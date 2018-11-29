Автосалон Автомобилиум отзывы Адрес: г. Краснодар, Старокубанская улица 122/1 Телефон: +7 861 205-62-07 Сайт: https://automobilium.ru/
Был я там, теперь никому не посоветую это сучье место. Барыги базарные, косящие под официалов, а не автосалон. Дофига обещаний, а по факту развод и кидалово. Нашел у них нужную мне тачку и цена устроила, позвонил после обеда, говорят, все верно, машина есть, комплектацию, цвет и стоимость подтвердили, пригласили за покупкой. Я уточнил еще, а по времени мы управимся, дело к вечеру уже. Управимся, приезжайте. Все на месте было нормально, машина и правда была, какая нужна, цена тоже соответствовала обещанной. Туда-сюда, уже к закрытию время, а сделка все никак к концу не подходит. Тут мне менеджер предложил такой вариант, оставить задаток, а завтра к 11.00 подъехать, поставить подписи в паре документов и ехать себе спокойно. Я в принципе ничего страшного в этом не узрел, уже потому что все серьезные вопросы были решены. К назначенному времени подъехал, уже другой менеджер дает мне основной договор на подпись и я вижу, что реальная цена машины на 210 000 больше. Нет конечно! Я на такое не подписывался! А на нет и суда нет, как говорится, по закону задаток не возвращают. Это кидалы, обходите Автомобилиум стороной.
Не обращайтесь в автомобилиум, если думаете купить тачку с пробегом. Разводит автосалон. Нашел объявление на Авито, Рено Каптур 2016 года выпуска в идеальном состоянии, цена и телефон. звоню, отвечает Никита, менеджер по продажам данного ДЦ. в общем поговорили, вроде все нормально пообещал, наличие машины, окончательную стоимость, все подтвердил, записал на тест драйв. нашел их оф сайт, вроде приличное заведение, много положительный отзывов. Решил съездить. Показывают мне машину, а проверить не разрешают. Только слушай менегера и молчи. Показали результаты их якобы профессиональной проверки, по которым Каптур как новый. В салон нельзя, под капот нельзя, тест драйв тоже никак, хоть я и записан. Вначале необходимо внести предоплату, а потом проверяй сколько влезет. Что за дичь? Как так можно покупать подержанную машину? Без осмотра, без проверки? А предоплата приведет к тому, что я буду вынужден покупать, или же сдерут неустойку за отказ. Подобная схема часто практикуется у серых дилеров. Так что ну их на х**
В общем, попытался я тут себе в кредит тачку взять. Заполнил заявку на сайте, через 20 минут перезвонил сотрудник и подтвердил, что моя заявка принята и одобрена. Нужно было получить примерно 200 тысяч. Подумал, что через автосалон это сделать будет выгоднее, чем напрямую обращаться в банк. Короче, наметил время для визита, договорился с представительством. Был на месте примерно через сутки…Что сразу не понравилось – внешний вид главного офиса. Знаете, такое чувство, будто в какую-то шарагу приехал. Сразу сомнения появились в том, что я подобрал себе нормального дилера. Но потом я убедился в том, что весь тот негатив, который люди выливают на данного дилера, является чистой воды правдой. В общем, кредитную заявку мне пришлось заполнять заново. Заново, Карл, когда я уже через сайт все сделал! И еще хотите сюрприз? Мне пришел ОТКАЗ! То есть сначала мне рассказали, что я сделал правильный выбор, моя заявка одобрена и деньги я могу получить в течение 15 минут в автосалоне. А потом заявили, что, видите ли, моя кредитная история отвратительная…Карл, я никогда раньше кредиты НЕ БРАЛ! Какая нахер история??? Короче, левая шняга, а не дилер. Никому не советую Автомобилиум.
Вот это свинью мне подложили в Автомобилиум. Не ожидал что автосалон который торгует как официал может так запросто обманывать клиентов. И ведь не просто обманывать, а идти на настоящее преступление, ради получения выгоды. И этот отзыв я пишу в надежде что кто нибудь обратит внимание на этих аферистов и их накажут. Сам я к сожалению ничего не могу сделать, полиция и прокуратура, бездействуют. А обращался я туда по поводу того, что аферисты из этой компании, мне продали, вместо новой машины, старую. На ней уже года 2 кто то ездил, а эти умельцы сделали все чтобы она выглядела как новая и подсунули мне. И ведь я бы долго об этом не знал, если бы не случайность. Так как меня обязали обслуживать авто только у них в сервисе. А я был у родителей в другом городе и пробил колесо. Пришлось ехать на шиномонтаж, а там работает одноклассник, он как только увидел мою ходовую, сразу сказал что меня по крупному развели. Конечно я потом ездил в эту компанию, ругался и с директором разговаривал, но все безрезультатно. Сказали виновных уволили, и на этом все. А что мне теперь делать никто ничего не говорит.
Я очень долго и, как думал, тщательно, выбирал надежного дилера для покупки Ленд Крузера. По ходу перестарался, потому что попал на лохотрон в Автомобилиум. Меня развели без особых усилий. Оформление затянулось до закрытия и мне предложили закончить завтра с утра. Пообещали, что они сами урегулируют мелкие формальности, а я подъеду в 11.00 и заберу уже окончательно свой автомобиль. Я согласился и оставил предоплату. Приехав на другой день я понял, что правила поменялись. Авто уже стоит на 230000 дороже. Мне никто ничего нормально ответить не может, а вчерашних менеджеров нет. Только подготовленные к продаже документы и квитанция о предоплате. Сказал, что так дела не делаются и решил отказаться, но мне напомнили о неустойке, которую я обязан буду оплатить. Вынужден был согласиться. Не, ну так реально дела не делаются. Не рекомендую автосалон.
В Автомобилиум обдурили мою маму. Решила она доченьке любимой сделать подарок, то бишь мне. И ни с кем не посоветовавшись поехала в ближайший автосалон на Старокубанскую 122\1. Эти суки, видя что перед ними не наглая и вежливая женщина, решили развести ее по полной. Приобретался Фольксваген Поло, и обязательным условием было то что бы автомобиль можно было было забрать прямо сейчас. Да, ей все сделали и даже отдали машину в тот же день, но когда я увидела какие с нее деньги содрали я пришла в ужас. Как вам строка за срочность-20 000 рублей. А за работу кассира- 5 000 рублей. Они что там вообще оборзели. Конечно же я приехала и высказала ребятам все что о них думаю. Меня вывели с охраной. Но так просто я это не оставлю, напишу жалобу в роспотребнадзор. Сомневаюсь что мне хоть что то вернут, но хоть нервы им потреплю, и отзывы везде оставлю, чтоб правду про них люди читали!
Не знаю, как можно остаться довольным после покупки в Автомобилиум, но кто то ведь пишет что автосалон просто класс. Думаю сами же менеджеры и строчат эти отзывы в свободное от работы время. Так как лично я абсолютно ничего хорошего здесь не увидел. Да, выбрать есть из чего, но всё равно, машин намного меньше, чем они пишут. Стоимость сильно отличается от той, что указана на сайте. После подписания предварительного договора они волшебным образом увеличиваются на двести-триста тысяч рублей. Скидки только для покупателей которые оформляют кредит. Который выдается под довольно высокий процент. Я приобрел у них Ниссан Жук за наличный расчет. автомобилем я доволен, а вот дополнительное оборудование которое мне навязали в буквальном смысле слова, есть жалобы. И мастера которые его устанавливали не спешат их устранять. Считаю что я зря совершил здесь покупку.
Пожалел, что поверил будто этот автосалон может работать честно и порядочно.Только зря потратил уйму времени на поездку в Краснодар и поиски адреса. Как и многим, мне хотелось купить машину подешевле . Для этой цели выбрал Автомобилиум и очень здорово ошибся! У них на сайте приглядел машину Рено сандеро Степвей, она меня полностью устроила и я оставил заявку на кредит. Перезвонили мне буквально через 10 минут, уточнили паспортные данные, а еще через 2 часа позвонили и сообщили что можно приезжать все одобрено. На следующий день я еду туда и буквально с порога узнаю что всю процедуру оформления, нужно пройти заново. Все сделал как мне сказали , и тут же выясняется что Сандеро за которой я приехал неисправна. А я уже отдал за нее первоначальный взнос. Что бы его не потерять пришлось выбрать другую машину, которая стоила на 210 000 рублей больше. Вот так они и обманывают.
Положительных отзывов на официальном сайте Автомобилиум полно, а кто их пишет, не известно. Вот с пострадавшими клиентами легко связаться, они идут на контакт, делятся своими впечатлениями, рассказывают в подробностях как их обманули. А у довольных же клиентов только две темы, как они благодарны автосалону и менеджерам и какой вкусный кофе там наливают. А народ то их читает, думает что на оф сайте и есть вся правда. Потом едут к ним в автосалон на Старокубанскую отовсюду, попадают на деньги, покупают автохлам, вешают на себя неподъемные кредиты и даже кофе попробовать не могут. Кругом сплошной обман. Если серьезно, ребят, ищите правду на сторонних сайтах, там ее гораздо больше.
Акции в Автомобилиум– обман. Выбора автомобилей нет. Ценников приемлемых – тоже. А есть вот что: отвратительное отношение к людям, минимальный ассортимент машин, а также неадекватно завышенная стоимость товара. И все это в одном месте! И себя они называют лучшими. На основе чего делается такое заявление? Что салон способен показать покупателям? Да ничего! Мне они не показали ничего, что могло бы меня убедить в том, что я должен отдать деньги именно им. Что поделать, отвратительный автосалон будет отвратителен во всем. Не понимаю, почему некоторые его еще к сотрудничеству рассматривают. Просто реально бесит, что у нас уже на 1 нормальный салон приходится 5 левых серяков, с которыми работать – себя не уважать. Одним словом, засрался наш автомобильный рынок. Выбрать не из чего, нормальных дилеров днем с огнем не сыскать. Но я буду продолжать поиски, и когда найду, обязательно вам отпишусь.
Мне очень хочется, чтобы люди поняли, что Автомобилиум — лохотрон и ловить там нечего. Чтобы прочитали и не ехали к ним в автосалон, ну ведь разведут же. Они по другому не работают, не умеют просто. Я к своему глубокому сожалению не стала искать отзывы, а так, пробежалась глазами по сайту, заметила только хорошие комменты и мне этого было достаточно. А то, что потом мне пришлось отвалить им 78000 неустойку, потому что отказалась покупать несоразмерно дорогую Гранту, это будет для меня жестоким уроком. Как не крути, но даже я, девушка ничего не понимающая в машинах, не могу поверить в то, что наша бэушная Гранта может стоить 500000. Ребята из салона наверное увидели во мне кипельную блондинку и решили срубить с меня по максимуму. У них это почти получилось, с суммой правда поменьше, но из ничего, тоже не плохо. Негативный опыт — тоже опыт. Потеряв у них 78000 я теперь знаю наверняка, что к ним я больше ни ногой, и что покупая авто, нужно быть внимательным и осторожным. Но к этим разводилам лучше вообще не соваться.
Обещали в Автомобилиум, что покупка будет мне в радость. Но пока еще не ощутил, только ожидание судебных тяжб, незапланированная трата денег на адвоката. После “удачной” покупки автомобиля мне вместо радости приходится разгребать проблемы.
А дело было так. Пообщавшись с менеджером по телефону, я понял что для меня выпал отличный шанс купить нормальный автомобиль по приемлемой цене. Но когда я приехал в автосалон, автомобиля на площадке не было. Менеджер сказал, что его еще не привезли со склада, нужно подождать еще полчаса, но предоплату необходимо внести уже сейчас. Я подумав немного, все же решил согласиться с условиями автосалона и оплатил 20% от стоимости. Когда деньги уже были переданы, я спросил менеджера, не изменится ли стоимость, на что он мне ответил, что не может ничего сказать, пока автомобиль не привезут. Я опешил конечно от услышанного, ведь по телефону меня уверяли, что стоимость указанная на сайте и является окончательной. Спросил еще, что будет с предоплатой, если я вдруг передумаю покупать, менеджер сказал, что я смогу забрать деньги без проблем. Через два с половиной часа, а не через полчаса, как говорили, автомобиль привезли и озвучили мне цену, от чего я потерял дар речи, дороже на 210 000. Конечно нет! Куда это годится! Отказался от покупки, жду пока мне вернут деньги. Деньги возвращают, но гораздо меньше. В чем дело??? Говорят: “Мы вычли с вас 10%, неустойка за отказ.” Тут я вообще онемел!! Попытался самостоятельно добиться справедливости, но понял что с их броней мне в одиночку не справится. Сейчас дело направлено в суд, адвокат разбирается. А мне только остается отстегивать деньги и надеяться на положительный исход.
Я охреневаю как работают ребята с этого Автомобилиум. Стандартная схема обмана, стоимость не соответствует действительности, проценты на кредиты просто огромные, обязательств своих не выполняют. Как их до сих пор не закрыли эту шарашкину контору, понятия не имею, видимо кому то на хорошо приплачивают. Приобрел там недавно автомобиль в подарок супруге, она хотела именно белый Ниссан Жук . Планировал подарить его на день рождения, как раз по срокам должны были успеть пригнать. Но это же аферисты, а не нормальный автосалон. Конечно все сроки они нарушили, да и вообще тянули время до последнего, до тех пор пока я не написал заявление в прокуратуру, только тогда они заработали и через несколько дней Жук был у меня. От гарантии я написал отказ, не хочу больше видеть эти наглые, противные рожи.
Поехал в Автомобилиум покупать машину. Путь предстоял не близкий, поэтому предварительно созвонился с отделом продаж и уточнил по поводу цены и наличия нужного авто. Услышав что все нормально я выдвинулся в путь. Только зайдя в автосалон я почувствовал что это какой то лохотрон. Так как в помещении, было очень мало выставочных образцов и не было цен. Спросив у менеджера почему? Мне был дан ответ, что у них сейчас распродажа и очень быстро все раскупают,а цены просто не успели распечатать. Что ж такой ответ меня вполне удовлетворил и я попросил показать мне приобретаемую машину, прежде чем я отдам за нее деньги. Вот тут то и возникла заминка, после долгих переговоров, выяснилось что Ниссан Альмера по такой низкой цене, купить невозможно! Я не стал больше ничего слушать и уехал.Так что не верьте в те отзывы, которые хвалят этот лохотрон!
Начнём с того что фактическое наличие автомобилей в Автомобилиум не совпадает с информацией размещенной на сайте. Я несколько раз звонил в автосалон и уточнял о наличии машины которую я хотел посмотреть, мне вежливо отвечали что я могу приехать и взглянуть на неё, так как в наличии она есть. Я приехал и автомобиль не обнаружил, приехал я, примерно, через час после последнего разговора. Не думаю, что они успели бы ее продать, поскольку само оформление будет длиться дольше. На вопрос, «где автомобиль», мне так и не дали конкретного ответа, что заставило меня засомневаться в серьезности данного салона. Ну допустим, они каким-то образом ошиблись и дали недостоверную информацию, черт с ним, решил взглянуть на другие машины. Прошёлся по залу с консультантом и понял что тут делать нечего. Машины все убитые. Это видно если присмотреться повнимательнее, а это рассчитано на невнимательных клиентов, которые не будут заглядывать под машину и смотреть что-либо. Я голой рукой смог оторвать бампер, причём, усилий особых я не прикладывал. Тут все ясно, можете не тратит своё время.
Пытался себе в Автомобилиум купить Форд Куга, машинка устраивала во всем. А потом приехал в автосалон и началось говновожение. То «посмотрите вот на этот автомобиль, он же намного лучше». Потом «а давайте мы вам дополнительно еще новую систему кондиционирования воздуха в салон установим». Или «посмотрите, у нас вы сможете выбрать дополнительно страховку и регистрацию авто». В общем, много слов лишних и навязываний дополнительных услуг. А потом, когда я сказал, что мне просто нужен автомобиль и не более, сообщение – «без этого вы автомобиль у нас купить не сможете, это обязательные условия». Вот так просто дополнительный сервис превратился в обязательный. И стоимость автомобиля выросла на 130 тысяч рублей. Круто?
“Посчастливилось” мне купить машину именно у этого Автомобилиум. Теперь проблем выше крыши. При покупке менеджер клятвенно обещал, что автомобиль хоть и подержанный, но проблем с ним не будет, потому что он в отличном состоянии. Но я даже до дома доехать нормально не смог, уже по дороге домой с автомобилем начались проблемы, и меня на эвакуаторе притащили в ближайший автосервис. Позже обнаружилось, что и коробку передач надо менять и рулевую рейку и по мелочи ещё куча целая. Обратившись с данной проблемой в автосалон, а именно к менеджеру, который мне клялся в том, что все будет замечательно. Так вот именно он мне открыто заявил, глядя нагло в глаза, что их это теперь никоим образом не касается. Сам подписывал согласие на то, что состояние автомобиля на момент покупки меня полностью устраивало, сам теперь и расхлебывай свои проблемы, за свой счет, а это как вы понимаете сумма не маленькая. Это просто скотское отношение к клиентам. Не советую покупать подержанные автомобили у данного дилера. Не знаю как там с другими автомобилями обстоит дело, но вот с подержанными как то так.
Автосалон этот- полный беспредел! Менеджеры так же, как и кредитные консультанты просто разводят клиентов на бабки! Не дайте себя обмануть, поверьте моему горькому опыту, иначе потом ничего вернуть не получится, все бесполезно — и деньги потеряете, потому что переплатите, и в кредитную историю лет на пять впишитесь, а это того точно не стоит, поверьте мне! Надо все бумаги внимательно читать, прежде чем что-то подписывать и деньги отдавать, а не плакать потом, что мы лохи и нас в очередной раз кинули. А лучше из таких автосалонов, где начинают мудрить, сразу уходить! Бороться с ними нет смысла, все равно проиграешь! Поэтому про Автомобилиум хоть и отзывы пишут, но все равно людей пачками кидают!
Если вы хотите купить автомобиль без проблем, быстро и с качественным сервисом, то лучше поищите что-нибудь другое, помимо Автомобилиум. Тут вас ждёт огорчение. Я заранее созванивался с менеджером салона, прежде чем приехать, уточнил все по поводу автомобиля который я хотел купить. Приехал, а про меня уже забыли, хотя времени прошло часа полтора, от силы. Ну ладно, этот момент опустим. Все бывает, забыли. Большим удивлением для меня оказалось отсутствие в наличии автомобиля о котором я беседовал с менеджером буквально недавно. Продать они его не могли, потому что оформляли бы они его дольше, тем более с их то работоспособностью. А я ведь не просто так звонил, хотел уточнить, чтобы не ездить просто так. В итоге получилось непонятно что. Из существующих автомобилей выбирать смысла не было, у них там один шлак да и настроен я как бы был на тот автомобиль. Странное отношение к клиентам. Просто, чего вы ждёте после такого? К вам же вообще никто не будет ходить, если уже не перестали. На сайте одно, в салоне другое. Обман получается или как это понять? Если тут так обращаются с клиентами, то с автомобилями у вас что? Страшно и представить. Советую подыскать другой автосалон. Ибо здесь огромный болт кладут на клиентов и их мнение. Не знаю как их ещё не поувольняли всех…
По телефону в Автомобилиум очень много левой информации вам говорят. И про подарки скажут, и что страховку не обязательно у них оформлять, и кредит без первого взноса, рассрочка без переплаты. А потом выяснится, что кредитный процент гораздо выше ваших ожиданий, акции распространяются только на строго ограниченный модельный ряд, а КАСКО все таки обязательное. Вот так. Менеджеры полагают, что по телефону можно человеку всего, что угодно наобещать, главное чтобы он в автосалон приехал. А там уже обрабатывают по полной и делают так, что вы просто берете уже лишь бы что, чтобы побыстрее отмазаться от этих мудаков. Мне хватило 10 минут пообщаться со «специалистами» Автомобилиум, чтобы понять, какое тут РЕАЛЬНОЕ отношение к покупателям. Печально, что потратил зря свой выходной день, но зато я точно теперь знаю, куда не буду советовать обращаться своим друзьям, знакомым и коллегам.
Хорошо, что я с братом приехала в Автомобилиум за машиной, а то бы меня точно обманули! Показали штук 5 разных машин по цене, которая меня устраивала. Но буквально у каждой были какие-то проблемы. То внешние потертости, как будто после аварии, то гнилое днище, то с аккумулятором проблемы. А еще и в тест-драйве мне отказывали, указывая на то, что, мол, что я буду зря их бензин расходовать? Вот так нагло и тупо со мной обошлись, хотя я была готова оставить здесь свои деньги. Но хорошо, что Антон все быстро понял. Потратили всего полчаса, после чего уехали с головной болью и злые, как псы. В тот же день я обратилась к другому дилеру и без проблем купила себе автомобиль. Вот там обслуживание отличное, а этот автосалон, вообще, не заслуживает места под солнцем! Ни в коем случае не связывайтесь с ними, а то проблем потом не оберетесь!!!
Мне категорически не понравилось отношение сотрудников Автомобилиум к своим клиентам. В других подобных заведениях борются за клиентов, стараются угодить, чтобы было желание еще раз к ним приехать, или хотя бы порекомендовать автосалон другим людям. Этим же абсолютно по фигу на клиентов. На меня никто внимания не обращал наверное в течении получаса, даже не смотрели в мою сторону. Занимались своими делами, пили кофе, ходили курить, ржали как кони. Я сама уже попросила подойти ко мне одного их них, он только как-то вяло отреагировал и с неохотой подошел ко мне с тупым вопросом: чё? Это отталкивающе действует, надо признаться. Меня удерживало только то, что на сайте автосалона я увидела выгодное предложение при покупке Лады Гранта, скидка 20% на автомобиль, за такое и потерпеть можно. Я спросила этого убогого менеджера по поводу скидки и попросила показать мне автомобиль. Он привел меня к Гранте, но хоть я и не сильна в автомобилях, но заметила, что комплектация явно мне не по карману. Уточнила по поводу стоимости, так он мне озвучил стоимость еще на 20% больше, чем автомобиль был без скидки. Попросила показать мне Гранту в комплектации поскромнее, но он сказал, что такая есть на складе. Нужно ждать, пока пригонят, только сначала внести предоплату 20% от стоимости. Благо я читала отзывы на эту тему и была можно сказать предупреждена на этот счет. Отказалась от покупки на таких условиях, так как сочла это настоящим разводом, о чем и сказала менеджеру, и направилась к выходу, а в спину услышала, что я старая курица и какого вообще х.. к ним приперлась, раз ничё не купила. Оскорбительно, омерзительно и противно. Мало того что хамят и ведут себя как быдло, так еще и обмануть стараются. Отвратительный автосалон.
Приехал к ним в надежде купить нормальную машину по приемлемой цене. Сайт у Автомобилиум приличный и обещали красиво. Машина была, а вот реальная стоимость отличалась на 100000. Но мне машина очень понравилась, и я решил, чем колесить в поисках выгоды, тратить на это время и деньги, лучше уж купить здесь, не отходя от кассы, как говорится. Недостающие 100000 было решено взять в кредит, не такая уж и большая сумма. Тем более они обещали низкую процентную ставку, всего 3,9%. Просил на год, сказали что нельзя, минимум на три, но с возможностью рассчитаться досрочно. Ну, ок, давайте. Прождав часа четыре и свято веря в людскую порядочность, подписал договор, забрал машину и уехал домой. Дома уже жена решила посмотреть размер ежемесячного платежа, заметила, что реальные проценты сильно отличались от тех, что мне обещали. 28% на 5лет!!! Переплата 140000!!! Звоню в автосалон, даже разговаривать не хотят! звоню в банк, интересуюсь когда можно погасить досрочно, говорят, что невозможно. Так вот честно автосалон разводит клиентов. Просто представьте, в какую сумму может обойтись покупка автомобиля в кредит, например за 500000. Страшно как-то даже.
Брать у них в Автомобилиум автомобиль в кредит никому не советую. Автосалон нереально жестоко кидает своих клиентов. Я до последнего момента была настолько запутана обещаниями всевозможной выгоды, что подписала договор. Но потом кодла до меня дошло, что я натворила, было уже поздно. Поэтому надеюсь на то, что мой отзыв поможет вам спастись от их обмана, наглого и очень жестокого. Запомните, что ни один официальный дилер не одобрит вам заявку на кредит предварительно, по телефону, да еще и стопроцентно. Так поступают только серые дилеры, которым все равно на клиента, им лишь бы деньги поиметь. И еще, ни один банк не даст вам кредит по 1,5%, это для них просто бессмысленно. Этот мутносалон врет всем про необычайно низкие проценты и сотрудничество с приличными банками. С ним сотрудничают такие же мутнобанки, которые тоже потом очень хорошо имеют с обманутых клиентов. То что там вы попадете на реальные 27% это я вам гарантирую. Будьте осторожны.
Друзья, не ведитесь на низкие цены, которые пишет на своем официальном сайте Автомобилиум. То же самое я могу сказать и про положительные отзывы о них — наглая ложь менеджеров.Такого развода я еще никогда не видел. Купил в этой шарашкиной конторе Фольксваген Тигуан. Началось все довольно банально, увидев заманчивую цену, я собираюсь и еду в автосалон. Там меня долго мурыжат кредитные специалисты, наконец то одобрение получено и я иду осматривать авто. Выбрал комплектацию Комфортлайн с автоматической коробкой передач и 4 WD. Во время подписания договора, мне пытались навязать различные дополнительные услуги, но я сумел от всего отказаться. Так эти засранцы подменили мне договор. Я подписывался под 5 процентов, а оказалось что оформил под 25. Но и это не главное, мне продали не ту комплектацию, вместо полноприводного авто я получил переднеприводное. Документы они конечно же подменили, так что я ничего не смог доказать. Вот так меня обвели вокруг пальца.
Не думал что попадусь на такой глупый обман, но тем не менее это случилось. И виной тому сотрудники Автомобилиум. Ведь именно они подменили мне кредитный договор. Я приехал в автосалон и решил попробовать оформить автокредит, подумал а вдруг и в самом деле у них такая низкая ставка как они указали на своем сайте. 4,5 процентов годовых очень выгодное предложение и если мне что то не понравится, то я в любой момент могу уйти. Но они оказались хитрее меня. Озвучили что одобрение прислали под 5 процентов и еще без всяких допов, единственное Каско надо было оформить, но я и так собирался это сделать, а вот в момент подписания сделали все что бы я отвлекся и подсунули мне другой документ, в котором процент стал гораздо выше, 28,9. Как вам это нравится? Я про эту контору напишу отзывы, где только можно, пусть люди знают что здесь происходит!
Захотелось мне купить новый автомобиль, но так как денег не хватало, решил попробовать взять в кредит. На сайте Автомобилиум дал заявку, получил одобрение на сумму 700 тысяч рублей сроком на 7 лет, под 6,9 процентов годовых, так же сказали что в подарок мне полагается полис страхования Каско. Все складывалось как нельзя лучше и я взяв паспорт отправился оформлять. Пришлось конечно просидеть там весь день, пока все сделали, но все таки я купил у них Ладу Весту. Только вот в бумагах,которые мне выдал автосалон совсем запутался.Да и сил после целого дня проведенного в автосалоне уже ни на что не оставалось. Попросил на следующий день прийти сестру и посмотреть что к чему. Она то и обнаружила что с меня содрали лишних аж 90 000 рублей. Оформили без моего ведома страхование имущества, защиту от угона,а также за Каско, которое мне вроде как должны были дать в подарок, тоже взяли деньги. Короче лохотрон сплошной!
Позвонил в Автомобилиум, спросил про наличие Киа Рио за 559 000 рублей. Мне ответили что данная цена на авто в базовой комплектации и на складе достаточное количество этих автомобилей. Так же сказали что все дополнительное оборудование по желанию клиента и если я не захочу устанавливать допы, мне никто ничего навязывать не будет. На следующий день я еду в автосалон и менеджер начинает впаривать мне совершенно другие машины. Услышав что я приехал за Киа и другие марки мне не интересны, предложил заключить договор и разумеется оплатить его. Тогда я попросил показать сначала покупаемое авто или хотя бы ПТС. Сделать этого сотрудник не смог, начал юлить и я сразу понял что чуть не нарвался на лохотрон. Молча развернулся и уехал.
Не верьте тому что вам обещает автосалон Автомобилиум и не вздумайте брать у них автокредит Они нагло обманывают что его можно оформить под 5 процентов годовых. Ни одна кредитная организация не согласится на такие условия, им нет в этом никакой выгоды. Я обратился в автосалон, так как планировал приобрести тут за наличку Хендай Солярис, но этого авто не оказалось в наличии и продавец мне предложил обратить внимание на Рено Каптур. Я посмотрел этот Каптур, довольно неплохая машина, мне даже понравилась, единственное что стоимость его отличалась в большую сторону. У меня просто не хватило бы денег чтобы купить его. Об этом я и сказал менеджеру, на что тот ответил что это не проблема, и можно на недостающую сумму оформить кредит. Я дал свое согласие. Очень долго длилось оформление документов и когда принесли кредитный договор, я очень устал и хотел кушать, поэтому подписал его не особо вчитываясь. На это они и рассчитывали, потому если бы я знал что проценты будут такими высокими, 22,9 то ни за что бы не согласился на такую сделку.