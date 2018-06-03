Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе 3/3
Телефон: 8 (800) 533-95-04
Сайт: https://auto-orenburg.ru/
Автоцентр Стандарт в Оренбурге, на Загородном шоссе 3/3
Ац Стандарт в Оренбурге предоставляет возможность не выходя из дома выбрать автомобиль, забронировать его, оформить под заказ, приобрести в кредит и даже оформить доставку на дом. В наше нелегкое время такие услуги очень кстати. Автосалон гарантирует юридическую чистоту сделки, отличное качество и техническое состояние предлагаемых автомобилей. Вы можете наблюдать за происходящим с любого гаджета по онлайн связи. Все, как обычно, только удобнее для вас.
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Привет всем. Настоятельно рекомендую обходить Стандарт на Загородном шоссе 3/3 стороной. Это мошенники, разводят по крупному. Беда в том, что сразу этого не понять, все кажется хорошо и надежно. Вся х*ень проясняется позже, когда уже подписан договор. Цена резко меняется, отношение тоже. Открыто могут заявить, если что не устраивает, дорога на х***, всегда без пробок. Только при этом заберут неустойку, 20% от полной стоимости авто и до свидос. У них так принято и не поспоришь с этим. Договор читал? читал. Пункт о неустойке видел? видел. “За необоснованный отказ от покупки автосалон вправе потребовать неустойку”. Какие могут быть претензии? Претензий на самом деле много. Почему сразу не предупредили, что придется платить еще за ненужные допы, которые поставили и даже не предупредили? Какие такие “иные” услуги я должен оплачивать? Для чего тогда приглашали за покупкой машины по акции, а сами навертели так, что она стала на 150 тысяч дороже чем до акции? А меня получается развели на все 250000. Вопросов много, а ответ один — внимательно читать договор надо было. так что знайте, обратитесь к ним, гарантированно потеряете деньги вне зависимости от того, купите машину или нет.
Жулики и хамы Ац Стандарт! Закрывать надо такие конторы, которые ничем не побрезгуют, лишь бы нажиться с клиента. Забронировал у них машину, так как понравилась, и по цвету, и по комплектации и по цене, все полностью устраивало. Но меня на тот момент не было в городе, сказал об этом менеджеру, с которым говорили по телефону, он предложил оплатить бронь, мол 10000 руб всего, а надежнее будет и тем более они потом в стоимость же и войдут. Ну ок, деньги перевел, тот мне скинул номер брони, вернулся через два дня и сразу в автосалон. Менеджера нет, отъехал по неотложным делам, да мне так то по барабану, кто меня обслуживать будет, мне машину покажите, да давайте оформлять. Показали, ё моё, это не то чтобы новая машина, это не машина в принципе, ее уже в утиль пора давно сдать, а не на площадке в автосалоне на продажу выставлять и тем более предлагать забронировать. Ага, нарасхват по ходу была, поэтому такой совет дали. Ясное дело для чего все это, думали что я из-за десятки поведусь и может куплю, ну не эту именно машину, так другую. Ну уж нет, с меня и одного развода достаточно. Х** с ней, с десяткой, мог бы и больше потерять, это ж разводилы.
За дебилов клиентов АЦ Стандарт держат, что ли? Думают что в договор вообще никто смотреть не станет, только их балаболов слушать будут. Подсунули мне договор, а там стоимость машины почти в 2 раза выше! На что надеются при такой топорной работе? Не представляю себе, как можно не глядя подписать договор? Я же не булку хлеба покупаю, тут деньги совершенно другие. Естественно послал их к такой-то матери и уехал. А когда потом уже нашел отзывы, так обалдел еще больше, люди жалуются на то как их там кинули. А вы, простите, куда смотрели? Мало ли что говорит вам менеджер, глаза то вам на что даны? Нет, я себе такой роскоши не позволяю, сорить деньгами направо и налево, они мне тяжелым трудом достаются, я на вахте по 2 месяца торчу, семью не вижу, уж точно не для того, чтобы разводилам и мошенникам свои деньги дарить. Поэтому и стал внимательно читать договор, как бы это не нравилось продавану. распознал развод и протащил его по х**м как следует. Не думаю, что это что-то изменит, как нае*ывали так и будут, просто вы будьте осмотрительнее как приедете в автосалон, словам не верьте, верьте глазам своим.
Совсем охренели эти коммерсанты. Вы только прочитайте мой отзыв и поймете на что Ац Стандарт способны ради получения выгоды. Знаете что они придумали что бы просто так содрать с народа бабло? Я вам расскажу. Автосалон, при покупке автомобиля берет с покупателя дилерскую комиссию. Я такого еще не встречал. И это еще благо что, про их обман с акциями и специально заниженными ценами, я прекрасно знал, сейчас многие дилерские центры так работают. Но когда я оплатил полностью всю сумму за приобретенную мною Шкоду Октавию, а это солидные деньги. Так, для того чтобы я смог получить ключи от автомобиля я должен был заплатить им еще 20 процентов от той суммы что уже отдал. И ведь гады такие, специально молчат про эту комиссию. Мне изволили сообщить когда уже получили мои 700 000 рублей. И самое обидное, что изменить ничего нельзя. В договоре этот пункт пропечатан мелкими буквами. И меня можно сказать вынудили просто так отдать им 140 000 рублей. Если бы я знал заранее о таком лохотроне,то ни за что не стал бы здесь ничего у них покупать, поехал бы в другой автосалон. Надеюсь что вы будете умнее меня и не повторите таких ошибок.
стандарт это полный лохо трон хотел приобрести авто позвонил ответил некий вячеслав которого там наверняка никогда не было с первой минуты разговора уж так он меня обрабатывал ну договорились на следующий день перед тем как ехать я ему позвонил он сказал что нас уже ждут приехали в автосалон зашли встретил нас некий денис я ему так и так мол вячеслав нас ждет а он глаза вылупил какой мол не знаю такого ну ладно что вы хотели мы ему сказали первый вопрос был с собой ли у меня деньги я сказал что хочу посмотреть авто а он опять про деньги а где спрашиваю авто а он мне говорит что авто я смогу увидеть только в день покупки и так несколько раз вообщем я понял что денис этот и вячеслав это один и тот же лохотронщик после этого я звонил несколько раз в течении 2 х часов что бы поговорить с этим нечто что только мне не обещали и в итоге сказали что сомной свяжутся и все на этом закончилось 2 10 2021 так что бегите от этого салона не заходя туда а то пообещает вас встретить вася а встретит петя
В АЦ Стандарт я побывал в начале месяца. Я сюда приехал, чтобы приобрести подарок для своей жены, очень переживал по поводу Смогу ли я ей угодить, подарок должен был быть сюрпризом. Понравилась консультация менеджеров, они смогли ответить на все мои вопросы, меня Прежде всего интересовала комплектация, я знал что жене нужно было максимальная, но чтобы без лишних заморочек, чтобы было всё легко и просто. Менеджер был со мной на протяжении всего времени, в салоне я провел около 3 часов и практически всё это время я просто не мог определиться, метался между двумя марками. С уверенностью могу сказать, мне удалось подобрать хороший и качественный автомобиль, который моей жене пришёлся по душе. Я выбрал автомобиль Kia Rio в комплектации люкс, комплектация Отлично всё необходимое здесь имеется. Автомобиль меня полностью устроил и своей стоимостью и комплектацией, хотя изначально я хотел приобрести более дорогой автомобиль, но там комплектация была не такая полная как здесь. Я считаю, что автомобиль действительно отличный, вложенных денег однозначно стоит. Так что я уверен, что с покупкой не прогадал и самое главное что жена осталась очень довольна моим подарком, это самое главное, так что я считаю, не прогадал, обратившись в этот автосалон .
Хороший автосалон, который мне очень понравился. После покупки автомобиля я теперь не удивляюсь почему люди пишут о АЦ Стандарт положительные отзывы. Так, как это покупка автомобиля оказалась для меня самым крупным приобретением, то мне не хотелось попасть на обман или на мошенничество. Я проконсультировалась со своими коллегой по работе, который хорошо разбирается в автомобилях и он мне порекомендовал приглянуться к Ац Стандарт. Мне понравилось, что автосалон удобно расположен и даже не местные жители смогут его запросто отыскать. На момент посещения этого места там было много посетителей, но менеджеры каждому посетителю уделяли время. Меня консультировалась доброжелательный менеджер, который хорошо разбирается в автомобилях. Мне понравилось, что на Загородном шоссе 3/3 работают не наглый персонал, который ничего клиентам не навязывает. Я выбрала автомобиль Toyota C-HR NEW, который подошел мне по стоимости и по характеристикам. Хорошо, что с оформлением документов никаких проблем не возникло, а оформляли их на месте, что очень удобно. В целом от покупки автомобиля у меня остались положительные впечатления. Автомобиль хорошего качества сборки и никаких нареканий на него нет.
В Стандарт нет ни одного сотрудника, который имел хотя бы грамм совести, все как на подбор мошенники и хамы. Недавно приобрел автомобиль с пробегом, Ниссан Кашкай 2017 года. Так мало того что они цену забрали путем продажи своих некачественных допников, кредит мне впулили под нереальные 24%, так еще и машину с проблемами подсунули. И хоть бы одна сволочь заикнулась о разводе, хотя бы намекнула, нифига подобного, все молчали, радовались и потирали руки от предстоящей выгоды. Я в полной за*нице, негативные эмоции зашкаливают, от досады, от безысходности, от осознания того, что меня отымели по полной программе, а наказать их никак нельзя. Будьте осторожны с ними, это жесть какие разводилы. Главное изначально все хорошо, говорят и про скидку, и про подарки, причем довольно таки стоящие, только один страховой полис КАСКО чего стоит, уже не говоря о резине и разных мелочах, типа навигатора, ковриков и т.п. Ну и кредит мне был обещан и более того я видел сам, с процентной ставкой 7,5%. Как потом они все провернули и как я остался в дураках, остается только догадываться, но факт остается фактом, меня автосалон жестоко кинули.
Мля, как мошенники уже надоели! В одном месте прикрою автосалон, в другом открываются. Лохсалоны, они как вирус, распространяются с бешеной скоростью и никакой вакцины от них никак не придумают. Нормально, чё, закрыли, типа наказали, через месяц хопа, открылись, название сменили, вывеску новую присобачили и давай дальше народ дурить. Те же самые рожи, те же самые схемы, те же самые гнилые тачки, которые толкают под видом новых. И всё как с гуся вода. Ну правильно, лох же не мамонт, он не вымрет, а посему и лохотрон будет вечен. Заехал посмотреть, что за автосалон у нас новый открылся, баа, знакомые все лица. Наивно подумал, что вдруг люди одумались, уроком им послужило прошлое громкое разоблачение. Нифига подобного, всё так же, ничего не поменялось. Они в АЦ Стандарт меня естественно не запомнили, а я то их очень хорошо, 90 штук в качестве неустойке отвалил за развод. И снова меня по той же системе решили нагнуть, типа тачка по любому со скидкой будет и подарками, только надо за нее сразу предоплату внести. Весь нецензурный набор слов, какие только можно знать, я выпалил им в рожи в своем монологе. Они выслушали, но вряд ли услышали.
АЦ стандарт казался нормальным до тех пор пока я его не посетил. После посещения мнение резко поменялось, сопровождалось это пониманием того что сайт-это красивая картинка, а по факту это самая настоящая свалка старых машин. Клянусь, я ни капли не преувеличиваю. Если сопоставлять фотографии и фактическое состояние и вид одного и того же автомобиля, то задаешься вопросом, а туда ли я б@ядь я зашёл. Ни один автомобиль который я присмотрел онлайн не был таким шикарным каким казался на фото. Это самый настоящий обман потребителя. Не ведитесь на эту уловку. Как я понял цель салона заключается в том чтобы клиент хотя бы зашел в салон, а там они его уже сами обработают. Меня тоже пытались обрабатывать, обещали сделать скидку и прочие, якобы, выгодные моменты, но я на такую хрень не ведусь. Я тактично дал понять консультанту что если он продолжит навязывать мне их металлолом, то отсюда он своим ходом не выйдет, он, наверное, понял что продолжать не стоит и исчез с моих глаз. Я побродил ещё полчаса и решил покинуть сие место. Был расстроен что потратил своё драгоценное время впустую. Автосалон -отстой, персонал-необразованная шайка дурачков.
Полная неразбериха в Ац Стандарт. Особо хочется призвать к осторожности тех, кто планирует свою поездку к этому недодилеру издалека. Не обращайте внимания на то, что вы видите на официальном сайте и на пустую брехню операторов колл центра. Эти пустомели свой хлеб отрабатывают, поэтому будут вам обещать все на свете, только б вас заманить. Я живу в 10-ти минутах езды от них, и то мне доставило мало радости приехать и понять, что меня разводили. А вам, представляю, каково это будет. В общем что, машин у них там мне, что они всем на сайте предлагают. Если подберете что-нибудь для себя из того что есть, то с ценами тоже ничего не ясно, пока сделку не станешь оформлять. А тогда уже велик риск нарваться на потерю денег, потому что за отказ от сделки у этих хитровы***х продаванов предусмотрена неустойка, вы должны будете отвалить им 10-20% от стоимости авто. Мне фортануло, потому что передо мной мужик нарвался на такую ерунду и я уже понял, что там на самом деле. Не стоит надеяться на то, что автосалон нормальный и за слова отвечает, это не так, уж поверьте.
Я насколько понял, автосалон заинтересован только на продажах в кредит, а если клиент приехал за бюджетной машиной с деньгами, он им просто не интересен. Лада Весте с базе, цена нормальная, приехал покупать, меня сразу взяли в оборот и рассказали о выгодном автокредитовании, который дилер может мне предложить. Я говорю, стопэ, ребята, меня кредит не интересует, деньги есть. Ааа, ну тогда оставьте свой номер телефона, с вами завтра свяжутся, потому что сегодня только один свободный менеджер, который работает с приобретением автомобилей в кредит. Ну как бы мало приятного, но раз завтра, значит завтра, благо я живу поблизости. Завтра уже перевалило за обед, но звонка все нет. Набираю их сам, мне в ответ снова рассказали про условия автокредитования, второй раз выслушал и снова объяснил, что я за деньги покупать планирую. Опять пообещали перезвонить. Я так думаю, что я им не нужен, потому что там поимеешь с недорогой тачки, да еще в базе, ведь я категорически объяснил, что никаких мне допов даже даром не надо. Вычеркнул АЦ Стандарт из списка нормальных дилеров.
Для покупки автомобиля в кредит я не стал бы АЦ Стандарт рекомендовать. Развод на каждом слове. Мне обещали быстрое оформление без первоначального взноса, по низкой процентной ставке. Также по телефону сообщили, что по моей заявке три танка уже прислали положительное решение. Я приехал и наткнулся на голимый развод по всем обещаниям. Во-первых, пришлось подавать заявку заново, несколько часов ожидать решения. То есть никакого предварительного одобрения по мне не было, мне просто проехались по ушам с целью заманить. Во-вторых, еще не сообщив мне какой банк дал добро и под какие проценты, с меня стали буквально требовать первоначальный взнос, убеждать меня, что так будет лучше для меня. Но когда специалист по кредитам узнала, что для этого у меня нет денег, отвязалась, хотя заметно расстроилась (Хотя ей то что с этого, мне же меньше выгоды). Ну а в-третьих, меня просто шокировала процентная ставка, которую я узрел в договоре, 24% на 5 лет, она у них считается минимальной. Естественно ни о каком подписании договора не могло быть и речи, о чем я ей и сообщил, чем вызвал шквал нелицеприятных высказываний в свой адрес и даже угроз. Связываться с ними не рекомендую. Напрасно потратите время, нервы и надежды.
Со мной произошла очень нехорошая история и виной тому АЦ Стандарт. Именно из-за этих тварей я проделал путь длиной 800 километров просто так и потратил на это уйму времени. А также деньги на дорогу. Думал куплю по быстрому машину, которую я накануне забронировал у них на сайте, а впоследствии эту бронь подтвердил менеджер по телефону, когда я звонил в автосалон, а уже ближе к вечеру уеду на ней домой. Но эти козлы, решили что свои обещания не обязательно исполнять и мой Фольксваген Тигуан уже кому то продали. Мне же взамен предложили выбрать авто из того что осталось. А выбор я вам скажу там не большой. Поэтому я на их предложение предложение не согласился. Я с таким же успехом я смог бы купить любой автомобиль у себя в городе. И нужен мне был именно Тигуан в черном цвете!!!! Попросил позвать директора, так он вышел только плечами пожал и даже не извинился, сказал, ну бывает и что? Книги жалоб у них почему то нет, или просто мне не захотели ее давать. Такое чувство что этим ребятам абсолютно не нужны лояльные клиенты!!!
Я в шоке от развода, что в АЦ Стандарт с каждым посетителем проделывают. Очень ловко приседают на уши, рассказывают о невероятной выгоде, в итоге разводят на предоплату, а нужной машины нет. Я пока еще не знаю точно, смогу ли я купить у них машину и уже плакали мои денежки. Но то что меня нагло развели, в этом нет сомнений. Посетил их для сравнения цен, но меня ловко обработали, пообещали доставить со склада новенький Ниссан Кашкай со скидкой 120 тыс. рублей, еще в подарок пообещали комплект зимней резины и навигатор. Я поплыл от таких обещаний и без задней мысли отдал им предоплату 10% от стоимости авто. Говорили что завтра машина будет стоять на площадке, дали мне в подтверждение квитанцию и я уехал домой радостный. Утром приехал, машины нет, выслушал кучу отмазок и вернулся домой ни с чем, но еще с теплой надеждой. На следующий день такая же ерунда. И так продолжалось 5 дней, я уже стал понимать, что во мне они видят лоха, которого ежедневно можно кормить отмазками и ничего им за это не будет. Потребовал деньги назад, но мне в возврате отказали, мол ждите. Завтра, если машины так и не будет, обращусь в полицию с заявлением на автосалон.
Негодяи в АЦ Стандарт развели меня как последнюю дуру. Думала куплю здесь Ладу Весту Кросс, по цене 685 400 рублей. По телефону мне сказали что у них достаточное количество этих моделей. Однако когда я приехала, их уже все раскупили и мне предложили выбрать другую, но я уже грезила именно этим автомобилем и никакой другой вариант меня не устраивал, и я решила оформить доставку. Оплатила половину стоимости в качестве аванса и принялась ждать. Через определенное время, мне позвонили и попросили подъехать в автосалон, сказали что привезли авто. Я в тот же день радостная помчалась к ним, а мне заявляют,для того чтобы получить свою машину я должна заплатить за расходы еще 146 000 рублей. Я не стала ничего оплачивать, забрала свои деньги, потеряв 50 000 рублей, их взяли с меня в качестве неустойки. Вот так ни за что ни про что я потеряла свои кровно заработанные с этими убогими обманщиками!
Впервые в жизни пишу отзыв, поэтому прошу простить за мои ошибки.Просто тот обман с которым мне пришлось столкнуться в этом месте, не должен оставаться безнаказанным. У меня не получилось бороться с АЦ Стандарт с помощью закона, но считаю что должен рассказать всем, о том что творят их сотрудники. И лучше вам никогда не приезжать в этот автосалон !!! Потому что с помощью дилерской комиссии с вас сдерут кучу денег. Сейчас расскажу как. Оплатив всю сумму за покупаемую машину, вам ее не выдадут, да тех пор,пока вы не оплатите им эту хренову комиссию. Отказаться невозможно, по договору тебе не вернут предоплату, доказать что тебя обманули невозможно. Только вот этот мне специально не дали возможности изучить все документы, чтобы я подписал их не глядя. Будьте осторожны и не повторяйте моих ошибок!!!!
Были мы у них, сразу кажется, что нормальный автосалон, вполне достойно все выглядит. Достаточно много машин, есть из чего выбрать, сотрудники вежливые, даже говорят по делу и правильно. Цены тоже вполне приемлемые. Только это с виду так кажется, а вся их поганая сущность раскрывается сразу после того, как подпишешь договор и внесешь предоплату. Откуда-то берутся новые суммы, оплата обязательного дополнительного оборудования, о котором нам никто изначально слова не говорил, хоть и спрашивали об этом. Муж при мне задавал этот вопрос менеджеру, он ответил, что уже указана окончательная цена. Потом еще включили в стоимость оплату услуг, перечня которых мы так и не добились, я только что и разобрала, так это оплата предпродажной подготовки, но я всегда считала, что данная услуга никак не должна быть включена в стоимость, по крайней мере в приличных заведениях. Может они и за кофе деньги взяли? Отвратительно все это! Машину мы купили, не устраивать же там скандал, но больше к ним в АЦ Стандарт никогда не обратимся, это однозначно.
По собственному опыту понял что АЦ Стандарт не самая хорошая компания для покупки автомобиля. При первом обращении автосалон, мне даже приглянулся. Милые, доброжелательные сотрудники , чистое помещение с ярким освещением, вкусный кофе. Но только как мы стали подписывать документы, то вся их хорошесть мигом слетела. Естественно перед подписанием договор я захотел внимательно прочитать. А как же по другому, ведь сейчас такое время, что никому нельзя верить. И это мое недоверие здорово мне в этот раз помогло. Менеджер все время меня подгонял, говорил что нужно быстрее все подписать, пока выбранную мною машину никто не купил. Но я не стал торопиться. Да и вообще отказался от дальнейшего сотрудничества как только понял что деньги я должен буду им отдать сразу, а автомобиль заберу позже, когда мне установят дополнительное оборудования. Допы я не собирался устанавливать, но мне сказали что тогда я не смогу купить авто. На этом мы и распрощались. Не люблю когда мне навязывают то что нафиг не нужно.
Когда я собрался покупать себе новый автомобиль, то друг посоветовал съездить в Стандарт. Он лично у них еще не покупал машину, но тоже находился в поисках автосалона. Сказал что здесь самые низкие цены и неплохой ассортимент. Сам в ближайшее время собирался съездить в автосалон. Вобщем мы собрались и поехали вместе. Но перед этим зашли на сайт и убедились что все так как говорил приятель. Выехали мы с утра пораньше, что бы успеть забрать авто в этот же день. Приезжаем и слышим что та стоимость, которую они указали на сайте, не действует при покупке машины за наличный расчет. Но если я оформлю автокредит, то тогда мне сделают скидку 150 тысяч рублей. Связываться с этими кредитами не хотелось, но уж больно заманчивым было предложение менеджера. Короче решил воспользоваться автокредитом и подал заявку. Просидели мы около 4 часов, это мы столько ждали одобрения. И когда стали все оформлять, я понял что зря только потратил впустую столько времени. Так как условия у них просто зверские. Проценты 16,9. Каско обязательно на 3 года. И как же без страхования жизни, которое будет стоить 57 тысяч рублей. Обычный развод и ни я ни мой приятель никогда больше не вернемся в АЦ Стандарт.
АЦ Стандарт нагло обманывают и не хотят нести ответственности за свои слова. Позвонил им в автосалон, чтобы уточнить по поводу Форд Фокус Хэтчбек. Есть ли это авто в наличии и сколько стоит. Мне ответили что комплектация амбиент, самая простая и дешевая, стоит 634 000 рублей и она сейчас есть на складе. Я загорелся этой машиной и попросил забронировать, потому что смогу приехать в автосалон только через 3 дня. Девушка спросила мои данные и сказала что я могу не переживать, бронь действительна 2 недели. Как и обещал я приехал через 3 дня, и услышал о том что цена на Форд уже составляет 843 000 рублей, да еще и нет их сейчас в наличии. Мол девушка из колл центра видимо не знала об этом.Зря только ездил, нарвался на лохотрон! Кстати читал до поездки на сайте отзывы, так их там хвалят. Интересно, откуда таких лохов нашли.
Автосалон Стандарт вам будут ездить по ушам и выдавать обман за правду, спирая все на банки, которые совсем совесть потеряли а без них никак и т.п. Но это вранье, конченое! Ведь договор купли продажи делает сам автосалон, а не банк и не страховая! начитавшись отзывов и историй о том, как происходит обман и где есть подводные камни я вроде как был подготовлен. Но прогрес в этом бизнэсе на месте не стоит. Мне наверное повезло, что я обратил внимание когда читал договоры, что в них цифр нет. Все числа написаны прописью. И с помощью букв автосалон увеличивает цифры в расчете, что лох покупатель не заметит и со своего кармана переплатит тысяч 100 и больше. Даже не заходите к этим фокусникам!