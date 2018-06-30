Адрес: г. Барнаул, ул. Правобережный тракт, 26
Телефон: 8 (800) 505-91-29
Сайт: https://ac-barnaul.ru/
АЦ Барнаул на ул. Правобережный тракт, 26
Автосалон обещает найти подход к каждому клиенту и угодить его вкусам. АЦ Барнаул предлагают широкий ассортимент как отечественных, так и зарубежных автомобилей. Можно купить новый авто и подержанных, за качество любого отвечают. Также предложены очень выгодные и удобные условия по автокредитованию, всевозможные госпрограммы и обмен авто по Тrade-in. Цены представлены значительно ниже среднерыночных и плюс ко всему всем клиентам дарят подарки.
На первый взгляд выглядит весьма заманчиво, но к сожалению в последнее время мы часто слышим про обман в автосалонах. Для того чтобы потенциальным клиентам знать, сколько правды в данных обещаниях, просто необходимы ваши честные отзывы, которые мы размещаем на своем сайте. Этим вы помогаете людям сделать правильный выбор.
Будьте бдительны, ребята, в АЦ Барнаул работают наё#щики высшего класса, не успеете опомниться, как вас обуют на лишние пару соток. Я с#ка 200 раз, наверное, переспрашивал, уточнял окончательную цену Хендай Креты, мне постоянно твердили, что указанная в договоре цена стопудово является окончательной, переживать нет причины, типа автосалон честный, бережет репутацию и т.д. Меня, если честно, с самого начала смущала цена, уж больно дешево для такой машины, но эти гады меня убедили, что распродажа и все такое, поэтому дешевле. Стоило только мне поставить подпись в договоре, как менеджер тут же сменил тактику общения и уже другим тоном обозначил мне новую стоимость, на 230 тысяч выше, и с#ка как хочешь, можешь покупать, можешь отказываться, но денег с меня все равно возьмут. До меня только тогда дошел смысл безобидного по первой пункта в договоре про неустойку за отказ от покупки, вот оно оказывается в чем дело. А эта падла-менеджер смотрит на меня с ухмылкой, мол ну давай, начни трепыхаться, угрожать прокуратурой, х#ен ты чё докажешь. Не стал покупать, 20% с предоплаты забрали, но я справедливости добьюсь, подключу кого следует.
Осторожно, в АЦ Барнаул работают мошенники! Мне очень жалко, что я раньше не прочитала на сайте отзывы, а то обходила бы этот поганый автосалон стороной! Пожалуйста, не верьте их так называемым акциям! Мы внесли сорок процентов задатка за автомобиль стоимостью четыресто восемдесят семь тысяч рублей, который потом отвоевали с огромным трудом и со скандалом. А менеджер нам говорил, чтоу нас есть два пути: или мы платим за эту же машину за шестсот девять тысяч рублей или про задаток можем забыть, поскольку эти деньги никто нам возвращать не собирается! С таким наглым беспределом я еще не сталкивалась никогда! Всем, кто уже попал на их развод, нужно обратиться с коллективной жалобой в суд! Подобные автосалоны просто не имеют права на существование!
Да тут и рассуждать не о чем, этот АЦ Барнаул даже подтвердить свою официальность никак не может, не говоря уже о том, чтобы продавать, действительно, качественные и надежные автомобили. В партнерах у них числятся какие-то левые банки, о которых я никогда в жизни не слышал. Да и, честно говоря, салоны, которые представляют кучу разных брендов, у меня ассоциируются со всякими барахолками, на которых есть все, что угодно, но качество товара на минимальном уровне. Но я рискнул осмотреть несколько тачек (по словам работяг – лучшие предложения от салона), на которых обнаружил и внешние, и внутренние дефекты. Даже тупо царапины на крыле не удосужились замазать, а называют машины лучшими на рынке и прям-таки супер новыми. Ребят, они торгуют барахлом, которое даже вид непрезентабельный имеет. Не доверяйте тому что плетет этот автосалон, обманут и деньги ваши присвоят!
Хотели купить там Ладу Ларгус. Приехали с женой в АЦ Барнаул с другой области, надеялись на сделку, как нам говорили по телефону. Но как позже стало понятно, что ничего хорошего там нет и ждать не стоит. С нас только требовали деньги, хотя мы приехали в автосалон брать в кредит. По телефону говорили, что первоначальный взнос не понадобится, что процентная ставка будет 7%, а непосредственно в кредитном отделе нам уже сказали, что такая ставка возможна лишь при внесении первого взноса 30%. А если так, то под 19%. С таким же успехом мы могли взять машину никуда не уезжая, везде приблизительно похожие условия. нас просто обманывали по телефону, чтобы мы приехали, а на месте пытали выманить деньги и впоследствии кинуть. Больше чем уверены, что и с первоначальным взносом процентная ставка не стала бы ниже 19%. Об этом уже написано много отзывов, но вот мы почему-то когда смотрели, находились только положительные. Совет всем иногородним, не верьте мошенникам, не тратьте деньги на дорогу и время, это просто лохсалон, таких по области много. Обещают золотые горы с целью привлечения клиентов, чтобы было больше кого кинуть.
Люди!!! Обходите стороной эту шарагу Ац Барнаул и ни за что не связывайтесь! Обман! Сразу только кажется, что салон нормальный и машину там купить лучший из вариантов, на самом деле это совсем не так. Меня также как и многих других привлекла реклама, что можно приобрести авто со скидкой и подарками. Я читала отзывы, разговаривала по телефону с сотрудником автоцентра, все было замечательно. Обещали и машину помочь выбрать, и цену со скидкой гарантировали. Приехала в автосалон, все так и было до определенного момента. Вежливый консультант помог мне определиться с выбором, менеджер принимал активное участие, давал свои дельные советы. Стали оформлять, меня больше всего волновал вопрос стоимости, менеджер сказал, что они никого никогда не обманывают, есть заявленная стоимость, она же в договоре, ничего больше измениться не может. А после заключения договора его будто подменили, цена чуть ли не в 2 раза больше, а он твердит, что предупреждал меня об необходимости оплачивать доп оборудование и их услуги. Ну как так то? Я же ни слова о таком не слышала! Если оформлять отказ от покупки, то тогда клиент обязан выплатить неустойку. Я в шоке, такие сволочи, как они до сих пор на этом рынке держатся.
АЦ Барнаул- это худший дилер в регионе!!! Не обращайтесь туда никогда!!! Менеджеры всех клиентов считают лохами. Мне об этом поведал сотрудник по имени Сергей. А сказал он мне об этом когда я отказался вносить задаток за автомобиль который находился на складе. Сказал ему что подписывать предварительный договор не буду, я лучше сразу подпишу основной и отдам по нему всю сумму. Он ответил что под меня никто подстраиваться не будет, и либо я подписываю что он говорит, либо мы прощаемся. Я говорю — ну тогда сидите тут без продаж, я поеду к официалу и там куплю что мне нужно. Он такой усмехнулся и сказал — Ты думаешь мало лохов, ты не купишь, другого найдем и заржал. Вот так они относятся к людям!!!! Обходите этот автосалон стороной!!!
Люди! Я хочу вас предупредить, это лохотрон! Я уже давно хотела приобрести новый авто и искала автосалон в интернете. Наткнулась на их сайт, почитала отзывы, большинство говорят, что это отличный автосалон, много плюсов, например, низкий процент по кредиту, постоянные акции, подарки и хорошее обслуживание. Я поверила написанному и отправилась к ним. По прибытию меня встретил странный сотрудник, который был очень бешеным и грубо отвечал на мои вопросы. Меня это немного смутило, но я подумала, может у человека день сложный день и не предала этому значения. Не это главное, главное нормально авто тут взять. Я выбрала машину, но когда стали оформлять документы, процент по кредиту значительно стал выше, чем был на сайте. Я возмутилась — «что поспособствовало резком росту процента, ведь только вчера я смотрела сайт и он был намного ниже». На это мне ответили, что забыли внести изменения на сайте и с сегодняшнего дня условия иные. Меня это вообще не устроило, потому что в других салонах можно взять под меньший процент. Отказалась и уехала, правда меня успели послать в ответ, хамы. Как мне кажется, они не забыли поменять информацию на сайте, а просто решили так заманить клиентов, иначе не стали бы на меня наезжать, когда я отказалась от их услуг. В общем, я АЦ Барнаул категорически не советую.
Обман с милой улыбкой на лице. Это я испытал в АЦ Барнаул. И только дома понял что меня просто напросто развели как последнего лоха. Идя в автосалон я был уверен, что меня уже ждет одобренный кредит и я сейчас по быстренькому его подпишу и уеду домой на новом Ниссане. Но все оказалось иначе. Все заявки в банк пришлось отправлять по новой, так как то решение было предварительным. Ладно не смертельно, подумал я. Дальше еще интереснее, ни о каких 5, 9 процентах годовых можно было и не мечтать, мне одобрили под 15, 9 процентов. О том что обязательным условием является страхование жизни тоже умолчали, я узнал об этом только после того как мне дали график платежей. Ну и конечно же после того как я поставил свою подпись на договоре, обратного хода нет. Банк моментально переводит деньги в автосалон и остается только молча гасить эти огромные суммы.
Приехал за подержанным Хендай Солярисом, о котором договаривался предварительно со специалистом АЦ Барнаул по телефону. Мне было сказано, что машина отличная, небольшие конечно потертости имеются, год выпуска все-таки 2014, но на техническом состоянии это никоим образом не отразится. Также мне было сказано, что весь пакет документов на месте, мне будут предоставлены полная проверка как доков, так и самой машины, тест драйв естественно без каких-ли проблем. И также мне была обещана приятная цена и подарки. С этими приятными мыслями и поехал за машиной. Но по приезду в автосалон встретился с полной противоположностью. Машину, как выяснилось, можно только посмотреть, в прямом смысле, но ее так неудобно поставили, капотом к стене прижали, что никак даже не обойти. Доки показывать мне отказались, а уж о тест драйве лучше вообще не заикаться. Короче говоря ничего нельзя сделать, пока не внесешь предоплату, не подтвердишь серьезности своих намерений в плане покупки, так как сказать. Как по мне, то это полный бред. Никто не согласится покупать авто с пробегом практически с закрытыми глазами. Вот и я отказался. Думайте сами, я для себя все уяснил, что они на самом деле из себя представляют.
Издевательство над людьми автосалон устраивает! Мужу вчера позвонили из АЦ Барнаул и сказали, что машина на есть, приезжайте. За день до этого муж интересовался наличием пятидверной нивы у них, сказали, что должна быть на складе, как что выяснят, перезвонят. Ну раз позвонили, значит есть машина, мы собрались и поехали. Приезжаем и узнаем, что машина продана. (???) Ну типа извините, так получилось, бизнес, знаете ли, кто успел, тот и съел. А нам стали предлагать трехдверку или подержанную. Но нам нужна была именно новая нива пятидверка, а подержанных у нас, хоть самими продавать начинай. Бесит просто! Мужу пришлось брать отгул на работе, это день бесплатно, так еще затраты на проезд, мы живем за 300 километров от города. Не надо было тогда звонить, мы бы нашли где купить машину. Ненавижу такое отношение к людям” Они главно поимели с продажи машины, а то что мы потеряли на этом, их не колышет. Хочу предупредить, плевать они хотели на клиентов.
Какие в Барнаул мрази работают, слов нет. Приехал к ним в автосалон на Правобережный тракт 26 за новой шкодой рапид, которую увидел на сайте автоцентра. Комплектаци, цвет и стоимость меня устраивали, надумал покупать. Позвонил, сказали, что есть такая машина, хоть сейчас приезжай. Что я и сделал, хоть и была уже вторая половина дня, но мне по телефону сказали, что сделка пройдет быстро. Машину я не увидел, потому что ее на площадке не было. менеджер сказал, что ее должны привезти со склада, нужно подождать. Короче прождал до закрытия, так и не дождался, сказали, что лучше приехать завтра с утра, машина будет уже на месте. Приехал утром, машины опять нет, ждите. Да мать вашу, что за бардак! Ладно, решил подождать еще. До обеда проторчал, пока ко мне не подошел другой уже менеджер и не поинтересовался, чего я там так долго сижу. Я рассказал ему суть дела, а он меня спрашивает, вносил ли я предоплату. Я говорю, что не вносил, мне про это никто и не говорил. Он и говорит, что машины со склада у них доставляют только после предоставления 30% от стоимости желаемой машины. Досадно, бл@дь! Не могли что ли сразу сказать, что лохотрон? Нафига было меня столько времени мурыжить. Я бы по любому не стал оплачивать кота в мешке.
Конченые разводилы, связываться с ними не рекомендую. Зря потратил на них свое время, о чем теперь жалею. В единственный выходной дернул меня черт поехать именно к ним в автосалон, полно дилеров по городу, а я этот выбрал. Ну и что в итоге, проторчал там прилично по времени, то ждал сначала, пока манагер кофе нажртеся, заняты там все были. Потом ждал поки доки на тачку найдут, потом час примерно ключи искали. Полный бардак во всем! Тачки стоят пыльные, неухоженные какие-то, в машине, которую мне наконец таки открыли вообще комки грязи повсюду были, окурки, салфетки, брезгливость вызывало и ничего больше. Даже цена уже не радовала, потому что состояние машины было на самом деле явно хуже, чем мне говорили. Небольшой пробег на спидометре вообще ни о чем не говорит, его стопудово скрутили. сказал, что сейчас проверю машину по базе, так ее сразу закрыли и попытались навязать мне другую. Не теряйте время зря, не обращайтесь к этим разводилам ац Барнаул.
Сайт у АЦ Барнаул отличный, если бы соответствовал реальности. Автомобилей правда много, по началу, как в автосалон приехал, глаза разбежались. Но когда присмотрелся, на многих были заметны следы не очень качественной шпаклевки и покраски, как будто на скорую руку делали. От продавца конкретной информации не добиться, талдычит свое, что все автомобили прошли проверку и все в отличном техническом состоянии. Но самому проверить не дают, не говоря уже о тест драйве. Мне сказали, что записываться надо было заранее. А когда я стал давить на то, что нет никакой проблемы, чтобы позволить мне пройти тест драйв сейчас, очереди я не заметил, свободных сотрудников по залу шлялось втрое больше чем клиентов. Мне тогда манагер зарядил, что вообще то у них тест драйв платный. Скажи они мне об этом сразу, я бы повозмущался немного, но без базара бы оплатил, а тут стало понятно, что они воду мутят. Была бы машина в полном порядке, то и с тест драйвом и с осмотром проблем не возникло. Не стал выяснять отношений и просто уехал.
Люди!!! Не ведитесь не в коем случае!!! Идите сразу с юристом
Даже не приближайтесь к этому дилерскому центру, там такой лохотрон, что вам и не снилось!!! Приехали с маленьким ребенком из другого региона, а нам говорят что Ладу Х-рей которую мы до этого зарезервировали, уже продали, думали что мы не приедем. Ну что за отвратительное отношение, ведь сами звонили нам каждый день, спрашивали не передумали ли мы, а как приехали, то уже нет машины. Дебилизм!!! Ну раз уж мы здесь, то решили посмотреть, что еще интересного может предложить нам автосалон. Из всех представленных моделей, нам еще понравилась Лада Веста. Менеджер рассказал обо всех характеристиках, назвал цену 850 тысяч рублей, а на сайте она представлена за 510 тысяч рублей. Интересуюсь почему такая большая разница, оказывается что скидка положена только тем кто совершает покупку автомобиля с помощью автокредита, который можно очень быстро оформить, под минимальный процент. Меня это заинтересовало. И вот мы уже в отделе кредитования, подаем заявку. Только ответ который прислали через 3,5 часа нас совершенно не удовлетворил. Ставка вовсе не маленькая, а 15 процентов, да мне потребительский кредит и то под меньший процент дают. А страхование жизни и имущества является обязательным условием. Так и уехали c АЦ Барнаул ни с чем.
Автосалон Барнаул разводят!!! Не ведитесь!!! Никаких вам тут подарков никто дарить даже не собирается, не надейтесь! Цену повысить, это обязательно, а вот подарки х@ен с маслом. Я тоже купилась на брехливую информацию с официального сайта этих лохотронщиков, обещали новый Рено Сандеро со скидкой и подарки нормальные, зимнюю резину, что уже само по себе хорошо, потом еще видеорегистратор и фирменные коврики. В совокупности выходило весьма выгодно. Но меня там развели как лохушку колхозную, в преддоговоре была указана одна цена, подарки пока только на словах обещали. А как предоплату с меня стянули, так и условия изменились. Машину напичкали дешевыми допами и обещанные подарки туда же засунули. В общей сложности цена выросла на 140 тысяч рублей. Отказаться от покупки конечно можно, но при одном условии, с предоплаты забирают неустойку, а это 20% от стоимости машины, уже с учетом установленных допов. Безрадостная перспектива. Вынудили в итоге покупать на их условиях. Запомните название этой конторы и знайте, что там кидают.
С момента звонка и до подписи в договоре вы для ац Барнаул желанный клиент. Все это время они так красиво заливают. А как договор подписан, столько дерьма на вас вывалится, в виде повышения цены на машину и в виде хамского отношения от недавних доброжелательных сотрудников. Ну а что, все что им надо они получили, а дальше и поиздеваться можно. Когда стоимость покупаемой Шкоды Рапид выросла на 180 тысяч рублей, за счет установленного обязательного доп оборудования без моего согласия, я решил не покупать машину, но мне ткнули пальцем в пункт о неустойке за отказ от покупки. А когда я стал возмущаться по этому поводу, меня нагло прервали на полуслове и выставили на улицу. Во главе был тот самый менеджер, который уверял меня в том, что цена указана окончательная. Неустойку они взяли с предоплаты, вернули мне меньшую часть денег. Я намерен обратиться в прокуратуру с заявлением на автосалон, потому что считаю подобные действия незаконными, по сути беспределом.
Не советую вам к ним в автосалон Барнаул приезжать, обманут также, как и других. Я когда собиралась к ним, тоже думала, что я не последняя дура и на развод не поведусь. А вышло как вышло. Развод начинается уже на официальном сайте. В реальности нет большей половины того, что нам обещают. Что касается наличия машин, новых там ничтожно мало, выбрать не из чего. А по подержанным, хотя я и не сильна в автомобильном деле, но даже на вид все машины какие-то потасканные. А вот что касается цен, так это абсолютный развод. На половине машин ценники совсем отсутствуют, а на остальных цены разительно отличаются от заявленных. И что самое главное, цена на ценнике далеко не окончательная. Это я на себе ощутила, неприятные скажу вам ощущения. Когда уже выбрала машину, решила уточнить ее стоимость, на это менеджер ответил как-то размыто, что придется еще доплачивать за доп оборудование и за услуги. Конкретную сумму он не назвал, но факт того, что меня разводили все это время, однозначный. Машину хоть и не купила, но неприятный осадок остался, больше к ним не поеду.