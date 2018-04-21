Автосалон Оренбург отзывы Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе 3/1 Телефон: 8 (800) 551-49-71 Сайт: https://ac-orenburg.ru/
Эти бараны В АЦ Оренбург разводят народ ни смотря ни на что. Говорят если оформляешь у них автокредит, то нет нужды обязательно покупать страховку каско. А именно это каско, меня и удерживало от кредита. Я очень аккуратный водитель и имею не маленький стаж вождения, поэтому переплачивать дармоедам страховщикам не собирался. Но раз появилась возможность этого не делать, то решил воспользоваться предложением данного дилера и купить здесь автомобиль. Только кого я думал обхитрить. У них весь бизнес построен на обмане. Да, страховки и в самом деле нет, но какая огромная кредитная ставка в итоге получается, это просто пи@дец. И все оттого что я написал отказ от доп страхования. Менеджер не счел нужным меня предупредить о том что в этом случае процент увеличивается вдвое, а я не внимательно прочитал документы. И что я теперь имею? В целом ничего хорошего, ежемесячный платеж 20 тысяч рублей и головную боль где брать на это деньги. Хорошо хоть машина нормального качества, а то прочитал здесь отзывы недовольных клиентов и пришел в ужас от того лохотрона с которым можно столкнуться придя в этот автосалон. Вообщем я еще легко отделался оказывается. И разумеется дальнейшее мое обращение сюда, невозможно!!!
Слышите слово предоплата, напрягитесь, подумайте хорошенько и лучше уходите из АЦ Оренбург. Предоплата. За что? Зачем? Если машина перед вами и вы ее полностью проверили, осмотрели, все довольны и собираетесь покупать, зачем вносить предоплату? Чтобы что? Чтобы клиент не сбежал во время сделки, пока оформляется необходимая и понравившаяся ему машина? Необходимо подписать предварительный договор, внести предоплату, а потом подписать основной договор и оплатить оставшуюся часть суммы. Витиевато все как-то. А потом в основном договоре правила меняются, цена вырастает и клиент на попе. Хочешь не хочешь, а надо, с деньгами расставаться, иначе же неустойка.
А вариант, когда машина на складе, а предоплату просят, это полный бред, тут надо просто разворачиваться и домой, ну или к нормальному дилеру в автосалон. Потому что это явный развод и к гадалке не ходи. Всем удачи, ребята.
Наконец-то накопил приличную сумму денег. Копил на автомобиль. Пока копил, между делом приценивался, выбирал то что нравится, сравнивал варианты. Когда деньги были уже на руках, решил заняться покупкой. Так как уже искал, знал что нужно, и решил поехать в АЦ Оренбург Предварительно сделав звонок, что бы все уточнить, поехал в автосалон, в котором был понравившийся автомобиль. Через 4 часа прибыл на место. Скажу честно, на фотографиях мне эта машина больше нравилась, чем то какой она была в салоне. Это немного меня расстроило, конечно, но помимо внешнего вида, появились и другие проблемы, на сайте о которых не говорилось, это вообще сбило мне весь настрой. Менеджер решил меня успокоить, предложив посмотреть и другие варианты за такую же сумму, но и там я спасения не нашёл. Все автомобили будто после войны, какие-то потрепанные, техническое состояние плачевное, а вот цены очень даже бодрые. Хвалили мне много машин, но я то видел какие эти машины на самом деле. В общем, потратил столько времени и сил на дорогу, чтобы просто приехать и посмотреть какие-то убогие автомобили. Испортили все настроение. Если хотите купить машину, не советую рассматривать этот автосалон в качестве варианта.
АЦ Оренбург обманутым клиентам в области. Читаю то что пишут люди в отзывах и понимаю что я еще легко отделался. Заказал у них Митсубиси Аутлендер в полной комплектации, обязательным условием был черный цвет. Внес предоплату 200 000 рублей. Просили больше, но я не стал этого делать. Когда прошли все обещанные сроки, и меня начали кормить завтраками, я решил разорвать эту сделку и попросил вернуть деньги. Так ребята специально тянули время, что бы я передумал, пришел в автосалон утром, у проторчал там весь день, только для того чтобы написать заявление на возврат. В итоге 50 000 рублей с меня содрали. Типа компенсация. Ну и пусть подавятся!
День добрый. Много чего хотелось бы написать в адрес этого поганого автосалона, но не буду заси*ать ваше внимание подробностями, попытаюсь в нескольких словах изложить суть. Это был мой первый визит в подобное заведение, который запомнится мне надолго. Также я хотела приобрести свой первый автомобиль. Ну вы наверное примерно понимаете мои ощущения. Долго копила деньги и вот настал тот самый момент, когда я нашла его по приемлемой стоимости, как раз по моим средствам. Реклама, общение по телефону, всё говорило о том, что автосалон заслуживает доверия и покупка пройдет хорошо. По приезду в АЦ Оренбург тоже мысли не было, что может что-то пойти не так. И скидку пообещали сделать по программе “Мой первый автомобиль”, и подарки гарантировали, в общем всё выглядело вполне достойно. Но плачевным итогом стало то, что моих денег мне не хватило, чтобы рассчитаться за долгожданную покупку. А именно 230 тысяч. И это если учитывать скидку по программе. Я больше скажу! После того, как автосалон неимоверно задрал цену и я никак не могла себе позволить купить настолько подорожавший автомобиль, соответственно я отказалась от покупки. Тогда мой отказ был признан необоснованным и за это с меня взяли неустойку. Только за то, что я отказалась от условий автосалона, которые значительно изменились. Таким образом мой визит в автосалон закончился тем, что меня просто-напросто ограбили на 80 тысяч. Кто желает подобного, следуйте моему примеру, доверьтесь этим мошенникам и вы испытаете то, что пришлось испытать мне. А ощущения, скажу я вам, крайне неприятные.
Ужасная процентная ставка по кредиту в ац Оренбург, настоящий кошмар!!! Я думал, что в банках много денег дерут, но они по сравнению с этими настоящие феи. Тут же вам предлагают взять, внимание, автомобиль 2016 года под 23 процента годовых! И это при стоимости в 750 тысяч рублей! То есть сами можете представить, какая необоснованная переплата идет за авто не последней свежести. Что же там твориться с новыми автомобилями, мне страшно представить. Хотя, когда я лично в салоне был, не заметил вот прям таких вот свежих вариантов, которые можно было бы в пример поставить. Все какие-то тухлые варианты: или китайцы, или тачки из прошлого века, грубо говоря. Уже и не понимаю, на что этот автосалон рассчитывает в гонке с другими дилерами, делая такие зверские условия для покупателей.
Ну что ж, оставлю-ка и я отзыв о АЦ оренбург. Не так давно я стал счастливым обладателем Фольксваген туарег. Покупку оформлял в данном автосалоне и меня просто напросто развели!!!! Продали не новое авто!!! А я был уверен что езжу на новеньком автомобиле. Очень обидно узнать что ты оказался обманутым клиентом!!! Так вот, о том как я узнал про их аферу. Ровно через месяц, когда я ехал в командировку, машина встала прямо на трассе. Дотащил на эвакуаторе до ближайшей станции, там делают диагностику и она тут же показывает что неисправно сцепление. Мастера смотрят, а оно стерто под ноль, замена стоит 45 тысяч. Я удивился, как такое могло произойти, на новеньком туареге. А автослесарь и говорит, а вы уверены что покупали не б.у? Я спросил что он имеет ввиду. И тогда он сказал что судя по износу некоторых деталей подвески пробег у моего авто около 40 тысяч. Заказал экспертизу и там его слова подтвердились. Звоню в автосалон, спрашиваю как будем решать этот форс мажор. А со мной просто не стали разговаривать. Ну ладно тогда будем действовать по другому.
Очень плохо работают менеджеры из АЦ Оренбург. Думаю что дирекции давно пора обратить внимание на уровень профессионализма своих сотрудников. А то приходишь как на базар.Толку от менеджера ноль, зато понтов выше крыши. Бесит когда какой то обычный продавец начинает мне тыкать, хоть я и молодой еще, но какая то субординация должна быть. Сказал что буду покупать Хендай Солярис,но перед этим хотелось бы опробовать его на тест драйве. Так меня записали на него аж через неделю, намекая что сегодня тоже можно это сделать, но за дополнительную плату. Первый раз слышу, что автосалон требует деньги за тест драйв. Ушел оттуда подобру поздорову!
До того, как совершить покупку, я обзвонил несколько разных автосалонов и проконсультировался на предмет получения кредита. Получил подробные ответы на свои вопросы только у специалиста ац Оренбург, поэтому принял решение брать авто у них, даже отзывы не стал читать про автосалон. Когда приехал, то мне сразу же уделили внимание, консультанта не пришлось искать. Показал он мне несколько разных Ford Fiesta хэтчбек, рассказал, чем отличаются комплектации, которые у них представлены. Не давил, чтобы я брал самую дорогую, а посоветовал оптимальную. Кредит мне выдали по госпрограмме, со скидкой, как и обещали.
Ац Оренбург я выбрал не случайно, его мне посоветовал один товарищ, сказав что там цены ниже чем везде. Поверив его словам поехал в автосалон что бы выбрать, а может быть сразу и купить автомобиль марки Шкода. На счет цен, я бы не сказал что они так уж прям отличаются, но мне понравилось что выбранную машину мне смогут отдать в тот же день. По быстренькому все оформили, я оплатил в кассу 1135 000 рублей и отправился что нибудь перекусить, поку готовят к выдаче мое авто. Сказали что через 2 часа я ее получу. Прошло даже больше чем эти 2 часа, когда я снова туда пришел, но оказалось что надо еще немного подождать. Вообщем долго меня мариновали, а потом выдали, что я должен еще им денег, и пока их не оплачу шкоду они мне не смогут отдать. Начал выяснять за что? Оказалось за работу менеджера и комиссию автосалона. Мне ведь даже показали дополнительное соглашение к договору, где я собственноручно расписался что не возражаю против таких условий. Правда каким способом они выманили у меня эту подпись остается загадкой, но что поделать, если сам оказался невнимательным, пришлось отдать требуемую сумму.
Пишу отзыв лишь для того, чтобы потенциальные клиенты АЦ Оренбург прочитали его и поняли, что не стоит ехать в автосалон к этим мошенникам. Ничем хорошим покупка автомобиля не кончится. Проблемы будут обязательно, а величина их будет зависеть от стоимости автомобиля и от того, каким способом вы собираетесь его приобретать, за деньги или в кредит. За наличные я не покупала у них, но вот мой коллега по работе попал. Подсунули автомобиль в дорогой комплектации и вынудили покупать, грозя неустойкой за отказ. Ему пришлось переплатить почти 200 тысяч. А я же повелась на выгодные условия по кредиту, мне пообещали 2,9% и автомобиль с 20-ти процентной скидкой. Мне это предложение очень понравилось и я согласилась. Договаривались по телефону, уже был одобрен кредит, как мне сказали, осталось только приехать, посмотреть автомобиль и подписать кредитный договор. Но сколько мне потом пришлось проторчать в автосалоне!!! Это ужас просто! 10 часов ожидания и с таким ужасным итогом, что и врагу не пожелаешь. 24% и автомобиль без скидки, с кучей страховок.
Позже я узнала, что представитель банка, который сотрудничает с Оренбург, сидит в соседнем кабинете. А все эти долгие часы ожидания лишь для того, чтобы клиент вымотался в конец, и полуживой подписывал все удобные для мошенников документы. Это кошмар произошел со мной вчера, я если честно, еще в полной мере не осознала весь масштаб проблемы, но понимаю что это пипец полный. Завтра попробую обратиться к адвокату, может еще можно что-то исправить. Хочу дать совет бывалого клиента: Люди! Будьте осторожны с этими мошенниками, с ними лучше никогда не связываться.
Отстойная шарага АЦ Оренбург, которую лучше вообще обходить за километр, чтобы время не тратить. На сайте пишут, что это чуть ли не самый лучший автосалон. Конечно! Был я у них, то еще дерьмо. Машин мало, те что заявлены на сайте, таких вообще не видел, хотя кричали, что у них большой выбор автомобилей. Менегеры тупые, у них на лбу стоит печать слабоумия. Ни слова по теме не произнесли, но один все не терял надежды меня развести и постоянно начинал песню о том, что все автомобили сейчас на складе. На вопрос, почему так, ничего вразумительного ответить не смог, но предоплату с меня пытался вытрясти. Типа, вот вы оплатите 30% от стоимости и мы вам привезем любой автомобиль, который только пожелаете. Ничего бредовее я еще не слышал. Когда я уже откровенно послал его, желание развести меня заметно поубавилось. Находясь там 20 минут меня не покидало желание плюнуть на всё, в прямом смысле, и уйти, что я собственно и сделал от души.
Новую машину я покупал в первый раз в жизни, это совместное решение с женой, вместе и автосалон искали, и модель выбирали. Думал намного дороже покупка выйдет на хорошую модель, но всё намного проще вышло. Я попал на период скидок видимо, и без проблем продавец под мою сумму денег подобрал мне машину, кстати огромное ему за это спасибо, он со мной повозился, я то не сразу машину выбрал. Но терпения у персонала Ац оренбург не занимать, просто молодцы, умеют с клиентурой работать. В итоге мне была предложена SsangYong Tivoli, очень мне понравилась модель, к тому же не дорого для такой классной тачки. Купил быстро, мне мозги не пудрили, это тоже плюс автосалона, скидку оформили и машина моя.
Пришло время покупать для нашей семьи более вместительный автомобиль. Решили обратиться в АЦ Оренбург, так как это был ближайший автосалон к нашему дому. И там встретились с таким лохотроном, что еще долго будем за него расплачиваться. Нам выдали автокредит с процентной ставкой 34 процента, и ведь мы очень внимательно читали договор, не было там такой цифры. Мы с мужем пришли к мнению что нам его подменили, но вроде подпись стоит моя. В какой момент они это сделали, ума не приложу, но факт остается фактом. Причем мы были с супругом вдвоем и они сумели обвести нас вокруг пальца. Еще и дополнительное оборудование навязали. А мы и согласились на него только лишь потому что процентная ставка должна была быть 5 процентов и ежемесячный платеж не особо высоким. А тут такая подстава!! Данные товарищи, ради получения прибыли не гнушаются ничем. Будьте осторожны,если решите сюда приехать, а лучше не рискуйте а поищите более надежную компанию!!! Жаль мы в свое время отзывы не прочитали перед поездкой.
Здравствуйте. В минувшие выходные я побывал в АЦ Оренбург. Сразу скажу, похвастать мне нечем. А вот рассказать про то, какие это разводилы, это пожалуста. Очень грамотный и хорошо замаскированный развод, так можно обозначить в нескольких словах деятельность автосалона. Правда, сразу и не подумаешь. Поэтому людям, доверчивым и мало что понимающим в автомобилях, там делать нечего, разведут на раз и опомниться не успеете. Уж насколько я считал себя более менее подкованым в разных ситуациях, меня и то эти кидалы чуть не развели. А когда я уже понял, что дело не чисто, стал задавать менеджеру неудобные вопросы, меня технично послали, причем в буквальном смысле. А понял я следующее. После осмотра автомобиля, кстати сказать, нормально осмотреть автомобиль менеджеры не позволяют, они в основном много говорят, мне было предложено внести предоплату. Я в принципе не видел в этом ничего предосудительного и уже было направился оплачивать, как вдруг меня осенило, а документы на автомобиль, элементарно, ПТС проверить. Спросил об этом менеджера, а тот оп, и замялся. Потом быстро сориентировался, стал выкручиваться, что типа сейчас нет, привезут завтра. Но я понял уже всю суть развода и сказал, что раз документы будут завтра, то и об оплате завтра и поговорим. Он начал было меня убеждать, что уже больше половины сделано, надо бы сегодня закончить сделку, а ПТС и прочее это формальности, которые к завтрашнему дню решатся. Я не стал его слушать, а наоборот сам поведал ему о возможном печальном исходе нашей сделки, потому что недавно читал в интернете про схемы развода в автосалонах, так вот подобное там и описывали. Менеджер заметно изменился в поведении и просто прямым текстом послал меня, раз я такой умный. Я покинул автосалон без финансовых потерь, но морально убитым. Это заведение для меня закрыто навсегда.
У меня просто крыша поехала от наглости АЦ Оренбург. Я на своем веку таких разводил еще не встречал. Приехал покупать машину, мне менеджер улыбается, зубы заговаривает, а сам тихонько подталкивает к тому, чтобы я уже внес предоплату. Эй, друг, повремени, я же ее не посмотрел даже. Он отвечает, да чего ее смотреть, мы же с вами вчера все по телефону обсудили, вы фотографии видели. Я чувствую, что я потихоньку начинаю о*еревать. Нет, говорю, так дело не пойдет, сначала показывай машину, потом уже будем решать вопрос денег. Он куда-то смотался, приносит мне какие-то бумажки и сует их. Смотрю, а там заключение после диагностики, результаты ТО. И чё это такое? Ну как что, смотрите, вот там все написано. Я говорю, вижу что там написано, ты мне машину покажи. Короче мурыжил он меня так, пока не прокололся, оказывается машина сейчас на тест драйве, за нее уже внесена предоплата, но он что-нибудь придумает, ведь он же мне ее обещал. тут у меня пропал дар речи. Это только представьте, что там вытворяют??!! Машина уже почти продана одному клиенту, а этом козлина пытается продать ее мне! А потом что, потом всё, предоплата взята, покупай что-нибудь другое. Короче говоря, ужас. Ни ногой к ним в автосалон больше!
Мда уж, с кредитами тут явная шляпа, и к моему сожалению, пришлось в этом убедиться. Кто сейчас, будучи в трезвом уме, возьмет в долг лям под 30 процентов годовых? Это же настоящий грабеж, даже самые крупные банки не предлагают такого варварства. А для АЦ Оренбург это, видимо, в порядке вещей. Сначала вам наобещают кучу всего и не скажут, что кредитный процент будет таким высоким. Но потом, когда приедете в автосалон на Загородное шоссе 3/1 и дело дойдет уже до подписания договора, вскроются всякие подводные камни. Если вы надумали брать тачку в долг и не хотите сильно много платить, что в этот автосалон даже не думайте приезжать. Для них ничего святого нет, главное – подписать человека под огромные долговые обязательства, с которыми вы потом просто физически справиться не сможете (придется брать кредит, чтобы выплатить кредит).Хрень полная, но и на это люди ведутся, потому что заговаривать зубы в Ац Оренбург умеют очень профессионально и качественно, и не только мне, как я понял, увидев количество негативных отзывов про этих мошенников!
Подавал заявку на кредит через сайт, по приезду в автосалон пришлось заново оформлять все документы и опять заполнять заявку. Накой черт тогда это через сайт делается? Работник так и не смог ответить. Типа, это для предварительной оценки. Но вот в базе моих данных почему-то даже не сохранилось. Короче, это просто пыль в глаза. Потом еще выяснилось, что надо через менеджера просить у банка гораздо больше денег, чем мне нужно. Типа, таким образом больше шансов, что кредит одобрят. Но у меня итак кредитная история кристально чистая, так что я не сомневался, что мне итак одобрят все, что нужно. Но нет, пришел отказ. Как сказал манагер, это все из-за того, что я не послушался его «компетентного совета» и не стал указывать в заявке больше денег, как он и советовал. Манал я такое местечко как «Оренбург».
Оренбург на Загородном шоссе 3/1 это самые настоящие аферисты! Обманывают людей на всех этапах сотрудничества, делают покупку машины крайне невыгодной для людей! А все из-за того, что у директора этого салона просто непомерные аппетиты. Видимо, товарищ считает, что для него все люди являются лишь источником дохода. Кошельком на ножках, который можно потрясти и не париться о последствиях. Но нет, товарищ, ты будешь париться, когда я обращусь в прокуратуру с записью беседы с твоими по*осами-менеджерами. Посмотрим тогда, как ты запоешь, когда по поводу тебя откроют дело по факту мошенничества. Я не оставлю эту ситуацию без ответа, не привык я так поступать! И очень сожалею, что другие люди предпочитают не связываться и не приводить к ответу фактических мошенников, и остаются без средств к существованию, пока такой вот хреновый автосалон будет процветать!
Оренбург этот — шарашкина контора! Будьте с ними осторожней! Меня, воспользовавшись моей наивной доверчивостью, заманили себе в автосалон, пообещав в рекламном ролике низкую стоимость автомобиля и превосходные скидки к тому же!!! О том, что рекламная цена не соответствует реальной, я узнала, когда приехала в автосалон и сгоряча заплатила деньги! Потом я узнала, что это был всего лишь залог, и его мне отказались возвращать! На меня явно оказывали давление работники автосалона, пользуясь тем, что я была без мужского сопровождения, и дать отпор не могла! Хорошо, что я ничего не успела подписать и сохранила чек об оплате! Пришлось мне обратиться в полицию, и с их помощью мне удалось вернуть деньги!
Уф, ребята. Не могу ничего хорошего про автосалон этого рассказать. Приехал я, значит, в свой выходной день на Загородное шоссе 3/1. Зашел в автосалон Оренбург, сказали мне посидеть подождать, типа, дела там у работников какие-то. Я сразу удивился, так как со мной в салоне больше не было ни одного клиента. Какие у них могут быть дела? Тут человек пришел в пустой салон, нужно, вроде бы, бросить все и довести заказ к покупке. Но нет, мне пришлось полчаса сидеть и ждать, пока ко мне кто-то соизволит подойти. По прошествии 30 минут подошел какой-то товарищ с грязными волосами и укропом на зубах. Сказал, типа, что меня интересует. Ну, я понял, что они там просто жрали. Видимо, обслуживание клиентов является неважным моментом в сравнении с обедом. Короче, сказал я, что ничего не нужно и ушел. Тот дернул плечами и свалил, даже не попрощавшись. Вот такой тут замечательный сервис.
В АЦ Оренбург происходят явные махинации. Мне приглянулся у них на сайте белый Солярис в топовой комплектации и цена у не была привлекательная, ни много-ни мало, а на 60 штук дешевле обычной стоимости. Уточнил информацию по телефону, сказали, что приезжайте в автосалон, все будет. Приехал, ой, произошла неувязочка, по ошибке машину уже продали. Но пообещали, что через два дня привезут абсолютной такой же Хендай. Для убедительности и моей уверенности взяли с меня задаток, 100 тысяч. А в положенное время, когда я приехал, то Соляриса на месте не было. Снова пообещали, что на днях привезут, но я уже слабо верил их обещаниям и решил вернуть деньги. Но мне вернули только половину суммы от задатка, а получается что 50000 я им просто подарил. Думается мне, что никто и не собирался мне привозить машину просто план развод у них такой. По легкому срубила бабла. А чтобы не шумел особо, решили мне все-таки половину отдать. А сколько таких как я? Им и трудиться не надо.