Автосалон Автостарт отзывы
Адрес: г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 22Ж
Телефон: +7 (391) 269-48-86
Сайт: https://ac-autostart.ru
Автостарт на ул. Рокоссовского в Красноярске
АЦ АвтоСтарт это авторизированный дилер нескольких марок. Поэтому, как указывается на офсайте, клиентам предоставляется широкий ассортимент качественных, комфортабельных, надежных, экономичных автомобилей, как подержанных, так и новых, по самым низким ценам и различными способами оплаты. Автосалон ориентирован на любые потребности и подберет индивидуальный подход к каждому клиенту. Если есть мечта приобрести хороший автомобиль, но бюджет не позволяет, АвтоСтарт предоставляем возможность каждому осуществить свои желания. Всегда можно воспользоваться выгодными условиями по кредиту, которые будут предоставлены. Сотрудничество с ведущими банками делает автокредитование экономичным и безопасным решением покупки желаемого автомобиля. Все ли обещания, которые дает АвтоСтарт, выполняются в действительности? Просим оставлять свои отзывы, если Вы уже посетили автосалон.
Всем привет. Побывал я в этом АвтоСтарт, больше не хочу. Повелся на щедрые условия и чуть не угодил в капкан на несколько лет вперед. На телефон ответил Антон, менеджер, как я понял позже, в кавычках. Обещал мне хорошие подарки, низкие проценты и скидку 15%. Просил его выслать договор, не выслал, типа он стандартный, я могу его загуглить и посмотреть. Ехать мне в автосалон было 370 км и этот Антон-***дон, пас меня всю дорогу, несколько раз звонил, до самых дверей. А потом пропал и на звонки не отвечал. Процентная ставка в реале 14%, скидки нет вообще, а покупка доп оборудования обязательное условие сделки. Когда до кредитного менеджера, что я соскакиваю, вежливость куда-то исчезла, вслед за выгодными условиями, по ходу. В общем 740 км промотал зазря, с работы за свой счет два дня взял. Более глупой поездки в моей жизни еще не было.
Я хочу, чтобы вы знали, что АвтоСтарт — сомнительное заведение не является официальным дилером ни одной марки. Это лохотрон, самый настоящий, и даже слово автосалон язык не повернется сказать! А те “менеджеры” которые отвечают нам на телефонные звонки, вовсе не менеджеры, а самые обычные люди, которые никакого отношения к салону не имеют, знать ничего не знают ни о машинах, ни о ценах. Они просто напросто отрабатывают зарплату, получают процент от количества клиентов, поэтому чем больше людей с их помощью купятся на развод, тем больше денежек капнет на карту. Потому нам и обещают все возможное и невозможное, а мы верим и премся к этим лохотронщикам за сотни километров. Также не верьте в тот бред, что затраты на проезд компенсируют, это замануха и ничего больше. Мне пришлось покупать не запланировано дорогую машину и мне ни копейки не вернули, хоть я и потратил на билет 2500. Наглые обманщики.
Тихий ужас, а не автосалон. Я – квалифицированный юрист с двумя высшими образованиями. И меня эти господа захотели обмануть, подсунув липовый и нарушающий законодательство РФ договор. Во-первых, в бумагах неверно были указаны права и обязанности сторон (в частности, обязанности салона оказывать сервисное обслуживание клиенту). Во-вторых, условия возврата средств за автомобиль, если тот попадет в ДТП из-за обнаруженного заводского брака. В-третьих, что меня возмутило больше всего, так это указание, что АвтоСтарт может по своему усмотрению менять условия договора, не уведомляя при этом самого клиента! То есть вы можете купить машину, опираясь на какие-то гарантии, а через время окажется, что эти гарантии аннулированы, так как руководство салона так захотело. Замечательно просто…Предупреждаю вас сразу, если такие моменты в договоре увидите – бегите сразу из такого салона.
АвтоСтарт,что хочет то и творит. Деньги берет в легкую ,а отвечать ни за что не хочет. Начну сначала,как все было.
Я приехал к ним в автосалон, для того чтобы приобрести Ладу Весту. Мне пообещали что забронируют для меня эту модель за 450 тысяч рублей. По приезду оказалось что бронь мою ошибочно отменил один из сотрудников и автомобиль продали. Было предложено 3 варианта или я приобретаю ту же модель что и хотел,но в люксовой комплектации и конечно же подороже,либо могу выбрать любую другую машину. Ну или оформить заказ. Ездить по несколько раз в этот автосалон мне не хотелось,поэтому я не стал даже думать о третьем варианте. Выбрал из того что было в наличии, Рено Сандеро. После того как все оформил и оплатил, мне отдали пакет документов и я совершил большую оплошность, не проверил все ли мне отдали. И как оказалось мне не дали самое главное ПТС. Думал забыли положить,но позвонив туда выяснил что его просто пока нет и как будет мне пришлют заказным письмом. Ну это уже вообще сверхнаглость, деньги взять сейчас,а тех паспорт отдать неизвестно когда. Теперь каждый день надоедаю звонками этим подонкам, пусть шевелятся быстрее, а что мне еще остается делать, ездить к ним из другого города не вариант.
В общем, если вас будут заверять, что «акции сейчас нет, но когда вы будете оформлять заказ, то скидочка как раз будет» — не верьте! Это просто стандартный развод, рассчитанный на самых доверчивых клиентов. Если подпишите договор в Автостарт то не то, что скидки не получите, а должны будете еще больше заплатить. Берите всегда автомобиль без обещаний каких-то туманных. Если акция, то скидка должна быть здесь и сейчас. Внимательнейшим образом читайте договор, в нем всегда мелким шрифтом прописываются все подводные камни. Если в документе будет стоять сумма выше той, которую вам менеджер салона называл, то бегите оттуда! По такому критерию сразу можно понять, серый дилер или нормальный. Всегда (слышите, ВСЕГДА!) покупайте автомобили исключительно у официалов. Требуйте лицензию показать и только тогда идите дальше, иначе автосалон легко вас КИНЕТ!
Я сказал сотрудникам этого Автостарт, что оставлю об их работе отзыв и я сдерживаю свое обещание. Пусть все знают как в наглую они берут деньги ни за что!!!! В автосалон я обратился для того что бы прокатится на тест драйве на автомобиле марки Хендай Крета. Руль мне не доверили, возил меня менеджер и то со скоростью 40 км в час и минут 10. Я лишь только смог посидеть на пассажирском сиденье. Перед поездкой оставил залог 10 тысяч рублей, и вот его мне впоследствии отказались возвращать. Сказали что если я отказываюсь покупать данную марку машины, то за тест драйв должен заплатить, такие у них условия. Но как можно купить авто, не прочувствовав его. В Общем беспредел полный. Пригрозил что сейчас буду звонить в роспотребнадзор и попросил пригласить директора, но меня просто вывели оттуда под белы рученьки. Блин, вот это я попал. Самый мерзкий автосалон, в котором я когда либо был!!! Никому не советую!!!
Имел “счастье” покупать в Автостарт Фольксваген Гольф, но уверен что подобная схема обмана будет и при покупке других марок авто. Я так понял, что главной целью сотрудников, является как можно дольше парить покупателю мозги, чтобы поздним вечером, когда он уже ничего не соображает от усталости не смог как следует прочесть документы. А их стоит читать внимательно, ведь установку и покупку допов они не проговаривают, но автоматически вносят в договор. А потом еще и нагло заявляют что ты сам просил об этом. Меня так и развели, за Гольф я отдал чуть ли не в 2 раза больше чем планировал, потому что оказалось что они еще и комиссию берут за свою работу. Вот это автосалон… Врагу не пожелаешь оказаться там.
Обратившись в этот автосалон, попал на серьезный развод, оказывается, все отзывы про то что АвтоСтарт- обман и лохотрон — чистая правда!!!! Развели меня как последнего дурачка!!!! Подменили первый листок договора. Там появился пункт о дилерской комиссии 35 процентов. Пришлось заплатить, иначе рисковал остаться и без денег которые я уже отдал ( 540 000 рублей) и без автомобиля. Скандалить было бесполезно, там такие мордовороты сидят, вмиг бы вышвырнули из торгового зала, да и времени у меня было в обрез, надо было возвращаться домой, пока еще светло. ( приехал в Красноярск из другого города). Это вот и было моей основной ошибкой. Зря поверил в то что смогу приобрести у них авто по скидке, хотя пока не приехал к ним вживую, все было очень убедительно и менеджеры красиво рассказывали мне про скидки и подарки. Короче я понял все про эту шарашку. Они специально дурят приезжих, потому что они побоятся что либо предъявлять в чужом городе. Так вот уже дома решил написать отзыв об этом дилере и увидел что я не один такой пострадавший. Предлагаю нам объединиться и написать коллективную жалобу. До каких пор они будут так дурить людей!!! Пора бы их наказать!!!
Куда не глянь-обман. Этот автосалон не исключение. Презираю людей, которые работают там. Из ямы, в которую они меня швырнули, выбраться, мне получиться не скоро. А все потому что денег я не напасусь чтобы погасить тот кредит, который АвтоСтарт мне впарили. Все бы ничего, если бы я платил за тот автомобиль, который купил, а не за тот, который стоит дороже, гораздо. Не было возможности покупать машину за наличные, поэтому принял решение взять ее в кредит. Не знал, что с этим может возникнуть столько проблем. И не думаю что они возникают у тех, кто берет авто в других салонах. Здесь же, полная жопа просто. Никак не могу отойти. В общем, обсудили условия по кредиту, определился с выбором, все просмотрел, все хорошо. Пошёл брать кредит. Оформляли документы, все дела. Мне начали рассказывать про «обязательные» страховки. Не стал упираться, потому что боялся что откажут потом с кредитом. Добавили в договор все что предложили. Одобрили, все нормально. Я радостный отправился забирать автомобиль, но увидел совершенно другую машину, которая к той которую я выбрал никакого отношения не имеет. Честно признаться, был в шоке. Спросил что это, мне ответили это то что вы купили. Классно очень, че)
Я знаю, что многие считают, будто у нас нет кидалова. Но оно есть, поверьте, и его капец как много. Особенно в автомобильном бизнесе, с такими дилерами , как этот автосалон АвтоСтарт, особо не разгулаешься. Просто сразу вам хочу сказать, чтобы вы даже не думали вестись на акции от данной организации. Знайте, что все это разводняк и туфта, рассчитанная на доверчивых дурачков. Вас там разденут и разбуют, но ничего хорошего взамен вы не получите. Автосалон нацелен на то, чтобы завлечь к себе обещаниями, а потом «обрадовать» совсем другими условиями покупки автомобиля. И потом уже деваться вам будет просто некуда, придется или соглашаться, или уходить с пустыми руками. И, поверьте, в обоих случаях вы будете в проигрыше! Просто поверьте мне и не связывайтесь с этими товарищами.
За такое вообще без башки оставить могут. Не знаю, они наверное ходят и оглядываются каждую минуту, потому что такими вещами промышляют… Я сам с таким сталкиваюсь впервые, поэтому должного опыта в выявлении подобных обманов не имел, до момента пока с Автостарт не стал сотрудничать. Автомобилей там хватает, многие могут себе найти авто по вкусу, соответственно и обманутых ещё будет немало. Я надеюсь, что кто-то читает эти отзывы, поэтому, возможно таких как я будет меньше. Все дело в их замаскированности. Они строят из себя нормальный автосалон, который не будет засирать свою репутацию такими моментами. Это закончится для них не очень благополучно, мне кажется, потому что рано или поздно найдётся такой отчаявшийся пострадавший, который примет какие-то серьезные меры. Я бы и сам их принял, будь у меня какие-либо связи или денег много, но увы ни того ни другого у меня нет, поэтому я жду пока кто-нибудь ответит за меня… Алчные и бессовестные люди. Им плевать на вас и то как вы будете решать возникшие у вас из-за них проблемы, они наоборот подкинут вам их побольше. Те кто пострадал так же как и я, пишите отзывы, пусть люди видят с чем связываются!! Не думаю что кто-то к ним ещё пойдёт. Сволочи!
Какое бы впечатление не сложилось у вас относительно АвтоСтарт, я могу вам сказать, что этот автосалон обманывает людей. Цель -заманить покупателя. У них это неплохо получается. Красивый сайт, обходительные и приветливые сотрудники, огромное количество разных акций и низкие цены на прекрасные автомобили играют большую роль в привлечении клиентов. Конечно, складывается впечатление, что тут будет то что вас интересует. Да и по сути, покупка машины в автосалоне, куда безопаснее чем покупка, например, на Avito или подобных сайтах, думают многие. Все связано с тем что тут, продавец все выкладывает как есть, все документы все характеристики, смотри и выбирай. Но тут не так. Могу предположить, что на авито обманывают даже меньше чем у них. Покупая здесь машину я не задумался о неприятностях, я предполагал что в таких местах их вообще не может возникнуть. Ноо, тут все не так как вам может показаться на первый взгляд. Вам невозможно будет разобраться в том что вас обманывают, так как перед вами лежит официальный документ. Вы читаете, вас ничего не смущает, потому что написано все юридически грамотном сомнений не вызывает, но в момент подписания этих документов, вы подписываете приговор себе.
Советую быть с ними поосторожнее, обманывают на установке доп оборудования. Мне установили некачественные допы, из-за чего я влетел на деньги. Мало того, что автосалон с меня денег срубили больше, чем стоит то китайское барахло, что они мне установили, так еще и менять за свой счет пришлось. Заметил по сигнализации, которая глюканула на пятый день после покупки. В автосервисе сказали, что она бракованная. Прошлись по всем допам, что эти горе-мастера установили, абсолютно все дешмань и через задницу поставлено. А в договоре указали солидную марку производителя, соответственно и денег взяли. Когда покупал у них машину, меня просто поставили перед фактом, что доп оборудование уже стоит и оно обязательное. Потому и спорить не было смысла, да и не проверишь никак. Короче разводят они там всех, хоть как, но деньги левые им упадут. Если вам деньги с неба не падают, то к ним в Авто Старт обращаться не советую.