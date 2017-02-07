Автосалон Аспект Авто отзывы Адрес: г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 96 Телефон: +7 (351) 225-60-08 Сайт: https://auto-asp.ru/
Если делать полный анализ Аспект авто и уделять внимание всем мелочам, то можно целый день потратить, а я постараюсь максимально кратко и по существу изложить все появившиеся претензии к этому автосалону. Я прекрасно понимал что покупаю подержанный автомобиль и что на идеальную машину я рассчитывать не могу, но исходя из слов всех кто мне с автомобилем помогал, кто мне его оформлял, я не должен был вспомнить про салон ещё как минимум год. Ну это они так меня убеждали, что мол я буду ездить и беды не знать. Так вот, я ожидал что проблемы если и будут, то они будут незначительными. Была уверенность в невозможности мошенничества в такой сфере, так ещё и на официальном уровне. Кратко говоря, я не ожидал что мне уже через несколько дней придётся везти автомобиль в ремонт. Сразу грешить на салон я не стал, поскольку, просто не догадывался что проблема может быть в нем. С периодичностью раз в двое суток, я находил какой-либо недочёт. Например, заедание дверных замков, отключение фар и т.д. По истечению нескольких недель количество найденных мною проблем и сумма для их разрешения были довольно большими. Тут уже как не крути, ясно и дураку, что автосалон просто наварил на тебе денег.
Как вам такое? При покупке выяснилось, что у новой тачки, абсолютно новой по словам продавца, севший аккум. Манагер стал оправдываться, спихивать вину на какого-то нерадивого сотрудника, якобы он переставил аккумы с одной тачки на другую( зачем?? тачки все новые стоят, в чем проблема?), перезаряжал и что-то в этом роде. Короче нес такую х*ень, что в итоге сам запутался. Мне он пообещал, что сейчас, на моих глазах, мне в эту тачку поставят абсолютно новый аккумулятор. Ну ок тогда, давайте. Чуть позже в перечне оказанных платных услуг увидел такую строку, 15 000 за новый аккумулятор. Это уже больше чем бред! Покупаешь новую машину, а дополнительно должен оплатить покупку нового аккума. Ну это за рамками. У меня даже нет слов, как описать те чувства, которые я пережил на тот момент. Деньги здесь совсем не главное, тем более пятнашка эта никуда не стучит. Я просто х*рею над этим дебилизмом. Настолько конченых продаванов как в Аспект авто, я еще не встречал. Думаю всем понятно, что я там тачку не купил, и никому в принципе не стану советовать такой автосалон.
Купив у них машину, я не испытываю должной радости от долгожданной покупки, а наоборот, у меня только сплошная нервотрепка с незапланированными затратами. Подержанный Nissan Juke 2013 г.в. обошелся мне почти в 800 тысяч рублей. Меня и так хорошо нагрели, изначально стоимость его была 720000, но его напичкали “обязательными” допами, что повысило его стоимость на 77000. Но помимо этого буквально через пару дней стала заклинивать водительская дверь. Мне, чтобы сесть за руль, приходилось садиться на пассажирское сиденье и перелазить на водительское. Согласитесь, как то это не комфортно. Обратилась в автосервис, проблему устранили, но также сообщили, что это последствия серьезного столкновения. Об этом менеджер умолчал, наоборот он говорил что машина в идеальном состоянии. Где теперь искать правду и как ее доказывать? Автосалон хреновый. Не думаю, что эти мошенники признают тот факт, что продали мне машину после аварии. Совет — не связывайтесь с Аспект авто.
Захотели с супругой обменять нашу старушку на новый автомобиль. Посмотрел объявления, увидел что за свою Шевроле мы можем получить около 200 тысяч рублей. И тут на глаза мне попался сайт Аспект авто, где можно было воспользоваться программой трейд ин и в день обращения уехать домой на новенькой машине. Мне понравилось что можно было оставить заявку на предварительную оценку своего авто. Чем я и воспользовался. Мне довольно быстро перезвонили и назвали цену выкупа 200 тысяч рублей. Вообще супер. Я сразу же договорился что бы для нас зарезервировали Ниссан Альмера и сказал что приеду через 2 дня. Ведь путь предстоял не близкий, аж 1000 км. Но уж больно мне не терпелось получить новую тачку. Только приехав в автосалон мы очень пожалели о своей спешке. Ни чего из обещанного нам не смогли предложить. Так за свой Шевроле я мог бы получить только 100 тысяч рублей, а вот Ниссан оказался дороже на 150 тысяч рублей. Разумеется мы уехали так ничего и не купив, только деньги зря потратили. Вот таким разводом они занимаются!
Были с супругой в АСПЕКТ АВТО вчера, и впечатления остались не самые лучшие. Я бы даже сказал ужасные!!! Это серый дилер!!! Я бы не посоветовал с ними связываться. Перед выездом позвонили в автосалон спросили про нужную нам модель автомобиля, нам ответили что все в наличии, цена как на сайте.Но я в бесплатный сыр давно уже не верю, поэтому по приезду был настороже. Приезжаем через 1,5 часа. Менеджер, с которым мы вели диалог, уже уехал домой, а наше зарезервированное авто на складе и привезти его смогут только через 2-3 часа, и то только после полной оплаты за него. То есть мы сначала должны заплатить не понятно за что, а только потом у нас появится возможность осмотреть машину. Какой то дешевый развод!!! Нет, братцы так не пойдет, весь интернет пестрит отзывами про подобный лохотрон. Хоть бы что то новое придумали. Я так прямо и сказал менеджеру на что тот ответит что мы можем тогда валить на все четыре стороны, он нам ничем помочь не может. Отличный сервис. В итоге мы не стали здесь ничего покупать. Довольно непорядочная контора.
Если вы думаете что этот автосалон это то место где можно без обмана купить автомобиль, то вы очень ошибаетесь. То что Аспект авто лохотрон, мне “повезло” убедиться лично. И судя по отзывам, не я один так влип. Никогда не думал что поведусь на такую мульку, но желание хоть немного сократить расходы на покупку машины, сделало свое дело. Когда я приехал в автосалон за забронированной Киа Рио, и ее не оказалось в наличии, то думал развернуться и уехать, но менеджер предложил мне другой вариант, Фольксваген Поло, за 504 000 рублей. Единственное, что машина продавалась по дубликату ПТС, так как менеджер, которого недавно уволили потерял этот документ. И я как баран согласился. Все по быстрому оформили, и я получил ключи от Фольксвагена. А через некоторое время узнаю что она оказывается б.у. Документы подделали, пробег скрутили и готов новый автомобиль. Конечно я просто так этого не оставлю и буду судиться. Но лучше бы я вообще не ходил в Аспект Авто, столько они мне неприятностей принесли.
Вот я вам даю 100-процентную гарантию, что Аспект Авто — не официальный дилер. Официалы так не работают, они не торгуют кучей наименований авто от десятков брендов. Максимум парочка производителей согласятся с одним и тем же реселлером сотрудничать, но никак не несколько десятков. Вот что я вам скажу, тут работают ОБМАНЩИКИ и РАЗВОДИЛЫ. Кидают своих клиентов десятками, из-за чего в интернете и появляются десятки негативных отзывов каждый день. Я на собственном опыте понял, что с этими товарищами не стоит иметь никаких дел…Надеюсь, что вы не повторите мою печальную ошибку! Учитесь на ошибках других, ребята. Не связывайтесь с этой помойной дырой, это не автосалон!!!
Не помню кто сказал, но выражение как раз в тему: “Я не настолько богатый, чтобы покупать дешевые вещи.” При выборе автомобиля подходит как никогда. Лучше немного переплатить надежному официальному дилеру, чем вестись на какие-то сомнительные акции и скидки, обращаясь в мутный автосалон, примерно такой же, как этот на Блюхера 96, Аспект авто в надежде сэкономить 20-30 тысяч. Закончится это обязательным разводом на деньги, и переплатить придется гораздо больше,чем хотелось сэкономить. Запомните, чем больше вам зазывают низкими ценами, тем вероятнее, что в итоге вы потратите намного больше. Не забывайте про бесплатный сыр. Не обращайтесь к ним, не стоят они того.
Голимый развод, это всё, чем может закончится ваше обращение к этим хитрым лохотронщикам Аспект авто. Предлагали приобрести автомобили по акции, все 2019 года, новые, стояли на складе, 20% скидка, плюс подарки: ОСАГО и комплект зимней резины. Думаю, дай-ка позвоню, вдруг и правда повезет. И да, мне по телефону ответили, что это реально, торопитесь, мол ажиотаж. Я не долго думая ринулся туда, чтобы успеть. Встретили по доброму, уверяли что с машинами всё отлично, просто они сейчас проходят диагностику и предпродажную подготовку. Эти услуги кстати оплачиваются за счет клиента, мне об этом любезно сообщил менеджер и предложил начать оформление. А как же посмотреть, проверить? Он показал фотографии и на основании этого предложил внести предоплату. Я возможно и лох, раз повелся на такую муть, но не до такой же степени!! Не стал ничего оплачивать и предоплату в автосалон не стал вносить. Что за бред вообще? По фоткам машины покупать! Менеджер сообразил, что со мной развод не прокатит и просто перестал обращать на меня внимание. Да и хорошо, я уехал и ни разу не пожалел. А всё бы могло закончится печально.
ЭТО ОБМАНЩИКИ! Купил в Аспект Авто новое авто с битой и крашеной деталью! Все как у всех приобрел новый хендай солярис за 745 тысяч рублей в комплектации актив хотя на сайте цена была около 610 тысяч рублей! Обман! Прождал две недели авто, поскольку в наличии не было. Проездив около двух недель на новом солярисе, немного зацепил бампер и решил обратиться к знакомому мастеру и сделать его. После снятия бампера он мне сказал, что у меня на авто левое крыло крашено, как так то? Новое ведь? После того как проверили на толщину краски убедились окончательно! Я был в ярости! Не берите у них авто могут быть крашены детали как у меня проверяйте сразу это аферисты! Или приезжайте в автосалон со своим мастером, чтоб все проверил на месте!
Не просто живется девушкам в наше время. Каждый норовит обмануть. Пока я разговаривала с менеджером по телефону, он мне всё доступно объяснял, обещал скидку и подарки. Но когда я была уже в Аспект авто, всё изменилось с точностью до наоборот. Не сразу правда, они ещё немного поиграли в честных и порядочных. Показали мне машину поверхностно, толком ничего не объясняя, ну да, зачем это мне нужно, я же блондинка, машина и машина. А когда дело дошло до оплаты, я удивилась тому, что стоимость со скидкой превысила обычную стоимость. Менеджер сказал, что скидка есть, это просто я ещё должна оплатить обязательное дополнительное оборудование. Но хоть я девушка, да к тому ещё и блондинка, но не настолько я глупая и наивная, чтобы вот так, на пустом месте поиметь с меня денег. Я выяснила, что за оборудование они такое мне установили, и как оказалось, было “установлено” то, что уже входит в оплаченную мной комплектацию. Я не растерялась, достала телефон и стала снимать видео, комментируя происходящее. Пообещала, что я выложу это в интернет и покажу правоохранительным органам. После этого пункт об оплате обязательного доп оборудования перестал быть таким уж обязательным. Потом меня попросили удалить это видео. Но все же будьте поосторожнее, когда приезжаете в этот автосалон.
цены на все авбсолютно машины на их сайте отличаются в реальности, почти в разы, проверят сука специально!А также не верьте лохотронщикам консультантам которые по телефону вам обещают бонусы и подарки, и кредит практически халявный. Звучик канеш здорово, но они этим и берут. По факту дела обстоят иначе, если машины и есть в наличии , то ПТС на них нет вообще, нихрена поэтому забирать сможете через неделю если повезет. А как автосалон старается втюхать и навязать как можно больше опций, чтоб дороже вышло авто, это вообще отдельная история! Но ни один нормальный дилер себе такого хамства не позволит. Так что спокойно утверждаю, что Аспект авто — это шарашкина контора которая вообще не заслуживает человеческого внимания!
Автосалон на Блюхера 96 сборище наё*щиков!!!! Цены на сайте не соответствуют действительно, цены в кредит одни а за наличный расчёт цены совсем другие, тысяч на 150 минимум. Дешевле у официального дилера купить машину, а в этом автосалоне вы купите только какое нибудь старьё которое вам завернут в упаковочку и еще напиз*дят что подарки подарят. Черт бы меня побрал ехать в это хуе*о кукуево за машиной. Начитался отзывов про них хорошие и поверил что действительно хорошо работает, да только не тут то было. Машина кстати оказалась уже крашенной, левая бочина. ЗАДУМАЙТЕСЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЕХАТЬ ТУДА!!!!!! По телефону вам наврут что все машины в наличии и можете забронировать, не верьте даже!!!!! это далеко не так! в наличии Аспект авто имеет только ведра!!
Приветствую всех автолюбителей и хочу поделиться своими впечатлениями, от которых до сих пор отплеваться не могу, после того как посетил этом вроде как приличный автосалон, мать его. До чего конченные уроды в Аспект авто работают, да и владельцы думаю ничем не лучше. Наиголимейший развод там ребята творится. Я вроде не лох колхозный и никогда им не был, но эти уроды из любого клиента лоха пытаются сделать. И у них су*а это получается, что самое поганое. В общем по делу. Вот любой из вас, приходя в любой торговый центр, приобретая товар ориентируется на что? Правильно, на стоимость указанную на ценнике. Даже если вдруг возникают какие то сомнения, мы всегда обращаемся к продавцу консультанту и он, соответственно, дает нам достоверную информацию. Я был уверен, что и в этом автосалоне все именно так. А *рен там! На ценнике указана стоимость, в преддоговоре та же стоимость, а в окончательном *уяк и на 200 штук больше. С *ерали?? А это за счет допов и всякой другой байды. А сразу нельзя это в цену вписать, чтобы потом ни у кого ни каких вопросов не возникало. А деньги то свои как потом вернуть проблемно! Я только через 10 рабочих дней их забрал, и то пытались вернуть за вычетом какой то неустойки. Я их там оттаскал как положено и позвонил куда следует, вернули все до рубля. В этот автосалон обращаться — категорически нет! Берегите себя, уважаемые, от подобных уродов.
Мы с женой решили купить новый внедорожник для своей семьи,ведь у нас ожидалось пополнение. Выбрали для этой цели Аспект авто нас привлекло то что дилер обещал хорошие скидки. Приехали и выбрали у них Мазду СХ 5 Седан, на сайте она стоит за 1 370 000 р. Нам сказали что да, эта цена является актуальной на сегодняшний день. Нас все устроило и мы подписали договор, только он был предварительный, так как после того как мы осмотрим автомобиль и полностью будем удовлетворены ее внешним видом, уже поставим подпись на основном. Все полностью оплатили и пошли проверять машину, конечно она красотка,что уж говорить, никаких претензий у нас не возникло. И тут нам приносят основной договор по которому еще должны 500 000 рублей. Это же обман средь белого дня. С огромным трудом вернули ранее отданные деньги но потеряли 25 000 рублей, их автосалон взял в качестве неустойки, а для нас в нынешнем положении это деньги огромные и очень обидно, что мы их вот так подчистую отдали мошенникам!
Если бы наши честные отзывы пропускали на офсайт Аспект авто, то велика вероятность, что он разорился бы в скором времени от отсутствия клиентов. Да и я сам бы к ним в автосалон никогда не обратился. А то начитался слишком сладких отзывов и повелся на их развод. Изначально заявленная стоимость автомобиля была нормальная, что меня и привлекло, да и сам автомобиль был вполне нормальным. Да, конечно выгода была, но такая уж и большая, чтобы обратиться именно к ним, просто мнение их “клиентов”, исходя из отзывов, сыграло большую роль. Я понадеялся на человеческую порядочность. Да и в конце концов, я же приехал не за бесплатно автомобиль брать. По началу ничего не предвещало проблем, менеджеры вели себя очень вежливо. Но все резко изменилось, когда я внес предоплату и подписал нужные им документы. Они сразу превратились в хамоватых братков из 90-х, смотревших на меня с пренебрежением. А когда я понял, что еще и стоимость автомобиля тоже конкретно изменилась, то сразу же отказался от покупки. Но “братки”, апеллируя пунктами из договора, принудительно отобрали у меня деньги, которые пошли на уплату неустойки, за мой отказ. Так что знайте, что если вы уже внесли предоплату, забрать вам ее в полной мере не удастся никоим образом. Договаривайтесь обо всем на берегу, насколько это возможно, пока ваши деньги находятся в вашем кармане. Иначе проблемы вам гарантированы. Хотя, если поразмыслить, то при посещении этого автосалона, проблемы гарантированы вам по любому.
Ребята, проходите мимо этой шарашкиной конторы Аспект авто, потому как ловить там нечего. Кроме тупого развода и хамского отношения со стороны персонала вы там ничего не найдете. Те тачки, что они автосалон выставляет на сайте, в реальности выглядят совсем иначе, просто натертый до дыр автохлам, потому и по низкой стоимости предлагают. А которые более менее нормальные, так стоят почти как новые. Естественно когда я увидел очевидный развод, я начал беседовать по этому поводу с менеджером, так он сразу на дыбы встал, чуть с ним там не сцепились. Они должны облизывать каждого клиента с ног до головы, только за то, что он посетил эту отстойную контору, а не кидаться на людей за очевидную правду. Короче, не тратьте на них свое время, отстой он и в Африке отстой.
Очередной ЛОХОТРОН! Если хотите потратить время и отдать «лишние» деньги, то welcome! Вся информация на сайте не соответствует действительности! И не пытайтесь звонить в салон и узнавать информацию про автомобиль, так же навешают лапшу на уши! В реальности будет всё по другому! Скажу больше, даже этого чела нет в салоне с которым я общался по телефону, и он просил меня как приедете в салон найдите Марка, то есть этого чела. Но к сожалению его даже и не знают продавцы данного магазина.
Очередной ЛОХОТРОН! Если хотите потратить время и отдать «лишние» деньги, то welcome! Вся информация на сайте не соответствует действительности! И не пытайтесь звонить в салон и узнавать информацию про автомобиль, так же навешают лапшу на уши! В реальности будет всё по другому! Скажу больше, даже этого чела нет в салоне с которым ты общался по телефону, и он просил меня как приедете в салон найдите Марка, то есть этого чела. Но к сожалению его даже и не знают продавцы данного магазина.
Автосалон-отстой!!! К ним ехать, только время зря терять. Приехали в Аспект авто к назначенному времени, так пришлось полтора часа тупо просидеть в ожидании. И даже после того, как на нас наконец-таки у менеджеров нашлось время, они ничего путного нам не сделали. Спрашиваем, где наш автомобиль, о котором мы вчера договаривались с вашим менеджером по телефону. Отвечают, что его в зале на данный момент нет, а он на складе. Ну давайте, говорим, тогда везите его уже, зачем мы тупо тут торчим. Отвечают, что обязательно привезем, но только после оплаты 25% предоплаты. Нам эти условия сразу не понравились, с какой это стати мы должны платить неизвестно за что. Сказали им, что сначала дождемся автомобиль, проверим его как следует, а только тогда решим, платить нам за него или нет. Но они от этого отказались, сославшись на то, что не собираются гонять автомобиль порожняком. В смысле, порожняком? Если с ним все нормально, то мы его купим без проблем. Ответили, что с ним все нормально, поэтому предоплату необходимо внести сейчас, и только после этого они пригонят автомобиль. Это уже означало, что нас 100% пытаются развести! Значит скорее всего не все там и нормально, раз у них такая перестраховка на четверть стоимости. Мы уехали от них, высказав на прощание все, что о них думаем. Всем советуем обращаться только к проверенным дилерам. Этот автоссалон) точно не заслуживает никакого внимания.
Мы с мужем приехали к ним в Аспект авто за автомобилем. В наличии его не оказалось, но нам пообещали, что доставят его в короткие сроки, мы согласились и внесли задаток. Обещали, что ждать придется максимум две недели. Это нас вполне устроило. Автомобиль нужен был сыну на день рождения, как раз через месяц. В назначенный день муж позвонил в автосалон, ему ответили, что придется подождать еще недельку. Ладно, пока время есть. Через неделю снова звоним, опять просят потерпеть, возможно завтра, мол какие-то проблемы с поставкой. Мы уже на нервах! за день до праздника звоним, пока не привезли. Муж стал требовать назад деньги, не возвращают, говорят, ждите. На эмоциях, поехали в другой автосалон, купили такой же автомобиль, правда цвет немного не тот, но абсолютно без проблем. Самое главное, что сын остался доволен. А вот с этими “друзьями” так проблемы и не завершились. Автомобиль нам их уже не нужен, они нарушили условия договора, не предоставив нам его в обещанный срок, и еще не возвращают деньги. Мы намерены обратиться в прокуратуру, так как полностью уверены в своей правоте. Нужно наказывать за такие проделки этих нечестных на руку торгашей.
Я и раньше бывал у них в Аспект авто, наблюдал развод. Приезжали с другом, они его на сотку кинули. видел о них кучу негатива в инете. Прошло с полгода где-то, проезжал мимо, увидел интересную рекламу, решил заехать, посмотреть. А вдруг лучше стали работать? Нет! Все на том же уровне, даже рожи не поменялись, те же самые наглые менегеры. Только спросил за интересующий меня автомобиль, как началась та же песня, что и тогда с другом. Походу для них это считается нормой, но*бывать клиентов, в наглую впаривать допы, толкать битые тачки, задирать цены. Это положняком. И самая суть, что ничего не поменялось. Что тогда, что сейчас, что потом. Они понимают, что это для них проходит безнаказанно и их это устраивает. А репутация, да, простое человеческое отношение к людям, это для них ничего не значит. Однозначно никому не рекомендую посещать автосалон, это наглый лохотрон.
Ждал-ждал и так и не дождался своего автомобиля. Мне его Аспект авто еще месяц назад обещали, думал себе подарок на день рождения сделать. Сроки все прошли, праздник минул, а подарка все и невидать. И ладно там если бы не вовремя, я бы с этим мог смириться. Так тут же мне просто банально мозги пропаласкали и вообще отказались везти автомобиль! Сначала пытались рассказать, что проблемы по пути были или что там поставщик что-то напорол, и теперь придется другую машину волочь. А потом и совсем отказались. Короче мой вам совет – не приезжать в автосалон на Блюхера 96. Зачем рисковать? Ну, не притащили мне авто и ладно, я уже как-то пережил тот день, хоть настроение конечно и было испорчено. Но вам я говорю – просто не рискует собственными деньгами и нервами. А то так тоже понадеетесь, а потом ваши надежды не оправдаются и руки опустятся.
ЭТО МОШЕННИКИ!Будьте внимательны в Аспект авто при покупке автомобиля ПТС не выдают сразу. Лично я после того как оплатил полностью всю сумму за Ладу Калину, приезжал в этот автосалон неоднократно.Обещали отдать документ через 2 дня. Сказали мы вам позвоним и вы подъедете, но только вот я так и не дождался никакого звонка, попытался сам их набрать, так мой номер почему то сбрасывают, тогда уж я и поехал к ним на место. Но в ответ снова услышал обещание перезвонить. В общей сложности я ездил туда 5 раз и только тогда смог забрать Тех паспорт. И что самое интересное, передо мной даже не извинились, за доставленные неудобства.
Нет, это не автосалон а помойка какая то!!!! Решил присмотреть машину для жены, только на права сдала, тут же пихают нам гребаный ларгус, вот нахрена женщине которая только отучилась на права Ларгус?????? Говорю не пойдет такая машина — а им пох…. Как оказалось потом нет у них машин более, ждать остальные месяца три, а меня такой вариант не устраивал — вот и пихали то что есть. Да еще и поцарапанный. Когда я увидел этот автомобиль, был в шоке: такое ощущение что на нем отъездили уже км триста, протерли и решили продать. Плюнул на них и ушел с поганым настроением, совсем за идиотов держут народ. если кому помог мог отзыв не обращаться в Аспект Авто— буду рад!
Аспект Авто из 5 аналогичных автосалонов нашего города стал абсолютным лидером для меня и моей семьи. Проехав во все крупные автосалоны, мы единогласно заявили о том, что покупать Киа Рио вернемся только сюда. Ну конечно же, в первую очередь стоял вопрос цены. Во всех автосалонах цена на этот автомобиль была не ниже 700 000 тысяч рублей, а а то 750 000. Но у нас таких денег не было, интересовала покупка в кредит на выгодных условиях. Наиболее выгодными они оказались в Аспект авто. Нам при покупке в кредит цену снизили до 534 000 рублей. Ну и второе, это подарки при покупке авто. Здесь мы получили полис КАСКО, что не только приятно, но и полезно, потому что случаев на дороге каких только не бывает. В общем, автосалон учел все наши интересы.
Похоже, что сотрудники «Аспект авто» не знают вообще что такое автосалон и чем должен заниматься его персонал. Я сидел и очень долго ждал, а менеджеры копались в каких то документах и не могли просто ответить мне на пару вопросов. Консультанты не понимают что говорят. Напомню, консультант должен консультировать, а не мямлить в ответ на совершенно простые вопросы. Шокирован, честно сказать этим автосалоном. Просто ужас. Я приехал купить автомобиль, а нервов потратил вагон. Разве так должны работать автосалоны? Насколько я знаю нет. Автомобили в порядок приведите, обучите персонал работать с клиентами и потом открывайтесь, а не наоборот. А если к вам человек придёт который вообще ничего не понимает, но автомобиль ему позарез нужен, что вы будете делать? Если вести себя так же как мне довелось это наблюдать, то я не завидую вашим клиентам. А автомобили у вас такие же как работники? Я, честно говоря рад, что мне пришлось покинуть это место не осуществив свою основную цель, потому что не знаю, куда бы я доехал на вашем автомобиле. Если вам нужен хороший автомобиль и правильная консультация, то вам точно не сюда. Уверяю вас, только время потратите. Приедете. Разочаруетесь. Уедете.
Я не ожидал что в приличной организации может работать настоящее быдло. Совсем недавно, пришел в Аспект авто ,для того чтобы узнать условия кредитования и выбрать,автомобиль для покупки, так же меня интересовала программа Трейд ин, и хотелось побольше узнать о Лада Веста в новом кузове. Что сколько стоит и какую бы модель мне смогли посоветовать менеджеры. Обратился к сотруднику представившемуся Артемом, и стал задавать интересующие меня вопросы. Но видимо раз я пришел без денег,да еще и не планирую прямо сейчас бежать оформлять кредит, я им стал не интересен и поэтому человек начал в открытую хамить и говорить,вот придешь покупать тогда и поговорим, а сейчас я не намерен тратить свое время на каждых. Ходят тут всякие только отвлекают.Я аж опешил от такой наглости, попросил предъявить мне книгу жалоб, но этот баран-менеджер, громко засмеялся и говорит приходи завтра, сегодня она уже закончилась. Не стал я дальше продолжать разговор, просто сделал для себя соответствующие выводы про автосалон.
Мы проехали 800 км. за автомобилем, который давно искали. И на наше счастье авто был в Аспект авто. Нас встретил улыбчивый менеджер, показал автомобиль, прокатил по парковке, цена как ни странно соответствовала заявленной и ПТС имелся. Мы тогда с мужем ещё переглянулись, что врут всё в отзывах (мы перед поездкой начитались разных, и хороших, и как оказалось в дальнейшем, правдивых отзывов про автосалон!) Мы оплатили покупку, получили документы и ключи. Довольные поехали домой. Через 200 км. начались проблемы, которые стали постепенно рассеивать нашу радость от приобретения. Я плохо разбираюсь в автомобилях, но судя по настроению мужа и по его нецензурным выражениям, в машиной было не всё в порядке. Дальше вообще жесть!!! Автомобиль начал прямо по дороге разваливаться по частям!!! В итоге домой авто привезли на эвакуаторе и мы на следующий день отдали 160 тысяч за ремонт, и как я поняла, это ещё не предел. Да, забыла, мы заплатили 25 тысяч за предпродажную подготовку. Что они с ней делали???В автосалон звонили, виноватыми они себя не признают. Видели что брали.Проблем нажили себе. Советую всем не покупать у них авто с пробегом. Да и вообще никакие не покупать. Если они обманывают, то значит на всём. Читайте отзывы!!!
Хотел пожаловаться на недобросовестное обслуживание со стороны менеджеров Аспект авто, а жаловаться-то было и некому. Начальства не оказалось ни в день моего приезда в автосалон, ни в следующий, ни через неделю. Не знаю, может, они там специально докладывают, чтобы прятались от клиентов недовольных? Но тогда это банальный детский сад какой-то. Нет чтобы выслушать, что покупателю не нравится и сделать соответствующие выводы. Они блин ныкаются…Я все понимаю, никому критика не нравится, но как вы тогда планируете развиваться, если даже банально в среде своего персонала порядок навести не можете? Не знаю, как можно так работать, да еще и называть себя «одним из лучших салонов в городе». Вам бы оглянуться вокруг и посмотреть, как НАСТОЯЩИЕ салоны работают, и какие там делают действия, чтобы УГОДИТЬ клиенту.
Автолохотрон по московским схемам.
Юрлицо лохотрона Аспект авто называется ООО Вектор Плюс г.Самара, директор Юсубов Рафиг Асрат Оглы
Это серые дилеры-перекупы. Салон открыт специально для развода тех, кто сунется к ним за халявой. В основном иногородние и пенсики, которые вообще не шарят, как их собираются опрокинуть. Вот там и обуют по полной. Мошенники снимают видео с этими людьми и выкладывают на своем канале, смотря на них мысль такая, как эти явно небогатые люди собираются выплачивать кредиты, которые на них повесили?
Очевидный же лохотрон для жаждущих халявы, где вы вы видели цены ниже, чем у официальных дилеров? Где автокредиты по 1%? Правильно, только на сайте вот таких помоек, как Аспект авто.
Кстати, раньше это дно называлось Металл моторс, славный был лохотрон, сотни халявшиков научил уму-разуму. Теперь продолжает по новому адресу, закроет полиция — откроется в другом месте Челябинска. В первый раз что-ли!
З.Ы. меня удивляет, что пожамкать кнопочки на сайте-приманке мошенников клиенты могут, а вот критически мыслить, найти информацию, как в таких салонах разводят, найти отзывы уже залетевших — это ни в какую. Видимо халява разум полностью затуманивает, сразу звонят, там вешают развесистую лапшу на уши девочки на телефоне и потом мчатся прямо в логово мошенников. А там такое разочарование ,когда уже все оформят, купят битое авто под видом новой со скрученным пробегом и, наконец, прочитают дома кредитный договор… Платить 7 лет и каяться…
Прошу прощения, если слишком грубо. Но зато правда горькая
Сегодня читала отзывы об этом Аспект авто. Меня прям улыбнуло))) Какой-то паренёк (было подписано Владимир) написал этому салону целую хвалебную оду. Уж так он их за всё благодарил. А в конце оценка 1 стоит. Я ещё такая, не поняла?? А в чём подвох? Тут ниже читаю, тот самый Владимир пишет: извините, не ту оценку поставил, оценка 5. Нет, Владимир, всё ты правильно поставил, от правды не уйдёшь!! Там ничего писать не стала, так как не имеет смысла. Я после посещения этого гадюшника оставила на том сайте свой длинный честный отзыв. Я в мельчайших подробностях описала, как там нагибают, и раз уж вы там оказались, на что именно нужно обращать внимание.
Только этого отзыва я там ни разу не увидела. Его просто напросто не пропустили. Невыгодно это им, чтобы их уловки да на всеобщее обозрение выставлялись.
Просто хочу предупредить всех, во избежание серьёзных проблем, не лезьте вы к ним в автосалон.Это самые обычные мошенники, которые любыми способами отберут у вас деньги.
Я конечно читал отзывы, перед тем как ехать в Аспект авто, но думал мало ли что, может конкуренты пишут. Но все оказалось в действительности точно так же как и описывают пострадавшие клиенты и я благодаря им, смог вовремя отказаться от сделки. Так что, ребята, спасибо вам за предупреждение!!! Когда я пришел в автосалон и услышал что прямо сейчас смогу купить Ладу Гранта за 303 910 рублей, то обрадовался и думал какой я молодец и стал мечтать куда потратить сэкономленные средства. Но радость мою как рукой сняло, когда менеджер попросил подписать предварительный договор, даже не показав машину. Тут то я вспомнил все схемы развода. Сказал спасибо, но что то я передумал покупать у вас автомобиль. Так что будьте умнее, учитесь на чужих ошибках, когда едете в автосалон!
Я на собственном опыте убедилась, что этот автосалон — лохотрон.
На их сайте невозможно оставить свой реальный отзыв. У них там все только положительные, а мой они не пропустили. Им не нужно, чтобы люди узнали правду, это может отразиться на продажах. О себе беспокоятся. А люди, которые потеряли свои деньги, нервы, их не интересуют.
С кредитом, как со мной получилось, даже врагу не пожелаешь. Обещали 3%, а когда всё подписала, первый взнос оплатила, оказалось что 29%.
В полицию обращаться не вижу смысла. Да и читала потом много про такое. Менты говорят, что сами виноваты, надо смотреть когда подписываешь.
А то что мне теперь больше половины зарплаты за кредит отдавать придётся, это никого не волнует. Если бы эти долбанные менеджеры хотя бы намекали на такой исход, так нет, это им не выгодно. Не верьте Аспект авто, обязательно обманут!!
Когда вы планируете взять себе авто, то не хотите сталкиваться с проблемами и сюрпризами, верно? Верно, вот и я так думал и рассчитывал, что, сказав об этом представителю салона, уберегу себя от ненужной нервотрепки. Но похоже, что человек выполнял поставленную перед ним четкую задачу, где инициатива не должна проявляться. Он мне просто навязывал к покупке авто еще и дополнительное оборудование, из-за чего конечная стоимость проекта оказывалась почти в полтора раза выше, чем я думал изначально. Во время телефонной консультации мне несколько раз подтверждали, что автосалон это рекомендованный, работает на российском рынке уже не первый год. Я поверил, понадеялся на честность сотрудника…А потом выяснилось, что все это просто ради того было сказано, чтобы я к ним в Аспект авто приехал. На месте я ни машины нужной не обнаружил, ни человека, с которым говорил по телефону. Вместо него присутствовал другой человек, который к покупке ДРУГОЙ машины еще и навязывал приобретение дополнительных аксессуаров и более дорогих комплектующих.
Попытались мне в Аспект Авто навязать заказ автомобиля с предварительным внесением предоплаты. Конечно, я отказалась, так как я никогда не стану платить за товар, который даже в глаза не видела. Сначала хотела себе купить КИА какой-нибудь, но у них такой марки даже не оказалось! Хотя на сайте есть в наличии, да и когда менеджерам в салон звонишь, тебе по телефону говорят, что у них просто шикарный выбор и можно практически под любой бюджет себе автомобиль подобрать. Короче, я вам так скажу, визит в эту шарагу обернулся для меня таким себе весельем. Вместо радости от покупки автомобиля я испытала разочарование от того, что доверилась этим серым деятелям. Салон явно работает с нарушениями законодательства, так как менеджеры ведут себя очень уж как-то подозрительно. Я отправила запрос в местное отделение, посмотрим, какой будет результат. На чудо не рассчитываю, но хотя бы проверку им в автосалон гарантирую.
Срочно нужна была дешёвая машина для работы. Долго искать было некогда. Позвонили в ближайший автосалон. Менеджер Игорь быстро выдал нам нужную информацию. Мы объяснили для чего нам нужна машина, он посоветовал присмотреться к “китайцу”, дёшево и удобно. Мы по телефону всё обсудили и нам автомобиль забранировали. На следущий день приезжаем в Аспект Авто, просим позвать Игоря, нам отвечают что он на оформлении. Объясняем ситуацию. Нам говорят, что да ваша машина уже проходит предпродажную подготовку, ожидайте. У нас времени в обрез и через полтора часа мы уже начали дергаться. Спрашиваем, что там с машиной, мы же ещё вчера с вашим Игорем обо всём договорились, почему до сих пор ничего не готово. Понимаете, отвечают, с машиной не всё в порядке, там с двигателем серьёзные проблемы и так по мелочи ещё много чего. Мы взбесились, а вы чё б*ядь, вчера об этом не знали! какого *уя нам ваш долбаный Игорь её бранировал и где он с*ка вообще. Выяснилось что этот игорь в салоне не работает, он просто на телефоне сидит и клиентам по ушам ездит. Они нам предложили другие варианты, гораздо дороже. Время уже не было в другой салон ехать. Взяли что дают. С*ка, матерились ещё до вечера. Ну на *уя так разводить. Оценка -1.
Если вы, господа-уважаемые, хотите потратить время впустую, то милости прошу к посещению этого автосалона. Тут вам предложат ничего посмотреть, а также непрофессионально расскажут об отличиях той или иной машины, которых в Аспект авто нет. Данная организация представляет собой все самое плохое, что только может быть у современного автодилера. Начиная от мизерного количества продаваемых машин и заканчивая отвратительным и паскудным отношением менеджеров к клиенту. Я по своей наивности полагал, что, раз от нашего расположения к частной конторе зависит ее доход, то представители бренда будут относиться к покупателю потенциальному хотя бы с базовой толикой уважения. Но работа данного дилера выходит за любые рамки допустимого…Они хамят и тупят, не предоставляют ответов на вопросы людей, а больше напирают на лживую рекомендацию других людей и очернение своих конкурентов. Как по мне, так поступают только последние мрази. И я вам могу со всей уверенностью сказать, что от последних в данной конторе есть очень много факторов. Так что, если вам интересно, то у меня нет никакой причины рекомендовать вам данный автосалон к работе.
В Аспект Авто нагло врут! Сам лично убедился.
Покупал Hyundai Solaris подержаный. Меня уверили что автомобиль прошёл полную диагностику и юридическую проверку ТС. Даже документы соответствующие выдали. Всё в полном порядке.
А уже через три дня моя машина уже стояла в автосервисе, так как с движком были серьёзные проблемы. Перебирать придётся полностью, и ремонтировать естественно за свой счёт, а это не дёшево.
Их гарантия это филькина грамота. Они тысячу отмазок придумают, лишь бы самим ремонт не оплачивать,типа я сам сломал,сам виноват.
Да.кстати, я дома то документы внимательно пересмотрел, так там адрес и риквезиты указаны совершенно другой конторы,которая к этому салону ни каким боком не относится.
Не верьте им! Это не автосалон а лохотрон!
Не буду отрицать, но мне этот автосалон крайне непонравился. И не только тем, что у них цены выше крыши на машины. Просто в Аспект авто отношение к людям такое скотское, что я вам передать не могу. Стоит вам только хотя бы одним глазом косо посмотреть на менеджера или высказать недовольство чем-то, как с вами тут же прекращается любое общение. Господа сразу же переходят к своим делам, а на вас не обращают внимания или общаются через губу. Вот такой у нас сейчас сервис в стране, ничего с этим не поделаешь…Остается или принимать, что есть, или переплачивать, обращаясь к официалам. Ах, да, если вы еще сомневаетесь, то этот салон не является официальным дилером. Они просто мультиюрендовая компания, у которой еще даже толком репутации никакой нет.
Аспект Авто это просто наглый обман на каждом шагу! Всех разводит всех примерно по одной и той же схеме. Конечно они не официальные дилеры, но скрывают. На прошлой неделе мы приехали в автосалон, но заранее забронированного автомобиля не было в наличии.
На наш вопрос почему так всё происходит, ответили что сначала нужно получить одобрение от банка на кредит, после этого доставка со склада будет. Любопытно то что кредит нам был предодобрен заранее. Но это всё полная хрень, только для того чтобы заманить клиентов в автосалон. Хорошо, подали заявк,у кредит был одобрен под 20% что гораздо больше, чем указано на сайте!!! Ну этим дело не кончилось, через 2 часа нам сказали что бронированный автомобиль имеет технические неисправности, и поэтому мы должны подобрать другую модель которая имеется в наличии. В шоуруме ни один ценник не был указан. Всё нужно уточнять у менеджера, и как ни странно стоимость даже близко не похоже на то что написано на сайте в каталоге, насколько я успел заметить дешевле 800 тысяч вообще ничего невозможно найти. Ну это если рассматривать отечественных производителей. Сказать что мы расстроились, это ничего не сказать: не оправдались надежды, потеряно время и деньги на дорогу. Когда начали отказываться от кредита и сказали что ничего вообще не будем брать,сотрудники чуть ли бы не кричали, что так дела не делаются, если мы не возьмем ничего у них ,то никакой другой дилер с нами работать не станет. Всё это пустые угрозы не нужно слушать их, не ведитесь. Уехали оттуда и не жалеем потому что нашли хорошее предложение в другом месте. Этот автосалон никогда и никому не посоветую -гадкое место!!!
Разводилы нового уровня. Люди, если вам дороги ваши денюжки, обходите Блюхера96 стороной. Приехали туда за автомобилем, заманили красивыми ценами. В итоге авто нет в наличии, кредит повесят в 2 раза больше. Проехали до этогосалона 300км.,а в итоге попали в стойло быдлятины
Я думаю, что каждый кто сейчас читает мой отзыв, находится здесь не просто так. Вы как я в недавнем времени ищите себе автомобиль, и вероятнее всего также как я хотите найти то что ищите по выгодной цене И без лишних проблем. Если вам когда-либо доводилось иметь дела с этим автосалонам то я думаю что возвращаться к таким делам у вас нет никакого желания. Но буду говорить за себя: я мягко говоря недоволен. Аспект авто странным образом обращается с клиентами как на мой взгляд уважающий себя автосалон не стал бы делать. Речь идёт о некачественном товаре, подделке документов и ещё ряду неблагоприятных вещей.Я могу быть уверен в том что любой человек который хочет купить автомобиль хочет купить его без лишних проблем, но к сожалению здесь этого сделать не получится. Рассматриваю ситуацию с разных углов я всегда прихожу к единому выводу что как бы я себя в этой ситуации не повёл, В любом случае виноватым выходит дилер. Для тех кто не понял, поясню: аспект авто намеренно обманул меня, я даже могу утверждать что это получилось не случайно, а было основной задумкой салона. С этим может столкнуться каждый, поэтому не стесняйтесь таких вещей и рассказывайте о них обществу.
Аспект авто-обманщики чертовы! Желаю чтоб вам мои деньги добра не принесли. Я год отпахала на вахте, отказывая себе во всем, что бы отдать все свои сбережения, а взамен получить рухлядь. Я пришла к ним в надежде что смогу купить новый автомобиль со скидкой, а мне навязали говно, которое у них стояло год и никто не хотел его брать. Да еще и без гарантии, так как была утеряна сервисная книжка. И что я имею на сегодняшний день? Авто снова стоит в ремонте, у меня уже нет средств бесконечно ее чинить, и скорее всего придется ее продавать, а с мечтой быть автоледи распрощаться. А автосалон типа вообще не при делах, на все мои претензии, у них есть ответ, вы видели что берете, договор подписан вами лично, а остальное ваши проблемы. Отзывы про них, что типа круто работают — брехня! Не доверяйте этим проходимцам!
Я могу оставить к сожелению только отрицательные отзывы про Аспект Авто. Родители жены приехали в Челябинск из другого города покупать новый автомобиль, о чем предварительно договорились по телефону с менеджером. Обсудили модель машины , договорились и о том, что берут ее в кредит, о выплатах по кредиту! Все казалось бы чисто и гладко, их заверили, что машина их ждет, и документы начали оформлять, только приезжайте поскорее, мы будем вам рады! В итоге всё вышло иначе! Приехав в автосалон, мы услышали от менеджера, что произошла ошибка, и они оказывается, забыли сообщить своим работникам, что данная модель забронирована, и ее продали, а другой такой нет. Все эти объяснения растянулись на полтора часа. Потом еще в течение часа пытались навязать другую модель, не подходившую родителям по её стоимости. Тогда в течение еще двух часов их мордовали, вроде бы договариваясь с банками о снижении процентной ставки! В итоге после пребывания в автосалоне около шести часов, пенсионеров заставили купить автомобиль с пробегом. При этом сам автомобиль им не показывали до тех пор, пока его не вывезли уже наружу после подписания всех документов. С документами тоже вышел неприятный момент: подписывали родители одни документы, затем их унесли якобы для ксерокопии, и после чего попросили поставить подписи на копиях. Соответственно родители, которые находились под прессингом шесть часов в помещении, к тому же еще и дорога заняла у них четыре часа, подписывали копии, уже не глядя. А в итоге им выдали на руки уже совсем другой вариант документов, где стоимость автомобиля выросла в два с половиной раза, а процент по кредиту увеличился до тридцати пяти в год!!! А самое интересное началось за дверями автосалона! Родители сразу отправили машину на независимую экспертизу, которая выявила более тридцати семи несоответствий!!! Да её даже на учет поставить нельзя! Сейчас мы судимся с этим автосалоном.
Сегодня я был в этом автосалоне и, положа руку на сердце, хочу сказать, что Аспект Авто- настоящий лохотрон! Цены на автомобили совершенно отличаются от тех, что обещают на сайте автосалона и, конечно же, в разговорах по телефону! Милая девушка Валерия, где ты? Как Валерия хорошо заманивала в автосалон, обещая, что все будет прекрасно, только приезжайте! А то, что человеку ехать далеко и растраты его ждут не малые, ей без разницы, она говорит своё, а вас не слышит! И этот ваш разовый купон на скидку, засуньте его себе в задницу!!! Автомобилей в наличии нет! Поверьте мне, нет никакого смысла в поездке в автосалон, все это бессмысленный обман! И чем быстрей мы об этом всем расскажем, тем быстрее все это прекратится!!! Бегите прочь от этого гадючьего автосалона!
Дилер ужасный! Не советую никому автосалон Аспект Авто. Это просто беспредел! Потратил массу времени на посещение этого автосалона, а они оказались заурядными крохоборами! На сайте посмотришь, вроде бы приличное место, и автомобили в ассортименте, а на деле лачуга с пятью машинами! Чтобы привезти автомобиль с их мифического склада, просят внести предоплату, а под заказ машину приходится ждать больше месяца! И практически никаких скидок или акций, а тем более подарков у них нет! Просто заманивают покупателей красивыми обещаниями, а на самом деле обычные барыжки!
Не ожидал я подобного лохотрона! Думал, уже давно все эти шарашкины конторы позакрывали, но оказывается, что нет. Моя история, к несчастью имеет печальный конец, но теперь я буду в десять раз более осторожным. Да и вообще больше доверять никому не стану. Взял я себе несколько дней назад автомобиль в Аспект авто, и как вы уже поняли, не проездил на нём и недели. Прямо посреди дороги машина заглохла и не стала заводиться. Я в технике не особо разбираюсь, поэтому лезть ей в нутро не стал, вызвал эвакуаторщика, который оттащил меня на ближайшую станцию техобслуживания. За эвакуатор отдал деньги, потом на СТО ребята осмотрели машину, подремонтировали, тоже им тоже заплатил. Сказали, что автомобиль находится в плохом состоянии и требует серьёзного ремонта. Назвали, что надо чинить и примерную цену. Я обалдел, таких денег у меня сразу выложить нет! Решил ограничиться заменой вышедшего из строя ролика… В общем, за новый автомобиль я уже доплатил более десяти тысяч рублей! И как мне подсказывает внутренняя чуйка, то это ещё совсем не конец! И вот теперь делайте выводы как работает автосалон! Продавец-консультант, который мне втюхал эту машину, уверял, что она находится в превосходном состоянии и может проехать не один десяток тысяч километров. А по факту не проехала и ста километров!
Меня просто выбесили сотрудники Аспект авто!!!!Проторчал там весь день, чтобы в итоге уехать ни с чем. А ведь по телефону обещали что у них я смогу купить Ниссан Террано за 760 000 рублей. Я сказал что приеду на следующий день и попросил не продавать ее до этого времени. Услышав положительный ответ, я сразу же позвонил другу и мы выехали в автосалон, потому что ехали из другого города и путь предстоял не близкий. И вот мы уже на месте. Товарищ посоветовал не отдавать деньги пока своими глазами не увижу машину, но нам сказали что она на складе и надо сначала подписать договор купли продажи и оплатить его. Я отказался это делать и тогда нам сказали что привезут его,но надо подождать. Просидев там до вечера, мы так не увидели нашу машину, а вот версию на 500 000 дороже нам автосалон предложил продать. Ну что за лохотрон!!! ну как так можно, живые же люди, зачем так обманывать?????
Такой бардак творится в Аспект авто. Менеджеры в наглую обманывают по поводу цен, а также здесь вам продадут авто без документов, и вы потом будете долго ездить и требовать что бы вам наконец то отдали ваш ПТС. Опишу свой случай. Приехал в автосалон, потому что друг сказал что у них самые низкие цены. Продавец действительно назвал весьма привлекательную цену за Ладу Весту, только он не сказал что это для тех кто берет ее в кредит. А так как я рассчитывался наличными, машина обошлась мне дороже на 300 000 рублей. Я потом специально сравнил с официальным дилером, получилось что переплатил 90 000 рублей. Ну и как я уже писал ранее, мне не сразу отдали ПТС,долго морочили голову и я смог его забрать лишь после того как обратился к юристу и мы отправили в автосалон претензию на имя директора.
Ужасный автосалон с кошмарным обслуживанием, никаким техническим обеспечением и отвратительным выбором автомобилей. Точнее, тут выбора нет совершенно никакого, из всего ассортимента, что представлен на сайте, отсилы процентов 20 присутствует в жизни. А те машины, которые есть, качеством уж точно похвастаться не могут. Я сам лично осматривал штук 5 моделей разных, и там, и тут постоянно находил какие-то проблемы. Ублюдское отношение к качеству товара и, соответственно, к самим посетителям. Вот и все, что есть в этом салоне. Кошмар, в общем. Никому не советую в Аспект Авто обращаться, только время свое зря потеряете.
По предварительной оценке Аспект Авто готов мне был дать за мой Шевроле Ланос 230 000 рублей, что было близко к рыночной стоимости. Поэтому я и поехал в этот автосалон. Хотел по трейд ин поменять свое авто на Рено Сандеро Степвей. А на деле столкнулся с лохотроном. После диагностики выяснилось что коробка еле дышит, в двигателе подтекает масло, а ходовку надо перебирать. Но я то знаю болячки своей машины, сразу понял будут сбивать цену. Как и ожидал ее скинули до 100 000 рублей. Согласиться на это мог только человек у которого денег куры не клюют, а для меня 130 000 рублей хорошие деньги. Поэтому я забрал свой Шевроле и уехал. А позже обнаружил что мой новенький аккумулятор заменили старым говном…Вот это уже сверхнаглость!!!
В АСПЕКТ АВТО меняют марки и комплектации машины в договоре, стоимость совершенно другую ставят. В общем, пытаются на всем заработать обманом, вытаскивают деньги с клиентов любыми доступными способами. Вроде бы приезжаешь за одной машиной, обсуждал покупку с менеджерами предварительно по телефону, а тебе все равно пытаются подпихнуть совершенно другой товар. Отвратительный сервис, лохотрон полнейший. Крайне не рекомендую данный автосалон к сотрудничеству. Обратившись сюда, только зря потеряете свое время. Сразу к официалам идите, там хотя бы не на*бывают и дают именно то, что вы запрашивали.
И врагу не пожелаю покупать автомобиль в Аспект Авто. Клюнул на рекламу в интернете и подал заявку на автокредит у них сайте. Мне позвонила сотрудница, представилась Дианой и сказала что банк одобрил для меня, 800 000 рублей, под 4 процента и даже полис Каско я могу купить по своему желанию. Я размечтался, о том какой классный автомобиль я куплю на эти деньги. Но сразу же поехать в автосалон я не смог, надо было ходить на работу. Поехал только через 2 недели, и все это время Диана звонила мне каждый день, интересовалась когда я буду. наступил тот день, когда я наконец то смог до них добраться. Встретили меня хорошо, все работники были культурными и внимательными, еще бы столько бабок с меня поимели…Короче, не буду вас долго утомлять, скажу только одно, Кредит оказался по ставке 22 процента годовых, оформили дополнительную страховку на 95 000 рублей и Каско тоже оказалось необходимо купить, а этой Дианы вообще не оказалось на месте. Вокруг один обман!!!
Знайте, в Аспект Авто работают МОШЕННИКИ!!! Если идете в данный автосалон, будьте бдительны, особенно когда подписываете документы. Нам одобрили кредит на Блюхера, д.96 кредитный менеджер показывала условия кредитования и сумму с процентной ставкой на одних документах, нас все устроило, но в момент подписания договора купли-продажи нам подменили бумаги! В итоге мы оказались должны огромную сумму денег! Сумма ежемесячной выплаты по факту оказалась в два раза больше, чем та, которую мы обговаривали с кредитным менеджером!!! Она же дала подписать какие-то документы, сказав, что это необходимо для банка, в итоге получилось, что купили на восемьдесят тысяч рублей какие-то непонятные электронные пособия и СД-диски!!! Это просто наглое мошенничество!!! Более того, сообщили, что машина не в залоге у банка останется, и мы можем ее продать, здесь нас тоже обманули! Короче, загнали нас в угол: полная безысходность, ни продать, ни отменить сделку мы не можем, так как деньги проплачены, и все документы вступили в силу! Не советую никому посещать этот автосалон!