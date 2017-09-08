Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 2Б

Телефон: +7 (812) 561-32-02

Сайт: https://faraonauto.ru/

Фараон на ул. Софийская, д. 2Б в Санкт-Петербурге

Автосалон позиционирует себя как официальный представитель нескольких автобрендов и предлагает клиентам не покупать кота в мешке, а приехать совершить покупку в Фараон Авто. Всем покупателям в честь открытия скидка, а в честь знакомства — подарок. Дилер гарантирует не только самые низкие цены на машины, но и больше дополнительных опций за ту же стоимость авто. При бронировании конкретной модели обещается только честные условия по наличию автомобиля у продавца. Помимо всего Вас ждут рассрочка под 0% и гибкие условия кредитования, подобранные индивидуально для клиента. Но соответствует описание действительности? Стоит ли выбирать в этом автосалоне свой автомобиль? Любое, даже негативное мнение, очень поможет другим людям совершить правильный выбор и не прогадать с крупной покупкой. Оставьте свой отзыв на нашем сайте!