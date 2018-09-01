Автосалон Виа Моторс отзывы Адрес: Чебоксары, ул. Лесная, 2 Телефон: +7 (835) 232-93-14 Сайт: https://via-motors.ru/
Приобрел недавно машину, Киа Рио, у Виа моторс и сейчас незнаю что предпринять что бы вернуть назад свои деньги. Читайте отзыв дальше и вы поймете как мастерски они разводят клиентов. С помощью наглого обмана и вранья они уговорили меня приехать к ним в автосалон и купить здесь автомобиль. Наобещали уйму всего и скидку и подарки. Я изначально собирался покупать Шкоду, но этой марки у них не было в наличии. Предложили купить Киа. Менеджер сказал что она ничуть не хуже, а стоит дешевле и что мне понравилось у нее был высокий клиренс. Короче согласился. Но она оказалась с серьезным заводским браком. А гарантии я не увидел, так как ее нарочно не оформили. Теперь я должен заплатить 190 тысяч рублей, что бы ездить на этом автомобиле. Проблема в том что двигатель не функционирует как надо, жрет масло и плавают обороты. Считаю что это полностью вина автосалона и они обязаны забрать назад этот автомобиль а мне вернуть мои деньги. Но они так не думают и поэтому я намерен с ними судиться!!!
Мы тоже попали на уловки этих «мастеров», тоже думаем с ними судиться… У вас как? Все получилось или бесполезная трата времени и денег?!
И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало…
Не в рот не попало, никуда, ладно хоть еще свое умудрился не потерять.
Сказочники те ещё! Обещали всего и много, а на деле фиг с маслом. А так все ладно по телефону рассказывали, прямо заслушаться можно. Широкий выбор автомобилей, определиться можно будет на месте, в этом помогут квалифицированные менеджеры. Ценовой ряд рассчитан на любой кошелёк, в общем автомобиль по приемлемой цене найдётся для каждого. В самом Виа моторс же машин было очень мало, если быть более точным, всего 11. В основном бэушки, разной степени подержанности. 3 новых, но стоимостью зашкаливающей за 1800000. Разбег от 250000 до почти двух лямов. А автомобиль средней нормальной цены я так и не нашел. Менеджер мне посоветовал внести предоплату и подождать пока привезут со склада то, что мне нужно. Стоп! А откуда вы знаете что мне нужно? Сказал, что у них на складе есть всё. Ну надо же, и впрямь в сказку попал!
Бесит меня этот лохотрон Виа моторс! Два часа потратил только на то, чтобы согласовать все вопросы касаемо автомобиля, комплектация, цвет, на счет кредита, какие проценты, то-сё. А когда приехал, узнал, что все это время со мной по телефону беседовал сотрудник колл-центра, а тут снова-здорова, опять отправили заявку, ждал три часа. Все это время ждал, пока привезут авто со склада. А потом на меня обрушились сразу две поганые новости. Кредит мне одобрен под 24%, нужно помимо КАСКО и ОСАГО купить еще страховок немерено и автомобиль, хоть и новый, но 2018 года, тупо пылился у них на складе. А раз его никто не покупал, значит что-то с ним не так. Как вы понимаете, я не стал приобретать такой авто под такие проценты. Зря прос*ал время, да и нервы потрепали, когда угрожать стали, что кредитную историю подпортят. Не советую автосалон, однозначно.
Хотел в этом ВИА МОТОРС приобрести автомобиль оформив его в кредит. Чем меня привлек автосалон, это тем что не нужно было покупать страховку каско. Выбрал на сайте машину марки Шкода фабиа, подал онлайн заявку на автокредит. Через 40 минут мне позвонил сотрудник автосалона, представился Анатолием и сказал что заявка одобрена, ставка будет минимальной 4,5 процентов и они ждут меня на оформление документов. Так же уточнил пару вопросов о том в какой комплектации я планирую покупать шкоду и сообщил что оформил на нее бронь. Все было так вежливо, что я даже и подумать что не мог что попал к серому дилеру. Я отпрашиваюсь с работы и еду по указанному адресу. Где сталкиваюсь с типичным ЛОХОТРОНОМ!!! Никакого одобрения НЕТ!!!! Я еще раз подаю заявку, но прождав 4 часа получаю отказ. И зачем было меня обнадеживать заставлять бросать все и переться в такую даль???? Отвратительный автосалон!!! Не рекомендую!!
Собирался брать у них Шевроле круз. Вообще у них было написано, что машина 2018 года и пробег у нее 52 тыс. Я еще позвонил в Виа моторс, чтобы уточнить все ли верно.Сказали что да, но когда попросил вин-код, то мне отказали. Типа это конфиденциально все, надо ехать и смотреть на месте. Я даже сначала особо значения не придал, потому что мало ли у кого какие заморочки, но потом на месте понял что к чему , номер посмотрел и пробил сразу на автотеке и написано было, что пробег 312 000 плюс авария!!!Вот такой поворот. Причем когда я все это показал, их манагеры даже не отрицали и не оправдывались. Просто спокойно так предложили посмотреть другие варианты.Разве это нормально??? Я столько времени потерял зря на автосалон! Не рекомендую!
Мне давно нужна была проходимая машина, так как работаю в фермерском хозяйстве. Постоянно приоритеты расставлялись иначе. Тут вдруг наткнулся на объявление от Виа моторс, продавали Ниву пятидверку, трёх лет, состояние отличное, пробег небольшой, без ДТП, один хозяин. И цену, что самое главное, предлагали нормальную, как раз по моим деньгам. Стал звонить, ответили что пока не продали, но спрос большой, звонят отовсюду. Попросил придержать, сказали что за 10 000 сделают это без проблем. Я оплатил, мне выслали номер брони и я на следующий день приехал. Показали мне ту Ниву, я чуть не сел там где стоял. Не обязательно быть высококвалифицированным специалистом, чтобы понять, что мне пытаются втюхать голимый автохлам. Битая-перебитая, переваренная как попало, крашеная, ужас просто. Она явно не стоила столько, сколько за нее просили. Дальше я не стал время терять, попросил вернуть деньги за бронь, отказали. Развод, самый натуральный, автосалон ниже плинтуса.
Сдавал машину по трейд ин и оформлял автокредит в Виа моторс и нарвался на лохотрон. Сейчас напишу как действуют эти мошенники, а вы запоминайте, чтобы не попасть так же как и я. Когда пригнал в автосалон свой старенький Форд, то не думал что мне так хорошо его оценят, рассчитывал на 200 000 рублей, а получил за него 250 000 рублей. Я- то конечно обрадовался. Но на этом вся халява закончилась. На замену выбрал Лифан Цебриум и пошел оформлять кредит. Когда пришло время подписывать договор, время близилось уже к закрытию и поэтому делали все в ускоренном темпе, и я даже смог уехать домой на новеньком авто. А на утро меня ждал шок. Кредит выдали под 24 процента, Страховка жизни 80 тысяч, А стоимость Лифана составила 655 000 рублей, вместо обещанных 523 000. Вот это называется ПОПАДОС!!! Короче свою машину я считай этим ублюдкам просто подарил!
Общее мнение о Виа моторс негативное.Менеджеры выглядят не важно, такое ощущение что все с великого бодуна. Или пашут бедные без продыху. Отвечают односложно и порой даже грубят. Общался не с одним сотрудником, но так и не получил внятного ответа на свои вопросы. Потому что им все некогда стоять со мной точить лясы. Да-да, так и сказали мне. Одному надо срочно отчет отправить, второй оформляет заказ, а третий и вовсе заявил что у него болит голова. Да блин, это что мои проблемы? Я пришел в автосалон, не от праздного любопытства, а с желанием купить автомобиль и ждать по часу пока они доделают свои дела у меня совершенно нет желания. Так и уехал ни с чем. И точно могу сказать что обратно я не вернусь ни за какие коврижки.
У них в Виа моторс настолько замудрено и хитро составлен договор, что сначала сама не разобралась, когда подписывала, а потом когда обратилась к юристу, тот тоже развел руками. Мол не вы первая уже обращаетесь, пробовал, не все так просто. Из доказательств мошеннических действий только мои слова, а они не будут являться веским аргументом при судебных разбирательствах. А вот подписанный мной договор говорит о многом, что я сама лично согласилась с каждым пунктом и поэтому автосалону трудно что-либо предъявить. Но есть выход, нужно составить коллективную жалобу на автосалон, тогда будет больше шансов добиться справедливости. Давайте попробуем?! Напишите мне на ватсап 8906145874 Наталья.
Очень мне понравился на сайте Виа моторс один автомобиль, да чего уж кривить душой, больше понравилась его стоимость. А именно Nissan Juke с пробегом 90000 километров 2012 года выпуска автосалон обещал продать за 689 000. Не знаю кому как, я мне такое предложение казалось более чем выгодным. Помимо этого еще обещались подарки, довольно-таки неплохие. Я, как умная Маша, предварительно позвонила, чтобы быть уверенной в точности информации. Мне по телефону ответили, что действительно есть такая возможность и мне бы желательно долго не раздумывать, потому что я не первая уже этим предложением заинтересовалась. Менеджер мне даже выслал фотографии автомобиля с разных ракурсов, чтобы я получше могла его рассмотреть. Я очень быстро собралась и буквально через час уже была в автосалоне. Ко мне подошел менеджер с вопросом что меня интересует, я сказала, по голосу было похоже, что это именно тот, который общался со мной по телефону, но этот сказал, что автомобиля в салоне пока нет. Я ему: Как нет? Вы же мне час назад говорили, что он стоит перед вами и фотки скидывали. Но менеджер ответил, что это был не он, и скорее всего произошла какая-то ошибка, автомобиль на складе, его пригонят, только сначала его нужно оплатить. В этот момент до меня дошла вся суть происходящего! Я поняла почему такая стоимость, почему обещали подарки, почему поторапливали. Нет в автосалоне этого автомобиля! Это голимый развод! Десять минут я еще потратила на то, чтобы высказать всё, что я о них думаю, не стесняясь в выражениях. И выдохнув, красиво ушла. Всё! Этот автосалон для меня не существует.
Заказала у Виа моторс автомобиль, обещали через месяц. Оставила задаток, а на следующий день нашла такой же автомобиль в наличии у другого дилера, даже немного дешевле. Приехала в автосалон с просьбой расторгнуть договор и вернуть задаток.Мне в этом было отказано, хотя и суток еще не прошло, не думаю что за это время уже был сформирован и отправлен заказ. Сама себя успокаивала, ладно разница в 30000 не такая уж и большая, что сделано, то сделано. Надо сказать, что со сроками меня обманули, прошло почти 2 месяца, когда я приехала за автомобилем, то узнала что он подорожал на 100000. Вынуждена была забрать, так как задаток я оставляла 20% от стоимости и терять такие деньги совсем не хотелось. А не обратись я к этим мошенникам, мне автомобиль бы обошелся на 130000 дешевле. Верить им нельзя.
Автосалон работает безобразно. Ни единого слова правды в Виа моторс. Звонил, договаривался на счет автомобиля, менеджер обещал что сделка в общей сложности займет пару часов. Мне назначили время и я приехал. Вместо двух часов я проторчал в автосалоне 8!!! часов. Автомобиль не был готов к продаже. Не подписан ПТС бывшим владельцем, не могли найти второй комплект ключей, не была проведена предпродажная подготовка, а мне пришлось все это время ждать. Хуже того, за предпродажку деньги с меня взяли, но я обнаружил в автомобили следы бывших хозяев в виде бычков в пепельнице, волос, фантиков и комьев грязи под ковриками. Для чего нужно было назначать мне время приезда, если ничего не было готово? Я потерял уйму времени и нервов, ожидая пока эти они расчухаются. Но повысить стоимость за счет своих услуг они не постеснялись, хотя практически ничего не сделали. Просто тупо перепродали мне автомобиль, получив с этого выгоду.
Вообще обнаглели эти коммерсанты. Виа моторс обманывают народ как хотят, даже врагу не пожелаю связаться с этими уродами. Я отдал задаток за заказ автомобиля Хендай Крета, и в данный момент меня просто игнорируют и ни Хендая я не вижу, ни забрать назад деньги не могу. Говорили что доставят авто самое большее через 14 дней, но я прождал уже намного больше. Ненавижу такой развод!!! Поэтому потребовал возврата предоплаты. Сотрудник принял мое заявление, обещал что как только вопрос решится мне позвонят и пригласят в автосалон. Только опять ни звонка ни приглашения я не услышал. Вынужден был опять к ним ехать, так как когда я им звоню, трубку они почему то не берут. Там я узнаю, что мое заявление неизвестно куда дели и никакого возврата мне не отдадут. Ладно, напишу еще раз, и опять облом, тот сотрудник который занимается этими делами сегодня выходной, нужно приехать через 2 дня. Короче такая тягомотина. Я на одну дорогу до автосалона только пару тысяч потерял. Я так понял они нарочно все это делают, что бы прокрутить мои деньги. Вынужден был пойти на крайнии меры и написать на них заяву в прокуратуру. Посмотрим как они теперь забегают. Советую никогда не связываться с этими ребятами!!!
Не так давно, я приехал в Виа моторс, дабы купить Ниссан Кашкай. Судя по цене на сайте, за базовую комплектацию я должен был отдать 710 тысяч рублей. Довольно таки неплохая стоимость по сравнению с официалами, где еще и не было ее в наличии. А здесь мне пообещали отдать авто через пару дней. Заключили мы сделку, я полностью все оплатил, а когда приехал забирать машину с меня потребовали еще 600 000 рублей. Сказали что тот автомобиль который я хотел купить, оказался в нерабочем состоянии, и мне предлагают доплатить и взять другую комплектацию с автоматической коробкой передач. Ждать возврата денег и нового авто не было никакого желания, поэтому я согласился. И снова ждал 3 дня пока проведут предпродажную подготовку. Уже после того как я забрал свою Кашкай я съездил в другой автосалон и увидел что меня у них точно такая же машина стоит на 200 тысяч рублей дешевле. Думайте, что лучше, переплатить такие деньги или потратить один день на поиск более достойной компании.
Не тратьте своё время и свои нервы на этих лохотронщиков виа моторс!!!! Цены на их сайте совершенно не соответствуют реальным. И автомобили у них постоянно все на выдуманном складе. Мне например так машину и не привезли, то ли машины не существует, то ли склада. А может быть и того и другого??Но предоплату внести потребовали. Я собиралась приобрести автомобиль в кредит. Денег у меня всего было 70 тысяч. Когда они заговорили за предоплату в 20% от всей стоимости автомобиля, это выходило в 160 тысяч. Я им сказала что у меня нет таких денег, я просто оплачу первоначальный платёж по кредиту, когда мне его одобрят. Менеджер спросил: а сколько у вас есть? Я сказала, что всего 70 тысяч. Он глубоко вздохнув говорит: ну давайте хоть 70000. В смысле хоть 70000? За что это? Конечно же я ничего им не заплатила. Просто ушла не с чем. Да и хорошо. Неизвестно чем бы всё закончилось.
Мне потом еще пару раз звонили, угрожали занести меня в чёрный список во всех банках. На что я им ответила, что могут занести хоть в зелёный список, чихать я на них хотела. Я в свою очередь их уже внесла в чёрный список перед всеми своими друзьями и знакомыми. Никто из них к ним уже не сунется в этот автосалон.
Автосалон нагло обманывает клиентов, что у них продают автомобили по заявленным ценам. Также мне кажется что Виа моторс врут про то что они являются официальным дилером. Не думаю, что официалы позволили бы себе такое обращение с клиентами. Хотя… В общем моя история не особо отличается от выше изложенных. Точно так же поверила в басни о скидках и подарках, понадеялась на порядочное, человеческое отношение. А в итоге пришлось покупать автомобиль, который за три часа моего пребывания в автосалоне дважды вырос в стоимости, в общей сложности на 178000. Сначала к стоимости добавился дилерский сбор и оплату предпродажки. Ок, понятно. Потом добавили оплату установки обязательных допов. Сволочи конечно, но делать нечего, договор уже был подписан. Обули на 178000! Но это не всё! Половины из перечня допов они мне не установили! К сожалению я это обнаружила уже после того как покинула эту контору по разводу. И трепыхаться поздно было, ничего не докажешь. Так что знайте, как в наше время работают надежные автосалоны, официалы с большой буквы. Разводилы х@евы!
Автосалон занимается обманом покупателей целенаправленно! Приглашают в Виа моторс за авто, которых или нет, или есть, но совсем по другой цене, гораздо выше обещанной. Так же готовьтесь, вам обязательно станут навязывать допоборудование. Причем такое, что вам на фик и не нужно. Ну скажите мне, зачем в бюджетную машину парктроники ??? Особенно учитывая мой стаж, 20 лет. Я не девочка, только что получившая права, я вообще на камазах езжу на работе! В общем получилось так, что на Марпосадском шоссе я зря потратил время. Ну и взбесили они меня прилично. Что за уродская манера — врать людям в глаза?? Я такого не понимаю. Скандал не стал устраивать из уважения к себе. Менеджеру высказал, конечно, и ушел. Никому не советую. Лохотрон просто в чистом виде.
Не стоит к ним в Виа моторс ездить! Правды у них нет! Автомобиль в итоге подорожает на 150-200 тысяч, если нет денег доплатить, станут навязывать кредит или предлагать купить какой-нибудь автохлам, реальная стоимость которого в разы меньше. А совсем отказаться от покупки автомобиля не получится, точнее отказаться можно, но не бесплатно. Это удовольствие у них стоит 10% от общей стоимости желаемого автомобиля. Такие вот дела, народ! Советую все 200 раз подумать, перед тем как решится к ним ехать. Автосалон на самом деле до беспредела наглые мошенники. Жадные, бессовестные. В глаза будут улыбаться, обещать, что все будет как нельзя лучше. Но итог может быть плачевным. И отношение к вам резко изменится. Об былого благодушия не останется и следа. Вас просто вышвырнут на улицу, вместе с вашими проблемами. Доказать свою правоту будет весьма трудно, если не сказать невозможно. Поэтому прислушайтесь лучше к советам побывавших уже у них клиентов и измените свое решение, пока еще не поздно.
Если описывать все в подробностях, то получится роман в двух томах. Попробую кратенько изложить суть. А суть такова, что разводят в Виа моторс, ребятки, всех нагло и беспощадно. Особенно жестоко с кредитами. Врагу не пожелаешь того, что в итоге получится. Жесть просто. Мотал я их выгодное автокредитование.. Выбрал хороший автомобиль стоимостью 960000. Обещали кредит под 5,5%, и что тогда будет скидка 10% и зимняя резина в подарок, Рассчитали ежемесячный платеж, все очень даже приемлемо. Но после восьми часов утомительного ожидания, после нескончаемого потока каких-то документов на подпись, причем все бумаги они подсовывали быстро, сами объясняли что там и к чему, не давая возможности прочитать, мол типа это простые формальности, я понял, что подписал себе кабалу на семь лет под 29% годовых. Никакой скидки не было!! С процентами неимоверно налюбили!! Зимняя резина на мне и закончилась!! Я вышел от них как в тумане. Что делать? Ментам звонить? А смысл? Адвоката нанимать? Опять таки, смысл? Что это даст? Все единогласно скажут, что нужно было читать, что подписываешь. Делайте выводы, ребятки, и старайтесь учиться на чужих ошибках, но я автосалон не советую.
Меня не удалось развести в Виа Моторс, только благодаря тому что я перед тем как ехать в этот автосалон, прочитал о них отзывы. Очень многие писали что здесь лохотрон, но уж больно мне понравились у них цены. Самые дешевые в нашем городе, поэтому решил что поеду и разберусь во всем лично. Как я в принципе и ожидал. после того как я сказал менеджеру что решил купить Рено Логан, он даже не показав автомобиль попросил внести за него предоплату. И даже распечатал предварительный договор. Я его даже читать не стал, так как на мою просьбу показать мне хотя бы ПТС от покупаемой машины, услышал грубый отказ и просьбу не морочить ему голову. Все с ними понятно, ищут лохов!!!
Ничего положительного про Виа Моторс я сказать не могу. Лохотрон, самый обычный. Ничего нового они не придумали. Разводят всех без разбора, кого по крупному, кого по мельче, как получится. После подписания договора, уже при полном расчете, заметил, что стоимость автомобиля увеличилась на 60 тысяч, спросил, в чем дело. Менеджер поспешно начал объяснять, что это из-за установки обязательного дополнительного оборудования. Спорить было некогда, время поджимало, обязательного так обязательного. Заплатил и уехал. Уже потом сообразил, что эти допы и так входят в комплектацию, за которую я отдельно доплачивал. И резина!! автомобиль новый, а резина лысая!! Выходит, новую сняли, а старую поставили. Ох и ушлые! А как я им теперь что-то докажу?Народ, не суйтесь вы к ним в автосалон, не наживайте себе проблем.
Нарвался на развод в этом Виа Моторс и теперь не верю ни одному положительному отзыву об этой компании. Приехал к ним за 500 км, чтобы услышать как менеджер рассказывает мне о том какой у них прекрасный автосалон и есть большой выбор различных автомобилей. Все они в наличии и за доступную стоимость. Но мне для чего эта информация? Приехал к ним вообще то за определенной моделью, на которую неделю назад оформил бронь. После долгих разговоров, выяснилось что Лада Х-рей в новом кузове, у них еще не завозилась, а сейчас есть есть только старая модель, и наверное я что то не так понял. Ну да, я что на дурака похож? Я прекрасно помню что бронировал именно эту модель и у меня есть даже подтверждение которое они мне прислали, где четко указана модель, комплектация и цена. Я развернулся и собрался уезжать, не хотелось мне слушать дальнейший бред этого менеджера. Так этот нахальный парнишка говорит, ну раз вы уже приехали, то давайте выберем для вас другой автомобиль. Вот наглючий, терпеть не могу таких навязчивых продавцов!!!
Не обращайтесь в данный автосалон! Они специально указали на своем сайте такие дешевые цены, для заманухи, их не там точно нет. Я заезжал в Виа моторс буквально вчера и видел все своими глазами. Сотрудники не приветливые, здание больше похоже на какой то гараж, а не хороший автосалон. Вообщем ловить там нечего. Хотел посмотреть Киа Рио за 450 тысяч, сказали что эту машину уже продали, прошу тогда осмотра Ниссан Альмеры за 390 тысяч, и ее не было в наличии, и так ещё много разных моделей и марок. Зато по завышенным ценам, которые на 100 тысяч дороже чем у официального дилера, пожалуйста выбирай любое авто. Ну,блин, автомобили так влет не раскупают, что за чушь. Нафиг морочить голову людям, сказал бы честно что ничего из того что представлено на сайте, нет в наличии. Короче все понятно об этом дилере, никогда не поеду туда что либо покупать.
Очень нехорошо работают сотрудники Виа Моторс. Думаю что руководству давно пора обратить внимание на уровень образования своего персонала. Отправить их на учебу что-ли, либо уволить и набрать новых, более толковых. А то приходишь как на рынок. Толку от консультанта никакого, зато гонору выше крыши. Очень злит такая ситуация, которая произошла со мной. Обращаюсь с вопросом к продавану, а он отвечает мне сквозь зубы, так еще и обращается на ты. Мне конечно нет еще и 30, да и выгляжу я моложе, но думаю что субординация должна соблюдаться в любом случае. И еще как я и писал образование у этих товарищей похоже 9 классов сельской школы. Ну нельзя быть настолько тупым что не суметь ответить сколько цилиндров у интересующего меня авто. Советую только все самое дорогое. Сказал что хочу купить Ладу Весту,но перед этим хотелось бы прокатиться на ней на тест драйве. Так у них запись аж через 10 дней. Правда мне предложили за 3 тысячи сделать это прямо сейчас. Вот дуриловка!!!
Обвели вокруг пальца как мальчишку в Виа моторс. Пообещали что выплатят за мою Шкоду 200 тысяч рублей, а после того как я подписал договор, я обнаружил что ее оценили всего в 110 тысяч рублей. А схема обмана такая — Вам нарочно называют завышенную цену выкупа, что бы захотели обменять здесь свое авто, а потом добавляют к стоимости нового автомобиля эту разницу в цене и покупатель ничего не подозревая ставит свою подпись на договоре. И самое ужасное, то что после того как он это сделал, вернуть уже ничего нельзя. Лично я оформлял автокредит и мне сказали что деньги уже перечислили в автосалон, поэтому простите, но исправить уже ничего нельзя. Якобы сам виноват читать договор надо было как следует. Обращался потом к юристу на консультацию, но он сказал что с этими товарищами судиться бесполезно, потому что у меня нет доказательств в том что я сам не согласился на их предложение, а потом просто передумал. Уроды,одним словом!
Чокнутые менеджеры из этого Виа моторс устроили мне нервотрепку. Автомобиль я у них приобрел вроде бы нормальный, хотя читал что и бракованную могут подсунуть.Но моя пока ездит и нареканий к ней нет, зато с документами ПОЛНЫЙ АУТ!!! Сперва не выдали сервисную книжку, вынужден был возвращаться забирать, затем забыли положить мне мой экземпляр договора купли-продажи и снова я поехал в автосалон. Ну а когда я увидел что ПТС тоже нет, решил что снова забыли положить, и подумал что в любой момент с легкостью смогу его забрать. Ох как же я ошибался на этот счет. Оказалось что этот документ отсутствует и у них, якобы на оформлении в ГИБДД. Сказали что через пару дней его привезут сразу же позвонят мне чтобы я подъехал. Не понимаю, что они там оформляют и почему так долго но я все еще не могу его забрать, хотя прошло гораздо больше обещанных пары дней. Звоню в автосалон, но мне не дают точного ответа, а лишь просят перезвонить завтра. Думаю мне просто пудрят мозги.
Этот мерзкий Виа Моторс, лидер по обманутым покупателям. Читаю то что пишет народ в своих отзывах и понимаю что у меня получилось легко отделаться. Приехал туда так как накануне мне пообещали что есть в наличии то авто которое я давно хотел, я его забронировал и выехал в путь. Но приехав обнаружил что бронь почему то слетела и машину продали. Дал менеджеру себя уговорить и оформил у них под заказ Хендай Крету в базовой комплектации, обязательным условием был белый цвет. Оплатил в кассу предоплату в размере 300 тысяч рублей. Вообще говорили что надо половину внести, но я сказал или так или я уезжаю, мне пошли на уступки. Когда прошел обещанный срок поставки, и я стал звонить каждый день в автосалон и слышать одно и то же обещание доставить все завтра, мое трпение лопнуло и я решил расторгнуть эту сделку и потребовал отдать мне мои деньги. Так эти товарищи специально тянули время, что бы этого не делать. Приехал в автосалон с утра, и провел у них целый день, и это что бы написать заявление на возврат Так они потом еще 70 тысяч рублей с меня содрали. Якобы компенсация!
Обидно и неприятно что стал жертвой развода со стороны Виа моторс. Но что ничего изменить нельзя, когда это уже произошло. Остается писать о них отзывы, рассказывая людям всю правду об этих дельцах, и тем временем выплачивать большущий автокредит. Все начиналось довольно неплохо, когда я пришел в автосалон, то продавец-консультант был настолько любезен, что я даже потерял бдительность. И автомобиль помог подобрать и во время оформления документов на кредит давал дельные советы, чтобы поскорее получить положительный ответ с банка. Ни отходил от меня ни на шаг, напоил чаем с конфетками. После того как мне дали одобрение на необходимую сумму под 6 процентов годовых, я поставил подпись на кредитном договоре и уехал домой на новой тачке. А уже находясь дома, стал внимательно изучать бумаги которые мне выдали в автосалоне, охерел. Нет, с процентами все было нормально, а вот про дополнительную страховку промолчали. И я оформил страхование жизни и здоровья за 250 тысяч рублей и Каско за 95 тысяч рублей. Представляете какая переплата получается!
Автосалон Виа моторс, только обещает низкую стоимость авто, в реальности все это не более чем развод. Сам лично столкнулся с тем, что приобрел там машину по завышенной цене. Приехал покупать Хендай Солярис, понравилось что у них я это могу сделать значительно дешевле чем в других местах, за 440 тысяч рублей, тогда как у официального дилера его цена начинается от 650 тысяч и выше. Пока я до них доехал, нужный мне Солярис продали и меня стали уговаривать купить машину в полной комплектации, говорят хоть она и дороже стоит, но незначительно всего лишь на 100 тысяч рублей. Но итоговую цену не называли. Сказали что в подарок мне дадут Магнитолу и видеорегистратор, а потом сами содрали за это деньги. Я стал оформлять договор и сказал что бы сразу же установили магнитолу, ну и сигнализацию тоже решил приобрести у них. Отнес в кассу задаток 250 тысяч рублей, а остальное при получении машины. И когда все было готово, мне распечатали счет еще на 520 тысяч рублей. Если честно я офигел от такой суммы, так как даже представить не мог где взять столько денег. Вынужден был оформлять потребительский кредит что бы забрать свой автомобиль.