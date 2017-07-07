Автосалон ЮКАР отзывы
Адрес: г. Самара, Барбошина поляна 11 линия д.120
Телефон: 8 (800) 333-96-65
Сайт: https://ac-yucar.ru/
ЮКАР в Самаре является мультибрендовым дилером
Автосалон обещает предоставить своим клиентом самый высокий уровень качества услуг. Высококвалифицированный персонал может помочь Вам купить новый автомобиль по наиболее выгодной цене, осуществить гарантийное и сервисное обслуживание, использовать услуги по обмену авто (Trade-in) и выкупу подержанных автомобилей, выбрать и установить дополнительное оборудование, произвести тюнинг.
Официальный сайт гласит, что совместно с ведущими страховыми компаниями можно получить все виды страховых услуг, а при помощи банков-партнеров подобрать гибкую и удобную программу кредитования.
Для каждого клиента действует система скидок, а также приятные бонусы в виде подарков: дополнительные опции, детейлинг, подарки партнеров автосалона.
Какие из этих акций, скидок и услуг реально были предоставлены? Так ли удобны и выгодны условия кредитования и обмена автомобиля? Оставьте свой отзыв — помогите другим пользователям сайта сделать правильный выбор!
Мне принципиально нужен был красный Ниссан Жук. На официальном сайте Юкар я его нашла, обрадовалась, цена тоже порадовала, где-то на 100 тысяч ниже среднерыночной стоимости. Но самое главное цвет, обязательно красный (это не блажь, там посерьезней вопрос). Звоню в автосалон по номеру указанному на сайте, отвечает Марина, говорит что она менеджер по продажам и подтверждает, что именно красный Жук имеется у них в наличии. Я скорее к ним, тут стоит заметить, что проехать мне пришлось 180 километров, так как живу я не в городе. Обещавшая мне машину Марина, вот именно в этот момент слегла с температурой, как мне сказали на ресепшн. Ну здоровья ей, что ж, бывает, подумала я тогда сгоряча, сейчас же я так не думаю. Вышел менеджер Матвей и с невъе@енной рожей показывает мне белого Жука. А.а.а, мне вообще то красный нужен? А у нас, говорит, нет красного и не было. Да ё@ вашу мать!!!! Ну зачем вот они так? Ну кому они лучше сделали? Себе? Не думаю!
По дурости своей повелся на долбанную акцию Юкар, что типа сегодня все машины у них со скидкой 10%. Ну вроде нормальное предложение, думаю, позвоню в автосалон сначала, вдруг развод. Нет, с того конца ответили, что действительно сегодня акция, сказали что если хочу успеть купить машину дешевле, то мне надо поторопиться, так как у них ажиотаж, много клиентов и т.д. Чтобы не нервничать и уж точно не остаться без машины, мне предложили оплатить бронь и спокойно ехать. 20 тысяч рублей мне показалось многовато, но подумав, я решил, что оно того стоит, тем более что мне сказали, что эти деньги посчитают в стоимость. Ну в общем приехал, ажиотажа никакого не заметил, то ли все уже разъехались, то ли никого и не было. А мне было предложено оплатить 30% от стоимости, в качестве предоплаты, так как акционные машины у них стоят на складе. Вот тут я и понял, что это натуральный лохотрон, а я лох. Предоплату вносить не стал, попытался вернуть 20 тысяч, но тщетно. Прокатал бензин, потерял время и на 20 штук обули. Не верьте в их акции, развод это.
Падлы, а не люди работают в Юкар. И самое ужасное, то как они обдурили мою беременную жену. За рождение ребенка я пообещал подарить ей новенькое авто, любое какое она захочет. Ну она обрадованная стала выбирать марку. И в один прекрасный день поехала в этот автосалон посмотреть на машины в живую, как она выразилась. Так вот там ей и впарили ниссан жук в кредит, под охеренный процент. Как рассказала жена, ей предложили подписать договор по которому совершенно бесплатно для нее придержат это авто на 3 месяца. Ну она и подписала не глядя. А через неделю позвонили и сказали что она может забирать купленный автомобиль. Мы ничего не поняли, едем туда и узнаем что супруге подсунули кредитный договор и теперь машина наша. Ладно хрен с ней с этой машиной, я бы все равно ее купил, но бл@ погасить досрочно кредит я не могу без штрафных санкций. Нахера было так обманывать беременную женщину. Ничего святого нет у этих людей.
Здравствуйте! Хотел рассказать чем на самом деле занимается Юкар который вовсе не продает авто а выманивает деньги у клиентов и занимается чистым обманом!!! Так мы чуть не попали на деньги когда приобретали там новый фольцваген Тигуан. Он стоил как было указано на сайте всего 1 196 500 рублей. но на самом деле вовсе сумма другая и вовсе не меньше а выше на 450 тысяч рублей. плюс к том еще старались навязать нам дополнительные опции при покупки что совсем было нагло с их стороны поскольку по цене обманули. Но самое главное это оформление оно специально затягивается, чтобы убить бдительность клиента и чтобы подписали уже быстрее не читая. Так мне дали договор прочитав его я был в шоке от процентов и навязывания страховок жизни и авто! Авто я там не купил! Автосалон понятно что советовать не стану!
Пи@сы конченые этот Юкар Приехал к ним за тридевять земель что бы послушать, а вот этого авто сейчас нет, возьмите другой подороже или тот но похуже. Нахрена мне было ехать в Самару, когда подороже я мог взять и у себя в Челябинске. Твари недоделанные, других слов у меня просто нет. Ведь по телефону они говорят совсем другое.Приезжайте, мы вас ждем, машину для вас забронировали, а в автосалоне отвечают что ничего не знают ни про какую бронь и оказывается я разговаривал с сотрудником колл центра, а она не обладает доставерной информацией о наличии и ценах. Потратил кучу бабок, время и нервы, на этих уродов. Не верьте ихним обещаниям, нечего там делать, это не автосалон, а какая-то мутная шарашкина контора, которая непонятно как вообще собирается продолжать работать, потому что косячат и обманывают даже по мелочам!
Совершил большую оплошность, обратившись к этим аферистам в Юкар. Не имея юридического образования и мало разбираясь в этом, поверил в профессионализм милой и очень вежливой девушки, подписал договор. После чего по необъяснимым причинам покупаемый мною Datsun on-DO вырос в цене на 250 тысяч. И это после обещанной скидки в 191 тысячу. Я и приехал к ним собственно из-за этого, хотелось, как наверное любому, купить машину подешевле. Но после подписания договора все их обещания, данные кстати только на словах, ничего не стоят. Меня еще дураком и выставили, менеджер сделала большие глаза и сказала, мол где это я видел такие цены? Но как не крути у них машина вышла все равно дороже на 60 тысяч от средней по рынку. То что здесь разводят, даже не сомневайтесь. Не я один такой, почитайте отзывы, это жесть просто, сколько людей они уже нагнули. С ними надо быть максимально осторожными и внимательными, но лучше вообще не связываться, автосалон того не стоит.
Благодарен за правдивые отзывы про Юкар. От души, ребят. Я ведь уже и за билетами до Самары собирался, чтобы поехать в автосалон. Вот бы врюхался…Как раз подарок к празднику бы сделал и себе и семье. Но как они честно врут! Вот правда, если бы не нашел этот сайт, я бы уже завтра сидел в кредитном отделе и офигевал потихоньку от того, как вляпался по самое дальше некуда. Жесть просто! Мне точно также предварительно одобрен кредит сразу несколькими банками, под 2,9% годовых, уже и ежемесячный платеж рассчитан. Шкода Октавия со скидкой 15%, страховка, первые два платежа и зимняя резина в подарок, все как всем пообещали. А только потом уже думать начал, когда отзывы ваши почитал. Невозможно оформить кредит без личного присутствия, тем более на такую сумму, по фото двух документов. И предварительное решение на самом деле ничего не значит, и не может быть 100% одобрено. И потом, я же машину не видел, а ведь собирался брать подержанную. Реально, как зомби повелся.
Ребят, еще раз спасибо. И другим советую читать реальные отзывы повнимательней.
Не ищите приключений на одно место, обращайтесь только с проверенным официальным дилерам. А все вот эти сказки, про большой выбор автомобилей по низким ценам, пусть разводилы друг другу рассказывают. тем более сейчас, перед праздниками, они из кожи вон лезут, чтобы как можно больше клиентов заманить. Отсюда и щедрость такая открылась, этот автосалон вон яркий пример. Но не забывайте, что эта щедрость у них только на словах. А клиенты все, в преддверии новогодних праздников бдительность потеряли и могут купиться на столь привлекательные предложения. Не буду долго мусолить, расскажу по-быстрому, что там и как. Повелся сам, честно говоря, но швырнуть себя не дал. да и топорно работаю ребята. Такие схемы развода, типа “машина на складе, привезем после предоплаты” давно всем известны и изжили себя. Но они пытаются применять и надеются на успех. Я им обломал крылья немного, громко стал декларировать обо всем, что думаю про них. Вытолкали меня на улицу, но большая часть клиентов вышли вслед за мной. Мимо, ребята, проходите мимо Юкар.
Народ! Я даже не знаю что и сказать и как назвать этот автосалон. Короче посмотрела я сайт, выбрала машину. Созвонились, уверили, что все есть. Через пару дней приехала в ЮКАР в Самару. Машину продали (а может и нет, вранье. не знаю теперь). Согласилась перезаказать, внесла предоплату. И вместо обещанных 2 недель машина ко мне не приехала и через 2 месяца! Выставила претензию! От покупки отказывалась, потому что цена на машину взлетела за это время и мне было уже не по карману. Мне сказали, что предоплата не ворачивается почитайте договор! Пришлось нанимать юриста, припугивать скандалом и обращением во все инстанции! Автосалон кое-как зашевелился. На этих прохвостов мне пришлось столько нервов потратить!!!! Времени!!! Денег!!! Они мошенники, читайте отзывы, в них все написано. И НЕ ПОКУПАЙТЕ ТУТ АВТО!!! НИКАКИЕ ОЖЕДАНИЯ НЕ ОПРАВДАЮТСЯ!!!!
Приехал в ЮКАР посмотреть на большой выбор авто по низким ценам, как обещали на сайте, а попал на хамство и попытку наглого развода. Это не официалы, а простой серый дилер. Машины в реальности мало и те на 30-40% дороже, получается, что на 10-15% дороже чем у официальных дилеров. Обязывают покупать допы тысяч на 100, на что не имеют права, но им на это пофиг. Откровенно отправляют на …, если начинаешь им высказывать свое мнение по этому поводу. Клиентами не дорожат вообще, мне так и сказали: уедешь ты, приедет 10 других. Ну да, реклама у них и правда заманчивая. А если например приедет в автосалон кто-нибудь за 1000 км, то чтобы не мотаться порожняком, купит что-нибудь. Да и озвучивают они все неприятные подробности сделки уже в момент покупки. Это я просто задавил их неудобными вопросами, что они решили от меня избавиться. А так я не стал бы вам советовать их.
Если вы читаете мой отзыв, то велика вероятность, что вы уже побывали в этой шараге Юкар. Такая уж закономерность, что люди сначала к ним в автосалон едут, не обращая ни на что внимания, а потом, когда уже встряли по самые уши, то засели в интернете и ищут истории себе подобных. Сама так попала, прочитала только несколько первых на официальном сайте салоне, которые естественно были положительные и мне этого хватило. А что, нормальный салон, народ доволен, скидки, подарки. Приехала, по началу ничего не смутило, все как и предполагала. Ниссан Жук, обещанный мне менеджером по телефону, стоит, нормально проверить правда не дали, но сами показали и рассказали. Заикнулась про тест драйв, оказалось, что надо было заранее записываться. Попросила показать доки, принесли копии, сказали, что оригиналы к окончанию сделки подвезут. Ну да ладно, думаю, машина норм, буду брать. Короче Жук у меня есть, а ПТС уже две недели жду. За это время таких страстей про них начиталась, что волосы дыбом. Очень надеюсь, что всё-таки мне ПТС-ку привезут. А вообще не рекомендую.
Попыталась я тут себе машину купить, ничего не получилось. Все из-за того, что, как говорят в отзывах о ЮКАР, работают в салоне ребята, которые вас кинуть хотят. Взять тот же каско. Вроде бы, оформляя его на машину сразу в автосалоне, должен получать какую-то выгоду. Но, по факту выгоду только автосалон имеет, во-первых, тут страховка стоит гораздо дороже, если делать ее напрямую в компании. А во-вторых, вам вместо одного года сразу сделают на 2-3, причем, не уведомят. И потом вы не удивляйтесь, что в договоре ценник на автомобиль гораздо выше оказался, чем вы рассчитывали. В общем, одним словом, в Самаре на Барбошина поляна 11 линия д.120 работают МОШЕННИКИ. Не ведитесь на их сладкие речи, ничем хорошим попытки купить товар в ЮКАР у вас не закончатся.
Автосалон никакой не официальный, а обычный. Серый как я узнал из интернета потом. Дело в том, что с самого обслуживания клиентов было понятно, что консультанты ЮКАР просто имеют цель ограбить тебя. Никакой помощи в выборе и подробностей про преимущества акций не было. Купите дороже — вот их лозунг! Никакие увещевания, что вот сайт официального дилера и на модель цена вот такая, а никак не больше на 30-40% не имели действия! Это базовые цены, а по регионам из-за доставки они другие. Не нравится вам цена, езжайте в Москву и покупайте там! Я итак к вам ехал! Кое как купил то ,что МНЕ нужно! Не знаю, как этот ад вытерпел!Потом начались проблемы с постпродажным сервисом. Отдельно может напишу. В общем этот автосалон серая контора, которая клала на свой рейтинг или репутацию! Официалы так не ведут себя!
Бессовестные вруны в ЮКАР работают, а не менеджеры по продажам автомобилей! Приехал за авто. Вот она на витрине—то что мне нужно. На мое удивление был получен ответ, что такого авто нет. Можно внести предоплату и подождать 2-3 недели. Да как нет—вот оно! В общем не смог я убедить продать мне машину с витрины (честно, надеялся скидку получить. обычно с витрины всегда чуть дешевле). Вообще не понял руководство автосалона за такое отношение к реальному клиенту. так и врали мне в глаза, что авто нет! Поехал в другой автосалон и все.
Отвратительно! Ужасно! Развод на деньги! Нарвался на этот автосалон случайно. Заехал в Юкар на Барбошина поляна 11, линия д.120 посмотреть машину, но нужной мне модели не было. Оставил свои данные для связи. Наверное дней через 10 мне перезвонили, сообщили, что машина в наличии. тут же сообщили о возможности сэкономить — внести предоплату и для удобства клиента это можно сделать по реквизитам автосалона безналом. Не обратил внимание на это, так как задумал сразу приехать и купить. Оказалось не показалось! В реале машина не устраивала меня ни по цвету, ни по комплектации, ни по цене. То есть я “для своего удобства” внес бы предоплату и либо остался ни с чем, либо купил бы что есть!!! Вот такой хитрый ход у этих жуликов!!! Не обманитесь!!!
Впервые в жизни я встречаю настолько плохой автосалон, что хочется просто рыдать! Я приехала в ЮКАР из другого города, хотела взять в кредит Kaptur за 680 000 рублей…Да и мне пообещали не только выгодную ставку, но еще и возмещение расходов на проезд. Как тут откажешься? Но на деле ни машины, ни кредита, ни компенсации я не получила…Оказалось, что последний Kaptur буквально за полчаса до моего визита продали, а больше у них машин по такому ценнику нет. А есть от 800 000 только, а там переплата будет идти 15% от стоимости в месяц! В общем, по всем фронтам меня бортанули…Так даже банально компенсацию за проезд не дали. Вы у нас купили машину? Нет, значит вам и компенсировать мы ничего не будем…Сказать, что я расстроилась и разочаровалась, это не сказать ничего. Первый и последний раз я ведусь на подобную ерунду!
Покупал в ЮКАР новую машину. Как положено гарантийное обслуживание тоже тут заключил и пожалел сто раз!!! Нормальный автосалон всегда предлагает варианты решить конфликт, а тут хамство и плохо скрываемое типа отвали уже!!! Машина попалась со скрытыми дефектами. Бывает я даже не спорю, но для чего тогда официально работать, если по такой машине вы не можете, точнее не хотите проводить гарантийный ремонт. Типа я слишком часто делаю ремонт по гарантии!!! А то что машина постоянно стоит, а я на такси это норм наверное??? Вернуть ее производителю отказались, забрать обратно тоже, ремонтировать тоже. так что я пришел к выводу, что это серый автосалон, который только прикрывается своей официальностью.
Автосалон ЮКАР не заслуживает доверия. Занимаются продажей автомобилей у которых нет ПТС. Мне пришлось очень сильно понервничать, пока я смогла его забрать. Когда я пришла в автосалон и сказала менеджеру что мне срочно нужна машина, он посоветовал купить Хендай Солярис. Сказал что я прямо сегодня на ней и уеду. Здесь он не обманул, я действительно в тот же день забрала авто. Но блин, какой в нем толк, если я теперь не могу поставить машину на учет в ГИБДД и получить номера, и как следствие ездить, тоже пока не могу. А в автосалоне все только завтраками кормят, то одну небылицу придумают, то другую. Ездила туда чуть ли не каждый день, и только когда написала претензию, на имя руководителя, мне его отдали. Ни за что больше не обращусь к этому дилеру.