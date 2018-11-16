Автосалон Звездный отзывы
Адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, 32к6
Телефон: +7 (812) 613 59 16
Сайт: https://ac-zvezdnaya.ru/
АЦ Звездный в Санкт-Петербурге на пр. Юрия Гагарина
АЦ Звездный является мультибрендовым дилером, на своем сайте автосалон заявляет, что представляет бренды официально. Не уточняя, какие именно. Клиентам предоставляется широкий спектр услуг как в покупке, так и в продаже автомобилей, на особенно выгодных условиях. Здесь вы можете приобрести новые и подержанные автомобили данной марки по самым выгодным, судя по указанным на сайте, ценам в Санкт-Петербурге. Для покупки вы можете воспользоваться удобной и доступной программой автокредитования, рассрочкой, и системой trade-in. Квалифицированные сотрудники могут помочь не только с оформлением, но с автострахованием и постановкой на учет в ГИБДД. Регулярно проводятся акции, что позволяет приобретать автомобили еще более выгодно. При автосалоне имеется свой сервисный центр, что позволяет проходить плановое ТО. Предлагаем вам перед визитом в АЦ Звездный ознакомиться с отзывами клиентов и при желании оставить свой.
Этот автосалон однозначно разводилово. Приезжать в АЦ Звездный сюда рекомендуется только тем, кто просто жаждет попасть на деньги. Потому как этот здесь неизбежно. Впаривают напрочь убитые тачки, после нескольких аварий, проверять самим не дают, только надо верить им на слово. Я спросил хотя бы доки на машину можно посмотреть, сказали, что нельзя. Типа все покажут и самому дадут прокатнуться, когда я уже точно определюсь, буду я покупать машину или поглазеть приехал. Мол видали они таких, весь мозг съедят, провозишься с ними три часа, а они потом раз и передумали. Как бы их понять тоже можно, но тут такие деньги деньги, что с закрытыми глазами покупать как-то не очень. Да и не встречал я нигде такого, чтобы машину сначала покупали, а потом только проверяли. Я сто раз пожалел, что повелся на их рекламу, столько времени потерял из-за них.
На примете было два автоцентра, а Звездный был чисто территориально ближе и я решил начать с них. Лень моя меня и сгубила, проедься я дальше, не влип бы по самые я**а. Потом уже заезжал в автосалон, там все гораздо адекватнее, но что теперь об этом говорить. А эти пи@даболы обули меня по полной. Покупал у них сразу две машины, для себя и для жены. Конечно все внимание было на мою, потому они мне весь мозг и зас@али. Все проверили-перепроверили, все дотошно и тщательно просмотрели, короче говоря втерлись в доверие. Я подумал, раз у них такой подход ко все деталям, то наверняка и со второй машиной все также без проблем. Доверился, короче. Пописал все, оплатил, все отлично. Только теперь мне жена весь мозг выела, типа, ты себе новую машину купил, а мне старьё. Да как же так, я обе новые брал! Она нашла в салоне следы пребывания предыдущей хозяйки, а ее уж точно не проведешь)) Это конечно жесть. Продали б/у, а денег взяли как за новую. Попытался решить этот вопрос, обратился в АЦ Звездный с претензией. Х@й вам, говорят, ничего не знаем, мы вам новую продавали, а что уж там теперь…
Не рекомендую я вам ребята с ними связываться.
Да вы шутите, что ли?? Какое уважаемое руководство любит своих клиентов, там уроды самые натуральные работают! Они сами дают распоряжения своим манагерам, чтобы людей на бабки кидали, автосалон разводит всех!!!! У меня к таким тварям никакого уважения нет, я потратила кучу своего времени на очередных кидал, не способных даже убраться у себя в офисе. Тут явно судом попахивает, хорошо что я хоть свои бабки с дома не брала. А то как только сказала, что пришла просто прицениться, как ко мне игнор полный со стороны менеджеров. Чо за шняга такая?? Это у нас все салоны сейчас так работают или есть еще конторы, которые хотя бы уважают других людей? В общем, АЦ звездный разочаровал, работать нельзя, один сплошной негатив.
Звездный стандартно разводят клиентов по самой известной схеме – заставляют вносить предоплату за машину, которую вы не видите. И вряд ли когда-нибудь увидите, так как вам будут навязывать другую покупку. Конечно, более дорогую. А задаток? Не, вы его не вернете, так как по договору с салоном первый платеж не подлежит возврату. Даже если клиент отказывается от покупки и угрожает обратиться в суд. Сколько таких историй наслушался и не перестаю удивляться наивности людей. Как можно на такое вестись? Вас же тупо кидают на бабки, а вы верите обещаниям огромных скидок. Другие еще и подарки ждут от таких серых дилеров, которые даже нормальный ассортимент в автосалоне представить не могут. Да, глупости человеческой нет предела. Читайте внимательно отзывы про этот чертов автосалон.
Я бы хотела немного конкретики по этому АЦ Звездный. Они вообще существуют? Просто мне ехать до них не ближний свет, поэтому знать надо, все ли так сладко, как мне автосалон наобещал. Дело в том, что я нашла их официальный сайт, который мне очень понравился. Все красиво, понятно, выбор машин впечатлил, а цены вообще огонь. Ну нашла я там себе необходимую машинку по отличной цене, позвонила по указанному номеру телефона, мне ответила вежливая девушка Дарина, назвалась менеджером по продажам. Я выяснила у нее все, что меня интересовала, она подробненько мне все расписала, порадовала скидкой 10% и довольно недешевыми подарками, также пообещала, что мне обязательно компенсируют все затраты, связанные с поездкой, попросила сохранять все чеки и сказала, что лично встретил меня по приезду. Все конечно хорошо, но ехать в неизвестность через 1000 км. как-то страшновато, и я решила перед покупкой билетов созвониться с этой Дариной еще раз, но телефон кроме заунывной музыки мне ничего не выдает. Вот я хочу узнать, был у них уже кто, если да, подскажите, стоит ехать или Звездный — очередной развод. Просто странно как-то.
Оформлял кредит онлайн на сайте «Звездный», решил просто позвонить на номер телефона который был на сайте, нарвался на какую то девушку которая предлагала взять кредит под ещё меньший процент чем на сайте. Я так и не смог понять как все это происходит как эти дураки проходят эти манипуляции, с подменной процентной ставки на кредитах что они возрастают то понижаются, в общем получается неведомая хрень с этими кредитами. Из которых очень тяжело выбрать, что кушать на ужин после того как ты заплатил все деньги за кредит. Если только конечно не ходить туда сразу с юристами в сам автосалон ибо по-другому нормально купить машину не возможно, слишком они ЛОХУЮТ людей, самым лучшим образом. Запомните! АЦ Звездный — РАЗВОД, совет не обращаться к ним ни в коем случае.
Забронировал в АЦ Звездный по телефону Рено Дастер, деньги перечислил, мне номер заказа скинули. Но прежде четко были оговорены все моменты, естественно наличие автомобиля (а то всякое бывает, в наше то время), цвет и комплектацию, ну и немаловажный для меня момент — это стоимость, чтобы она точно уж была окончательная, без всяких там переплат. Приезжаю в автосалон на проспект Юрия Гагарина 32 к 6, да, машина на месте, с цветом и комплектацией тоже все норм, а вот стоимость возросла на 120 000 рублей. Какого х****??? Мне обещали фиксированную стоимость! Менегер-падла ответил, что такого мне никто не мог пообещать, вчера была такая стоимость, сегодня другая, это бизнес. И помимо этого мне установили допы, о которых я никого не просил. Не стал покупать из принципа. Потерял почти полдня и деньги за бронь. Не в деньгах дело, а в отношении. Хотя с*ать на нас они хотели. Хоть десятку, но поимели не с фига. Стремное заведеньице этот Звездный.
Бред это все, что они ГАРАНТИРОВАННО покупают ЛЮБОЙ автомобиль. Отказывают даже по самым незначительным поводам, как то неисправный кондиционер или немного поцарапанный корпус. Зато мусолят в течение часа, мозги поласкают. Не понимаю, зачем это делается, ведь вы клиенту все равно отказывать будете? И на что только выживают, покупателей внутри салона нет совсем. Видимо, и денег на покупку машин у людей тоже нет, потому и крутят носом по поводу и без. Одним словом, нищеброды обыкновенные, а не автосалон. Если вам важно работать с профессионалами, то в АЦ Звездный лучше не заглядывать.
Заехал к ним в АЦ Звездный в поисках приличной машины по приемлемой цене. До этого искал в инете и пришел к выводу, что этот автосалон предлагает наиболее выгодные условия по автокредитованию и работают они с ведущими банками. Выбор машин впечатлил, правда, глаза разбегались и цены вроде как норм. Но когда определился с выбором и дело дошло до оформления кредита, началась ерунда какая-то. Отправили заявки в несколько банков сразу и мне от всех пришел отказ. Это для меня было не понятно. У меня хорошая кредитная история, а тут такое. Но дал добро Банк Оранжевый, о котором я никогда слыхом не слыхивал. Специалист по кредитам дал мне понять, что я просто отстал от жизни, а банк нормальный. Ну как бы ладно, давайте попробуем. Через некоторое время мне дают подписать договор, от которого у меня глаза на стол упали. Там процентная ставка в 4 раза больше обещанной и стоимость машины возросла на 300 тысяч. Что-то как-то мне расхотелось связываться с ними, прямо в одночасье. Попросил свои документы, сказал что передумал. Уходил под вопли и угрозы. Не надо, не ходите в Звездный.
Смело проезжайте мимо АЦ Звездный и поверьте мне, вы ни о чем не пожалеете. Не сможете вы купить машину так, как автосалон это обещают. Соблазн велик, не спорю, но и вероятность потери денег не менее велика. Здесь трудятся первоклассные специалисты по части развода, что-что, а это они делают на 5 баллов. Не всегда понимаешь, в какой именно момент ты лоханулся, ведь изначально все шло как нельзя лучше. На уши присаживаются, обрабатывают, втираются в доверие и ты уже подписываешь все, что подсовывают. Ни один я такой, почитайте отзывы и убедитесь сами. Только читать следует на сторонних сайтах, потому как на официальном сайте АЦ все отзывы только положительного характера и правды в них нет. Я в день покупки оставил свой отзыв, во всех красках расписал, хоть и не любитель этого. Но ни в тот день, ни на следующий, мой отзыв не был опубликован. Надеюсь тут он провисит хоть некоторое время, чтобы вы смогли понять, что не следует доверять мошенникам, только потому, что они умеют красиво врать. Всем желаю удачи.
Даже смотреть в сторону АЦ Звездный не советую, чтобы избежать соблазна, и впоследствии обмана. Не разочаруетесь и не окажетесь обманутыми только в том случае, если не будете к ним в автосалон обращаться.
Отобрали у меня последние деньги. Я отдал им предоплату за автомобиль, стоимостью 340 000, 20%, это 68 000. А потом цена вдруг изменилась, он стал стоить уже 430 000. Такие условия меня не устраивали, да и денег не было. Я отказался покупать автомобиль, а мне отказались возвращать предоплату. Сказали, что это неустойка, которую я обязан оплатить. И показали где про это написано в договоре. Выходит что автосалон на пустом месте заработал 68 000. И это только с меня. А за целый день к ним много таких счастливчиков заглядывают.
Самое досадное то, что по сути я прав, а по их договору правда на стороне салона. Весь обман считается законным.
Кредитные мошенники Ац Звездный. При автосалоне есть авто кредитование, туда то мы и обратились с мужем. Машину выбирали не в салоне, а с рук, был первоначальный взнос, а остальное хотели взять кредитом. Промурыжали в этом центре весь день! Приехали мы туда в 12:00, а уехали в 19:00. Так они специально работают, чтоб под конец дня измученные люди были не в состояние, что то соображать. Подали заявку на авто кредит, и нас попросили подождать в комнате ожидания, ГДЕ МЫ И ПРОВЕЛИ ВЕСЬ ДЕНЬ!!! После одобрения кредита, нас направили на подписания договоров. Сначала попросили подписать договора. Договора прочитали, никакого подвоха не увидели. В договоре прописано, что покупатель машину смотрел, и претензий к цене и техническому состоянию у нас нет. Машину правда смотрели, и претензий к цене и ее техническому состоянию у нас не было. А дальше произошло самое интересное!!! Нам дали на подпись договор по кредиту. Где была прописана другая сумма, на порядрк больше!!! Со всеми знавязанными банком страховками, процентами по кредиту и 9% от стоимости кредита за ИХ услуги, мы с мужем не сразу смогли посчитать, что нас попросту обманули! Увидели уже дома! ОБХОДИТЕ ЭТУ ШАРАШКИНУ КОНТОРУ СТОРОНОЙ!!!!!
Думаю в АЦ Звездный можно купить что то приличное, только если вы приедете сюда с юристом. В остальных случаях вы рискуете купить или автохлам без гарантии или машину по бешенной цене. По глупости я оставил на их сайте заявку на кредит. Так меня замучили звонками, все звали посетить автосалон. А тут как раз появился свободный день и я решил съездить.
Приехал, и тут началось, на машинах нет ни одного ценника. Менеджеры не очень то и любезны, зато охранник по моему тут главный человек, орет, не подходи близко к автомобилям, вдруг вы их поцарапаете. Дурдом какой-то. Хорошо, определился с маркой, говорю, хочу ее сперва посмотреть, так это можно сделать только после оплаты залога. Нафига мне этот геморрой, когда полно других мест, где это сделают за бесплатно. Тем более, я читал о такой схеме развода.
Просто и легко до безобразия могут развести клиента в АЦ Звездный бравые менеджеры. Причём любого клиента, грамотного в подобных вопросах , малограмотного, или вообще безграмотного. Схема развода вроде бы одна, а попадаются в неё абсолютно разные люди. В этот момент можно было бы зааплодировать умельцам менеджерам, если бы не плачевные истории, в которые после их великолепной, с позволения сказать, работы, попадают обычные люди, которые просто надеялись немного сэкономить. А получилось всё наоборот. А потом отзывы пишут.Так попал мой несчастный знакомый. Хотел выгодно купить авто, а теперь в долгах как в шелках, но с автомобилем. Правда если бы он, как тот поп, не гонялся за дешевизной, мог бы у любого другого порядочного дилера купить точно такой же, но по честному и дешевле сотни на две с половиной. Я присутствовал в ним на сделке, когда понял что запахло разводом, попытался вразумить бедолагу, да куда уж там, у него глаза горят, говорит, ты что? я больше нигде так тачку не куплю!! Да уж, ТАК ты точно нигде не купишь. Хозяин барин. Только теперь ноет постоянно, что я его всё таки не остановил.
Уважаемые! Будьте хоть вы поумнее! не связывайтесь с этим мутным заведением.
Выбор автосалона в любом случае остаётся за вами, уважаемые, но я для себя решил твёрдо, в АЦ Звездный больше никогда и ни за какие скидки я не приеду!!! Обман везде и на всём!!! А уж если вы приехали брать автомобиль в кредит, то всё, тушите свет! Беспредел!! После таких “выгодных” условий автокредитования если в последних трусах останешься, и то врят ли.
Мне обещали кредит под 3,7 % годовых, по всем подсчётам получалось по 8 000 в месяц на пять лет. Я решил, что для меня это нормально и согласился. Первоначальный взнос мне расчитали 30% от полной суммы, я заплатил, потом перешли к оформлению кредита. А там понеслось… Машина изначально стоила 780 000. Плюс доп оборудование, которое они туда напихали. даже не спросив меня, плюс КАСКО, от стоимости которого я тихо ох*енел, теперь цена машины 1236000!!!!! и всё это в кредит на семь!! уже лет и под 28%!!!!! Вот посмотрите что творят?? Я стал отказываться, мне сказали что тогда не вернут мне предоплату. Вызвал полицию, они ничего не сделали, на всех документах стоит моя подпись. Я покинул автосалон без машины, но деньги мои всё ещё у них. Завтра еду на встречу с юристом. Пока не знаю что будет дальше. Ужас!!
Доброго времени суток всем автолюбителям. Хочу немного рассказать про АЦ Звездный, после посещения которого я осталась, мягко говоря, крайне недовольна. В общем развели меня там самым наглым образом, как последнюю лохушку, коей до визита к ним я себя никогда не считала.
Выбрала автомобиль, обсудили детали, стоимость и техническое состояние в целом устраивало. Внесла предоплату, далее перешли к оформлению документов. Я крайне дотошный человек, особенно если дело касается финансовых вопросов. Я досконально изучила договор, нашла несколько моментов, которые меня смутили, тут же решали их с менеджером. Только после урегулирования всех вопросов я подписала договор. Но в итоге авто всё равно подорожал на 230 000!!! Изначально эта сумма нигде не фигурировала в договоре! я точно знаю! Про допы я тоже договорилась на берегу, их установка уже была включена в стоимость!! Я ничем не могу объяснить это, кроме как подменой листков в договоре уже после того как я его подписала. А это уже реальное мошеничество!! Только вот доказательств у меня нет. Надо было каждый лист фотографировать, если бы я могла предположить что там на такое способны.
Всем удачи, и будьте осторожными, если отправляетесь в этот автосалон!!
Нашёл на сайте АЦ Звездный автомобиль стоимостью 820 000, у других дилеров он стоил 1 150 000. Позвонил в колл центр, информацию подтвердили, сказали что ещё и страховка в подарок, только уточнили, что такая стоимость при покупке в кредит, а за наличку 1 200 000. Так я и собирался в кредит брать. Оставил заявку, позже мне перезвонили, сказали что мне одобрили кредит на пять лет под 3,7%. Поверил и поехал. Четыре часа в дороге и я уже в салоне. Там мне говорят, что стоимость автомобиля в кредит будет 1 150 000 и ещё плюс страховка, да всё это под 23%. Но ведь специалист ваш по телефону совсем другие условия озвучила. Нет, говорят, вы наверное не правильно поняли. И стали навязывать мне другие автомобили, по ценам выше чем везде. Я развернулся и поехал домой. Я впустую потратил целый день и 4 000 на бензин. Отличный автосалон, ничего не скажешь! Больше к ним точно никогда не поеду.
Сестра у меня приехала к ним в автосалон Звездный, а вернулась домой вся в слезах. Плачет, сквозь рыдания слышу, что она чуть на деньги не попала по кредиту. Автосалон очень нагло пытались ее подписать под него, причем она сначала даже не думала о том, чтобы деньги в долг взять! Вот жеж уроды, разговаривают так, что ты просто не замечаешь, как подписываешься под долгом. Фактически рабом становишься..Хорошо, что Ксюха хоть вовремя тормознула все, смогла прийти в себя и дать отпор. А что делать тем, кто верит всему и не сталкивался еще с мошенниками? Предупредите своих близких, чтобы в этот автосалон не обращались! Берегитесь мошенников!
Дожили!!! Когда мы с женой приехали в этот автосалон, то мою жену просто так попросили уйти. Ничем это не объясняя. Понятное дело, когда зарвавшемуся покупателю указывают на выход. Но тут сидел себе человек рядом и ни во что не лез, а просто сказала что хочет как следует прочитать договор, прежде чем я его подпишу. Тогда менеджер сказал что она не имеет права присутствовать на сделке, у них мол конфиденциальность, и дальнейший разговор будет происходить в ее отсутствие. Я если честно, охерел. И сразу же объяснил зарвавшемуся сотруднику что я думаю по этому поводу и куда ему следует идти с таким отношением, за что был позорно изгнан из этой шарашкиной конторы. О чем ни грамма не сожалею, ведь прочтя ваши отзывы понял что меня хотели банально развести. А лишнии свидетели им ни к чему. Ушлые, уроды, обитают в «Ац Звездный», ничего не скажешь!
Хотел приобрести себе новую шкоду рапид! И узнал о специальном предложении в АЦ Звездный, что шкоды у них по акции и по ставке 4.5 процентов годовых! Позвонил и уточнил о действии акции, а также по наличию и комплектациях у них. Взял трубку менеджер Владимир, как он представился, сказал в наличии имеется, акция действовала и типа я могу приехать и оформить. В итоге поехал через пару дней в автосалон за новым шкодой рапид. Цену консультант озвучивала по телефону на выбранный автомобиль всего 550 тысяч рублей. Уже на месте узнал, что на самом деле рапид по цене стоит дороже и составляла цена около 620 тысяч рублей, и кстати «своего» менеджера я на месте е обнаружил, когда спросил о нем только плечами пожали, ну да хрен с ним, я не к нему ехал и на завышенную цену согласился ведь ставка не большая, и да не обманули ставка была такая в договоре, но мне еще накрутили и добавили в стоимость комиссию за договор, за предпродажную подготовку и страховку, а также комиссия банка за перевод денег. В итоге шкода обошлась мне во все 790 тысяч рублей. Вот тебе и акция в итоге дороже купил, чем если бы обратился в любой другой автосалон! Люди не ведитесь и не попадите как я, это мошенники, которые разными способами, но найдут как выкачать деньги из любого покупателя!
Разве могут быть у автосалона сплошь хорошие отзывы? Это наталкивает на мысль что их пишут сами же сотрудники. В АЦ Звездный сплошь довольные клиенты, а на самом деле нет у них ничего хорошего. Пытаются ни за что содрать каждую копейку, даже за тест драйв надо платить.. Надеются на иногородних покупателей, которые что бы не выглядеть лохом в глазах своих знакомых и друзей (ведь все знают что они уехали за новым автомобилем) соглашаются покупать машины по завышенным ценам. А так же с помощью подлога документов выдают кредиты с огромными ставками. Человек вроде бы подписывает бумагу о низком проценте, а когда уже все оформлено ему вдруг отдают график платежей с охеренными суммами. И отказаться то нельзя, деньги они уже перевели автосалону. Все рассчитано на юридически неграмотных людей. И если вы боитесь что вас могут обмануть, ни в коем случае не ходите в автосалон без специалиста.