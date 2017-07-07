Адрес: г. Самара, Барбошина поляна 11 линия д.120

Телефон: 8 (800) 333-96-65

Сайт: https://ac-yucar.ru/

ЮКАР в Самаре является мультибрендовым дилером

Автосалон обещает предоставить своим клиентом самый высокий уровень качества услуг. Высококвалифицированный персонал может помочь Вам купить новый автомобиль по наиболее выгодной цене, осуществить гарантийное и сервисное обслуживание, использовать услуги по обмену авто (Trade-in) и выкупу подержанных автомобилей, выбрать и установить дополнительное оборудование, произвести тюнинг.

Официальный сайт гласит, что совместно с ведущими страховыми компаниями можно получить все виды страховых услуг, а при помощи банков-партнеров подобрать гибкую и удобную программу кредитования.

Для каждого клиента действует система скидок, а также приятные бонусы в виде подарков: дополнительные опции, детейлинг, подарки партнеров автосалона.

Какие из этих акций, скидок и услуг реально были предоставлены? Так ли удобны и выгодны условия кредитования и обмена автомобиля? Оставьте свой отзыв — помогите другим пользователям сайта сделать правильный выбор!