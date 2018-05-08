Автосалон Алтын отзывы
Адрес: г. Казань, ул. Комиссара Габишева, 14А
Телефон: 8 (800) 333-94-63
Сайт: https://altin-auto.ru/
АЦ Алтын на ул. Комиссара Габишева, 14А в г. Казань
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Не стоит доверять этим аферистам из АЦ Алтын. Бессовестным образом продали мне машину после аварии и даже не намекнули об этом. По их словам все было отлично и состояние просто идеальное. Сервисная книжка была чистая, что странно, но они отмазались, сказали, что бывший владелец потерял и пришлось сделать новую, но по заключениям осмотра их специалистами, которые они мне совали в лицо, с машиной и правда все было в порядке. Я купила и уехала. И только на плановом осмотре узнала, что вся задняя часть машины полностью переварена, что соответствует сильному столкновению. Не знаю, какие еще сюрпризы мне предстоят, но тот факт, что меня жестоко обманули, остается фактом. Естественно что машина не стоит тех денег, что автосалон с меня взял, плюс все дальнейшие ремонты за свой счет. Они же не несут ответственность за автомобили после их продажи. Твари хитро*опые.
На сайте АЦ алтын нашел нормальный Киа Спортейдж, на вид состояние хорошее. Звоню в автосалон узнать, точно ли все так, как пишут, говорят, что да, машина в идеальном состоянии, цена окончательная и подарки пообещали. Как только приехал в Алтын, меня сразу стали окучивать на предоплату, уверяли, что машина в полном порядке, не битая, не крашеная. Но в тест драйве отказали, сказали, что нужно было записываться. А вот по телефону мне говорили, что тест драйв можно будет свободно пройти. Машину позволили осмотреть только под навязчивым присмотром и то поверхностно. Когда попросил показать ПТС, сказали, что все документы покажут, но сразу после того, как я определюсь с решением. Я в раздумьях ходил вокруг машины, меня многое смущало, в основном то, что не давали нормально проверить. И тут я заметил конкретный ляп, толстый слой шпаклевки на заднем крыле. Стало понятно, что машина была как минимум битая в бочину, что от меня пытались скрыть. А что еще они скрывали, так и осталось загадкой, потому что я сразу же уехал. Не терплю обмана.
Приехал в АЦ Алтын на консультацию. Сколько мне дадут за мою Ладу Приору и сколько нужно будет доплатить за новую Ладу Х-рей. Ко мне подошел сотрудник и представился Андреем, бейджика почему то не было. С ходу назвал привлекательную цену выкупа, причем даже не осматривая автомобиль. Мне это показалось подозрительным, но я решил остаться и если начнется обман, то уйду. За новую машину требовалось доплатить 500 000 рублей. Деньги у меня были с собой и я решил сегодня же провернуть этот довольно выгодный обмен. Для этого требовалась полная диагностика и тщательный осмотр моего авто. Мастер который собирался ее проводить был занят и мне пришлось ждать 2 часа пока он освободиться и еще час когда будет готов результат диагностики. Наконец то оценочный лист у меня на руках и я вижу что мою Приору оценили всего в 50 000 рублей. Тут же разворачиваюсь и валю оттуда. Думаю, мои мысли по автосалон угадать после такого кидалова не сложно.
Я вообще не любитель писать отзывы, как в принципе и читать. Но жена, напиши, да напиши, может ты этим кого-то убережешь от серьезных проблем. А проблемы, ребята, действительно серьезные появляются после посещения АЦ Алтын. Мы давно мечтали о новом, комфортном автомобиле для всей семьи. Остановили выбор на Ладе Ларгус, и вместительный, и удобный. А тут как раз на их официальном сайте предлагали Ларгус со скидкой 20%. Здорово! Решили ехать в автосалон не раздумывая. На месте определились с цветом и комплектацией, выбор был большой. Всё замечательно, берем! Но тут оказалось, что скидка распространяется только на покупку автомобилей в кредит. А мы планировали за наличные. Ну ладно, пусть будет без скидки, все же лучше, чем вешать на себя кредит. Взяли деньги из НЗ и оплатили покупку полностью. А когда увидели окончательную стоимость Ларгуса, шокированы были настолько, что минуты три не могли и слова сказать, причем и я, и жена. С оплатой всех дополнительных услуг, коих перечислялось немало, некоторые вообще с потолка взяты, выходило на 230 тысяч дороже. Конечно же нет! Нас такие условия не устраивают! Мы можем прямо сейчас поехать в другой салон и купить точно такой же Ларгус гораздо дешевле. На что нам ответили: “Ваше право. Только прежде оплатите неустойку за отказ от покупки. 158 тысяч.” И этот пункт есть в договоре. Я его лично читал, когда подписывал. Но я и подумать не мог, что они так с нами поступят. Пришлось заплатить эту огромную для нашей семьи сумму, по сути ни за что.
Советую всем даже не приближаться к этим мошенникам.
С*ки бессовестные! Зачем так разводить народ! Тем более когда знают, что человеку ехать не ближний свет. Я несколько раз звонила в АЦ Алтын перед поездкой, чтобы знать точно, есть ли машина в наличии и окончательная ли стоимость указана на сайте. Меня каждый раз убеждали в правдивости и точности информации. Проехав 460 километров и войдя в автосалон, сразу же распознала обман, менеджер, который разговаривал со мной по телефону и обещал вести сделку, оказывается ушел в отпуск (как-то странно, с половины рабочего дня), далее мне объяснили, что стоимость хоть и окончательная, но мне необходимо оплатить обязательное дополнительное оборудование, еще предпродажную подготовку, еще дилерский сбор. В общем стоимость увеличилась на 280 тысяч, к чему я никак не была готова. Мне любезно был предложен кредит на самых выгодных условиях, но я отказалась. Не видела смысла так переплачивать, когда можно найти дилеров, которые продают дешевле. Что я поимела в итоге: Почти 1000 километров намотано зря, не за бесплатно соответственно, потеря времени и доверия.
Это не автосалон,это место где разводят людей, не тратьте понапрасну свое время,на весь их лохотрон. Мне вон пообещали что оплатят дорогу до Казани и подарят Каско, только не верьте ни единому обещанию АЦ Алтын, это все обман. Так же как и кредит под 6 процентов.
Из того что представлено у них на сайте, я выбрал Ниссан Террано, на нее была хорошая скидка и цена составляла 568 000 рублей. Только приехав на ул. Комиссара Габишева 14а, я понял что все эти скидки развод для доверчивых провинциалов, каковым я кстати и являюсь. Эта машина стоит ровно в 2 раза дороже, и скидка только для тех кто берет ее в кредит. Я все еще думая что смогу что то выгадать иду его оформлять. Через некоторое время мне даже прислали одобрение, но только под 20 процентов, да еще и с кучей обязательных страховок, я прикинул что на таких условиях, даже со предложенной низкой ценой, все равно выйдет больше миллиона и отказался его оформлять. Ну и раз уж я здесь то согласился на предложенный менеджером вариант и купил Лифан Х 50, чтобы не обидно было пустым возвращаться домой. А вот подарков я так и не увидел,обещали дать комплект зимней резины., но услышал лишь какие то тупые отмазки, мол то склад закрыт, то нет в наличии. Так как обстояло дело и с компенсацией за билеты. Я лично туда больше ни за какие коврижки не поеду.
Автосалон Алтын покупателя ни во что не ставят.Мы приезжаем в автосалон за грамотной консультацией, а менеджеры грубят, ставят себя выше других и позволяют тупые какие-то шутки в адрес клиентов. Мне было очень неприятно все это слушать, но взыграла человеческая жадность. Как же у них действовало спец предложение на нужный мне автомобиль и я мог сэкономить около 100 000 рублей. Знал бы чем обернется для меня такая экономия. бежал бы оттуда без оглядки.
Changan CS35 обошелся мне в 7450 000 рублей. Но оказалось что мне продали подержанный автомобиль. Спросите как? Очень просто, пробег смотали, кузов отполировали, ПТС выдали дубликат. Узнав всю правду, я ищу тех кто еще пострадал от действий этих аферистов. Давайте бороться вместе, отзывы вон сколько людей пишут, надо действовать!!
Делюсь своим опытом покупки авто, или как не попасть в просак, и не нарваться на обман в АЦ Алтын. Моя история такова сначала я посмотрел на сайте у этого дилера новое авто кия сид. Звону спрашиваю о нем все что можно узнать, менеджер вежливо называет цену говорит что процент можно сделать небольшой, вроде подхожу под госпрограмму. Потом после продиктовки личных данных говорит, что предварительно одобрен кредит и по данной ставке и что не всем так везет, покупайте пока действует такое предложение! Вообщем итог таков замануха по телефону, а по приезду к ним в автосалон увидел, что всего машин 15 есть в наличии и цены завышены в 1.5 раза на них, чем на сайте и озвучивают по телефону. их цель заманить и продать другую модель подороже, что есть в наличии и навязать кредит под бешеные проценты. Так было и со мной, но я не повелся и послал их! А вам советую люди вообще не ходить туда!!!
Прочитал сейчас эти отзывы и ругаюсь на себя последними словами. Ну почему не стал этого делать до поездки к АЦ Алтын!! Ну и решил не оставаться в стороне, а также написать о том как меня не по детски развели!! И всем кто сейчас это читает, предупрежу, никогда не покупайте у них машину!!! Автокредит не просто дорогой, а СУПЕРДОРОГОЙ!!! Переплата будет равна стоимости самого автомобиля. Практически заставляют проибрести дополнительное страхования, говоря что таким образом можно точно быть уверенным в том что кредит будет одобрен. Менеджер типа по секрету говрит, что я потом могу приехать в автосалон и написать отказ, и все деньги за страховку мне вернут. С этим я еще не сталкивался, поэтому спокойно все подписал, получил одобрение с банка. Через неделю забрал свой автомобиль, на который так же были по требованию банка, установили доп оборудование, в котором я в принципе не нуждался. И только потом решил написать заявление на отказ от страховки. И вот тут я понял что меня обманули. Во первых писать отказ надо не в автосалоне, а в страховой, которая находится у черта на куличках, а во вторых, в этом случае я получаю повышение процентной ставки аж до 29 процентов годовых. Конечно не стал ничего писать. И очень обидно понимать, что меня тупо развели!!!
Приехала в АЦ Алтын за машиной в кредит, лучше бы я этого не делала. Жалею очень, а назад уже не отмотаешь. Как говорится, что сделано, то сделано. Но хоть вы будьте умнее, не наступите на мои грабли. Обещали, что 6%, что машина будет со скидкой, что КАСКО в подарок и вернут деньги за дорогу. Продержали 8 часов, все это время повторяли ту же информацию, потом взяли первоначальный платеж 300 тысяч и на этом нормальное отношение закончилось. Меня просто перед фактом поставили, что кредит под 18%, скидки нет и быть не может, КАСКО тоже в кредит, еще куча обязательных страховок, допы тоже обязательно купить на 80 тысяч, и это все условия банка. Если откажусь, то деньги не увижу, заберут как неустойку, они у них еще якобы нигде не прошли. Под угрозой подписала договор. Думаю подать на них в суд, чтобы признали договор не действительным, но боюсь, что доказательств у меня маловато. Короче ужас.
Этот автосалон из тех, что вынуждают покупать тачки дороже их реальной стоимости. Сначала сам убедился, потом и отзывы про Алтын прочитал. Именно вынуждают! Потому что клиент до последнего остается в неведении, что цена изменится. А она изменится по любому, тысяч на 100 или 200. ваз заставят покупать китайские допы по завышенным ценам. так как они их установят без вашего ведома и скажут что так и надо, это обязательное условие покупки. А захотите отказаться, с вас за это возьмут неустойку. Они обманывают по поводу цены до момента подписания договора, говорят, что заявленная цена и есть окончательная, а в договоре есть пункт о неустойке. И раз клиент все подписал, значит хочет он того, или нет, а деньги с него сдерут. Поэтому многие покупает подорожавшие машины, чтобы хоть не выбрасывать деньги в пустоту. Я категорически не советую обращаться вам к этим жуликам АЦ Алтын. При этом ведут себя очень любезно, автосалон ведь мне сначала мне даже понравился, пока я не понял, что меня обуть пытаются, как лоха последнего.
В одно прекрасное утро, я понял что мне пора менять свой старый автомобиль, на что то более комфортабельное. С помощью интернета стал искать где бы это повыгоднее сделать. Из предложенных вариантов выбрал АЦ Алтын, так как именно они пообещали за мой Форд Фокус 2088 года выпуска 380 000 рублей. Именно столько бы я и получил если продавал его самостоятельно, а тут такая удача, не надо ждать пока найдется на нее покупатель, и можно в этот же день взять другое авто. Приехав через пару дней в этот автосалон и отдав свою машину на диагностику и оценку. я тем временем выбрал снова Форд, но уже Мондео, уж больно мне нравится эта марка. И пошел подавать заявку на кредит, получалось что мне не хватало ровно миллиона рублей, но менеджер уговорила меня подать заявку на большую сумму, мол так больше шансов на одобрение. Почему то осмотр моего авто затянулся, аж на 2 часа, к этому времени и ответ с банка пришел. Вообщем не буду долго описывать, что да как происходило, но в итоге за Фокус мне хотели дать всего 150 тысяч, а кредит выдать под 27,9 процентов, и самое что интересное, все это они хотели провернуть втихаря, мне сказали совершенно другую информацию, обман раскрылся когда я стал тщательно читать все документы. Разумеется я отказался от дальнейшего сотрудничества. Это же голимый лохотрон!
При покупке авто не дают ни каких обещанных гарантированных бонусов которые обещают по телефону! Начну сначала присмотрел у них на официальном сайте кия рио комфорт за 704 тысяч рублей по акции. В итоге авто по факту обошлась в 850 тысяч рублей, а обещанная процентная ставка 4.9, а вышла вовсе 17,5. Новое наше авто забирали через неделю. Подарков не дали хот были предусмотрены, а чтобы автосалон оплатил проезд, надо собирать все чеки, писать заявление и ждать месяц, пока это время еще не прошло, не знаю получу ли я хоть какие-то деньги за дорогу от АЦ Алтын, потому что вообще не верю больше их словам! Не следят за своими словами и обещаниями, просто хотелось уже сказать чтоб подавились своими подарками и чужими деньгами, быдлота и хамы которые сами там написали про себя хорошие отзывы на сайте и заманивают всех в мышеловку!
Ребята, я в шоке!!! Интересно кто пишет хорошие отзывы про ац алтын. Наверное сами работники, потому что я лично был там и знаю что на самом деле это- лохотрон. Нет в наличии ни одной машины по акции. Прокатиться на тест драйве нет возможности , автомобили показывают по каталогу, а увидеть его своими глазами,посидеть в нем, невозможно. Только после внесения предоплаты. При этом. когда я звонил в автосалон, мне обещали много чего, лишь бы я приехал. Сразу сообщил что планирую взять кредит, так мне наврали что подали заявку и банк мне все одобрил. Приезжаю и понимаю что все это обман, пришлось еще раз подавать заявку, и потом еще ждать 4 часа, и в итоге получаю отрицательный ответ. Лучше бы я вообще к ним не ездил, жаль впустую потраченного времени!
Долго определялся с выбором автосалона для того, чтобы купить себе первый автомобиль. Консул поразил меня большим количеством положительных отзывов, так что я решил обратиться именно сюда. Выбор автомобилей здесь достаточно широкий, палитра цветов тоже разнообразная. Консультант, который вызвался помочь мне в подборе подходящей модели, хорошо знал свою работу, так как он очень доступно рассказывал мне о преимуществах той или иной машины. Мне понадобилось около 40 минут для того, чтобы наконец-то определиться с выбором. Volkswagen Jetta покорил меня своей грацией, салон просто загляденье, а технические характеристики просто великолепные. К тому же, меня привлекло то что на данный момент на эту модель распространялась хорошая скидка, благодаря которой я смог хорошо сэкономить. За эту машину я заплатил всего 608 000 рублей, хотя ее рыночная стоимость гораздо выше. Мне понравилось то, что документы мне на автомобиль оформили здесь крайне быстро, долго мне ждать не пришлось. Кстати, в этом автосалоне мне сделали хороший подарок к купленному автомобилю — видеорегистратор. Так что я ничуть не пожалел о том, что приехал в автосалон на ул. Комиссара Габишева, 14 а.
Вообще никак не думал что придя в автосалон меня могут таким нахальным способом развести. Прочитайте весь отзыв и вы поймете, что Алтын авто на ул. Комиссара Габишева 14а это не официальный дилер, каким он себя называет, а просто обычный Лохотрон по выманиванию денег с населения. Купил у них Ладу ХРЕЙ, только отдал не 409 900 р. как они пишут на своем сайте, а гораздо больше,и в настоящий момент собираю документы в суд, а все потому что при очередной поломке автомобиля, выяснилось что под видом нового, мне подсунули авто с пробегом, да еще и с приличным, так как я задолбался ее ремонтировать, вся подвеска убита в хлам. Понимаю что ехать в автосалон и что им доказывать смысла нет, поэтому сейчас отогнал свою Ладу на независимую экспертизу и после того как получу результаты, буду действовать иными способами. Надеюсь эти твари получат по заслугам, а вам рекомендую прежде чем туда ехать прочитать вначале отзывы об этой шарашкиной конторе.