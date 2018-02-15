Автосалон Байкар отзывы
Адрес: г. Иркутск, ул. Академическая, 25 А
Телефон: 8 (800) 333-84-98
Сайт: https://dc-bycar.ru/
Дилерский центр «Байкар» на улице Академическая 25 А в г. Иркутск
Автосалон осуществляет подбор автомобиля среди различных категорий. В Байкар Вы можете приобрести как авто премиум класса, так и семейный бюджетный автомобиль. При этом выбор среди нескольких марок и модельных рядов, каждый из которых сопровождается акциями и подарками, не может оставить равнодушным никого. Если не хватает денег, то Вы можете воспользоваться выгодными условиями кредитования и страхования от нескольких партнеров автодилера. Менеджер автосалона поможет выбрать авто мечты, за которое не придется переплачивать. Все ли обещания официального автодилера соответствуют действительности и направлены только на удобство и выгоду клиента? Не станет ли покупка автомобиля здесь долговой ямой? Напишите свой отзыв на нашем сайте!
Не советую этих конченых мошенников, обратившись к ним вы стопудово прос*ёте время и испортите себе настроение. На сайте пишут, что все подержанные автомобили у них в отличном состоянии и после проверки их экспертами. Не знаю, что там у них за эксперты, но в основном все машины там убитые. Но об этом ни слова не говорят и на цене это никак не отражается, деньги дерут как за нормальные машины. Когда я приехал в автосалон за Шкодой 2016 года, которая по словам менеджера была в идеальном состоянии, я просто офигел, рассмотрев ее близко и при дневном свете. Так весь кузов в шпаклевке, и покрашен на отъе*ись. А на крыше даже вмятины нормально не выпрямили. Я ростом 2 метра и мне очень хорошо было видно. Когда я откровенно задал вопрос, зачем меня так топорно пытались развести, менеджер предложил мне скидку 40 тысяч. Но этим он меня не купил, во первых этих денег ничтожно мало на исправление всех ляпов, а что еще под капотом творится, неизвестно. А во вторых нафига мне покупать геморрой? Уехал и больше к ним в Байкар не ногой.
Не очень порядочно поступают в Байкар с покупателями, поэтому старайтесь держаться от них подальше. Прочитал в интернете, что эта организация предлагает обменять свой автомобиль на новую, по программе трейд ин и решил воспользоваться такой услугой. Отвез свою Шкоду на диагностику. После тщательного осмотра мне было предложено за нее 150 тысяч рублей. Такая сумма меня вполне устроила и я стал выбирать что можно купить вместо нее. Приглянулся Фольксваген Поло, стоимостью 450 тысяч рублей. Минус 150 тысяч которые мне дадут за мою машину, итого к оплате получалось 300 тысяч рублей. Однако вот моя арифметика показалась сотрудникам неверной и с меня запросили 500 тысяч рублей. Сказали что та цена действительна только для тех кто берет у них автокредит. Совершенно не ясна их логика, но отдавать свой автомобиль за просто так я не захотел, и покинул этот автосалон. Знаю точно что больше туда не вернусь.
Когда я зашел к ним на официальный сайт, мне показалось что Байкар отличная компания, ведь там были указаны такие низкие цены и дарились различные подарки. Захотел купить у них Хендай Солярис за 380 тысяч рублей. Приезжаю туда, мне долго выносили мозг, по поводу цены на авто, и в конце-концов я решил взять Солярис подороже, ну зато в полной комплектации. Оплатил в кассу деньги, подписал все договор и через пару дней получил свой автомобиль. Но буквально через неделю я услышал непонятный гул в районе движка. Решил съездить в автосервис и узнать что к чему. Сделали диагностику и сказали что двигатель работает на последнем издыхании и что самое интересное во всем обвинили меня, для того что бы не ремонтировать авто по гарантии. После этого я отгоняю Хендай на экспертизу и мне пришло заключение что это заводской брак. В автосалоне отказались этому верить и сказали что будут делать свою экспертизу, но прошло уже достаточно времени, а машина до сих пор стоит у них и ничего внятного мне ответить не могут, так как они еще ничего не сделали. Жалею что вообще с ними связался.
Берегите свои нервы, не обращайтесь в Байкар!!!! Разочарован жутко, оказалось что этот автосалон, грешит тем что скупает автомобили с небольшим пробегом, приводит их в идеальное состояние, полирует все неровности на кузове и потом продает как новое авто. Именно с таким беспределом я и столкнулся. Купил Шкоду Октавию и через некоторое время понял что с ней что то не так, на кочках что то стало постукивать с левой стороны. Загоняю в сервис, оказалось рулевой наконечник полетел. Говорю слесарю, как же так, ведь это новая машина, а он удивленно на меня посмотрел и говорит — Судя по подвеске она далеко не новая. Вообщем развели меня и очень серьезно!!!
Повелся на заманчивое предложение по автокредитованию. которое обещали в Байкар. Обещалась скидка на машину 15%, страховка в подарок, еще первый платеж по кредиту за их счет, не считая комплекта зимней резины. А кредит от 2,9%. Отправил в автосалон заявку, быстро перезвонили и порадовали тем, что мне одобрено под 4,5% и можно приезжать. Не долго думая, отправился к ним и сразу же был определен в кредитный отдел. Хотелось бы сначала с машиной определиться, но мне сказали, что все после одобрения. (?) Вроде ж уже одобрено? Это было только предварительное решение, а теперь все по серьезному. Вон оно как. Решили, что машину буду брать в пределах миллиона. Под 4,5% на 5 лет, рассчитали ежемесячный платеж, все было нормально. Но через час мне сообщают, что по моей заявке отказ и можно только под 18%. А это уже никак не вязалось с моим доходом и моими планами. Отказался, чем вызвал бурю негативных эмоций в свой адрес. Это я должен возмущаться и ругаться, что обманом затащили меня и мурыжили несколько часов. Уроды и разводилы.
У меня после визита в автосалон остались только негативные впечатления. Думал, что сотрудничество у нас с Байкар будет нормальным, а ничего не получилось. А все потому что там блин руководство настолько неадекватное, что но обслуживание нанимают каких-то бомжар из подворотни. Они не способны человеку угодить, что-то подсказать или, вообще, просто на вопрос об условиях покупки авто поведать. По поводу ответов на каждый мой вопрос работник судорожно погружался в чтение гугла, ничего в это время не слыша. Я ему говорю, мол, чего так утруждаться, это же все в вашей методичке должно быть написано. А он в ответ мне начал грубить и говорить, что это его дело и я, типа, не должен учить его работать. После этих слов я развернулся и ушел. Да, сейчас понимаю, что и сам в какой-то степени был неправ, но он, как представитель частной организации, ОБЯЗАН был вести себя адекватно. Но он же повел себя, как хамло.
Жулики и обманщики. Сплошной лохотрон. Не ведитесь и не вносите деньги за бронь как получилось у меня. Ехать в Иркутск мне далековато предварительно облазив сайт Байкар, позвонил по телефону уточнил у менеджера о наличии нисана альмеры которую выбрал. Менеджер сообщила, что есть в наличии данное авто и чтобы забронировать нужно внести 30 тысяч рублей и она же пойдет в предоплату в случае покупки на что я и на свою голову согласился и перевел сумму. Так как менеджер уверял, что в случае отказа от покупки я могу вернуть данную сумму без проблем и в тот же день, типа автосалон это гарантирует. По приезду еле отыскал Академическую 25 а, увидел свою машину и увеличенный ценник, а также бешеные проценты, под которые мне удалось получить одобрение в банке, в связи с чем я отказался покупать и обратился за возвратом денег за бронь. Деньги я так и не забрал в тот же день мне говорили менеджеры, мол, приходите завтра, потом послезавтра и так каждый раз, когда я обращался к ним. Прождал я так целый месяц и только после того как я устроил скандал, и пообещал написать заявление в полицию, мои кровные соизволили вернуть!
На сайте Байкар обещали большой выбор новых автомобилей по ценам ниже среднерыночных. Я собралась к ним в автосалон на Академическую 25 А, ехать, но перед поездкой решила позвонить, мало ли что. Мне ответил менеджер по продажам Анатолий и вежливо рассказал, что у них недавно было новое поступление, по ценам прошлого года, а еще действуют скидки и обязательно всем клиентам подарки. Я на радостях еще подругу с собой притащила, она тоже хотела себе новую машину. Анатолия мы там не встретили, сказали, что не работает у них такой. Но и машин новых там не было, абсолютно, только подержанные. Я еще подумала, может я не туда звонила или не туда мы приехали. Показываю номер телефона менеджера, сайт, он говорит, да, это наш. А тогда почему информация на сайте так отличается от действительности и кто такой этот Анатолий. Оказывается, я общалась с сотрудником колл центра, а информация просто для привлечения клиентов. Вот так все просто. А то, что люди свое время тратят, даже из других городов едут, это ничего, это нормально. Так что не верьте, нет у них новых машин.
Согласен полностью, беспредел в Байкар творится. За машиной с пробегом к ним в автосалон нельзя! Пи@дят они всё про то, что все машины проходят тщательную проверку. Либо их эксперты такие грамотные. Продали мне подержанный Солярис, а потом я узнал, что на нем запрет на регистрационные действия. Поехал ставить машину на учет и нате вам. Пробили по базе ГИБДД и выяснилось, что еще машина дважды участвовала в ДТП. Это каким х@еном они машину проверяли, что очевидных проблем не заметили? Значит так они проверяют! Больше чем уверен, что они в курсе всего этого, просто скупают всё подряд подешевке, а потом хвосты подчищают, машину немного в нормальный вид приводят и толкают за нормальные деньги. Делают небольшую скидку, на которую клиент ведется, еще бумагу на подпись подсовывают, где клиент пишет, что претензий к ним не имеет и тех состоянием машины доволен. А потом фиг что докажешь. Ну а насчет запрета на регистрацию я с ними еще повоюю. Совсем уже ох@уели, сволочи.
Ни в коем случае не обращайтесь к ним в Байкар за покупкой подержанного автомобиля. Всё, что они говорят, это чистый обман. Им лишь бы спихнуть проблемную тачку какому-нибудь лоху, который будем потом в одиночку разгребать все проблемы. Безмерно рад, что мне хватило здравого смысла проверить машину по базе, а не поверить на слово разводилам. А поют они красиво, тут ничего не скажешь, так и хочется верить. Мне настойчиво впаривали Хендай Крету с небольшой скидкой, на которую я собственно говоря и повелся, поехал в автосалон, в Иркутск на Академическую 25 А. Рассказывали, что машина в отличном состоянии, ни разу не битая. Я признаюсь, очень хотел им верить и уже собирался подписывать договор, как меня осенило, что я могу самостоятельно всё проверить. И оказалось, что малина дважды битая и хуже того, за нее еще не погашен до конца кредит. Когда я в бешенстве предъявил эту информацию менеджеру, он сказал, что поэтому мне скидку и сделали. 50 тысяч рублей вряд ли покроют все проблемы, которые мне пришлось бы расхлебывать. Жесть, какие уроды.
Не ведитесь вы на их развод! Это шарага Байкар ни на что не способна, как только поиметь вас на деньги. Кричали, что у них действует госпрограмма “Семейный автомобиль”. Мы по всем параметрам под эти условия подходили и справки необходимые собрали. Нам даже уже одобрен кредит был под 4,9%. Думали взять Ларгус, проценты приемлемые и вроде всё получалось. Но прождав 5 часов, узнал, что нам возможно взять кредит только под 18%. И менеджер никак не смогла объяснить, куда делись обещанные условия и госпрограмма в принципе. С таким же успехом я мог бы приобрести машину в любом другом автосалоне и без всяких там дополнительных справок. Тупой развод! Потерял уйму времени на автосалон на собирание справок, на бестолковое ожидание. Я уверен, что они заведомо знали о таком исходе и просто надеялись, что мы поведемся. Неприятно всё это, вообще зачем они так поступают. Говорили бы сразу о реальных условиях, кому надо и так бы к ним приехали. А так только себе хуже сделали. Мы к ним точно уже никогда не приедем и всех отговаривать будем.
В байкар на Академическую 25 а я приехал чтобы купить Ниссан Альмера. Но за 473 900 руб уже не было моделей, тогда мне предложили посмотреть Кашкай, конечно автомобиль классный, мне очень понравился, но цена его в 3 раза дороже. Продавец сообщил что у них сейчас довольно выгодное предложение по автокредитованию, ну я и решил попробовать, все таки под 5,5 процентов не везде одобряют. Длительное ожидание пока кредитная организация ответит, меня естественно утомило, и когда мне сказали что банк дал согласие, но под 12 процентов, я согласился. После чего подписал договор, забрал автомобиль и уехал. И только дома став раскладывать документы увидел что ставка уже 34 процента. На следующее утро еду в автосалон и спрашиваю, что за лажа ? Я переплату как увидел, реально, с сердцем плохо стало. А менеджер мне отвечает, так как вы отказались от дополнительного страхования, то проценты стали другими. А предупредить видимо не судьба!!! Ненавижу этих гадов!!!
Не верьте, это развод. А потом и кидалово! Автосалон Байкар врут, что у них есть новые машины. По приезду вымораживают предоплату, под предлогом того, что якобы машина находится на складе и такие у них правила, сначала предоплата, подписание предварительного договора, а потом ее доставляют со склада и все отлично. Брехня это всё!!! Я повелась, как дура последняя, в итоге вынуждена была покупать подержанную машину, за те же деньги, что и новую обещали. Потому что после всех их хитрых манипуляций, просто отказаться от покупки невозможно, только после уплаты неустойки за отказ. Мне “пригнали” со склада подержанную машину. Почему в кавычках, да потому что ни на каком складе она не стояла, на стоянке она была, я ее там видела. Я думаю, что никакого склада у них вообще нет, просто пыль в глаза пускают, чтобы людей на деньги разводить. Говорят мне, мол вот ваша машина. А ничего, что я за новой приехала? Нет, говорят, вы эту просили, вот и цвет и комплектация, как вы хотели. А за отказ берут 20% от стоимости. Хочешь, не хочешь, а покупать пришлось. Мошенники это, причем хитрые, наглые и бессовестные.
По телефону Байкар такого наобещают, что не поехать просто невозможно. Только полный дурак откажется от такой выгоды. А по факту оказывается, что только полный лох на этот развод поведется. Как это не печально, но я повелся. Они прямо напрашивались, предлагали такие скидки и подарки. Когда я позвонил в автосалон, чтобы узнать о наличии Рено Дастера, цена которого мне понравилась, так я узнал, что именно сегодня у них проводится акция, скидка 10% на все автомобили Renault. У них и так цена тысяч на 50 ниже среднерыночной была заявлена, а это еще и скидка. Ну просто удача привалила. Приехал, нового Дастера не обнаружил, менеджер сказал, что акционные машины на складе, привезут после предоплаты. Я помялся чуть и решился, ну цена правда суперская. Ну в общем, кинули меня в итоге. Скидка по бумагам как бы и была, но они мне столько допов в машину насовали, да еще и по нереальным ценам, плюс к этому пришлось оплачивать непонятные услуги дилера, короче переплатил выше среднерыночной цены 80 штук. Впредь буду думать, прежде чем гнаться за выгодой и доверять мошенникам.
Самой моей большой ошибкой было то что я вообще приехал в этот автосалон. Надо было сначала отзывы почитать про них, а потом уже берется черти знает куда. Ну а если честно, то повелся на рекламу про низкие цены, дешевые кредиты и рванул к Байкар оформлять автокредит, под обещанные 4,9 процента. У них меня довольно долго уговаривали что бы я вместо Лады Калины, купил Хендай Солярис но у них не получилось это сделать. Потом мне наконец то продали Калину. Только вот я не заметил как мне в договор вписали страхование машины от угона, плюс застраховали мою жизнь и здоровье, да еще и ставка стала выше в 3 раза. Кредит оказался оформлен под 16 процентов. И главное все это напечатано мелким шрифтом. Аферисты!!! Внимательно читайте договор если все же решите там что либо покупать!!