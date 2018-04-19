Адрес: г. Уфа, село Чесноковка, ул. Школьная, д. 2/2
Телефон: 8 (800) 511-75-86
Сайт:https://ac-formula.ru/
Автоцентр Формула в Уфе
Покупателям в АЦ Формула предложен большой выбор отечественных и иностранных автомобилей. Широкий спектр цен позволит не остаться без покупки ни одному клиенту. Действую скидки, проводятся акции, что позволяет приобретать автомобили значительно ниже их среднерыночной стоимости. Автосалон предоставляет различные возможности приобретения автомобиля:
-под заказ, с доставкой в короткие сроки;
-по выгодной программе автокредитования, с минимальной процентной ставкой и удобной для клиента системой оплаты;
-по программе Trade-in, что позволяет без лишних заморочек выгодно продать свой старый авто и купить любой новый со скидкой.
Но кроме информации с официального сайта про автосалон, есть еще отзывы покупателей, чье мнение тоже важно учитывать, если вы планируете поездку за новым авто в АЦ Формула на ул. Школьная 2/2 в с .Чесноковка, г. Уфа.
Если вам надо знать правду о работе Формула авто, то не поленитесь и почитайте отзывы от реальных покупателей, поверьте, вы сразу пересмотрите свои планы в отношении дилера и наверняка будете искать следующего с большей внимательностью. Многие пропускают такие отзывы, зато верят в реальность положительных, а зря. Я и сам так поступил, теперь вот жалею о потерянном времени, да и деньги целее были бы. А так поверил на слово менеджеру, опять таки слишком хорошим отзывам, забронировал по телефону Шкоду Октавия с пробегом и приехал в автосалон довольный. Забыл добавить, приехал за 350 км., так как нашел отличный вариант по привлекательной цене. Но как оказалось, меня просто развели, 10000р. за бронь себе присвоили, потому что от покупки откровенного автохлама, который был заметен невооруженным глазом, я был вынужден отказаться. Были предложения купить другую машину, но были либо еще убитее, либо значительно дороже. А от навязываемого кредита я отказался категорически, ну во-первых, потому что я этого не планировал, а во-вторых, как я могу им доверять после очевидного разводилова. Я серьезно, народ, читайте отзывы, уделяйте этому больше времени, чтоб потом вот так не сожалеть.
В интернете наткнулся на их сайт, там полно положительных отзывов, куча акций, подарков, а по телефону менеджер рассказывает, какой замечательный у них автосалон. Я ради интереса решил все таки съездить, ну а вдруг эта сказка окажется реальностью. По приезду в АЦ Формула , в Уфу, я сразу увидел, что это здание не тянет, на популярный, успешный автосалон. Сотрудники в принципе нормально общаются с клиентами. Я попросил консультанта показать мне автомобили, ассортимент был невелик, по сравнению с обещанным. Той машины, которую я видел на сайте и желал приобрести, в наличии не было, сотрудники сказали, что я могу оформить доставку и авто привезут со склада, но нужно будет доплатить. Ну я согласился. Но потом, когда мы начали оформлять документы, я передумал, потому что доставка выходит уж в очень крупную сумму. Я не стал с ними связываться и уехал, так как понял, что это лохотрон, еще доставят потом что то не то, и судиться с ними придется, а мне лишняя нервотрепка не нужна. В общем ловить там абсолютно нечего, лучше не тратьте свое время зря.
Ну, не знаю, как по мне, так мутная контора какая-то. Нашел на сайте себе Шеврик, правда подержанный. Приехал в автосалон, чтобы ее глянуть, а мне менеджер сказал, что она на диагностике. Типа, предпродажная подготовка, которая займет несколько часов. Я, конечно, не был согласен столько ждать, и даже тот факт, что у них другие тачки есть, меня не утешил. Предлагали посмотреть другие варианты, но я отказался. Несерьезный салон, готовить автомобили к продаже надо перед тем, как выставлять их на сайт, а не когда человек уже за фактической покупкой приезжает. Не знаю, с чего они там доход свой получают, но в моем лице АЦ Формула клиента потеряли. И все из-за нерасторопности…Хотя, кто знает, может, у них, вообще, этой машины не было в наличии? Тогда вопрос – а сколько у них моделей есть из тех, что на сайте указаны?
Везде, на любом сайте автосалона, пишут, что первоначальный взнос не обязателен. Здесь читал так же, но кредитный менеджер в АЦ Формула буквально вынуждала меня его сделать, для моего же блага, тогда процентная ставка ниже будет. Так настойчиво, даже требовательно деньги просила внести, неужели так за мои блага переживала)) А у меня их попросту не было, я шел в автосалон узнать, что да как досконально, да если бы и были, не стал бы ничего вносить. Она как поняла, что с меня взять нечего, сразу тон сменила, и дело быстрее пошло, а то битых два часа просидели, а с мертвой точки не сдвинулись, все разговоры да обещания. Договор быстро состряпала и дала подписывать. Я прочитал и офигел, 24%, срок не меньшее 60 месяцев, за досрочное погашение комиссия. При этом сумма кредита увеличилась на 450 тысяч, машина выросла в цене, это вместо обещанной скидки, плюс куча всяких страховок. А куда подевались все обещания? 7,5%? Подарки? Скидка? Рявкнула мне в ответ, что-то типа: “подписывать будете? мне и без вас работы хватает”! Конечно не буду! Шла бы ты лесом, с@чка хитрая, для моего блага она старалась, да я уверен, что заплати я этот взнос, условия бы нифига не улучшились, а вот над возвратом денег попотеть бы пришлось и не факт еще, что их бы мне вернули.
Посещал не так давно этот АЦ Формула. Искал для себя новый автомобиль. Удивило то что в будний день, там было много народу. А потом услышал от других покупателей, что автосалон обещает неплохую скидку, тем кто покупает машину в кредит. Ну и люди, я обалдеваю, как же все любят эти мнимые скидки.Ведь давно известно что никто не будет работать себе в убыток. И как я и думал это все оказалось обычной рекламой. Низкими процентами там и не пахло. Лично я получил одобрение только под 16 процентов, молодой человек, который подавал заявку параллельно со мной готовы были дать нужную сумму под 21 процент. А ведь обещают что 4,5 процента в год. При мне семейная пара ругалась что им не сделали обещанную скидку 250 тысяч рублей. А дело вот в чем, менеджеры, когда вы заказываете установку дополнительных опций, включают вам в стоимость эти 200 с лишним тысяч, а затем якобы делают вам на эту же сумму скидку. Вот так автосалон и дурит всех, я покупать авто здесь не стал и вообще решил сюда никогда больше не возвращаться. А вы уж сами решайте, нужен ли вам такой лохотрон.
Приехал к АЦ Формула аж из Казани. Планировал купить Рено Сандеро за 495 000 рублей. Перед выездом им позвонил в автосалон и поинтересовался точно ли они мне продадут эту модель за те деньги что указаны на сайте, после положительного ответа я попросил забронировать машину. Хотел даже перевести предоплату. На том конце провода сказали что не нужно ничего перечислять, так как в наличии много подобных автомобилей и без покупки я точно не уеду. Спустя неделю я был уже там, все это время мне каждый день названивали с автосалона, спрашивали не передумал ли я и когда меня ждать. Я назвал им день выезда и мне ответили что ждут и даже подготовят машину и предварительный договор, попросили продиктовать свои данные. Поэтому я был уверен что смогу уехать на своем Рено. Но как потом я понял это была обычная замануха. Мне долго выносили мозг, уговаривали купить совсем другую марку авто,и в итоге сказали что Сандеро за эту цену уже нет в наличии, есть только в полной комплектации и уже за 890 000 рублей. Я так понял что ее и не было за 495 000 рублей, это все обычный лохотрон.
Принял решение брать машину в кредит. Нашел надежный как мне казалось автосалон, ознакомился с условиями на офсайте, выбрал машину и отправил заявку в Ац Формула. Со мной тут же связались и все мне подробно рассказали, ничего лишнего не предлагали, все по существу, доступно и понятно. Это дало мне больше уверенности в том, что АЦ действительно нормальный и я на правильном пути. Назначили время и я приехал. Вот тут и началось. Все мои хорошие мысли по их поводу как ветром сдуло. Во первых мне не показали машину, а сразу отправили оформлять кредит. Во вторых мне пришлось несколько часов ждать одобрения по сути уже одобренного кредита. В третьих процентная ставка значительно изменилась, стала реально в 3 раза выше, 24%, (это куда вообще) Стоимость машины тоже невероятно выросла, хотя мне изначально говорили про скидку. КАСКО, обещанная в подарок вошла в стоимость, а вместе с ней и остальные страховки. И в четвертых, когда я отказался подписывать это по сути кабальный договор, с меня стали требовать 35000 за работу кредитного отдела. Я послал всех их скопом, забрал документы и уехал. Уму непостижимо до какой степени они наглые, не связывайтесь ни в коем случае.
Крайне неуважительное отношение к клиентам в АЦ Формула, ощущение что приехал к ним не человек, желающий купить автомобиль за свои деньги, а тупо лох с деньгами, которого надо учить жизни и обязательно в итоге швырнуть. Очень не понравилось то, что менеджер на пару с консультантом пытались переубедить меня в моем выборе. Говорили, что машина, которую я выбрал, полное г**, надо брать автомобиль посолиднее, ничего что денег не хватает, можно в кредит оформить. Какое их собачье дело, на какой машине я буду ездить? Бесят такие уроды. Вы занимайтесь своим делом, продавайте машины, нормально, без наё*ства, а уж клиент как-нибудь сам разберется что покупать и на чем ездить. Ясное дело, что им больше перепадет, если клиенты в кредит будут брать. там нажиться больше можно, нае*ать по крупному, за наличку так не разгуляешься. В общем впечатление осталось отвратительное, не стал там брать. Да и если честно машины доверия не внушают, как в принципе и сами продавцы. Того и гляди, что бэушную тачку подсунут типа новую и с ценой взгреют. Не рекомендую автосалон, старайтесь не связываться с ними и им подобными, а таких много.
Ужас! Сплошной развод устраивает Формула! Я искал автомобили на разных сайтах, наткнулся на этот автосалон. На сайте как всегда много чего обещают и большая часть этой информации ложная, для приманки клиентов, но тут я повелся на я их уловку. Было написано, что если берёшь автомобиль в кредит, а я так и планировал, то проценты очень маленькие, по сравнению с другими автосалонами, всего лишь 7%. А ещё, если сдаешь старую машину, то получаешь скидку на новую в 70 тысяч. Ну для меня это как раз был очень хороший вариант. Настал тот день, когда я поехал к ним. В кредитном отделе меня долго мурыжили, а когда наконец дошло дело до оформления кредита и тут я узнаю, что на самом деле проценты не 7,а 18. Я подумал, ну ладно, в принципе процентная ставка как везде примерно, а тут хотя-бы получу 70000 скидку, но не тут-то было и здесь меня обманули, никакой скидки они не учли. А моя машина им что, тупо бонусом пройдёт? Я начал возмущаться, что за дела, зачем так обманывать, на что мне ответил консультант, это всего лишь способ заманить клиентов в автосалон. Такой, знаете ли, маркетинговый ход.
Ох, и пришлось мне натерпеться с этими лохотронщиками, врагу не пожелаю попасть в автосалон. Те, которые у них побывали, знают о чем я пишу. А я ведь только хотела нормально купить там машину, нашу Ладу Весту, обещали быстро и немного дешевле, вот я и обрадовалась. Да только радость моя была недолгой, а ровно до того момента, как я оплатила машину. А потом менеджер из вежливого и доброго мальчика превратился в жестокого хама. Цена Весты стремительно взлетела вверх, что меня искренне удивило, ведь я неоднократно спрашивала менеджера об этом, он и уверил меня что цена в прайсе и есть окончательная. Ан нет! Деньги мои прошли как предоплата. В договоре есть множество пунктов*, которые надо обязательно внимательно читать, в них-то подвох и скрыт. А я же дура средних лет поверила словам приятного мальчика. А мальчик этот сунул мне договор и посоветовал глаза протереть, чтобы лучше видеть. Там и про доп опции написано, и про доп услуги, и про неустойку за отказ. А в преддоговоре указана цена со скидкой, только вот после всех их накруток, она стала на 90 тысяч выше рыночной. Потом они искали ключи, потом документы на машину, ПТС в итоге так и не нашли. Весь этот беспредел длился 5 часов. Мне потом это сученок сказал, что я могу ехать домой, как ПТС найдется, мне позвонят. Вывод: после оплаты им наплевать на клиента, могут хамить, унижать, главное деньги у них, так что про Ац Формула хорошего мне сказать нечего!
Очень даже удачно я зашел на сайт Формула авто, так я думал, пока не посетил это уродское заведение. Выбрал машину, цена удивила, поговорил по телефону с менеджером, который убедил меня в реальности такой цены и вообще всей информации на их сайте, много чего пообещал еще, и дополнительную скидку по условиям акции, что порадовало меня еще больше, и в подарок зимнюю резины плюс фирменные коврики. В общем мое решение покупать авто именно в этом Формула авто крепло с каждым новым словом менеджера-разводилы. В итоге я приехал к ним в автосалон полон решимости, с хорошим настроем, а уехал в полном разочаровании и недоверии теперь ко всем конторам подобного типа. Это ж надо так ловко уметь народ разводить, что они прут им свои кровные и остаются в результате в полной заднице. Умельцы туевы! Развели на предоплату, а затем кинули на неустойку. Потому нет таких цен и не может быть! Плюс к названной стоимости 300К, а? Нормально??
Сам я из Кумертау, а работаю в Уфе, поэтому автомобиль покупать решил тут, здесь и выбор хороший и цены ниже чем везде. Дома никому не говорил, решил сделать сюрприз жене. На новую машину денег не хватало, а брать с пробегом не рискнул, можно попасть на развалюху. Какую марку брать я решил буду думать на месте. может работники автосалона что подскажут. Взял я денег на первоначальный взнос и поехал в АЦ Формула, так как находился рядом с моей работой. Конечно зря я понадеялся на менеджеров, они вообще нихрена не знают про машины. На мои вопросы толком ответить не могут, начинают при мне же искать ответы в смартфонах. Пришлось думать самому, на чем остановить свой выбор. Решил брать Шкоду Октавию, вроде отзывы о ней неплохие. Ее к сожалению в наличии не оказалось, но обещали привезти в течении недели, я согласился и пошел оформлять кредит. Вот где настоящее испытание, очень долго все оформляют, в разные банки отправляют запросы, потом приходится ждать ответа по пол часа от каждого. Короче только к вечеру мне все оформили и то со страхованием здоровья и имущества, а иначе банки мне присылали отказ. Как потом я узнал что это была не обязательная услуга, это работники себе таким образом премию зарабатывают. Ну уже поздно было что то менять, фиг с ним заработаю. В обещанный срок машину мне конечно никто не отдал, но я так и думал, пришлось ждать почти месяц, но мне и не к спеху было. А вот с кредитом вышла засада. Когда я подсчитал во сколько мне все это обошлось, вышло что я за 5 лет отдам деньги за 3 таких машины. Вот дурак то, лихо меня обманул автосалон!
Очень, очень мерзкие продавцы в АЦ Формула. Отвратительное обслуживание покупателей. Грубят и не хотят, а может и незнают что ответить на вопросы об автомобиле. К тому же качество автомобилей оставляет желать лучшего. Я сдуру приобрел там Фольсваген Поло.Вроде по отзывам, неплохой автомобиль. Но я замучался его ремонтировать. То одно сломается то другое, так еще и половина ремонта была за мой счет, потому что мне выдали какую то странную гарантию, так сказать ее сокращенный вариант. И в конечном итоге выяснилось что мне вообще продали авто с пробегом. Главное по документам то она новая, а стали разбирать подвеску и обнаружилось что Фольксвагену не менее 2 лет. Ехать в автосалон и качать права я не стал. Так как думаю что здесь работают настоящие бандиты. Сейчас ищу еще пострадавших и вместе можно написать на них заявление в прокуратуру.
Не могу сказать про АЦ Формула ничего хорошего. Не впечатлили ничем, кроме рекламы. В реальной жизни у них всё очень печально. Тачек нормальных нет. Цены пипец какие на то *авно, что у них там стоит. Разводить пытаются с порога, что порождает еще больше негатива. Явно не очень умные и малограмотные менеджеры несут какую то чушь, что если даже есть деньги, все равно нужно брать в кредит, потому что это выгоднее. Не бред, нет? Для меня так полнейший! Понятно, что для них будет выгоднее, если клиент клиент согласится на кредит. А клиенту то какая с это выгода? В общем мне и получаса хватило, чтобы понять, что ловить у этих тупых фуфлыжников нечего. И вам я не рекомендую к ним заезжать, это только пустая трата времени. Меня они например выбесили, чем и испортили мне настроение на весь день.Ничего кроме негатива я не получил от общения с ними.
Увидел сайт АЦ Формула с очень выгодными ценами и акциями, оставил заявку на обратный звонок. Мне перезвонили в течении 10 минут, менеджер рассказал про их распрекрасный” автосалон. Я планировал приобрести Хендай Солярис, но он сказал что эта марка пользуется повышенным спросом, поэтому в наличии ее сейчас нет. Предложил привезти на заказ. Срок доставки был небольшим 7 рабочих дней, поэтому я согласился. Приехал к ним в офис оплатил полностью всю сумму и подписал предварительный договор. Но прошел уже целый месяц и я никак не могу забрать свою машину. И причем мне никто не звонит, не и о чем не сообщают. Поехал сам в этот автосалон. И там мне говорят что автомобиль я могу забрать уже сегодня, а вот ПТС придется еще немного подождать. Также нужно оплатить расходы за транспортировку, о которых ранее не было сказано ни слова. Сумма не маленькая, почти 300 тысяч. На самолете его что ли везли!!! Короче полный бардак!!! В итоге документ я забрал еще через месяц, еще и переплатил изрядно.
Рассматривал машины я на сайте АЦ Формула. Подобрал себе Крету, заказал через менеджеров. Мне сказали, что в день приезда к ним автомобиль будет на месте, готовый к продаже. Приехал из другого города, на месте тачки не оказалось. Мне сообщили, что в процессе перевозки возникли проблемы, и теперь машину эту они мне продать не могут. Есть Крета в другой комплектации, показали мне ее. Тачка стоила в 2 раза дороже, чем должна, и чем выставлена в других автосалонах. Я просто понял потом, что меня обувают наглым образом. Послал их куда подальше и поехал дальше. В тот же день купил нормальную машину в другом автосалоне (тоже в Уфе). А этим уродам желаю гореть в аду. И отзывы надо писать, правдивые! Чтобы покупатели знали, как на самом деле работает автосалон Формула!
Говно автосалон, точно говорю! В АЦ Формула я приехал потому что купился на рекламу. Очень часто мелькало объявление, что есть Рено со скидкой 40%. Специально прежде чем ехать, позвонил в салон всё уточнить, долго не мог дозвониться, линия занята. Думаю, наверно пол города в АЦ Формула звонят, тоже хотя так дешево тачку урвать. Минут через 15 мне ответили, всю информацию подтвердили. Ну я и приехал. И что вы думаете? А нет там никаких скидок, были но закончились. Как же, говорю, я же сегодня только звонил вам, уточнял, сказали что всё в силе. Менеджер плечами пожимает, ничего не знаю, у вас неверная информация. А сам давай мне на уши приседать насчёт выгодного приобретения других авто. Да пошёл ты на…вместе с этим сраным салоном.
В итоге три часа просранного времени и подпорченное настроение. Не рекомендую.
Наглый развод и кидалово! Вот что я могу сказать об этом АЦ Формула.
Увидел на их сайте отличную скидку на ларгус, подумал официалы врать не будут, дорожат репутацией. Просто надо читать отзывы. Предворительно созвонился с ними, чтобы зря не тащиться в автосалон в с. Чесноковка на Школьную 2/2 200 км. Всю информацию подтвердили, предложили бронь, я согласился, перевёл им 20% от стоимости автомобиля.
Когда приехал то ларгуса по такой цене не оказалось. Он стал дороже на 210 тысяч. Почему? Потому что скидка действовала до вчерашнего вечера.
— Так я вчера и звонил договаривался.
— Но приехали то вы сегодня.
-А как же 20% которые я оплатил как за бронь?
— Если бы вы приехали вчера, то да. А так как вы опоздали, эти деньги прошли как предоплата.
Это развод! Я же объяснил что я из другого города, я бы ни как не успел до закрытия. И они прекрасно об этом знали! А может и не было ни какой скидки. простая замануха для таких вот лохов.
Если думаете, что программа trade-in у АЦ Формула будет для вас выгодной, спешу вас разочаровать, она будет выгодно строго для них, а вам бросят копейки, как подачку, еще и нахамят, если будете лезть с претензиями. Автосалон скупают бэушные машины за копейки, а потом буквально сразу выставляют их на продажу в несколько раз дороже. И если находится хозяин и начинает предъявлять, они будут совать вам в лицо всякие бумаги якобы с подтверждением того, сколько они потратили на ремонт, и заплюют вам глаза, крича о том, сколько они потратили денег, чтобы привести вашу бывшую машину в нормальный вид и состояние. И спорить с ними будет бессмысленно, у них доказательства, а у вас ваши слова. И еще, все сотрудники там хамы и грубияны, не говорю уже об их профессионализме. В общем и целом, то еще заведение. Посещать его не рекомендую, во избежание потери времени и нервов.
Машин у них много, не спорю, но выбрать нормальную у вас вряд ли получится. Во-первых, цены, это пипец просто, они значительно выше от заявленных да и вообще от среднерыночных. Во-вторых, если речь о подержанных, то техническое состояние многих оставляет желать лучшего, хотя опять же стоят они очень дорого. Автосалон не заморачиваются даже с предпродажной подготовкой, при осмотре можно найти следы пребывания бывших владельцев и это у них в порядке вещей. А задал этот вопрос консультанту, на что он ответил: вот если решите точно, что покупать будете, мы все сделаем и эта услуга у нас оплачивается покупателем. Ну да, а так зачем напрягаться? По мне, так любой товар должен в первую очередь иметь нормальный товарный вид, и это работа продавца, а уж никак не за счет клиента. В общем меня АЦ Формула не впечатлили, неприятный осадок после посещения остался.
Оказывается, что челики по телефону не имеют никакого отношения к этой мутной конторе «Формула». Работают удаленно и принадлежат к другой компании, которая только информацию по телефону предоставляет. Да и то неверную, так как в реальности в салоне совсем другие цены на машины. Да и начинают навязывать дополнительно оформлять КАСКО, хотя я изначально планировал полис у друга оформлять по скидке. Но им насрать, говорят, что или так, или совсем никак. Автомобиля обещанного я так и не увидел. Отвратительный автосалон, с которым работать не будет ни один нормальный человек. Если вам, конечно, надо барахло взять, покататься на нем с месяц и выкинуть на помойку, то это ваш вариант. Да и то сомневаюсь в рациональности, так как денег слишком много просят.
Всем привет. Постараюсь коротко рассказать о своем обращении в АЦ ФОРМУЛА. Скажу сразу, эти конченые испортили мой день. Я приехал к ним в автосалон за Оптимой в рассрочку(это важно). Заранее звонил, обо всем договаривался с тамошним менеджером, причем не один раз звонил. Войдя в салон я сразу был отправлен в кредитный отдел, где после трех часов мне сказали, что авто я буду брать не в рассрочку, а в кредит. Обычный потребительский кредит под 18%. И Оптимы в салоне нет, и не было. Мне был предложен, скорее даже навязан, совсем другой автомобиль, Киа Спортейдж. Я не собирался его покупать, но мне сказали, что я должен его взять, их не волнует, якобы его специально для меня пригнали со склада. Я уже не мог терпеть этот беспредел, сгрёб свои документы и сделал ноги. Мало того, что с рассрочкой обманули, так еще заведомо другой автомобиль впихнуть мне пытались. Они его привезли со склада и поэтому я должен его брать!! Да о#уели уже совсем! Я вас об этом просил?? Не ездите к ним в ац ФОРМУЛА никогда. Это пипец какой-то!