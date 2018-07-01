Адрес: г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 100

Телефон: +7 (351) 2257953

Сайт: https://auto-lux74.ru/

АвтоЛюкс на ул. Кожзаводская, 100

Открылся очередной автосалон, который крупными рекламными вывесками привлекает новых покупателей совершить покупку именно тут. Множество актуальных автобрендов представлены ходовыми моделями от базовых до премиум комплектаций. Любой автомобиль, как утверждает АвтоЛюкс, есть в наличии: приехал и купил. Обмен в рамках одного производителя предлагается как наиболее выгодный, а для постоянных покупателей имеется программа лояльности, заключающаяся в дополнительных скидках. Покупка без акций и подарков просто не возможна — сайт автосалона нас в этом убеждает. Предварительный расчет стоимости выбранного авто можно сделать в калькуляторе стоимости уже с учетом программ обмена или утилизации, госпрограмм. Что же, выглядит все достаточно убедительно, но является ли правдой? Интересно познакомиться с мнением тех, кто посетил дилера и купил авто. Предлагаем оставить свой отзыв на нашем сайте — пишите правду и она поможет другим пользователям сделать правильный выбор.