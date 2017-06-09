Автосалон СТС Моторс отзывы Адрес:г. Москва, Носовихинское шоссе 33а Телефон: 8 800 444-05-21 Сайт: https://ctcmotors.ru/
Автосалон этот и его работники — уроды и г*ндоны! Ни при каких обстоятельствах к ним не идите! Сначала называют на сайте стоимость машины в два раза меньше. А когда приезжаешь к ним в СТС Моторс, то оказывается что это только сумма задатка за автомобиль!!! На самом же деле машина у них стоит в два раза дороже! И если вы уже отдали задаток, то деньги вы уже не вернете обратно! И вы вынуждены покупать или автомобиль подешевле или бушную машину! Поэтому сначала подумайте, прежде чем туда идти, стоит ли это ваших нервов!!! В дороге я обнаружил, что бак в моей новоприобретенной машине дырявый, и больше двадцати литров заливать нельзя, задним подшипникам пи*дец пришёл вообще! А когда приехал домой, увидел, что передний привод снят, а точнее его там просто нет!!! Скоты вы, сволочи, тварьё, а не люди!!! Конечно вам решать, но если надумаете идти туда, то смотрите документы на машину до того, как отдать деньги в кассу, читайте договор внимательно и сначала требуйте предварительный договор и сравнивайте с тем, что вам потом принесут, а лучше берегите нервы и покупайте с рук!
Да какие там скидки! Тачки продаются в 2 и 3 раза дороже, чем у официальных конкурентов с проверенной репутацией!!! СТС моторс – темное место. Если решите с ними сотрудничать, то двадцать раз перечитайте документы перед тем, как подписывать! Меня автосалон чуть не кинули, вписали в документы неверную цену! Точнее, они считают ее верной, но мне предварительно озвучивали гораздо меньший ценник. Конечно, клиента никак не уведомляют о том, что стоимость его машины выросла. А потом, если заметите, то начинают лепить тупые отмазки, мол, последняя модель, все дела, эксклюзивное предложение. Я бы вам вообще советовала их десятой дорогой обходить, так как очень большой риск. Но вы, конечно, можете попробовать, и тогда на один негативный отзыв на этом сайте станет больше.
Не доверяйте на слово работникам СТС Моторс, с которыми общаетесь по телефону!! Эти деятели согласятся со всем, что бы вы не спросили, тогда как на самом деле все в жизни у них по-другому! Приехали с мужем за машиной в автосалон, на сайте очень понравился ассортимент – там реально было выбрать авто по карману и подходящей модели. А оказалось, что в автосалоне-то у них стоит штук 5 машин всего, да и те какие-то потрепанные. Мы спросили о том, где же те машины, которые они показывают клиентам на сайте. А они сказали, что большинство на складе, а чтобы их привезти, нужно внести первый БЕЗВОЗВРАТНЫЙ депозит! К слову, он не учитывается в стоимость машины, а идет тупо за оплату работы менеджеров. Вот мне интересно, а зарплата у них на что идет? На Мальдивы? Те еще мошенники, не обращайтесь лучше сюда.
Вот мне интересно, с какого перепуга этот автосалон выставляет у себя на сайте так много машин? Ведь им на деле предложить клиенту нечего, из всего ассортимента максимум процентов 10 всего есть в салоне. Остальное где? Говорят, что на складе. А склады где? Корпоративная тайна. Ее не проверить, нужно на слово верить этим товарищам. А как сейчас кому-то на слово верить, если тебя даже коллеги и друзья могут кинуть, если речь идет о деньгах? Особенно таких крупных, как при покупке авто. Короче, ребята, вот что я вам скажу. Эта конторка СТС Моторс явно мутная, я четко увидел, что у них машин гораздо меньше, чем они пытаются показать. А если у вас нет никакой возможности проверить, насколько контора честная, то ее по умолчанию стоит заносить в списки кидал. Такие дела. Верить моему отзывы и мнению или нет – это решайте сами. Мое дело – поделиться подозрениями, а все остальное уже на вашей совести.
Охренеть какие специалисты работают в СТС Моторс на установке дополнительного оборудования. Я к ним катаюсь уже как к себе домой, практически каждый день, а все потому что ребята абсолютно не умеют работать. Установили сигнализацию, а настроить не смогли, в итоге она от малейшего ветерка начинала орать не дуром, приехал в автосалон, вроде перенастроили, так в итоге перестал срабатывать центральный замок. Потом сделали его,но в итоге машина вообще перестала реагировать на попытки взлома. Говорю давайте назад мои деньги и я уже поеду к нормальным специалистам. Так не отдают, сволочи. Еду к ним в последний раз,если снова какой то косяк, значит иду к директору и пусть решает этот вопрос, не могу же я вечно тратить свое время что бы туда кататься.
Расскажу про схему обмана каторую используют в СТС Моторс. Всевозможными спосабами заманивают к себе в автосалон покупателей и уговаривают купить у них автомобиль. Я попался на их уловку, но хорошо потерял не много,но было довольно неприятно что меня держат за лоха. Приезжаю, там меня встречает менеджер по имени Анатолий, показывает все имеющиеся машины, сообщает цены на них. Мне приглянулась Лада Веста Кросс, за 530 тысяч рублей. Решил ее приобрести. Он принес на подпись предварительный даговор, я конечно же спрашиваю, почему предварительный? Мне ответили что это чистая фармальность и когда доставят со склада мою машину я подпишу документы подтверждающие что не имею претензий к качеству и внешнему виду Весты, тогда уже и подпишем основной даговор, а пока надо заплатить в кассу 250 тысяч рублей. Ну ладно, я все сделал как они говорили и мне привезли мое авто. Я падписал акт что меня все устраивает и пошел платить оставшуюся сумму, но как же я офигел,когда с меня стали внаглую требовать заплатить больше, на 250 тысяч рублей. Объяснив возросшую стоимость тем что я сначала выбрал Ладу в базовой комплектации, но ее не было на складе и тогда мне пригнали мадель в полной комплектации и с различным доп оборудованием, а вы между прочим сами подписали что вас все устраивает. И главное ведь отказаться от пакупки нельзя, так как по условию мне не вернут деньги которые я уже отдал. Пришлось звонить друзьям и просить занять мне недостающую сумму. Да, уж про такой лохотрон я даже и не слышал.
Я купил в СТС Моторс автомобиль. Когда мне отдавали автомобиль, претензий к нему у меня не было. Комплектация была люксовая, такую я и просил. Внешне он тоже был в идеальном состоянии. Подписал документы о приемке, а после того как вернулся к себе домой увидел что, постукивает левая стойка. Обратился в автосервис для ремонта, там мне сообщили что на новом авто не она за такой короткий промежуток сломаться. Либо брак, либо мне подсунули машину с тест драйва. Стали разбираться какие еще есть поломки и выяснилось что автомобиль с приличным таким пробегом. Я был в шоке. Как можно придя в нормальный автосалон получить такое дерьмо?? Кому тогда вообще можно верить? Начал собирать документы для суда, но юрист обратил мое внимание на то что договор у меня подписан не с этой компанией, а с каким то чуваком по фамилии Сидорян, и сто процентов он является подставным лицом. Я как то и подумать не мог что надо проверять все данные, не только свои. Я прочитал только условия. За это и поплатился. И считаю свои долгом оставить отзыв об этой компании и предупредить всех о такой схеме обмана!!!!!
Странные вещи в СТС Моторс творятся. Ты им деньги предлагаешь по проценту, а тебя лесом шлют. Причем, что очень странно, никакого повода для отказа в кредите не должно было быть у меня. Раньше я в долги не влезал, никаких просрочек не имел, с законом проблем у меня тоже нет. Но по какой-то причине все равно пришел негативный ответ от банка. Не знаю, в какой именно они там в салоне своем заявку подавали, но такой результат для меня неприемлим. В соседнем салоне я за 15 минут оформил ту же самую заявку и получил одобрение по кредиту. Так что сами теперь думайте, стоит ли сюда обращаться. Честно говоря, я больше не горю желанием обращаться в автосалон и связываться с мошенниками.
Это не автосалон а полное разводилово!!! Консультанты «хорошо знают свое дело» дурят ни капли не стесняясь. Приехал с женой к ним в СТС моторс приобретать Рено сандеро, после предварительного созвона с менеджером которой и вовсе нет в автосалоне и который заманивает клиентов вообще не в курсе что есть в наличии, приехали к ним за 300 км а в итоге оказалось, что авто стоит на 270 тысяч дороже цены за которую согласны были взять, менеджеры говорят что это обычное дело, и удивляться не стоит. Конечно же мы отказались брать за такую цену. Стали подбирать из чего есть в наличии, в итоге купили хендай грета, документы на авто еле забрали не хотели сразу отдавать по непонятным причинам, вместо бонуса в виде ОСАГО и зимней резины, типа сделали скидку на 30 тысяч рублей но накрутка на авто была итого больше. Консультанты не очень вежливы путаются в комплектациях и ценах, сначала цена одна называется , а в договоре уже другая.
Согласен на все сто процентов с отзывами, где указывается, что данный автосалон занимается кидаловом. Я сам пытался с СТС Моторс поработать, но мне уже на этапе консультации шубу в лапти пытались засунуть. То есть рассказывали такой лютый бред, что ни в какие ворота. Типа то там тачки продаются по 30-процентной скидке. Причем новые, 2018 года, которые еще даже в эксплуатации не бывали. Ну что за бред? Кто на такие товары скидки делает? Да любой нормальный дилер будет продавать их по полной стоимости, да еще и сверху накинет. А тут типа такая скидка. Сразу понятно, что разводят. И мне не понятно, как другие люди на это ведутся. Наверное, просто на хайпе от покупки даже особо не смотрят тачки. А потом, когда уже поздно становится, то начинают выть. Но еще раз спасибо тем, кто пишет правду о таких организациях.
Данный автосалон-это сто процентов аферисты. Ребята, не покупайте там автомобили. Ни по трейд-ин, ни в кредит и не верьте на слово менеджерам. Суть аферы такова. При оформлении документов,они специально дают на их на подпись частями. Самым последним приносят кредитный договор. В котором процентная ставка вдруг становится выше чем вам говорил менеджер. И так как документы на передачу своего автомобиля я уже подписала, то мне не оставалось ничего другого как согласиться на эти бешенные 28 процентов. После выяснилось что еще и досрочно я его погасить не смогу. Потом уже дома стала считать сколько я переплачу и получилось что свою старую машину я отдала буквально за копейки. Зачем я только поехала в СТС моторс!!!!!Обманули как лохушку.
Лично для меня этот автосалон олицетворение халатности, непрофессионализма и полного хаоса. Обращение к СТС Моторс по любому поводу обещает испоганенное настроение ни на один день. О том как я покупала у них автомобиль вообще вспоминать страшно! Обман на обмане!! С ценами творят что хотят. Обещанная стоимость стопудово вырастет тысяч на 200, а то и больше. Установленное доп оборудование обычное китайское г*вно, но у них оно стоит почему-то в 8-10 раз дороже, чем на авторынке. И со всем этим бредом приходится соглашаться, иначе в случае отказа, уже внесённые деньги обратно не забрать. И уже после всего этого кашмара всё равно приходится к ним обращаться, так как авто у них на гарантии. Очередная нервотрёпка! Они и в этом случае наказывают клиентов. Если не получается материально, они это делают морально. Вам положен бесплатный ремонт, будьте уверены, что он будет проведён как попало, если вообще будет проведён, и длится он будет “бесконечно”.
Если вы ещё не обращались в этот автосалон, вам повезло. Поберегите себя, своё психическое здоровье, не суйтесь к ним никогда.
Оформляла у них автомобиль под заказ. Обещали, что получу в скором времени. Стоимость обговаривала специально, чтобы знать на что рассчитывать. Убедили, что нет повода для переживаний, на их работу еще ни один клиент не пожаловался. И действительно, перед тем как в автосалон обратиться, я читала отзывы на их официальном сайте, все только положительные. Я и поверила, внесла задаток и стала ждать назначенного дня. Обещали, что автомобиль будет через неделю. Звоню, говорят, что пока нет, сами ждут, как только автомобиль будет в салоне, они мне обязательно позвонят. Прошло еще три дня, тишина. Уже начала нервничать. На следующий день звонят, говорят, что автомобиль на месте, можно забирать. Приезжаю, и узнаю, что производитель оказывается поднял цену и автомобиль подорожал на 80 тысяч рублей. Конечно, ничего хорошего, но деваться некуда, купила. Тут подруга нарассказывала мне разных страстей про них и даже показала кучу негативных отзывов на сторонних сайтах. Она же надоумила меня связаться с производителем и узнать насчет подорожания. Я созвонилась с производителем и мне сообщили, что стоимость на автомобили не менялась уже больше полугода. Интересный поворот! Звоню этим разводилам, а они мне грубо отвечают, автомобиль куплен, договор подписан, к ним никаких предъяв и быть не может. Как-то так… думайте, ребята, очень хорошо думайте перед тем, как решите к ним в СТС Моторс обращаться. Лично я бы никому не советовала.
Ребят! Отзовитесь! кого этот автосалон швырнул так же как и меня! Я нашла отличного юриста, он конкретно шарит в таких делах, подобное дело уже вёл, выиграли. Чем больше нас наберётся, тем больше аргументов для суда будет.Меня в СТС Моторс надурили дважды, сначала с ценой, а потом ещё и с кредитом. В окончательном договоре купли продажи стоимость машины резко выросла на 200 тысяч почти, я стала отказываться покупать автомобиль на таких диких условиях, тогда они мне предложили либо взять 200 тысяч в кредит, либо не вернут предоплату, ссылались на пункт в договоре, на который я совсем не обратила внимания. Я вынуждена была оформить кредит. Но и там меня снова ждал неприятный сюрприз. Вместо обещанных 4,7% в договоре нарисовались 29% и не на пять лет, как говорили в начале, а на семь. Назад дороги не было, так как я все документы уже подписала.
Приехала домой, пол ночи проревела, а утром нашла номер юриста. Он сказал, что всё получится.
Лохатрон. С кем вы разговариваете по телефону. Тех людей в автосалоне вы не НАЙДЁТЕ. Они вам много обещали но этого может не быть. Если вам считают авто кредит по телефону . Помните это развод. Банки не дают кредиты меньше 11%.Это и то очень хороший процент. Каску автосалон не даёт её может дать только БАНК.. Если вы не будете оформлять каску то проценты вырастут просто космос. Кредитный отдел тормозит Машин мало и рассказывают сказки что потом пригонят. В принце ничем не лучше и не хуже. Определить можно только по приезду. Не верте их сказочникам что говорят с вами по телефону.
Бессовестные аферисты СТС моторс. Не советую с ними связываться. Обманывают нагло и открыто. Договор хитрый и если не сразу разберешься, что к чему, пиши пропало. Я обратила внимание только на сумму, она соответствовала заявленной стоимости, что меня и успокоило. Я подписала договор, а уже потом до меня дошло, что я натворила. Итоговая стоимость автомобиля выросла на 210000, на мой немой вопрос в моих круглых от возмущения глазах, менеджер молча указал на подпункт в договоре, где говорилось о том, что указанная стоимость не является окончательной, то есть автосалон может прибавить к стоимости что им вздумается, а именно никому не нужное дешманское доп оборудование, с ценами придуманными от балды, ну понятно дилерский сбор и куча всякого разного ещё. А на вопрос о том, зачем же тогда меня менеджер уверял, что заявленная стоимость и является окончательной, он просто пожал плечами и ухмыльнулся. Это были просто слова, а договор есть договор. Читайте внимательно! Не обращайте внимание на то, что вас будут отвлекать. И не забывайте перед поездкой читать отзывы про автосалон! Те, что оставляют реальные покупатели, а не пишут сами менеджеры! Они могут помочь.
Я бы не стал советовать даже рассматривать этот автосалон, как вариант. Не понятно на кого он рассчитан? Таким Макаром он просто напросто прогорит в скором времени. Когда-то ведь дураки закончатся. Местные уже все в курсе этого мошеннического притона. Да и заезжие в СТС Моторс тоже интернетом умеют пользоваться. Настолько тупо разводить клиентов, не меняя при этом схемы. Да еще и так нагло. В реальности цены намного выше, чем в других ДЦ. На сайте пишут, что будет дешевле чем у всех, выставляют заниженные цены, а по итогу срубают с каждого купившегося на их развод клиента по паре сотен тысяч сверху. Обували бы в пределах разумного, это бы еще хоть как-то можно было понять, все мы люди, каждый хочет кушать вкусно. Так и клиентов бы больше было и негатива про них меньше. Но нафига кидать всех подряд на такие суммы?Рано или поздно разбегутся все. Тупой у них подход к ведению бизнеса.
Это развод, ребята! Не ведитесь! СТС Мотос заманивают скидкой, а потом к стоимости автомобиля добавляют установку обязательных допов, да на такую сумму, что получается дороже, чем до скидки. Такая о*ренительная выгода получается! Я приехал к ним в автосалон за Логаном, на который как раз была скидка 80000. А в итоге получилось, что я должен доплатить и за цвет, и за подушки безопасности, и много еще за что. В общем обязательным условием оплатить еще раз то, что и так входит в комплектацию, которуй я по сути уже оплатил. На оплату этого обязательного условия ушло 110000. И где тут выгода? Стоимость автомобиля на 30000 больше, без учета скидки. Ёпта! Совсем обнаглели, с*ки! Ни единого слова об этом не сказали! Пока предоплату вносил, пока договор подписывал, даже не дышали, чтобы не спугнуть. А когда я понял, что это развод, начал задавать вопросы, мне просто показали пункт в договоре с кучей звездочек, которые сразу и не разглядишь, где говорилось об установке допов. Делайте выводы, чтобы потом не чувствовать то, что пришлось мне.
Поддерживаю, потратил кучу времени и денег, чтобы к ним добраться из другого города. Но оказалось, что зря старался. Компенсации никакой не выдали, даже учитывая тот факт, что по телефону предоставили заведомо ложную информацию. Позиционируют себя, как самый выгодный и честный автосалон, а на самом деле являются простыми разводилами. Не знаю, кто у них там машины покупает, но у меня не получилось даже менеджера найти, который меня консультировал по телефону. Наобещали кучу всякого разного, но оказалось, что просто заманивали таким образом. В итоге у меня потраченные нервы и время на разбирательства, никакой выгоды не получил от этой конторы. Так что СТС Моторс для меня это одно из самых лоховских мест в Москве.
Не тратьте свое время здесь, машину нормальную по хорошей цене вы тут точно не купите. Заявили по телефону, что можно будет Солярис взять по 15-процентной скидке, но не сказали, что для этого нужно будет обязательно оформлять кредит. Я к ним в автосалон приехал в расчете, что выдам весь платеж наличными (собирал на машину очень долго), а мне сказали, что в таком случае мне придется оплачивать полную стоимость без скидки. Мол, кредит обязателен. Бред собачий, в каком еще автосалоне такой шлак втюхивают? Уроды млять, я лучше еще немного денег подкоплю и приобрету автомобиль у официального дилера. Ни рубля не оставил у этих мразот, х*р они мои деньги увидят!!! Хочу предостеречь вас от обращения в СТС Моторс, твари еще те.
Нет слов,чтобы описать все мои эмоции которые я испытываю по отношению к СТС Моторс. Желаю этим мразям поскорее обанкротиться. Это не автосалон,а сплошной лохотрон и развод клиентов на бабосы. Этим пида*астам,я отнес 1 100 000 рублей, а поимел только сплошной головняк. Сейчас объясню что к чему.
Покупал здесь Ладу Весту Кросс, в комплектации Люкс, вроде как со скидкой цена ее составляла 694 900 рублей. Пока занимались оформлением бумаг, вдруг выяснилось что и скидка мне уже не положена,потому что я пришел с наличными, и свою комиссию автосалон тоже включил в счет, потом необходимо было оплатить подготовку машины к выдаче, ну и что бы это все было побыстрее я еще 5 000 дал на лапу менеджеру. В итоге и набежала такая солидная сумма. Но это все мелочи по сравнению с тем что меня ждало потом. Новый автомобиль оказался битым и перекрашенным. У меня вообще в голове это не укладывается. С виду то вроде все нормально, но стоит приглядеться повнимательнее к водительской двери и сразу станет все понятно, даже цвет не смогли подобрать,на солнышке он явно отличается. И самое интересное предъявить то мне нечего, когда забирал авто не увидел этого, а сейчас они запросто могут сказать что я сам перекрасил.
СТС Моторс, разводит по полной!!! Хуже чем на рынке!!! Автосалон привлек мое внимание тем что в нем предлагался Рено сандеро по привлекательной цене. Комплектацию Комфорт можно было купить за 505 890 рублей, скидка составляла 109 000 рублей. Для меня это очень хорошие деньги. Приехал я ранним утром на Носовихинское шоссе 33а и сразу же сказал менеджеру что уговаривать купить более дорогую модель меня не надо и либо я беру Сандеро по указанной цене, либо уезжаю без покупки.Он меня понял, поэтому сделка прошла довольно быстро и к обеду я уже освободился.
Как мы и договаривались, на следующий день я приезжаю за машиной, а меня ждет очень неприятный сюрприз. Автомобиль не отдают, требуют оплатить установку допов, которые я не заказывал. Стал разбираться и узнал что в договоре оказывается все это написано.Куда деваться, пришлось выложить еще 290 000 рублей. Отвратительный дилер!!!
Все обещания СТС моторс абсолютная брехня! Не верьте ни единому слову! А уж если вас угораздило связаться с этим мутным дилером, не медлите, подавайте в суд. Меня они кормили завтраками больше месяца, хотя когда стрясли с меня задаток, обещали доставить автомобиль через четыре дня. По истечении данного срока я стала названивать в автосалон практически каждый день. Всё обещали, то подождите ещё два дня, то у них возникли непредвиденные обстоятельства, то вообще на звонки не отвечали. И вся эта дребедень длилась полтора месяца. Я уже пыталась отказаться от их сомнительных услуг, на это мне сказали, что тогда задаток не вернут. Меня это изрядно достало и я обратилась с заявлением в суд. Пускай с ними разбираются компетентные органы. Подобными выходками данный автосалон только вредит своей и так уже изрядно подпорченной репутации. Я буду всем настоятельно советовать обходить этот их десятой дорогой.
Если вам интересно мое мнение, то я советую машины брать исключительно у официальных дилеров, а не в непонятно каких серых организациях. К таковым я отношу и СТС Моторс, так как ребята никак не могут доказать, что работают честно и открыто. Когда я потребовал показать мне документы и лицензии, то они сразу свинтили, переводя тему в совершенно другое русло. Все талдычили о том, что у них самые выгодные цены. А по факту идет переплата, я так понимаю. Такой вывод я сделал, проанализировав ценники, которые они сначала у себя на сайте ставят, а потом в салоне. Так вот, разница идет в большую сторону на 20-30 процентов, прибыль получает автосалон! Это не шуточки, когда речь идет о крупных покупках. Так с какого хрена я должен переплачивать неизвестно за что? Ладно бы обслуживали нормально, так даже и этого нет!! Вон все пишут отзывы и жалуются, как их КИНУЛИ на Носовихинское шоссе 33а!
После приезда в этот горе автосалон понял, что я идиот. Вот зачем было ехать в СТС Моторс аж в Москву, не получив качественную консультацию по телефону? Соблазнили меня ценами, которые не соответствуют реальным прайсам. Стоимость машин завышается в несколько раз, вам об этом, соответственно, не говорят при общении с работником. Как я потом понял, по телефону я разговаривал с простым сотрудником кол-центра, которых они нанимают. А товарищ не в курсе того, какой ассортимент машин на стендах и какие акции действуют. И есть ли вообще какие то акции. Как оказалось, никаких скидок у них нет, ценники бешенные просто. Короче, зря только потратил свое время. Не ведитесь на обещания людей по телефону, все это обман!
Напишу о своем знакомстве с СТС Моторс. Решил сделать супруге подарок на день рождения, выбрал Фольксваген Поло, вроде говорят что качество у данной машины не плохое, да и цена меня вполне устроила. Но вот тем как работает автосалон я крайне разочарован. Ясно что не всегда есть в наличии нужный автомобиль, но вы хотя бы соблюдайте сроки доставки. Задержали выдачу авто аж на 3 недели. Значит я должен был заплатить сразу всю сумму , они мои деньги провернули, получили с них навар, и мне даже не принесли извинений. А то что были нарушены все мои планы им, до одного места. Потом еще потребовали что бы я возместил им транспортные расходы, 40 тысяч рублей. Так работать точно нельзя! И в следующий раз я точно больше не обращусь в этот автосалон!!!
Ужасный автосалон! Полный развод на деньги! Не теряйте время и деньги! Приехав в СТС Моторс, вы запросто можете потерять тысяч двести ваших честным трудом заработанных рублей и это ещё по минимуму! Менеджеры бесчестные, советую приезжать туда с битой и охраной, вас вымотают, попортят нервы, возьмут предоплату и не отдадут, итоговая стоимость машины увеличится как раз тысяч на двести! В любом случае на вас наживутся и снимут комиссию и денежную разницу, указанную второй ценой, то есть та, которая как бы считается их вознаграждением за труд несмотря на то, продали вам автомобиль или нет! Советую обходить их за километры! Сами с ними столкнулись и теперь испытываем к этому салону ненависть, злобу и жуткую обиду! Не может того быть, чтобы они не ответили за всех обманутых людей!!!
Покупала тут Рено Каптур. Думала что стоимость везде одинаковая поэтому и выбрала автосалон СТС Моторс, чтобы далеко не ездить. Носовихинское шоссе 33а как раз находится недалеко от моего дома. На автомобиль оформляла автокредит, поэтому вынуждена была приобрести еще и Каско. Вообще его мне обещали дать в подарок, но в этот день был какой то сбой в компьютерах и мне пришлось за него заплатить. Обещали что деньги мне потом вернут, ну или на второй год застрахуют бесплатно. Но когда я приехала за деньгами, сказали что не смогут их отдать, так как правила поменялись и теперь я не смогу сейчас получить эту страховку. Думаю, они вообще мне ее не отдадут . Опять поменяются правила и я останусь при своем интересе. Зимнюю резину,которую обещали дать в подарок, тоже жду. Думаю что тоже ничего не получу, так как каждый день звоню в автосалон и слышу перезвоните завтра. Вот такие плохие впечатления у меня от этого дилера