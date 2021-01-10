Автосалон Авто63 отзывы
Адрес: г. Самара, Московское шоссе, 17-й километр, 10
Телефон: +7 (846) 215-08-06
Сайт: https://autosalon63.ru/
Автоцентр Авто63 в городе Самара на Московском шоссе 17 км, 10
Авто63, на своем официальном сайте, производит впечатление с первого взгляда. Реклама с новенькими отполированными авто и шикарный выставочный стенд, где в каждой машине можно осмотреть салон, посидеть и ощутить себя ее владельцем привлекает внимание. А уж бесплатный тест-драйв любой выбранной модели не оставит равнодушным никого. Автосалон предлагает успеть купить авто по старым ценам, купить хиты продаж по низким ценам, купить новинки автопрома по горячим ценам, купить акционный автомобиль по цене производителя и т.д. Любое авто можно оформить в кредит, да еще без первоначального взноса, с полисом КАСКО и сервисным обслуживанием. Только отзывы клиентов помогут разобраться в реальности предложений и выгоде от покупки автомобиля именно здесь. Поэтому мы предлагаем подробнее написать на нашем сайте о вашей истории покупки.
Процесс оформления у Авто63 тянется очень долго. Наверное специально тянут, чтобы вымотать клиента ожиданием. Чтобы потом он усталый подписал все документы с закрытыми глазами. Я брал у них новых Хендай Солярис, изначально цена на официальном сайте понравилась. Но они дотянули до того, что я просмотрел в договоре пункт об установке обязательных допов и оказании платных услуг, и еще один интересный подпункт, о неустойке за необоснованный отказ от покупки. Когда выяснилось, что мне не хватает 200 тысяч для полной оплаты, мне стали предлагать кредит. От такого предложения я сразу отказался, занял деньги у родственника и купил. Фактически меня развели на 200 тысяч, а еще и кредит хотели повесить, а там и страховки бы всевозможные напихали и процент наверняка у них далеко не тот, что обещают на сайте, с ценой то тоже обещали. Советую вам хорошенько подумать, прежде чем ехать к ним в автосалон.
Авто63 по любому выгодно, когда клиент берет машину в кредит. Они навязывают его всем подряд. Я приехал в автосалон с наличкой, хотел купить Ниссан Кашкай. Менеджер с порога стал уточнять не марку и модель интересующей меня машины, а именно способ покупки. Когда я спросил, какое для него имеет значение, он нисколько не смутился, а сказал, что ему нужно сказать. Для чего, правда, не объяснил. А когда я сказал, что за наличные, он немного поник. Конечно, когда за деньги берешь, все более прозрачно, много не сдерут. А в кредит можно что хочешь приписать, заморочить клиент голову. Мне это сразу не понравилось, а когда еще к машинам присмотрелся, с менеджером пообщался, вообще передумал там покупать. В основном машины с пробегом, новых мало и те китайские. Тест драйв без записи пройти невозможно, хотя я не увидел дикой очереди. Мою просьбу показать ПТС так и оставили без внимания, сказали что поищут, потом покажут. Но предоплату начинают требовать сразу, как заметят интерес. В общем мне там ничего не глянулось, мутно всё.
Кругом один развод. Даже обратясь в автосалон, где вроде бы должны соблюдать законы, столкнулся с таким обманом, что долго буду помнить о том как я в Авто63 купил машину Российского производства за 1,5 миллиона рублей. Вы думаете что только баран мог купить Ладу Х-рей за такую сумму. Смею вас заверить, у меня не одно высшее образование и я довольно грамотный человек. Только вот попасть на их уловки может любой обыватель, так как этот автосалон берет комиссию за свои услуги. И об этом напечатано мелким шрифтом в дополнительном соглашении к договору. Причем мне его даже не показывали, подпись которую я на нем поставил взяли у меня в помощью обмана. Также там написано что мне установят сигнализацию и мультимедиасистему, а я должен за все это заплатить 100 тысяч рублей. Стоимость стопудово завышена, если бы я самостоятельно все это приобретал и устанавливал получилось бы в 3 раза дешевле, но спорить и ругаться с ними бесполезно. У меня не было другого выхода, как согласиться на все их условия и выплатить им всю запрашиваемую сумму.
Впечатление осталось ужасное! Я думаю мой отзыв про автосалон Авто63 кому-нибудь поможет избежать подобных неприятностей. Если бы меня хоть кто-то предупредил, что в этом салоне так обманывают, я бы к ним никогда не обратилась. В рекламе увидела киа по цене 640 т.р., позвонила, подтвердили, на вопрос почему дешевле, чем у других, везде видела от 700-740 тысяч, сказали что сейчас проходит акция. Приехала на следующий день, ближе к обеду, а всё, уже нет таких авто по такой цене. Менеджер предложил оставить задаток 15%, пообещал что через неделю снова будет акция. Я оплатила 100 тысяч и отправилась домой. Через неделю звоню узнать что там с акцией. Мне говорят, что никакой акции у них на ближайшее время не планировалось. Спрашиваю про менеджера помоему Владимир его звали, говорят не работает у них такой. А как же мой задаток? Все вопросы к руководству. Я уже каждый день к ним езжу, а директора никак не поймаю. А у меня на руках только талончик с суммой, номером терминала и датой, за что я внесла 100 тысяч непонятно. Да мне теперь и самой непонятно. Обратилась с заявлением в полицию, не знаю чего и ждать. Сама пишу про автосалон, как они меня кинули, и понимаю, что повела себя как идиотка, из за этого ещё обиднее((.
Вы хотите купить новую машину по хорошей цене. Тогда вам точно не в этот автосалон Авто63 на на Московское шоссе 17 км, 10. Это самый гадкий автосалон который я когда либо видел!!! Я был у них позавчера и сначала все шло неплохо. Менеджер мне попался не плохой, вежливый и понимающий, а не из тех кому надо срубить как можно больше бабла. Я ему рассказал что не так давно получил водительское, на что он сам предложил мне для начала купить недорогую машину, для того чтобы научится водительскому мастерству. Когда я сказал что хочу оформить автокредит, то и вовсе обрадовался. Сказал что сделает мне неплохую скидку. Я радостный пошел в кредитный отдел где провел довольно много времени, потому что очень долго шел ответ из банка. На момент подписания договора, шел 7 час вечера и мы торопились, чтобы за сегодня все успеть. В итоге под шумок мне оформили допов на сумму 310 000 рублей. Вот как после этого доверять людям. И сейчас очень себя ругаю что вовремя этого не увидел. А теперь, после подписания, нет смысла что то предъявлять.
Сегодня своими глазами увидел что все отзывы про Авто63 правдивы. А именно, то что прийдя к ним вы рискуете потерять деньги, ведь это серые дилеры!!! Теперь обо всем по порядку. Дело было так. Звоню, спрашиваю если я прямо сейчас к вам подъеду то получится ли у меня купить Хендай Солярис за указанные на сайте 390 000 рублей? Мне отвечают, что конечно да. Смело можете приехать в любое рабочее время и купить нужное вам авто,у них всегда все в наличии и богатый выбор. Хорошо, зову приятеля и мы вместе едем в автосалон. Как я и ожидал Солярис за 390 тыщ только что продали, и менеджер принялся меня уговаривать на покупку другого автомобиля. Только вот цены на них гораздо больше чем у других дилеров. Интересуюсь, Почему так вышло, я звонил вам пол часа назад и вы сказали что Солярисов полно по заявленной цене. А менеджеры стоят только сопли жуют и ничего не могут мне ответить. Я уже ради прикола, как только вышел с автосалона позвонил им и снова спросил про этот Хендай. Ну и конечно же услышал стандартный ответ, что авто есть, можете приезжать. Эх, дурят нашего брата… Не тратьте на них свое время!