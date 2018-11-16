Адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, 32к6

Телефон: +7 (812) 613 59 16

Сайт: https://ac-zvezdnaya.ru/

АЦ Звездный в Санкт-Петербурге на пр. Юрия Гагарина

АЦ Звездный является мультибрендовым дилером, на своем сайте автосалон заявляет, что представляет бренды официально. Не уточняя, какие именно. Клиентам предоставляется широкий спектр услуг как в покупке, так и в продаже автомобилей, на особенно выгодных условиях. Здесь вы можете приобрести новые и подержанные автомобили данной марки по самым выгодным, судя по указанным на сайте, ценам в Санкт-Петербурге. Для покупки вы можете воспользоваться удобной и доступной программой автокредитования, рассрочкой, и системой trade-in. Квалифицированные сотрудники могут помочь не только с оформлением, но с автострахованием и постановкой на учет в ГИБДД. Регулярно проводятся акции, что позволяет приобретать автомобили еще более выгодно. При автосалоне имеется свой сервисный центр, что позволяет проходить плановое ТО. Предлагаем вам перед визитом в АЦ Звездный ознакомиться с отзывами клиентов и при желании оставить свой.