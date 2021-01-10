Адрес: г. Самара, Московское шоссе, 17-й километр, 10

Телефон: +7 (846) 215-08-06

Сайт: https://autosalon63.ru/

Автоцентр Авто63 в городе Самара на Московском шоссе 17 км, 10

Авто63, на своем официальном сайте, производит впечатление с первого взгляда. Реклама с новенькими отполированными авто и шикарный выставочный стенд, где в каждой машине можно осмотреть салон, посидеть и ощутить себя ее владельцем привлекает внимание. А уж бесплатный тест-драйв любой выбранной модели не оставит равнодушным никого. Автосалон предлагает успеть купить авто по старым ценам, купить хиты продаж по низким ценам, купить новинки автопрома по горячим ценам, купить акционный автомобиль по цене производителя и т.д. Любое авто можно оформить в кредит, да еще без первоначального взноса, с полисом КАСКО и сервисным обслуживанием. Только отзывы клиентов помогут разобраться в реальности предложений и выгоде от покупки автомобиля именно здесь. Поэтому мы предлагаем подробнее написать на нашем сайте о вашей истории покупки.