Автосалон Гагарина отзывы Адрес: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 11 Д. Телефон: 8 (343) 288-74-58 Сайт: https://ac-gagarina.ru/
В автомобилях не очень разбираюсь, поэтому сама не решилась покупать у частника автомобиль. Посмотрела цены по автосалонам и поняла, что в АЦ Гагарина можно купить, здесь и скидки и условия по кредитованию вполне приемлемые. Да и прибросив процент по кредиту и сумму ежемесячного платежа поняла, что по финансам справлюсь. Приехала в Екатеринбург на Космонавтов 11Д. Здание автосалона нашла легко. Первое, что впечатлило большой выставочный зал и много простора и света. Сотрудники доброжелательные и корректные. Благодарна менеджеру, именно он посоветовал мне автомобиль Kia Ceed GT. Меня всё устроило и мне помогли оформить кредит, автосалон на моей практике хороший, советую.
Всегда очень любила марку Peugeot. Автомобили смотрятся шикарно любой модели без исключения. Поэтому априори другие варианты я даже не рассматривала. Многие автосалоны обошла, но в наличие нашла только здесь — в АЦ Гагарина. С менеджером общались по поводу этих машин на протяжение 2 часов. Разговор был конструктивный, приводились аргументы «за» и «против» покупки данного автомобиля. Больше конечно было доводов за покупку. Менеджер проявил невероятное терпение и когда я сказала, что авто беру, приступил к самому интересному — программам. Он подобрал отличную, согласно которой автосалон сделал скидку на мой 208 Хетчбек целых 120 000 рублей.
При покупке первой машины столкнулся с обманом, на деле в автосалоне мне обещали золотые горы, а как подписал договор, так условия сразу изменились. В АЦ Гагарина такого не было, может быть потому что изначально очень критически отнесся к выбору нового места для покупки. Понравилось как со мной пообщался менеджер, как помог сделать выбор, рассказал о возможной комплектации и возможности оформления автомобиля по сниженной процентной ставке. В итоге сложно было уехать отсюда без покупки. Взял Geely Emgrand 7, за то время что автомобиль на рынке, сумел себя хорошо показать. За вторым автомобилем в семью только в этот автосалон.
Эта покупка для меня была яркой, всё таки первый новый для меня автомобиль, потому и решил мнением о автосалоне поделиться и написать отзыв. АЦ Гагарина мне приятель посоветовал, сказал что не разочаруюсь. Я туда съездил, посмотрел на выбор и цены, меня всё устроило и решил покупать тут. Кроме того тут очень толковый персонал, люди радушные и знающие свою работу, я это сразу подметил при общении, всегда советом полезным помогут но без навязываний, что тоже здорово. Около месяца назад я покупал тут Ford Ecosport, мне еще скидку большую сделали, я в восторге от этого был. Покупку оформили без задержек и возни, машину вручили мне тоже в указанный срок, всё отлично в общем, нареканий к автосалону у меня нет, хорошо работают и на проспект Гагарина 11 Д всем посоветую обращаться, тут обходится без развода!
Честно скажу, я не очень хорошо разбираюсь в марках автомобилей и поэтому без его бы помощи я наверное не справилась и возможно ушла бы без покупки, если бы здесь не работали грамотные менеджеры. Зайдя в автосалон на меня сразу же обратили вниманием и предложили свои услуги, от которых я конечно же не отказалась. Менеджер видел, что я не могу определиться и просто рассказывал мне плюсы и минусы каждого автомобиля который меня интересовал, также помог мне выбрать цвет. Я очень хотела красную автомобиль, но в итоге купила белый и ни капли не пожалела. Действительно этот цвет гораздо удобнее и смотрится на дороге стильно и дорого. Автомобиль я выбрала Hyundai solaris, обычная бюджетная модель, но которая ничуть не уступает дорогим иномаркам в комфорте и безопасности. Оформили мой автомобиль в течение часа, если честно я думала будет сделано всё гораздо быстрее, но оказывается здесь можно застраховать сразу же автомобиль, это действительно удобно и не нарушаешь никаких правил. Удобно, что не нужно никуда ехать, а цена такая же как и в страховых компаниях, я проверила по интернету. Сейчас езжу на своём автомобиле уже больше месяца, он меня радует каждый день, мне в нем комфортно, поэтому вспоминаю АЦ Гагарина с теплом.
Автосалон АЦ Гагарина понравился своими ценами и кредитными условиями. Покупала машину по трейд-ин, мою машину оценили хорошо на замену я решила выбирать Ниссан Кашкай. Менеджер очень хороший вел мою продажу, все мне подробно рассказал и объяснил на тест драйве. От визита на Космонавтов 11Д остались очень хорошие впечатления, кредит мне вышел всего в 7,5% годовых, брала на три года, с начальным взносом 20%. В подарок оформили страховой полис каско и залили полный бак бензина. Спасибо АЦ Гагарина в Екатеринбурге.
Я за новинками автопрома не гонюсь. Мне гораздо важнее, чтобы бренд был известный и машина надежная. Смотрел на разных сайтах акционные модели, на которые снижена цена и так попал на сайт АЦ Гагарина. Отзывы, естественно, посмотрел тоже — мошенничества сейчас полным-полно, не хотелось стать еще одной жертвой. Понравилось у них 2 модели Renault, на которые были скидки больше 100 тысяч. Уже посоветовавшись с менеджером, выбрал для тест-драйва Sandero за 401 тысячу. Менеджер еще по кредиту подсказал и я внес 30% первого взноса, чтобы ставку дали поменьше. Полис подарили. Никакого обмана, вполне приличный во всех отношениях автосалон.
Наконец-то я стала обладательницей новой Киа Оптима! Давно засматривалась на эту машину и вот она моя. Но признаюсь, если бы не скидка в АЦ Гагарина то я бы точно пока полгодика походила пешком еще. В других автосалонах эту машину дешевле 1 300 000 не найти. А мне повезло, я купила этот автомобиль со скидкой за 704 900 тысячи рублей. считаю, что выгоднее чем здесь, найти было не реально. Правда, это цена за самую простую комплектацию. Но она меня более чем устроила. Менеджер мне по комплектациям все рассказал, поэтому я даже не сомневалась. Покупка прошла гладко и быстро. Я через полтора часа уже ехала на авто домой, автосалон рекомендую, и пишу отзыв о них от всей души!
Нужен был современный комфортный и безопасный автомобиль, в основном для поездок по городу. К сожалению не было финансовых возможностей купить новый , прямо с конвейера. Но в любом случае я решил покупать в автосалоне и поэтому сразу исключил обращения по объявлениям к перекупам. Мне нужны были и гарантийный срок и чистота сделки. Переплачивать не хотелось и я стал просматривать каталоги автосалонов, заинтересовался предложением АЦ Гагарина, здесь был выставлен автомобиль Skoda Octavia III в отличном состоянии, правда пробежный, но год выпуска 2014 и цена реальная. Я приехал в автосалон на Космонавтов 11Д дорогу нашел без помех. По части оформления все чисто.
В новом, недавно открывшемся автосалоне автомобили по хорошим ценам — эту новость нам принёс друг. Мы решили поменять нашу машину на новую. в АЦ Гагарина Toyota Hilux в комплектации Стандарт была за 1 900 000 рублей. Цена очень хорошая по нашему городу. Заказали именно эту модель, муж — охотник, и на дачу перевозим габаритные вещи. Цвет выбрали серебристый, сразу договорились о тест-драйве и автокредите. Пришли за покупкой через день, консультация, пробная поездка — всё понравилось. Не очень долго и оформление было. В подарок автосалон дал комплект зимней резины, было очень приятно.
Четыре дня назад я покупал здесь для себя машину и вот решил несколько слов сказать про автосалон АЦ Гагарина. Я очень отечественный автопром люблю и хотел что-то новое купить из нашего, а здесь и выбор крутой и цены мне показались самыми приемлемыми по городу. Спасибо хочу ещё сказать менеджеру, он организовал мне комфортный выбор машин и я вообще не напрягаясь выбрал по характеристикам и цене что хотел. Мне Лада XRAY понравилась, её и купил, жена мою покупку одобрила тоже, машина то комфортная и денег на неё много не потратил. Сам же автосалон меня не разочаровал, круто работает, клиентам все условия создают для удобства покупки, ну и честные цены, тут без вариантов. я многие отзывы перед поездкой читал, боялся обмана, но здесь полный порядок.
Я долго подбирал автосалон для покупки своего первого автомобиля. В этом мне, к счастью, помогли разобраться друзья, многие настойчиво рекомендовали мне именно АЦ Гагарина ну я и решил заехать сюда. Не пожалел о своём решении, поскольку здешний выбор автомобилей был довольно хорошим, я сразу понял, что подберу себе здесь подходящую машину, да ещё и с помощью консультанта, конечно. В итоге он не только показал мне несколько вариантов, но и ещё подробно рассказал о них. Благодаря этому мне стало гораздо проще определиться с выбором автомобиля. Как-то больше мне сразу понравилась Toyota Corolla, поразивщая меня внешне, а когда я подробнее узнал о её технических характеристиках, то понял, что это именно то, что мне нужно. Без доли сомнения я заплатил за эту модель 728000 рублей благодаря скидке, рад, что мне удалось немного сэкономить. Стало для меня приятным сюрпризом то, что мне здесь сотрудники решили ещё и сделать подарок в виде комплекта зимней резины. На оформление документов мноо времени не ушло, так что вскоре я смог покинуть автосалон и начать обкатывать свою красавицу-короллу.
В АЦ Гагарина я приобрела свой первый автомобиль. Взяла его в кредит, на выгодных условиях. Выбор был непростой, так как мне много нравилось автомобилей и каждый по-своему. Совместными усилиями с менеджером автосалона мы сделали выбор в пользу новой Lada Granta седан. В первую очередь меня привлекла стоимость. В самой обычной комплектации стоимость этого автомобиля составляла 395 000 рублей. Что полностью соответствовало моим финансовым возможностям. Также этот автомобиль привлекателен внешне и очень компактный. Учитывая, что я начинающий водитель — это идеальный вариант. Хочу поблагодарить автосалон и сказать — Спасибо большое!
Только здесь Honda Civic 5D R-series стоит всего 719 000 руб. Я не ожидала приобрести эту машину настолько выгодно, но зайдя на официальный сайт Ац Гагарина была приятно удивлена. Когда приехала в автосалон, то первым делам уточнила цену у менеджера, который подтвердил ее, а так же ответил и на другие вопросы, которые относились к технической части автомобиля. Потом он оформил меня на пробную поездку, после которой я еще больше убедилась в правильности своей покупки. С документами я разобралась быстро и теперь вожу новую машину и наслаждаюсь ей. Поэтому если вы еще в процессе выбора своего авто, то могу порекомендовать этого дилера.
АЦ Гагарина я не случайно выбрал, я несколько автосалонов изучил и в этом ценовая политика самой разумной оказалась, тут и покупал. Я вообще фанат немецких марок и по этому выбирал модель среди Volkswagen, большой выбор был и очень трудный но спасибо консультанту, который много тонкостей мне рассказал по разным моделям и мне помогло это принять правильное решение, я в результате Tiguan выбрал, потом мне еще и скидку на неё сделали, я вообще от радости обалдел. Потом я выбрал цвет кузова, заказал тут же сигнализацию установить, машину мне быстро оформили и теперь я на неё катаюсь и радуюсь жизни благодаря этому превосходному автосалону, и подтверждаю отзывы — качественная и быстрая работа на всех этапах покупки!
Спасибо АЦ Гагарина за подбор Renault Duster. Из этого ценового сегмента это лучший автомобиль, поэтому я его и купила. В автосалон я приехала, не имея каких-то определенных предпочтений. Мне главное было, чтобы машина была большая. Маленькие автомобили мне категорически не нравятся. Проблемой был мой незначительный бюджет, но менеджер сделал все возможное, чтобы мы вложились в бюджет и я подобрала хороший вариант. Автомобиль большой, как я и хотела, плюс цена всего 314 000 рублей. Приятным сюрпризом был подарок в виде зимней резины. Спасибо АЦ Гагарина за все! Ваша клиентка уехала довольная за рулем нового авто)
Приехал я в АЦ Гагарина вместе с другом, мы сразу обратили внимание, что здесь хороший выбор и адекватные цены. К нам подошел менеджер через несколько минут нашего пребывания там и ответил на все возникшие вопросы. Сделал нам тест-драйв автомобиля Hyundai solaris. Автомобиль нас полностью устроил, поэтому я купил именно его и очень доволен. Хочу отметить, что автомобиль своих денег однозначно стоит, он ничуть не уступает более дорогим иномаркам. Я не пожалел, что приехал именно в этот автосалон, где умеют общаться с клиентами. Об этом дилере у меня сложилось только положительное впечатление.
Точно знала, что буду покупать новый автомобиль KIA Cerato New, решила это проехав в этом автомобиле и оценив уровень комфорта и безопасности. Да если честно и по внешнему виду меня автомобиль устраивал, ведь на таком не стыдно подъехать в любое заведение или учреждение. Возможно у перекупов вышло бы и подешевле, но не стала связываться с ними, так как мне ни к чему обман и мошенничество. Просмотрела каталоги автосалонов, почитала отзывы и приехала в АЦ Гагарина. Привлекла и цена и условия кредитования.Вместе с менеджером осмотрели автомобиль и сотрудники запросили банк о кредите. Документы быстро оформили, лично меня автосалон впечатлил.
У нас в Заречном не я первый поехал в Екатеринбург и взял машину в АЦ Гагарина. От своего коллеги по работе услышал, что обслуживание у них качественное и много иномарок по привлекательным ценам. Хотел сначала позвонить, но потом решил, что не стану предупреждать о своей поездке, а так прямо и поеду в автосалон, посмотрю, понравится или нет. Взял только адрес и в прошлую субботу был у них. Машин понравилось несколько, не все мог потянуть по финансам. Менеджерам благодарен — показали все интересующие меня варианты, потом рассказали, какие есть кредитные программы и дали возможность подумать, не поторапливали. Выбрал хорошую комплектацию Changan. Кредит выдали быстро.
Мой муж решил приобрести второй автомобиль, чтобы мне было удобнее возить наших детей на занятия. Выбрали в АЦ Гагарина Renault Logan 2016 года выпуска, но в очень неплохом состоянии, тем более, что автосалон сделал предпродажную подготовку и дал надёжные гарантии. Пришли за покупкой, нас встретил менеджер, показал автомобиль, вместе с мужем залез под капот. Я решила подождать в зоне отдыха и выпить кофе, пока мужчины порешают, насколько хорош выбранный автомобиль. Машина понравилась, документы оформлялись недолго, хотя покупателей было немало. Уехали вполне довольные.
Мне мой Рено Колеос очень нравится. Сразу приглянулся, когда присматривался в автосалоне к машинам. Менеджер на меня не давил, не хитрил, не впаривал ничего и на уши не садился. Отчасти благодаря этому я сделал правильный выбор. Подарили зимнюю резину, которую использую зимой. Покупал машину чуть больше, чем месяц назад, автосалон вспоминаю до сих пор очень положительно. За это время без ремонтов, не барахлим, не капризничаем. Отличная вместительность, включая багажник. Цена полтора лимона с копейками. Считаю, денег таких Колеос стоит, внутри полный фарш. Он ведь еще и по дизайну стильный, но это дело второе. Так что, нареканий по машине и по работе с клиентом (мной) к АЦ Гагарина не имею. Спасибо.
Для Екатеринбурга автосалоны подобного уровня это редкость. А подходящий мне искал долго и не только в сети отзывы, но даже иногда заходя посмотреть воочию. В одних менеджеры, будто голодные псы кидаются при входе, в других вообще битую, но хорошо восстановленную машину хотели впарить. Циркачи одни. Только не в АЦ Гагарина он был последним местом, где я был с подборщиком. И стал тем самым, в котором смог обзавестить новым авто по привлекательной цене и на выгодных условиях. Обслуживание на высоте — предлагались все машины, а не те, которые нужно продать. Оформился за один день — покупка, страховка. Вот, автосалон с которого остальным нужно брать пример!
Мой отец нашёл очень интересное предложение в АЦ Гагарина на ул. Космонавтов 11Д, Chevrolet Niva получилась за 441 500 рублей. Он даже выбрал самую дорогую комплектацию — GLC 1.7 MT. Решил заменить свою старую машину, но не думал, что обойдётся такой суммой. Заявку на автокредит оставил, ожидание составило два дня, автомобиль пришёл в автосалон, мы пошли за покупкой. Менеджер занимался только нами, что было приятно. Персонала хватает, чтобы клиенты не томились часами в ожидании. Они с отцом даже залезли под капот, пока я пила вкусный чай в зоне ожидания. Машина новая, всё в порядке, покупка оказалась вполне ожидаемой. Комплект сменной резины был завершающим приятным подарком. Наша семья очень благодарна, вот, попросили меня оставить отзыв)
Сначала в интернете наткнулся на сайт АЦ Гагарина. Походил, почитал об акциях. Потом ради интереса отправил заявку на кредит. Мне перезвонили и назвали очень выгодную ставку. Посоветовались с женой, посчитали платежи и решили, что стоит купить джили Emgrand X7 — это внедорожник китайского производства, но, насколько наслышан был от знакомых, по нашим дорогам ходит нормально. Решил заранее записаться в автосалон, чтобы потом не тратить лишнее время в ожидании. Дело было в прошлую субботу, приехал к 11-ти часам, как и договаривались с менеджером. На оформление договоров у менеджеров ушел час. Машиной доволен.
Этот автосалон я нашёл в интернете, мне понравилось что он имеет положительную репутацию, поэтому я сюда заехал. Зайдя в АЦ Гагарина, через несколько минут ко мне подошёл менеджер, который был готов работать со мной, у меня было много вопросов, но он на них отвечал без каких-либо проблем, было видно что это настоящий профессионал в своем деле и в автомобильной тематики он разбирается просто отлично. Благодаря его работе, я здесь приобрел автомобиль Hyundai Solaris в комплектации норма. На мой взгляд автомобиль оправдывает все возложенные на него надежды, в управлении просто отличный, на дороге смотрится превосходно.
Не могу пройти мимо и не похвалить отзывом АЦ Гагарина, ведь именно здесь то место, где я без всяких проблем купил себе машину. Оформлял я значит тут Киа Соул, отменный автомобиль для условий езды за городом и по городу, жрет бенза немного, да и вообще авто что надо, мне его не зря менеджер так рекомендовал. Обошелся мне мой выбор в минимальной комплектации всего лишь в 726 тысяч вместо 906 и считаю это очень крутой скидочкой, так же подарили комплект запасной резины, мелочь казалось бы, но она такая приятная. Так что вывод один автосалон лично мне показался очень достойный, по сравнению с другими.
Муж не успел купить новый автомобиль в прошлом году, а сейчас интернет прямо всколыхнуло отрицательными отзывами, все автосалоны, по крайней мере в Екатеринбурге цены задрали ужасно! Я зашла в АЦ Гагарина, который от нас недалеко, не обнаружила никакого криминала, нет недовольных клиентов. А главное, Nissan Terrano в комплектации Elegance Plus всего за 913 000 рублей. Выдала информацию главе семьи, и он решил — надо брать. Дальше всё было делом техники, автомобиль пришёл через неделю. Муж с менеджером смотрели под капотом чуть ли не с лупой, ничего плохого не увидели. Так что мы с машиной, а те кто ищет — езжайте в автосалон на Космонавтов 11Д!