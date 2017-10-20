Адрес: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 35А

Телефон: +7 (391) 986-74-57

Сайт: https://avtocfera.ru/

Автосфера в г. Красноярске на ул. Партизана Железняка, 35А

Автосфера привлекает уникальными предложениями по модельным рядам самых популярных брендов. Автосалон предлагает не только низкие цены, но и дополнительные опции, оборудование и прочие дорогие и нужные подарки. Автостраховщики и банкиры тоже не оставят покупателя без своих приятных бонусов. Клиенту всего лишь нужно выбрать себе автомобиль, купить его в кредит или рассрочку, по обмену или утилизации, оформить полис КАСКО или ОСАГО. Замечательно, если вы опишите свои впечатления от приобретения автомобиля в этом автосалоне и оставите отзыв на нашем сайте.