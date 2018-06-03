Адрес: г. Иркутск, ул. Ширямова д. 2

Телефон: 8 (800) 533-79-69

Сайт: https://ac-armada.ru/

Автоцентр Армада в Иркутске на ул. Ширямова, д.2

Автосалон, судя по официальному сайту, не многим отличается от остальных, предлагает много машин по сниженным ценам, обещает подарки и стандартный набор услуг. АЦ Армада предлагает своим клиентам выгодное автокредитование, где процентная ставка начинается от 1%, участие в государственных программах, обмен по системе trade-in, программу “Утилизация”, проведение тест драйва без проблем и предварительной записи, установку дополнительного оборудования строго по предпочтениям покупателя. А также возможно на месте, сразу же после покупки, без толкания в очередях и хождения по кабинетам, оформить страховые полиса и зарегистрировать ваш автомобиль в ГИБДД.

Мы же советуем вам быть внимательными при выборе автодилера и предлагаем почитать честные отзывы, которые публикуем на нашем сайте. Здесь вы можете найти реальные истории от бывших клиентов автоцентра, в которых описаны разные ситуации, происходящие при совершении сделок.