Автосалон Лазурит Авто отзывы Адрес: г. Волгоград, ш. Авиаторов, 8д Телефон: Сайт: https://lazurit-auto34.ru/
Уже с порога в Лазурит авто начинается ощущение того, что тебя хотят развести. У меня такое ощущение было, когда я смотрел официальный сайт автоцентра, но когда позвонил по указанному номеру, менеджер как-то все толково и доступно растолковал, что я решил поехать и на месте уже решить, стоит мне иметь дело с ними, или подумать. А как приехал, понял что нечего думать, сваливать надо. Первый вопрос менеджера был не “Что вас интересует?”, а “Как вы собираетесь совершать покупку, в кредит или за наличные?”, я даже растерялся немного от такого странного вопроса и сказал, что за наличные. Следующим вопросом было “ Какой суммой вы располагаете?”. Епти мать, тебе какая разница? Ты сначала покажи мне машину, есть ли у вас такая вообще, а ему сразу расскажи, сколько у меня денег. Меня добивает такое отношение, как будто не человек приехал, а кошелек с деньгами, который нужно как можно скорее выпотрошить. Передумал покупать и уехал в другой автосалон, где и купил нужную машину.
Хочу чтобы все знали, Лазурит авто продают убитые машины. На сайте заявлены низкие цены, но при покупке навязывают допы, что цена вырастает на 100 тысяч. И в итоге получается, что купили убитую тачку по нереальной цене. Ждать от менеджеров правды глупо и бессмысленно, ее и потом не добиться, когда уже приезжаешь с достоверными фактами. Мне так и сказали: Какие к нам претензии? Мы продали вам машину в нормальном техническом состоянии и на момент покупки вас все устраивало, что подтверждает документ, вами подписанный. А то, что теперь я, если даже отремонтирую машину, естественно за свой счет, то не продам ее даже за половину суммы, которую содрали с меня эти поганые разводилы, никому не интересно. Нет, правда, с таким беспределом мне еще не доводилось сталкиваться. Ребятки, будьте бдительны, обращаясь в автосалон. А те, кто пострадал так же как я, давайте напишем коллективную жалобу в прокуратуру. Может что-то получится.
Послушайте, Лазурит авто это дилер-обланщик, самый настоящий лохотрон! Разводят людей безбожно! Взяла у них машину в кредит, обещали что всё нормально будет, показывали документы, договор на подпись давали, я видела своими глазами, там были обещанные цифры. Откуда потом все это взялось, ума не приложу. Кредит на 3 года под 7,5%, машина стоимостью 750000. А у меня кредит на 5 лет под 24%, а сумма 1200000. Там только страховок от всего на свете на 400 тысяч, а еще и доп оборудование впихнули, какие-то комиссии, в общем я в шоке. Пока не знаю, что делать. Но вас предупреждаю, что соваться к ним опасно. Предупредите своих родственников и друзей, чтобы знали. А то эти аферисты так красиво обещают, что многие верят, а потом такие вот проблемы наживают, как у меня. Надеюсь, хоть кто-то прочитает мой отзыв про автосалон и примет к сведению.
Скоро этот Лазурит авто со своей манерой развода покупателей нарвется на серьезные неприятности, ведь они даже не смотрят кого дурят, так можно и серьезно пострадать. Попадется какой нибудь псих и подожжет весь этот ваш автосалон к чертовой матери. Продают автомобили, а документы вовремя не оформляют и заставляют людей подолгу ждать пока им наконец то выдадут ПТС и они смогут зарегистрировать свою машину в ГИБДД. Ну это же серьезный обман. А кому то очень срочно нужен этот автомобиль для работы и он теряет из-за них очень приличные деньги. Будете что то там покупать, не оставляйте никакой предоплаты, а то вдруг они неожиданно закроются и вы останетесь ни с чем.
Недостоверная информация на сайте и по телефону сбивает с толку многих клиентов. Некоторые, поверив, едут в Лазурит авто невесть откуда, в надежде выгодно купить хороший автомобиль, но по факту нарываются на банальный лохотрон. Машин по низким ценам у них нет. С новыми тоже напряг. Обещали привезти со склада, но этот вариант я отмел сразу, потому что интернет пестрит негативными отзывами про эту схему развода. А после такого предложения и доверие к дилеру как-то само собой пропало. Тогда предложили оформить под заказ, а мне такое тоже не подходит. Во-первых мне не очень то удобно будет приехать опять за машиной за 800 км, с учетом того, что я и так промотал будь здоров не пойми зачем. А во-вторых снова таки вопрос доверия, задаток возьмут, а потом найдут массу причин, чтобы кинуть. Мне это все очень не понравилось и я просто решил больше им не верить, ищу более порядочный автосалон.
Врагу бы не стал советовать Лазурит авто!!! Когда я сообщил что на тех условиях что они мне предлагают никогда не соглашусь подписать этот чертов договор, то мне менеджер по кредитам, стал в открытую угрожать, что автосалон заблокирует мне выдачу всех кредитов и я в течении года нигде его не смогу оформить. И так как машина мне вообще была очень нужна, а наличных денег было мало, я вынужден был стать их клиентом. И сейчас расскажу поподробнее что конкретно меня не устроило. надеюсь вы прочтете этот отзыв и не попадете в такую же ловушку, как и я. Короче без страхования жизни, имущества и еще какой то хрени, автокредит они не одобряют, а допы эти составляют ни много ни мало почти столько же сколько стоит сама машина. Так к примеру за Рено Логан с меня просили 350 тысяч рублей, а за страховку 275 тысяч. И как я уже говорил выше, мне пришлось это подписать, правда я надеялся что потом смогу написать отказ и вернуть назад эти деньги, только не учел что обмануть аферистов очень сложно, ведь это их специализация. ПРИ ОТКАЗЕ ОТ СТРАХОВАНИЯ, ПРОЦЕНТЫ БУДУТ 34,9 ГОДОВЫХ!!!!!!!!!! Это аут, друзья!!!
Принцип работы у Лазурит авто это не качество обслуживания, или грамотная консультация, а сдирание денег за каждых чих. Мало того что не выполняют своих обязательств, а это подарок зимней резины за покупку и оплачиваемая дорога до автосалона,так еще и цены у них выше чем по всему городу! Купив там машину с вас еще дополнительно будут требовать заплатить за установку дворников и прочей лабуды, которая просто обязана входить в стоимость авто.И когда вы откажитесь платить будут вас мариновать с выдачей вашей машины. Я лично ждала неделю, хотя при оформлении сказали что смогу хоть сейчас уехать на ней. Интересно а руководство знает о беспределе, который творит автосалон? Есть же у них камеры там, могли бы отследить действия сотрудников. Но видимо, ни покупатели, ни положительные отзывы им просто не нужны!
Да падлы это, не ездите к ним в Лазурит авто. Только на словах всё хорошо и красиво. А если в кредит, так вообще ж*па. Если еще за налик приехали покупать, может на месте и разберетесь, где развод, а где правда. А с кредитом всё настолько замудрёно, что ни фига не разберешься. На словах говоря одно, в итоге совсем другое. И главное,что когда подписываешь договор, тебе внушают, что всё хорошо, ничего лишнего не будет, и ты веришь в это. Я правда читал договор, там отвечаю ничего лишнего не было. Не знаю откуда потом взялись 28% и страховок неимоверное количество. Теперь я застрахован на все случае жизни, от всего на свете, мне ничего не страшно. Правда не знаю, насколько это действенно. Платить то я плачу, а нафига мне это нужно? Короче скажу дно, с ними связываться себе дороже. Если есть голова на плечах, прочитайте мой отзыв про автосалон и сделайте соответствующие выводы, не ведитесь на их обман и будет вам счастье.
Убогое заведение это Лазурит авто, после посещения остались только негативные эмоции. Ничего толком предложить не могут, хоть и обещают очень много. Большой выбор машин, это шесть убитых бэушек и четыре вроде новые. Вот и весь выбор. Остальные, говорят, на складе. Почему? Там место позволяет, а здесь только эти уместились. Чтобы посмотреть, нужно внести предоплату. Причем это касается и тех машин, что стоят на площадке. И то, и другое для меня кажется диким. Платить деньги за то, чтобы посмотреть! Из имеющихся мне ничего не приглянулось, даже издалека. Давайте, говорю, я сама съезжу на ваш склад и там посмотрю машину, зачем платить, чтобы ее привезли, а вдруг мне не подойдет, зачем тратить зря деньги и время. Нет, у них свои правила, которые исключают мое предложение. Мне стало ясно, что чем дальше я у них нахожусь, тем больше теряю время. Поэтому просто уехала в другой автосалон где кстати купила машину без заморочек.
Свое обращение к ним Лазурит авто я запомню надолго. На свою голову поверил положительным отзывам с оф сайта и поехал. Не проверил ничего больше, просто поверил неизвестным и скорее всего нереальным людям. Купил я там Рено Сандеро 2016 года, пробег средний, состояние, исходя из поверхностного осмотра, нормальное, цена тоже соответствующая. Все бы ничего, только вот спустя четыре дня стало понятно, что автосалон продал мне автомобиль с убитым двигателем. Ни о каком бесплатном ремонте за их счет даже не заикнулись, ответили только, что они после продажи подержанных машин ответственности за них не несут, у них имеется документ, подписанный мной, что на момент покупки техническое состояние автомобиля меня полностью устраивало и соответственно я не вправе предъявлять им какие-либо претензии на этот счет. Якобы они уверены, что проблемы возникли по моей вине, ввиду ненадлежащей эксплуатации. Ну да, конечно, я за четыре дня ушатал машину так, что теперь движок менять придется, а никак не потому, что они заведомо продали мне машину с дефектами. Я приложу усилия, чтобы вывести их на чистую воду. А всем наивным советую к ним в Лазурит авто не соваться.
Будете проезжать мимо Лазурит авто, проезжайте. Только такое решение поможет вам обойтись без геморроя, который постигнет вас обязательно, решись вы посетить сие заведение, и не дай Бог что-нибудь там купить. Заманчивая реклама , которую дает автосалон, ни о чем не говорит, поэтому не стоит пускать слюни и надеяться, что это ваш шанс. Безусловно, это шанс, только на безвозвратную потерю денег и нервов. Сам повелся, дурак, после чего потерял почти 100000. Убедили, что автомобиль отличный, цена подходящая, в общем лучше и дешевле не найти. Подписал пред договор и оплатил 25%. Уже потирал руки от небывалой удачи, как вдруг мне дали основной договор, в котором стоимость выросла на 300000. Что за ерунда? Менеджер мне называл окончательную цену, она же значилась в договоре. Нет! Необходимо оплатить дополнительное обязательное оборудование, предпродажную подготовку, дилерский сбор и еще, и еще, я уже дальше читать не стал, понимал, что покупать все равно не буду. Да куда это годится? Меня обманули, во первых, во вторых у меня нет возможности доплачивать, да и желания, если честно тоже. С чего бы вдруг мне покупать за такие деньги, сли в любом другом автосалоне можно купить значительно дешевле. Отказлся, за что был наказан неустойкой в размере 92 тысяч. Так что проезжайте лучше мимо и не смотрите на их яркую рекламу.
Хотел купить у Лазурит авто Ладу Гранта. Заранее обо всем договорились с менеджером по телефону. Приехал, Гранты нет. Где? Завтра обязательно будет. Оставил задаток и предупредил, что мне никакого доп оборудования устанавливать не надо, меня всё и так устраивает. Менеджер сказала, что желание клиента — закон. Оставил 20000 задаток и уехал. Приезжая на следующий день в автосалон, Машина стоит, всё нормально, собрался оплачивать, как вдруг вижу, что подорожала она на 80000. Они мне всё-таки установили допы, которые мне никуда не упёрлись. Шквал негативных эмоций! Что за х..ень?? Мы же вчера обо всём договорились с менеджером! Кстати, где она? У неё сегодня выходной. Я категорически отказываюсь покупать машину на таких с..аных условиях и пытаюсь вернуть деньги. Х..ен там! Задаток не возвращают, не положено. Ни с х..еа срубили 20000. Разбираться не стал, счёл бессмысленной нервотрёпку из-за двадцати косарей. Ментов вызывать и доказывать то, чему нет в подтверждение ни одного документа, мы же с этой су..кой только на словах договаривались. “желание клиента — закон”, разводилы х..евы.
С точки зрения юридической грамотности работникам Лазурит авто еще расти и расти. Когда в основном документе купли-продажи допускаются такие банальные ошибки, как неправильный адрес собственной организации, это о многом говорит. Не уверена, что они, вообще, проходили хоть какую-то подготовку и что имеют нормальное образование. Но я никогда не буду работать с теми, кто не способен проявить банальную внимательность при заполнении договора. Не стала дальше лезть в дебри, мне и этого хватило, чтобы сделать соответствующие выводы о качестве предоставляемого салоном сервиса. Мой вывод крайне негативный. Нормальный покупателям я не буду рекомендовать данный автосалон, который не способен нанять на работу толковых специалистов.
Вот бывает так, что читаешь отзывы и думаешь: не, люди бред пишут. Ну, не может же быть автосалон таким херовым? Оказывается, что очень даже может, даже хуже, чем то, какое себе представление составляешь после ознакомления с комментариями. Лазурит авто относится как раз к таким местам, в которые, вообще, обращаться ни при каких обстоятельствах нельзя! Мало того, что по поводу ассортимента автомобилей полное вранье на сайте, так банальную консультацию менеджеры не могут предоставить. Вот как так может быть, что обычная коммерческая компания позволяет себе обманывать людей средь бела дня, и наглеть беспредельно? Ах*ревшие просто подонки. Никому не советую обращаться в этот салон по адресу шоссе Авиаторов 8Д. Ничем хорошим ваш визит сюда точно не закончится.
Будем разбираться с Лазурит авто. Я брала здесь тачку, за которую плачу кредит. Помимо всех проблем мне напихали кучу доп документов, на общую сумму в 100 тысяч рублей, которые мне нахрен не нужны. Но это полбеды. Чуть проблемы в самой малине. Я как и большинство девушек, прибегла к такому варианту потому что здесь вроде как должны разбираться в автомобилях. На улице просто так я не куплю, меня спокойно можно кинуть. Но это я так думала. Не все так солнечно и ясно как кажется. Меня опрокинули и здесь. Не знаю, решили они меня кинуть потому что я нихрена не понимаю в машинах или просто я им не понравилась, но факт остаётся фактом. Меня кинули. Стаж у меня 3 года, то есть, за рулём уже не первый день. Мне продали автомобиль который я хотела, меня убедили что с ним все более чем в порядке и никаких значительных проблем нет. Я ездила аккуратно и, к сожалению, недолго. На работу поехала на машине, с работы машина поехала на эвакуаторе. Отвезли машину в ремонт. Провели диагностику и выставили предположительный счёт на круглую сумму. Это речь идёт о том сколько мне предстоит потратить на ее ремонт. Я пребывала в шоке ещё несколько часов. Очень обидно, что автосалон не умеет зарабатывать честным путём, а только таким.
Согласен полностью, на сайте Лазурит авто смотреть автомобили не имеет смысла. Такое ощущение, что он у них вообще не обновляется. Приехал в автосалон, из заявленных на сайте увидел только четыре, но по ценам они были выше почти в два раза. И к чему тогда это реклама?? Но менеджеры начинают навязывать другие автомобили, показывают, нахваливают. Ну это и понятно, им то главное продать. Только вот надо ли это нам? Явно убитые тачки, но натертые до блеска, пытаются толкнуть по цене новых. И не понятно вообще на кого рассчитан этот развод. Не надо быть специалистом, чтобы при более тщательном рассмотрении заметить все ляпы в покраске, проступающую ржавчину, вмятины. И стоят кстати эти автомобили совсем не дешево. Это уже не что иное. как банальный развод лохов на деньги. Нет, ребята, так дела не делаются.
Фуфло это, а не официальный дилер! Разводят в Лазурит Авто и всех подряд и не морщатся. Приехал за машиной, о которой договаривались с их менеджером по телефону. Мамой мне клялся, что она в салоне, что с ней все в порядке, по быстрому оформим и домой. Х#ен там, ничего что он мне наобещал, я не получил. Насчет быстрого оформления, они продержали меня четыре часа! Насчет того, что машины в салоне, тоже нагнал! Машина была на складе, с меня взяли предоплату, пообещав что ее сейчас привезут. И насчет того, что с машиной все в порядке, у нее обнаружили заводской брак! Предоплату возвращать мне отказали, предложили покупать из того, что у них есть. Я отказался, за что с меня взяли неустойку! Разводилы, вот их более точное название, уверен, что это самый худший автосалон во Всем Волгограде!!!
Если у вас не хватает денег на официалов, то берите машину лучше на Авито с рук, чем ехать в Лазурит авто!
Вообще у них там по большей части как раз бэушки стоят, когда спрашиваешь по телефону про новую модель, любую- мы специально с разных телефонов звонили, то они скажут, что да есть , прямо сейчас, стоит и ждет покупателя, но когда приезжаешь в автосалон на Авиаторов 8 Д, кстати, пи*дец какой печальный район Волгограда, то чудесным образом уже ничего нет и начинается развод на бабки, в котором предлагают внести первоначалку, а тебе все уже завтра доставят со склада любой вариант, но никаких реальных гарантий не дают, просто человек по их мнению должен выкинуть деньги на ветер. Думаю, что потом они просто навязывают что-нибудь, а клиенту приходится соглашаться , чтобы не терять деньги насовсем.
Оставлю и я отзыв о своем печальном опыте общения с Лазурит авто. Планировал там поменять свою Шкоду Октавию на Митсубиси Аутлендер. По предварительной оценке за свое авто я должен был получить не менее 500 000 рублей. Так как она была в отличном состоянии и не требовала вложений. Только эти менеджеры на словах умеют хорошо говорить, а по сути просто разводят клиентов. И когда мне стали рассказывать о несуществующих поломках в Шкоде я решил забрать ее и продавать самостоятельно. Но раз я уже приехал в этот автосалон, то решил посмотреть все таки Аутлендер, что бы потом за ней вернуться. Этого сделать мне не удалось, так как автомобиль пригонят только после аванса. Да и стоимость его немного дороже чем на сайте. Пошел я значит забирать свое авто и вижу мятый бампер. Начинаю ругаться и требовать компенсации, только никто не признал своей вины, а мастера и вовсе стали угрожать что если я не прекращу скандалить вызовут полицию. Врагу не пожелаешь такой ситуации и ведь они будут правы при любом раскладе. Так что не стал я дальше поднимать бучу, просто уехал. Конечно же теперь я туда не вернусь и всех буду отговаривать!!!!
Если вы согласны приобрести автомобиль стоимостью почти в два раза выше от заявленной, с кучей дополнительных опций, которые вам по сути не нужны, но они являются обязательными, под баснословный процент по кредиту, и КАСКО тоже войдет в кредит на тех же условиях, то вам прямиком в этот автосалон. И не говорите потом, что вы эб этом ничего не знали и вас никто не предупреждал. Прежде чем решиться на такую серьезную покупку, как автомобиль, нужно не полениться и потратить время на то, чтобы найти как можно больше информации о салоне, в котором вы собираетесь это сделать. И судить нужно не по обещаниям и первым отзывам, а копнуть глубже, посмотреть на разных сайтах. Почему об этом пишу я? Да потому что сам изначально не правильно повел себя, купился на первые восхищенные отзывы от благодарных клиентов Лазурит авто, низкий процент по кредиту и скидку 15% при покупке в кредит, этого мне хватило. О чем до сих пор сожалею. Уж очень хорошую цену здесь предлагали и я , честно сказать, ни о чем другом не думал. А теперь выплачиваю кредит под 29% на семь лет, с ежемесячным платежом больше половины моей зарплаты.
Поэтому призываю всех потенциальных клиентов данного заведения, как говорится, семь раз отмерять, а потом уже резать. Всем удачи.
Не ждите никакой выгоды от этого Лазурит авто. Все что вы от них получите — это 100%-ный наглый развод. Я повелась на уговоры менеджера. Уж очень он убедительно рассказывал, что если я сейчас упущу возможность приобрести у них автомобиль со скидкой, больше такого шанса мне не выпадет. Изначально я приехала к ним в автосалон покупать автомобиль, который они красочно разрекламировали у себя на сайте. Но к моему приезду оказалось, что все автомобили, подходящие под скидку, раскупили. Но менеджер вошел в мое положение и предложил оформить автомобиль под заказ со 100%-ной предоплатой. Обещал, что через неделю авто поступит в автосалон и мне его продадут со скидкой, так как заказ оформлен будет сегодняшним числом. Теперь понимаю, что дура, но в тот момент я ему поверила. Со скидкой он выходил 620 тысяч, а так 730000. Ну как бы 110000 для меня это реальная выгода. Ровно через неделю, как и договаривались, мне позвонили из Лазурит авто и сообщили, что я могу забрать свой автомобиль. Я на радостях примчалась в салон, и на этом все радости закончились. Теперь истерика по сей день. Цена автомобиля была 750000, то есть чтобы его забрать, мне нужно было еще 130000 доплатить. А того менеджера, который меня развел, я так и не нашла. Вот и задумайтесь, нужна ли вам такая выгода.
Обещали в Лазурит авто выгодное автокредитование по госпрограмме, скидка на новый автомобиль при сдаче своего по программе трейд-ин, КАСКО в подарок, быстрое оформление.
Из этого я не увидел ровным счетом НИЧЕГО!!! Обман! Развод! Кидалово! Госпрограмма действует только при покупке в кредит автомобилей отечественного производителя, а так кредит выходит под 24% годовых.КАСКО тоже рассчитывается в кредит на все пять лет и под те же 24%.
Старый автомобиль оценили в три раза дешевле, чем обещали.Промурыжыли в салоне девять часов.А когда я осознав всю суровую реальность, отказался от всего, с меня наглым образом стали требовать 15000, за то, что со мной так долго и безрезультатно провозились. А я их просил об этом? Расскажи они мне всю правду с самого начала, я бы и ни на минуту там не задержался. они же осознанно меня водили за нос все девять часов, в надежде, что с устатку подпишу все не глядя. Я не стал ничего платить, хорошо еще, что все свои документы успел забрать. Выслушав вслед угрозы, поспешно покинул это отстойное заведение. Хуже, чем этот автосалон, не встречал никогда!!!
Жалею что вообще переступил порог Лазурит авто, так я там еще и купил машину и это самое сташное! Послушайте, нет у них ни хрена никакик гарантий и подсовывают хлам, брак , по ходу то что списывают официалы эти падальщики тащат к к себе . Короче первый раз мне пришлось вызывать эвакуатор после того как я выехал из этого сратого автосалона прямо в тот же день, потому что машина тупо потухла! Живу не в Волгограде прилично до них и понятное дело тащить обратено к ним в сервис даже не стал .Но диагностировали проблемы с электроникой. Ну че поделать , решать то надо, подшаманили, я в сервис Лазурит авто, думаю по гарантии помогут. Они мне знаете что сказали? что если я сам виноват и выбрал неправильно. Типа мерс надо было брать, если не хотели проблем. Ну это полбеды, по гарантии отказ в ремонте , я написал жалобу на сайте, обещали рассмотреть, звоните типа. Звоню так с моего нлмерп блокировка наверно, типа ваш звонок очень важен для нас а трубку никто не бкрет, суки!!!!
Сколько вижу все эти объявления с акциями, сразу понимаю, что не пришло еще время расплаты. Не настал еще тот момент, когда наш народ научится не доверять подобным Лазурит авто завлекаловкам. Я пару раз в своей жизни тоже пытался по скидке купить машину (кто же не хочет сэкономить?), но каждый раз натыкался на какие-то мутные схемы. То какие-то дополнительные услуги нужно было оформить, то на некоторые только автомобили скидка распространялась, а на другие не действовала. Одним словом, акция – это прямая дорога к на*балову. Так что вот, такие дела. Если вы хотите, то, конечно, можете и дальше пытать счастье в подобных халабудах. А я лучше возьму себе стоящий товар у проверенного официала, пусть и придется немного сверху им накинуть за гарантии, по крайней мере, если нормальный автосалон, то хоть машину отдадут, а от этих неизвестно чего ждать.
Да в Лазурит авто сразу надо с ментами приходить, чтобы потом не церемониться с доказательствами! Знала бы сначала, что такой базар-вокзал начнется, даже бы и не подумала порог этого вшивого офиса переступать! Вы, мрази, у меня еще ответите за то, что посмели так нагло потратить мое личное время! Я вас приведу к ответу, сволочи!!! Сколько людей вы уже обманули своей дурацкой политикой нетерпимости??? Что, если у человека нет денег на дорогую машину, то его и за человека считать не стоит??? Уроды млин…Не хочется материться, я по своей сути человек не конфликтный. Но эти твари меня просто вывели! Просто отказались обслуживать, когда узнали, сколько у меня денег на машину. Посмеялись и сказались, что «такой контингент клиентов» у них не обслуживается!!! Не приезжайте в этот автосалон, эти уроды не знают, как нужно к людям относиться.
Все плохие отзывы про Лазурит авто чистая правда!!!!!!!!! В которую мы с мужем сначала не верили, поехали на Авиаторов 8 Д, в это чудовищное место. Клюнули на новый kia rio со скидкой и на подарки что обещали при покупке автомобиля. Как во всех отзывах описывают, машины в автосалоне не оказалось, была только минимальная комплектация. Оператор Светлана нам нам клялась что машина в наличии и что можем приехать за ней. Ну мы как настоящие лохи и поехали. Как только зашли мы сразу поняли что это настоящий обман…в который мы до конца не верили…ведь все же вернется за обман честных людей. Мне интересно знать как менеджеры Лазурит авто спят по ночам зная что они не честно поступают с людьми. Не верьте ценам на сайте, это цены на машину в кредит. Как еще не посадили вас засранцев!!!!!!
Не знаю,кто пишет хорошие отзывы про этот Лазурит авто? Может кому то и понравилось там, но меня лично я остался крайне разочарован. Сотрудники медлительные как черепахи. Я звонил в автосалон несколько раз, в течение недели и каждый раз они обещали что перезвонят мне, но так я и не дождался от них звонка.Но я человек настырный, все таки удалось мне поговорить с менеджером. Он сказал что автомобиль есть, прислал мне на электронку всю информация по машине.Потом еще я разговаривал с девушкой с кредитного отдела.Она мне напела какие у них супер низкие проценты и как выгодно брать авто в кредит. В итоге, когда я поехал то думал что меня ждет одобренный кредит и забронированный автомобиль. Оказалось ни того ни другого нет, все их слова голимый развод!
Друзья, Равоны в Лазурит авто точно не стоит покупать! Взяла на свою голову, думала, что нормальный автомобиль, хотя бы пару лет прослужит. А он оказался настолько паршивого качества, что я после первого же заноса и трения о забор заплатила почти половину стоимости за ремонт этой консервной банки. Не знаю, то ли производитель такой шлак делает, то ли автосалон заказывает подделки у какого-то левого поставщика. Но факт остается фактом, мне обещали продать качественный и надежный автомобиль, а продали картонку, на которой ездить просто невозможно. И с сервисным обслуживанием тут тоже беда, мне просто отказали в ремонте, сославшись на не страховой случай.
Если я правильно помню, то раньше на этом месте находился другой автосалон. Так вот, репутация у него была настолько засрата, что, видимо, у товарищей не осталось иного выхода, кроме как ребрендинг провести. Переоткрылись под другим названием и вперед, дальше рубить бабки. Причем, даже сотрудники все те же самые остались! Я просто тут пытался когда-то давненько тачку взять, так со скандалом еле деньги свои вернул. А тут, проезжаю мимо и смотрю, что уже какой-то незнакомый салончик открылся. Зашел посмотреть, что да как и увидел знакомые рожи. Короче, если вам важно свое время и нет желания распрощаться с деньгами так просто, то обходите Лазурит авто десятой дорогой!
Я приехала в этот автосалон за тем, чего нет.Вернее на официальном сайте Лазурит авто пишут что все есть. И по телефону тоже подтверждают наличие интересующего автомобиля. Говорят что можно выбрать и комплектацию и цвет. Но только это на словах. Мне сказали что я смогу купить красный Хендай Солярис по довольно низкой цене.А когда я там была увидела только навороченные модели намного дороже. И менеджеры начинают убалтывать, типа вам же не так уж и много не хватает, базовую комплектация вы то планировали покупать, а тут добавите совсем немного (300 000) и будете ездить как королева.Если денег нет, оформим кредит на небольшой срок. Ага,делать мне больше нечего,чем кормить этих банковских дармоедов!!! Конечно я уехала оттуда без покупки. Обидно просто что нас за лохов держат!!
Советую думать своей головой , а не вестись на развод, который устраивает автосалон! Ничего они вам сделать не могут, если вы сами добровольно не отдаете им в лапы свои деньги! Не нужно ничего никуда оплачивать и договоры их поганые сначала читайте, а потом уже подписывайте, а не наоборот! На себя в первую очередь надо жаловаться и задаваться вопросом где был ваш мозг в тот момент когда вы соглашались на всю эту хрень? Откуда могут быть такие скидки??? Вы зайдите на сайт любого официального дилера, ни у кого не будет написано такого бреда, а ведь это на самом деле самое доступное! Слово халява и развод это почти одно и то же, вдумайтесь! Люди не стали бы писать плохие отзывы про компанию у которой все так хорошо! А Лазурит авто просто захлебывается от плохих отзывов!!!!
Это ЛОХОТРОН! Нашел сайт Лазурит авто, но перед тем как ехать в, не прочитал отзывы и очень пожалел, что этого не сделал. Автосалон просто замануха, для наивных доверчивых людей. Тащат к себе людей с помощью низких цен, а потом впаривают или дорогие машины или дешевое старье, которое никому даже даром не нужно. Так мне вместо Ниссан Х-трейл стали предлагать Террано,но за те же деньги что стоит Х-трейл. Хотя эта модель намного дешевле. Я не согласился и тогда менеджер стал уговаривать посмотреть Черри. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Говорю давайте не будем ничего придумывать, и вы мне продадите ту машину, за которой я приехал. Оказалось ее сейчас нет в наличии и когда привезут неизвестно. Дебилы, только время зря на них убил!
Думал что Лазурит авто работает честно, но как оказалось ошибся, это серый дилер, которому главное срубить с клиента как можно больше бабок. Так по трейд ин, за мой Форд Фокус 2 2008 года выпуска, хэтчбэк, после полной диагностики давали всего 150 000 рублей. Тогда как на рынке ее стоимость составляет 350 000 рублей. Сказали, что движок на последнем издыхании, колодки стерты, поршневая вот-вот рассыпется, вообщем навешали лапши на уши. Незнающий человек может быть и поверил в такую чушь, но я собственноручно ремонтирую свой автомобиль, поэтому уверен что озвученных проблем нет и в помине. Поэтому отдавать за такие копейки ее не стал. Ну а посмотрев что автосалон мне может предложить взамен Форда, я и вовсе опечалился. До 1 000 000 можно купить лишь полное Г… Более менее приличная модель стоит уже намного дороже.
Может быть, кому-то эта ситуация покажется не страшной, но для нас не было большим «удовольствием» впустую проездить в этот автосалон. А именно так и вышло. Когда мы приехали в Лазурит авто, то спорным вопросом сначала стал цвет. Сами знаете, что внешний вид автомобиля – вопрос серьезный. Мы планировали брать Ниссан Кашкай белого цвета. Созваниваемся с дилером и договариваемся о встрече. Приезжаем в назначенное время. и очень разочаровываемся. Вместо обещанного нам белого Кашкая, стали предлагать совсем другие варианты. Позже выяснилось, что такой машины вообще не было в это время, да еще и цена на 400 000 выше обещанной!!!. Думаю, что руководство компании в курсе того что их сотрудники нагло обманывают людей, потому что на мою жалобу в книге отзывов никак не отреагировали. Больше ни за что не поверю продавцам на слово!!!
Очень разочаровал меня этот автосалон!!!! Купила там Хендай Солярис. И сейчас очень жалею что сделала это именно у них. Машина обошлась мне на 100 тысяч дороже чем я бы купила точно такую же модель у официального дилера. Здесь только обещают низкую цену, а о том что еще и придется заплатить комиссию молчат. Так еще и это не все. ПТС они сразу не отдают, потому что автомобили берут на реализацию и только когда расплатятся с поставщиком он передает им полный пакет документов. Но платить эти ребята особо не торопятся, я уже 2 недели назад забрала Солярис, а до сих пор не могу поставить его на учет. Нет ПТС. Я не рекомендую Лазурит авто никому!
Дурят клиентов во всем! Врут о том, что в автосалоне наличествуют автомобили в широком ассортименте, несколько раз звонил менеджер, приглашал приехать в автосалон Лазурит авто на Авиаторов 8 Д и посмотреть интересующий меня автомобиль, который только что поступил к ним, и даже ПТС на него есть! По такому поводу я отпросился с работы, потому что автомобиль этот очень меня заинтересовал, а когда приехал, оказалось, что его и в помине не было в наличии, а придет он намного позже и по спецзаказу совсем другого клиента! Зачем же было так нагло мне врать? Видимо, надеялись, что если уж приехал, то соглашусь купить то, что у них есть? Мерзавцы, испортили мне настроение и вынудили бесполезно потерять рабочее время! Если знакомство с Лазурит авто началось с откровенного обмана, то, я уверен в том, что в процессе приобретения машины менеджеры на*бут клиента по полной. Ноги моей больше здесь не будет, даже если этот автосалон будет последним в нашем городе!!!