Адрес: г. Иркутск, ул. Академическая, 25 А

Телефон: 8 (800) 333-84-98

Сайт: https://dc-bycar.ru/

Дилерский центр «Байкар» на улице Академическая 25 А в г. Иркутск

Автосалон осуществляет подбор автомобиля среди различных категорий. В Байкар Вы можете приобрести как авто премиум класса, так и семейный бюджетный автомобиль. При этом выбор среди нескольких марок и модельных рядов, каждый из которых сопровождается акциями и подарками, не может оставить равнодушным никого. Если не хватает денег, то Вы можете воспользоваться выгодными условиями кредитования и страхования от нескольких партнеров автодилера. Менеджер автосалона поможет выбрать авто мечты, за которое не придется переплачивать. Все ли обещания официального автодилера соответствуют действительности и направлены только на удобство и выгоду клиента? Не станет ли покупка автомобиля здесь долговой ямой? Напишите свой отзыв на нашем сайте!