Автосалон АвтоПарк 42 отзывы Адрес: г.Кемерово, ул. Тухачевского д. 64 Телефон: +7 (384) 223-38-26 Сайт: https://avtopark42.ru/
Верить на слово этим разводилам из Автопарк 42 строго запрещено. Они обуют вас на креугленькую сумму и глазом не моргнут. Все их убеждения, типа:да вы не переживайте, мы никого не обманываем, машина в идеальном состоянии и тому подобное…слышите такое, сразу посылайте их к хе*ам, иначе потеряете деньги. Дело касается серьезной покупки, покупки, поэтому только факты, подтвержденные документально. Мне автосалон пытались впихнуть машину, которая якобы стояла где-то на складе, но деньги за нее требовали отдать в слепую. Показали фотографии машины, также на фотках документы, а вот 50% от стоимости вынь им да положь. Говорю, а давайте я вам тоже скрин суммы на банковской карте покажу и ладно. Засмеялись, мол нет, так дело не пойдет. А значит так, как вы предлагаете, пойдет? Я тоже не пальцем деланный, не лох последний. Либо показываете мне сначала машину, как положено, либо сделки не будет. Мне так и сказали: Ну нет, так нет. Ну голимый же развод! Ни при каких уговорах и обещаниях не соглашайтесь!
Читаю отзывы и прихожу в ужас все больше и больше, от того что творится в Автопарк42. Нас тоже там хорошенько развели, но сколько людей пострадало от них на серьезные суммы, даже страшно становится. Почему автосалон еще продолжает вести свою преступную деятельность? Почему на них никак не обратят внимания правоохранительные органы и Роспотребнадзор? Ведь жалуются люди, пишут на них в прокуратуру. С нас попросили денег за посмотреть, а мы и согласились, во-первых, потому что деньги обещали вернуть, а во-вторых, потому что обещали хорошую цену. Мы передали им 30 тысяч и подписали что-то вроде договора задатка. Потом нам показали машину, которую покупать нам расхотелось, уж очень убитая она была. А деньги нам так и не вернули, так как по тому договору задаток не возвращается. Мы потеряли 30000 и жалко, а люди теряют сотни тысяч, представляю каково им.
В последнее время, очень часто слышу про развод в автосалонах, недавно я сама стала жертвой такого вот серого дилера. Но обо все по порядку.
Этого дилера мне посоветовали знакомые, сказали что это приличный автосалон. А я доверилась их словам и перед поездкой не догадалась зайти в интернет и прочитать что пишут в отзывах. Когда я приехала туда, то и вправду подумала так же, вежливые менеджеры, уютное помещение, чай кофе, все как положено. Выбрала себе Ладу Весту за 493 600 рублей и стала оформлять. Авто покупала первый раз, поэтому не обратила внимания, что подписываю предварительный договор, и зря. Оказывается те деньги что я внесла, всего лишь задаток, а полная стоимость машины составляет 700 900 рублей. Об этом я узнала когда приехала в автосалон ее забирать. Это полный треш, я вам скажу. Денег таких у меня не было, пришлось в срочном порядке бегать и занимать, чтобы все таки забрать свою Ладу. Вот так меня развели эти мошенники Автопарк 42.
Купился на то что Автопарк 42 пообещал мне машину нужного цвета. А когда я приехал в автосалон, то оказалось что Шкода Октавия белого цвета, было только что продана, остались только варианты в комплектации Люкс, но это очень дорого для меня. Тогда я решился на оформление заказа. Оставил предоплату 50 процентов от стоимости авто, его обещали привезти через 2 недели.Ждал я дольше и даже уже хотел забрать свои деньги назад, как мне позвонили и сообщили что я могу приезжать, авто стоит у них на складе. Приезжаю в автосалон и оказывается что мне пригнали не ту комплектацию что я хотел, а самую простую, но заплатить я должен как за ту что заказывал, а если отказываюсь, то придется еще ждать неизвестно сколько, потому что на заводе их нет. Правда мне пообещали дать в подарок резину и навигатор, в качестве компенсации. Ну хорошо, я решил брать то что привезли. Только нихрена мне дали, сказали что подарки закончились и мне позвонят, когда они будут. Ага, до сих пор звонят.. И я пишу этот отзыв, в надежде что вы не будете так доверчивы как я.
С нетерпением жду когда эти ребята из Автопарк 42 получат по заслугам. Совести у них явно нет, есть четкое желание нажиться на других и все. Автосалон старается полностью скрывать все то что покупателя может заставить передумать покупать себе автомобиль, консультируют нас там также специально обученные люди, целю которых является заставить вас купить, но не прямым текстом, а другими способами. Дело только в том что сами Тачки совершенно не пригодны для полноценной эксплуатации. То есть ездить на них так как другие нормальные люди нельзя потому что это опасно внезапными поломками, которые также могут привести к дтп, я уже даже не говорю о том что деньги нам никто за них не вернёт, хотя продавать их стоит на порядок ниже от нынешних цен, ну ребят, серьезно, имейте совесть смешно покупать автомобили за копейки и продавать их в два раза дороже не исправив в нем ничего, это совершенно неоправданно.
Опасайтесь этих мошенников Автопарк 42, им ничего не стоит обобрать вас до последнего. Если вы будете покупать здесь когда-нибудь автомобиль, что я вам не рекомендую делать, до лучше записывайте все происходящее на диктофон, чтобы потом у вас были хоть какие-то доказательства о том что вас действительно кинули. Мне доводилось ранее бывать в подобных местах и я заметил такое, что в других салонах люди явно по-другому работают, по совести, а тут же такая концепция, по которой вы в итоге будете вынуждены остаться дебилом которого как первоклассника развели на деньги. Машины которые они продают уже через месяц начинают рассыпаться на ходу, это не шутка, я вам в самом прямом смысле это говорю, я считаю себя потерпевшим, поэтому мне нечего выдумывать и я говорю вам правду. Начинают отваливаться какие-то кузовные детали. По хотдовке тоже особой надежностью их машины не отличаются. Они даже не удачуживтся хоть немного их отремонтировать чтобы можно было передвигаться без проблем обещанные ими годы. Только негативное впечатление и мнение у меня об этом автосалоне, я советую избегать этот автосалон, а если хотите проверить приезжайте, но с диктофоном, как я уже сказал, чтобы можно было потом иметь доказательства на них, может получится в суд заявление подать, и тогда уже будете искать таких же потерпевших чтобы колллективно пожаловаться на деятельность этих мошенников, буду проверять отзывы к этому салону, чтобы убедиться в том что я не один такой. Удачи!
Автосалон с самым низким качеством обслуживания из всех мест в которых я бывал. Помимо всего связанного с обслуживанием, тут ещё и сама продукция низшего качества. Я не знаю, в курсе вы или нет, но в случае с такими дилерами, они должны продавать автомобили, которые они же предварительно отремонтировали, если была такая необходимость, а выяснить они это должны были путем диагностики. В случае именно с Автопарк 42 полагаю, что ни одна операция не была выполнена, они просто забили на это и решили продавать как есть, не важно, что там и как. Возможно, диагностику они и провели, чтобы иметь понимание о недостатках автомобиля чтобы при продаже стараться отложить клиента от раскрытия этой проблемы. Я не предпочитаю оставлять отзывы если что-то покупаю, но тут я ничего и не подкупал, мое присутствие в этом месте и анализ всего что там происходит вынудили меня оставить этот отзыв чтобы вам не пришлось терять время на этот автосалон, ну и меня просто возмущает такое халатное отношение либо же целенаправленная преступная деятельность.
Искал где бы купить себе новый автомобиль объездил много разных мест и захотелось мне написать об одном из них , про Автопарк 42. Потому что по моему мнению это худший автосалон в Кемерово.У них в наличии нет приличных машин, а те что стоят выглядят мягко сказать не очень. Ценники и технические характеристики я не увидел, их просто нет. А на вопрос как я узнаю что сколько стоит, мне ответили, спрашивайте что вас интересует и мы ответим. Далее, менеджеры работать совсем не хотят. Судите сами, пришел потенциальный клиент, а они как сидели на диване, так и продолжали дальше, и даже когда я подошел сам и начал задавать вопросы, ни один не поднял свою жопу.
Видел что там еще работает кредитный отдел, но туда не пошел, думаю что и они работают так же. Если вы захотите купить машину в этом месте, мой вам совет поищите более достойное место, что бы потом не писать гневных отзывов, ах как меня обманули.
Приехали в этот автосалон, выбрали у них автомобиль марки Хендай Крета в базовой комплектации. Т.к. Модель новая в наличии ее не было. Согласились оформить заказ. Обещали исполнить его за 7 дней, но ждали почти месяц, а предоплату потребовали внести полностью. То что машину в срок не доставили, это не самый большой обман! Когда мы наконец то смогли ее увидеть оказалось что, что она подорожала и с нас еще потребовали доплаты. Хотя в договоре была четко прописана итоговая стоимость. Так же с нас потребовали оплатить транспортные расходы, о которых никто не предупреждал. Когда мы начали возмущаться и ругаться нам предложили забрать назад свои деньги,но опять же не в полном объеме а за минусом этих транспортных расходов. Прождав так долго нашу Крету, все таки решили доплатить. И только потом поняли какую ошибку совершили, ведь мы запросто могли отсудить назад свои деньги, потому что они явно не правы!!!Автопарк 42 автопросто обманывает своими обещаниями и загоняет в долги!!!
Отвратительный автосалон!!! Ни за что не порекомендую Автопарк 42 друзьям и знакомым. Очень низкое качество обслуживания и желание по легкому срубить с тебя как можно больше денег. В Автопарк 42 я приехал из соседнего города, потратил 2000 рублей на дорогу и 2 своих рабочих дня. Так же мне пришлось снимать квартиру на сутки, а это еще 1500 рублей. Все затраты мне обещали возместить, но оказалось, это все обман.
Перед тем как ехать, я туда позвонил и попросил не продавать машину марки Хендай Солярис, мне ответили что забронировали ее и я смело могу выезжать. Приезжаю на место и тут начинает развод. Сперва меня уговаривали купить другое авто, потом долго оформляли документы и когда уже я подписал, выяснилось что нужно ещё подготовить автомобиль к выдаче и за сегодня они это не успеют сделать. А когда я приехал на следующий день за Солярисом, мне сказали что он не заводится, и я могу взять точно такую же модель но в другой комплектации, и уже намного дороже. Я кое как вернул свои деньги и ни с чем вернулся домой.
Да ну их на фиг, с Автопарк 42 связываться себе дороже. В колл центре обманывают, приезжаешь в автосалон — обманывают. Итог печальный. Лучше сразу обходить их десятой дорогой, и время не потратите и деньги не потеряете. Машинку, которую я выбрала себе на офсайте автосалона, обещали продать мне с 15%-ной скидкой. Еще обещали подарки неплохие. Звонила, уточняла подробности, говорили, что будет все отлично, и скидка обязательно будет и подарки, приезжайте не пожалеете. Сейчас жалею глупо потраченного времени 10000 за бронь машины, которую я так в последствии и не купила. А все потому что врут они всё. А приехала, имея при себе ровно ту сумму, которую и стола машина, менеджер непосредственно в салоне ее же мне и назвал. Но позже я узнала, что это стоимость так сказать голого автомобиля, а мне еще необходимо купить обязательного допоборудования на 100000, плюс оплатить дилерский сбор. Я на это ну никак не рассчитывала. Да уж если на то пошло, зная бы я об этом заранее, я бы вообще в этот автосалон не поехала. Хотела вернуть 10 тысяч, которыми оплатила бронирование, так они отказались мне их возвращать, сказали, что эту услугу они выполнили, а то что я передумала покупать автомобиль, это мои проблемы. Как-то так.
Зачастую автосалоны обрабатывают клиентов завлекая большими скидками и специальными предложениями на покупку автомобиля. Сначала обещают всяких бонусов в виде зимней резины страховки ковриков и дополнительных опций в подарок. Но стоит выбрать, оплатить, подписать договор на покупку авто, все что обещали получишь только на словах. Вот именно так все и произошло с нами в АвтоПарк 42. Консультанты бегают от вас придумывают небылицы что обещанные скидки и бонусы при покупке авто уже не бесплатные и что нужно доплатить или же нет в наличии. И этот автосалон работает просто отвратительно, слов других в их адрес нет, брал там митсубиси лансер, к нему обещали КАСКО, зимнюю резину и сигнализацию установить в подарок, а в итоге купил только лансер. и не каких подарков а если хотите доплатите за услугу. Машина не из дешевых, я закрыл глаза на то что не было предпродажной подготовки и меня заставили ждать. Но когда на допы начали раскручивать и обещанного не отдали, тут уже и настроение портится и отношение к ним тоже. Ведут себя как мошенники , которым самое главное деньги выкачать из человека, а на свою репутацию откровенно по хрену. Забывают, что сарафанное радио есть Не советую верить ничему из сказанного сотрудниками автосалона!
Расскажу как приобретали авто с мужем в Автопарк 42. Остались очень не довольны и в ужасе! Прибрели у них новый нисан жук в белом кузове, обещали со скидкой которая указана на сайте всего за 1074000 рублей, а вышла в итоге 1247000 рублей. Нам повезло что была в наличии авто мы были очень рады забрать сразу но беда в другом. После оформления сделки нам сообщили, что авто можете забрать но ПТС придет через неделю, поэтому советовали подождать ПТС, а потом забрать все вместе. Ладно думали недельку подождем. Через неделю звоню, мол, ПТС пришла или нет? мне говорят что нет, подождите еще недельку, я ходила туда, как на работу почти каждый день требовала ПТС и ругалась с ними, кстати авто забрали сразу через неделю! Но это было все тщетно! В общем, прождали мы месяц данную бумажку. Люди при покупке сразу спрашивайте ПТС, по всей видимости автосалон просто перекупает машины у официалов, поэтому всех бумаг у них нет в наличии!
Хотел прикупить своей жене новый автомобиль форд фиеста. Наткнулся на выгодное предложение , Автопарк 42 просил за машину всего 450 тысяч рублей, и это в неплохой комплектации, со скидкой в 359 тысяч рублей что меня порадовало и я забронировал там авто. после чего через день поехал к ним в автосалон, сказали что есть в наличии, без проблем, все было хорошо. До того момента как я не начал оформлять договор. Оформление шло очень долго, ждал около 5 часов после чего хотел подписать договор но заметил что цена изменилась и стала около 690 тысяч рублей дороже. На мой вопрос что это? Консультант с невозмутимым лицом сказала, что это цена за авто, и какие-то дополнительные услуги, хотя мне об этом ничего не говорили и не предупреждали, а сам я не просил автосалон ни о каких доп услугах. Так вот ставка как я понял, делается на то что, уже прождав, клиент, скорее всего, возьмет и проглотит это и купит у них машину, несмотря ни на что! Но мне это не подходит и я отказался! Люди будьте внимательны и читайте договоры не ведитесь на этот обман!
Я полностью поддерживаю всех, кто оставил негативные отзывы про автопарк 42. Потому что у них происходит реальное кидалово. Я и сам не рад, что меня угораздило связаться с этим лохотроном. Купил у них машину месяц назад и уже столько вбухал в нее, что за все деньги, что я на нее потратил, мог бы купить новую. Но эти падлы обещали, что машина в полном порядке и прослужит мне еще до фига времени. После первой поломки обратился сразу к ним, так меня отправили куда подальше и сказали, что это теперь только мои проблемы, которые их никоим образом не должны касаться. И что я, когда покупал, своими глазами видел, что беру и на момент покупки техническое состояние автомобиля меня полностью устраивало, что я подтвердил это своей подписью в договоре. Нормальный автосалон, ничего не скажешь! Прокатились по ушам, подсунули на подпись договор, который удобен только им, впихнули автохлам, а теперь к ним никаких претензий и это только мои проблемы. Молодцы! Так держать! Продолжайте в том же духе и прогорите в скором времени, чего я вам искренне желаю.
Автосалон де*ьмовый. Автопарк 42 тут все делают на отвали. Даже предпродажную подготовку автомобиля толком не проводят, хотя не забывают при этом содрать с клиента деньги за нее. О чем вообще может идти речь? О какой порядочности? Напичкали мой автомобиль китайским барахлом, которое мне и даром не упало, но при этом опять таки содрали с меня за это денег, в несколько раз больше его реальной стоимости. Да и на фига оно мне вообще, если я уже купил автомобиль в нужной мне комплектации. Они мне объяснили этот факт тем, что установка этого самого доп оборудования является обязательным условием при покупке автомобиля. Во первых нужно было предупреждать об этом изначально, а ни когда клиент уже внес предоплату, а потом обалдел от услышанного. А во вторых по закону прав потребителя они не имеют на это права, навязывать клиенту один товар, за счет покупки другого. Мое мнение такое, нужно просто игнорить этот лохотрон и тогда они затухнут сами по себе.
Ни слова правды в Автопарк 42 по телефону! Мне столько всего хорошего понаобещал этот гад менеджер Антон, что я через час уже примчалась в автосалон. И скидку, и подарки, и оплата такси, и несколько раз проговорил о том, что лично сам будет вести сделку до конца. Начну с того, что этого Антона на момент моего приезда на месте не оказалось, мне сказали, что сейчас он занимается другим клиентом. Хотя он прекрасно знал о том, что я уже выехала. Все то, о чем мы с ним разговаривали в течении наверное часа, то есть марка автомобиля, модель, комплектация, цвет, так и осталось на стадии разговора. Никакой об этом информации не сохранилось. Мне заново пришлось объяснять менеджеру, что именно меня интересует. И что вы думаете? Обещанного Антоном автомобиля у них не было! Был другого и цвета и в дорогой комплектации, что естественно дороже. Я была возмущена до предела! Зачем нужно было меня обнадеживать? У меня не было возможности купить автомобиль подороже, и менеджер стал уговаривать меня оформить кредит, тоже на очень выгодных условиях. Я сказала, что уже сыта по горло вашей “выгодой”, попросила передать пламенный привет Антону ( тут очень напрашивается рифма))). Ребята, всем удачи, и лучше с ними не связывайтесь. А, еще! Такси не оплатили(
Вот и я вынужден писать отзыв про этот автосалон. Приятель надоумил меня взять в Автопарк 42 Хендай Солярис, вроде бы неплохой автомобиль и цена со скидкой была всего 430 тысяч рублей, решено надо покупать .
Приехав туда мне было предложено обратить свое внимание на другие марки и модели. Я сказал что не нужно мне ничего навязывать, я хочу авто, по указанной цене. Тогда менеджер признался что данной машины нет в наличии. Тогда я попросил показать его Фольксваген Поло, но и этого авто тоже не было на складе. Тут уже я ради интереса поспрашивал другие модели, и снова ответ НЕТ!!!! Да елки-палки, они чем там вообще торгуют. Как у них вообще можно что либо купить, если ничерта нет. Стоят только дорогие авто, которые мало кто может себе позволить.
Опишу недавнее событие из-за которого я серьезно пострадал. А виноват в этом Автопарк 42. Приобретал у них Рено Логан, заказал и оплатил установку все возможного доп оборудования, хотелось ездить с комфортом. А так как иногда я планирую доверять вождение автомобиля супруге, у которой стаж вождения 1 год и она сами понимаете еще не очень аккуратно ездит, то купил еще и страховку Каско. Вообщем денег с меня автосалон получил прилично. Но вот когда жена все таки поцарапала машину, мы обратились в страховую компанию, и там нам говорят, что наш страховой полис липовый и выплаты нам не положены. Вот это номер я заплатил за него 40 тысяч рублей и тут такая новость. Конечно же я тут же звоню в автосалон, объясняю им всю сложившуюся ситуацию, а мне говорят что ничего не знают и бросают трубку. Я еще раз перезваниваю, но уже никто не берет телефон. Пришлось ехать, но там мне заявили, что они не имеют никакого отношения к страховой которая продавала эти полюса, а ниче что они находились на их территории? Ну вобщем эта компания давно оттуда съехала. Ну согласитесь же что это наглая ложь!!! Все они прекрасно знали и скорее всего получили от них хороший откат. мы подали заявление в прокуратуру, и пока идет следствие. И я считаю что просто обязан был написать этот отзыв, чтобы не пострадали люди. Мы конечно очень расстроены, и так это дело не оставим, будем добиваться справедливости всеми способами.
Граждане-товарищи, где же вы раньше были?(((Ну вот я дура, не догадалась сразу зайти на сайт и почитать отзывы про автосалон – так бы кучу своего времени сэкономила…Короче, АвтоПарк 42 является мошеннической конторой, в которой вам постараются продать залежавшийся товар по космической наценке. Так они делают буквально с каждым клиентом. Когда я сидела в автосалоне и ждала своей очереди, застала разговор других клиентов. Краем уха услышала, что они жалуются на поломку машины, которую купили буквально месяц назад. Менеджер им отвечала, что ничего такого они не знают, и авто продавали надежное. Я сразу насторожилась, но подумала, что со мной такого не случится. Но когда мне попытались втюхать совершенно не ту модель, которую я запрашивала, то все встало на свои места. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!
Всем привет раскажу свою историю.Увидел на сайте рекламму «АвтоПарк 42» решил позвонить понимаю ,что это развод думаю позвоню,что ответят,хочу купить Киа селтос 1,6 автомат говорят есть в наличии переспросил несколько раз отвечают есть и всё, у офицыалов машины с двигателем 1,6 будут в июне-июле здесь говорят есть в наличии спрашиваю где изготовленны говорит в Москве хотя их делают в Калиненграде.Приезжаю ради интереса спрашиваю менеджер говорит машины есть но посмотреть нельзя они на сладе сначало нужно оплотить а потом они вечером или завтро доставят машину в автосалон но я не д-боёб и отказываюсь потом звоню им на главнный телефон они обещяют разобраться и блокируют номер телефона звонил с разных симок как узнают меня блокируют.Вывод развод для дураков.Народ не ведитесь на ихнюю х-йню.
Обратилась в Автопарк 42 за кредитом. Выяснила, что сотрудничают с липовыми банками. Значит и автосалон липовый, а рассчитывала на другое. Жаль очень потраченного времени, но ничего не поделаешь. Главное, чтобы вы моей ошибки не повторили…Проверяйте всегда, с кем салон работает. А то, если там компании неизвестные, то и сам дилер также относится к недоверительным организациям. Советую работать только с теми салонами, в которых уверены. Купить машину сейчас сложно, все норовят деньги наши присвоить. Берегитесь кидал, читайте отзывы в интернете и не ведитесь на обман. Лучше еще 10 раз подумать и проверить все, чем потом сокрушаться о потраченных нервах. Не советую с этими работать, тут ничего толкового не увидите.
Заехал я в этот автосалон посмотреть что там да как, так сказать своими глазами пощупать. До этого на их официальном сайте столько положительных отзывов прочитал. Думаю, хоть посмотреть как ангелы эти выглядят.
Ко мне сразу подошёл консультант, узнать что меня интересует. Я назвал марку и модель, он ответил, что такой автомобиль имеется у них, только он на складе. Предложил внести предоплату, пока авто доставят. Нет, говорю, так дело не пойдёт, я же должен увидеть, что покупаю. Сказал, что якобы мне ждать некогда, давайте что-нибудь из того что есть в наличии. Присмотрел Ларгус, давайте, говорю его проверим. Консультант снова предлагает внести предоплату. А как же тест драйв, спрашиваю. Отвечает, что всё после предоплаты. Меня это уже стало подбешивать. Говорю, вот давайте вот этого за полтора ляма посмотрим, я его в кредит возьму. А этот туполобый ишак опять про предоплату начал. Говорю, хотя бы ПТС покажите. Всё с*ка после предоплаты. Я тут уже не сдержался, во всех красках расписал, что я думаю лично о нём, и обо всём их скотском загоне АвтоПарк 42. А потом спокойненько отправился восвояси.
УЖАСНЫЙ автосалон! Разводят на бабки! Друзья, не стоит тратить на них свое время на Автопарк42 и отдавать им деньги, все равно вы ничего не купите по низкой цене. А только можете потерять 200-300 тысяч рублей и это минимум. Менеджеры крайне не порядочные люди, советую приезжать туда с грамотным юристом. Вам измотают, все нервы, возьмут задаток, а потом вдруг конечная стоимость машины вырастает на 300 тысяч рублей. А аванс ни черта не возвращают. И в договоре все так хитро написано, типа ты согласен на эти условия. Сами столкнулись с таким обманом и теперь не знаем как вернуть назад свои деньги, а это не маленькая сумма, 250 000 рублей. Ненавижу этих гадов!!! Гореть вам всем в аду за всех тех, кого вы жестоко обманули!!!
Моя история с Автопарк42 тоже довольно печальная. С их помощью я отдал свою машину задарма, а новую купил с большой переплатой. По телефону мне пообещали что за свой шевроле я получу неплохие деньги, даже чуть больше чем я хотел. Воодушевленный я поехал в автосалон, где меня раскрутили по полной. Сказали что в моем авто движок работает на последнем издыхании и оценили ее ровно в 2 раза ниже чем обещали. Менеджер видя мое разочарование сказал что он сможет сделать мне скидку в 50 тыс на новую Киа Рио( типа у них эти модели сейчас идут по акции). И хотя я приехал за Ладой, но решил воспользоваться его предложением и купить Киа. Но после того как я подписал документы на передачу своей машины в автосалон, тот парень испарился и со мной стал работать другой человек, который ни о какой скидке не слышал и соответственно делать ее не собирался. Очень зол я на этих товарищей!!! И теперь буду писать отзывы везде где только можно!!!
Если бы этот автосалон Зарабатывал бы честным путём, то к нему не было бы никаких претензий, а так как честным такой заработок назвать нельзя — претензий будет куча. Зарабатывают Автопарк42 продавая хреновые автомобили, выдавая их за хорошие. Не знаю, есть ли тут вообще нормальные машины, на которых можно нормально передвигаться или все что тут стоит просто муляжи. Несколько машин тут конечно есть, которые они вам демонстрируют, они в нормальном стостоянии, а когда вы документы подписываете вам подгоняют такую же, но только в другом состоянии. Это нельзя назвать ничем другим, кроме как мошенничеством. Чистый развод, который замаскирован под вроде неплохой автосалон. Всеми силами они пытаются сокрыть обман до тех пор, пока вы не поставите свою подпись. Всегда сомневался в таких дилерах но покупать авто в других местах не позволяло финансовое положение. Теперь я езжу на своём новом автомобиле, но не на том, на котором хотелось бы. Спасибо вам, ребята, очень рад. Что бы вы могли посоветовать в таком случае, просто я не в курсе, как себя в такой ситуации вести?
Да, согласен с отзывами, лохотрон. Автосалон просто требуют бабки вперед, машину не показывая. Говорят, что она у них на складе стоит и чтобы ее доставили, я должен оплатить 10 процентов от стоимости автомобиля. То есть, отдай им деньги за кота в мешке, которого ты даже пощупать не имеешь возможности. На моей памяти это единственная контора, которая такую политику осмеливается проводить. Другие автомобильные салоны просто предлагают авто за ваши деньги (не всегда маленькая сумма, но ты хотя бы можешь посмотреть товар перед покупкой), а тут тебе даже никакой возможности потестить тачку не дают. Короче, самый настоящий лохотрон. Жаль, что в наши дни больше негатива и даже машину не купить нормально за свои деньги. Попадешься на таких вот уродов и подумаешь, что все наши российские дилеры подобной дичью занимаются. Но нет, ребят, есть нормальные конторы, которым можно доверять. Пишите мне в личку, поделюсь инфой о приличных салонах, которые не обманывают покупателей, как это делает Автопарк42
Что это за автосалон такой, который не может даже нормальный менеджеров к себе на работу нанять??? Вместо приличных профессионалов тут трудятся какие-то барыги, которые даже в собственном товаре не разбираются. Попросил в Автопарк42 мне предоставить консультацию и рассказать, какие машины будут самыми надежными под мой бюджет. Сказали, что ничего не могут предложить! Хотя полчаса что-то там у себя на компьютере смотрели, выбирали что-то. Короче дно, а не салон. Знал бы, что так будет, никогда бы не поехал. Надо себя приучить отзывы людей в интернете читать. Так, только сейчас зашел и увидел, что салон собой представляет. Если бы раньше почитал, то сэкономил бы себе кучу времени. НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Поищите лучше другого дилера, который хотя бы нормальный персонал нанять в состоянии.
Совет всем, у кого не так много денег на машину – обходите Автопарк42 десятой дорогой. Приехал к ним как-то на днях, хотел посмотреть такие варианты, чтобы уложиться тысяч в 350. С деньгами напряги полные, еще и праздники. А колеса полностью улетели в пропасть, пришлось срочно в долги влезать. Так знаете, как меня тут обслужили? Да никак! Меня вообще не обслужили, посчитав, что такой бомжара, как я, не заслуживает нормального отношения. Менеджер, когда уточнил, на какую сумму я рассчитываю, сказал, что у них «таких вариантов нет». Меня непрямо послали на все четыре стороны искать счастья. Где-нибудь в другом месте, но не идти в этот автосалон. Вот такой пирожок. Так что, если у вас тоже кошель не ломится от налички (или банковская карта, у кого как), то…Ну, вы сами поняли, да? Ловить вам тут нечего, вас даже за человека здесь не примут. Не тратьте на них свое время, оно того не стоит явно.
Мизерный ассортимент автомобилей. Наверное, в автопарк42 машин меньше всего из всех салонов, даже из среднего сегмента посмотреть нечего. Есть или сильно дорогие, или слишком дешевые, которые я даже в худшее время своей жизни никогда бы не купил. А тут ее называют чуть ли не лучшим вариантом лол. Короче, автосалон ничем особо не выделяется, с хорошей стороны. Только больные могут назвать это место приличным дилерским центром, до центра этот ларек точно уж не дотягивает. Возможно, если вам нужна машина на пару месяцев, то тут можно что-то выбрать. Но не по тем ценникам, которые они выставили! По этой стоимости продаются хорошие новые автомобили, а не эти развалины.
Автопарк42 торгует исключительно китайскими автомобилями. И, знаете, я бы может и могла тут что-то выбрать, если бы хотя бы эти модели были от нормальных производителей. Но машины же сделаны буквально из картона! На таких даже дня нормально не поездишь без рисков быть раздавленным в собственном салоне из-за малейшего ДТП. Да, вот такая я «оптимистичная», что заранее готовлюсь к авариям. Во-первых, я девушка. А во-вторых, у нас настолько пешеходы конченные, что сами под колеса бросаются. И, знаете, едя в такой машины, больше рисков пострадать именно водителю, а не пешеходу. Машина просто как консервная банка сомнется, и что потом делать? В общем, не рекомендую сюда обращаться, автосалон не заслуживает ни доверия, ни ваших денег.
Автопарк42, это ушлепки торгующие автохламом. Я конечно знал что автомобили марки Датсун значительно уступают по качеству более дорогим моделям, но не настолько же. Этот автосалон буквально навязал мне Ми-До, так расхвалив его,что я не долго думая повелся и купил. А вообще планировал взять Хендай Солярис, но его не было на складе. Сюрпризы начались в первую же неделю. Вдруг не стого ни с сего загудел подшипник,пришлось делать за свой счет, так как ходовая часть не подлежит гарантийному ремонту, далее я поменял стойки стабилизатора, а потом еще много чего по мелочи, короче подвеску по ходу делали рукожопые мастера. А ребята из автосалона, и в ус не дуют, говорят мы же не виноваты что вам досталась такая машина. Ну конечно, а кто мне ее посоветовал.Думаю они изначально знали, что авто с браком, поэтому и постарались поскорее скинуть ее, так как на форуме я читал за эту модель. Наоборот ее хвалят за качество. Так что не верьте словам горе- продавцов,им главное получить с вас бабки, а остальное их не колышет.
Хотел в Автопарк42 произвести тест драйв Лады Х-рей, так пришлось записываться аж на неделю вперед. Типа большая очередь. В назначенный день и время я был на месте, но снова пришлось ждать, примерно 2 часа, когда освободится машина. Пока находился у них, мне усиленно предлагали оставить заявку на кредит, мол вдруг я решу купить это авто, а у меня уже готово одобрение. Пришлось несколько раз повторить, что если буду что то покупать то только за наличный расчет, так как принципиально не беру кредиты. Дальше был сам тест драйв, из которого я ничего не понял, так как сидел на пассажирском сидении, руль мне не доверили. И после всего этого мне не вернули 5000 рублей. которые я оставил в залог. Сказали что услуга тест драйв, для тех кто не покупает автомобиль платная. Я в ауте и в этот автосалон больше никогда не вернусь.
Приехал сегодня в автосалон изначально подав заявку на автомобиль по которой мне одобрили 500000 руб с первонач 130000 руб хотел взять рено логан по стоимости 436000 руб в ходе беседы с менеджером цена авто 436000 руб и предложили мне попробовать оформить большую сумму кредита у разных банков для полноценного кредита, дали список банков с указанной суммой от 950000 руб ну чтобы на верняка одобрили, после одобрения банком суммы 1000000 руб меня пригласил менеджер и сделал расчет моего логана 2019 года в базовой комплектации не за 436000 руб а уже базовая стоимость возросла на 450000 руб за музыку в подарок сигналку в подарок и комплект услуг салона и так сумма моего логана получилась 886 000 в базовой комплектации после всех процедур я поднялся на второй этаж этого автосалона для конечного подписания доков по кредиту базовая стоимость + кредит получилась 1400000 руб с учетом моих 130000 руб расчет кредита сделали на 7 лет вместо 5 лет ежемесячный платеж составил 18000 руб кога я им сказал что меня не устраивают данные условия , со стороны персонала посыпались глупые пояснения всеми правдами неправдами пытались меня уговорить чтоб я подписал кредитные доки но я сказал пошли вы в опу они были готовы меня удерживать и заставить подписать все доки. Когда я им предложил купить данный логан за нал по цене предложенной их сайтом за 436 000 руб они пояснили что сайт создан для лохотрона . Не попадайте в этот салон они наживаются на этом загоняя людей в огромные кредиты. ЛОХОТРОН!!!!!!!!!!!
Работники Автопарк42 грубят и врут клиентам! За такое можно сразу на несколько лет улететь, вместе со всем руководством салона. Очень жалею, что не взяла с собой диктофон и не начала записывать на видео консультацию с самого начала. Когда сотрудник начал мне грубить, что я, мол, пытаюсь их кинуть и трачу время, я достала смартфон и включила камеру. После этого он закрыл лицо руками и с воплями «вы не имеете права меня снимать!!!» убежал куда-то в офис. С тех пор ко мне никто не подошел, а у меня не было повода и права осматривать автосалон дальше шоурума. Короче, никто не рискнул связаться с бешеной бабой, видимо. А мне так стало противно и неловко, что даже слезы пошли…Вот что это за компания, в которой клиентов банально доводят до слез??? Как вы можете называть себя автомобильным центром, если не способны проявить банальное уважение к покупателю??? Доводите людей до истерики, а потом еще и обвиняете в том, что мы на вас наговариваем…Стыда у вас нет, вот что.
Зачем я вообще поехал в этот автосалон. Ничего путного из этого не вышло. Этот Автопарк42 обычный лохотрон!!! Пообещали мне что банк дал одобрение на автокредит со ставкой 5,9 процентов, а когда я был уже там, то потребовали чтобы я по новой подавал заявку. Я это сделал, после чего пошел выбирать машину. Изначально думал взять Ниссан Кашкай, за него нужно было выложить 535 тысяч рублей. Но оказалось что это цена за машину без оборудования, а такие авто они не привозят. Зачем тогда на своем сайте пишут что они есть, непонятно. В итоге я смог купить только Ладу Калину, ведь мне одобрили всего 600 тысяч рублей, да еще и проценты оказались намного выше , аж 28,9. Безумно жалею, что вообще согласился на эту авантюру с кредитом.
Я покупал здесь свой Хендай и решил написать отзыв о них, так как со мной поступили крайне непорядочно. Надеюсь вы прочитаете все что пишут про этот автосалон и передумаете обращаться в Автопарк42. Сотрудник по имени Евгений, уговорил меня купить машину в кредит. Хотя я вообще то планировал рассчитаться наличкой. Но он пообещал сделать скидку 150 тысяч, если я воспользуюсь его предложением. Пока я ожидал решение банка, Евгений убалтывал меня на Хендай Крету, а я хотел брать Солярис. И ведь паразит такой, все таки смог продать мне эту Крету. Проценты обещали быть не высокими, поэтому я согласился на авто подороже. И как же я потом об этом жалел.А все из-за того что был не очень внимательным и не прочитал что дал свое согласие на страхование жизни, которое стоило 90 тыс. Пробовал написать отказ, но тогда проценты станут в 2,5 раза выше. Вот так здесь разводят, добропорядочных граждан!
Я очень надеюсь, что рано или поздно этот автосалон АвтоПарк 42 ответит за свои дела и обман покупателей. Наведите на них налоговую, пусть проверят, какой товар они предлагают народу! Это же ни в какие ворота не лезет, чтобы за подержанный автомобиль требовали денег больше, чем за новый! Да еще и так нагло себя вели, буквально принуждают вносить предоплату, так и не показав товар. Я не идиот, чтобы вестись на подобное, но есть же люди, которые верят в то, что им говорят. А потом такие мошенники плодятся, как мухи, и появляется на рынке каждый день по новому салону, который вот так дурит простой народ. Ребята, не поддерживайте работу этих мудаков рублем, жалуйтесь и рассказывайте знакомым, чтобы не думали у них ничего покупать. А то такие твари будут продолжать чувствовать себя хозяевами жизни, получая огромные деньги за то, что обманывают нас. Самые настоящие твари этот автопарк 42 как я смотрю на написанные отзывы, автосалон, которым в аду уже приготовлен свой котел!
Про этот автосалон мне тоже есть что сказать. Перед тем как ехать в Автопарк42, оставил на сайте заявку на трейд ин и забронировал новую Ладу Х-Рей в белом цвете. Проехав до них 500 с лишним километров узнаю что такая модель только 17 года выпуска и с полной комплектацией, поэтому цена стала выше чем на сайте. Потом снизили стоимость моей машины, да настолько что я тут-же потребовал что бы мне ее вернули. Менеджер сказал что сейчас специалист по оценке ушел на обед и мне нужно подождать. Скандалить не хотелось и я прождал целый час пока не получил ключи от своего авто. Находясь уже дома обнаружил что мне заменили аккумулятор и пропал дорожный набор. который лежал в багажнике. Видимо для этого и тянули время, думали что бы еще стащить. Настолько это низко и мелочно, что я даже звонить им не стал. Пусть подавятся!!!
Приобрел в Автопарк42 новое авто в кредит! Как всегда изначально предложения года было авто со скидкой до 30 процентов а на самом деле лохотрон и замануха! Приехал к ним за новым авто а остался ни с чем! Купил у них новый сузуки сх4 по ценнику всего за один миллион рублей с копейками, эта цена в начале была такой а после уже после оформления стала в полтора миллиона рублей. оформляли менеджеры сделку очень долго ждали их около 4 часов, после оформления договора мы стали подписывать и были немного разочарованы ставкой, вместо обещанных 3,4 процентов она стала уже 13,8 процентов годовых. Но мы приобрели поскольку потратились на проезд в автосалон и авто понравилось! Люди смотрите внимательно договор много чего дописывают!!!
А я вот дурочкой оказалась((( Купила в Автопарк42 автомобиль по дешевке, думала, что нормально все будет. А он оказался с дохлым аккумулятором, и проблему я обнаружила уже когда домой приехала. Теперь вот будут возвращать, хотя не знаю, получится ли. Скажут, мол, сама там накрутила-навертела, поставила левые комплектующие…Отмажутся короче, у меня почему-то такое ощущение. Что посоветуете мне делать в таком случае? Кто-нибудь еще сталкивался с проблемой, когда вместо нормальной машины вам продавала барахло? Да, я согласна, за те деньги, которые я заплатила, сложно найти что-то приличное, но это же не дает никакого разрешения липовым конторам, как Автопарк42, обманывать простых людей! Сказали бы, что тут такие-то и такие-то проблемы, может, я бы все равно согласилась. А так, представьте, выехала бы на трассу и все…Короче, посоветуйте, что мне делать, в автосалон я обращалась впервые(((
Ужасные шарлатаны в Автопарк42. Меня чуть было не обманули на крупную сумму денег. Но видимо менеджеры настолько обнаглели от своей безнаказанности, что ничего не боясь, прямо среди белого дня торгуют машинами с пробегом, которые выдают за новые. Мне они пытались впарить Ниссан Альмера. С виду вроде бы все было замечательно, только вот оригинал ПТС отсутствовал, давали дубликат. Сказали что предыдущий сотрудник при увольнении потерял этот важный документ. Но зато пообещали хорошую скидку. Осмотрев как следует машину у меня появились некоторые сомнения и я решил через знакомого в ГИБДД, пробить авто по вин коду. Ответ меня ошарашил! Этот Ниссан стоял на учете с 2017 года. Я сообщил об этом дилере куда следует и думаю не долго им осталось работать. А вы даже не вздумайте ходить в этот автосалон!
Автопарк42 — это место где вы рискуете нарваться на лохотрон!!!! Мне не повезло и я на своей шкуре испытал как неприятно, когда тебя разводят. По телефону мне сказали что автомобиль которым я заинтересовался, стоит в автосалоне и еще точно такая же модель, но только в другом цвете, есть на складе. Можно подъехать в любое время и оформить сделку. По приезду в автосалон оказалось что обе машины уже продали, когда только успели, я звонил вечером, а приехал прямо к открытию. Предложили точно такое же авто но в полной комплектации, дороже на 300 000 рублей. Решил тогда брать этот автомобиль, но мне его не смогли показать, а хотели чтобы я сначала оплатил аванс. Тогда я подумал к чему мне все эти проблемы, лучше я поеду в другой автосалон, где все есть в наличии.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!!!!Со мной произошел очень неприятный инцидент и виноват в этом Автопарк42. Именно из-за них я проехал несколько сотен километров впустую и потратил просто так целый рабочий день. Думал куплю по быстрому машину, которую я накануне забронировал в это автосалоне, и вечером на ней уеду домой. Но эти паразиты решили что за свои слова отвечать не обязательно и забронированный автомобиль кому то продали. Мне же стали предлагать выбрать из того что осталось, причем цена значительно увеличилась, в большую сторону, но мне это нахрен не нужно. Я с таким же успехом купил бы авто в своем городе. Я хотел именно Рено Каптур черного цвета!!!! Попросил пригласить старшего менеджера, так тот вышел только плечами пожал и все, даже извинений никто мне не принес. Автосалон совершенно не дорожит своими клиентами!!!
Автопарк42 видимо не заботится вообще о своей репутации , самое главное в их работе это впарить автомобиль как можно дороже. Развод клиентов считается там нормой, как и пишут отзывы на этом сайте. Придя совсем недавно в автосалон, я убедилась в этом лично. На сайте этой компании увидела что на Киа Рио сейчас предлагаются отличные скидки и ее можно купить за 490 900 р. Конечно мне показалось подозрительной такая цена и прежде чем бежать ее покупать, я позвонила туда. Мне ответили что это цена авто 2018 года выпуска, им надо поскорее продать эти модели, отсюда и большие скидки. Ну а мне то какая разница какого года, поэтому я взяв деньги поехала оформлять договор купли продажи ,пока все не распродали. Зайдя в автосалон я не увидела вообще этой машины в зале, меня уверили что на складе осталась 2 машины,поэтому нет смысла выставлять ее сюда. Я испугалась что сейчас могут и их продать и я не успею пошла поскорее все оплачивать. Тут меня не обманули и я действительно отдала в кассу ту сумму что оговаривалась. А вот о том что авто без гарантии,мне никто не сказал, я узнала об этом только после того как мне отдали все бумаги. Теперь сижу и трясусь а вдруг машина окажется бракованной , придется все за свой счет ремонтировать. Так что все эти якобы распродажи, на самом деле лохотрон, для того чтобы скинуть проблемные автомобили.
Хотел в Автопарк42 купить автомобиль Hover H5, позвонил в автосалон. Сказали, что, в принципе, у них выбора не так много, как хотелось бы, но можно приехать и посмотреть. Модель моя вроде имеется, а там можно будет по кредиту пообщаться и по трейд-ин обсудить условия. Приехал, и что я увижу? Салон маленький и замызганный…То что мне сказали, что там выбор небольшой – это еще комплимент. Там выбора вообще никакого нет! Ховера моего тоже, пытались предложить машины другие, но я отказался. На весь салон один менеджер, все тускло и уныло. На клиентов тут болт кладут, ничего толком рассказать не могут. В общем, только время свое зря потратил. Отзывы не врут – делать тут реального нечего. Если деньги есть, лучше обратитесь сразу в другой автосалон, где хотя бы обманом людей не занимаются.