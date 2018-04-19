

Адрес: г. Уфа, село Чесноковка, ул. Школьная, д. 2/2

Телефон: 8 (800) 511-75-86

Сайт:https://ac-formula.ru/

Автоцентр Формула в Уфе

Покупателям в АЦ Формула предложен большой выбор отечественных и иностранных автомобилей. Широкий спектр цен позволит не остаться без покупки ни одному клиенту. Действую скидки, проводятся акции, что позволяет приобретать автомобили значительно ниже их среднерыночной стоимости. Автосалон предоставляет различные возможности приобретения автомобиля:

-под заказ, с доставкой в короткие сроки;

-по выгодной программе автокредитования, с минимальной процентной ставкой и удобной для клиента системой оплаты;

-по программе Trade-in, что позволяет без лишних заморочек выгодно продать свой старый авто и купить любой новый со скидкой.

Но кроме информации с официального сайта про автосалон, есть еще отзывы покупателей, чье мнение тоже важно учитывать, если вы планируете поездку за новым авто в АЦ Формула на ул. Школьная 2/2 в с .Чесноковка, г. Уфа.