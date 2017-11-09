Адрес: г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 22Ж

Телефон: +7 (391) 269-48-86

Сайт: https://ac-autostart.ru

Автостарт на ул. Рокоссовского в Красноярске

АЦ АвтоСтарт это авторизированный дилер нескольких марок. Поэтому, как указывается на офсайте, клиентам предоставляется широкий ассортимент качественных, комфортабельных, надежных, экономичных автомобилей, как подержанных, так и новых, по самым низким ценам и различными способами оплаты. Автосалон ориентирован на любые потребности и подберет индивидуальный подход к каждому клиенту. Если есть мечта приобрести хороший автомобиль, но бюджет не позволяет, АвтоСтарт предоставляем возможность каждому осуществить свои желания. Всегда можно воспользоваться выгодными условиями по кредиту, которые будут предоставлены. Сотрудничество с ведущими банками делает автокредитование экономичным и безопасным решением покупки желаемого автомобиля. Все ли обещания, которые дает АвтоСтарт, выполняются в действительности? Просим оставлять свои отзывы, если Вы уже посетили автосалон.