Адрес: г. Сургут, ул. Саянская 46/1
Телефон: 8 (800) 505-71-55
Сайт: https://ac-yugra.ru/
Адрес: г. Сургут, ул. Саянская 46/1
Телефон: 8 (800) 505-71-55
Сайт: https://ac-yugra.ru/
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Дурацкое место, которое автосалоном назвать невозможно. Какая-то шарага этот Ац Югра, с мутными работничками, и такими же мутными условиями сделки. Мне было предложено вначале подписать договор. Да-да, сразу с порога, не показывая машины, просто с ходу подписать договор. Спрашиваю, а машина то где? машина, отвечают, на складе, у нас такие правила, не переживайте, это вас ни к чему не обязывает, просто подпишите, это нужно, чтобы машину отправили со склада сюда. Памятуя о стоимости со скидкой, любезно обещанной разводилами, я чуть было не подписал тот с*аный договор, но решил все-таки повнимательней отнестись к этому и подробненько все прочитать. Это мне и помогла избежать лишних трат. В договоре, где-то в середине, мелким шрифтом, говорилось о том, что клиент обязуется оплатить затраты на транспортировку и в случае отказа от покупки выплатить неустойку. Эх я им там вставил! Высказал свое мнение про автосалон не выбирая выражений. Уехал без машины, но с легкой душой.
Не особо давно я приобрел у АЦ Югра Ладу Весту, и теперь спешу оставить отзыв о том как подло работает автосалон. Могу сказать что обман, вам тут гарантирован. У продавцов совершенно нет совести и им все равно кого обманывать, лишь срубить как можно больше бабла. Мне сказали что Хендай Крета, ради которой я сюда приехал будет стоить 811 тысяч рублей и в момент подписания договора была озвучена именно эта сумма. Кстати то что договор был предварительный, меня сразу насторожило, но менеджер сказал что это просто формальность и все автосалоны так сейчас работают. А так как я впервые покупал новую машину, то поверил всему сказанному. Однако, сейчас людям верить не стоит, тем более таким как этот. Так вот когда пришло время получения автомобиля, я узнаю что мне необходимо заплатить еще 450 тысяч рублей, в качестве дилерской комиссии и за предпродажную подготовку. Работу менеджера они оценили отдельно и еще 30 тысяч рублей потребовали за это. А иначе я ничего не получу. Психанул,хотел забрать деньги и расторгнуть договор купли продажи, но это тоже оказалось не так просто, я должен буду оставить треть суммы в качестве неустойки. Вот что творят сволочи? Так и пришлось выполнить их условия.
Пожалуй, самый плохой автосалон из тех, где мне пришлось побывать. А бывал я, надо сказать, во многих, так что сравнить есть с чем. Обслуживание в АЦ Югра отвратительное, не говорю уже о том, что наглое вранье на сайте и по телефону, а также врут авторы положительных отзывов. В том, что это действительно клиенты данного салона, я очень сомневаюсь. Пишут про широкий выбор автомобилей, но машин там наоборот очень мало. Пишут про низкие цены, ничего подобного я там тоже не заметил, даже на те машины, что там есть, цены сильно завышены, а машины с пробегом продаются по цене новых. Персонал некомпетентный, неграмотный и невоспитанный. По делу не могут и двух слов связать, но зато назубок выучили условия автокредитования и ляпают свои скудные знание куда надо и не надо. Да еще обещают пригнать любой автомобиль со склада, якобы на складе есть все что угодно. А что же на площадке то так скудно? Испортил себе настроение этим посещением и только. Ради интереса поискал отзывы, нашел уже более похожие на правду, пишут что еще и на деньги у них запросто попасть. Ну а что вы хотели, если нет нормальных продаж, если персонал обучен только разводить, чего еще ждать можно?
Ну что я могу сказать о людях, которые только притворяются хорошими и правильными. Ведь сейчас, если представитель Ац Югра скажет, что компания работает без договора с прямым производителем, то на нем можно сразу ставить крест. А так, просто «да, официалы», и все на этом. Человек едет в автосалон, веря им, а в итоге оказывается тупо на барахолке у перекупщиков. Такие товарищи зарабатывают тем, что выкупают у населения их авто и потом просто перепродают по завышенной стоимости. В том же состоянии, с теми же проблемами. Может быть только внешне приведут тачку в порядок, но внутряк никто не трогает. А потом плодятся негативные отзывы со словами, что человека обманули. Конечно, вас будут обманывать, ведь вы не проверяете информацию. Как понятно, что салон не официальный, а серый? Во-первых, можно зайти в интернет и почитать те же комментарии. Во-вторых, попросить у них копию договора, которую они обязаны предоставить по первому требованию. Так все и поймете, если отказывают, значит шлите лесом
АЦ Югра продали машину без документов, теперь это только мои проблемы, до них не дозвониться, не достучаться. Меня в игнор поставили везде где была хоть малейшая надежда на обратную связь. Вышло так конечно отчасти и по моей глупости, не надо было ничего подписывать и тем более оплачивать, пока не удостоверился в наличии всего, что необходимо быть, а я поторопился, ступил.
Менеджер с консультантом больно разговорчивые попались, витерлись в доверии быстро и я ни на грамм не ожидал, что они так со мной поступят. Все шло нормально, то есть о том, что документов нет в принципе, и даже не предполагал. Спросил сразу, мне ответили, что обязательно отдадут, но чуть позже, якобы старший отъехал по делам, а вс доки у него в кабинете. По окончанию сделки честно заверили меня, что ПТСМ и все что нужно привезут мне домой, взяли адрес, уточнили когда я бываю дома, все прям по честному. Но вот уже почти месяц, а я никак не могу оформить авто и естественно на нем ездить. Кому писать и куда жаловаться на автосалон, ума не приложу. И главное не отвечают никак на мои вопросы, хоть бы как-то намекнули и решении проблемы.
Вы к ним в АЦ Югра приезжаете и вам кажется, что вы правильно сделали, что выбрали этот автосалон. Отличное обслуживание, с вами начинают работать сразу два-три сотрудника, каждый делает все соответственно своей работе, подсказывают, помогают, очень дружелюбно общаются. Выбор машин немного не тот, что обещан на официальном сайте, но все равно выбрать есть из чего, машины хорошие, а цены просто отличные. Мне нашли Шкоду Рапид в среднем на 80-100 тысяч дешевле чем она стоит у остальных дилеров нашего города. Ко всему в придачу мне пообещали подарить комплект зимней резины и фирменные чехлы. Я радовалась тому, что не ошиблась, что поверила отзывам, которые видела на офсайте АЦ Югра, там многие люди остались довольны и машиной и автоцентром полностью. Все замечательно, ребята просто молодцы, машина хорошая, цена отличная, заключаем договор. А потом что-то пошло не так и мне предъявили счет, где стоимость Рапида на 220 тысяч выше. Куда давалась любезность и доброжелательность сотрудников, они перестали отвечать на мои вопросы, а менеджер тот просто хамил открыто. “Не устраивает что-то, покупайте идите в другом салоне, только неустойку с вас заберем за отказ и можете ехать”. Нет слов, в каком я была шоке, от безысходности купила машину, но ноги моей больше у них не будет. Это ж надо, какие хитрые уроды.
До меня уже несколько человек говорили, что в АЦ Югра крайне низкий ассортимент автомобилей. Я, наверное, повторюсь, так как, как вижу по отзывам, люди к ним в автосалон продолжают идти, а предыдущие комментарии уже подустарели. Итак, ничего с тех пор не изменилось, этот дилер не способен предложить покупателям нормальный ассортимент. То, что представлено в виртуальном каталоге на сайте – это больше их фантазии, как бы они хотели, что бы было. По фактической ситуации мы имеем немного автомобилей от китайских производителей, которые не выдержат даже недели активной эксплуатации. Такие дешевые тачки производятся, как правило, из крайне ненадежных материалов. А в основе находятся низкокачественные комплектующие, которые не выдержат продолжительной работы. Результатом будет обращение в сервис после полугода работы – и это максимум. На моей памяти двое знакомых уже вот так спалились, желая сэкономить немного денег. Просто связались не с теми ребятами.
Ставлю Ац Югра минимальную оценку, и вот почему. Добираться к ним очень неудобно, в самом салоне не продохнуть. И дело не в том, что у них много покупателей, тут как раз наоборот. Когда я приехал, то людей в автосалоне вообще не было! А это, извините, был выходной день, когда люди все свои дела делают. В том числе и машины выбирают. Сразу заподозрил неладное, а когда на машинах ценников не увидел, все сразу стало понятно. Вам менеджер может назвать совершенно левую цифру, которая будет отличаться от той, что на сайте, в 2 раза минимум. И хрен вы чего им докажите! Короче, крайняя степень не уважения к своим покупателям. Советовать автосалон не могу при всем своим желании, если бы таковое у меня было.
Думал приличный автосалон! Очень грамотно себя вели и общались нормально, так что я поехал к ним из другого города! Уже на месте то есть в АЦ Югра на Саянской 46/1, я почувствовал недоброе когда сначала выяснилось что по факту нет никакого бронирования , плюс ко всему прочему еще и стали требовать какой-то задаток в кассу внести, до того как машину показали! Никаких взносов я делать не стал и правильно сделал как выяснилось! Спустя три часа выяснилось: машина технически неисправна! В чем именно причина я так и не узнал. Менеджер буркнул что поможет подобрать другой вариант но я отказался! Не хватало просидеть еще столько же времени зря, чтобы уехать ни с чем!
Купить сломанный автомобиль могла только я. Не, ну сначала он даже ездил и не гремел, проблемы начались позже. Сейчас расскажу обо всем поподробнее,может кому то будет полезен мой отзыв. С утра пораньше я поехала в ац Югра, потому что специально для меня забронировали Хендай Элантру серебристого цвета. Приехала с утра в автосалон, убедилась что мне не наврали и автомобиль действительно дожидается свою хозяйку. Цена правда была подороже, но я уже загорелась этой покупкой. Убив весь день на оформление, к вечеру уехала на своей собственной машине. Ох как же я была счастлива, но не долго. Вскоре появились проблемы с подвеской, потом начал ерундить климат контроль, следующим этапом была сигнализация,которая отказалась со мной дружить и перестала пищать. Вообщем ремонт мне не дешево обошелся, знакомые мастера,завидя на горизонте мою машину дружно говорили,Опять! Что случилось на этот раз? Я уж думала что это я такая рукожопая,но спасибо ребятам из автосервиса,они сказали что машиной явно кто то пользовался,потому видно степень износа,а потом скрутив пробег впарили мне. Вот вам и приличная организация!
Мне автосалон Югра продали новую Джетту. Сделка прошла нормально, ну не считая момента, что меня таки вынудили купить доп оборудования на 60 штук. Я не стал спорить, чтобы не терять время, так как узнал об этом уже к концу сделки. В общем пришлось согласиться. Но это даже не самое поганое. Самое поганое то, что когда на первой недели заскрипели колодки и я вынужден был обратиться в первый попавшийся техцентр, так как находился в командировке, там мне сообщили, что колодки изношенные. Это у нового автомобиля??? Автомеханик сказал, что авто вовсе не новый, если судить по внутренностям, пробег тысяч 10 точно есть. То что у меня пропал дар речи и я долгое время не мог и слова вымолвить, это наверное ничего не сказать. Я прям оттуда стал звонить в автосалон, мне ответили, что такого быть не может и я сам скорее всего там что-то заменил, а теперь пытаюсь опорочить их честное имя. Это дело я так не оставлю, но советую все-таки, во избежание проблем, не связываться с этим “честным” дилером.
Салон — мошенники! Ехал, точнее летел с другого города! Предварительно позвонился, договорился, меня убедили в чистоте автомобилях и сделки. Я купил билеты на самолёт в несколько тысяч км (летел в г. Сургут), по факту прибытия увидел совершенно иной автомобиль с другим ценником, кратно по превышающим ранее обозначенные договорённости. Это обман! Не ведитесь, я вам урок!
Общая оценка ац Югра -10 баллов, особенно сотрудникам. Вымотали мне все нервы, потратил на автосалон целый день своего драгоценного времени, а машину так и не приобрел. Нифига условия по кредиту в реальности не соответствуют обещанным. Нет там таких процентов и близко. По факту подсунули подписать договор, где стоимость машины на 280 выше, а кредит под космические 28%. Почему бы не сказать об этом сразу, ведь я же все равно ничего не подписал. Так хоть время бы сэкономил и мнение о них не такое категоричное сложилось бы. А так мариновали столько времени, наверное надеялись, что я к вечеру окончательно бдительность потеряю и подпишу их с*аный договор с полузакрытыми глазами. Но нет, благо успел рассмотреть дикую реальность. Машину собирался брать за 1200000, под 7%. А он вон что подсунуть хотели. Это же офигеть можно! Полтора ляма на 5 лет под 28%. Жесть! Осторожно с ними!
Привет всем. Хочу предупредить что АЦ Югра продает подержанные автомобили под видом новых. Именно такую машину я и купил. А ведь поначалу я подумал что попал в приличный автосалон, так все было замечательно. И скидку мне сделали и подарки подарили. Только вот гарантию не оформили и вместо новой Шкоды Октавии РС, которая заметьте стоит не дешево- 2 410 000 рублей. Именно столько я за нее отвалил. Подсунули мне 2-х годовалое авто. Нет, к самой Шкоде нареканий у меня нет, она в прекрасном состоянии, и если бы не мастер который делал ТО, я бы так никогда не узнал правды. Видимо он хороший спец, раз по техническому состоянию определил что реальный пробег не меньше 20 000 км. И масло и фильтра уже меняли.
Я сразу же еду в автосалон и устраиваю там разнос, но те нагло заявляют, вы ничего не докажете, мы знаем кому дать денег. Ну ничего, мы еще посмотрим…
Звонила им в АЦ Югра, договорилась о покупке машины Рено сандеро, смогла приехать в автосалон вечером, менеджер сказал, что машина не готова к продаже, очень извинялся, просил приехать утром. Но при этом говорил, что необходимо оставить задаток, так как Рено этот единственный у них остался. Я оставила у них 30000 рублей. А приехав в 11.30, как мне было назначено, узнала, что машину уже продали. В салоне находились еще два покупателя и, когда на волне возмущения стали между собой общаться, то к нашему общему удивлению поняли, что речь идет об одной и той же машине, и они так же как и я оставили задаток, по 30000 каждый, за именно белый Рено Сандеро в базовой комплектации. И им так же менеджер говорил, что этот Рено у них один, чтобы не возникло проблем, нужно оставить задаток. Мы все строем начали возмущаться, на что менеджер позвал главного и тот нам нагло объяснил, что задаток никому не вернут, а для того чтобы это оформить юридически правильно, они найдут что написать. Вы только представьте себе, что у них там творится. 90000 сделали из ничего! Мы собираемся подавать коллективную жалобу в прокуратуру. Надо как-то разобраться с этим беспределом.
Очень расстроен от обращения в АЦ Югра, худший вариант найти сложно, если честно. Не автосалон, а помойка. Машин нет (нормальных), цены нереально высокие, акций и скидок и в помине нет. Все обещания, которые вам налистывают по телефону, являются банальной уловкой. Все делают, чтобы человек к ним приехал. Но по визиту узнаешь, что тебя просто обманули. Наивные дурачки, может, и поверят в их сказки о том, что машины, якобы, стоят на складе. Требуют внести предварительный платеж, даже не показав товар. Покупаете кота в мешке, в общем. Не известно, какой тарантас вам доставят. Если вообще доставят, а то могут тупо сослаться на то, что тачка в нерабочем состоянии. И деньги обратно фиг получите.
Обслуживал меня (точнее, пытался обслужить) менеджер по имени Анатолий, который является якобы в АЦ Югра одним из старших. Так вот, этот товарищ принял мою заявку на авто, но потом начал уговаривать посмотреть другие автомобили. Я несколько раз ему отвечал, что меня интересует конкретная модель (я ее на сайте нашел, потом в заявке указал), но он все равно гнул свою линию. Я уже начал беситься и сказал, если мне еще раз предложат какой-то другой автомобиль, я просто развернусь и уйду. Но нет, на него даже это не подействовало! Короче, я потом понял, что просто той модели, которая меня интересовала, у них не было. Вот и пытались впарить что-то другое. Понимали, что я все равно потерян, как клиент, а тут может клюну на хрень какую-нибудь. Не автосалон, а дерьмо настоящее.
Мою тачку на осмотре в Ац Югра чуть не сломали! Это сделал так называемый мастер салона, который осматривал мою Тойоту для оценки в роли машины по обмену по трейдин. Да так осматривал, что чуть крыло не поцарапал и дверь не отломал. Начал млин ее проверять на прочность, чуть ли не повисал! Я говорю, идиот, ты чо делаешь?? А он – а чо, крепкая ведь…Я в шоке был просто, отобрал ключи и уехал. Капец они конечно там у себя каких-то отбитых нанимают, а потом у людей машины ломаются. Меняйте там у себя весь персонал, а то совсем уже попутали там ваши товарищи! Я в автосалон лично больше никогда не приеду, что уж говорить о каком-то сотрудничестве и том, чтобы у вас что-то покупать! Пока не избавитесь от такого хлама в персонале, я вас буду пылесосить на всех сайтах, которые смогу отыскать! Будете знать, как к людям относиться, как к мусору.
Хочу предупредить всех, кто собирается в АЦ Югра о том обмане с которым рискуют там столкнуться, когда приедете на Саянскую 46/1 в автосалон. По телефону и с помощью своего сайта они заманивают к себе доверчивых покупателей, а потом начинают навязывать совершенно иную от желаемой марку автомобиля. Так я приехал за Маздой 3, а мне стали впаривать 6, которая стоит намного дороже. Видя что я не соглашаюсь на такой вариант, стали предлагать купить Ниссан Террано. После того как я послал их лесом, с этим предложением, и сказал либо я покупаю то зачем приехал, либо досвидос. Тогда мне принесли все таки договор, и я читаю его и вижу что весь этот цирк они устроили из-за того что Мазда 3, вместо указанных 1 093 330 рублей стоит 1 380 800 рублей. Разница довольно ощутимая. Лично я стал участвовать в этом лохотроне и только потому что меня пытались обмануть, решил ничего здесь не приобретать. Ненавижу фальшь!!!
Даже не надейтесь нормально купить машину в АЦ Югра. Всё, что они обещают, это только для того, чтобы мы к ним приехали, а там уже кто-нибудь обязательно поведется на их сказки. Машину мне любезно забронировал менеджер по телефону, говорил, что одна осталась и он ее обязательно придержит для меня. Речь идет о Пиканте желтого цвета, который я вылавливала наверное месяца два. И вот как раз у них я ее и увидела. Ну ясное дело, что следующим утром я уже была на входе в автосалон на момент открытия. Прождав час, но так и не дождавшись менеджера Владимира, который обещал меня встретить, я уже сама нашла свободного специалиста, так сказать, и попросила показать мне уже почти мою машину. Но мне сказали, что Киа Пиканта желтого цвета была продана еще вчера во второй половине дня. А как же бронь? И где Владимир? На это только пожали плечами и сразу же стали предлагать другие машины. Я не стала ничего смотреть и уж тем более покупать. Мне не нужно было другой машины. Просто зачем так обнадеживать людей? Может конечно автосалон и надеется таким образом привлекать и в дальнейшем разводить клиентов, но вот я например к ним точно больше никогда не приеду. С меня одного обмана достаточно.
Даже близко не подходите к АЦ Югра, там стопроцентный лохотрон!!! И если кто-то из ваших знакомых соберется — совершите поступок, отговорите!!!! Приехали с маленьким ребенком из другого города, потому что это большое событие — покупка машины, а нам заявили что автомобиль который мы накануне забронировали, только что продали. Ну раз уж приехали в этот автосалон, то решили посмотреть, что здесь можно выбрать. Из всех вариантов, нам приглянулась Киа Сид. Менеджер сказал что ее стоимость составляет 1680 000 рублей, а на сайте она стоит за 705 900 рублей. Спрашиваю почему такая разница, оказывается что скидка предоставляется только для тех кто берет машину в кредит на определенных условиях. Интересуюсь что за условия, но ответа не получаю, видите ли ему некогда со мной беседовать. Вот так они относятся к людям.
Хотел приобрести в АЦ Югра новое авто нисан альмера в комплектации комфорт, сначала цена была на сайте 871 тысяча рублей это со скидкой. А позже по приезду цена изменилась и превратилась в 1250 тысяч рублей. К тому же еще кредит мне сначала одобрили под 5.6 процентов годовых, а в итоге, когда уже собирались подписывать ставка увеличилась и стала 17.6 процентов, о которых консультант умолчал. Также и авто в наличии вовсе нет, говорят через дня три привезут! В общем такой ход меня вовсе не устраивал поэтому я отказался что-либо брать здесь и пожелал им удачи найти другого лоха! Люди не введитесь и проверяйте договор, который составляет автосалон с покупателями!!!
Здравствуйте, решил поделится опытом покупки поддержанного авто в АЦ Югра. Хотел купить у них не так давно хендай солярис 2017 года 1,4 л. 107 л/с на механике. Поначалу все хорошо посмотрел, посидел, цена ее была 480 тысяч рублей, что то дороговато подумал я но, взглянув на состояние, на небольшой пробег, и консультант уверял что не бита и не крашена, решил купить. Стали оформлять в кредит, оформляли очень долго менеджер постоянно куда то отходил вместе с документами и просил подождать, в итоге сумма в договоре появилась другая!! Намного выше , на мой вопрос откуда такая цена 770 тысяч рублей, мне говорят что включили страхование жизни т д. и стали навязывать ее, типа без нее мы вам не дадим кредит. В итоге я отказался! По той простой причине что столько она не стоит, да и в каталоге у них на сайте за такую цену, точнее даже ниже , выставлены новые авто! Просто развод, вот чем они занимаются на самом деле! А я терпеть не могу, когда из меня дурака делают!Тем более что позвонил в страховую, сказали что не было даже заявки на мою страховку, не удивлюсь, если просто так бы содрали деньги и всунули рисованную липу. Не советую туда обращаться навязывают допы, и завышают цены! Даже сам никогда не думал, что настолько могу разозлиться, но этот автосалон Югра действительно довел!
Проблема в том, что даже то, на чем акцентируют внимание работники, является просто ложью. Я о ценниках, если кто не понял. На сайте АЦ Югра указывается, что даже на самые новые машины они дают почти 50-процентную скидку, что, как по мне, является просто нереальной щедростью. Вот только это не подтверждается на практике!! Все цены, которые вы видите на ресурсе, можно смело умножать на 2 – вот это и будет реальной стоимостью любой машины в окончательном варианте! Они найдут на чем стоимость накрутить, не переживайте. Просто им главное, чтобы человек в автосалон приехал, а уже на месте ему можно на уши налистать что угодно. Вот так и работают, получают копеечную прибыль и идиотов, которые переводят бабки заранее, не ознакомившись с товаром. А потом хрен получается вернуть платеж. Вот и доход конторы…