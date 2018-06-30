Адрес: г. Барнаул, ул. Правобережный тракт, 26

Телефон: 8 (800) 505-91-29

Сайт: https://ac-barnaul.ru/

АЦ Барнаул на ул. Правобережный тракт, 26

Автосалон обещает найти подход к каждому клиенту и угодить его вкусам. АЦ Барнаул предлагают широкий ассортимент как отечественных, так и зарубежных автомобилей. Можно купить новый авто и подержанных, за качество любого отвечают. Также предложены очень выгодные и удобные условия по автокредитованию, всевозможные госпрограммы и обмен авто по Тrade-in. Цены представлены значительно ниже среднерыночных и плюс ко всему всем клиентам дарят подарки.

На первый взгляд выглядит весьма заманчиво, но к сожалению в последнее время мы часто слышим про обман в автосалонах. Для того чтобы потенциальным клиентам знать, сколько правды в данных обещаниях, просто необходимы ваши честные отзывы, которые мы размещаем на своем сайте. Этим вы помогаете людям сделать правильный выбор.