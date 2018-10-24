Автосалон Вектор отзывы Адрес: г. Тюмень, Московский тракт, д.321, стр. 1 Телефон: +7 (345) 221-22-79 Сайт: https://ac-vektor.ru/
Это жесть, народ, вы не поверите что автосалон такое может творить, но это пи@дец просто! АЦ Вектор умудрились пятерых клиентов, включая и меня, заманить на новую Шкоду Октавия по скидке. И это я видел только во второй половине дня и только одного дня. Это по сколько клиентов ежедневно так разводят? Ну это нереальная жесть! Короче на их сайте я увидел офигенное предложение, Только сегодня у них скидка 10% на новую Шкоду Октавия. Я давай быстрей звонить, а падла на том конце меня подгоняет, торопитесь, а то не успеете, одна всего осталась. И тут же предлагает мне забронировать тачку, чтобы не париться. 10000 и проблем нет, что я и сделал. Прилетаю к ним, показывают Шкоду, а там пи@дец полнейший, а не машина. Убитая в хлам, места живого нет и по деньгам ого-го стоит. Ну естественно отказываюсь и теряю деньги за бронь. В бешенстве выхожу на улицу, а там еще 4 чувака стоят курят и гневно что-то обсуждают. Слышу, за Шкоду беседа идет. Подхожу и о@уеваю, та же песня с ними. Прикиньте, что творят утырки! Не верьте им, это гнилые разводилы. Только при мне 50 штук как с куста срубили.
Не стану я никому АЦ Вектор советовать никому по простой причине, что автосалон об***ывают там всех и это как здрасте. Погано осознавать, что ты якобы обратился к порядочному дилеру, а по итогу понимаешь что тебя поимели какие-то проходимцы. При этом денег ты им отдал реальных и не маленьких. Меня эти суки бросили на неустойку. Это ни по какому С**а закону не прописано, но у них с*ка так и ничего не сделать, бл***ь не могу слов нормальных подобрать. Ну прикиньте, приехал просто машину посмотреть, обещали что все будет хорошо, а вышло так, что я просто сотку не за хер собачий потерял. Ну как так можно вообще????Люди не молчите, если вас тоже кинули, давайте накажем этих тварей!!Попробовать точно надо, чем сидеть дальше лить слезы, пока автосалон и дальше кидалово устраивает! Пишите комменты, любые отклики буду ждать.
АЦ Вектор меня там просто убили, свое хитростью, изворотливостью и наглостью. Настолько скользкие мошенники, что я бы даже смотреть в их сторону не советовала. Оф сайт предоставляет подробную информацию о наличии, ценах, широком выборе машин, а также уверяет в том, что все машины прошли проверку и гарантирует юридическую чистоту сделки. Отлично! Звоню в автосалон, говорят то же самое. Приезжаю на Московский тракт 321 стр.1, вижу что реальность не соответствует полученной мною информации. Но цена привлекает и решаю рискнуть. Пытаюсь выудить у менеджера, тосно ли цена окончательная, он утверждает, что да. Больше ни за что платить не придется? Нет. Предложили внести предоплату и подписать договор. Я прошу показать мне основной договор, мне не разрешают. Почему? Я имею на это право. И тут скандал. С клиента таким же образом взяли деньги, а потом потребовали доплатить 20000 за юр чистоту сделки и 30000 за предпродажную подготовку. Это жесть просто! Требуют деньги за то, что гарантировано с их стороны бесплатно. Хоть 50000, но с клиента навар.
на свою беду сразу не нашел отзывы, которые пишут о том какой лохотрон этот АЦ Вектор. Вот и сам убедился что все это правда и автосалон действительно ничего хорошего из себя не представляет. Позвонил туда заранее,попросил чтобы к моему приезду подготовили Равон Нексию, и никому не не продавали, я приеду через 2 дня. Даже готов был им отправить задаток, но мне сказали что это не нужно и так все будет сделано в лучшем виде. А приехав наткнулся на обман, никакой Нексии у них и в помине нет, зачем только обещали. Говорят купите лучше Ладу Калину, но я прекрасно сам знаю что мне лучше, а что нет, и не пойти бы вам куда подальше. Один развод в этой шарашкиной конторе.
Это самый корявый, самый неудобный автосалон из всех, которые мне довелось посещать. Цены – огромные, выбора машин нет, менеджеры работают ущербные по всем фронтам. Другими словами, я не могу, вообще, ничего придумать, за что можно было бы этого дилера похвалить. Может быть только за то, что ждать своей очереди для консультации не пришлось, так как ни передо мной, ни после меня не было ни одного клиента. Вполне вероятно, что кроме меня больше дурачков не нашлось. Которые доверились бы и потащились аж в Тюмень, на Московский тракт 321, стр.1, где открыли этот АЦ Вектор. Да и отзывы у товарищей смотрю уже соответствующие их рангу появились…
Сделал большую ошибку, оставил свой номер на сайте данной компании, так они потом задолбали меня своими звонками, типа вы только приходите, а мы уж постараемся сделать все чтобы вы купили у нас машину. Ну и решил в один из выходных съездить посмотреть что там да как. Долго потом жалел что потратил на этих скотов свой единственный выходной, но зато могу написать этот отзыв и предупредить остальных.кто только думает о том чтобы посетить автосалон. Короче вся информация на сайте, обман и надувательство. Таких цен нет там и в помине. А вот кредит это нечто, таких грабительских ставок нет даже у коммерческих банков. Я прождал пол дня что бы узнать что мне одобрили 800 000 рублей под 24 процента. Пусть засунут их себе в жопу, а я не дурак подписывать такой договор. Вообщем ничего хорошего в АЦ Вектор я не нашел для себя, дрянной серый автосалон.
Вектор Авто — обман и развод на деньги!
Как не крути, но если ты к ним в автосалон на московский тракт 321 стр.1 попадешь, без потерь не обойтись. Даже если посчастливится распознать очевидное кидалово на ранней стадии, потеря время и нервов обеспечена по любому. А если дойдет до предоплаты, то деньги ты потеряешь однозначно. Или вынудят покупать тачку в два раза дороже, придется отваливать бабла, а если его нет, то можно попасть и куда пострашнее, влезть например в кредит, который с их слов настолько выгодный, что даже не будешь замечать как расплачиваешься. Но это только со слов разводил, а на самом же деле впулят тебе кредит под 28% и отваливай свою зарплату семь лет. Ты конечно захочешь от всего этого отказаться, что ж твоё право. Тогда не забудь отстегнуть в пользу кидал неустойку за необоснованный(!!!) отказ от покупки, тысяч эдак 100, и ступай себе с миром.
Я вам однозначно не советую туда соваться, жесть!
Очень бы я хотел писать свой отзыв непечатными словами, но к сожалению этого сделать нельзя, примут за невежу. Но просто иначе об этом дилере нельзя. Мерзкий, ужасный лохотрон!!! Со стоимостью авто, что хотят, то и творят. Обещают одну цену, ты уже настраиваешся на покупку, приезжаешь в автосалон, а тут бах и она уже другая. Естественно сильно дороже. Черт знает что. Планировал покупать там Ниссан Альмеру, которая судя по сайту должна была обойтись мне в 380 тысяч рублей. А по приезду в АЦ Вектор началось. То надо купить и установить у них допы, то скидку делают тому кто берет автокредит. Но по нему очень дорогие проценты. У меня так вообще, получилась паршивая история, с подменой кредитного договора. и так я стал обладателем нового автомобиля под охеренные 25 процентов. Вернулся в автосалон, стал выяснять что за фигня, а там в наглую говорят что я ничего доказать не смогу и лучше мне вообще не вякать. Оборзели сволочи, но по сути они правы, как я что либо смогу им предъявить без доказательств. Попробую найти еще таких же обманутых клиентов и возможно вместе мы сможет их наказать.
Если хотите брать машину в кредит, к этим уродам в Ац Вектор никогда не обращайтесь! Всё вранье, от первого до последнего слова. Нашла их сайт, вроде обещали хорошие условия. Оставила заявку, перезвонили, все рассказали, доступно объяснили, сказали что смело могу приезжать в автосалон, так как мне одобрено уже от нескольких банков. Приехала и пришлось ждать несколько часов, потому что мою заявку снова отправили на рассмотрение. Потом сказали, что мне все банки в кредите отказали. Только банк Оранжевый( впервые слышала о таком) дал добро. Когда показали кредитный договор, то процентная ставка меня просто убила, 28% годовых мне не потянуть даже при желании. Отказалась, чем вызвала бурю возмущений в свой адрес. На другой день позвонила в ВТБ, от которого пришел отказ, хотя у нас с ним хорошие отношения, дважды брала кредит и ни единой просрочки. Но мне сказали, что заявки от меня не поступало и вообще они не знают о каком автосалоне идет речь, так как с таким не работают. А получается вот что, разводилы н куда заявки и не отправляли, кроме как в свой Оранжевый Банк. Он такой же мошеннический как и автосалон, потому и работают вместе, точнее швыряют людей на большие деньги. Будьте осторожны!
Проблемы, проблемы и ещё раз проблемы. Вот что бы получите вместо машины если свяжитесь с Вектор авто, и не найдете до поездки отзывы о них. Я на сайте нашёл автомобиль который хотел купить и уточнил по телефону есть ли он на самом деле. Сайтам я в таких случаях не доверяю, там было написано что есть в наличии, но я решил уточнить, мне сказали что да, автомобиль есть в зале и что я могу приехать в Вектор и посмотреть. Я в тот же момент собрался и поехал в автосалон. Автомобиля не оказалось. Был сильно расстроен, потому что думал что куплю наконец-то то что хотел. Самое интересное это то что мне не сказали что автомобиль был продан в тот день, мне сказали что его продали уже около месяца назад. Тогда я решил позвонить и уточина уже по поводу другого автомобиля, мне также сказали что он есть, хотя в итоге опять оказалось что его нет. Очень странные вещи. Из того что есть я выбрать также не смог по нескольким причинам. Автомобили либо были в очень плачевном техническом состоянии, либо цена за авто была слишком высокой, они явно не стоили этих денег. Если купить здесь машину, то сто процентов придётся в неё вкладывать деньги, не важно какая машина, печь идёт обо всех, а если покупаешь без мысли об этом, то придётся нелегко.
Не тратьте свое время на этот автосалон! Ничего хорошего из этого не выйдет!!!! Я столкнулся с обманом,не компетенцией и незаинтересованностью в клиентах. Приехал в АЦ Вектор из другого города, который находится в 500 км от Тюмени, что бы нам навешали лапшу на уши по поводу забронированной машины. Оказывается в последний момент выяснилось что она не на ходу. Блин, а почему бы не позвонить и не предупредить. Менеджер сказал что он звонил, но никто трубку не брал. Врет ведь!!! У меня нет пропущенных вызовов.
Нас уговорили посмотреть другой автомобиль, но мы ничего не выбрали, так как цены очень высокие. Пожалел что приехал сюда!
Купила у АЦ Вектор автомобиль марки рено Аркана . На сайте стоимость машины указана в 910 тысяч рублей. В реальной жизни она обошлась мне гораздо дороже. И вот почему. Цена на авто указана с учетом скидки если ты оформляешь автокредит. А за наличку никакой скидки не положено. Странно это конечно. Но я повелась. Помимо денег за саму машину, с меня еще стали требовать установить доп оборудование, такое как сигнализация с обратной связью, парктроник и мультисистему. Последнее я вообще не поняла, с какой кстати. Но тем не менее это условие я выполнила и получилось плюсом еще 200 тысяч.А это уже близко к средне-рыночной стоимости данного автомобиля. Только это еще не все доплаты которые я вынуждена была отдать. Страховка жизни и здоровья, тоже обошлась мне в копеечку. А самое обидное то что проценты обещали одни, а на выходе я получила другие сильно выше. Попыталась дозвониться до директора, что бы узнать что за лажа. Но меня тупо игнорят и отвечают что его нет на месте. Короче автосалон, полное говно!!!
Мы с мужем решили что пора покупать новую машину. Приехали в автосалон Вектор, походили по торговому залу посмотрели автомобили. Из сотрудников никто не обратил на нас внимание, тогда мы сами подошли к одному из них и попросили показать нам Датсун Ми-До , хотели посмотреть его салон и муж сказал что надо бы заглянуть под капот. Так менеджер такую недовольную морду состряпал, когда услышал какая модель нас интересует. Говорит , и что ничего лучше Ми-До вам не приглянулось. Все его слова сопровождались ухмылкой и иронией. Хоть это все и было довольно неприятно, но мы не скандальные люди, поэтому молча проглотили обиду и решили все таки купить эту машину. Так нам сначало говорили что цена Датсун 350 000 р, а потом выяснилось что столько стоит пустое авто, даже без электростеклоподъемников, и таких вообще нет даже на заводе. Вообщем самая минимальная комплектация, вышла нам в 344 000 р. В итоге отдали 694 000 р. Обалдеть, вот это низкие цены в АЦ Вектор…
Обман! Будьте осторожны! Никаких задатков и предоплат ни в коем случае не давайте в АЦ Вектор! Вы просто не увидите своих денег. По телефону наобещали халвы с медом, а на деле так стоимость накрутили, что хоть стой, хоть падай. Я то приехала с надеждой, что все сказанное менеджером по телефону правда. Зачем обманывать своих клиентов официальному дилеру? Это же влияет на репутацию, портит ее. Но приехав в автосалон и отдав предоплату, я сразу же поняла, что с*ать они хотели и на свою репутацию и на своих клиентов. Поняла это когда увидела договор купли продажи, в котором была указана реальная и окончательная стоимость моей машины. Обычной нашей Лады, обещанной мне за 477900, и по итогу стала стоить 739900. Это куда вообще такое годится?? Еще бы фиг с ним, если бы меня не устроила столь наглая стоимость и я бы позлилась на зря потраченное время, развернулась и ушла, так нет же!!! или покупай что-нибудь, или оплачивай неустойку!!! И главное дело, неустойку снимают в размере 10% не с начальной стоимости автомобиля, а уже с окончательной, о которой я в душе не знала! Именно таким образом с меня содрали почти 74000, потому что я отказалась от их хамства. Сволочи!
Мне поступило довольно выгодное предложение от АЦ Вектор Предлагалось купить машину в кредит под 5,5 процентов. Я, по телефону продиктовал им свои паспортные данные, через несколько часов мне перезвонили и сказали что банк одобрил 1 миллион двести тысяч рублей. Оставалось только прийти в автосалон и подписать кредитный договор. У них на сайте я выбрал себе Рено Каптур и забронировал его. Хотел приехать быстро все оформить и отправиться обмывать свою покупку. До дома ведь ехать далековато, 450 км. Только вот у меня ничего не получилось, потому что эти товарищи ужасные обманщики!!!! Никакого одобренного автокредита не было, пришлось снова отправлять запрос в банк и ждать потом пол дня. Каптур, тоже стоит намного дороже чем 900 тысяч. Я не стал там ничего покупать, не внушили они мне доверие.
Обидно, досадно, но ничего уже нельзя изменить. Про то как при покупке автомобиля разводят людей, я слышал. Но никак не ожидал что сам стану жертвой мошенников. Специально пошел в автосалон, что бы не нарваться на неприятности, а получается заработал их еще больше. в АЦ Вектор, оформил кредит на покупку Хендай Крета.Согласился на всевозможные страховки и даже ставка 24,9 меня не остановила.Так как нет кредитной истории и чаще всего мне вообще приходит отказ. Лучше бы и в этот раз отказали. Потому что тот автомобиль который я хотел взять оказался с существенным браком и мне оставалось ничего другого, как выбирать из- того что имеется. По деньгам самым подходящим вариантом оказалась только Лада Веста и то со всякими наворотами. В итоге отечественная машина обойдется мне в 1 490 000 рублей. Заявляю честно, я ругаю сам себя, что дал себя так развести. Будь проклят тот день когда я приехал к этим тварям!