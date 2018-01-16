Автосалон Мажор. Москва отзывы
Адрес: Москва, Новоясеневский проспект, вл1А
Телефон: +7 (495) 085-16-67
Сайт: https://мажор.com/
Мажор. Москва на Новоясеневском проспекте, вл1А
Совсем недавно открылся новый автосалон, который предлагает индивидуальный комплексный подход к каждому клиенту: подбор авто и его тест-драйв, бронирование и доставка, кредитование и страхование, сервисное обслуживание и установка дополнительного оборудования. Так ли уникальный предлагаемые услуги в Мажор Москва? Они реально дешевле, чем у конкурентов? Цены на автомобили не кусаются после подписания договора? Банки не сдирают три шкуры? Наш сайт помогает людям выбрать правильный автосалон. Оставьте свой отзыв о посещении и покупке автомобиля в этом автосалоне на Новоясеневском проспекте, вл1А!
Мажор москва — это серый дилер! Обманут и обуют любого, кто заглянет в автосалон!!! Я хотел взять у них новую фольцваген поло в хорошей комплектации. На сайте присмотрев ее и узнав цену, которая меня порадовала и стоила это поло за 500 тысяч рублей. Позвонив по бесплатному номеру, уточнил все детали я отправился к ним. По приходу к ним все посмотрел и был рад что есть в наличии и что не обманули. На этом плюсы закончились а начались минусы в виде обмана по каско и про оплаты проезда, а также самый важный момент это их кредиты с заоблачными процентами и какими-то комиссиями которые включается в договор автоматически не спрашивая покупателей. А также стараются втюхать дополнительное оборудование якобы по скидке. В итоге машина моя встала бы в 890 тысяч рублей. что меня категорически не устроило! Короче это лохотрон! Зря только время и деньги потратил!
Да с этим Мажор москва уже давно все понятно, ловить тут у них нечего. Выбора автомобилей нет почти никакого, только и делают, что предлагают какую-то фигню с огромной наценкой. Так нормальный человек в автосалон этих развалин не сядет, не говоря уже о том, чтобы подобное КУПИТЬ. Да еще и по цене НОВОЙ МАШИНЫ! Если вас такое устраивает, то милости прошу в эту халабуду. Я же предпочла поискать другого дилера, который знает, как угодить покупателям. И понимает, что люди не будут отдавать свои деньги за красивые глазки менеджеров только! Лично я их таких, я свои деньги не на дороге нашла, а заработала. Думаю, что и большинству людей также важно, куда они пойдут.
Очень неприятно осознавать что тебя развели. Но факт остается фактом. И поэтому мне остается только выплачивать баснословный кредит и писать отзывы о Мажор Москва. Надеясь что тем самым я помогу хоть кому то избежать таких же ошибок. Вообще кредит мне обещали выдать под 4,9 процента, после того как банк прислал ответ, проценты выросли до 12,9. Мне бы уже тогда надо было отказаться. Но я же уже настроился на покупку, поэтому продолжил оформление. Дальше была попытка навязать мне страхование жизни, от которой я благополучно отказался. Правда ставка снова выросла, теперь уже до 21 процента. И мне все таки втихую оформили Каско, причем на 5 лет сразу. Видимо просто незаметно подсунули на подпись договор, потому что я на такое точно бы не согласился. И таким образом ежемесячный платеж вырос в 2,5 раза. Так что имейте ввиду, автосалон работает не честно.
Обратившись в Мажор москва вы не сразу понимаете что попали в лапы серых дилеров. Весь их развод проходит под лозунгом — Улыбка наше все! Сразу скажу, выбор там не большой. Многие марки привозят только под заказ. Так и я не смог выбрать машину из тех что были на складе решился оформить заказ. Отдал полностью всю сумму и стал ждать. Но прошло обещанное время, и авто не доставили. Сказали что какие то заминки с транспортом, попросили подождать еще немного, пообещали дать за это в подарок навигатор. Деваться было некуда,я согласился. На это раз авто привезли в обещанный срок, но оказалось что услуги за перевозку я должен был оплатить сам, а это довольно приличная сумма- 80 000 рублей, и еще надо было отдать 200 000 рублей. Машина выросла в цене, пока ее везли. Считаю что это наглый обман!!! И самой главной моей ошибкой было, то что я согласился, надо было подавать на них в суд и ничерта им не платить. Но в тот момент я просто растерялся. А вы прочтите мой отзыв и знайте что вас может ожидать если вы обратитесь в этот автосалон.
Поехал в автосалон Мажор Москва, потому что повелся на то что Ниссан Кашкай в самой обычной и дешевой комплектации был в продаже и можно было бы в этот же день его получить. В реальности же оказалось что я приехал не в автосалон, которому можно доверять и честно сотрудничать, а в самый настоящий лохотрон!!!! Где меня начали с ходу разводить!!! Заявили, вы нам сначала должны заплатить всю сумму за покупаемый автомобиль, а мы его только потом пригоним со склада. Думаю ни один разумный покупатель, не даст своего согласия на такой поворот событий. А я еще и отзывы если перед поездкой почитал, о том как народ попадал, отдав этим сволочам все свои деньги, а потом оставались обманутыми или получали бракованный автомобиль. Конечно же после этого, я сказал продавцу что платить заранее не собираюсь, деньги вы от меня получите, только когда увижу машину. И если вы не можете этого осуществить, я уезжаю. Он согласился с моими словами и сказал что нужно будет посидеть пол часа и все будет сделано в лучшем виде. Я как дурак проторчал там целых 2 часа, а Кашкай так и не увидел. А менеджеры только переглядывались и смеялись. Я понял что надо мной просто прикалываются. Ну не твари ли???
Когда я бронировала автомобиль через сайт этого салона, то никаких дополнительных требований мне не выдвигали. Менеджер по телефону пообещал, что авто будет ждать меня через 2 дня. Вот, я приехала в срок в Мажор Москва, но автомобиля на месте не оказалось. Потом мне разъяснили, что я должна была через сайт переслать им некоторую сумму в качестве задатка и только в таком случае мне бы доставили авто заказанное. Но проблема в том, что на самом сайте об этом ни слова не сказано! Не знаю, на что руководители этого салона рассчитывали, ведь по приезду человек все поймет сразу. Ума не приложу, кто в наше время готов так просто расстаться со своими средствами и оставить их в компании, с которой первый раз работаешь. Там же не факт далеко, что автосалон вам доставит именно ту машину, которую вы просили.
Я студент университета, и с шабашек накопил себе на автомобиль, чтоб с села гонять на учебу, так как батя не дает свою тачку, то я не стал мелочиться и заработал сам, поскольку я студент и денег на новую тачку с салона у меня не было, я решил взять б\ушную. Здесь мои знакомые подсказали один автосалон, где как раз продают б\у, после двинул в Мажор Москва, на месте меня встретил консультант, я ему объяснил весь расклад, он меня понял и подобрал тачки на имеющуюся у меня сумму, из всего перечня я подсмотрел себе Приору баклажанного цвета, с тонировкой, та самая, о которой я мечтал, так еще и посаженная, заглянув под капот, здесь меня тоже все устроило, консультант сказал, что она в хорошем состоянии и не долго думая, я приобрел свою Приору. Приехав домой, мой батя сказал: “малаца”, моему счастью небыло предела, но счастье было недолгим. На утро зайдя в гараж, я обнаружил целую лужу масла, заглянув под машину, как же мне было больно, эти мошенники просто обманули меня, при этом я им ничего не могу предъявить так как мне не давали никаких гарантий. Вот так не верьте этим буржуйским мразям, которые обманывают простой народ.
Обманут и глазом не моргнут.
Ну что я могу сказать, касаемо именно Мажор москва, лохотрон жив. Жив, жил и будет жить. Потому что пока на Руси не переведутся лохи, а они никогда не переведутся, подобный “бизнес” будет процветать. Люди доверяют информации, полученной из интернета, а не всегда факт, что там правда. Начитались положительных отзывов с официального сайта и поперли в автосалон за покупками, понадеявшись на русский авось. А там при встрече херак лбом об стол! “ не гонялся бы ты поп за дешевизной”. Наш Авось не излечим! Поэтому-то и пользуются данные товарищи нашей слабостью и разводят всех беспощадно. А мы потом плачем и утираемя, сетуя на нашу наивность и безграмотность. А всё дело в том, что там элементарно не хватает ума, чтобы всё осмыслить, взвесить все за и против. Мы же тупо прём, надеясь на удачу. А в итоге получаем то, что заслуживаем. И винить то особо некого, кроме нас самих. Сами напросились, сами виноваты. Лохотрон вечен! И пока не вымрет последний лох, а этого никогда не случится, то, соответственно и будет процветать обман.
Бычье! Разводили меня в Мажор Москва по телефону 2 дня. Сначала я им сам в автосалон позвонил, Нашел у них Октавию по хорошей цене и решил узнать, насколько это реально и вообще, короче мне присели на уши и обещали, что все будет красиво. Крендель этот, менеджер Ильдар, почти что мамой клялся, что тачка в отличном состоянии, почти новая, небольшой пробег и т.п. Я повелся и приехал, мне ее показали издалека, а сами стали просить предоплату. Я настоял на том, что должен посмотреть получше. А когда увидел, офанарел просто. Кривые швы и лонжероны, вся в царапинах и вмятинах, хоть и замаскированных, но заметных. А в салоне полный пипец, как будто табор цыган на ней 5 лет кочевал. Этого Ильдара я так и не увидел и дозвониться до него не смог, а то бы…Жесть короче ребята там, подержанные тачки у них стопудово брать не стоит.