Автосалон ИнКар отзывы Адрес: г. Уфа, село Зубово, ул. Электрозаводская д.16 Телефон: 8 (800) 505-87-08 Сайт: https://ac-incar.ru/
Изначально планировал брать поддержанный автомобиль, все же первый да и бюджет не особо позволят как я думал, но все равно решил посмотреть новые авто, нашел для себя бюджетный практичный вариант, Дансун Он До, салон предоставил хорошую скидку по кредитной программе первый автомобиль, а также КАСКО мне оформили бесплатно, после оформления документов, мне вручили зимнюю резину в подарок! Салон Инкар в себе Зубово советую!
Выбираю машину для себе уже месяца три если не больше. То выбор маленький, то цена «кусается». Хотел обойти все места в городе, чтобы действительно взять выгодно и быть довольным. Не только отзывы в интернете смотрел, но и друзей своих попросил вникнуть в тему. Автосалон на Электрозаводской 16 мне давно рекомендовали, но все как-то не получалось туда зайти и посмотреть своими глазами. А это был по работе в том районе и заскочил в Инкар. Что могу сказать все очень прилично, ассортимент конечно один из самых лучших что мне довелось увидеть за это время. Ко мне подошел менеджер и проконсультировал. Рассказал все от и до. Приятный в общении человек, на своем месте. Понравился Ford Focus wagon, в синем цвете, красивая машина. Приехал за ней через пару дней, хорошенько все обмозговав. Оформили документы, все быстро, честно и без мошенничества и обмана, цена не менялась, лишние услуги не навязывали. В общем все по-делу. Рекомендую.
Инкар нас порадовал своим большим ассортиментом уже на официальном сайте. Мы присмотрелись к ценам на их автомобили, и всерьез задумались о покупке. Но все же решили поискать отзывы в интернете об этом дилере, и увидели немало довольных комментариев. Так что авто мы забронировали и протестировали, а потом и приобрели в Инкар. Octavia Skoda за 859 000рублей для нас оказалась наиболее подходящим вариантом. С оформлением документов на эту машину у нас тоже проблем никаких не возникло. Теперь мы в первую очередь будем присматриваться к тому, что предлагает этот автосалон, когда решим приобрести еще одну.
Автомобиль с мужем выбирали мне. Думаю, консультант запомнил нас надолго. Приехали в автосалон с утра, а потом мы три часа с мужем ходили взад-перед и не могли определиться между двумя моделями — Киа Рио и Киа Рио X-Line. В принципе, цены не очень отличаются. Но каждая из машин привлекала по-своему. Цвет было выбрать намного легче! Но отдам должное консультанту, он очень нам помог! Он описал подробно все достоинства одного и второго автомобилей, вплоть до технических. И затем мы перешли на сравнение цен. Скидка на Киа Рио X-Lin была немного больше, поэтому мы и склонились в сторону этого варианта. Спасибо Инкар и его профессиональному консультанту!
Сам я живу в пригороде Уфы и заранее тщательно проштудировал отзывы об всех автосалонах. По ним сориентировался, что автосалон Инкар предлагает интересные условия покупки в кредит и потом походил по их сайту, чтобы выбрать заранее несколько вариантов машин. Выбирать было не сложно — на сайте представлен хороший ассортимент новых авто и есть подробное описание всех моделей. Отобрал для себя несколько авто, которые захотел посмотреть «в живую». Когда приехал в автосалон,менеджер не только показал интересовавшие меня авто, а еще дал каждому из них подробную характеристику. Выбранный Renault Sandero быстро оформили.
Для меня всегда было очень сложно подобрать машину. Человек я дотошный и все должно нравится. А тем более в покупке автомобиля, хотя сам понимаю что идеального ведь нет в этом мире. Живу в области, а в Уфу часто мотаюсь по работе. Машину решил тоже тут смотреть, город большой, автосалонов много. Заехал в один , в Зубово. Слышал неплохие отзывы о нем от друзей и коллег. До этого много где был, но такого чтобы меня все устроило в дилерах, такого не было. Сейчас ведь очень много обмана, обещают одно, а потом на деле получается совсем по другому, то цена меняется в большую сторону, то машины нет в наличии, нужно ждать, а деньги заплатить вперед, то по телефону решаются все вопросы, это чушь все. С таким мошенничеством я стараюсь не связываться. Потом себе дороже будет расхлебывать проблемы. Что мне понравилось в «Инкар» так это сразу видно ассортимент, есть новые автомобили, есть с пробегом. Здесь хорошие и доброжелательные консультанты, которые готовы помочь определиться с выбором. Мне нужна была подобного рода помощь иначе я сам бы растерялся. Менеджер меня выслушал, предложил возможные варианты по моим финансам. С кредитом я не хотел связываться, деньги долго копил. Понравился мне внедорожник Nissan Terrano, за 924 000 рублей, на нем и остановился. Машина отличная, как для бездорожья, так и для городских условий. Оформление документов заняло некоторое время, но все в пределах нормы, я был готов к этому. Сейчас покупкой очень доволен. Инкар могу посоветовать, здесь все честно и персонал хороший.
Давно уже задумывались о покупке автомобиля для семейных нужд.Смотрели в интернете отзывы, спрашивали у друзей и знакомых советы.В итоге остановились на Инкар, что в с. Зубово, и на модели Hyundai Solaris. У наших друзей тоже такая машина только старше на несколько лет. И мы на ней как-то раз уже ездили к ним на дачу на шашлыки , уже имели хоть какое-то представление об этом автомобиле. Да и друзья после трёх лет использования отзывались хорошо о нём .Так же не маловажный фактор как нам показалось, количество данных машин на дорогах. Как по мне, лучшая реклама из возможных. Оформление документов прошло быстро, да и сама атмосфера была по душе .После самой покупки почти сразу задумались о путешествии по знакомым местам, вдвоём или же вместе с друзьями. Автосалон на 100% выполнил все наши пожелания.
Недавно пообещал своей жене поменять автомобиль. Старый, на котором она ездила продал, а вот с новым немного подзанянулось. С работой не мог вырваться даже, чтобы посмотреть цены. В свой выходной, как и пообещал, мы с ней вырвались в автосалон. Она хотела какой-то женский автомобиль, желательно хэтчбек. В Инкар выбор был широкий. Как по мне, треть представленного ассортимента подходило ей идеально. Но менеджер провёл ее к Форд Фокус хэтчбек и она больше ничего рассматривать не захотела! Выбор ее был сделан! Но главное, что ей угодили. Спасибо менеджеру за понимание наших пожеланий к автомобилю и правильный подбор вариантов! Довольны!
Недавно купил здесь Kia Rio. Довольно долго выбирал где было бы подешевле, но наиболее выгодно получилось в Инкар , пусть и в кредит взял. Благодаря нормальному сайту и людям которые у них на телефоне, оформить кредит оказалось не сложно, не как в банках, где по неделе приходится ходить , документы приносить. Здесь справились за один день, всё оформили, на следующий день я уже пришёл, забрал машину. В общем не зря мне этих ребят советовали друзья, по ценам и профессионализму они отлично справляются, могу только похвалить. Расположение у их автосалона конечно не очень для меня было удобным, но тут для всех по разному. В общем нормальный автосалон, стоит обратиться сюда.
У меня остались только положительные впечатления от покупки в салоне Инкар. Давно планировала покупку личного автомобиля, надоело уже делить с мужем, накопили на первоначальный взнос, т.к машина у меня первая в салоне предложили кредитную программу с гос поддержкой, условия которой мне подошли, мало того что скидка дополнительная на автомобиль 10% так еще и первый платеж по кредиту в подарок плюс страховой полис, в общем много выгодного))) Выбрала я простенький но симпатичный Равон Р2, для поездок на работу и куда нибудь с детками мне хватит))) От обслуживания и салона я в полном восторге. Салон находится в селе Зубово, недалеко от нас.
Отозваться могу только положительно) Часто ищу минусы там где их нет, но в данном автосалоне я их не нашел вообще , потому что реально все сделали на совесть. В общем, купил в Инкар Тойоту Королла за 957 тысяч месяц назад. Пробег солидный уже, но проблем не возникало. Езжу на довольно большие расстояния. Например, из Уфы в Екат катался. Все ок) Под капотом 122 лошади. Не много, но мне хватает. Автосалону респект за зимнюю резину и полный бак бензина. Ну и за машину, конечно же) Оформление без нареканий. По кредиту тоже без претензий. Страховку оформил сразу. Короче, проблем не возникло при покупке, несмотря на то, что переживал конечно до приезда. Рад все отработали без обмана, катаюсь и радуюсь. Автосалон смело рекомендую.
Автосалон в первую очередь меня привлек хорошим выбором новых моделей от японских и южнокорейских производителей. С выбором машины мне конечно пришлось изрядно повозиться, по времени все это заняло больше часа, ну и в конце концов отдал предпочтение новой Тойоте Камри 2019 года выпуска. Пожалуй решающим аргументом в пользу этого выбора стала довольно-таки солидная скидка на машину по акции и оптимальная комплектация, которая была на тот момент в наличие. Сюда же можно добавить привлекательный внешний вид авто, особенно отмечу передок, а также комфортный салон с удобным водительским сиденьем. Инкар я рекомендую, ответственно относятся к работе.
Подобрать автомобиль в этом автосалоне легко каждому, потому что выбор здесь достаточно широкий и глаза разбегаются в разные стороны. Плюс к тому же на каждую машину там действовали скидки на момент нашей покупки, поэтому смотрели несколько разных моделей, которые подходили под наш бюджет. В итоге выбрали мы Skoda Rapid Monte Carlo серебристого цвета, который нам показался самым приятным и не броским. С менеджером приятно было обсуждать выбор комплектации, так как он во всем прекрасно разбирается, видно что компетентный специалист, разбирающийся в своем деле. Покупка прошла на ура и даже оформили все документы всего лишь за часа полтора. Спасибо за сервис! Инкар берусь смело рекомендовать.
Свой Рено Сандеро я в Инкар взял. Мониторил сначала интернет, отзывы разные читал, причем не только об этом автосалоне, а вообще обо всем, что с продажей машин связано. Мошенничество кругом! Вот и решил, чтоб на обман не нарваться, покупать там, где друзья уже машину брали.Приехал, посмотрел несколько машин, с менеджерами пообщался. Сильно их вопросами не забрасывал, сам больше смотрел-сравнивал. Сандеро у меня не первая машина, за рулем я без малого 20 лет, опыт имеется. Сравнить тоже есть с чем. В прошлый раз машину брал, с документами возни много было, а здесь быстро всё сделали.
На этот автосалон меня навёл друг, который покупал у них крузак. Мне сразу понравился богатый выбор авто. Сам сайт вызывает доверие, он весьма хорош, также сразу оценил удобство качественных фото. Нашёл для себя подходящий x-trail, забронировал и отправился на живой осмотр. Порадовало, что без всяких заковык можно сразу заценить машину на тест–драйве. Кстати, менеджеров здесь, похоже, обучают. Это не случайные люди с улицы. По крайней мере мне попался компетентный молодой человек, который сумел ответить даже на весьма специфичные вопросы. Машина, не смотря на то, что подержанная, оказалась в отличном состоянии и я сразу оформил покупку. Уехал из автосалона уже за рулём своей машины. Инкар заценил, если придется в сервис ехать,то только к ним, на Электрозаводскую, д.16
Очень удачно заехал в автосалон на Электрозаводской, 16 . Жаль что ничего не знал об этом месте раньше и кучу времени пришлось убить на поиски и в итоге практически отчаялся найти достойный автосалон. Потом встретил отзывы, и решил попробовать. Приходил прицениться, посмотреть ассортимент. Узнать, есть ли здесь возможность сдать старенький автомобиль по трейд ин и купить новый с доплатой. Самостоятельно не хотелось возиться с продажей, подготовкой к продаже, это всегда так много времени и сил отнимает. Ко мне сразу же подошел молодой человек, поприветствовал, рассказал о действующих акциях и специальных предложениях, о том же трейд ин, который я искал. Брать хотел Honda CR-V в комфортной комплектации. Она была в наличии, да еще и цвет ко всему такой красивый, мне не встречался ранее. Поскольку приехал на машине, то сразу сделали оценку, хотелось знать на какую именно сумму я могу рассчитывать. Надо отдать должное оценили справедливо. Стоимость полностью соответствовала её реальному состоянию. Взял тайм-аут подумать несколько дней, посовещался и вернулся в Инкар уже с документами. Машину новую оформили в тот же день. Очень рад что обратился именно сюда и всё так благополучно и удачно прошло. Здесь было приятно находится.
Я понял что выбрать автосалон не менее просто чем выбрать машину, тут мне тоже разбираться пришлось, даже отзывы открыл кстати, здорово помогает, когда узнаешь мнение других покупателей вначале, а потом едешь. И выбрал я Инкар, цены мне показались выгоднее чем во многих где я смотрел, да и недалеко расположен от моего дома. Я хотел Киа покупать, так что среди этой марки и рассматривал модели. Мне очень помог в этом консультант автосалона Алексей, подсказывал мне по тонкостям характеристик. В общем купил я KIA CEE’D, хорошая машина и отличная на её цена, базовая комплектация превосходная, ничего и добавлять не надо. Очень быстро составили документы на покупку и вот уже месяц я езжу на новой тачке и чертовски этому рад. Порадовали они меня, классное место для выгодной покупки.
Купил в этом автосалоне Ford Kuga по очень приятной скидке. Меня здесь порадовал ассортимент и действительно выгодные по сравнению с другими дилерами Уфы, цены.
Сразу же после выбора понравившегося автомобиля приступили к оформлению документов. Типичной бумажной рутины здесь не было, как оказалось, а потому всё достаточно оперативно оформили, а также автомобиль зарегистрировали прямо здесь сразу же после покупки.
Впечатления об Инкар у меня сложились крайне положительные, здесь на высоком уровне буквально каждый аспект реализован, а главной фишкой является крайне качественное обслуживание. Я доволен, ребята заслуживают положительные отзывы и хороших клиентов.
Я очень люблю отечественный автопром, но только не б/у, налопался уже развалюх с пробегом, хотелось чего то нового, так что мне пришлось поискать среди знакомых информацию, о нормальных автосалонах. От некоторых меня предостерегали, а как раз Инкар многие хвалили, я то ни про какой автосалон ничего не знаю, потому в Зубово к ним и поехал, на Электрозаводскую 16. Все таки отзывы о них самые нормальные. Неудачно расположен как по мне, но это всё таки не их проблема, а моя скорее. Но сам Инкар меня внешне восхитил, такая красота внутри, всё новенькое и места много, просто ходить и рассматривать машину реально интересно. Я не сам выбирал, мне консультант помогал, но он не занудный был, я этого боялся, он строго отталкивался от моих предпочтений, а я хотел только отечественную модель, но не дорого. Повезло что скидки были, мне он показал много симпатичных машин, я выбрал Lada Vesta SW, комфортная машинка и цена обалденная, легко её потянул. Хорошо что машина была подходящего цвета и на месте уже находилась. Только сделку провели и машину я мог забирать прям сразу. Очень чистой получил ей, ни пылинки, это тоже я отмечу как плюс конечно, серьёзно относятся к машинам и к клиентам тоже. Спасибо друзьям за то что подсказали мне этого дилера.
Неделю уже езжу на купленном в Инкар Ravon Nexia R3, прикольная модель, простая но меня устраивает, тем более по такой скидке, что я вообще в восторге. Я об этом автосалоне узнал в том году, но о таких скидках ничего не знал, когда уже выбирал машину, на месте мне сообщили и это просто супер. Благодарен за уважительное и внимательное отношение со стороны сотрудников, клиентов тут ценят и это похвально. Я искал простой седан и продавец много не дорогих моделей мне подобрал, я и выбрал Ravon. Кстати сразу машину получил, ни дня не ждал. По скидке оплатил, подождал окончания оформления и порядок, машина моя. Автосалон рекомендую, большой выбор и хорошее обслуживание.
Брал Рено Колеос в кредит неделю назад. Помню, была жуткая погода, боялся, что продавец может отказаться от тест-драйва, я уж знаю, как они порой берегут свои машины в этих дилерских центра. Ничего подобного. Наоборот, говорит, давайте как следует погоняем, пусть, погодка не летная)) Парень молодец, я был рад покупать машину у такого профессионала. Забыл, к сожалению, его имя. Ну да ладно, машина отличная и автосалон тоже. Скидка на нее шла почти 200 тысяч. Более того, мне еще летние шины подарили к зимним, которые уже стояли. Опять же, обычно в автосалона резину дарят к сезону, а если не сезон, то не положено. А тут вот такой сюрприз. Редко такое встретишь, так что лично у меня к Инкар никаких претензий.