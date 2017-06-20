Автосалон АвтоКлуб отзывы Адрес: Уфа, ул.Сельская Богородская, 65 Телефон: +7 (347) 201-75-00 Сайт: https://autoclub02.ru/
Автоклуб кидалово, братцы. Обходите автосалон стороной и будет вам счастье. Там стопудово ловить нечего, сам был, знаю. А если кто наивный, так швырнуть на деньги, как здрасьте. Ну посудите сами. Находишь на оф сайте нужную машину, звонишь туда, узнаешь, на самом ли деле все так красиво, как они рисуют. В ответ слышишь, что конечно так, иначе не может и быть. Ну вот и отлично. Приезжаешь, а ни машины не видишь, ни цен таких. В чем собственно дело? А тебе говорят, что дело в том, что машины по скидке продают только со склада, а для того, чтобы их сюда доставили, тебе необходимо внести 30% предоплату и оплатить услуги транспортировки. Как вам такое? По мне, так голимый развод со всеми вытекающими. С фигали клиент должен оплачивать транспортировку, если ему обещали, что машина стоит на площадке? И за что предоплата, если клиент в глаза машины не видел? Может если бы его предупредили об этом по телефону, он и не поехал бы вообще. Поэтому мой вывод такой, не фиг к ним ездить.
Давно мы, конечно, не встречали таких ужасных дилеров, как Автоклуб, поэтому сейчас расскажу ситуацию, которая произошла с нами. Когда мы приехали в автосалон покупать машину, начался просто какой-то цирк. Все сотрудники куда-то пропали, 20 минут ждали пока хотя бы кто-то там появится. Когда вышла одна девушка, которая там работает, она сказала, что сейчас у них будет перерыв и чтобы мы подошли через час, уже нам показалось это странным. Но нам как раз нужно было отъехать по делам и потом мы опять вернулись. К нам подошла девушка и сказала, что будет помогать нам определиться с выбором машины. Мы начали ходить и смотреть автомобили, потом когда уже определились,она начала постоянно куда-то уходить, а потом вообще исчезла пока мы не обратились к администраторам… Появилась она только через минут 30 и к нам даже не подошла. Мы подходили несколько раз к менеджерам и просили, чтобы к нам подошёл сотрудник хоть какой-то, чтобы оформить покупку машины. Мимо нас ходили все сотрудники и просто не обращали на нас внимания, как будто мы пришли сюда просто посидеть. Было очень неприятно, мягко говоря, от такого отношения…Мы просидели там час и к нам так никто и не подошёл, машину мы не купили , развернулись и уехали из этого салона. Сотрудникам вообще всё равно на покупателей, в салоне у некоторых машин был не очень хороший внешний вид.
В Автоклуб мы пытались приобрести машину в кредит. Цена за Ниссан Альмера составляла 490 тысяч рублей. Но это при условии покупки ее в кредит, за наличку же цена была выше на 190 тысяч рублей. Каско обещали дать в подарок, а проценты составляли 4,9 за год. Нам показалось заманчивым данное предложение, мы оставили задаток 100 тысяч рублей, подали заявку на кредит и отправились домой, что бы на на следующий день , когда у нас уже было одобрение от банка, вернуться в автосалон и все оформить. Там мы сразу же принялись за подписание документов. Менеджер сказал что Каско дадут в подарок на 1 год, только при условии если мы оформляем его на весь период кредитования, а это безумно дорого. Потом обнаружилось что обязательно нужно застраховаться от потери работы и ладно бы это было 15-20 тысяч, нет, нам посчитали около 300 тысяч рублей. На этом наше желание оформлять кредит закончилось и мы уехали в другой автосалон. Задаток кстати нам не отдали…
Я в ужасе от того, сколько людей уже в Автоклуб обманули. Хотела написать свой отзыв о них, и нашла огромное количество уже написанных отзывов обманутыми клиентами. Это же уму непостижимо! Я думала, что одна такая несчастная, потому что когда смотрела их сайт, там все отзывы были положительные.Почему автосалон до сих пор не закроют? Это же самые настоящие мошенники.Купила у них автомобиль с пробегом. Цена не сказать прям чтобы дешевле чем у других. Ну мне сделали скидку 20 тысяч. Так менеджер мамой клялся, что я не потрачу на ремонт ни рубля, что автомобиль несколько лет прослужит без ремонта. Тварь этот менеджер, скажу я вам! На момент моего обращения его звали виталий, как на самом деле не знаю (кстати я умышленно написала его имя с маленькой буквы, назвала бы по другому, но цензура не пропустит.) Я уже реально задолбалась оплачивать бесконечные поломки, серьёзные и не очень, но это постоянно. Деньги только так на ремонт улетают. С салона взятки гладки, они не при делах. Спихнули мне автохлам, пользуйтесь.
Никогда не покупайте у них подержанные автомобили! Насчет новых ничего сказать не могу, но если они так обманывают, то и не мудрено, что на всем.
ОСТОРОЖНО, РАБОТАЮТ МОШЕННИКИ!!!Салон по адресу г.Уфа, ул. Сельская Богородская, 65 не рекомендую ! Полный развод на деньги и потеря времени! Не вздумайте вносить денежные средства в кассу. Цены указанные на сайте и фактические представленные в салоне не совпадают. Сотрудники салона грубые, некомпетентные. Ужас.
Вот мне интересно, а что вы от подобных уродов ожидаете? Меня смешат люди, которые верят, что такой вот Автоклуб им продадут НОВЫЙ автомобиль со скидкой в 150-200 тысяч. Наивные вы, честное слово, ни один дилер так не работает. Кроме мошенников, да, те давят на скидки и обещают, что клиенты чуть ли бесплатно смогут взять у них тачку премиум класса. А потом выясняется, что вы идиот наивный, что поверили в это. Никаких скидок, наоборот, космическая переплата, которую они получают или на кредите, или на установке нахер ненужных водителю допов. Аккуратнее надо себе машину выбирать, читайте отзывы, не попадайтесь на лохотрон и не верьте в сказочки таких как автосалон на Сельской Богородской 65!
Откуда берутся положительные отзывы про этот лохотрон Автоклуб??? Вообще не понимаю! Я там сам был, до сих пор осадок неприятный остался. А кому-то прям прет! Мне пришлось переплатить 200 штук сверху в автосалон. И не я один такой, поищите отзывы реальных покупателей, да их и искать не надо, интернет пестрит. Обещают определенную цену на машину, звонишь, уточняешь, переспрашиваешь, все отлично, говорят, цена не изменится. Приезжаешь, снова этот вопрос мусолится, уверяют, что указана окончательная стоимость. Как подписываешь договор и дело к оплате, так сюрприз за сюрпризом. Мне они насчитали допов и платных услуг в общем на 198 тысяч. Я как глянул, эти дешманские допы на самом деле копейки стоят! И что за услуги мне оказали, тоже не знаю. Но доплатить обязан, иначе с предоплаты минус 90 штук, неустойка за отказ. Не знаю, кому они угодили, у меня же после них один негатив.
Оставлю для вас отзыв о своем опыте общения с сотрудниками этого Автоклуб. Их непорядочность и хамство не знает границ!!! Выставляют себя самыми умными и деловыми, а в реальности ничего из себя не представляют. Очень неприятные и неграмотные молодые люди!!! Обратившись в автосалон, чтобы приобрести машину за хорошие, между прочим, деньги, я услышал столько неприятных слов в свой адрес, что передумал покупать у них автомобиль. Ну просто считаю недопустимым такое поведение обычных, по сути, продавцов!!!!
Задал менеджеру представившемуся Игорем, вопрос о несоответствии цены в договоре и той что он мне назвал. Разница была не маленькой, 210 тысяч рублей. Так у него хватило наглости заявить мне в ответ, что я сам дурак и либо у меня плохо со слухом, либо я придуриваюсь, но он мне называл точно такую же цену как и в договоре. Ну вот как с таким дебилом можно дальше вести разговор. Разумеется я сказал что не надо делать из меня идиота. На что он мне сказал что я идиот и есть, если поверил что смогу приобрести новый автомобиль за цену указанную на сайте. Довольно неприятно было такое услышать!!!
Присмотрел в Автоклуб новую ладу гранту в хорошей комплектации!!! Цена была вполне выгодной изначально, но в самом автосалоне уже подорожала на 150 000 рублей. Нас это не удивило, так как ждали подобных ситуаций, отзывы часто на подобную тему пишут. Кредит одобрили под 11.9 процентов годовых. В итоге взяли все равно, потому что ехали из другого города, настроились уже, да и не известно, поедешь в другой автосалон, будет лучше или нет. В итоге через месяц эксплуатации начались проблемы с двигателем. То не тянул, то еще не заведется в итоге я сразу к ним. Ведь должны по гарантии сделать все бесплатно. Но тут начались проблемы не хотели брать авто и ремонтировать его, можем взять но только за вашу оплату!!! Да долго не думая, так как машина нужна загнал к ним, и началась жопопея с ремонтом! Который растянулся на две недели, после чего через мне отремонтировали авто, ну ладно думал проблем больше не будет, куда уж больше, но через неделю история повторилась! Итог машина не качественная или техники там рукожопы жду, что будет теперь во второй раз!
Приехал за автомобилем, который мне вчера вечером забронировала продавец Автоклуб консультант Алена по телефону. По приезду в автосалон не увидел ни Алены ни автомобиля. Видите ли произошло досадное недоразумение, сразу два покупателя на один автомобиль, общались с разными консультантами, и вот Алена подала заявку на бронь чуть позднее и поэтому простите, форсмажор. Но можно оформить заказ на такой же автомобиль, так как скоро будет новое поступление. Цена у них была нормальная и я немного подумав, согласился. С меня взяли задаток 130 тысяч. С того момента прошло уже 24 дня, а я так и не получил свой автомобиль, хотя согласно договору его должны были мне предоставить максимум через десять дней. Деньги мне тоже не возвращают. По телефону с ними поговорить невозможно, как только понимают, что это я, сразу что-то со связью происходит. Я уже замотался туда обратно ездить, а меня всё завтраками кормят. Я хочу предупредить всех наивных простачков, вроде меня, не ведитесь на этот лохотрон. На чужих ошибках учиться проще.
У меня за месяц 150 тысяч только на ремонт ушло. Обалдеть можно!!! Лохотрон реальный, правда отзывы пишут. Купил у них подержанный Солярис. В салоне все уши прожужжали, что автомобиль в идеальном состоянии. Я сам особо не втыкался, некогда было. Понадеялся, что все таки покупаю у официального дилера, а не у барыги какого-то, не должны подобные заведения разводом клиентов заниматься. Теперь вот пожинаю плоды своей глупости и доверчивости. Почему выбрал именно их, сам понять не могу. Цены у них такие же как и везде, ничуть не дешевле. На что они меня купили, чем зацепили? Только вот в итоге развели не по детски. На подержанные автомобили у них гарантийный ремонт не распространяется. Продали и все, спихнули с себя все обязательства. Купил, пользуйся и “радуйся”. Только тогда по всем подсчетам автомобиль должен был стоить дешевле как минимум тысяч на 200, но теперь это уже пустая болтовня. Так как мною лично подписан документ, что техническое состояние автомобиля меня устраивает и претензий к салону я не имею.
Совет мой всем желающим приобрести автомобиль, ребята, обращайтесь хоть куда, но только не к этим кидалам Автоклуб.
Заехал в автосалон на Сельскую Богородскую 65 присмотреться к автомобилям, сравнить цены. Могу уверить вас, что все, что представлено на сайте, это фейк. Ехать к ним, это пустая трата времени. В салоне в основном убитые бэушки. Есть несколько новых китайцев, так, для разнообразия, а остальное б/у хлам. Менегеры суетятся, предлагают, навязывают все подряд. Ну че, молодцы, стараются честно отработать свой хлеб. Но со мной они старались зря, не прокатило. Я нанимал специально для этого парнишку из автоподбора, так вон он посмотрел на все это барахло взглядом профессионала, и сказал, что здесь ловить нечего. Автохлам по нереально завышенным ценам.
Если вы надумали ехать к ним за нормальным автомобилем, то забудьте об этом, вам не однозначно не в Автоклуб.
Подарки не дают, дорогу не оплачивают, цены выше чем везде и кредит под высокий процент — это все про Автоклуб! Хотите убедиться в этом лично? Валяйте! Только не говорите что вас никто не предупреждал. А я на своей собственной шкуре испытал, как неприятно быть обманутым. У меня была возможность купить машину за наличный расчет, но такими ставками как обещал автосалон при оформлении автокредита,грех не воспользоваться. Поэтому для себя решил если начинается развод, то рву кредитный договор и тихо мирно валю отсюда. Но сотрудники оказались хитрее и в итоге я имею кредит под 19 процентов, добровольное страхование жизни и Каско за 95 000 рублей. Типичный лохотрон!!! Я свое мнение сказал, написал отзыв, а дальше решать вам.
Люди, не будьте так наивны и глупы, не может быть такого чтобы автосалон продавал автомобили дешевле чем официальный дилер. Автоклуб, являются серыми дилерами и продают несуществующие автомобили, отсюда и такая низкая цена. Им главное заманить вас к себе в офис, а потом уже используют любые способы чтобы поиметь с вас денег. Мне вот предложили отдать 20 000 рублей. только лишь за то что менеджер проконсультировал меня.Когда я отказался это делать, в ход пошли угрозы и обещание что по любому заставят меня отдать им эти деньги. Но я их не боюсь,это просто шавки, которые полают и ничего не сделают. А ведь и те кто верит этим мразям. Лучше обезопасьте себя и даже не суйтесь в этот ужатник.
Очень плохое впечатление от посещения Автоклуб. Сплошной обман и кидалово. Я приехал за Лифан Солано 2, потому что этот автосалон предложил купить его,дешевле чем везде за 560 000 рублей. Тогда как у официалов такая же модель стоит на 90 000 рублей дешевле. Но как я жалею, что забыл известную поговорку, про скупого,который платит дважды, ведь она как нельзя точно описывает мою ситуацию. Вообщем перед подписанием договора, мне показали автомобиль, и именно это и усыпило мою бдительность, так как серые дилеры сразу требуют оплатить деньги и не дают возможность осмотра. И вот, я доволен комплектацией и внешним видом машины, совершаем сделку и МНЕ НЕ ОТДАЮТ ЛИФАН!!! Попросили приехать завтра, типа сейчас они должны проверить ее ходовую и прочее. Ладно, 1 день ничего не решает, уехал домой. На следующий день снова приезжаю и тут меня “осчастливили” . Автомобиль в неисправном состоянии, и по такой цене был в последнем экземпляре, другие уже дороже на 150 000 рублей. Я сразу понял что меня пытаются надурить, говорю возвращайте деньги и я поеду в другое место. Да, мне их вернули без вопросов, но только за минусом неустойки в размере 70 000 рублей. Держитесь оттуда как можно дальше!!!
Начитался положительные отзывы которые автосалон по ходу пишет про себя сам и поехал к ним за нью-логаном. Пообещали что все будет плохо высшему уровню и выбор у них есть, и кредит без проблем если нужно. Знаете сколько там на самом деле скрытых комиссий? На 72 000 получилось, не считая того что мне сигналку отдельно посчитали и сам кредит 19,5% обошёлся. Когда попытался отказаться, то просто не отдавали документы и пугали тем что кредитная история навсегда плохая будет. В общем держали меня очень долго, я был последний клиент,пока не согласился на все уже! Очень жалею что поехал в Автоклуб, это отвратительное место
с Автоклуб лучше не связываться. Позорит нашу Уфу! Непонятно откуда они взялись ещё совсем недавно в городе таких не было. Да ещё путают по названию с официалами, поэтому многие даже не знают куда едут! У меня отец поехал, его форд фокус 14 года оценили в 300 000 и ещё кредит пытались повесить кругленький) Но он тоже не лыком шит, да и местный так что разобрался в ситуации быстро. А подруга на работе рассказывает что родственники издалека приехали в этот автосалон, и им продали битую машину а деньги взяли как за новую. Люди все деньги туда отвезли, а с ними так подло поступили! Мне кажется тут один выход, надо писать больше отзывов чтобы люди могли их найти и прочитать. Тогда просто будут знать
Автоклуб мошенничеством внаглую занимаются и сами у ним не пойдут. Всем добра!
Моя история покупки автомобиля у Автоклуб получилась довольно печальной. Я вынужден был дополнительно оплачивать приобретение и установку дополнительного оборудования, хотя оно мне нафиг не сдалось. Только вот без него нет возможности купить машину в этом автосалоне. Но самое гадкое, то что мне сказали про это условие когда уже был подписан договор и отданны деньги за автомобиль. Меня просто напросто развели, менеджер устроил так, чтобы я поставил свою подпись на дополнительном соглашение к договору, где и был указан этот пункт об установке допов. И ведь мерзавцы, возможности расторгнуть сделку не дали, стали требовать неустойку 160 тысяч рублей. А это приличные деньги, что бы дарить этим проходимцам Так что вынужден был раскошелиться, а это я вам скажу дорогое удовольствие, ведь стоимость дополнительных опций там явно завышена как минимум в несколько раз. Вот как автосалон наживается и делают себе прибыль. Короче дам вам совет тщательно читать все документы которые подписываете, а еще лучше совсем к ним не обращаться, думаю эти жулики найдут еще не один способ как содрать с вас денег!
Посетил недавно АВТОКЛУБ. Впечатления на меня этот автосалон, не произвел. Нужного автомобиля в наличии нет. Предложили заказать, но менеджер юлит и сказать точно когда привезут этот заказ сказать не может, стоимость тоже постоянно меняется. Когда звонил им, то меня буквально уговаривали приехать, говоря что машина марки Ниссан Кашкай точно есть на складе. спрашиваю у сотрудника, для чего весь этот обман? Он снова начинает врать, типа Кашкай был, но его только что продали. А сам тем временем уговаривает меня посмотреть авто другой марки. Мне стало все понятно с этими товарищами. Обычный серый дилер!!! Грош цена таким, весь интернет сплошь завален отзывами про развод.
Я в этот автосалон приехал, чтобы купить Кио Рио Х Лайн. До этого, в принципе, настраивался ее купить, но не складывались обстоятельства.Их сотрудник ко мне безразлично отнесся, не говоря уже о том, что не предложил ничего — ни скидок, ни подарков, так он даже капот машины не поднял, просто стоял рядом. С самого начала предложил посмотреть, какой прекрасный автомобиль и на этом всё! Может одежда моя показалась ему непрезентабельной, и он не поверил, что у меня есть деньги, и я собираюсь автомобиль покупать? Не надо, друзья дорогие, судить человека по его одежде! После такой встречи мне не то чтобы покупать, даже разговаривать не захотелось! Отправился я в другой автосалон, где меня приветливо встретил менеджер, все, что я хотел, показал, предложил за определенную модель автомобиля скидку, да еще и подарок! В общем я в тот же день внёс предоплату, хотя не планировал брать этот автомобиль. Так-то вот, не порекомендовал бы я тот Автоклуб, ведь если у них такое отношение к людям – значит, ничего хорошего!
Я прежде чем ехать, позвонил в автосалон, чтобы уже знать наверняка, что не просто так проматаюсь. Со стопроцентной уверенностью заявили, что на деле всё так как в рекламе, обязательно приезжайте. Потом пока ехал мне из Автоклуб названивали, узнавали точно ли я приеду. Меня интересовала Киа Рио в комплектации комфорт, заверили что в салоне их три,цвет на выбор.Захожу в салон, спрашиваю где? Нет ни одной!!!! Менеджер говорит, только что купили. Что? Оптом чтоли? Мне десять минут назад ваша сотрудница звонила, сказала что три автомобиля стоят!! Кто их только что купил? Что то я не заметил тут счастливого обладателя сразу трёх автомобилей!!!! И тут же набираю номер по которому мне постоянно звонили якобы из салона. Спрашивают, вы что ещё не доехали? Нет,говорю. А автомобили там точно есть? Да, конечно, мы же вам обещали! Ну что? Спрашиваю менеджера, и где мой? Он замялся, видно что ему неловко стало, и говорит: здесь каждый делает свою работу. Другой автомобиль мне не нужен, как меня не уговаривай, поэтому уехал ни с чем.Вот такие вот дела, ребята.
Давно мечтал иметь собственный автомобиль, но средств никогда не хватало. Как только нужная сумма набралась, я принялся искать машину мечты. Опять же, денег было не особо много, поэтому пришлось прибегнуть к таким мерам(покупать машину в таком салоне, как этот). Хотя серые дилеры как я неоднократно слышал, имеют свойство обманывать. И вообще, слышал, что-то типа: что бы благополучно купить тут авто, то нужно быть либо очень умным, либо очень везучим. Я умный, но не то чтобы очень, а ещё, как как оказалось, не везучий. В общем. Мне предложили Ладу Весту в Автоклуб. Неплохая на вид, цена приемлемая. Вроде бы все нормально было, но процесс оформления, длился подозрительно долго. Ладно. Оформил, купил, гарантии автосалон не дал никакой. Автомобиль, на несколько дней оказался. Выявил сразу несколько проблем. Гранаты стучат, при нормальной езде. Поехал на ТО, посмотрели гранаты, проблема действительно есть. Попросил полностью глянуть. И не особо внимательный осмотр мастера, выявил ещё несколько проблем, решение которые, стоит как пол авто. Двигатель, будто из другой машины всунули. Никто меня об этом , естественно, не предупреждал. Вот вам и урок.
Не ходите в Автоклуб, там лохотрон! Я первый раз покупала машину, семьи у меня нет, поэтому пошла к ним в гордом одиночестве, так эти мрази (по другому просто не могу их назвать) менеджеры подсунули мне авто с существенным заводским браком и благодаря автосалону, я так и продолжаю ходить пешком. У только что купленного Ниссан Альмера в самый неподходящий момент заглох двигатель, и мне пришлось за свой счет тащить ее на эвакуаторе до автосервиса. Там меня обрадовали, что ремонту он не подлежит, только замена движка. Отправили запрос на завод, но на них большая очередь, поэтому придется ждать чуть ли не пол года.Нет, мне предложили вариант, купить самой его за 250 000 рублей, но у меня просто нет таких денег. Автосалон подсунул дрянь и нажился на мне!
Мне тоже своей работой этот автосалон понравился и претензий к ним не возникло, но начну с самого начала. Когда я зашёл в Автоклуб, ко мне через несколько минут сразу же подошел консультант, не пришлось бегать и искать его, как порой бывает в других салонах. Со мной работали отлично, на все вопросы отвечали, не пытались навязать мне каких-то услуг, всё было только по моей воле и согласию. Поэтому я купил здесь автомобиль Хендай Солярис и сразу её застраховал, поставил сигнализацию без каких-либо проблем. По поводу страховки, это очень удобно, не нужно ни куда ехать потом и тратить своё время.
Решил поделиться историей покупки моего Рено Каптур. Покупал я его в этом Автоклуб, по программе Трейд Ин. Сдавал свою старую десятку и доплачивал наличными. Мой автомобиль оценили значительно ниже чем я рассчитывал, но не хотелось уезжать домой с пустыми руками. поэтому я согласился отдать ее за 80 тысяч. Новая стоила 1080 тысяч, но в процессе оформления документов оказалось что я должен оплатить и за шиномонтаж и за установку защиты двигателя, вообщем обдираловка какая то. В итоге набежала сумма на 200 000 рублей больше. Зато с подарком не обманули, дали видеорегистратор, самый дешевый и некачественный. Уж лучше бы не позорились, и вообще ничего не давали. Ему цена 500 рублей. Вообщем я так понял , весь этот обмен и акции, голимый развод, который устраивает автосалон.
Сегодня я убедилась в «чистоте и прозрачности» работы этого автоКлуб. Предварительно почитала несколько отзывов, были как отрицательные, так и положительные. Я подумала, сколько людей столько и мнений. Вроде официал и красивая реклама побудили меня зайти в этот автосалон.
Я походила, посмотрела, выбрала подходящую машинку. Половина суммы у меня было, половину решилась взять в кредит. Всё это время рядом ходил менеджер и красиво напевал мне обо всех плюсах моего выбора. Банк кредит одобрил. И вот тут начались странности: мне предложили сразу внести пол суммы, притом что я ещё не видела ни кредитного договора, ни договора купли-прдажи. Как мне объяснили, это нужно для того, чтобы банк мог «увидеть» деньги и уже после этого выделит одобренный кредит. А если меня не устроят условия и проценты? Я то в отзывах читала, что задаток не возвращают. Это меня напрягло, уж очень подозрительно.
Я сказала, что мне надо подумать. Мне предложили выпить кофе. Сижу, пью, думаю. А рядом семейная пара, люди в возрасте. Мы разговорились, оказалось, что они таким же путём как предложили мне, внесли сумму ещё вчера и им пообещали, что сегодня в 11.00 они уедут из салона на своей машине. Время было уже 16.00, а менеджер ссылался на какой-то форсмажор. Эта пара заметно нервничала, по их словам они отдали последние деньги.
Я скоренько собралась и бегом оттуда. Теперь всё думаю, как те бедолаги, уехали или пешком ушли? Я то туда точно больше не сунусь, а вы делайте выводы.
Автоклуб самые настоящие паразиты, наживаются за счет обмана и развода честных граждан. Этот автосалон находится недалеко от нашего дома, поэтому решили съездить посмотреть что здесь можно купить. Нам понравился Хендай Солярис, и узнав что за него просят всего 450 000 рублей, решили покупать. Деньги у нас были на карте, поэтому в этот же день оформили сделку и стали ждать когда Солярис подготовят к выдаче. Так как было уже поздно, отдать авто смогли лишь на следующий день. Но, прежде чем мы смогли забрать машину, с нас потребовали оплатить комиссию дилера 250 000 рублей. Оказывается все это указано в договоре. который мы не слишком внимательно читали. Натуральный грабеж!!!
Короче, ребята, с договорами у АвтоКлуб полный швах. Мало того, что печатей не ставят, так еще и в комплектации могут ошибиться. Я так думаю, что ошибки допускаются специально, чтобы ценник на автомобиль в конце выставить максимально высокий. Я, конечно, понимаю, что у нас сейчас все заинтересованы в продажах, но такое отношение – это сверхмеры. Ни один дилер, с которым я раньге работал (а всего их было штуки три), не позволял себе игнорировать юридические аспекты и не проявлял такой наглости. А эти же борзеют и не краснеют! Не буду я у них ничего покупать никогда и вам тоже не советую связываться. А то потом проблем будет море, не отмажитесь, видно что автосалон не добросовестный…
Да о каком там уважении может идти речь, если эти уроды АвтоКлуб тупо переименовались , и положительные отзывы сами про себя написали? Вот серьезно, в каждом комменте, где фигурирует этот автосалон, сквозит фальшью. Никто из тех, кто их якобы хвалит, толком и по делу не говорит, все в общих чертах и ничего о деталях. Я таким отзывам уже давно не верю и вам не советую. Таким поверишь, попадешь в такую глубокую яму, что выбраться не сможешь. Это я про тех, кто все таки осмеливается тачку купить, а потом задается вопросами, какого хера она у него разваливается через месяц, а платить приходится не по 3 тысячи в месяц, а по 10? Да потому что вы идиоты, которые хотят сэкономить копейку и готовы связаться с любой помойкой. Поверьте мне, обратившись к официалу, вы только выиграете, и пусть даже немного больше ценника оплатите, зато вам не придется первые пару лет, вообще, связываться с мастерскими и лезть под капот.
Жаль, конечно, что у нас уже давно перестали обращать внимание на несправедливость. А лохи – это мы с вами, простой народ, который годами копит на машину, а потом теряет свои деньги, так как связался с лохотронщиками, как этот АвтоКлуб. Вот так и бывает, надежды не оправдываются и разбиваются о реал. Лучше проверяйте заранее инфу о конторе и чекайте, являются ли они реальными дилерами, которые сотрудничают с непосредственными производителями. Эти хапуги просто перекупы, которые вам дерьмо продают, «автосалон» их язык не повернется назвать!
Да-да, тут вам в автосалоне наобещают кучу всего, а потом на*балово окажется. Мне лично автосалон Автоклуб пообещали не только автомобиль по хорошей скидке продать, но еще даже подарок выдать. Типа лучшие условия сотрудничества с ними меня подкупили. Думал, что нормальная контора. А когда приехал в автосалон, то банально даже своего автомобиля в наличии не обнаружил. Начали мне втирать, что «вот эта машина точно лучшей той, что вы себе присмотрели». Короче, попытались втюхать совершенно не ту тачку, которая меня изначально интересовала. Не стал я заморачиваться и молча уехал. Думаю, не стоит вам говорить о том, что никаких подарков и скидок с акциями там точно нет. Просто стандартная схема работы мошенников, которые продают товар с наценкой и представляют все это, как будто вы должны им пятки целовать и благодарить за такие предложения.