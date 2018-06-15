Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова 26а

Сайт: https://altay-auto.ru/

Автоцентр Алтай в г. Барнаул, на ул. Малахова

Автосалон занимается реализацией новых и подержанных автомобилей от всех известных мировых автобрендов. Все авто предлагают по сниженным ценам, так как в АЦ Алтай регулярно проходят акции, распродажи и скидки. Доступно и выгодно можно приобрести автомобиль в кредит, действуют условия государственных программ “Мой первый автомобиль” и “Семейный автомобиль”. Приобретая авто в кредиты получают дополнительную скидку и отличные подарки, такие как КАСКО, первый платеж по кредиту и комплект зимних шин. Возможно обменять свой б/у автомобиль на новый по программе Trade-in. Всем обещают установить качественное дополнительное оборудование, естественно по желанию клиента. Также предоставляют помощь в регистрации транспортного средства в ГИБДД и услуги автострахования.

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