Адрес: Воронеж, ул. Ленина, 96Б

Телефон: +7 (473) 211-30-06

Сайт: https://bastion-auto.ru

Бастион Авто на ул. Ленина, 96 Б

Бастион Авто — это мультибрендовый дилер, специализирующийся на продаже подержанных и новых автомобилей разной ценовой категории. Но за качество и надежность любого из представленных, автосалон полностью ручается и дает стопроцентную гарантию.

На ул. Ленина 96Б в Воронеже работают профессионалы своего дела, которые всегда помогут каждому клиенту в решении любого вопроса, касаемо выбора желаемого автомобиля, а также удобного и быстрого оформления. Всегда актуальны всевозможные акции, скидки, госпрограммы и субсидирование для граждан, имеющих льготы.

Предложены очень удобные и выгодные условия автокредитования, при сотрудничестве с ведущими банками страны. Совершенно не обязателен первоначальный взнос, есть возможность досрочного погашения. Также предоставляется рассрочка, на индивидуальных условиях. Вся эта информация имеется на официальном сайте. Но смогут ли подтвердить ее реальные покупатели? Оставляйте свои отзывы про автосалон и помогите посетителям нашего сайте сделать правильный выбор!