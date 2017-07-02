Автосалон Элемент Авто Автосалон Элемент Авто отзывы Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, д. 7 Телефон: +7 (846) 215-21-67 Сайт: https://element-car.ru/
Читайте отзывы! Например мне это помогло. На самом деле я раньше никогда не обращал на комменты никакого внимания, да и сам не писал. Считал это глупой тратой времени. Кто что купил, понравилось, не понравилось. Сколько людей, столько же и мнений, все разные и на всех не угодишь. А тут надумал покупать машину, и решил более тщательно подойти к вопросу выбора автосалона, не за хлебушком все-таки собрался. На всех офсайтах комменты приторные, до тошноты. Решил черпнуть инфу из сторонних источников. А там реально жесть!!! Кучу негатива нашел про автосалон, который уже до этого приметил. Думал, что у них буду машину брать. А у Элемент авто оказывается голимый разводняк. Опять же усомнился в точности инфы и решил сам съездить, проверить. Теперь могу уверенно заявить, это точно лохотрон. С ходу можно понять, что разводят здесь не хило. Скользкие менегеры, много убитых машин, с ценами вообще непонятно. А еще мне повезло, прямо на моих глазах один из клиентов (вот ему не повезло точно) пытался добиться возврата предоплаты, так как его развели на подмене машины, вызвал полицию, но так ничего и не добился. бедолаге конечно сочувствую, но его пример окончательно поставил крест на этом автосалоне для меня лично, я к ним стопудово никогда не сунусь. С ними надо так , семь раз проверь, и купи в другом месте.
Долбанутые менеджеры из Элемент Авто, устроили мне нервотрепку. Машину я здесь купил вроде бы нормальную. По крайней мере ездит и нареканий нет, но вот с документами ПОЛНЫЙ ПИ*ЕЦ!!! Вначале не отдали сервисную книжку, пришлось возвращаться забирать, потом забыли вернуть мне второй экземпляр договора. Ну и когда я обнаружил что нет ПТС, тоже подумал что смогу съездить и забрать его в любой момент. Оказывается его еще и нет у них в офисе. Документ лежит где то в ГИБДД на регистрации. Не Знаю уж, что они там регистрируют и почему так долго но я до сих пор не могу его получить. А тут еще и отзывов начитался как дурят людей и теперь боюсь что вообще его никогда не получу.
Что меня больше всего удивило в Элемент авто – это банальное нежелание менеджеров салона идти навстречу клиенту. Дело в том, что я приехала в автосалон с четкой целью – купить автомобиль, который нашла у них на сайте. По телефону мне девушка сказала, что машина у них стоит в салоне, да еще и не в единственном экземпляре. Но потом, когда я приехала в салон, мне сказали, что авто продали «вот буквально только что». Мне ничего не оставалось, кроме как посмотреть другие варианты. Понравился один, но мне работник начал навязывать совсем другой. Я попыталась настоять на своем, говорила, что мне нравится конкретно эта машина. Но он все равно гнул свою линию, буквально отказывался мне продать ту машину, которая МНЕ понравилась. Вот такое тут отношение, работники салона делают так, как выгодно конкретно им, а не посетителю. Отвратительное отношение к человеку!
Смею отметить, что этот автосалон в числе немногих, с которыми я некоторое время работал. И сначала все было нормально, пока там в руководстве не сменились люди. На место предыдущих более-менее толковых людей пришли какие-то идиоты, которые просто все испортили. Мало того, что зарплаты своим сотрудникам сразу урезали, что сказалось и на качестве работы последних (я их не осуждаю, сколько платят, настолько и работают), так еще и Элемент авто повылетал из списков официальных партнеров. То есть вся эта реорганизация сказалась на компании худшим способом. Теперь это не официальный дилер, а обычный серый автосалон, который ведет не слишком честную политику в отношении своих клиентов и тех партнеров, которые еще остались. Лично я уже порвал с ними связи, рекомендую и вам, если еще не успели этого сделать. Поверьте мне, вы потеряете сейчас больше, чем приобретете, если будете работать с этими господами.
Я как дурак, поверил информации указанной на сайте Элемент авто и решил что смогу купить Рено Логан всего за 400 тыс. В выходные уговорил жену съездить со мной за компанию в автосалон, сказал что на сэкономленные деньги мы слетаем всей семьей в отдохнуть. И что в итоге? Сплошной ОБМАН!!! Эти продаваны не знают что у них вообще имеется на складах. Выбранного автомобиля не было среди выставочных моделей, на мою просьбу показать его, ответили что надо внести предоплату. Я уже даже собирался это сделать, но моя супруга отговорила меня от этого опрометчивого шага. Оказывается недавно показывали по новостям как серые дилеры таким способом дурят доверчивых граждан. А уже дома я прочел отзывы об этих аферистах и понял что чудом не стал их жертвой!!!
Чуть было не развели в Элемент Авто. Хорошо я вовремя увидел что на подпись мне принесли договор в котором указано что деньги я не смогу вернуть обратно без неустойки. И не стал его подписывать до тех пор пока не увижу приобретаемый автомобиль. А его видимо вообще не было на складе, так как менеджер сказал что если я менять свои правила, автосалон, ради меня не будет и если меня что то не устраивает то это мои проблемы. Вот это поворот, всегда считал что клиент прав и что бы получить с него деньги должны идти на уступки. Что то я засомневался в порядочности этой фирмы, а тут еще и услышал как семейная пара ругается что им продали некачественную машину. Вообщем решил не рисковать.
Это не автосалон а тихий ужас! Не суйтесь туда! Схема лохотрона на приезжего покупателя, завлекают низкими ценами и тем что оплатят дорогу до автосалона. Вранье!!! Таких цен нет ни где и ни когда не будет! Не верьте в низкие цены. Собирался покупать Поло за наличку, начиналось все как у всех. Приезжайте на Заводское шоссе 7, автомобиль в наличии, цена действительна, цвет и комплектация прям как мне и надо. Но все бы да ни чего но потом вам Элемент авто жопу подставит, оплатите говорят в кассу предоплату и подождите пару часиков пока автомобиль пригонят со склада. Вранье и провокация, оплачивать ни чего не стал после того как договор прочитал. Специально на невнимательность клиента работают.
Приехал в автосалон буквально на неделе, договорился перед этим о покупке Элантры в кредит. Встретил менеджер, который сообщил, что данной модели на текущий момент в наличии нет. Потом сразу стал предлагать другие автомобили, которые стоили от миллиона и выше. Тоже в кредит, я сначала подумал, что не зря же сюда приезжал, можно и другие посмотреть. Но когда мне сказали, что у них процентная ставка на эти авто начинается от 15 процентов, то я резко передумал. Сначала я планировал максимум под 7 процентов кредит брать, обещали мне вообще под 5 макс. Но тут 15 я реально бы не вытянул со своим доходом. В общем, я впустую время потратил. Жаль, очень жаль, что Элемент авто на Заводском шоссе, 7 оказался таким вот лохотроном.
Автосалон не отличаются своей порядочностью. Посмотришь на их обещания, все так красиво и заманчиво а на самом деле ты останешься в дураках решив обратиться в Элемент авто. Мне крупно повезло что все банки прислали отказ на оформления автокредита. Моей подруге повезло меньше. Благодаря ушлым сотрудникам данной организации человек попал в кабалу на 5 лет. Ей навязали кредит под 26,9 процентов, да еще и страхование жизни оформили. Запудрили мозги, сказали что через 2 месяца она сможет написать отказ от страховки, а через 4 месяца добросовестного погашения всех платежей, ей снизят ставку до 10,9 процентов. Ага, если бы все так и было, а то за это время якобы поменялись условия и будь любезна плати сколько насчитали.Очень некрасиво с их стороны.
Ужасный автосалон! Это все, что я могу сказать…Приезжали с мужем в элемент авто за машиной, которую заранее обсудили с сотрудником по телефону. Девушка нам несколько раз заявила, что авто будет дожидаться нас по приезду в салоне. В итоге, когда приехали на место, то ни девушки, ни машины не увидели. Вместо этого нас встретил совершенно другой человек, который начал рассказывать, как у них все прекрасно. Сразу повел к стендам с самыми дорогими автомобилями. Мы рассчитывали взять что-то в пределах 500 тысяч, а нам пытались продать от миллиона и выше. Сами понимаете, какие у нас впечатления были после такой поездки.
У меня появилось много вопросов к Элемент авто. Во-первых, почему ассортимент автомобилей на сайте и в самом салоне существенно отличается? Во-вторых, почему клиента не может встретить менеджер, с которым я общался по телефону? Ведь было бы логично, если человек был уже знаком со мной, ведь я ему во время общения всю информацию предоставил. Но меня почему-то встретил совсем другой сотрудник, который не понимает даже, что меня интересует! Все эти нюансы (и прочие моменты) делают сотрудничество с Элемент авто крайне и крайне сомнительным удовольствием. Не знаю, не продумано все как-то. Я обратился в другой автосалон, в котором и малейшего намека на подобное не обнаружил. Пора вам, товарищи, менять свою политику отношения к покупателям.
Если вас заинтересовал Элемент авто, попавшись на их рекламу, то сразу говорю — зря! Не ведитесь на то что авто есть в наличии зря тока потратите деньги нервы и время! Мы приобрели там для семьи новый автомобиль в кредит. Приличный с первого взгляда автосалон, говорят, что официальный дилер. Выбрали себе шкоду актавия, которая нам обошлась в 990 тысяч рублей, хотя на сайте она стоила всего около 835 тысяч рублей. проценты конечно бешенные но мы решились и взяли. Проблема была в том что авто которая якобы должно быть в наличии по факту отсутствовала а деньги мы уже внесли, и назад нам отказывались их возвращать!!!! в общем со скандалом, но сказали, что берем только эту модель. Ок, консультант уверял что привезут через пару дней. В итоге ждали сначала авто около двух недель, звонили в течении этого времени каждый день. но на этом все не закончилось машину с горем пополам привезли но птс не было в итоге прождали еще две недели птс. Лучше бы там вообще не брали! Потратили время и нервы, а по цене — да любой другой автосалон был бы только выгоднее для нас, чем этот Элемент авто!Гораздо дороже чем в других дилерских центрах, это однозначно!
Люди, никогда ничего не подписывайте в Элемент авто и ничего не оплачивайте, пока не увидите машину. Иначе впарят такую рухлядь, что потом долго придется ремонтировать ее, еще и за свой счет. Ведь гарантии этот автосалон не дает. Я подписал договор, оплатил в кассу деньги и через 2 дня приехал теперь уже за своей машиной. И смотрю, а у нее капот какой то поцарапанный, говорю менеджеру что за хрень, я такой автомобиль отказываюсь брать.А он мне заявляет что мое право, но деньги в полном объеме мне не вернут, а замены для этого авто нет. Что делать, пришлось брать. И сейчас очень жалею об этом, потому что авто с браком и необходим капитальный ремонт двигателя. Ужасная ситуация.
Это клиентам еще везет, что они оказываются пострадали чисто своим временем, я читаю такие отзывы, и думаю — не осознают люди своего счастья!!!! С меня же Элемент авто содрали бабки за то, чтобы доставить тачку к месту. То есть я даже товар не видел, а меня уже платить заставили. Честно говоря я даже не помню, как на такое подписался. Просто очнулся уже тогда, когда в бумаге стояла роспись. А бумагу саму не читал, она оказалась доком, в котором указано, что я отказываюсь от платежа в случае отказа от приобретения автомобиля. Так и случилось, мне показали потом совершенно левую модель, которая далеко не того качества, как я рассчитывал. Стал отказываться и требовать бабки обратно, а меня носом ткнули в писульку, которую я подписал. И присвоили мои 40к в общем…Круто я съездил в автосалон. Вы там это, держитесь и не лыкайтесь на первое попавшееся предложение, как я.
Гребаные скоты!!!! Моих родителей надурили в Элемент авто, и я готов это подтвердить официально. Им оформили кредит под 25 процентов годовых. Вы видели где нибудь такие драконовские проценты? Я лично нет. Так и этого им показалось мало. Слупили с нищих людей 80 тысяч рублей за страховку от несчастных случаев , оформили им каско за 45 тысяч рублей. И главное нет возможности досрочного погашения. Козлы, желаю чтобы с вашими родителями так же поступили. А мне остается только платить этот сраный кредит!И управы на автосалон не найдешь, все подвязано!Зато вон сайт их откройте — красотень, отзывы, акции, все типа на уровне! пиз*деж это все!
Поехал вчера в автосалон на Заводское шоссе д.7 и уехал оттуда ни с чем. Они только по телефону обещать умеют, а в реальности в Элемент авто ничего из обещанного нет. Ведь знали что приеду из другого региона и все равно обманули что нужный мне Хендай Солярис красного цвета, с автоматической коробкой передач есть в наличии. Но приехав на место, я увидел совершенно другой автомобиль. Тоже Хендай, но только белого цвета и 2017 года выпуска. Да еще и цена возросла на 120 тысяч рублей. Спрашиваю, а как же наша договоренность , о том что вы придержите нужную мне машину и никому ее не продадите?Ответ был прост, а мы не знали что такая модель уже закончилась. Естественно я не стал там ничего покупать. Тогда мне предложили оформить у них заказ, но после такого отношения, с ними боязно вообще связываться!
Этот мерзкий автосалон последнее место куда следует обращаться за покупкой автомобиля. Место гадское и люди такие же там работают. Если честно, то без мата описать Элемент авто невозможно!!! Один лохотрон!! Купил у них абсолютно новую Шкоду Октавию. По крайней мере по документам она числилась новой! А когда поехал на шиномонтаж ставить литые диски выяснилось, что авто то левое. С уже хорошим пробегом!!! Мастера сказали, что видно по расходникам . Я в шоке тут же еду к этим мерзавцам, а они отказываются, типа они не при делах и ты сначала докажи.Якобы у них все схвачено и я только поимею проблемы если надумаю с ними тягаться. Вот блин ТВАРИ!!!
Столько доп услуг предлагают с первого взгляда кажется даже удобно. А на самом деле регистрацию в ГИБДД автосалон Элемент авто к примеру предлагает по той причине что сами вы на учёт просто не сможете встать все тачки проблемные, где вин перебит, где номер двигателя не совпадает. Хорошо если в автосалоне нет машин, которые в угоне числятся но и этому уже не удивлюсь. А так у них свои повязки вот и навязывают эту услугу. Вернуть машину обратно нереально трудно удерживают комиссию за все, теряешь много денег и времени. Это мошенники просто. Читайте отзывы и будьте по аккуратнее с этим автосалоном. По госпрограммам вообще просто брехня, вешают лапшу на уши, не ведитесь на этот развод!
Долго выбирал автосалон, пересмотрел кучу сайтов но в итоге попал на развод!!!. Приехал в Элемент авто чтобы купить машину с пробегом за наличку.. Выбор у них на сайте был конечно больше, чем оказалось в реальности. Наверно на сайте давно не обновляли информацию но это не самое стремное. Дело в том, что большая часть машин явно б/ушные, есть перекрашенные, а по бумагам они проходят как новые. Тоесть автосалон заведомо вводит покупателей в заблуждение. В ситуации со мной было рассмотрено две машины с пробегом — лада калина и седан и оба автомобиля не соответсвовали заявленным техническим характеристикам, это я могу сказать благодаря по моему опыту шофера! Но манагеры твердили , что я не прав. Могу себе представить, скольких же людей они обманули!!! Мошенники настоящие!
Сложно оставлять отзыв, когда понимаешь, что твари этого даже не заслуживают. Но есть желание предупредить других людей, которые раздумывают о покупке автомобиля, чтобы не рисковали лишний раз. Ребят, вот я дурочка, я повелась на выгодные вроде бы предложения от Элемент авто. Но теперь я поняла, что все это просто пыль в глаза. В настоящем же тут нет никаких акций, вас просто держат за наивных глупышей, которых можно обмануть, глядя в глаза. На самом деле клиентов автосалон этот подведет под то, что все равно придется платить полную (или даже выше) стоимость за автомобиль. Просто покажут это с той стороны, чтобы подвязать вас под покупку дополнительных услуг. В общем, режут обязательную сумму на несколько частей и выставляют минималку за полную цену, чтобы смутить вас и запутать.