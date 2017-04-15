Автосалон Карстайл отзывы
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Совхозная д.16
Телефон: 8 (800) 333-97-40
Сайт: https://ac-carstyle.ru/
Автоцентр «Карстайл» в Екатеринбурге, на ул. Совхозная, д.16
Важным событием в жизни может стать приобретение автомобиля и этот автосалон обещает, что при покупке автомобиля Вы останетесь довольны. Ведь только в Карстайл, судя по описанию на официальном сайте, честные цены, низкие процентные ставки от постоянных банков-партнеров, подарки от страховых компаний в виде полисов КАСКО и ОСАГО, постоянные розыгрыши призов, новые акции. Ни один клиент не уезжал отсюда без нового автомобиля! Любопытно, так ли это на самом деле?! Могут ли реальные покупатели подтвердить своими отзывами рекламу или же это маркетинговая уловка для новеньких клиентов? Вы не ищете выгодных предложений, а сразу едете сюда? Довольны своим приобретением и рекламируете друзьям этот автосалон? Напишите отзыв на нашем сайте!
Посещал на днях, этот автосалон- оказался очередным лохотроном!!! Что-то много их развелось в последнее время. И хочу всем дать один совет- Если вам обещают цену значительно ниже чем везде, то не стоит тратить свое время и ездить в Карстайл, это развод чистой воды!!! Перед тем как к ним ехать, я позвонил и уточнил стоимость Лады Весты кросс, мне подтвердили цену указанную на сайте. А приехав стали канифолить мозги. Машину не показывают, требуют внести сперва предоплату 200 000 рублей, уговаривают оформить кредит. Я на все это был не согласен. Но увидел молодую семейную пару, которые поверили и отдали залог. Ох, как они ругались!!! Ведь стоимость их машины выросла в 2 раза!!! Я даже хотел снять это на камеру телефона, но меня буквально вытолкали из помещения и стали угрожать. Так что похоже эти ребята, настоящие бандиты и связываться с ними не стоит!
Я не понимаю как вообще можно продать автомобиль без самого важного документа, технического паспорта. А вот Карстайл это могут сделать запросто. Купил я значит здесь Рено Логан, на сайте обещали что на них сейчас скидки 96 000 рублей, вот я и побежал скорее в этот автосалон пока они не закончились. На самом деле, если покупаешь за наличный расчет то тебе как оказалось, ничего не светит. Пусть будет так, и раз я уже приехал, тем более даже выбрал машину, решил не отказываться от своих планов. И все таки приобрести ее. Помимо основной цены,мне еще навязали всякие допы, хотя прекрасно можно было и без них обойтись, но иначе я бы не смог забрать авто в тот же день,у них на складе они все были с уже установленным оборудованием, пришлось бы ждать около месяца пока ее привезут. Когда уже все было оформлено и оплачено мне сообщили что ПТС привезут в понедельник( я был у них в пятницу) Думаю ничего страшного, все равно в выходные я не поеду ставить ее на учет. В итоге ни в этот ни даже в следующий понедельник я не увидел его. Лишь только звучали пустые обещания. Нервы мои уже на пределе, сейчас ищу юриста что бы подать на них в суд.
Смело заявляю, Карстайл — мошенники!!! Захотел купить у них машину в кредит. Мне одобрили предварительную заявку под 5 процентов и я выехал в автосалон. Там эту заявку пришлось подавать заново, но одобрение пришло уже под 12,9 процентов. Тоже неплохо, подумал я и стал подписывать кредитный договор. Еще мне предложили оформить страховку жизни и здоровья. Но я посчитал что это мне ни к чему и написал отказ. Но вот за каско мне пришлось заплатить иначе бы не одобрили автокредит. Когда все документы были подписаны, я пребывал в радостном настроении, что теперь буду ездить на новеньком Хендай Солярисе, а вот уже находясь дома и рассматривая бумаги которые мне выдали в автосалоне, понял что меня очень хорошо надурили. Потому что оказалось что при отказе от добровольной страховки проценты вырастают до 33. А эти мерзавцы в кредитном отделе ни сказали об этом ни слова, видимо специально что бы я не передумал ничего у них покупать, а я увидел это поздновато, только после того как уже получил автомобиль. Скидку обещанную мне тоже ни черта не сделали, по факту стоимость машины была дороже на 20 процентов, а мне якобы потом 10 из них скинули. Вообщем все очень плохо, не рекомендую этот автосалон.
Позвонил им в Карстайл, узнать насчет новой Тойоты Королла, все ли так красиво на самом деле, как они нарисовали на своем сайте. Цена была отличная, типа акция, и подарки хорошие обещали. менеджер посоветовал быстрее ехать в автосалон, а то заберут. А я никак быстрее не мог, попросил, чтобы машину для оставили. Но он посоветовал забронировать, на что я с радостью согласился. Перевел 10 тысяч на номер, который он мне прислал, в ответ мне скинули номер заказа. Я как освободился, приехал. Мне показали машину, согласно номеру, и я тихо о@уел. Нифига машина не была новой, там места живого не было. Битая раз двести, может и перевертыш, потому что крыша кривая. Когда ко мне вернулся дар речи, я их всех там отпи@орасил и потребовал назад свои деньги, потому что очевидно было, что меня намеренно развели. Но никто никаких денег мне возвращать не собирался. Бронь оплачена, машина соответствует номеру заказа, а что там на словах было сказано, никого не колышит. Пи@оры конченые, хоть на десятку, но нагрелись.
Купилась на низкую процентную ставку по кредиту, на сайте было от 2,9%. Надеялась приобрести в Карстайл на Совхозной 16 в Екатеринбурге Ниссан Кашкай, на него тоже скидку обещали, 10% от стоимости, это у них якобы для всех, кто берет машины в кредит. Также обещали быстрое оформление, 30 минут с подачи заявки. В общем я проторчала там 5 часов, но даже после столь долгого ожидания была вынуждена отказаться от кредита. Мне одобрили только под 28%, а это ну ни в какие ворота не лезет. Кстати скидка тоже бесследно исчезает, вслед за обещанной низкой процентной ставкой. Вернулась домой уставшая, злая и опустошенная. Но в полной уверенности в том, что больше ноги моей не будет у этих обманщиков. Для чего они делают? Неужели надеются, что кто-то абсолютно безбашенный согласится на такие кабальные условия? Или после долгих часов ожидания потеряет бдительность и зрение и подпишет договор? Вообще не понимаю, зачем так обманывать людей.
Раньше не совсем понимала, что означает “серый дилер”, но приехав в автосалон Карстайл, теперь четко понимаю, что это такое. Самый натуральный серый дилер. Обещанных на сайте машин там нет. Ценники тоже не на всех машинах, а на которых и есть, то значительно отличаются от заявленных. А на остальные машины они берут цены с потолка. Говорят, что любая машина у них есть на складе, но привезут ее только тогда, когда клиент внесет предоплату 30%. И оригиналы документов не показывают, только копии и те какие-то не пропечатанные, фиг что разглядеть можно. Обещали очень привлекательную цену на Киа Соул, на 150 тысяч дешевле средней стоимости, потому я и задержалась у них. Потом конечно уехала, не стала с ними связываться, очень они мутные. Всем совет, обходите как вы лучше эту контору по разводу стороной. Время потеряете, это по любому, а то еще и на деньги кинут.
Некоторые автосалоны вообще обурели, такие цены ломят, да еще и обманывают как хотят. Карстайл как раз из этой серии. Меня заинтересовало предложение опубликованное на их официальном сайте, на Киа Рио бал довольно заманчивая цена всего 532 410 рублей. Думаю надо позвонить в автосалон узнать, действительна ли она. Услышал ответ что все верно,цены действительны до конца месяца. Отличный вариант, подумал я и поехал к ним за покупкой. Менеджер показал мне экземпляр который стоял на витрине и сказал что пока я буду оплачивать, мне подготовят мою машину. Меня все устроило и подписал договор купли-продажи. В кассу оплатил всю сумму и мне пришлось подождать еще 2 часа. И вот наступил тот момент,когда я получу ключи от автомобиля и стану ее владельцем, однако мне сказали что надо доплатить за комплектацию, менеджер должен был мне сообщить что я отдал деньги только за голое авто, а у них таких не бывает, и сейчас мне привезли Классик, и я должен сказать спасибо, что именно ее, а то ведь могли и Престиж подогнать, так как в договоре стоит что к продаже готовится автомобиль который в данный момент есть на складе. В общем сами знаете, что этих товарищей не переспоришь, позвонил товарищу занял недостающие 180 000 рублей и отдал им все до копейки. Надеюсь мой опыт будет кому то полезен, для того отзыв и написал, чтобы другие не попадались.
Началось все с того, что я захотел купить Киа Соул. Решил поискать автосалон, где бы повыгоднее это сделать и что бы и машина имелась на складе, что бы сразу ее получить. Приятель порекомендовал съездить в Карстайл, вроде как сейчас, у них действует акция и распродажа автомобилей и дарят неплохие подарки. Зашел к ним на сайт, и в самом деле стоимость машин у них гораздо ниже чем у официалов. В комплектации комфорт и с возможностью выбрать цвет нужная мне машина стоила 550 тысяч рублей. Заказываю обратный звонок, чтобы уточнить интересующие меня вопросы и не зря туда мотаться. Мне тут же перезвонили и сказали что все указанные на сайте предложения в силе и поинтересовались когда я смогу приехать. Ответил что приеду завтра. На следующий день мне опять перезванивают, интересуются, точно ли я приеду, и во сколько? Я сказал, в 2 часа дня буду у них.В обеденный перерыв я вызываю такси и еду в автосалон, надеясь что договор заключим быстро. Там как ни странно меня никто не ждал и мне пришлось заново объяснять что я хочу. Но оказалось что эта машина есть только в полной комплектации которая стоит 950 000 рублей. А зачем мне тогда названивали не ясно. И ведь даже не принесли извинений за свой обман.
В Карстайл цены в реальности сильно отличаются от заявленных на оф сайте. Все те скидки и акции, что нам обещает автосалон, простая заманиловка. По факту же нет ни одной машины в заводской комплектации, на всех уже стоит куча дополнительного оборудования сомнительного качества. Это барахло, по очень завышенным ценам, включают в стоимость, из-за чего машина дорожает тысяч на 100. Об этом никто вас там не предупредит, узнаете только когда уже подпишите предварительный договор и внесете предоплату. Именно так со мной и произошло. Узнал, что нужно доплачивать, когда уже поздно было. За отказ от покупки они берут неустойку, а это приличная сумма получается, 20% от окончательной стоимости, и дарить такие деньги мошенникам как-то не улыбается. В итоге что получилось, повелся на скидку в 40000, а переплатить пришлось 100000. Не ведитесь, это голимый развод.
Радость от покупки долгожданного автомобиля в Карстайл обернулась для меня кучей проблем и потерей денег. Купила у них новый автомобиль, с ценой конечно накрутили, но это вполне ожидаемо было. Но что они сделали потом, уже переходило все границы дозволенного. Где то через пару недель начала барахлить коробка передач, я естественным образом обратилась в автосалон, где мне обещали год гарантийного ремонта. Они приняли автомобиль, через три дня вернули, вроде починили. Спустя дней десять, снова что-то не то чувствую, приехала к ним в автосалон, но они уже отказались ремонтировать, не посчитав это гарантийным случаем. Я отвезла машину в другой автосервис, мастер отремонтировал. Когда забирала автомобиль, он задал мне странный на мой взгляд вопрос: это у вас новый автомобиль? Я естественно ответила, что да, месяца еще не прошло после покупки. Он очень удивился и посоветовал мне отвезти автомобиль на независимую диагностику. Так как он обнаружил некоторые запчасти в автомобиле, которые были уже давно изношены. Это ж что получается? Мне продали новый автомобиль со старыми деталями? Или подменили их в автосалоне, когда ремонтировали? Я конечно буду с этим разбираться!
Геморно покупать у Карстайл бэушные тачки. По телефону наговорят многое, а по факту фиг что их обещанного ты получишь. Все машины прошли тщательную проверку их профессиональными экспертами, это точно фуфло автосалон несет. Доверять бумажкам сомнительного происхождения и верить словам манагера, основная задача которого тупо продать тачку, это как-то не совсем укладывается в понимание нормальной покупки автомобиля. Еще если учитывать что берешь с пробегом, тут вообще детальный и тщательный осмотр нужен, и на подъемнике проверить и тест драйв необходимо сделать. Что мне кстати по телефону обещали без проблем. Но на месте ничего нельзя, как только смотреть и слушать. Не стал у них покупать, потому что не так машины продают нормальные дилеры, совсем не так. А этим лишь бы сбагрить. Из чего и складывается впечатление, что машина стопудово проблемная.
Я недавно приобрела у них в Байкар автомобиль. Новый Рено Дастер. Предполагалось, что буду испытывать радость от покупки, но видимо что-то пошло не так. Изначально меня очень впечатлил их официальный сайт, посмотрев его я подумала, что наконец нашла надежный автосалон, который дорожит клиентами и репутацией. При покупке тоже все было нормально, за исключением того, что меня вынудили покупать доп оборудование на 60 тысяч. Не прошло и недели после покупки, а у машины начались проблемы с двигателем. Я к ним, но мой случай не признали гарантийным. В растерянности я обратилась в автосервис и ремонт мне обошелся в 50 тысяч. Более того, мне сказали, что двигатель не новый. Это как, у нового автомобиля не новый двигатель? Я намерена сделать независимую экспертизу и решать эту проблему через суд. Связалась с мошенниками на свою голову, еще и нервотрепка теперь.
Не покупайте у них в Карстайл подержанные машины! Дикий развод! На словах машина в отличном техническом состоянии, а проверить не дают. Смотри только со стороны и слушай, как тебе брешут. Своими приборами проверять нельзя, документы на машину не показывают, пока точно не определишься с покупкой. И по ходу у них там глушилки стоят, потому что хотел проверить по базе данных, а нет доступа к интернету. Уже по всем этим критериям можно четко понять, что автосалон мутный, есть что скрывать, раз они так тщательно подготовились. И если вестись только на ту скидку, что они обещают, это значит что впоследствии придется заплатить в несколько раз больше на решение бесконечных проблем, связанных с покупкой автохлама. Сайт хороший, но правды там нет ни слова, по крайней мере что касается машин с пробегом.
Вот же уроды! Охреневшие морды, потому что по другому написать про них я не могу. Пришел в Карстайл думал раз автосалон говорит что они официальный дилер,то можно купить приличную машину, тем более за качество они ручались. Да только оказались пид*расами конченными, потому что за свой базар вообще не отвечают. Отдал за Форд Фокус 478 000 рублей, меня уверили что это отличный вариант, автомобиль испанской сборки, прослужит еще лет 10 безо всяких нареканий. И я блин, как лошара верю на слово этим пацанам. И что я получили, а ничего хорошего, вскоре после покупки начала греметь ходовая, ладно сделал, потом заменил электромагнитную муфту на кондиционере, еще через какое то время моторчик в климат контроле, и теперь появилась еще одна проблема движок стал серьезно подъедать масло, течи нигде нет, значит впереди маячит или капитальный ремонт или контрактный двигатель. А это уже приличные деньги. Ну и как я еще могу назвать тех людей,которые мне подсунули эту машину? Я кстати ездил потом к ним, высказал свое мнение о их работе. Только им все пофигу, самое главное деньги срубить.
Видимо, мне еще повезло, так как я потратил на Карстайл только свой выходной. Других вон на бабки кидают, а мне просто в уши задували в течение нескольких часов о том, как у них все круто и цены «почти даром». Я послушал, поулыбался милой дамочке по имени Алена, и пошел домой. Она очень расстроилась, так как пыталась меня всячески уговорить купить «хлам» всякий. Не, красавица, насколько бы короткая твоя юбка не была, я со своими деньгами так просто не расстаюсь, жаль бабу конечно, ей за меня автосалон премию точно не даст!)
Меня серьезно на@бали в этом Карстайл. Хочу всех предупредить как они это делают. Приехал в этот автосалон с целью купить Ладу Приору. На сайте оставил заявку на получение кредита. Не прошло и часу,как мне перезвонили и сказали что я получил одобрение на сумму 600 тысяч, с процентной ставкой 5,9. Я еще подумал странно как это без паспортных данных? Но решил что сейчас все компьютеризировано а я раньше брал кредиты,вот они и взяли мои данные с общей базы. Не стал откладывать покупку и на следующий день был уже на месте. Как я и думал надо было дать сотрудникам все свои данные и снова отправлять запросы в банк, после долгих ожиданий я получил ответ от 3 банков с положительным решением. Выбрал из них Уралсиб, так мне посоветовала консультант и мы принялись подписывать договор, мне очень не понравилось, что меня постоянно отвлекал менеджер автосалона, я читаю договор,а он приходит и спрашивает нужно ли мне установить сигнализацию, а коврики приобретать планируете. Наконец то после 4 часов нахождения у них, мы все оформили и можно было забирать автомобиль. Автосалон гарантировал своим покупателям каско или зимнюю резину в подарок,Так как страховку я уже оформил, то хотел выбрать резину, но оказывается это не всем,а через некоторое время будет проводиться розыгрыш и мне сообщать что я выиграл. Думаю что ничего не дадут. Так вот, через 2 дня я увидел что помимо кредитного договора у меня в документах лежит и еще и страховка недвижимого имущества и жизни, и стоит она около 60 000 рублей. Но при заключении сделки это не оговаривалось, и я точно бы не согласился на это, так как проценты мне насчитали 19,9 год. Так вот почему сотрудник меня донимал своими вопросами, чтобы подсунуть мне эту бумагу на подпись. Найдете отзывы, что там все хорошо- сто раз подумайте, прежде чем поверить!