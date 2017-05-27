Автосалон ТопАвто Автосалон ТопАвто отзывы Адрес:г. Новосибирск, ул. Дунаевского, д. 25к1 Телефон: +7 (383) 312-33-40 Сайт: https://autotop54.ru/
Не ведитесь , если манагер из Топавто вдруг запоет о своей порядочности и скажет — ох, все негативные отзывы в сети пишут о нас конкуренты!!! Это лоховской развод, потому что нахрен они никому не нужны, сочинять! А люди, которые клюнули на автосалон, теперь жилы рвут,бычат на эту машину, рассчитываются! Как вам ежемесячный в 35 000 на 7 лет???Мне вот именно стодько посчитали. И это, ребята, я еще каско на три года налом изсвоего кармана оплачивать собирался. Понимаете, я не какую-то иномарку смотрел, нет. Обычный поло. И только уже на этапе подписания договора я узнал, что нашпигован он всяческими крутыми штуками по бешеным ценам, прям как рождественский гусь! Да я что, на тупого похож??? Или на миллионера, которому по хрен кому и за что башлять??? Нет. Я не такой, учтите это сразу, проходимцы. Я к сожалению видео не снял про этих дельцов, но отзыв то меня никто не остановит написать. Знайте все, что Топавто— как огромный мыльный пузырь, обман!!!!
Когда я с ними общался, у меня было такое чувство, будто со стенкой разговариваю. Я им одно, они мне другое. Я им об одной машине, они мне о десятке других. По какой-то причине просто отказывались показывать мне авто, хотя по телефону мы предварительно все обсудили. Сказали, что есть несколько моделей Короллы в наличии в разном цвете, могу хоть сейчас приезжать за ними. А когда приехал в ТопАвто, то ни Короллы, ни других Тойот не нашел. Зато нашлись какие-то китайцы, которые на первой же сотне километров развалятся. Если не хотите внезапно попасть на развод, я вам рекомендую более внимательно подбирать себе автосалон потому что лично я не получил ничего, кроме глубокого разочарования, что повелся на обман и жти заманушные акции, которых нет на самом деле.
Хотел приобрести в Топавто новое авто по акции и программе мой первый автомобиль! Как говорила менеджер по телефону, что ставка по кредиту будет меньше и вернут 120 тысяч рублей и первый платеж в подарок. Это было выгодное предложение! Приезжаю на Дунаевского 25к1, встретил менеджер Юрий, которому я рассказал, что приехал за новой кия рио по акции, которая за 534 тысячи на что он сказал что таких цен нет на данный автомобиль а есть цены около 660 000. Но я ему говорил, что по акции шла и мне менеджер по телефону сообщила о данной цене. На что он сказал, что таких цен вообще нет у них. В итоге нет тебе и выгоды в 120 тысяч рублей. и программа в конечном счете особой роли не играют в общем одни минусы не советую тут приобретать! А первый автомобиль я здесь и не купил, присматриваю нормальный автосалон и читаю про всех отзывы, так как уже научен!
Думал купить в ТопАвто новую машину,но вовремя одумался. Обошелся только потерянными деньгами на дорогу. В Новосибирск я прилетел из Саратова, так как друзья сказали что у них тачки стоят дешевле чем в моем городе. Зашел в ближайший автосалон, на Дунаевского 25к1 меня встретил парень, сказал что его зовут Мурат, бейджика почему то не было. Показал имеющиеся в наличии авто, не густо конечно, но есть из чего выбрать. Мне понравился Фольксваген Туарег за 2 980 000 рублей. Решил брать. Но перед тем как подписать договор, я решил его досконально изучить, на что Мурат вдруг занервничал и стал меня торопить. И что же я обнаруживаю? То что оплатив полную стоимость машины, автосалон гарантирует его доставку в течении 3 недель. Спрашиваю у сотрудника, как это понимать, ведь я просил показывать только те марки, на которых я сегодня же смогу уехать домой. Он начал мямлить, мол да, есть у нас такой в наличии, но он с браком, ему не хотелось меня подставлять. Короче бред сивой кобылы. Разводилово для лохов, которые не глядя ставят свои подписи.
Цены на сайте ложные, работники по телефону обманывают, никаких акций со скидками нет и в помине. Запомните, люди, чем выгоднее условия покупки товара, тем больше шансов, что вас разведут. Так и в случае с ТопАвто, понапихали себе на официальный сайт кучу всяких ништяков в надежде на, что кто-нибудь, да купится. Я не купился, но жаль тех, кто повелся на всякие мнимые скидки и бонусы. Они даже расходы на проезд компенсировать отказываются, хотя это сейчас вполне нормальная практика для нормальных автосалонов. Да, сори, то нормальные автоцентры, а не барахолки с уродами за столами. Короче, не стоит им доверять, лучше вообще обходите стороной этот гавеный автосалон. В Новосибирске навалом и других дилеров, гораздо круче и самое главное — правдивее их.
Покупка автомобиля эта целая история, которая может быть и с хорошим концом так и с плохим!!! Так и приключилось со мной история с плохим концом, а вернее с нехорошим итогом, который заставил понервничать и потратить время! Так я в этом ТопАвто приобрел новый хендай грету за 1219 900 рублей, хотя на тот момент, когда я покупал данное авто, действовало предложение на сайте и по телефону озвучивали цену машины всего 898 000 рублей. Но цена на момент покупки была уже выше или просто меня надули, но суть в том, что автомобиля в наличии не было и пришлось ждать его. Обещал менеджер что привезут через два дня. Но его так и не было, как и не было через неделю и через две. В итоге нам привезли наше авто но не в той комплектации, и менеджеры требовали доплатить еще 100 тысяч рублей якобы за дополнительное оборудование которое стоит на нем иначе мы его не заберем. Но я забрал его и не доплатил ничего в автосалон, потому что приходил уже с юристом, претензией и готовым иском в суд.
Купил в ТопАВТО хендай солярис по цене 670 000. Обман заключался в том, что изначально цена автомобиля была другой на 95 тысяч дешевле, чем мне продали. Покупал я в кредит и он был одобрен очень не выгодно для меня под 17.5 процентов годовых, хотя по телефону менеджер сообщала что цена авто дешевле и кредит под 4.5 процентов годовых мне вообще гарантирован, смело могу ехать в автосалон в ближайшее время!То есть меня она обманула, и я повелся на это!!! В итоге взял машину под большие проценты, и к тому же в наличии хендай в той нужней комплектации не было. И я прождал свой хендай солярис аш пять дней, вместо обещанных двух. Ребят будьте внимательны и смотрите договора внимательно и не верьте особам которые по телефону заманивают!!!
Люди не верьте всем предложения по трейд ин! ТУТ СПЛОШНЫЕ МИНУСЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ!!! Начну с того что хотел приобрести новый ниссан альмера который на сайте ТопАвто стоил 480 000. а сдать им в трейд ин свой старый фольцваген поло 2013 года в хорошей комплектации сразу скажу что по ценнику она примерно около 300 k на рынке. Приехав к ним в автосалон сдал на проверку и стал ждать. Проверка шла очень долго сидел и ждал около 2 часов. В итоге мне дали за нее всего 195 тысяч и нашли якобы много дефектов и поломок в ней. От этого я был в шоке ведь я неделю назад смотрел, и в ней не было ни каких поломок. Менеджер обещал сделать еще скидку в размере 50 тысяч рублей на новый ниссан. В итоге цена меня не обрадовала нового авто, так как в самом салоне она стоила уже не 480 тысяч, а все 660 тысяч рублей!!! и эта скидка в виде 50 процентов в итоге съела какая-то комиссия за продажу и составления договора. В общем, я не купил там ничего и уехал на своем старом фольцвагене.
Приехал я как то в данный автосалон и был в шоке от того что тут обманывают наглым образом и врут клиентам!!! Я предварительно созвонился и уточнил о наличии нового рено логана в комплектации лайф с двигателем 1.6, который стоил на сайте Топавто 641 000 рублей. А вышла она со всеми плюсами и минусами, в конечном счете, в сумме 790 000 рублей. Потому что кредит был одобрен вместо обещанных 5 процентов годовых вовсе все 16 процентов. Плюс к этому в договор вписали различные комиссии и предпродажную подготовку на ровном месте. Я отказался платить за данные услуги, поскольку они на самом деле не предоставляли их, и попрощался с ними пожелав удачи найти другого лоха!!! Очень жаль тех, кто попал на деньги, обратившись в Топавто! Читайте про них отзывы,они обманывают всех без разбора!
Всех кто пострадал от мошеннических действий ТопАвто, призываю не молчать, а обращаться в соответствующие органы. Обратилась в этот автосалон, потому что нужный мне автомобиль только у них имелся в наличии и я сразу же могла его забрать. Приехала, меня уже ждали и сразу же отвели подписывать договор, на котором почему то было написано что он предварительный. Я спросила почему? Мне ответили, что до внесения денежных средств в кассу, так и пишут. Типа вдруг у вас не хватит наличности или еще какая то заминка с оплатой, а мы уже все подписали. Я как лохушка им поверила, и оказалась в дураках. После того как я все оплатила, мне принесли еще один договор в котором говорилось, что за выбор нужного цвета я должна доплатить еще 90 тысяч рублей. Охереть и не встать, вот это обман. Я с таким если честно первый раз столкнулась. У меня не было лишних денег, тогда мне было предложено взять авто в другом цвете или оформить кредит. Хотела белую машину, а пришлось брать серебристый металлик. Платить такую сумму только за выбор цвета я считаю нецелесообразным. А положительные отзывы не вызывают больше ни капли доверия! Автосалон обыкновенные обманщики!
Хотел купить машину в кредит, уже даже справки все собрал и доки подготовил, поехал в автосалон смотреть товар. Уф, лучше бы не смотрел, там такая паршивая тачка оказалась, что у меня такое чувство сложилось, что она только-только со свалки приехала. Ну вот честно, неужели нельзя привести товар в нормальный вид перед тем как его продавать? Или так делать в России уже не принято и человеку можно впарить дерьмо с огромной переплатой? Нет, я готов заплатить хорошие деньги и даже переплатить, но только если товар соответствует заявленным требованиям! А такую наглость я никогда с рук не спускаю, буду обязательно жаловаться в прокуратуру. Пусть там проверки им устроят и посмотрят, какой людям товар там продается. Надеюсь, что прикроют этот Топавто в ближайшее время. Не ходите туда, ничего хорошего вы в этом говносалоне не найдете.
Хуже места, чем Топавто для покупки машины просто не существует! Приехал я к ним в автосалон аж из Сургута неделю назад. Сначала прочитал все эти положительные отзывы, позвонил менеджерам и даже успел получить одобрение на гос. кредит под низкий процент. Дорога до Новосибирска вообще не ближняя, денег на неё тоже надо немало Но автосалон пообещал всё мне это компенсировать. На билеты ушло прилично плюс такси от вокзала до Дунаевского 25 к1 ещё 350 руб. в одну сторону. Сюрпризы начались с того момента, когда мне вдруг сообщили что новый автомобиль почему-то 2018 года, ну и это было ещё не всё, попросили подождать, типа проходят предпродажную подготовку вроде где-то на складе. Примерно полтора часа ожидания, потом менеджер мне сообщает что машина просто не заводится, но они обязательно подберут мне другой вариант, а я в это время могу подавать одобрение заявку на кредит. Ок,так я и сделал, только процент был уже гораздо выше 19% годовых. Позвали посмотреть другие варианты, так вот все предложенные мне машины были только в полной комплектации, с кучей наворотов и допов. Ни одна из них не стоила меньше миллиона, особенно меня впечатлил Tiguan с пробегом, потрескавшимся стеклом и крашеным кузовом,который тем не менее продавался по цене нового. Понял что с этими лохотронщиков и говорить не о чем, и с пустыми руками отправился обратно на вокзал, просидел там еще пять часов до своего поезда и с пересадкой вернулся домой. Их даже козлами язык не поворачивается назвать, обидно для животных будет! Реально не понимаю, автосалон до сих пор работает и не закрылся, по требованию правоохранительных органов!
Приехали в автосалон с надеждой, что уедем оттуда на выбранном подержанном автомобиле с хорошим настроением. Не тут-то было. Выбрали Ладу Х-ray Начиналось всё как обычно. Приехали, стали высматривать, интересоваться у продавцов. Мы сразу перешли на торговые ряды, где машины с пробегом. Как один из самых подходящих вариантов стали рассматривать Ладу 2018 года выпуска. Внешне всё было в порядке. Но стоило нам заглянуть в салон, как сразу же начались разочарования. Панель царапанная, сиденья продавленные в пятнах. Муж попросил капот открыть, там тоже оказалось все плохо. Как он мне объяснил двигатель не родной и будут проблемы с регистрацией. Паренек из Топавто напрямую сказал, что с Гаи связи, и если через них оформлять, проблем не будет. Но там такой вариант не подходит, потом ее не продашь. Настроение изгадили, время отняли, обманули и чуть не развели, вот так!
Хотел купить 6 — й гольф бензиновый,звонил в Топавто узнавал, сказали один хозяин по ПТС и пробег небольшой, цена 318 000.Ехал я из области в Новосибирск, не очень далеко, поэтому прям с утра оказался на месте. Подходит менеджер, представился Сергеем, хотя до этого с другим по телефону общался. Повёл меня на улице на стоянку, нашли гольф Это жесть какая то, а не машина :из всех деталей не крашены две, крыша и кузов, по вин-номеру несколько аварий, внутри нет одного подголовника, салон весь прокурен до ужаса запах не выветривается! Пробег 260000! Такого я точно не ожидал, никогда не поверю что это с трейдина к ним в автосалон попало! Скорее всего взяли на утилизацию, накрутили цену в шесть раз и ищут дураков!
Ума не приложу как бороться с беспределом ТопАвто. Пусть будет проклят тот день, когда мне в голову пришла идея посетить именно этот автосалон. Мало того что с подарками меня нагрели, только открылись и они уже закончились, так еще и продали машину без ПТС. Не думал что такое вообще возможно, оказалось еще как возможно. Дали только копию и сказали гуляй жди оригинала. И главное всегда обещают отдать на следующий день. Я уже что только не делал, и с менеджером ругался и у в кабинете у директора скандал устраивал, а в итоге добился только одного, меня теперь не пускают даже на порог этого долбанного заведения. Остается только обращаться в полицию.
Странно, что автосалон Топавто позиционирует себя, как дилер, продающий исключительно новые машины. А по факту спихивают людям подержанное барахло, и еще говорят, что я его и заказывал. Это было, когда я Хюндай Туксон у них заказал. Сказали, ждать 4 дня, пока автомобиль приедет к ним . Позвонили, сказали, что можно забирать. По приезду на Дунаевского 25к1 я увидел, что тачка бэу. На вопросы, мол, какого черта, мне менеджер сообщил, что я не уточнял, какую именно машину хочу: подержанную или новую. Ну не дебилы, а?? По стоимости явно тачка новая должна быть, а мне показывают развалину, которую они тупо у владельца купили и поставили с огромной наценкой. Расчет на идиотов, не лыкайтесь на их разговоры и обещания, ничего хорошего они вам не продадут с таким отношением к клиенту!