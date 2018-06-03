Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе 3/3

Телефон: 8 (800) 533-95-04

Сайт: https://auto-orenburg.ru/

Автоцентр Стандарт в Оренбурге, на Загородном шоссе 3/3

Ац Стандарт в Оренбурге предоставляет возможность не выходя из дома выбрать автомобиль, забронировать его, оформить под заказ, приобрести в кредит и даже оформить доставку на дом. В наше нелегкое время такие услуги очень кстати. Автосалон гарантирует юридическую чистоту сделки, отличное качество и техническое состояние предлагаемых автомобилей. Вы можете наблюдать за происходящим с любого гаджета по онлайн связи. Все, как обычно, только удобнее для вас.

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