Автосалон Фараон отзывы
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 2Б
Телефон: +7 (812) 561-32-02
Сайт: https://faraonauto.ru/
Фараон на ул. Софийская, д. 2Б в Санкт-Петербурге
Автосалон позиционирует себя как официальный представитель нескольких автобрендов и предлагает клиентам не покупать кота в мешке, а приехать совершить покупку в Фараон Авто. Всем покупателям в честь открытия скидка, а в честь знакомства — подарок. Дилер гарантирует не только самые низкие цены на машины, но и больше дополнительных опций за ту же стоимость авто. При бронировании конкретной модели обещается только честные условия по наличию автомобиля у продавца. Помимо всего Вас ждут рассрочка под 0% и гибкие условия кредитования, подобранные индивидуально для клиента. Но соответствует описание действительности? Стоит ли выбирать в этом автосалоне свой автомобиль? Любое, даже негативное мнение, очень поможет другим людям совершить правильный выбор и не прогадать с крупной покупкой. Оставьте свой отзыв на нашем сайте!
Это где такое видано, чтобы для доставки автомобиля в автосалон человек должен заплатить 20 процентов от его стоимости??? Причем никаких гарантий не выдавали! То есть если возникнут какие-то проблемы и вы не захотите дальше сделку проводить, то эти деньги вам никто не вернет. А сумму то не маленькие, согласитесь, от 100 тысяч начинаются, и это еще на самые бомжарские варианты! Никакого выбора у них нет, обслуживание отвратительное, внутри даже присесть негде. Я так считаю, что это автосалон – просто лохотрон для провинциалов, которые не подозревают, что такое может сейчас в нашей стране случится. Хотя даже из провинции народ, я так считаю, поймет, когда его тупо за нос водят. Или нет? Короче, Фараон– дерьмо, не обращайтесь к ним ни по каким вопросам!!!
Все негативное что написано про Фараон истинная правда. Я перед поездкой в автосалон их внимательно изучил, и все пишут что такой лохотрон, еще надо поискать. И только благодаря прочитанному, этим сволочам развести меня не удалось. А почему все же приехал сюда,если знал что это жуткие обманщики, спросите вы. Отвечаю, всем прекрасно известно что конкуренты могут заказать плохие отзывы про компанию, поэтому и решил увидеть все своими глазами. И вот как все было. Приезжаем мы cюда с приятелем и начинаем задавать вопросы про наличие авто и их цены,менеджер сказал что все информация есть на сайте. И дальнейший диалог вести не собирался. Тогда я сказал что хочу купить Хендай Солярис, вот тут он заметно оживился и сообщил что для этого необходимо подписать предварительный договор. Я согласился, и тогда он мне его распечатал. Мы читаем и понимаем что эту бумаженцию ни за что нельзя подписывать. Во первых я должен буду заплатить предоплату 300 тысяч рублей, а во вторых нет итоговой стоимости машины. Когда я стал спрашивать об этом у менеджера, тот скривил недовольную морду и сказал что она будет известна когда авто доставят со склада. Ну их нафиг с такими условиями!!!
Поехал сегодня в Фараон на Софийскую. Впечатления на меня он произвел резко отрицательное. Нужного автомобиля в наличии не было, а мне наврали что оформили на него бронь. Стали уговаривать пригнать под заказ, но продавец, не смог мне назвать точную дату, когда я смогу забрать машину. Стал юлить и уходить от ответа. Когда я его прямо спросил, он ответил, что вы же сами понимаете ситуации бывают разные, и ни один автосалон не может вам гарантировать быструю доставку. Цена меня то смутила, он раза 3 мне называл и все время разные цифры.Причем естественно в большую сторону. Хотя когда им позвонил, то меня буквально уговорили приехать, пообещав и наличие машины и низкую цену на него. Даже возможность выбора цвета пообещали. Но по факту вообще ничего этого нет. Ни дешевой цены, ни авто. Спрашиваю у менеджера, для какой цели меня обманули?И он опять начинает мне чесать, типа Крета еще утром стояла на складе, я просто немного не успел. А сам все это время продолжает уговаривать меня на покупку другого автомобиля. Хорошо еще я до этой поездки прочитал о них отзывы и был готов к тому что бы не повестись на их развод. Так что этот автосалон на деле обычный лохотрон!!!
Да, согласен, если выбирать автомобиль с гарантией, то делать это нужно исключительно у официального дилера. Там вам и сервис дадут, и плюшки всякие сможете получить. А тут на подобное можете не рассчитывать. Машину у них продаются побитые, так что никакого сервисного обслуживания при необходимости вы не получите. Обещают скидки и подарки, но ничего такого нет и в помине. Поберегите свои нервы, деньги и время. Только (еще раз повторяю) работать с официалами, которые вам могут при запросе показать лицензию. Если интересно, у меня на примете есть несколько дилеров, которые точно не кидают. С ними куча людей сотрудничает и все довольны. А про Фараон авто уже давно дурная молва ходит. Просто почитайте отзывы людей про автосалон и все сразу поймете.
Предупреждаю всех, кто намеревается покупать машину в Фараон, это кидалы. Подлые, наглые кидалы! Все их обещания на сайте, в рекламе, по телефону, ровным счетом ничего не стоят. Это своего рода хитрый ход, просто чтобы привлечь наибольшее количество клиентов. На месте развод продолжается, лебезят, заискивающе заглядывают в глаза, уверенно подтверждают обещания. Но это продолжается ровно до того момента, как вы подпишите договор и внесёте предоплату. Потом маски снимаются и перед вами уже наглое быдло, которое будет издеваться над вами в свое удовольствие, потому что от вас они уже получили, что им было нужно. Ваши деньги уже у них, как не крути. Вам придется покупать машину, сколько бы она не стоила, ну или выбрать автохлам по деньгам. А уж если откажетесь от покупки, то все равно деньги останутся у мошенников, потому что за отказ с вас возьмут неустойку. Не обращайте на них никакого внимания и не приезжайте к ним в автосалон.
Покупала у Фараон на Софийской Шкоду Рапид с пробегом. Цена была нормальная и внешне машина смотрелась отлично. О техническом состоянии была осведомлена со слов менеджера по продажам, сама ничего не смыслю в машинах, поэтому понадеялась на порядочность официального дилера, как представился мне автосалон. На тест драйве загорелся чек, меня быстро успокоили, сказали, что это потому что машину давно не заводили, насколько заправок и это пройдет. Я спросила, что мне делать, если вдруг не пройдет. Он ответил, что такого не может быть, но если вдруг, то тогда они все проверят и исправят. Я проездила неделю, заправлялась несколько раз и только 95, но ошибка так и висела. Я приехала к ним, так как это начинало уже меня беспокоить, но меня отправили на ***, заявив, что после продажи б/у машин ответственность с них снимается. Эти мошенники мне продали фактически неисправную машину, содрав денег почти как за новую и ничего делать не собираются.
Автосалон Фараон авто реально плохой. Перечислю все негативные моменты: цены очень высокие в сравнении с аналогичными организациями, менеджеры работают очень медленно и без желания обслуживают покупателей, ассортимент товара небогатый, особенно если вопрос касается недорогих, бюджетных машин. В общем, в Фараон авто нет ничего такого, за что бы его можно было похвалить. Не знаю, что тут за радостные вопли в комментариях разводятся. Товарищи видимо там даже не были ниразу, а уже говорят на каждом углу, какой замечательный это дилер! Я там побывал и могу вам авторитетно заявить, что компания не стоит вашего внимания. Да, место расположения у них тоже неудобное, добираться очень долго. Короче, фигня, а не автосалон. Обходите десятой дорогой, не стоит тратить время на отстой
Под видом новых автомобилей в Фараон авто продается битое барахло!!! Менеджеры пытаются подсунуть покупателям тачки, выкупленные за копейки у простого народа!!! При этом они даже не трудятся привести их в надлежащий вид и выставляют с полученными повреждениями!!! Не знаю, сколько они выплачивают первоначальным владельцам, но на перепродаже эти деятели точно рубят не меньше двойной выгоды. И я вам заявляю, что вы абсолютно ничего не выигрываете с такой покупкой. С подобным автомобилем просто намучаетесь кататься по мастерским и вливать в него тупо бабки, как в бездонную яму, поэтому не рекомендую автосалон и врагам!
Самые лоховские кредиты выдают в Фараон авто. Завлекают народ из других городов, специально изматывают их долгим ожиданием и потом занимаются подлогом документов. Жаль что я не взял с собой диктофон, иначе бы продал на этот автосалон в суд. Когда я приехал к ним, то мне озвучивали совсем другие условия, и цена на автомобиль была намного ниже, и ставки другие. А уж про то что мне застрахуют жизнь за 110 тысяч и вовсе не было речи. И когда я подписывал кредитный договор, то прочитал как следует каждый листок. А вот дома жена стала рассматривать документы и обнаружила что ставка вместо 4 процентов, уже все 24 и ежемесячный платеж в 2 раза больше. Очень жалею что приехал к ним!!!
Этот Фараон ужасное место, никогда туда не ходите, если не хотите лишиться своих накоплений. Чисто случайно я пришел именно в этот автосалон, чтобы купить Ниссан Альмера. На нее такая цена была, что любой человек который собирается покупать машину клюнет на эту замануху. За новый автомобиль просили 445 000 рублей. Перед покупкой мне не дали осмотреть авто, потому что оно находилось на складе. Поэтому я вначале оплатил его, а потом уже забирал, но как же они меня обманули, это просто капец. МНЕ НЕ СМОГЛИ ОТДАТЬ АЛЬМЕРУ!!!! Деньги я им дал, а автомобиль оказался сломанным. Пришлось ждать пока с завода привезут другую, а за это время она выросла в цене. Так эти козлы мне не отдали мои деньги, а потребовали еще заплатить. Вынужден был внести в кассу еще 300 тысяч рублей. Вот и думайте, надо ли вам там что то покупать?
Узнали что у нас в Санкт-Петербурге на Софийской открылся новый автосалон, Решили с пацанами съездить, узнать что почем, вроде как выбор большой и цены интересные. Приехали мы в Фараон Авто. Опаньки, а это же лохотрон и само здание даже лажовое, не под дилера, тачек и не видно!. Мы сделали вид что хотим купить Лифан, стали просить осмотреть авто, но конечно же нам отказали, типа машина другом складе и пригнать сюда мы его сможем только если вы отдадите предоплату. Ну короче все как всегда, вы им деньги, а вам уши от осла. А отзывы у них на официальном сайте просто брехня
Серьезно, в наше время еще кто-то на подобную схему ведется? Товарищи идиоты-клиенты, вы сами виноваты, что вас на бабки кидают. Поменьше верьте в сказки, которые рассказывает Фараон Авто сейчас бесплатный сыр бывает только сами знаете где. То, что вам обещают какие-то небольшие скидки – это нормально, но если они достигают 50 процентов от стоимости товара…Тут стоит задуматься. Посудите сами, производство авто, к примеру, стоит 500 тысяч. Потом перевозка к дилеру отечественному, это тоже весьма дорого. А дилер уже этот продает машину…за 450 тысяч! То есть даже ниже стоимости производства! Это же явная херня, как вы в подобное еще верите? Ну, как я и сказал выше, сами виноваты.
В Фараон Авто мне был продан автомобиль со сломанной коробкой передач, невозможно было включить заднюю скорость. Перед покупкой я попросил тест драйв, но мне было в этом отказано, так как тесты у них проводились только по предварительной записи. Хотя я не видел в этом проблемы. не надо меня катать по городу, просто дали бы немного проехать, я бы сразу заметил проблему. Но нет, им это не выгодно. А так, продали и продали. Потому что чинить коробку по гарантии они отказались, сославшись на то, что причина поломки это мое неаккуратное обращение, а это не является гарантийным случаем. Доказать обратное на тот момент я им не мог. На эмоциях наговорил им, что я о них думаю и уехал. Потом успокоился и решил не спускать это дело на тормозах. Заказал независимую экспертизу, дождусь результатов, а потом уже буду решать, куда мне обратиться. Потому что я уверен, что этот автосалон мне продал бракованную машину.
Скажу сразу, Фараон авто это серые дилеры, у которых невозможно совершить честную сделку. Планировалось купить у них Чери Тиго 3. Когда мы с женой приехали в автосалон, нас добродушно встретили, ведь мы уже им звонили и нас ждали. Менеджер Андрей, предложил заняться оформлением документов, а тем временем нашей машине проведут предпродажную подготовку. Не думая ни о чем плохом мы последовали его совету и оплатили наличными полную стоимость авто. После оплаты, к нам подошел мастер из сервиса и сообщил что при подготовке нашли существенный недостаток Чери, и нам не смогут сегодня его отдать. А также, что эта марка была в последнем экземпляре и заменить ее нечем. Вот это новость! Хотели вернуть деньги обратно, но нас уговорили не делать этого, а подождать пару дней и нам пригонят новую машину. Только вот зря мы их послушали, прошло уже гораздо больше времени, а воз и ныне там. Сейчас пытаемся вернуть свои деньги. Каждый раз у этих аферистов новые отговорки и нас гоняют от одного сотрудника к другому. Вообщем нарвались на лохотрон.