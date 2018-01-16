Адрес: Москва, Новоясеневский проспект, вл1А

Телефон: +7 (495) 085-16-67

Сайт: https://мажор.com/

Мажор. Москва на Новоясеневском проспекте, вл1А

Совсем недавно открылся новый автосалон, который предлагает индивидуальный комплексный подход к каждому клиенту: подбор авто и его тест-драйв, бронирование и доставка, кредитование и страхование, сервисное обслуживание и установка дополнительного оборудования. Так ли уникальный предлагаемые услуги в Мажор Москва? Они реально дешевле, чем у конкурентов? Цены на автомобили не кусаются после подписания договора? Банки не сдирают три шкуры? Наш сайт помогает людям выбрать правильный автосалон. Оставьте свой отзыв о посещении и покупке автомобиля в этом автосалоне на Новоясеневском проспекте, вл1А!