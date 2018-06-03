Адрес: г. Иркутск, ул. Ширямова д. 2
Телефон: 8 (800) 533-79-69
Сайт: https://ac-armada.ru/
Автоцентр Армада в Иркутске на ул. Ширямова, д.2
Автосалон, судя по официальному сайту, не многим отличается от остальных, предлагает много машин по сниженным ценам, обещает подарки и стандартный набор услуг. АЦ Армада предлагает своим клиентам выгодное автокредитование, где процентная ставка начинается от 1%, участие в государственных программах, обмен по системе trade-in, программу “Утилизация”, проведение тест драйва без проблем и предварительной записи, установку дополнительного оборудования строго по предпочтениям покупателя. А также возможно на месте, сразу же после покупки, без толкания в очередях и хождения по кабинетам, оформить страховые полиса и зарегистрировать ваш автомобиль в ГИБДД.
Мы же советуем вам быть внимательными при выборе автодилера и предлагаем почитать честные отзывы, которые публикуем на нашем сайте. Здесь вы можете найти реальные истории от бывших клиентов автоцентра, в которых описаны разные ситуации, происходящие при совершении сделок.
Обычная шарашка АЦ Армада, которая только и живет за счет денег обманутых покупателей. Таких сейчас полно, поэтому автосалон не удивил. Просто неприятный осадок остался. Рассчитывают на то, что все вокруг лохи и обязательно должны вестись на их избитые схемы развода. Очень много обещаний, которые на деле оказываются пустыми. Тут даже дело не в низких ценах, любой адекватный человек понимает, что такого не бывает, чтобы автосалон работал в убыток, продавая машины стоимостью ниже рынка, при этом еще обсыпал клиентов, причем всех без разбору, дорогими подарками. Просто не совсем понятно, для чего обещать много, а ничего из этого не делать. Называть себя официалами, а не являться ими на самом деле. Например я к ним поехал только потому, что они мне чисто территориально удобнее и плюс официальный дилер. Но то, что я там увидел, никак не вязалось с тем, как они о себе заявляют. Машин мало, все разбитые, ржавые, врут про то, что нормальные есть на складе, обещают привезти после оплаты. Эта схема уже известна всем, кого они пытаются на этом подловить. Короче на тратьте время зря, не приезжайте на ул. Ширямова, 2 и читайте отзывы, это дешевые разводилы.
Посетил я это заведение, скажу сразу, разочарован. Не вполне понятное отношение клиентам, чего они ждут после такого, тоже не ясно. Меня заинтересовал определенный автомобиль, у АЦ Армада он шел по весьма привлекательной цене. Kia Rio X-Line год выпуска 2020, пробег почти 5000 км. 830 000. Меня такое предложение очень даже устраивало, я решил позвонить. Ответили, да, все верно, приезжайте в автосалон, ждём. Менеджер представился Алексеем и сказал, что встретит меня. Подъезжая к автосалону, я позвонил еще раз, Алексей ответил, что меня ждет. Я вошел, спросил менеджера Алексея, но мне сказали, что он срочно куда-то уехал. Странно, конечно, ну да ладно. Обратился к другому менеджеру, тот мне показал авто, да именно это мне и нужно. Собрался уже оплачивать, как заметил, что цена указана совсем другая, 1390 000. Я к менеджеру, что за ерунда, он мне говорит, что все нормально, это реальная стоимость этого автомобиля. А как же инфа на сайте и обещания Алексея? Ответили, что есть такие цены, только на машины 2017 года, если хотите, можете их посмотреть. Не, а по телефону всего этого сказать нельзя было??? Нафига я пёрся с другого города, я бы и там мог так же купить, даже дешевле. Тупой какой-то развод, порождающий негатив.
Разводилы АЦ Армада! Нашел их сайт, все очень достойно выглядело, выбрал авто и позвонил в автосалон, чтобы уточнить детали покупки. С менеджером мы все обсудили, договорились, что утром буду у них. Когда приехал, мне сообщили что машина на складе, ее нужно оплатить для того, чтобы ее пригнали. Я опешил от такого известия. Как это оплатить? Для этого я по крайней мере должен хотя бы увидеть то, за что плачу. Видите ли у них такие порядки. Да с@ать я хотел на ваши порядки! Что за бред? Менеджер в ответ сказал, ну раз вы так хотите видеть, за что платите, тогда выбирайте из того, что есть в наличии. И повел меня по рядам, показывая машины на 300-500 тысяч дороже. Это меня совсем добило. Я готов был прям там ему харю начистить! На х@ена, говорю ему, ты меня вчера сюда звал, говорил, что машина в салоне. Он такой: я с вами вчера не общался и ничего вам не обещал. Я достаю телефон, набираю тот номер, и оппа! в его кармане зазвонил телефон. Он его достал, хлоп-хлоп глазами и сказать ничего не может. Молча быстро ушел куда-то. Потом ко мне вышел якобы их старший, вяло принес извинения, сказал что обещанную машину мне продать не смогут, если есть желание, выберете из имеющихся. Я был в бешенстве от такого скотского отношения, послал их и уехал. Не ведитесь на их обещания, пустое это.
Не вздумайте брать машину в кредит у этих беспощадных кидал. Ужас просто что АЦ Армада творят! Меня обманом заманили, обещали очень выгодные условия. Я просто позвонила в автосалон, чтобы узнать, насколько правдива информация с сайта, так мне по нескольку раз в день названивали, приглашали приехать, говорили что мне уже одобрен кредит под 2,9%, и что это очень выгодно, лучше я не найду. Я подумала, что раз и правда так выгодно, почему не попробовать, даже если что-то не так будет, я всегда могу отказаться. Но эти хитрые мошенники до последнего момента держали меня в неведении, так и продолжали обманывать, что процент низкий и цена со скидкой. Я реально видела эти цифры, когда подписывала договор. Потом откуда взялись 28% я понятия не имею, стоимость тоже изменилась, скидка пропала, машина дороже на 96000, еще и страховки добавились, помимо основной. Это кошмар! И всё уже подписано! Я хотела отказаться, но мне сказали, что уже невозможно. Я умоляла об этом, но им на меня было наплевать. Сделали то, что им надо было и всё. Это страшные мошенники, с которыми нельзя связываться ни в коем случае! Сами обещали, что всё будет хорошо, а вот как вышло.
Это лохотрон, друзья, испытал на собственной шкуре, поэтому предупреждаю вас, не суйтесь к ним в АЦ Армада. Не знаю, кем написаны все положительные отзывы, но я в автосалоне был не единственным, кого они развели. При мне только еще трое пострадавших были. Потом я нашел этот сайт, так тут тьма негатива. Это лишь подтверждает мои слова, о том что лохотрон тут беспощадный. Меня они разводил автосалон в течении двух дней. Пообщавшись по телефону с их менеджером, я приехал за машиной после 18:00, как мне и было назначено. В этот день ничего не предвещало беды, машину показали, начали оформление, потом мне сказали, что сегодня уже не успеем, предложили перенести на завтра, вроде как завтра к 12:00 я приеду, а у них уже всё будет готово. Попросили только внести предоплату и подписать пред договор. Сомнений у меня не было, я видел машину, в договоре указана стоимость, вроде как всё нормально. Приехал в 12:00, нашел менеджера, он сказал чтобы я оплачивал и забирал машину. А в договоре кп я увидел настоящую цену, ребята, и ахх*ел!!! С*ки! 300000 еще надо доплатить!!! А за отказ неустойка 10%! Шок! Злость! И дикое желание дать им всем пи*ды. Пришлось выбрать меньшее из зол, уплатил неустойку, почти сотку. Всё. Выводы за вами.
Я был в ярости когда понял что меня хотят кинуть в АЦ Армада и чуть ли не начал разносить эту контору в щепки, но потом понял что получать статью за такую канитель это не очень хорошая перспектива, ладно был за что-то стоящее, а тут… В общем, я определился с выбором ещё когда выбирал авто на сайте. Сразу же забронировал. Планировал брать в кредит Nissan Teana стоимостью 790 тысяч руб. Поскольку автомобиль был забронирован я только через три дня приехал его покупать. Сразу же после приезда в автосалон, начал ознакамливаться с моделью и был, в принципе, доволен. Было несколько мелких царапин и коцок, но в силу года выпуска на это можно было закрыть глаза. Сразу же перешли к оформлению и я даже подумать не мог что что-то может пойти не так. Цена оставалась той же самой, ничего не менялось, это я также сразу уточнил, она получилась даже ниже, поскольку, оплата брони входит в стоимость. Долгая и муторная часть оформления кредита закончилась и осталось подписать Документы. Суть кидалова заключалась в том что когда менеджер составляя документы несколько раз озвучивала процент который мы оговаривали, но в документах цифры были другие, что меня повергло в ярость. Это не могло быть случайностью, а было намеренным обманом. В этом случае я бы переплатил 120 тысяч. Что было дальше я рассказывать не буду, но скажу, что разговор был не самый приятный.
Вы не представляете но я очень рад, что не стал клиентом АЦ Армада. Только что прочитал ваши отзывы и благодарен своей судьбе за то что мне выдали отрицательный ответ на возможность оформить автокредит. А ведь после того как я оставил на их сайте свою заявку, мне перезвонили, сказав что все замечательно мой кредит одобрен, машина в резерве и я должен буду только приехать и поставить свою подпись, после чего смогу получить ключи от новой Лады Весты. Всё супер, тем более процент просто отличный, всего 5 процентов, я таких еще не встречал. Беру документы, прихожу в автосалон, и меня ведут оформлять авто кредит. Мне показался подозрительным такой вот расклад, и я захотел сначала посмотреть авто, но менеджер сказал что Лада находится на складе и когда мною будет получено одобрение, ее пригонят. Вот тут то и стало всё ясно что все их слова про одобрение были просто разводом. Ну а что было дальше вы уже знаете. Мне пришел отказ и я в расстроенных чувствах покинул автосалон.
Не советую в АW приезжать, слишком разорительно. На сайте обещают что все будет в шоколаде, а приезжаешь в автосалон и на себе ощущаешь все “прелести” суровой реальности. Подбирал специально машину побюджетней, для поездок за город. Но после хитрых манипуляций мошенников машинка обошлась мне в два раза дороже, чем я планировал. Видимо они компенсировали себе низкую стоимость машины, напихав в нее всевозможное доп оборудование. И кстати, как я потом выяснил, у них оно стоит в разы дороже, чем на любом авторынке. Когда до меня дошла суть развода, я понял, что покупка мне обходится очень дорого, иными словами не стоит эта машина столько, я решил отказаться от нее. Но не тут-то было! С меня затребовали неустойку за отказ. Мне ничего не оставалось, как выплатить ее, потому что этот момент был прописан в договоре, который я уже, к сожалению, подписал. На сегодняшний день автосалон остался в выигрыше. Но! Я планирую довести это дело до конца и добиться справедливости. Буду обращаться во все инстанции и заставлю мошенников ответить за этот беспредел.
После 15-ти минут общения, поняла что автосалон Армада разводят и уехала к конкурентам. Кстати там мне продали авто без лишних заморочек и по конкретной, значившейся в прайс-листе, стоимости. А эти же му*илы такую ахинею несли, что слушать было тошно. Обещанного мне по телефону автомобиля не было, сказали что привезут со склада. При этом требовали 170 тысяч предоплату, что для меня уже бред, платить деньги неведомо за что. Говорю менеджеру, что прежде чем платить, мне нужно увидеть машину, убедиться что с ней все нормально. Он говорит, что за это мне переживать не нужно, у них все машины в полном порядке. Уточняю окончательную стоимость, он говорит, что видно будет, когда привезут. Либо он оплошал, либо он дебил. Кто ж на такое согласится. Отдавать почти 200 тысяч неизвестно за что, только поверив словам не вполне адекватного менеджера, да еще и не знать окончательной стоимости, это полный бред. Не знаю, остались ли еще такие простодыры, которые могут повестись на подобную чушь, и на что вообще рассчитывает автосалон?