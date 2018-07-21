Автосалон Бастион Авто отзывы
Адрес: Воронеж, ул. Ленина, 96Б
Телефон: +7 (473) 211-30-06
Сайт: https://bastion-auto.ru
Бастион Авто на ул. Ленина, 96 Б
Бастион Авто — это мультибрендовый дилер, специализирующийся на продаже подержанных и новых автомобилей разной ценовой категории. Но за качество и надежность любого из представленных, автосалон полностью ручается и дает стопроцентную гарантию.
На ул. Ленина 96Б в Воронеже работают профессионалы своего дела, которые всегда помогут каждому клиенту в решении любого вопроса, касаемо выбора желаемого автомобиля, а также удобного и быстрого оформления. Всегда актуальны всевозможные акции, скидки, госпрограммы и субсидирование для граждан, имеющих льготы.
Предложены очень удобные и выгодные условия автокредитования, при сотрудничестве с ведущими банками страны. Совершенно не обязателен первоначальный взнос, есть возможность досрочного погашения. Также предоставляется рассрочка, на индивидуальных условиях. Вся эта информация имеется на официальном сайте. Но смогут ли подтвердить ее реальные покупатели? Оставляйте свои отзывы про автосалон и помогите посетителям нашего сайте сделать правильный выбор!
Не могут с ценой определиться в Бастион Авто, такое ощущение, что чем я дольше находился там, тем цена больше становилась. Уехал, пока стоимость Подержанной Киа Соул за лям не перевалила. Нет, ну правда, ох*енели они уже в конец. На лоха рассчитано всё, что ли? на сайте одна цена, звонишь в автосалон, ее подтверждают. А приезжаешь, начинается, на ценнике на 60 штук больше, ну как бы ладно, соглашаешься, потом понеслось. Это стоимость без учета доп оборудования, которое установить ну просто необходимо, потому что это условие сделки обязательно. Потом выясняется, что оплата предпродажной подготовки проводится тоже строго из кармана покупателя, далее дилерский сбор, потом еще надо заплатить комиссию за что-то…короче тупизм. тут самое главное не купиться сразу и не внести предоплату, а то потом фиг отвертишься. Я просто отказался и то столько недовольства в свой адрес выслушал. А так они еще и неустойку содрать могут, если что-то подпишешь. Поэтому осторожно.
Нашла у них нужную мне машину, и цвет тот, и комплектация подходящая, а самое главное по деньгам то, что нужно. У меня было всего 800 тысяч, а стоимость машины была указана 746 000. Ну, думаю, повезло. Собралась уже ехать в автосалон, а потом решила позвонить, вдруг что-то поменялось уже. Ответивший на звонок менеджер по продажам вселил меня еще больше уверенности, и наличие подтвердил и стоимость, а еще и подарки пообещал, комплект зимней резины и видеорегистратор. Приехала, машину увидела, радости небыло предела. Но вижу, что цена уже 798 000, не очень понравилось конечно, но и не сильно огорчило, я же по деньгам укладываюсь, решила покупать. Предоплату с меня взяли, а потом уже когда основной договор увидела, вот тут расстроилась сильно. 860 000 рублей окончательная стоимость, оказывается до этого была указана без обязательных допов. А сказать нельзя было? И в случае отказа от покупки, с меня будет взята неустойка 10%. То есть, не хочешь — не бери, но 86 тысяч оставь. Жесть, какие сволочи. Заняла деньги и купила, но никому не посоветую к ним в Бастион Авто обращаться.
Гребанные мошенники!!! Лохотрон в Бастион Авто лишил меня работы и денег!Никогда не ходите в этот автосалон. Мне для работы срочно понадобилось купить новый и надежный автомобиль. Из предложенных марок я выбрал Рено Логан, дешево и сердито, но зато имелся на складе и я смог забрать его на следующий день.Оплатил как мне и сказали 534 000 рублей наличными, получил свою машину и поехал рубить бабло. Только вот авто мое оказалось с серьезной поломкой и я на целый месяц лишился возможности на нем ездить. И ведь я когда забирал его сразу заметил что мотор как то странно гудит, но менеджер меня уверил что все в полном порядке, у новых автомобилей такое бывает, мол запчасти еще не притерлись. А уж когда двигатель стал не ровно работать, я сразу же поехал в автосервис, где провели диагностику и сказали что его явно под замену. Но вначале движок разберут что бы установить причину и виновника поломки,а потом пока закажут и привезут новый, пройдет уйма времени. На работе конечно же меня никто ждать не станет, а о такой услуге как подменный автомобиль сотрудники автосалона даже и не знают. Лично я миллион раз пожалел что приехал за покупкой в это место, надо было сначало отзывы почитать.
Крайне не рекомендую обращаться в Бастион Авто за покупкой автомобиля. Вас не отпустят до тех пор пока вы не внесете деньги. Будут уговаривать всевозможными способами, так же не дадут как следует ознакомиться с договором купли продажи. Специально отвлекают как могут. Плюс мне еще незаметно подсунули договор на установку допов. Таким образом стоимость автомобиля стала дороже на 150 000 рублей. Дальше обнаружилось что автосалон еще и комиссию свою берёт 45 процентов от общей суммы. При попытке расторгнуть эту сделку и отказаться от покупки, менеджеры начинают грубить и угрожать. К тому же снимают неустойку. Так мне и пришлось платить.
Никогда не писала отзывы, но мое недавнее посещение Бастион Авто просто вынудило меня это сделать. Такое ощущение что автосалон работает по принципу рынка. Цены на автомобилях не указаны, их озвучивает менеджер, который кстати то ли был с похмелья в этот день, то ли всегда такой тормознутый. Но на мой вопрос сколько стоит Фольксваген Поло с двигателем 1,6 коробка автомат в полной комплектации ответил от 669 900 рублей. Говорю что меня интересует итоговая цена, а не от.. Ответил что все будет зависеть от допов которые я решу установить. КАПЕЦ!!! Какие еще допы в полном комплекте. Говорю без них скажите, но он так и не смог ответить на мой вопрос, а потом и вовсе стал грубить. Говорит или покупайте или идите отсюда, не тратьте мое время. Вот это работнички. Никогда туда больше не поеду.
Хотела себе купить что-нибудь из подержанных, но что бы нормальную и без проблем. Нашла сайт Бастион авто, предлагали машины в пробегом, гарантировали юридическую чистоту сделки, говорилось,что все машины прошли проверку и представлены только в удовлетворительном техническом состоянии. И цены, что для меня было немаловажно, у них были приемлемые. Я присмотрела себе Рено Каптур, 2016 года с небольшим пробегом, стоил он у них 799 тысяч. Позвонила, ответил Владислав, менеджер по продажам, повторил мне все, что я уже видела на сайте, заверил меня, что машина имеется в наличии и пообещал подарки. Мне это все очень понравилось, я приехала в автосалон. У них было два Каптура, новый и подержанный, а так как я и планировала покупать подержанный, мне его и показали. Скажу сразу, я его не купила. Потому что это была не машина, а ржавый кусок дерьма. Похоже не только после ДТП, а еще и утопленник. Сказали, что скинут 50000, но мне и за 5 рублей такое не надо. А на новый цена была просто космическая. Не обращайтесь к ним в Бастион авто, разводят.
Полный лохотрон, убедился лично, когда про@рал на Бастион Авто полдня своего времени. Позвонил им по поводу понравившейся на их сайте машины. Ответила Екатерина, сказала что да, есть такая машина, приезжайте в автосалон, на Ленина 96Б, объяснила, как найти. Говорю, сегодня не могу, буду завтра. Ок, оформили мне бронь, прислали номер заказа, который как выяснилось дальше, оказался вообще левый. Я на следующий день приехал к ним, показываю номер, но мне говорят, что машина под таким номером брони была продана еще вчера, а я могу выбрать себе любую другую, даже если денег нет, типа не беда, у них можно оформить выгодный кредит.. Звоню этой самой Екатерине, она мне говорит, что такого не может быть и она сейчас подъедет, разберется. Прождав час, я набрал ее снова, но мне уже никто не отвечал. До меня дошло, что меня просто пустили по бороде, машины нет и не было, а меня просто развели, думали что куплю другую. Дико жаль время, больше не поведусь.
Ну что хочу рассказать про некий автосалон Бастион Авто в Воронеже, называющий себя официальным диллером чего то там. Приехал я туда по звонку, по телефону спрашивал про модель, хотел кашкай, про комлектацию. Заманивают в автосалон, как клещи, типа конечно мы вас ждем, мы вам машину бронируем и снимаем с продажи. Приезжаешь на Ленина 96 Б, менеджеры искренне удивляются, говорят, мол, бронь слетела, и автомобиль случайно продали. НО!!! ВНИМАНИЕ!!! Есть точно такой же, но уже чуть подороже, комплектация получше… Это схема автосалонов всем известная, нашли тоже мне ЛОХА. Поржал я над ними да и поехал в другое место для покупки. Пошли бы они!!! найдите отзывы перед поездкой! Может и время не потратите.
Сколько можно продолжать дурить людей и благополучно работать! Этот дилер в Воронеже уже давно, вот только названия меняют, оказывается постоянно, чтобы людей по нескольку раз к себе на лохотрон затаскивать! Нашумят, разведут народ и переименовываются! Вот только жаль мне самой это знакомый рассказал уже после того, как я посетила лохотрон на Ленина 96Б! Хочу хотя бы этим отзывом донести до людей всю правду о Бастион Авто. С виду автосалон создает приятное впечатление, а внутри настоящий ужатник. Самое главное это получить с клиента денег, а остальное гори оно синим пламенем.Цены и акции это обман, подарок мне тоже не дали, и при покупке Датсун Ми до, сразу не отдали Птс, пообещали что через пару дней привезут, но пришлось изрядно побегать чтобы все таки его забрать,так как свои обещания они не выполняют.Слышала только одни отговорки, то еще не привезли, то у директора в кабинете, а он уехал и прочую дребедень.Пока не пригрозила прокуратурой, никто даже не чесался отдать мне мой документ. Короче пришла к выводу что не хрен там делать!
Сдавал в Бастион Авто свой автомобиль по программе трейд ин, менеджер взглянув на машину сказал что мне ее оценят в 300 000 рублей, плюс минус 20 000 рублей. При участии в этой программе, на новое авто так же полагалась скидка около 100 000 рублей. Все это меня вполне устроило и я пошел оформлять кредит, так как доплату хотел произвести с помощью кредитных средств. Когда уже был получен ответ из банка, ко мне подошел специалист который диагностировал мой Опель и сказал что автосалон готов его взять только за 100 000 рублей, так как диагностика показала много неисправностей!!!! Я конечно ожидал что цену будут сбрасывать, но не до такой же степени. Разумеется я не стал дальше разговаривать а забрал авто и уехал.ЛОХОТРОН настоящий! Я-то знаю, что машина в хорошем состоянии!!
В Бастион Авто очень высокие процентные ставки на кредит!!!! заявляют они что от 3%, ну такого то понятно не будет… но при оформлении выясняется что банки одобрили под 40%!!!!!! годовых. Где это вы видели таки ставки???? и еще целенаправленно подключают страховки без вашего ведома!!!! Я ради принципа звонила в банки, где мне поясняли, что при оформлении заявки страховка либо подключается либо нет. Но в любом случае это не то что менеджер объясняет, что одобрение пришло со страховкой, страховку эту изначально подключают!!! и получается без вашего ведома! ВРУНЫ!!!! НЕ ХОДИТЕ В ЭТОТ АВТОСАЛОН ЗА КРЕДИТОМ!!!!!
Да вообще ахреневшие товарищи! Прокуратура просто плачет по ним! Я этот Бастион авто теперь год в страшных снах видеть буду, особенно этого их Владимира который верховод блять по разводам! А как вот еще можно реагировать, если ты прешься по пробкам в их автосалон и узнаешь, что цена на заказанную тобой машину вдруг резко ИЗМЕНИЛАСЬ! и не на 10, и даже не на 50 000, а на 180, во как! Причем кто мне объяснит, может директор их, почему инфа на сайте не обновляется??? Почему пишут что акция будет еще две недели, а по факту нет ни хрена подобного? ЛОХОТРОН! мразоты убогие…
Что делают СВОЛОЧИ !!!! Обманывают людей в Бастион авто! Обманули моих родителей — пенсионеров, те поехали купить Датсун в этот автосалон. И было у них 500000, естественно что навязали допы к автомобилю как обязаловку, денег к них не хватило, на нехватавшую сумму оформили кредит. При этом не забыли включить кредитный договор такой пункт, что я озверел, как увидел — страхование от потери работы и страхование жизни. О чем речь???? От потери какой работы застраховали, если родители давно на пенсии? Ну, и Каско там, все как положено… А мои молча на все согласились, “грамотные менеджеры” проконсультировали здорово, все вменили как обязаловку. Ребят, у вас что родителей нет? И ГДЕ ВАША СОВЕСТЬ РЕБЯТА?
Доброго дня! Я предлагаю всем обманутым клиентам собраться вместе и набить им морду, чтоб никогда больше неповадно было так с людьми обходиться! Приехал в автосалон, за день до этого созвонился с ними, узнал конкретно, какую сумму нужно будет платить за автомобиль, машину забронировал и предупредил, в какой день я приеду. Приехав Бастион авто в оговоренный день, автомобиля, о котором договаривались, я не обнаружил. Предложили взамен машину другого цвета по аналогичной стоимости. Ознакомившись с автомобилем, я дал свое согласие, оформили договор купли-продажи, оплатил стоимость машины через кассу и пять тысяч рублей за оформление документов. Сотрудники автосалона не выдали мне чек за оплату данной услуги! Пока я ждал получения ПТС на автомобиль, пригласили в кабинет и попросили подписать еще один документ, где указывалось, что стоимость машины увеличилась на двести тысяч рублей, объясняя это тем, что те деньги, которые я заплатил в кассу, были только первоначальным взносом! Не согласившись с такими условиями, я потребовал аннулирования сделки, в чем мне было отказано! Мне было предложено или взять другую машину, которая явно стоит дешевле, или подавать в суд на аннулировании сделки, предупредив, что в этом случае я могу остаться и без денег, и без машины! Чтобы не лишиться всего, я принужден был взять другой автомобиль, который оказался битым и перекрашенным! Уважаемые покупатели, обходите стороной автосалон. Я удивляюсь, почему этот салон до сих пор не закрыли? Если кому-то не все равно, то присоединяйтесь, ведь чем больше нас будет, тем больше шансов закрыть его!