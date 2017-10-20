Автосалон Автосфера отзывы
Адрес: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 35А
Телефон: +7 (391) 986-74-57
Сайт: https://avtocfera.ru/
Автосфера в г. Красноярске на ул. Партизана Железняка, 35А
Автосфера привлекает уникальными предложениями по модельным рядам самых популярных брендов. Автосалон предлагает не только низкие цены, но и дополнительные опции, оборудование и прочие дорогие и нужные подарки. Автостраховщики и банкиры тоже не оставят покупателя без своих приятных бонусов. Клиенту всего лишь нужно выбрать себе автомобиль, купить его в кредит или рассрочку, по обмену или утилизации, оформить полис КАСКО или ОСАГО. Замечательно, если вы опишите свои впечатления от приобретения автомобиля в этом автосалоне и оставите отзыв на нашем сайте.
Подобное отношение к клиентам как минимум не профессионально. Менеджеры из АвтоСфера делают всё для того, чтобы клиенты уходили из автосалона, ничего не купив. Да вы почитайте отзывы, там о вас всё написано. И честно вы задолбали уже всех со своим мифическим складом. Или уже наконец постройте его и доставляйте оттуда обещанные автомобили, или придумайте что-нибудь новенькое. Скоро уже дети смеяться начнут, как про ваш склад услышат. Клиент только слышит про то, что нужный ему автомобиль находится на складе, сразу же поворачивается и уходит. Нет, ну правда, сколько можно? Одно и то же! Нет еще ни одного реального покупателя, который бы действительно дождался желаемого автомобиля с вашего склада. Либо прекращайте обманывать людей, либо в скором времени автосалон прекратит свою деятельность.
В наглую врут по телефону, что нужный автомобиль есть в наличии, и цвет и комплектация, все что хотите, только приезжайте. А по факту в Автосфера вас ожидает банальный развод и разочарование. Автомобиля нет, нужно ждать со склада, при этом оплатить его полностью, либо оформлять под заказ, оплачиваю 30% не понятно за что и когда его привезут, и привезут ли, кстати это касается обоих случаев, так как со склада вероятнее всего вам могут ничего не привезти. Интернет пестрит негативом о них, а им все по барабану. Продолжают разводить по одной и той же схеме. Ну понятное дело, Россия необъятная, тохов полным полно, но читать то все умеют и благо интернет есть уже в каждом уголке нашей Родины. Пора бы и о репутации позаботиться, хотя в данном случае это скорее всего уже не поможет. Очень много людей автосалон развел на крупные суммы денег, и отзывы тому свидетельствуют. А оставшимся советовал быть с ними поосторожнее.
Лично я такой человек, мне абсолютно все равно чужое мнение, мне неинтересно, что думают и пишут люди о каком-то приобретении. У каждого должно быть свое мнение. Я пока сам лично не увижу, не потрогаю, не проверю, не стану никому верить. К отзывам всегда никак не относился. Но когда решил прикупить себе новый автомобиль, на сайте Автосфера наткнулся на великое множества положительных отзывов, что меня и насторожило. Решил почерпнуть информацию из сторонних ресурсов, и вот тут то и начитался правды. Позже я убедился, что действительно все реальные отзывы клиентов размещены никак не на офсайте, их можно найти везде, но не у них. Естественно я поехал лично в автосалон, чтобы самому убедиться во всем, так как я уже упоминал ранее, что не доверяю чужим мнениям. И знаете, убедился! Именно в том, что данный автосалон нагло разводит своих клиентов на большие бабки. Например, развод происходит уже в том, что реклама совершенно не соответствует реальности. На сайте одно, а в автосалоне другое. Выбор автомобилей очень скудный, хотя обещали, что у них можно найти все, что душе угодно. Кстати, они мне и продолжили обещать все что угодно, только привезти со склада и только после предоплаты. А это уже самый натуральный развод. И, вдобавок ко всему, я невольно наблюдал картину, как обманутый клиент пытался вернуть деньги, после того, как не привезли ему автомобиль с того самого склада. Мне было достаточно аргументов, чтобы поверить во все отрицательные отзывы, которые я прочитал. Верить отзывам или не верить, дело каждого, но то этим жуликам не стоит доверять, это бесспорно.
Приехал в так называемый автосалон Автосфера за машиной Хендай Солярис. Перед выездом позвонил им и спросил в силе ли наша договоренность? А договаривались мы о том что я хочу воспользоваться программой трейд- ин и поменять свою Ладу Приору. Все данные по машине я диктовал менеджеру и он оценил ее в 230 000 рублей. Еще меня ждал одобренный кредит. Однако прибыв на место я не получил ничего из обещанного. Приору мою вообще отказались брать, сказали что слишком старая, но я ведь диктовал им год выпуска, почему сразу не сказали об этом??? Кредит тоже никто мне не одобрял, меня повели заново подавать заявку. И я просидев просто так 3,5 часа так и не дождавшись когда мне дадут ответ, сам подошел в кредитный отдел и спросил сколько еще ждать. Девушка сказала что еще час назад мне пришел отрицательный ответ и почему менеджер ничего мне не сказал она не знает. Я хотел поинтересоваться у него лично, почему я просто так сидел целый час, так он даже разговаривать со мной не стал, просто развернулся и молча ушел в подсобку. Вот это отношение… Не зря про них такие ужасные отзывы. А я еще не верил.
Их обещанные скидки сводятся к нулю и в итоге получается, что на самом деле В Автосфера нет никакой выгоды, а еще даже дороже получается. Автомобиль будет со скидкой, если купить КАСКО плюс установка обязательных допов. При нехитрых подсчетах выходит офигенная переплата. Но они так красиво дуют в уши, что не сразу понимаешь, во что выльется вся эта “выгода”. И конечно, многие ведутся на заманчиво низкие цены. Подписывают договор не глядя, вносят предоплату, а потом уже, когда понимают всю суть содеянного, хотят отказаться, а поезд то ушел. И приходится бедолагам принудительно покупать навязанные автомобили, которые в принципе не стоят тех денег, которые они вынуждены отдать. А за отказ от покупки тоже стрясут приличную сумму. Это очень хитрый и продуманный развод. Со мной в автосалон поехал мой приятель, вот он меня и вразумил. Пока я была в затуманенном выгодной покупкой сознании, он прикинул что к чему, и остановил меня от опрометчивого поступка. Будьте внимательны и осторожны, если вдруг решите попытать счастья в этом мошенническом заведении.
А я первый раз встретилась с таким дичайшим непрофессионализмом в Автосфера. Никогда бы не подумала, что в нормальный (с виду только) автосалон могут взять таких бестолковых сотрудников. А потом поняла, что и весь салон такой – сверху и донизу провонялся эгоизмом и лицемерием. Вас тут оближут с головы до пят, но все это делается ради того, чтобы выдурить у вас деньги. На самом деле тут не предоставляется толкового обслуживания, менеджеры не способны нормально ответить ни на один вопрос! Уверена теперь, что там и руководство такое, просто специально отбирает персонал низкоквалифицированный, чтобы платить им копейки. А те же, в свою очередь, за эти копейки горбатиться не желают. Соответственно, ваши интересы там всем до лампочки, они не от продаж доход получают, а ставка идет. Короче, ребят. Просто поверьте, тут вам делать точно нечего.
Автосфера– барахолка. Место, в котором продаются ТОЛЬКО подержанные или бракованные автомобили. Здесь нет новых моделей от крутых брендов, нет. Тут только такие варианты, которые не сгодятся даже на год службы. Там просто состояние, поверьте мне, у тачек очень плачевное. Комплектующие заменены на какие-то доисторические аналоги, масло там под капотом годами походу не менялось. А шмон какой стоит от всего этого дела – ужас! В салоне банально невозможно находиться в течение длительного времени, просто мутить начинает. В общем, уважаемые и дорогие будущие автолюбители, для покупки машины (особенно если она у вас первая) стоит обращаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к официальному дилеру. И только в тот автосалон, где торгуют НОВЫМИ машинами от одного бренда. Как-то так.
Оказалась я в числе дурочек, которых АВТОСФЕРА кинул((( Думала, что смогу себе выгодно взять автомобиль по программе Семейное Авто. Мне еще подруга говорила, что так тоже себе машину взяла. Правда, в другом салоне. И почему я ее не послушалась и не поехала туда? Нашла в интернете объявление о том, что в Автосфера тоже есть такая программа. А этот автосалон оказался поближе ко мне. Приехала, все документы отдала, договор подписала, мне выдали ключи. А потом прошло несколько дней, и моя машинка таво…Сломалась. Пришлось к другу в мастерскую ехать, чтобы понять, в чем проблема. А он мне сообщил, что автомобиль-то не новый. Хотя в они заявляли, что модель именно новая. И не знаю теперь, что делать. Как мне доказать, что я права? Ведь подпись-то в документах я поставила. Что теперь делать, ребята? Понимаю, что сама виновата, но есть ли какая-то возможность какую-то компенсацию получить? Или хотя бы чтобы они ремонт сделали и привели машину в божеский вид?
Поразился тем, как обслуживают клиентов в этом АвтоСфера. Я тружусь в менее солидной компании, но за такое отношение к клиентам я бы сразу же был уволен, а здесь это все считается нормальным. И такое впечатление, что приехав в автосалон ты помешал их планам, с таким недовольным видом тебя встречают менеджеры. Подхожу к одному из них и говорю что мне нужен автомобиль стоимостью не дороже 600 тысяч рублей. Но менеджер услышав такие слова, повел себя словно он меня не видит и сказал что нет у них таких машин. Хотя я на сайте видел не мало автомобилей в такой ценовой категории. Такое отношение меня возмутило и я попросил книгу жалоб, хотел написать данный отзыв там, так мне ее не смогли дать и вообще попросили свалить от них пока мы тебя за шкирку не выкинули, ишь ты ябедник нашелся. Так что у кого нет кучи бабла на покупку машины, то лучше поискать другой автосалон, где сотрудники более адекватные.
Я раньше никогда не обращал внимания на отзывы. Теперь понял что зря.
Я не пойму, как этот автосалон ещё не закрыли, а владельцу и работничкам вообще место за решёткой. Они все там мошенники! А полицию вызывать бесполезно, Автоcфера с юристами нормально все, не подкопаешься. Говорят подписи ваши стоят, претензий не должно быть. После того как я к ментам обратился прошло уже две недели, а всё ещё тишина. Подскажите, может быть есть у кого номер телефона хорошего юриста, который бы взялся за это дело. Ну ведь беспредел же творится. Я приехал к ним за кароллой, оплатил всё, а мне продали калину, и доказывают, что именно её я и хотел. Я что сам не знаю что я хотел. Я и тест драйв на королле прошёл, всю её пощупал, посмотрел, она мне очень понравилась, только потом я оплатил.
Развели как последнего лошка. Пожалуйста, кто-нибудь подскажите как поступить, к кому обратиться, может у кого-то получилось забрать у них своё.
Автосалон преднамеренно меня обманул, в этом нет сомнений. Заказывала у АвтоСфера машину, обговорили все необходимые детали, касаемо цвета и особенно комплектации. Я специально этому моменту уделила больше внимания, потому что располагала только определенной суммой денег. Оплатила задаток, все как положено. Автомобиль мне привезли в назначенный день, с этим не обманули. Но вот с комплектацией произошла серьезная неувязочка. Автомобиль пришел в комплектации люкс, когда я заказывала в базовой, а это было совершенно не по моим средствам. На мои возмущения они ответили, что пришел такой автомобиль, какой именно я и просила. Но я же специально обговаривала этот момент. А вот бланке заказа не была указана комплектация вообще, они потом просто туда ее дописали. И все, закон на их стороне, а я получается зря прождала месяц и при этом еще мне не вернули задаток. Это хитрые мошенник, советую держаться от них подальше.
А мне АвтоСфера просто не смогли привезти автомобиль. Хотя обещали выполнить заказ в течение недели, но у них ничего не получилось! Постоянно кормили завтраками, даже когда месяц прошел, мне продолжали говорить, что мой автомобиль «в пути». Но попутно предлагали посмотреть и другие варианты, может, мол, мне приглянется какой-нибудь другой авто. Но я четко стоял на своем и говорил, что мне нужен конкретный автомобиль. Ну, говорят, ждите. Короче прождал я месяц и плюнул. Поехал и заказал в другом салоне. Там через 3 дня приехала машина полностью исправная, дак мне еще даже скидочку небольшую сделали. А этот автосалон продолжают слать СМС с напоминанием, что «авто в пути», но я «могу посмотреть другие варианты». Не понимают, что, если я уже не отвечаю на звонки (звонят тоже, да), то уже не актуально их предложение.
Если кому-то интересно, то посмотрите отзывы об этом Автосфера на сайте. Это абсолютная правда. Чистейшей воды развод клиентов. Жаль,отзывы мы прочитали уже тогда, когда уже все было готово к поездке, билеты уже куплены. Получилось, что приехали для того, чтобы увидеть все своими глазами! Когда мы вошли в автосалон, то менеджера, который нас зазывал , рассказывая прекрасные истории о том, что автомобиль джилли мк кросс 2020 года выпуска, на гарантии ждет нас в салоне с готовыми документами, на месте не оказалось. Сначала нас попросили подождать минут двадцать, чтобы автомобиль доставили в автосалон, а когда мы начали объяснять, что машина уже в автосалоне, нас отправили к другому менеджеру, который попытался нас обдурить по другому! Машина, которую он нам показал в интернете, оказалась уже не 2020 года, а 2018, к тому же со следами ржавчины и после ремонта, а доставить её в автосалон можно только после внесения предоплаты! Гарантий конечно никаких нет! В общем, автомобилей по суперакциям в наличии у них не бывает, начнут вам втюхивать или какой-нибудь ржавый металлолом или что-нибудь из того, что у них есть в наличии, но по накрученным ценам! Одним словом, ловушка для лохов, рассчитанная на приезжих из области!
Купил тачку на свою голову. Вместо новья подсунули подержанное барахло. И как я не разобрался…Просто очень цена понравилась, я еще тогда подумал, что крайне выгодно получается. А когда к приятелю в мастерскую приехал, чтобы масло сменить, он мне сказал, что с топливной системой проблемы. И мне теперь колошматиться с ремонтом и заменой комплектующих, деньги мне конечно никто не компенсирует. Сам идиот, что не проверил все в автосалоне по месту, теперь же лишние деньги выкладывать. Хорошо что дружбан за скидочку все сделает, а то бы пришлось мне еще сотку выложить просто так, с куста. Ублюдки короче в Автосфера! Никогда больше не буду с вами работать, и никому не посоветую автосалон, наоборот расскажу про это скотство. Горите в аду, твари, вам там самое место!!!