Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова 26а
Сайт: https://altay-auto.ru/
Автоцентр Алтай в г. Барнаул, на ул. Малахова
Автосалон занимается реализацией новых и подержанных автомобилей от всех известных мировых автобрендов. Все авто предлагают по сниженным ценам, так как в АЦ Алтай регулярно проходят акции, распродажи и скидки. Доступно и выгодно можно приобрести автомобиль в кредит, действуют условия государственных программ “Мой первый автомобиль” и “Семейный автомобиль”. Приобретая авто в кредиты получают дополнительную скидку и отличные подарки, такие как КАСКО, первый платеж по кредиту и комплект зимних шин. Возможно обменять свой б/у автомобиль на новый по программе Trade-in. Всем обещают установить качественное дополнительное оборудование, естественно по желанию клиента. Также предоставляют помощь в регистрации транспортного средства в ГИБДД и услуги автострахования.
Если у вас нет доверия к обещаниям АЦ Алтай, мы предлагаем вам достоверную информацию от его клиентов. Вы узнаете, как на самом деле обстоят дела на ул. Малахова, 26 а из отзывов, которые есть на нашем сайте.
Не рекомендую обращаться в Ац Алтай, ощущения негативные остаются. Ничего не купишь, а неприятный осадок надолго. Обещают лучшие условия, широкий ассортимент автомобилей по ценам значительно ниже среднерыночных, специальные предложения, подарки, но это все так называемый маркетинговый ход. Надо же, как завуалировали банальное слово “развод”. В общем что там происходит по сути, приезжаешь в автосалон за заранее выбранным в каталоге автомобилем, о котором уже договорился с менеджером по телефону, то есть цвет, цена, комплектация, все как надо есть. Но фактически машины у них нет, говорят про какой-то склад, якобы все машины там, а на площадке стоят несколько новых и в основном подержанные. Подождать, пока со склада машину привезут, вроде как и не проблема, но вот то, что сразу требуют оплатить пол стоимости, вот это напрягает больше всего. Отказываешься от сомнительной сделки, но тебя не выпускают, начинают действовать, как цыгане, со всех сторон обступают и начинают уговаривать купить другую машину, из тех что имеются. Говоришь нормальным языком, что другая машина тебя не интересует, они будто не слышат, продолжают твердить свое, потом еще и кредит навязывать. Короче пока на матах не начнешь говорить, не понимают. Если есть желание, на себе проверьте.
Я бы не советовал в АЦ алтай брать машины с пробегом, это попадалово, решать они за вас ничего не станут, хотя изначально даже могут сделать вид, что с радостью помогут с любой проблемой. Хотя по сути это их косяки, но все проблемы перелягут только на ваши плечи. Мне подсунули авто с проблемной коробкой передач, при осмотре ничего не заметил, да и невозможно было ничего заметить при трехминутном тест драйве. Но с подачи менеджера было все прекрасно, в подтверждение своих слов показал мне прилагаемые документы, результаты диагностик и проверок, по результатам которых было видно, что он не врет и машина действительно в порядке. Потом было долгое оформление, изнурительные часы ожидания, это несмотря на обещание быстрой сделки. Говорили, что авто на гарантии и в случае чего я смогу без проблем бесплатно отремонтировать у них, также дополнительно сделали скидку 30000, что в совокупности меня подкупило. А в итоге машина оказалась в кучей проблем, о которых я в скором времени узнал, вдобавок после ДТП, о чем предусмотрительно умолчали при продаже. Я обращался к ним в автосалон трижды, пытаясь устранить неполадки по гарантии, но ни один из случаев не был признан гарантийным. Я уже 90 штук уже на ремонт потратил и это далеко не предел. И куда мне стучит их гребаная скидка?
Народ! Никогда не оплачивайте автомобиль предоплатой, пока не убедитесь в его наличии. А то получится, как у меня с АЦ Алтай. Деньги заплатил, а машину так и не увидел.
Приехал, по предварительной договоренности с якобы менеджером Ац Алтай которого я потом и не видел и не слышал. Он мне сказал, что автомобиль в салоне и цена, как в рекламе. Но меня встретил другой менеджер, сказал, что автомобиль в данный момент находится на складе, но его в скором времени привезут. Предложил мне не терять зря время, а внести предоплату и заняться оформлением. Я был ограничен во времени и его предложение было как нельзя кстати. Но ни через час, ни через два, автомобиль в салоне так и не появился. Оказалось, что он с заводским браком, и мне взамен предложили другой автомобиль, только дороже на 140000. Я не мог себе этого позволить, по причине отсутствия таковой суммы. А за те деньги, что у меня имелись, в салоне был представлен откровенный автохлам. Я отказался от покупки, за что автосалон с меня содрали неустойку в сумме 76000. Вот так “удачно” закончилась моя затея выгодно купить у них автомобиль.
Банально в АЦ Алтай не смогли найти документы на тачку. Уж не знаю, где они ее надыбали и куда дели бумаги, но мне было блин просто смешно наблюдать за тем, как менеджер вошкается в попытках найти техпаспорт, но кипишует из-за того, что понимает, что дико тупит. Я на все это дело посмотрел-посмотрел, развернулся и поехал в другой автосалон. Там без проблем мне за 5 минут и машину показали, и документы отыскать. Потом быстро все оформили и я поехал домой уже на новом автомобиле. А вам, господа из салона, я рекомендую более внимательно подходить к вопросу обслуживания клиентов. Если вы выставили у себя автомобили на продажу, то позаботьтесь о том, чтобы все бумажки были под рукой. Или ребят других наймите, я не знаю. Если эти не справляются, то нужно менять команду, согласны? А то с таким отношением к клиентам ни о каких доходах можете даже не мечтать.
Когда мне говорят, что автосалон мультибрендовый, то я сразу же отказываюсь от сотрудничества. По своей работе я часто имею дело с компаниями, торгующими авто. Моя контора помогает другим компаниям оформлять бизнес, а потому затариваемся часто для будущего автопарка. Так вот, заглянув в этот салон, я сразу понял, что тут ловить нечего. Меня неприятно удивило даже не состояние машин, хотя они тут такие себе, но то, сколько руководство АЦ Алтай за них хочет денег. Ладно бы, если бы такие автомобили продавались за копейки, но они же отдают товар за огромные деньги! По такой цене можно спокойно покупать НОВЫЕ автомобили у официального представители производителя. И какой мне смысл делать оптовую закупку в салоне, который даже скидки никакой не предоставляет? Бредовая тактика ведения работы. От себя лично могу сказать, что у них еще и выбор дерьмовый.
Эти так называемые “официальные дилеры” из АЦ Алтай начинают обманывать клиентов уже по телефону. Всё что мне насвистела в трубку некая Вероника, представившаяся менеджером, которую я к слову сказать в самом салоне так и не увидел, оказалось чистым враньём. Ни слова правды. Автомобиля не оказалось, по такой цене там вообще приличных машин не было. А автохлам их мне и даром не нужен. Предлагали оформить кредит, но я наслышан о подобном кредитовании под бешенные проценты, я отказадся, даже думать не стал. И вообще после того как они меня уже обманули, доверие к ним совсем пропало. Никому не советую связываться с этим мутным салоном. А особенно людям, которые собираются к ним приезжать из других городов. Зря потратите время,деньги на дорогу. Я сам из области, мне хоть недалеко домой ехать, 200 км всего. Но всё равно неприятно. Зачем было заманивать несуществующим автомобилем? Я так у них ничего и не купил. Какой и кому с этого прок? А они подобным отношением просто потеряли ещё одного клиента.Если автосалон и дальше будет продолжать так работать, от них все разбегутся.
Да, я с вами полностью согласен. Все, кто пишет здесь отзывы про АЦ Алтай, не понаслышке знают об этом, с позволения сказать, автоцентре. Жуткие мошенники, так умело кидают народ, что далеко не каждый сможет почуять подвох пока не поздно. Все по началу хорошо, автосалон обещает шикарные условия, низкие проценты, цену со скидкой, подарки отличные, даже первые два платежа по кредиту на себя берут, плюс дарят страховку и еще допы некоторые. В договоре частично эти условия прописаны, почему клиент решительно подписывает. А потом какие-то манипуляции проводятся, в моем случае были обнаружены опечатки, ошибки, договор забрали на исправления. Что и как там они исправляли я не знаю, знаю только то, что я теперь по уши в дерьме. Сумма кредита на 400 тысяч больше и проценты а три раза выросли. Естественно никто никаких подарков мне дарить не собирался, просто хитрый ход, дабы завлечь. Договор очень хитро и грамотно составлен, а специально наученные продаваны знают свое дело. Хоть читай ты тот договор, хоть не читай, хоть наизусть выучи, не поможет. Поможет одно, обходить за версту мошенников и не приближаться к этой конторе.
Купил в АЦ Алтай Рено Каптур с пробегом, ну что могу сказать, развели меня. Обещали одно, в итоге совсем другое. Еще не знаю что по машине, только три дня прошло с момента покупки, пока рано говорить что-либо, вроде ездит, но проверить надо все равно, с такими продаванами дела иметь себе дороже выходит и не только при совершении сделки, но и при эксплуатации автомобиля неприятных сюрпризов ожидать можно. Обещали нормальную цену, что на сайте она заявлена, что по телефону подтверждали, также по приезду увидел на ценнике ее же, потом стали крутить что-то, страховку навязывать, якобы это для меня же лучше, как бы там ни было, автомобиль с пробегом, мало ли что. В конечном итоге уговорили, дал согласие на страховку, что прибавило к стоимости авто еще 60 тысяч. Обещали подарить комплект зимних шин, но их в наличии пока не было, сказали что как привезут в автосалон мне сразу же позвонят. Ладно, стал рассчитываться, не хватает 100 тысяч. Не понял? Как так? Менеджер пояснил, что это доплата за доп оборудование и услуги. Обалдеть! Переплата 160 штук!!! И хоть одним бы словом намекнули на такой финал, ведь ни один не сказал, что придется доплачивать. Отказ только с уплатой неустойки, поэтому пришлось соглашаться.
Автосалон выбрал по отзывам, думал что принял правильное решение, так как довольных их работой было много. Пообщался по телефону с их сотрудником, который также уверил меня в правильности моего выбора, гарантировал что у них найдется любой автомобиль по доступной цене. Я примерно знал, что хочу, приехал в АЦ алтай, а на площадке ничего из того что надо не было, но мне показали каталог, вот там уже был выбор побольше и как раз там я нашел нужную мне машину. Мне сказали, что придется подождать всего полчаса и ее доставят в лучшем виде. С меня ничего не потребовали и это еще больше уверенности добавило. Пока ждал, ко мне подошел менеджер и предложил пока подписать кое-какие бумаги, для экономии моего же времени, я прочел их и ничего страшного в них не узрел, предлагали установить минимум доп оборудования, согласие на сделку, так формальности. Вот привезли машину, смотрю, все отлично, договор подписывать, а там цена уже на 120 тыс.р. больше. Оказывается, в цену включили стоимость доставки 20000, а на 100000 мне установили допов. Если оформлять отказ, тогда неустойка. Вот так, ребятки, так дела делаются.
Только после заключения договора узнал, что у них все услуги платные, даже те, которые каждый автосалон оказывает бесплатно. Это как, нормально? О таких вещах надо договариваться на берегу, что называется, чтобы клиент понимал, во что влезает, за что ему придется доплачивать и в конечном итоге переплачивать. Нигде до этого момента не встречал подобного, чтобы за тест драйв брали деньги, за предпродажную подготовку, за составление договора и за консультацию консультанта, простите за тавтологию, даже звучит бредово, согласитесь. А вот в этом АЦ Алтай такие правила, о которых даже не предупреждают. В договоре это правда приписано очень мелким шрифтом, но я даже не думал, что там может быть такое, меня больше волновала стоимость автомобиля. Ну а в итоге помимо напичканной до отказа дешевыми и наполовину бракованными допами, но очень обязательными, приплюсовали еще оплату везде бесплатных услуг, что в конечном итоге повысило стоимость авто на 210 тысяч. И платить пришлось таки, не то мне светила неустойка за отказ, а это бы вышло 170 тысяч. Чтобы не потерять деньги и остаться без машины, согласился на условия мошенников.
Решили поменять авто. Так как на иномарки цена уж очень велика, стали присматриваться к отечественному автопрому. Долго штудировали интернет и пришли к выводу что будем брать Ладу Весту СВ Кросс.Там же во всемирной сети сравнили цены у различных дилеров и решили обратиться в АЦ Алтай. Он находился в соседней области, поэтому перед тем как ехать мы с ними созвонились. Довольно любезная девушка все нам подробно рассказала и даже дала озвучила предварительную стоимость нашей машины, которую мы собирались сдавать по трейд ин. Она была даже чуть дороже чем мы планировали получить. Это нас вдохновило и на следующий день мы уже были в Барнауле. Придя в автосалон нас ожидало сплошное разочарования, ведь оказалось что все слова девушки были обманом!!! Никаких низких цен, там нет!!! А нашу ласточку оценили ровно в 2 раза дешевле чем обещали. Развод да и только!
Мне тоже нечем похвалиться, оставлю негативный отзыв, так как на большее автосалон не тянет. Наглые разводилы, заманивают посетителей обманом, обещают широкий ассортимент авто по низким ценам, плюс подарки, а по факту только норовят кинуть каждого клюнувшего. Моя беда еще и в том, что издалека приехал, аж за 700 км, в надежде на выгодную сделку. Я взвесил все за и против и пришел к выводу, что затраты на дорогу мизерные по сравнению с выгодой. Тем более была надежда получить компенсацию за проезд, по крайней мере об этом говорил менеджер по телефону. Он правда много чего мне наговорил, но как оказалось, это был просто развод. Мне онлайн забронировали новый Рено Дастер, точнее убедили меня это сделать, так как сказали что в салоне ажиотаж, и пока я доеду, Дастера может и не быть. Я как лох повелся и перевел им деньги за данную услугу. Приехал, а мне Дастер с пробегом суют, да еще и в убитом состоянии, мол вот ваш автомобиль, согласно номеру брони. А новых машин там попросту нет! АЦ Алтай не рекомендую, конченые они там.
Этот автосалон ловушка для дураков. Специально установили на своем сайте цены ниже чем у всех, чтобы заманить в Ац Алтай клиентов. Народ приезжает из других регионов, и тут уже за дело берутся ПРОДАВЦЫ!!!. Говорят что нужно подписать предварительный договор , но при этом нифига не показывают ту машину, которую ты хочешь купить. Мы с супругом как раз таки и оказались в такой ситуации. Сказали, покажите хотя бы ПТС, но нам предложили только его ксерокопию, оригинала у них не было. Решили что нам незачем лишнии проблемы, и собрались уезжать к другому дилеру, так нас еле выпустили оттуда. Пришли еще 2 продавана и они все вместе принялись нас убалтывать, говоря что мы за такие деньги больше нигде не купим такое авто. Кое-как от них отвязались и уехали. Потом уже дома я стала искать про них отзывы и поняла что мы поступили верно.
Привезли мы с братом мой автомобиль на осмотр в автосалон, хотели его поменять на новый и посмотреть, что автосалон Алтай может предложить. Мастер, который вышел на наш запрос, попросил «погулять 30 минут», после чего осмотр будет закончен. Мы так и сделали, погуляли немного, попили кофе и вернулись после 40 минут. Ну, и что получилось, как вы думаете? Мастер сказал, что салон не может принять мой автомобиль! А почему? А потому что он «не соответствует требованиям дилерского центра». А какие требования у него есть и в чем именно моя машина им не соответствует, мастер по какой-то причине нам не сказал. Ну ладно, мы поехали домой, приняли просто это, как неприятность. А дома было обнаружено несколько царапин на крыльях авто! И их явно не было до того, когда мы приехали в салон!!! То есть получается, что мастер каким-то макаром умудрился поцарапать машину и нам об этом не сказал. А теперь, само собой, никому ничего не доказать…Вот и как теперь после такого можно сотрудничать с нашими дилерскими центрами???
Это уже был пятый автомобиль в моей сознательной жизни, поэтому я в машинах немного разбираюсь. Но они мне не дали даже под капот заглянуть, не говоря уже про тест драйв. Менеджер тупо повторяет слово в слово то что написано на ценнике. Ни на один вопрос касаемо технического состояния автомобиля я так и не получила вразумительного ответа. Попросила показать ПТС, не показали. Менеджер объяснил, что сначала я должна внести 20% от полной стоимости данного автомобиля, а потом мне уже и тест драйв разрешат и документы на авто покажут. Сомнительная покупка получается. Нет, уж, извините, обойдусь как-нибудь без ваших услуг.Сразу же от АЦ алтай поехала к другому дилеру, так там без проблем, квалифицированный менеджер понятно ответил на все интересующие меня вопросы, показали документы, прошли тест драйв, всё как положено в приличных автосалонах. Уехала я на своей машине, довольная. А вот этот автосалон отвратительный, им стоило бы поучиться правильно работать со своими клиентами, пока всех не растеряли. Оценка 2
Редко обращаю внимание на отзывы про автосалоны, пока сам не съезжу и не посмотрю. В наше время многие дилеры ведут борьбу за клиента, поэтому и скидки хорошие предлагают, но не всегда все выполняют только. АЦ Алтай мне показался посерьезнее других, да и по удобству расположения подошел. Выбрал на сайте новую Ладу — Весту и прозвонил по поводу ее наличия в продаже. Как только подтвердили, сразу отставил заявку на автокредит и записался протестировать машину. Утром совместно с менеджером покатались на машине. Мне все понравилось. Приступили к оформлению и после обеда все документы были сделаны. Нормальный автосалон, без хамства и менторского, поучительного тона. Короче, не навязывают ни допы, ни мнение свое.