «не», а вот положительных аспектов в работе данной организации я не заметила. Уж и не знаю, за что автосалон некоторые хвалят, но у меня получился крайне негативный эксперимент в сотрудничестве с ними. Ничего не купила, только половину дня своего законного потеряла.
Все акции в Гросс Моторс, взяты из потолка!!! Информация на сайте не соответствует действительности. В этот автосалон я приехал за 200 км, планировал купить Ладу Приору. При звонке мне сказали что за авто в базовой комплектации я должен буду заплатить 368 900 рублей. Но после приезда начался лохотрон. То надо заплатить за предпродажную подготовку, то комиссию автосалону. Даже оформление бумаг и то платное. В итоге получилось помимо указанной выше суммы, я должен был доплатить еще 250 000 рублей. Я хотел вообще отказаться от такой сделки, но это оказалось слишком проблематичным. Ведь мы уже подписали договор и я даже по нему произвел оплату. И что бы вернуть свои деньги, нужно было снова ехать в Саратов и писать заявление, на имя директора. Прямо сейчас это сделать невозможно, главный бухгалтер отсутствует и будет через 2 дня. Вот так я съездил за пару сотен километров, чтобы купить дорогой автомобиль.
Пытался в этой шараге Гросс моторс кредит оформить, ничего не получилось. По телефону мне 3 раза заявили, что у них самые выгодные процентные ставки по городу. Причем еще и куча плюшек идет в виде отсутствия первого платежа, возможность заморозить выплату на месяц и так далее. Да и, вообще, можно в рассрочку без процентов авто купить, если повезет. Вот только мне, видимо, не повезло, так как не то, что рассрочки не дали, кредит даже не выдали. Точнее, они могли выдать, но под 20 процентов годовых. Нормальные такие условия? Это с учетом, что другие салоны не дают деньги под такой бешенный процент, там максимум процентов 13-15 встречал. И это еще очень много. А тут 20 и меня называют счастливчиком. Убогие ублюдки. кто вообще клюет на этот автосалон?
Этот автосалон, очень не хорошая компания. Самый худший дилерский центр, в котором мне приходилось бывать. Начну с того что такой тусклый свет не вызывает никакого желания совершить покупку. Менеджеры со злым выражением лица тоже не добавляют оптимизма. Единственное на что может повестись потенциальный покупатель, это очень низкие цены. Я в Гросс моторс приехал по этой же причине. Но быстро понял что здесь лохотрон. А понятно мне стало это, когда менеджер принялся уговаривать меня на кредит и потребовал что бы я до того как получу ответ с банка отдал аванс в размере 50 тысяч рублей. Ни один более-менее приличный дилер не будет этого делать. И платить деньги не видя автомобиль считаю сверх глупостью. Надеюсь что этот отзыв поможет тем, кто только еще планирует туда поехать. Не тратьте зря свое время!!!
Это самый отвратительный автосалон с кем мне пришлось иметь дело. Никогда не покупайте в Гросс моторс автомобили! Голимый лохотрон!!! Развели со стоимостью и комплектацией. Менеджер представившийся Андреем так умело обманывает что только можно удивляться его ловкости. Их там специально что ли этому учат? Уж что-что, а забалтывать он может. Вот и мы с супругой не увидели когда нам в договоре поменяли модель авто, вместо Лады Весты кросс, указали обычную Весту.И все потому что этот Андрей очень много всего говорил, практически без остановки, мы еще думали какой приветливый молодой человек, а это он специально отвлекал нас, ведь цену то оставили прежнюю. Да еще и сумел уговорить на покупку сигнализации, вроде как установка бесплатная, но потом с нас содрали за это 10 000 рублей. Совсем нет совести!!!!