Автосалон АвтоЛюкс отзывы
Адрес: г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 100
Телефон: +7 (351) 2257953
Сайт: https://auto-lux74.ru/
АвтоЛюкс на ул. Кожзаводская, 100
Открылся очередной автосалон, который крупными рекламными вывесками привлекает новых покупателей совершить покупку именно тут. Множество актуальных автобрендов представлены ходовыми моделями от базовых до премиум комплектаций. Любой автомобиль, как утверждает АвтоЛюкс, есть в наличии: приехал и купил. Обмен в рамках одного производителя предлагается как наиболее выгодный, а для постоянных покупателей имеется программа лояльности, заключающаяся в дополнительных скидках. Покупка без акций и подарков просто не возможна — сайт автосалона нас в этом убеждает. Предварительный расчет стоимости выбранного авто можно сделать в калькуляторе стоимости уже с учетом программ обмена или утилизации, госпрограмм. Что же, выглядит все достаточно убедительно, но является ли правдой? Интересно познакомиться с мнением тех, кто посетил дилера и купил авто. Предлагаем оставить свой отзыв на нашем сайте — пишите правду и она поможет другим пользователям сделать правильный выбор.
Посетил я Автолюкс и скажу сразу, что похвастать особо нечем. Приехал в автосалон покупать новый volkswagen, но нового у них в наличии не оказалось. По телефону получается уже наврали. Стали предлагать подержанный, цену хорошую назвали, я помялся немного, но потом согласился. Хотелось новый конечно, но и этот они расписали во всех прелестях. С меня стали сразу требовать предоплату, хотя машину ещё не показывали. Меня это естественно насторожило, я стал настаивать чтобы всё-таки мне показали сначала машину, а потом уже разговор о деньгах вести. Но мне сказали, что машина сейчас на складе, привезут позже. Попросил показать документы на машину, тоже нету привезут якобы вместе с машиной. Мне это всё показалось очень сомнительным я ничего не стал там покупать. Обманули, ни новую машину не продали, ни подержанную. По ходу не было ни той и ни другой, просто деньги вымораживали. А то с чего бы такие качели. Развод голимый, не ведитесь.
Нашли с женой у них в АвтоЛюкс госпрограмму “Семейный автомобиль” и решили воспользоваться, хотели приобрести Ларгус в кредит. Оставили заявку и стали ждать. Через 20 минут с нами связался сотрудник автоцентра и все подробно и довольно доступно нам объяснил, какие документы надо взять, справки, и позже сообщил нам о предварительном одобрении сразу несколькими банками. мы на радостях и детей с собой взяли, обратно на новой, свое машине, всей семьей. А в итоге что, промучались там большую часть дня, дети измаялись, младшему полтора года всего. А нам одобрил заявку только один банк и то под 24%. Такого счастья нам конечно не надо. Отказались, выслушали кучу претензий в наш адрес, что они зря с нами работали и время на нас свое тратили. Вот именно, бессовестные, это мы время на автосалон тратили зря, а если бы вы нормально работали, то такого бы не было. Интересно одно, куда у них исчезла госпрограмма с ее шикарными условиями? Или это развод?
Привет всем! АвтоЛюкс это просто это полный развод! Желали там приобрести новый автомобиль по трейд ин! Созвонились, уточнили детали нам обещали быструю сдачу авто и выдать новое которое должно быть в наличии, а выбрали мы новую шкоду октавия по цене всего около 830 тысяч рублей! по приезду сдали свое старый автомобиль форд фокус 2011 года. Пока его оценивали, пошли смотреть новый. Нас немного обманули с тем что получится все быстро поскольку оценивали они наше авто около 2 часов в итоге дали небольшую сумму всего 217 тысяч рублей. А нового авто не оказалось, а только настойчиво просили составить договор и говорили что привезут через день, но это была ложь поскольку авто привозят только через месяц и то с большим трудом. Так как в автосалоне встретили покупателя который ждал авто уже около месяца и ему так и не привезли, так что если где прочитаете что у них все отлично, то НЕ ВЕРЬТЕ!
Всем кто еще только думает покупать или нет автомобиль в АвтоЛюкс, советую прочитать
про этот автосалон отзывы и вы поймете что бежать оттуда надо, да как можно скорей. Считаю что мне еще повезло, я купил нормальную машину с полным пакетом документов, правда изрядно за нее переплатил. Но это еще ничто по сравнению с тем как люди отдав по 900 000 рублей получали бракованное авто. Еще, мой вам совет. Никогда ни в одном автосалоне не подписывайте документы не прочитав их как следует и не верьте менеджерам что там все нормально, это их работа разводить народ, они за это не хилые премии получают. Я вот послушал одного такого и не глядя поставил свою подпись, а это был всего лишь предварительный договор и мое согласие на установку дополнительных опций на сумму 450 000 рублей. Пришлось платить, а что делать.
Ну что я могу сказать про этот автосалон? Один обман!!! Обдирают покупателей по полной!!! В разговоре с их сотрудником по телефону мне назвали цену за комплектацию люкс, а когда приехал цена увеличилась на 50 процентов. И менеджер принялся виртуозно уговаривать меня взять кредит на супер выгодных условиях. Сказал что по акции его можно оформить чуть ли не под 5 процентов. Решил попробовать, приехал в АвтоЛюкс. Прошел в кредитный отдел, где меня продержали 3,5 часа, а после дали ответ что автокредит я смогу взять только под 12 процентов. И с условием что я застрахую автомобиль от угона и установлю сигнализацию с противоугонной системой. За все это мне насчитали 95 000 рублей. Это еще не считая Каско, которое также является обязательным. Что то мне перехотелось покупать здесь автомобиль. И вам не советую!!!! Переплата слишком большая!!
Как только не обманывают людей здесь! Сначала обещают кучу золотых гор в виде подарков и оплаты проезда, также кредит под небольшие проценты. Приехали в АвтоЛюкс, клюнули на эту замануху и попали. Так присмотрели там новый форд мондео который стоил как на сообщила менеджер 1 046 000 рублей. А фактически оказалось что цена его увеличилась и составляла 1 450 100 рублей. также навязали нам дополнительную опцию в виде датчика дождя. Про кредит вообще стоит молчать проценты там высокие и нам одобрили совсем под проценты в виде 17.9 годовых, а обещали не больше 10 процентов. А про подарки вообще ни слова менеджеры не говорят. То есть рассчитывать на них вовсе не приходится, хоть автосалон и много что обещает, но по факту ничего не правда.
Есть в Челябинске место, где можно нарваться на обман. и это- АвтоЛюкс. Придя туда стала выбирать недорогие марки, так как автомобиль первый, и смысла брать что то хорошее я не вижу. Единственное,что хотела, чтобы машина была новая. Но менеджер, которого зовут Андрей уговорил меня купить лучше подержанную иномарку, по цене выйдет так же а качество и престиж несомненно лучше. Полагаясь на его совет выбрала Шевроле Лачетти. У нее был не большой пробег и сервисная книжку в которой говорилось что все Т.О были пройдены вовремя. Только вся правда выяснилась быстро. После покупки я естественно поехала в автосервис, менять фильтра и автослесарь меня спросил, а вы знаете что машина битая? И причем серьезно, у нее даже стойки повело А покрашена не качественно и скоро пойдет коррозия.Откуда ж я могла это знать, меня же уверяли что она в идеальном состоянии. Вот так верить словам продавцов. Им лишь бы нажиться на нашем доверии, а я была уверена, что этот автосалон хороший, отзывы где их хвалят читала!
Полностью согласен с каждым, кто пишет о том, что АвтоЛюкс мошенники и лохотрон. К ним правда лучше не ездить и обращать на них внимание тоже не надо. Они нас тупо заманивают в свой автосалон на Кожзаводской 100, зная наши слабые места. Ну кому не захочется приобрести автомобиль дешевле, чем он стоит? тем более если это кажется реальным, так как обрабатывают там действительно грамотно. Обещают все что угодно, только бы клиент купился и приехал. Со мной тоже там плохо обошлись, развели на предоплату, а машину подсунули на 300 тысяч дороже. Якобы я сам такую комплектацию просил. А я что, не знаю, что именно я просил и на что у меня денег хватает? Из меня же дурака и сделали. Меня же на неустойку и швырнули. Думал уже согласиться на их поганые условия, найти деньги и купить машину. Но не получилось. Так и потерял там 80 тысяч. Обидно, досадно, но впредь умнее буду.
Ну это просто полный пи$деццц, ребята. Приехал в Автосалон за 380 км, для того чтобы купить подержанный Шевроле Лачетти, со слов менеджера в отличном состоянии. Общались по телефону, рассказывал много и долго, убеждал, что у них все без обмана. Есть такая функция, ознакомиться с машино по скайпу, вот он мне и демонстрировал ее с разных ракурсов, внутри и снаружи. Честно признаюсь, повелся, о чем сейчас бесспорно сожалею. Показал мне все доки на тачку, все в норме. Он знал, что мне переть к ним не с соседней улицы, поэтому предложил забронировать, чтобы и я уже не дергался, ехал спокойно, и они уже не будут показывать машину никому другому. 10000 и я спокоен, получил номер брони и не торопясь стал выдвигаться. Что за автохлам мне показали в реальности, это надо было видеть, тут словами не передать. Я и за 100 штук такую бы не взял. Короче время, деньги на проезд, деньги за бронь, надежды и нервы, все в ж$пу. Однозначно, нет, к ним в АвтоЛюкс не советую.
А я бы не к осторожности призывала, а вообще советовала бы к ним в АвтоЛюкс не соваться. Это бессовестные мошенники, и разведут они любого, кто клюнет на их удочку со вкусной приманкой. Не верьте их словам, это все наглый развод. Я была там и могу сказать, что даже обращать внимания не надо ни на их рекламу, ни на сайт. А если позвоните в автосалон, что проверить, услышите ровно то, что желаете слышать. А потом поедете, в надежде, что будет в реальности все так, как и обещали. Поэтому звонить им я тоже бы не советовала. А уж приезжать и подавно. И тем более если вы с другого города. Это верная потеря времени и денег на дорогу, как минимум. А если вы поведетесь до конца, то потратите гораздо больше, чем планировали. Меня спасло то, что я стала невольной свидетельницей скандала, разыгравшегося в моем присутствии. Клиент пытался вернуть деньги, но его быстро вытолкали за дверь. Деньги ему так и не вернули, я потом с ним пообщалась. Цена выросла вдвое, отказался покупать, а с него слупили неустойку. Не ездите к ним вообще.
Посмотрел сайт АвтоЛюкс, понравились условия, решил обратиться именно к ним в автосалон. Там и выбор машин был достойный, цен вполне приемлемые, неплохие подарки обещали. Но когда приехал, понял что это очень и очень мутное заведение. На площадке несколько машин не лучшего вида, ценников нет. Спросил конкретно интересующий меня Киа Сид, сказали, что стоит на складе, нужно ждать, когда привезут. Я сказал, что никуда не тороплюсь и могу подождать. Так как если верить заявленной на сайте цене, то ожидание того стоило. Но мне заявили, что просто подождать мало, надо бы еще и предоплату внести. Вот это мне уже не понравилось. Заметив мое напряжение, менеджер поспешил меня успокоить, сказал, что машина точно есть и цена окончательная, просто такие у них порядки. Но я как раз перед поездкой успел прочитать немного негатива про подобные “порядки” и не стал рисковать. Советую всем, прежде чем к ним ехать, почитать реальные отзывы.
Купил в Автолюкс машину, а получил проблемы, такое возможно только в нашей стране. Потому что автосалон смело может продавать машины без ПТС и обманывать покупателей. И им за это абсолютно ничего не будет. Я за наличный расчет купил Форд Куга, также согласился на установку сигнализации и мульти системы, а мне в итоге выдали копию ПТС, по которому я даже номера не могу получить на свой автомобиль. Обещали через 3 дня отдать оригинал, только каждый раз находят новые отговорки, что бы этого не делать. Лично мое терпение уже на исходе и если через неделю я не увижу этот документ, то буду принимать меры. А всем остальным скажу одно, тщательно проверяйте все документы, прежде чем что то оплачивать.
Заставляют деньги отдавать за машину, которую я и в глаза не видел. На сайте стоит статус «в наличии», по факту она отсутствует. Когда приехал к ним в Автолюкс на Кожзаводская 100, и спросил, типа, чо с тачкой, сказали, что она «уже в пути» из другого города. Ладно, вернулся домой, стал ждать. Прошло несколько дней, опять к ним наведался, а мне ответ – извините, вашей заявки у нас нет. Какого х*я? Сказали потом еще, что я не оставлял деньги, чтоб машину заказать. У них типа такие условия, без первоначального взноса они даже не почешутся. То есть мне с самого начала пи*дели, что тачку везут? Короче, х*р его знает, кто там из них пиз*уном оказался. Но я точно в лохах очутился, так как ожидал чуда, что автосалон продаст хорошую машину занедорого, а его не случилось.
Доброго всем времени суток. Расскажу в нескольких словах, какой этот автосалон лохотрон. Говорят, что у них найдется тачка на любой вкус и кошелек. Это звучит обнадеживающе, да еще и подарки в придачу обещают. Но знайте, что к любой заявленной стоимости надо будет добавить процентов 20, а то и 30. И об этом вы узнаете, когда уже будет поздно включать заднюю. Вы подпишете договор и отдадите им часть денег, они обязательно просят предоплату. Будете уверены в том, что заявленная стоимость и есть окончательная, ну это как бы в порядке вещей, я тоже так считал. И “добрые” продавцы сами подтверждают вам этот факт. А потом вдруг, когда подойдет время оплачивать, вы узнаете, что оказывается машина стоит стоит намного дороже. Вы даже если откажетесь от покупки, то согласно уже подписанному вами договору, сделать это можно будет только уплатив 10% неустойку. Ооочень хорошо подумайте, когда соберетесь покупать машину в АвтоЛюкс.
Всем тем, кто планирует брать себе авто за разумные деньги, я рекомендую обходить подальше Автолюкс. Организация очень темная, я не рискнул тут ничего покупать. Сначала обещают сладкие цены, а потом начинается накрутка. Если говорите, что у вас строго ограниченный бюджет (предположим тысяч 300), то к вам сразу отношение другое становится. Нет, вас все также хотят облапошить, присвоив все деньги, но делается это с какой-то ленцой. То есть вас даже особо обхаживать не будут. Знаете, типа лениво так будут предлагаться другие машины или дополнительные услуги. Ну, менеджеры понимают, что с вас больше не взять. Исключение – кредит. Вот там они разойдутся по полной, рекламируя свой лохотрон под вкусным соусом. Короче, ребят. Я сюда приехал и понял, что вам сюда приезжать не надо, не благодарите. Без шуток, автосалон плохой, работать с ними – это впустую тратить свое время.
Предупреждала я своих коллег, чтобы не обращались в Автолюкс. Но все равно решили они «поехать, в автосалон посмотреть». В итоге на следующий день на работе стали жаловаться, что время свое впустую только потратили. Приехал в салон, им обещали сладости там всякие. Но на месте они ничего не нашли, в том числе и обещанных автомобилей. Ну, теперь-то они знают…А я тут решила отписаться, чтобы лишний раз людей предостеречь. Поверьте мне, ребята, чем слаще вам обещания выставляют частные конторы, тем меньше шансов, что они окажутся правдивыми. Вы просто можете обломаться, когда приедите, но потом позно уже будет. И я надеюсь, что никто из вас деньги вперед за товар не дает.
Как же тут все ласково отзываются о салоне. А вот лично я на дух не переношу тварей, которые на*бать своего клиента хотят. И пусть вас мой отзыв введет в ступор, но эта херня, которая в Челябинске на ул. Кожзаводская 100 располагается, Автолюкс них*ра не является нормальным дилером. Это мрази самые настоящие, для которых интересы простых людей ничего не стоят! Просто мерзопакостные ублюдки, которые хотят с вас побольше бабла поиметь! Не предоставляют в замен ни сервиса приличного, ни тачек нормальных. Все, что есть – это раздолбанные ведра с болтами, которые даже завестись не смогут. Потому в тест драйве и отказывают, человек сразу увидит, что ему херню всякую впаривают. Короче, не автосалон, а помойка с уродами, которые не могут договор составить правильно и без обмана.
Посоветовали мне коллеги с работы обратиться в автосалон по вопросу обмена авто через трейдин…Нашла Автолюкс по объявлению, как раз на сайте указано, что у них есть такая услуга. Ну, я и поехала. У меня старенькая Тойота 2003 года выпуска. Думала, что получу за нее хотя бы тысяч 130-150. Но эти господа меня «обрадовали» тем, что предложили за мой авто аж 30 тысяч! То есть это я даже скидкой назвать не могу, это просто плевок в душу владельца автомобиля, пусть и старенького, которая за ним ухаживала, как за собственным ребенком! Очень меня расстроили в салоне. Теперь сижу и думаю, стоит ли, вообще, обращаться куда-либо? Может, и дальше кататься на своей Тойоте спокойно и без нервов? А то попадусь опять на подобных деятелей, и окончательно во всем разочаруюсь.
Не знаю, какие там у них представительства крупнейших страховых компаний в автосалоне работают, ном не так и не предоставили нужной инфы по поводу страховки. По цене получилось бы гораздо дороже, чем если бы я лично в страховую приехал за полисом. Да и тупо ничего толком не рассказывают, просто подсовывают документы на подпись, в которых куча спорных пунктов. Там указаны и случаи, которые не подпадают под страховку (аварии по вине водителя, всякие заводские браки и т.д.), которые нормальная страховая ОБЯЗАНА компенсировать! Короче, бред, все эти услуги, которые типа автосалон выставляет в качестве своих преимуществ, херня полная. Не верьте им, наебут и не почешутся. А все потому что Автолюкс не является официальным, хоть себя таковым и именует. Прозвонил в пару представительств брендов, никто не знает про эту контору ничего, хотя сами сотрудники салона утверждают, что являются одним из крупнейших «игроков» на рынке.
Да Автолюкс во всем обман, особенно в кредите! Ставку обещают максимум 3 процента, а когда оформление проходит и тебе ответ от банков приходит, то там указывается уже РЕАЛЬНАЯ ставка. А она у меня была все 15 процентов, а никак не 3. Одним словом, автосалон туфту гонит, пытаются обмануть и сделать своим вечным финансовым рабом. Не покупайтесь на их уговоры, они вам банально будут врать, чтобы подвести под покупку автомобиля! Если оформляете кредит, то делайте это через банки. Там и программы специальные есть, нужно только салон себе нормальный подобрать. В этот точно не обращайтесь, тут вас даже за человека не примут. А просто за мешок с баблом, который нужно вытрясти здесь и сейчас.
Да они в автолюкс вообще не в своем уме походу, раз не способны отличить рассрочку от кредита. Говорю работнику, мол, мне ваш коллега по телефону сказал, что вы машины в рассрочку выдаете под 5 лет без процентов. А он на меня смотрит поросячьими глазками и мямлит, да, выдаем. Только там процент есть. Я спрашиваю – какой процент? А он мне – 15. Я прифигел, если чесно. Я говорю, дружище, ты кредит и рассрочку не путаешь случайно? А он мне – нет, не путаю. Рассрочка под 5 лет авто стоимостью в 500 000 обойдется под 15 процентов годовых. Короче эти кретины даже не знают, что такое рассрочка. Или просто делают вид, что незнают. А если не просто делают вид, то я сочувствую руководству дилера. С такими «специалистами» ни о каком доходе даже мечтать не приходится, автосалон так скоро совсем загнется без клиентов.
Для этих товарищей из АвтоЛюкс кинуть человека проще простого. Сначала пообещают выдать вам кредит под минимальный процент, а потом бортанут. Ну, попытаются, во всяком случае. Я к ним приехал в автосалон после того, как увидел в рекламе приемлемые кредитные условия. По телефону мне тоже сказали, что есть все шансы получить деньги под 3-5 процентов. Ну, меня такое вполне устраивало. Короче, прикатил, заполнил заявку, отдал документы. Прождал где-то полчаса, меня позвали в отдел и дали бумаги почитать и на подпись. Короче, в документе было проставлено… Как вы думаете, под какой процент мне решили одобрить заявку? 25!!! 25 процентов, Карл, столько даже официалы не дерут. Даже напрямую в банке намного выгоднее в долг брать, чем у этих уродов. Короче, я просто зря свое время просрал на них. Надеюсь, что мой отзыв поможет вам не повторить этой чудовищной ошибки.
Короче, скажу, как тут все. Автосалон АвтоЛюкс могут спокойно поменять дорогие комплектующие в тачке на более дешевые, а продавать модель, как с завода. Если вы не шарите в технической части, то соваться в этот автосалон, вообще, не стоит. Да и даже если шарите, этот дилер не то, что вы ищите. Лучше поищите другого, а сюда не суйтесь, посмотрите только на отзывы, они кидают людей. Товарищи просто разводят, подсовывая им машины низкого качества. Вы просто замучаетесь потом по мастерским мотаться, оно вам надо? Если покупаешь новую машину, то пару лет, вообще, не хочешь заморачиваться с ремонтом или обслуживанием. Но если вы приобретете какую-то модель здесь, то уже через месяц-другой придется тратить бабло на замену вышедших из строя комплектующих.